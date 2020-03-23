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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تؤكّد استمرار تفشي كورونا .. الحصيلة: 134 حالة

وزارة الصحة تؤكّد استمرار تفشي كورونا .. الحصيلة: 134 حالة

وزارة الصحة تؤكّد استمرار تفشي كورونا .. الحصيلة: 134 حالة
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 مارس 2020 - 13:05

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المغرب؛ إذ أفادت الإحصائيات الصادرة منتصف نهار اليوم الاثنين أن إجمالي من طالتهم العدوى وصل إلى 134 حالات مؤكدة.

وكانت آخر الأرقام، الصادرة عن الوزارة نفسها صباح اليوم، أيضا، تشير إلى 122 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19"؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (132)

1 - س.ر الاثنين 23 مارس 2020 - 13:12
الله يعافيكم و سامحينا من شر الوباء
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73
2 - مراد الاثنين 23 مارس 2020 - 13:13
باتت تظهر تجليات حالة الطوارئ..... السبب واضح
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121
3 - ABDELHADI الاثنين 23 مارس 2020 - 13:15
نسأل الله السلامة ، هذه الأخبار تقع على قلوبنا كالسهم ، الله إلطف بنا .
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155
4 - جرادة الاثنين 23 مارس 2020 - 13:15
لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هذا قضاء الله وقدره نسأله أن يرفع عنا الوباء ويرحمنا برحمته وأن يشفي كل مريض ويرحم جميع الأموات إنه هو العفو والغفور
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216
5 - مصطفى لعيون سيدي ملوك الاثنين 23 مارس 2020 - 13:16
بقاو فديوركوم وخا عندك الورقة خرج الا للضرورةالقصوى ياربي ترفع هاد البلاء
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6 - nad الاثنين 23 مارس 2020 - 13:16
ياربي سلامة اللهم اشفيهم ونجينا يارب
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70
7 - EL yousfi الاثنين 23 مارس 2020 - 13:16
الله يبعد اللبلاء ...نبقاو فدارنا
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73
8 - أسرعوا مبقاش الوقت الاثنين 23 مارس 2020 - 13:16
المرجو التعبئة العامة وتهيئة الفنادق لاستقبال المصابين، قبل فقدان السيطرة على الوضع، المستشفيات لا تكفي ولن تكفي. وفهمو بلا تأخر، كما يجب توقيف العمل في الازارات العمومية باستثناء القطاعات الضرورية
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135
9 - Saif k الاثنين 23 مارس 2020 - 13:17
ياربي السلامة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبعد عنا هذا الوباء الفتاك
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65
10 - صلاح الاثنين 23 مارس 2020 - 13:17
السلامة يا ربي السلامة الناس دخل ديورهم
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40
11 - سعيد الاثنين 23 مارس 2020 - 13:17
إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم ارفع عنا هذا الوباء و رد المسلمين الى الإسلام ردا جميلا
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49
12 - abdel الاثنين 23 مارس 2020 - 13:18
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم يارحيم
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40
13 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 13:18
اكررها ثم اكررها حفاظا على صحتنا وحياتنا كمواطنين مسألة احترام الخصوصية يجب تجاوزها حتى لا تقع الكارثة..
أصبح لزاما نشر صور وأسماء وعناوين المصابين والمتوفين رحمة الله عليهم على القنوات العمومية والرقمية حتى يتسنى للجميع معرفتهم والتأكد من او عدم مخالطتهم..
الاحصاء والبحث غير كاف على الاقل معرفة المصابين تتيح لمخالطيهم الحجر الطوعي في بيوتهم الى حين ظهور الاعراض أو التقدم فورا للمصالح المعنية..
غالبا الان العديد من المخالطين ممكن مصابين ومازالو يتحركون ويخالطون آخرين..
ارجو أن يصل كلامنا الى المسؤولين وان تكون هناك جرأة أكثر في التحرك لمصلحة الجميع وللحد من انتشار الوباء..
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249
14 - توضيح الاثنين 23 مارس 2020 - 13:18
بالنسبة للناس لكيقولو يعطيونا اسماء المدن بالضبط راه هاديك هي الكارثة غادي يتيقو الناس في ريوسهم ومايبقا لحجر صحي ولا والو .
