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الرئيسية | مجتمع | إصابات جديدة بـ"فيروس كورونا" تتوزّع على 4 جهات في المملكة

إصابات جديدة بـ"فيروس كورونا" تتوزّع على 4 جهات في المملكة

إصابات جديدة بـ"فيروس كورونا" تتوزّع على 4 جهات في المملكة
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 23 مارس 2020 - 11:35

تم الإعلان عن تسجيل سبع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد اليوم الاثنين، ليرتفع عدد الحالات إلى 122، من بينها أربع وفيات وثلاثة متعافين، بينما جرى استبعاد 523 حالة نتيجة الفحوص المخبرية.

وحسب مصدر من وزارة الصحة، فإن الحالات الجديدة تتوزع على كل من الرباط وفاس والدار البيضاء وتطوان. فقد سجلت 3 حالات في الرباط، وحالتان في فاس، وحالة واحدة بالدار البيضاء، وأخرى في تطوان.

وبذلك تتصدر جهة الرباط سلا القنيطرة قائمة المصابين بالفيروس في المملكة بـ32 حالة، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات بـ 27 حالة، ثم جهة فاس مكناس بـ 26 حالة.

وجرى تسجيل 13 حالة بمراكش آسفي، و8 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و6 حالات في سوس ماسة، و5 حالات بجهة الشرق، و3 ببني ملال خنيفرة، فيما تم تسجيل حالة واحدة بجهة درعة تافيلالت، وحالة في كلميم واد نون.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وفي الثاني من شهر مارس الجاري، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيلَ أول إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا المستجد"، لمواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية، لترتفع الحصيلة بعد مرور ثلاثة أسابيع إلى 122 إصابة؛ بينها 4 وفيات و3 متعافين.

ضمن إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي اتخذتها السلطات العمومية، أعلنت حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من مساء يوم الجمعة الماضي، ويرتقب أن تستمر إلى غاية 20 أبريل المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (84)

1 - Prof الاثنين 23 مارس 2020 - 11:45
Donnez les noms des villes SVP non pas les régions Car on est pas dans les élections....
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26
2 - hatim الاثنين 23 مارس 2020 - 11:45
هاظشي راه ولا غادي أو كينتاشر بشكل سريع جدا
الله يحفظنا و صافي
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13
3 - بيضاوي الاثنين 23 مارس 2020 - 11:46
اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما
اللهم با رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي
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18
4 - sayg ri7 الاثنين 23 مارس 2020 - 11:48
يا رب قد مسنا الضر ارحمنا برحمتك انت ارحم الراحمين
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19
5 - عمرو حوتي الاثنين 23 مارس 2020 - 11:48
لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هذا قضاء الله وقدره نسأله أن يرفع عنا الوباء ويرحمنا برحمته وأن يشفي كل مريض ويرحم جميع الأموات إنه هو العفو والغفور
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14
6 - مغراابي الاثنين 23 مارس 2020 - 11:48
يجب على دولة إقتناء الأجهزة الضرورية لإجراء عدد كبير من الإختبارات في يوم واحد
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22
7 - Achtmraf الاثنين 23 مارس 2020 - 11:48
كيف يعقل اننا على مقربة من شهر و عدد التحليلات لم يصل لل 1000 في حين ام دول مثل الجزائر و تركيا
ضاعفت عدد التحليلات اليومية عشرات المرات

النظام الصحي ضعيف و ستظهر مساوءه كلها مع الوقت
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15
8 - المرغيشي الاثنين 23 مارس 2020 - 11:48
يارب استرنا ونجينا وجميع الناس من هذا الوباء. يا إخوان إلزموا بيوتكم حرصاً على صحتكم وصحة ذويكم وأحبابكم وباذن الله تعالى ومشيئته ستزول هذه المحنة ونستعيد العافية والنشاط
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9 - امم الاثنين 23 مارس 2020 - 11:49
هل الاصابات وافدة مهاجرة او سياحية ام منتشرة في المواطنين المحليين؟؟
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6
10 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 11:49
اللهم رب الناس أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما.
آمييييييييين يا رب.
