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كُتّاب وآراء
إصابات جديدة بـ"فيروس كورونا" تتوزّع على 4 جهات في المملكة
تم الإعلان عن تسجيل سبع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد اليوم الاثنين، ليرتفع عدد الحالات إلى 122، من بينها أربع وفيات وثلاثة متعافين، بينما جرى استبعاد 523 حالة نتيجة الفحوص المخبرية.
وحسب مصدر من وزارة الصحة، فإن الحالات الجديدة تتوزع على كل من الرباط وفاس والدار البيضاء وتطوان. فقد سجلت 3 حالات في الرباط، وحالتان في فاس، وحالة واحدة بالدار البيضاء، وأخرى في تطوان.
وبذلك تتصدر جهة الرباط سلا القنيطرة قائمة المصابين بالفيروس في المملكة بـ32 حالة، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات بـ 27 حالة، ثم جهة فاس مكناس بـ 26 حالة.
وجرى تسجيل 13 حالة بمراكش آسفي، و8 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و6 حالات في سوس ماسة، و5 حالات بجهة الشرق، و3 ببني ملال خنيفرة، فيما تم تسجيل حالة واحدة بجهة درعة تافيلالت، وحالة في كلميم واد نون.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
وفي الثاني من شهر مارس الجاري، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيلَ أول إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا المستجد"، لمواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية، لترتفع الحصيلة بعد مرور ثلاثة أسابيع إلى 122 إصابة؛ بينها 4 وفيات و3 متعافين.
ضمن إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي اتخذتها السلطات العمومية، أعلنت حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من مساء يوم الجمعة الماضي، ويرتقب أن تستمر إلى غاية 20 أبريل المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (84)
الله يحفظنا و صافي
اللهم با رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي
هذا قضاء الله وقدره نسأله أن يرفع عنا الوباء ويرحمنا برحمته وأن يشفي كل مريض ويرحم جميع الأموات إنه هو العفو والغفور
ضاعفت عدد التحليلات اليومية عشرات المرات
النظام الصحي ضعيف و ستظهر مساوءه كلها مع الوقت
آمييييييييين يا رب.
لماذا لا يتم إعلان إسم المرضى وعناوينهم
وإلزام من يعرفهم وأحيائهم على التقيد أكثر بإجراءات السلام
كي لا يمتشر المرض
#اليوم-الثامن-من-العزل-الذاتي
لا للخوف من الفيروس ولا للإستهتار به
التزم بالتعليمات وتوكل على الله
يا ارحم الراحمين
خوتي المغاربة المرجو منكم التزام المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى .التزام البيوت لاسبوعين او ثلاث يعني حصر الحالات المصابة وبالتالي العدد سيكون محصور فقط في الحالات المعلن عنها. جزاكم الله خيرا الزمو بيوتكم لاعطاء الفرصة للمصابين للعلاج بالمستشفيات خاصة واننا لانتوفر على بنية صحية صلبة.المرجو اخذ العبرة من الدول الاروبية.
هم احفظ شعب هذا البلد من شر هذا
الوباء...اللهم شد ازرنا ببعضنا حتى تزول هذه
الجاءحة...اللهم بارك لجميع السلطات في عملهم وكذا رجال الشرطة والدرك والجيش..اللهم احفظ ملك البلاد وادم عزه وانصره....ااامييين
أقدم اقتراحي لوزارة الداخلية ووزارة الصحة بضرورة الكشف عن هوية المصابين بفيروس كرونا وتطلب من عموم المواطنين الذين خالطوهم تسليم أنفسهم لإجراء الفحص دون انتظار ظهور الأعراض، وهنا غادي نكونو سبقنا انتشار الفيروس بأشواط...
سلامي عليكم.
امكانيات قطاع الصحة ضعيفة للقيام بتحليلات على عدد اكبر من المشكوك في اصابتهم لذلك الاسوأ متوقع فيما يأتي من الأيام خصوصا اذا لم يلتزم الكل بالحجر الصحي والنظافة المطلوبة.الامر بيد الشعب اما التصرف بوعي او التصرف بغباء وسوف يجني ثمار تصرفه في القريب وستكون اما الكارثة او الخروج باقل الاضرار.
راه ديما كنقولو حتى حد ميموت بالجوع.....را حتى واحد ف المغرب مغيموت بالجوع.....غا جلسو فديوركم.....
سمعوا أوامر سيدنا محمد السادس......راه تأكدو غيلقاو حلول باش حتى واحد ميموت بالجوع........
ا لخوت را هاد المرض وهاد الفيروس ممعاه لعب.....را ماشي غا واحد ولا جوج......
را مستقبل ولادنا، و حياة وليدينا......را مستقبل دولة ....
صبرو الله يرحم بيها الوالدين.......شوفو اش طاري ف العالم.....
توقف العمل لمدة أسبوعين كفيل بمحاصرة الفيروس والحد من تفشيه.
الالفرق بين الحالات المستبعدة 011
من أيت أتينا بهذا ؟ 122-115= 7 و 523-512= 11
من هذه العملية نعرف 7+11= 18 حالة تم فحصها .
ألا يمكن تسريع وتيرة الفحص ؟ أتمنى أن تتظافر الجهود بين مختبراتالمستشفيات العسكرية ومختبرات المستشفيات المدنية .
وقد تنبه جلالة الملك إلى ذلك .
أصبح لزاما نشر صور وأسماء وعناوين المصابين والمتوفين رحمة الله عليهم على القنوات العمومية والرقمية حتى يتسنى للجميع معرفتهم والتأكد من او عدم مخالطتهم..
الاحصاء والبحث غير كاف على الاقل معرفة المصابين تتيح لمخالطيهم الحجر الطوعي في بيوتهم الى حين ظهور الاعراض أو التقدم فورا للمصالح المعنية..
غالبا الان العديد من المخالطين ممكن مصابين ومازالو يتحركون ويخالطون آخرين..
ارجو أن يصل كلامنا الى المسؤولين وان تكون هناك جرأة أكثر في التحرك لمصلحة الجميع وللحد من انتشار الوباء..
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء و الغلاء واشفي كل مريض في كل البقاع إنك قدير رحمان رحيم.
الله يدير شي تاويل ديال الخير أو يحد البأس. ويشافي الجميع
خيرًا و كل من رأيت منهم سوءًا و احفظ كل خلقك بعينك التي لا تنام.
.المرجو من المسؤولين البحث كيف يتم اجراء تحاليل لاكبر عدد ممكن في اقرب وقت ولو في الصين . عافاكوم تخلوا ديوركم .
نسأل الله السلامة لبلادنا وللجميع
مامصيرنا من الإعراب الدولة قامت بدعم من هم مستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شهر فبراير فقط
والمسجلين بالصندوق و هم عاطلون ويسترزقون من بعمل اي شيئ يشنقون نفسهم ام يتسولون ام ام يخرجون على الجيران و يقولون اغيتونا و فرصة لتشفي الاعداء
الموت اهون لي من حياة الذل و العار
الكل ضد الخروج من المنزل و تجد غالبيتهم موضفون او دو مناصب او عمال مرسمون او صحاب اموال
ابتلينا بوبائين الاول قاتل الجسد و التاني قاتل الروح و النفس
الأنانية و الغطرسة و و و لا سامحكم الله
تحية للسلطات المحلية، الإقليمية، الجهوية والوطنية
كولشي يبقى فالدار، الفرج قريب بإءن الله.
البشرية طغى وتجبرة وتحارب الله ورسوله ليل نهار في الشرق والغرب. هذا ما حصدته ايدي النس.
الله المستعان