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30
15 - هشام الاثنين 23 مارس 2020 - 13:19
أريد أن يفهم بعض المواطنين أنه تزايد عدد الحالات المؤكدة الجديدة لا يعني أن الحجر الصحي غير مجدي. بالعكس، ما نعلمه على هذا الوباء أن أعراضه تضل خفية لأيام عديدة و ممكن أسابيع. المهم هو إعطاء الوقت الكافي لمحاصرة المرض و حتى الحالات الجديدة فهي في نضري إيجابية حتى يتم استنصالها من المجال العائلي. بما أن الحضر له أيام قليلة فقط فمتوقع ان الحالات تستمر في الظهور. و نتيجة الحضر ستعطي أكلها بعد أسبوعين.
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76
16 - وطني غيور الاثنين 23 مارس 2020 - 13:19
الله اكبر ، اللهم حوالينا و لا علينا
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-33
17 - استغفر الله الاثنين 23 مارس 2020 - 13:19
59 تحليلة فقط راكم غادين بينا للهاوية
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4
18 - عادل الاثنين 23 مارس 2020 - 13:19
راه حتى واحد ما يخرج من دارو الى لجنة اليقظة الاقتصادية دارت إجراءات اجتماعية لجميع المغاربة راه كلشي مدوخاه المصاريف وخصوصا القروض اجلوها للجميع
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12
19 - Ahmed 86 الاثنين 23 مارس 2020 - 13:19
لحظة الحسم بدأت
ياربي تستر.
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6
20 - Abou Walid الاثنين 23 مارس 2020 - 13:19
18 حالة في ظرف 16 ساعة، يرجى تطبيق الحظر بالقوة ولا كلشي غادي يمشي فيها
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22
21 - رحاب الاثنين 23 مارس 2020 - 13:19
شيء طبيعي جدا ان بتزايد عدد المصابين ويتزايد اكتر واكتر،، خاصة بعد متوقع ف محطات طريقه وكدا وتبقة الخروج للاسف حيت الفوضى وناس مانعات بخطورة الامر.. لي تاريخ انتبهي اليوم فرباط كرامه واي مكدس،، بالناس والله العظيم هادشي كيرلس.. ماكاينش الحزم.. نهار نحتارمو الحجر نحن شعب ونهار، سلطات تعمل خدمتها ممكن نشوفو نقص والله امشى سيناريو ايطاليا خص ملك يتدخل بنفسه لمزيد من الحزم
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12
22 - Yassine الاثنين 23 مارس 2020 - 13:20
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء
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13
23 - abde الاثنين 23 مارس 2020 - 13:20
وشدو ديوركم واللي حس براسو فيه المرض ميبقاش مخبي راه للصالح ديالو ولعءلتو
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18
24 - ام جاد الاثنين 23 مارس 2020 - 13:20
يا رب ارحم عبادك الضعفاء. الوضع يزداد سوءا 19 حالة في غضون بضع ساعات اللهم رحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء
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7
25 - ayoub labyad الاثنين 23 مارس 2020 - 13:20
وستعينو بالصبر والصلاة ودعاء واللهم الطف والرحمة ونتمنا من الله انزل الرحمة ديالو على العباد
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26
26 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 13:20
اللهم حفظ البلاد والعباد من هذا الوباء الجائحة
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7
27 - مجرد وجهة نظر الاثنين 23 مارس 2020 - 13:20
لا يمكن الحديث عن الإستقرار ثم التراجع إلا بعد مرور 14يوما عن حالة الطوارئ الصحي والتزام المواطنين بالمكوث في منازلهم ، و إلا فتوقعوا أو انتظروا الأسوأ. لكم الخِيَرةُ يا مواطنون
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20
28 - عبالقادر الاثنين 23 مارس 2020 - 13:20
لطفك يا رب، الزموا بيوتكم حفظكم الله
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6
29 - Sabrina الاثنين 23 مارس 2020 - 13:20
قاليك لمقدم كيضور اعلا اديور يعطيهم لوراق دبا هادي تلاتة ايام واحنا محبوسين ما شفنا لا لمقدم لا امقدما. الصويرة
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20
30 - مروان الاثنين 23 مارس 2020 - 13:20
نسأل الله السلامة والعافية يارب.من الاحسن إنسان يبقا في دار.وزارة الصحة والداخلية خدامين الله يحسن عوانهم ديرو الاحتياطات
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4
31 - فتاة مغربية الاثنين 23 مارس 2020 - 13:20
يا رب ارحمنا برحمتك
ايها المغاربة تضرعوا الى الله و اطلبوه ان يصرف عنا هذا الوباء
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8
32 - لطفي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:20
اللهم ألطف بنا و بجميع من في الأرض
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1
33 - oussama الاثنين 23 مارس 2020 - 13:20
بدأ العداد ...