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7
11 - مصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 11:49
من وجهت نظري
لماذا لا يتم إعلان إسم المرضى وعناوينهم
وإلزام من يعرفهم وأحيائهم على التقيد أكثر بإجراءات السلام
كي لا يمتشر المرض
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-2
12 - سعيدو الاثنين 23 مارس 2020 - 11:50
يارب تشافيهم اللهم قنا شر الوباء امين
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6
13 - نور الاثنين 23 مارس 2020 - 11:53
الله يحفظنا من هاد الوباء ويحفظ امهات واباء جميع المسلمين يارب العالمين
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4
14 - ابن سوس المغربي، السؤال؟ الاثنين 23 مارس 2020 - 11:54
السؤال لماذا كل يوم يزداد الوضع مرض و المتعافين قلائل منذ بداية الأزمة لم يتعافى سوى 3 واش عندنا شي خطة طارئة تخرجنا من هذه الكارثة ان سا نظل نعد كل صباح مزيد من المائسي؟ نطالب القوات المسلحة بانشاء مستشفى ميداني مجهز بكامل الأجهزة الحديثة مع أطباء اكفاة و حماية وتعقيم مستمر للجميع العاملين في الميدان حتى لا نصل لا سمح الله إلى وضع ايطاليا
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7
15 - بدون إسم الاثنين 23 مارس 2020 - 11:54
الله يجازيكم بخير راه هادشي لي واقع خطييييير جدا. البلاغ قال ان أعوان السلطة غادي يجيو للمنازل عند المواطنين وإلى حدود الساعة المقاطعة الثالثة فالصويرة عامرة بالناس وهذا شيء خطييييير جدا. الصويرة إلى حدود الآن مفيهاش حتى شي حالة لكن إن استمر الوضع على ماهو عليه الآن راه غادي توقع كارثة.. المقدم يجب عليه إتباع بلاغ وزارة الداخلية ماشي يتبع شي حاجة أخرى. واش اعباد الله انا ساد على راسي قبل الإعلان عن حالة الطوارئ ومن بعد نتلقا راسي واقف فالمقاطعة كنتسنا المقدم باش يعطيني الورقة والكارثة أن كاينين ناس كبار فالعمر. آباء وأمهات.. هو صديق وكنحتارموا بعضنا ولكن راه مع كرونا مكيناش شي حاجة سميتها الصداقة.. كاين الواجب الوطني من جهتي كمواطن اني نتابع التعليمات ونحافظ على سلامتي وسلامة غيري و من جهة المقدم يتبع تعليمات الوزارة لي جات فالبلاغ.. داكشي علاش خاص يكون هناك تدخل عاجل وصارم من طرف وزارة الداخلية فالرباط ماشي من صويرة. الله يحفظ وصافي هادشي راه بزااااف والله.
#اليوم-الثامن-من-العزل-الذاتي
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7
16 - مهتم الاثنين 23 مارس 2020 - 11:54
تسريع وثيرة التحاليل هي الحل لكبح انتشار الوباء يجب على وزارة الصحة أن تقتني التقنية الجديدة للتحاليل وهي التقنية التى تعطي النتائج بعد ربع ساعة
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8
17 - وسواس الاثنين 23 مارس 2020 - 11:54
عالجوا مياه الصنابير يقولون دواء الملاريا يشفي بنسبة كبيرة إذن جرثومة الملاريا وهي البلهارسيا تعيش في المياه العادمة وبالتالي كوفيد ١٩ من نفس الفصيلة
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3
18 - دنيا الاثنين 23 مارس 2020 - 11:55
ما يحزنني ويخيفني هو فراقي مع طفلي ذو الثلاث سنوات بسبب هذا الحظر الطويل وانا احلم برؤيته كل يوم
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5
19 - مغربي حر الاثنين 23 مارس 2020 - 11:55
نرجو من العزيز الوهاب أن يصرف عنا هذا الوباء وأن يحفظ المسلمين في كل بقاع الأرض ....
لا للخوف من الفيروس ولا للإستهتار به
التزم بالتعليمات وتوكل على الله
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5
20 - دنيا الاثنين 23 مارس 2020 - 11:55
ما يحزنني ويخيفني هو فراقي مع طفلي ذو الثلاث سنوات بسبب هذا الحظر الطويل وانا احلم برؤيته كل يوم
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2
21 - منير الاثنين 23 مارس 2020 - 11:56
اللهم رب الناس أذهِب البأس ، أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك ، شفاء لا يغادر سقماً .
