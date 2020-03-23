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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تؤكّد استمرار تفشي كورونا .. الحصيلة: 134 حالة
أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المغرب؛ إذ أفادت الإحصائيات الصادرة منتصف نهار اليوم الاثنين أن إجمالي من طالتهم العدوى وصل إلى 134 حالات مؤكدة.
وكانت آخر الأرقام، الصادرة عن الوزارة نفسها صباح اليوم، أيضا، تشير إلى 122 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19"؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (132)
هذا قضاء الله وقدره نسأله أن يرفع عنا الوباء ويرحمنا برحمته وأن يشفي كل مريض ويرحم جميع الأموات إنه هو العفو والغفور
أصبح لزاما نشر صور وأسماء وعناوين المصابين والمتوفين رحمة الله عليهم على القنوات العمومية والرقمية حتى يتسنى للجميع معرفتهم والتأكد من او عدم مخالطتهم..
الاحصاء والبحث غير كاف على الاقل معرفة المصابين تتيح لمخالطيهم الحجر الطوعي في بيوتهم الى حين ظهور الاعراض أو التقدم فورا للمصالح المعنية..
غالبا الان العديد من المخالطين ممكن مصابين ومازالو يتحركون ويخالطون آخرين..
ارجو أن يصل كلامنا الى المسؤولين وان تكون هناك جرأة أكثر في التحرك لمصلحة الجميع وللحد من انتشار الوباء..
ايها المغاربة تضرعوا الى الله و اطلبوه ان يصرف عنا هذا الوباء
هذا رقم مهول جدا، في الظاهر 134 إصابة كتبان شوية لناس لي معندهمش مع الرياضيات و العلوم ...
لكن لي خاص تعرف هو 134 هو العدد لي معروف
و كاين عدد غير معروف "x" لي تلاقاو بهاد العدد 134 المؤكدة إصابته و هم الآن حاملين للفيروس حاليا و لن تظهر عليهم الأعراض إلى بعد 14 يوم فإن كانوا ملتزمين بالحجر الصحي سينتهي بنا المطاف عندهم و إن لم يلتزمو بذلك فسينقلون العدوا إلى مئات آخرين ... و هكذا و مثال إلى أن يصل العداد إلى الآلاف
المرجو عدم الإستخفاف و التزام المنزل
بقا في دراك
بقا في دراك
بقا في دراك
نتمنى منكم التوضيح أكثر هل المصابون الجدد هم من ضمن الحالات المشكوك بها سلفا والتي خضعت للتحليل أم انها حالات جديدة كليا
المرجو الالتزام بقواعد السلامة الصحية
والبقاء في البيوت
فالحصيلة في ارتفاع نرجو من الله السلامة والعافية
اللهم ارفع عنا البلاء.
اللهم ارفع عنا البلاء.
اللهم ارفع عنا البلاء.
اللهم ارفع عنا البلاء.
الله اما لا نسألك رد تلقضاء ولكنا نسألك اللطف فيه
إلزموا منازلكم ما استطعتم حبا بالله
ولنستغفر حميعا في انفسنا
هادشي لمصلاحتك ومصلحة ولادك والديك.
اكثروا من الاستغفار والتسبيح
(وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)
إلزموا بيوتكم ولاتخرجوا إلا للضرورة عفاكم الله إخواني وأخواتي
ماغدي يجلسو فدارهوم تيسمعو تصاب شي حد مقرب ليهم الله يحفظ ديك ساع يقولو ياريت كون بقينا فديورنا
هادشي غادي في تزايد راه خاصنا نلتازموا البيوت ديالنا أولا باش نحدو من تفشي هاد الفيروس تانيا باش الأطباء والممرضين بتغلبو ويقدرو يعاينو الحالات وهم فالأقلية راه إلى كولشي بدا كايخرج غاتكثار الحالات الحاملة للفيروس أو ماعندناش الإمكانيات وأبسطهم هو التنفس الإصطناعي لهذا وجب علينا أن نلتزم بيوتنا مراعاة للتعليمات ومساعدة للسلطات المحلية والأطباء والممرضين......تحياتي إلى جميع السلطات المحلية بما فيهم الأمن الوطني والدي يشرف على السهر في حماية المواطنين ونرجو من الله عزوجل أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء رحمة ورأفة بنا وجميع المسلمين في بقاع العالم.........
كل شيء سيعود كما كان
تفاءلو خيرًا تجدوه
انه لمستقبل مجهول ينتظرنا
انه سباق مع الزمن من اجل تقليص عدد الضحايا المحتملين
كلس ف دارك باركا من التبرهيش او تكبيير والهيللة فالشارع. كونوا وطنيين من اجل الشعب
نتوجه بالطلب لملكنا الطيب أن يتدخل في حسم الأمور و عدم تركها بين أيدي المسؤولين و أن يصدر أوامره بما يلي :
* ضرورة إجراء المزيد من الفحوصات ، خصوصا لجميع من خالطهم المصابون..
* إيجاد وحدات إجراء التحاليل بكل مدينة، فإن لم يكن بالإمكان، ففي كل جهة، لأنه لا يعقل مثلا أن تُرسَل التحليلات من جنوب البلاد إلى البيضاء أو الرباط، و ننتظر ثلاثة أيام للحصول على النتيجة.. وهي مدة كافية أن ينقل صاحب التحليلة العدوى للمئات..
* الأمر بتزويد المعوزين من أبناء الشعب بالمواد الأساسية حتى لا يضطروا إلى الخروج.
* أمر الأبناك و شركات القروض بتوقيف استخلاص الأقساط من الدائنين حتى تنفرج الأزمة..
* إعطاء الأمر بفتح القاعات الرياضية في وجه المشردين و ليزافريكان قصد احتوائهم..
وفي الأخير، ننتظر أن يتوجه جلالته بخطاب إلى شعبه لطمأنتهم و لبث المزيد من روح المواطنة فيهم..
اللهم ألطف بعبادك يارب العالمين
هذا قدر الله عز وجل
خوتي بقاو فديوركم
قال تعالى "ولا تلقو بايديكم الى التهلكه"
اللهم لك الحمد أولا وأخيرا .. يا صاحب العزة و الجبروت ، اعترفنا بذنوبنا و بتقصيرنا تجاهك، فاغفر لنا يا ربنا شرودنا وعصياننا، و لا تغلق بابك في وجوهنا، فإنه لا رب لنا سواك يا عظيم..
نعلم أنه لا يحدث شيء في الكون بغير إذنك و علمك، و نعتقد بجزم أن كل ما حكمتَ به على عبادك المؤمنين ينطوي على رحمة عظيمة.. فيا رب نسألك أن ترضى عنا و إن كنا لا نستحق، و أن تعفو عن إساءاتنا و تردَّنا إليك رداًّ جميلا، فقد استوعبنا الدرس جيدا... آمين
l'essentiel c'est de rester chez soi et de ne sortir qu'en cas de nécessité absolue
تشخيص حالات الوباء في تصاعد
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اقضي غرضك بالزربة و ادخل لدارك
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المهم ... اغبر من الشارع العام.
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صدق الله العظيم
اللهم لين قلوبنا ....لكي نتضرع اليك ...و نعترف بذنوبنا....
و كرهنا عمل الشيطان ....لنتخذه عدوا ....و ننجوا من عذابك ....يا كريم