هذا رقم مهول جدا، في الظاهر 134 إصابة كتبان شوية لناس لي معندهمش مع الرياضيات و العلوم ...
لكن لي خاص تعرف هو 134 هو العدد لي معروف
و كاين عدد غير معروف "x" لي تلاقاو بهاد العدد 134 المؤكدة إصابته و هم الآن حاملين للفيروس حاليا و لن تظهر عليهم الأعراض إلى بعد 14 يوم فإن كانوا ملتزمين بالحجر الصحي سينتهي بنا المطاف عندهم و إن لم يلتزمو بذلك فسينقلون العدوا إلى مئات آخرين ... و هكذا و مثال إلى أن يصل العداد إلى الآلاف
المرجو عدم الإستخفاف و التزام المنزل
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21
34 - ben lebsir ahmed الاثنين 23 مارس 2020 - 13:20
اخواني اخاواتيى نرجوا منكم البقاء في البيوت كلما بقينا سوف نجد انفسنا يوما ما في وطن خالي من الفيروس بسرعة بدن خسائر كبيرة نريد منا الصبر والمساعدة ومعرفة مايجري في اماكن مختلفة في العالم وفي دول الكل يعرف انهم دول متقدمة علينا اكن هدا القدر اقوى واصعب وشريس
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5
35 - علي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:21
اللهم ارفع عنا البلاء والوباااء ياااااا أرحم الراحمين....
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1
36 - محسن الاثنين 23 مارس 2020 - 13:21
لا حول ولا قوة إلا بالله، يجب التركيز على الأحياء الشعبية لأنها ستتحول إلى بؤر في القريب العاجل، نحن لم نتوصل إلى حد الساعة بوثيقة الخروج من عون السلطة، وهذا يعد تقصيرا لأن الناس تستغله كعذر للخروج.
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8
37 - Mohammed الاثنين 23 مارس 2020 - 13:21
بقا في دراك
بقا في دراك
بقا في دراك
بقا في دراك
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8
38 - jalila jalila الاثنين 23 مارس 2020 - 13:21
اللهم لطفك يا رب
نتمنى منكم التوضيح أكثر هل المصابون الجدد هم من ضمن الحالات المشكوك بها سلفا والتي خضعت للتحليل أم انها حالات جديدة كليا
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0
39 - kamal الاثنين 23 مارس 2020 - 13:21
Les résultats sont donnés que par deux labo , si on avait plus que 2 labo les résultat seront beaucoup plus, moi je ne pardonne jamais les immigrants marocain qui ont échappé de l’Europe pour nous infecter ,autre chose cette épidémie nous a montré combien nous sommes fragile , les centres d"analyse comme pasteur doivent être dans tous les grands villes et non seulement à casa et rabat,
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4
40 - الرحيق المختوم الاثنين 23 مارس 2020 - 13:21
((فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)) [الأنعام/42-43].
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12
41 - الهام الاثنين 23 مارس 2020 - 13:21
هادشي تيخلع. ولكن لي تيبرد عليا تتقول ربما هادو كانو مصابين من الاسبوع الفارط على الاقل. اي قبل الطوارئ. ان شاء الله ابتداء من يوم الجمعة يكون نقص في عدد الحالات. لي كيخلعني اكثر ان هاد الناس شفتهم مكيبراوش
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15
42 - amine الاثنين 23 مارس 2020 - 13:21
الله يسترنا ويشافي جميع المرضى
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4
43 - Agadir الاثنين 23 مارس 2020 - 13:21
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
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3
44 - مغريبي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:21
الله احد الباس.نتمنا من المغاربة احترام الوقاية المفروضة .