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3
22 - احزون براهيم الاثنين 23 مارس 2020 - 11:56
ارجو من الجميع أن يلتزم بالقوانين السولطة
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2
23 - حميد الاثنين 23 مارس 2020 - 11:56
من تحليل المعطيات التي توفرها وزرة الصحة يتضح ان (جهة الدار البيضاء والرباط ومراكش) الاكثر انتشار للفيروس وعليه يستوجب على الدولة ان تعتبر هذه المناطق موبوءة وان تمنع الخروج والدخول منها لمحاصرة الوباء لكي تكون امكانية السيطرة عليه ممكنة
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24 - simo الاثنين 23 مارس 2020 - 11:57
لاتقنطوا من رحمة االه لكي يحفظكم الله من هذا الوباء اكثروا من الصدقة ابحثوا عن الففراء والمساكين والارامل واليتامى والمهاجرين والذين فقدوا عملهم واعيلوهم اشتروا لهم كل الحاجيات ادخلوا الفرحة والابتسامة عاى القلوب فرجوا الهم عن المكروبين والله ان فعلنا سنخرج باذن الله سالمين معافين وسيكفينا الله هذاه الجائحة
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2
25 - المخلوف الاثنين 23 مارس 2020 - 11:57
اللهم ارفع بأسك،والطف بعبادك،فاننا ضعاف امام جبروتك،فاشفي سقيمنا وقوي عزيمتنا وارحم موتانا واهدينا واهدي بنا فانه لا يهدي الا انت.
يا ارحم الراحمين
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1
26 - ابو احمد الاثنين 23 مارس 2020 - 11:58
نظرا للظروف العصيبة التي يمر منها العالم وخصوصا المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد يجب على الجميع أن يلتزم بقواعد الحماية والمسؤولية الملقاة على عاتقه #التزم
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1
27 - مواطنة 1 الاثنين 23 مارس 2020 - 11:58
لا اعرف ما الفائدة من الحجر الصحي وانا ارى من النافذة جميع الناس يتنقلون وكأن الأمر عادي ، منحت ورقة من المقدم للجميع ، الباعة المتجولون لازالو في الشوارع بالبيضاء والمشكل انهم يرتصون في الازقات والناس تشتري منهم ، الاطفال يخرجون .... المغاربة لا يأخذون الامر على محمل من الجد .
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28 - ابو نائل الاثنين 23 مارس 2020 - 11:58
السلام عليكم
خوتي المغاربة المرجو منكم التزام المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى .التزام البيوت لاسبوعين او ثلاث يعني حصر الحالات المصابة وبالتالي العدد سيكون محصور فقط في الحالات المعلن عنها. جزاكم الله خيرا الزمو بيوتكم لاعطاء الفرصة للمصابين للعلاج بالمستشفيات خاصة واننا لانتوفر على بنية صحية صلبة.المرجو اخذ العبرة من الدول الاروبية.
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4
29 - تحذيير أحمر الاثنين 23 مارس 2020 - 12:00
عدد الإصابات سيرتفع أكثر وأكثر بالآلاف إن سمح بالسفر للحشود المصابة والتي لم تظهر عليها أعراض الفيروس بعد والمتواجدة بمختلف المحطات الطرقية. أذكر الدولة بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب تحويل المحطات الطرقية لأماكن حجر صحي وإلا فتوقعو الكارثة وتحملو مسؤولية الأرواح أمام الله
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2
30 - Laila الاثنين 23 مارس 2020 - 12:00
الله يلطف بينا ويشافي المصابين بهاد المرض . نلتازمو كلنا نبقاو فديورنا وميكون غير الخير
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1
31 - abderrahman الاثنين 23 مارس 2020 - 12:00
اللهم يا لطيف كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفاً يليق بكرمك
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32 - عبدالرحيم الاثنين 23 مارس 2020 - 12:01
نطلب من الله ان يرفع عنا هذا الوباء
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33 - محمد فرسان الاثنين 23 مارس 2020 - 12:01
الل
هم احفظ شعب هذا البلد من شر هذا
الوباء...اللهم شد ازرنا ببعضنا حتى تزول هذه
الجاءحة...اللهم بارك لجميع السلطات في عملهم وكذا رجال الشرطة والدرك والجيش..اللهم احفظ ملك البلاد وادم عزه وانصره....ااامييين
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34 - خميد الاثنين 23 مارس 2020 - 12:01
الحل الوخيد الان هو shut down لمدة ١٥اليوم و الحجر الصحي لكل المغاربة. المعامل كلها تشد ماعدا الضروري. في المدن القديمة فيها ديور عايشين فيها كتر من عائلة، الفقر و قلة النطافة، و مرحاض مشترك. هذا استهزاء بالمواطن المغريي.
