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الخزينة تتيح التبرع الإلكتروني لـ"صندوق كورونا"

الخزينة تتيح التبرع الإلكتروني لـ"صندوق كورونا"
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 مارس 2020 - 12:37

أعلنت الخزينة العامة للمملكة أنها تضع رهن إشارة المواطنين، والفاعلين الاقتصاديين والشركاء، خدمة عبر الإنترنت لتقديم تبرعاتهم للحساب الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا".

وذكرت الخزينة العامة للمملكة، على متن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن تقديم التبرعات متاح عبر البوابة الرقمية www.tgr.gov.ma

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