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2
45 - المعتصم الاثنين 23 مارس 2020 - 13:22
أيها الشعب الفضولي لقد حانوالوقت لنقرر هل نموت بسبب فضولنا وتهورنا ونقتل معنا كل من نحب أم نلزم بيوتنا وننجو جميعا
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6
46 - عزووووووز الاثنين 23 مارس 2020 - 13:22
سببها اولائك الذين خرجوا في المسيرات الليلية. نحن كمجتمع مدني نريد محاكمة كل من تورط بشكل أو آخر. هذا عصيان مدني.
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1
47 - محمد عبدو الاثنين 23 مارس 2020 - 13:22
اللهم ارفع عنا الوباء وازل عنا هم الداء وأغثنا بالدواء.
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48 - abou oualid الاثنين 23 مارس 2020 - 13:23
اللهم الطف بهذا الوطن، وادعوا المواطنين بمزيد من الالتزام فالقضية قضية وجود
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3
49 - المواطن مستقيم الاثنين 23 مارس 2020 - 13:23
اتمنى ان متضامن جميعا بروح مسؤولية لإزالة هدا الوباء العالمي جميعا ضد كورونا نحن ملتزمون حفض الله بلادنا من كل شر قريب.
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50 - hamza الاثنين 23 مارس 2020 - 13:23
Salam
المرجو الالتزام بقواعد السلامة الصحية
والبقاء في البيوت
فالحصيلة في ارتفاع نرجو من الله السلامة والعافية
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51 - المصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 13:23
تزايد عدد المصابين بوباء كورونا ببلدنا العزيز ناتج عن قلة الوعي لذى كثير من اىخواننا المغاربة . ولعل الاعلام بكل اطيافه يتحمل نصيب من قلة الوعي بسبب تركيز اهتمامه على مواضيع تافهة مثل تتبع ملفات تافهة لباطمة والمجرد بوطازوت وغيرها من الاحداث الهامشية .... للاعلام والتعليم رسائل اسمى افتقد لها مجتمعنا من نشر قيم التضامن والتسامح والتوعية بحقوقنا دون اغفال واجباتنا فانتجنا جيلا لا يتقن الحوار ولايقبل الارشاد بل فقد اي لغة للخطاب فاختلطت عليه الاوراق ولم يعد يدري اين المفر . حفظ الله البلاد والعباد لعل هذه الازمة تكون لنا درسا في المستقبل نصنع لنا قيما لحياة جديدة
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7
52 - nour الاثنين 23 مارس 2020 - 13:23
يا ربي السلامة،اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.اصبح العدد يتزايد بشكل كبير.الله إحد البأس.
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53 - ملاحظ الاثنين 23 مارس 2020 - 13:23
العدد في تزايد مستمر الله يجعل السلامة نرجوا ألا نصل الى مرحلة خروج الامور عن السيطرة ، عافكم بقاو فديوركم
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54 - أخلصوا العبادة لربكم الاثنين 23 مارس 2020 - 13:23
اللهم ارفع عنا البلاء.
اللهم ارفع عنا البلاء.
اللهم ارفع عنا البلاء.
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1
55 - فائز إلهام الاثنين 23 مارس 2020 - 13:24
اللهم اجعل في قضائك اللطف يا رحمان يا رحيم بعبادك. اللهم احفظ بلدنا و جميع بلدان العالم .يا من أمره بين الكاف والنون اذا أراد شيءا قال له كن و يكون.يا رب ارفع عنا هذا الوباء و انا اليك لثائبون.