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35 - كريم الاثنين 23 مارس 2020 - 12:01
السلام عليكم، بدون إطالة.
أقدم اقتراحي لوزارة الداخلية ووزارة الصحة بضرورة الكشف عن هوية المصابين بفيروس كرونا وتطلب من عموم المواطنين الذين خالطوهم تسليم أنفسهم لإجراء الفحص دون انتظار ظهور الأعراض، وهنا غادي نكونو سبقنا انتشار الفيروس بأشواط...
سلامي عليكم.
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36 - مواطنة رباطية الاثنين 23 مارس 2020 - 12:02
التوقيت الذي اتخدته الدولة لم يعجبني .عليها تغيير توقيت فرض حظر التجول لساعات اطول في اليوم..اما الموظفين تفرض عليهم توقيت لوحدهم. الله يحفظنا و يحفظكم..
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37 - Adil chadlawi الاثنين 23 مارس 2020 - 12:02
نامل في تسريع وتيره الفحص لكي يتم حصر الفيروس و الا سنشاهد كارته , لا يعقل انه بعد تلاته اسابيع تم فحص 700 عينه فقط
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38 - boutaounte الاثنين 23 مارس 2020 - 12:02
الملاحظ ان عدد الاشخاص الذين يتم فحصهم قلبل وهذا يدعو للقلق بمعادلة بسيطة عدد الاصابات 122 عدد الاشخاص الذين تم فحصهم 523 يعني 23,30٪ وهو رفم مفزع حقا نتمنى من الله السلامة وان يصرف عنا هذا البلاء
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-1
39 - Salamnaf الاثنين 23 مارس 2020 - 12:03
الدعاء الدعاء وقراءة القران والصدقة قبل وبعد الدعاء والتوبة الى الله وشروطها النية والاقلاع عن الذنب والندم والا يرجع الذنب ورد المظالم لاصحابها .وتوبوا الى جميعا ايه المومنون لعلكم تفلحون
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40 - امل الاثنين 23 مارس 2020 - 12:04
إلى متى سيعي الناس خطورة الوضع ويتجندوا لقرار الدولة بالعزلة والنظافة!!!!!!
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41 - Ingénieur الاثنين 23 مارس 2020 - 12:04
عطيونا الديطاي..شحال من مصاب في كل مدينة مشي في كل جهة
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-1
42 - مواطن من تطوان الاثنين 23 مارس 2020 - 12:04
يجب بأن نسلم بأن الحلات سوف تتزايد أعدادها بالمغرب مع الوقت لأنه يلاه بدينا حالة الطوارئ الصحية أو دبا خاص يبدا يبان بنادم لمريض أو نعزلوه أو نداووه, أنا بعدا كنصن حسب رأي الشخصي أن هاد الشي مغديش يسالي قبل من شهرين على اﻷقل, عارف بلي هاد شي صعيب و لكن ألا حبسنا قبل راه بحال الا مدرنا والو حيت المرض غادي يعاود ينتاشر أو نوليو بحلا شي ما درناه
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0
43 - زورو الاثنين 23 مارس 2020 - 12:05
- 11:28
امكانيات قطاع الصحة ضعيفة للقيام بتحليلات على عدد اكبر من المشكوك في اصابتهم لذلك الاسوأ متوقع فيما يأتي من الأيام خصوصا اذا لم يلتزم الكل بالحجر الصحي والنظافة المطلوبة.الامر بيد الشعب اما التصرف بوعي او التصرف بغباء وسوف يجني ثمار تصرفه في القريب وستكون اما الكارثة او الخروج باقل الاضرار.
