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كُتّاب وآراء
شحنة معدات طبية صينية تصل إلى الدار البيضاء لمحاربة "كورونا"
حطت قبل قليل، بمطار محمد الخامس الدولي ضواحي الدار البيضاء، طائرة للخطوط الملكية المغربية محملة بشحنة من المعدات والأجهزة الطبية قادمة من الصين لدعم جهود المغرب في مواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا" بالبلاد.
وكانت الطائرة المغربية توجهت مساء السبت إلى جمهورية الصينية الشعبية لجلب مساعدات طبية لمكافحة جائحة "كوفيد - 19"، في إطار العلاقات الثنائية التي تجمع بين الرباط وبكين.
وخلال رحلة العودة من مطار بكين الدولي، توقفت الطائرة المغربية بإحدى المطارات الروسية قصد التزود بالوقود، نظرا إلى طول مسافة الرحلة بين الدار البيضاء والعاصمة الصينية، لتصل صباح اليوم الاثنين إلى المملكة.
وكانت مصادر رسمية كشفت لجريدة هسبريس الإلكترونية، أمس الأحد، أن طائرة الخطوط الملكية المغربية توجهت، ليل السبت، إلى الجمهورية الصينية لجلب مساعدات طبية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وخصصت لهذا الغرض الخطوط الملكية الجوية طائرة من طراز "بوينغ 767" للشحن الجوي ونقل المعدات الطبية المتنوعة إلى المغرب.
وكان وزير الخارجية المغربي أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني، الجمعة، كما شارك رفقة وزراء خارجية عدد من الدول التي تعرف تفشي الوباء لديها في "اجتماع بالفيديو" مع كبار المسؤولين الصينيين لبحث سبل مواجهة وباء "كورونا".
وفي المرحلة الأولى، يُرتقب أن يقتصر التنسيق بين المغرب والصين على المعدات الطبية المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد، ويُمكن أن يشمل الاستفادة من تجربة الأطباء الصينيين في حالة تطور وضعية الوباء في المملكة.
وكانت الصين قد أرسلت طائرة من المعدات الطبية والخبراء إلى إيطاليا لمساعدتها في مواجهة "الجائحة"، كما تعهدت بتزويد الاتحاد الأوروبي بالكمامات وأجهزة الفحص لمكافحة تفشي الفيروس المستجد، منها "مليونا كمامة جراحية، و200 ألف كمامة ان/95، و50 ألف جهاز فحص".