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56 - mohamed chrif الاثنين 23 مارس 2020 - 13:24
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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57 - Said الاثنين 23 مارس 2020 - 13:24
الله يلطف بنا يارب الله يرحم الوالدين بقاو فالدار زخ تاكل غير الخبز واتاي الله جعل اابركة هاد.الساعة نطلبو غير ااسلامة الله يهديكم ارجوكم
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58 - فائز إلهام الاثنين 23 مارس 2020 - 13:24
اللهم اجعل في قضائك اللطف يا رحمان يا رحيم بعبادك. اللهم احفظ بلدنا و جميع بلدان العالم .يا من أمره بين الكاف والنون اذا أراد شيءا قال له كن و يكون.يا رب ارفع عنا هذا الوباء و انا اليك لثائبون.
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59 - أخلصوا العبادة لربكم الاثنين 23 مارس 2020 - 13:24
اللهم ارفع عنا البلاء.
اللهم ارفع عنا البلاء.
اللهم ارفع عنا البلاء.
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2
60 - إسماعيل عزيز الاثنين 23 مارس 2020 - 13:24
يارب سلم هادشي ولا تيشكل الخطر على البلاد نسأل الله أن يحمينا من هذا الوباء المعدي وأنصح كل مواطن أن يتابعوا جميع الإرشادات والنصائح
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61 - مواطن مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:24
اللهم الطف بنا
الله اما لا نسألك رد تلقضاء ولكنا نسألك اللطف فيه
إلزموا منازلكم ما استطعتم حبا بالله
ولنستغفر حميعا في انفسنا
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62 - atiq الاثنين 23 مارس 2020 - 13:24
في لقاوهم هاد الحالات لخرين. ؟
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63 - mouna الاثنين 23 مارس 2020 - 13:24
هادشي ما بقاش كيبشر بالخير والله الحالات فجأة بداو كيتزادو كل ساعة دابا اللي خدام وكيدخل وكيخرج من دارو كيفاش غيحمي راسو واخا ياخد الاحتياطات ديالو راه خطر عليه المفترض يخصصو لكل مواطن واحد القفة ديال المؤونة او يصرفو ليهم واحد 2000 درهم باش حتى واحد ماتبقى عندو السبة باللي ما عندو ما ياكل ما عندو ما يشرب وريضال حتى هي تتغاضى على هاد الشهر ولا شهرين حتى تفوت هاد الازمة راه الله لا يضيع اجر من احسن عملا
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64 - ولدي فطاليان الاثنين 23 مارس 2020 - 13:24
عفاكم بقاو فديوركم . راه ولدي فطاليان تيموتو كل تانية . ومابغيناش نوصلو لديك المرحلة. طاليان مادرتش الاحتياط وهاهما واحلين دابا . ولدي كايتسنا غير نوبتو فالموت . حيت ماعندهومش البديل . عفاكم عفاكم بقاو فديركم وتبعو تعليمات السلطة ديالنا المغرب زين الله احفظنا من هاذ البلاء يارب
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9
65 - متحدث منطقي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:25
الامور تتخطى عتبة الخطر و هذا خطأ عدم غلق الخطوط مع مناطق تفشي العدوة الى ان اغلقتها تلك المناطق مما ادى الى دخول حاملي الفيروس الى التراب المغربي و الآن نجني ثمن تأخر غلق المعابر نسأل الله العافية و رفع البلاء ونطالب بعدم جلب اولاءك المطالبين بالترحيل الى المغرب كفى ما فينا لا نريد زيادة الطين بلة
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66 - ام سلمان الاثنين 23 مارس 2020 - 13:25
اللهم ارفع البلاء عن هذا البلد وادم علينا نعمة الصحة
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67 - بوفايدة الاثنين 23 مارس 2020 - 13:26
مزيدا من الصبر والصمود والتحمل والتعبئة المغرب اجتاز حوائح وأزمات على مر تاريخه العريض وخرج منها سليما معافى بفعل القيادة الرشيدة للسلاطين المغاربة على مر العصوروبفضل التلاحم الفطري لكل المغاربة الشعب المغربي أمام محنة الوباء كسائر شعوب العالم والمطلوب التعبئة المستمرة وأكبر قدر من التلاحم وترسيخ الوحدة الوطنية مرة أخرى لصعوبة المرحلة وخاصة ضرورة اتباع سبل الوقاية بالبقاء في المنازل والحجر الصحي لأنه يبقى الحل الوحيد الناجع الآن حفظ الله المغرب وتحياتنا لجنود التماس تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادسأيده الله ونصره ومنصورون بإذن الله
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68 - الريفي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:26
نتمنى و نرجو من الله سبحانه ان نكون الان بهذه الاغداد المتزايدة في مرحلة الدروة و بعد ايام تبدا الارقام بالانكماش و النناقص ان شاء الله
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69 - صلاح الاثنين 23 مارس 2020 - 13:26
اللهم نسالك العفو والعافيه،اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا برحمة يارحم راحمين
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70 - أستاذ مشفق الاثنين 23 مارس 2020 - 13:26
"إلـزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة" جزء من حديث رواه أحمد في المسند وأبو داود والحاكم وصححه
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71 - AYOUB الاثنين 23 مارس 2020 - 13:26
ياربي السلامة الإخوان الزموا بيوتكم!!!