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44 - Tétouan الاثنين 23 مارس 2020 - 12:05
بصراحة حنا كتطوانيين تصدمنا من هادوك الناس لي خرجو بذريعة التكبير و العيال ستيتوين و النسا كيغوتو صافي منع و حظر إذن زيرلي بنادم و عطيه الدق حيت كاين واحد الفئة كدخاف ما كدحشم انا ما كنشجعشي على العنف لكن حنا في ظرف اللي الشخص ما عايأديشي غير نفسو عايآدي بزااااف و حنا شفنا دول اخرى استهانت بالحظر و الحجر الله يكون معاهم و معانا و الله يحد البااس
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45 - Said russie الاثنين 23 مارس 2020 - 12:06
عدد الاصابات محدود لان التحليل المخبرية مند 20يوم لم تجاوز 700 للمقارنة ايطاليا تقوم ب6000 تحليلة يوميا أيران تحت الحصار تملك 40 مختبر المغرب فقط3.هذا الوفاء كشف عورة قطاع الصحة بالمغرب لانه كان دايها فالمواسم والمهرجانات والشطيح والرديح .المسؤولون يعرفون ان الوضع كارثي لهذا عندما تراهم امام الكاميرا كلهم محسفين والضحكة الصفراء
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46 - مغاربة العالم الاثنين 23 مارس 2020 - 12:06
عافاكوم ا لمغاربة جلسو ف ديوركم، لي كيقول معندو مياكل راه حنا ماشي جيعانين.....طلب جارك.....قول لموا لحانوت يقيد عليك.....طلب من الشرجم.....

راه ديما كنقولو حتى حد ميموت بالجوع.....را حتى واحد ف المغرب مغيموت بالجوع.....غا جلسو فديوركم.....
سمعوا أوامر سيدنا محمد السادس......راه تأكدو غيلقاو حلول باش حتى واحد ميموت بالجوع........

ا لخوت را هاد المرض وهاد الفيروس ممعاه لعب.....را ماشي غا واحد ولا جوج......
را مستقبل ولادنا، و حياة وليدينا......را مستقبل دولة ....

صبرو الله يرحم بيها الوالدين.......شوفو اش طاري ف العالم.....
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47 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 12:07
تدابير التي قام بها المغرب منذ ظهور الوباء جيده، لكن أرى المشكله في وزاره الصحه عدد تحليل التي يتم اجرائها قليله جدا مقارنه مع باقي الدول.
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48 - mohamed maroc 2020 الاثنين 23 مارس 2020 - 12:07
يجب وقف العمل بالمصالح الإدارية غير الضرورية بالعاصمة الإدارية الرباط وباقي المدن. تنقلات الموظفين بين الرباط وسلا من دون تدابير الحماية ينطوي على خطر جسيم على صحة المعنيين بالأمر وباقي المواطنين. الأمر نفسه ينطبق على الأنشطة الإنتاجية غير الضرورية بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
توقف العمل لمدة أسبوعين كفيل بمحاصرة الفيروس والحد من تفشيه.
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49 - عبد الله الاثنين 23 مارس 2020 - 12:07
يالطيف الطف بنا اللهم ارفع عنا هذه الجائحة يا ارحم الرحمين
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50 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 12:08
يارب السلامة.. يارب الطف بنا وارفع عنا هذا الوباء والبلاء
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51 - maurisso الاثنين 23 مارس 2020 - 12:08
أودي جيبوا أجهزة التحليل. علامن ديروا واحد التحليلة غادي كونوا تزادو 20 مصاب على الأقل.
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52 - Mourad tem الاثنين 23 مارس 2020 - 12:09
اللهم إنا نسألك اللطف اللهم اكفنا شر هذا الداء. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
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53 - المهدي الاثنين 23 مارس 2020 - 12:09
ملاحظة الفرق بين الإصابات من الأحد إلى الإثنين 7
الالفرق بين الحالات المستبعدة 011
من أيت أتينا بهذا ؟ 122-115= 7 و 523-512= 11
من هذه العملية نعرف 7+11= 18 حالة تم فحصها .
ألا يمكن تسريع وتيرة الفحص ؟ أتمنى أن تتظافر الجهود بين مختبراتالمستشفيات العسكرية ومختبرات المستشفيات المدنية .
وقد تنبه جلالة الملك إلى ذلك .
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54 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 12:10
مسألة احترام الخصوصية يجب تجاوزها حتى لا تقع الكارثة..
أصبح لزاما نشر صور وأسماء وعناوين المصابين والمتوفين رحمة الله عليهم على القنوات العمومية والرقمية حتى يتسنى للجميع معرفتهم والتأكد من او عدم مخالطتهم..
الاحصاء والبحث غير كاف على الاقل معرفة المصابين تتيح لمخالطيهم الحجر الطوعي في بيوتهم الى حين ظهور الاعراض أو التقدم فورا للمصالح المعنية..
غالبا الان العديد من المخالطين ممكن مصابين ومازالو يتحركون ويخالطون آخرين..
ارجو أن يصل كلامنا الى المسؤولين وان تكون هناك جرأة أكثر في التحرك لمصلحة الجميع وللحد من انتشار الوباء..
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55 - حسن الاثنين 23 مارس 2020 - 12:10
الطهات الأكتر إصابة هي الجهات التي تستقبل أكبر عدد من الرحلات الجوية والمغتربين والاجانب هذا هو السبب في ضني للأسف.
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء و الغلاء واشفي كل مريض في كل البقاع إنك قدير رحمان رحيم.
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56 - أبو فراس الاثنين 23 مارس 2020 - 12:10
اللهم ارفع هذا الوباء عن جميع خلقك من كل ملة ودين في العالم كله بقدرة قولك (كن فيكون) وقولك الحق يا رب العالمين.
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57 - سديري كمال الاثنين 23 مارس 2020 - 12:11
إن أول الدروس التي تعلمنها في الحياة و المدرسة و في دياناتنا هي النظافة.إن النظافة من الإيمان.الأمراض الصدرية منتشرة بيننا و بكثرة و سببها الرئيسي هو التدخين و هذا المرض اليوم يأتي إلينا من الخارج ليهزمنا لكن سيجد في طريقه عقبات كبيرة لأننا سنحاربه بالوضوء و النظافة و المكوث في منازلنا.
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58 - سيكيرتي الهولدينغ الاثنين 23 مارس 2020 - 12:11
الله احفظنا ويحفظكم نلتزموا جميع وان شاء الله اكون حير في الأيام المقبلة وربي عافينا ويعافيكم
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59 - anire الاثنين 23 مارس 2020 - 12:11
نريد أن نعرف عدد الإصبات الوافدة , وعدد الإصبات المحلية
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60 - مغربية بالفطرة الاثنين 23 مارس 2020 - 12:12
السلام عليكم. نريد معرفة المدن بالضبط الموجودة بها تلك الإصابات المؤكدة، وليس فقط الجهات. هذا الطلب تكرر وتكرر ولكن لا أحد يستجيب... لماذا ؟؟؟؟؟؟
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61 - الغازي سعود الاثنين 23 مارس 2020 - 12:12
يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة باتباع نصائح السلطات العمويةوالصحية.
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62 - ما زال تنقلب على الشيخ الاثنين 23 مارس 2020 - 12:13
واش مزال الدولة تتفكر في خوصصة الصحة و التعليم تنفيذا لتوصيات المؤسسات الدولية؟ حتى الكمامات غير متوفرة و أفواه جائعة تتقلب على شيخ الحومة.
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63 - مواطن مزلوط الاثنين 23 مارس 2020 - 12:15
شبح كورونا جند من جنود الله أكلته المفظلة هي العواصم
الله يدير شي تاويل ديال الخير أو يحد البأس. ويشافي الجميع
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64 - المكارم الاثنين 23 مارس 2020 - 12:15
إذا لم نلتزم بالبقاء في بيوتنا فستزداد الأرقام بشكل كبير
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65 - نجيم الاثنين 23 مارس 2020 - 12:16
لحد الان الوضع ليس بشديد الصعوبة او السيطرة ، لقد اصبح لدينا الآن خريطة تفشي هذا الوباء ويجب التعامل معها بكل ذكاء 1 يجب شل اي حركة من والى هذه المدن 2 الصرامة في تطبيق الحجر الصحي وحالة الطوارئ 3 تكثيف من التحاليل المخبرية 4 اعطاء دواء chloroquine ,الى المصابين لتعافي بشكل سريع لاجل الأسٌرة هذا الدواء ثبتت نجاعته في علاج مرض فيروس كورونا 5 استمرار تعقيم المدن المتفشي فبها الوباء ....والله معين والله يحفظ شعبنا وبلدا العزيزين
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66 - aziz azer الاثنين 23 مارس 2020 - 12:17
اللهم ارفع عنا الوباء و الاسقام . في ظل ارتفاع عدد الاصابات المسجلة يجب علي الدولة الضرب بيد من حديد علي كل من خالف حالة الطواريء الصحية. والاخوان عونو في ريسكوم راه الوقت صعيبة الفيروس راه خطير
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67 - Mostapha achagra الاثنين 23 مارس 2020 - 12:17
جريد رائعة ونستفيد منها نتمنى لها توفيق
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68 - تسلا الاثنين 23 مارس 2020 - 12:18
‏اللهم ابعد الوباء عن أهل بيتي و عن أحبتي و عن أصحابي و جيراني و كل من رأيت منهم
خيرًا و كل من رأيت منهم سوءًا و احفظ كل خلقك بعينك التي لا تنام.
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69 - نورد الاثنين 23 مارس 2020 - 12:20
نرجو من جريدتكم ان تقوم ببحت دقيق ٠٠كيف يتم عملية إختبار هل في مختبر واحد ٠وكيف يتم تعرف على المصابين هل هم في مكان واحد ام في بيوتهم ٠كما نقرأ ان اكتر من 500 كانت تحاليلهم سلبية ٠أم انهم في المستشفيات متفرقة كما نلاحض ان إلاصابات تتفرق على بلاد ٠٠ أم ان مصابين يضلون في بيوتهم و يرسلون عيناتهم ٠٠٠وهل إصابات دائما ناس جدد ٠ومن ينقلها ٠٠٠٠٠٠ نريد معرفة بتدقيق ٠٠٠وشكرا
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70 - حسن فرنسا الاثنين 23 مارس 2020 - 12:21
512 حالة 115و 527 حالة 122 يعني 527_112 =15 و 122_115 تساوي 7 بالخشيبات اي .في كل 15 حالة خاضعة التحليلات نجد 7 حالات إصابة أي حوالي 50٪ من الحالات التي يجرى تحليلها نجدها مصابة بالفيروس . الله ايهديكم ادخلوا ديوركم .اللهم الجوع او لا الوباء
.المرجو من المسؤولين البحث كيف يتم اجراء تحاليل لاكبر عدد ممكن في اقرب وقت ولو في الصين . عافاكوم تخلوا ديوركم .
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71 - سعيدو الاثنين 23 مارس 2020 - 12:22
واضح ان عدد الكشوفات ضعيف جداااااا وهذا يشكل مشكل أكبر للبلد لا يعقل انه لم نصل إلى 1000 تحليلة في ثلاث اسابيع. بينما بعض الدول وصلت إلى 300الف تحليلة
نسأل الله السلامة لبلادنا وللجميع
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72 - سيمو الاثنين 23 مارس 2020 - 12:22
اظن ان الحجر سيمتد الى ما بعد 20 ابريل بالنظر الى تزايد انتشار الوباء ،حيث ان الصين التي ظهر فيها الوباء في شهر دجنبر لا زالت تحاول احتواء الوباء رغم مرور ثلاثة اشهر
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73 - هشام الاثنين 23 مارس 2020 - 12:23
على ما يبدو مقارنة مع الدول المجاورة حصيلة إيجابية والحمد لله، أما في ما يخص الحالات المستبعدة فهي جد ضئيلة، يجب توسيع البحث قبل فوات الآوان. اللهم ارحم موتانا.
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74 - نجيب البشاري الاثنين 23 مارس 2020 - 12:24
كان على الحكومة المغربية منذ ظهور الحالة الأولى أن تغلق الحدود لكنها ارتكبت خطأ فادح واليوم عليها تكبد الخسائر الجسيمة التي تطال أرواح الأبرياء
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75 - حسن الاثنين 23 مارس 2020 - 12:25
البارحة تم توقيفي من كدا شرطي لا لوم عليهم يقومون بواجبهم اما ما اخرجني هي ضرورة او ما يقال علينا ولاد باب الله أفضل الموت بالجوع على مد اليد
مامصيرنا من الإعراب الدولة قامت بدعم من هم مستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شهر فبراير فقط
والمسجلين بالصندوق و هم عاطلون ويسترزقون من بعمل اي شيئ يشنقون نفسهم ام يتسولون ام ام يخرجون على الجيران و يقولون اغيتونا و فرصة لتشفي الاعداء
الموت اهون لي من حياة الذل و العار
الكل ضد الخروج من المنزل و تجد غالبيتهم موضفون او دو مناصب او عمال مرسمون او صحاب اموال
ابتلينا بوبائين الاول قاتل الجسد و التاني قاتل الروح و النفس
الأنانية و الغطرسة و و و لا سامحكم الله
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76 - رشيد من أكدز الاثنين 23 مارس 2020 - 12:26
نسأل الله السلامة والعافية، رحم الله الموتى وبالشفاء العاجل للمرضى إن شاء الله.

تحية للسلطات المحلية، الإقليمية، الجهوية والوطنية

كولشي يبقى فالدار، الفرج قريب بإءن الله.
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77 - وفاء الاثنين 23 مارس 2020 - 12:26
لازالت لدينا فرصة التصدي لكوفيد 19 فقط علينا احترام التدابير الاحترازية بجدية ومسؤولية فالارقام مقارنة بباقي الدول ليست مخيفة بشرط أن لا ترتفع الحصيلة وهذا أمر يتوقف على درجة وعينا ومسؤوليتنا واحترام الاولويات الضرورية و"إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا"
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78 - كلثوم الاثنين 23 مارس 2020 - 12:30
اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير ؛اللهم حد من انتشاره بأمرك يا من أمره كن فيكون يا رب
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79 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 12:30
طبقا لمعطياتكم فعدد الفحوصات التي أجريت لكشف الفيروس لا تتعدى 700 فحص منذ بداية الوباء. اسبانيا تقوم ب اكثر من 4000 يوميا. ومع ذالك الأمر كارثي يوما بعد يوم. غي الله يستر و صافي
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80 - المنصوري الاثنين 23 مارس 2020 - 12:30
أين هي الكمامات و الوسائل الطبية الأخرى التي يجب ان توزع في اقرب وقت و بالمجان ......؟؟
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81 - متتبع مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 12:30
أغلب الإصابات بجائحة كورونا ببلادنا في محور طنجة فاس الدارالبيضاء لدى يجب اعتباره منطقة موبوءة لمدة شهر الأقل و غلق كل منافذه الطرقية و وقف حركة السير و الجولان به حتى يتم حصار الفيروس المدمر و ضبط كل محاولات تكسير حالة الطوارئ الصحية و دعوة القاطنين في المدن و القرى أو الجهات التابعة لهذا المحور بالمكوث في المنازل و الالتزام بالحجر الصحي الإجباري و عدم الخروج إلا للضرورات القصوى كالتبضع و العلاج...
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82 - Rayan kasri الاثنين 23 مارس 2020 - 12:31
يامجيب الطف بعبادك انك على كل شيء قدير
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83 - الوجدي الملتزم في بيته الاثنين 23 مارس 2020 - 12:32
الزموا بيوتكم نحن في تحسن ملحوظ خليونا نعطيو درس للعالم في الانضباط التام تحياتي للشعب المغربي الراقي الحضاري تحياتي للسلطات والوزارات تحية إجلال للوطن
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84 - Hollandddddsdss الاثنين 23 مارس 2020 - 12:33
ان يشء بذهن ويات بخلق جديد وما ذلك علي الله بعزيز.
البشرية طغى وتجبرة وتحارب الله ورسوله ليل نهار في الشرق والغرب. هذا ما حصدته ايدي النس.
الله المستعان
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