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72 - ام سلمان الاثنين 23 مارس 2020 - 13:26
اللهم ادم علينا نعمة الصحة واحفظ بلدنا المغرب
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73 - Karim الاثنين 23 مارس 2020 - 13:26
لم يتبقي لنا فهادا لاءيام صعبه الي دعاء الي الله عزه وجل ان يرحمنه يارب
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74 - Mohamed الاثنين 23 مارس 2020 - 13:27
الله وأكبر الله وأكبر الله وأكبر
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75 - سعيد الاثنين 23 مارس 2020 - 13:27
الله يرحم بيها الوالدين اما بقاو فديوركم، انا لحد الساعة من نهار الجمعة.
هادشي لمصلاحتك ومصلحة ولادك والديك.
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76 - مواطن محب لبلده الاثنين 23 مارس 2020 - 13:27
الحصيلة في ارتفاع و نسبة تفشي الوباء مقارنة مع التحاليل اليومية فهي قليلة جدا ندعو الي تكثيف التحاليل والالتزام في البيوت المغرب غيرقادر على هذا الوباء نسأل الله أن ينظر إلى عباده نحن شعب ضعيف و جاهل و الدولة ضعيفة من حيث معدات التصدي لهذا المرض ارجوكم التزموا بيوتكم الوضع ليطمئن فالدولك كانت سباقة بعض الشئ قبل العديد من الدول واستفدت من أخطاء دول أخرى المرجو التعاون مع السلطات و القيام بالحجر الصحي بهذه الوثيرة سوف نستغرق أشهر للقظاء على هذا المرض تحية إلى جلالة الملك حفظه الله على حكمته و الحكومة و كل من تظامنة ولو بقليل و شكرا لساكنة بعض المدن الملتزمة و تحية خاصة لرجال الشوارع الذين يسهرن لحماية الوطن و عناصر الخط الأول من أطباء و ممرضين..
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77 - شفيق الاثنين 23 مارس 2020 - 13:28
اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين والمسلمات يا رب . يجب على الجميع الجدية في الالتزام بقواعد الوقاية . كلنا معنيون . اذا الالتزاااااام الله اخليكم
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78 - العلمي جبلي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:28
الله يسترنا عفاكم بقاو فداركم
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79 - hicham الاثنين 23 مارس 2020 - 13:28
والله مازال الناس مجتمعين في الازقة ولا يطبقون قرار السلطة مازال يتنوابون علي جوان لا حول ولا قوة الا بالله والمشكلة شباب وشابات اين أولياء الأمور اين الأباء
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80 - كورونا الاثنين 23 مارس 2020 - 13:28
اصبحنا كأننا نعيش في حرب مع عفريت خفي اسمه فايروس كورونا وقانا الله واياكم من تفشيه ورفع عنا الوباء والبلاء لطفا منه ورحمة بعباده
اكثروا من الاستغفار والتسبيح
(وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)
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81 - محمود الاثنين 23 مارس 2020 - 13:28
ياربي سلامة هادشي خطير بزاف والناس مزال واخدا هادشي بالضحك خليك فالدارك خليك فدارك خليك فدارك خليك فدارك خليك فدارك خليك فدارك
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82 - السيع الاثنين 23 مارس 2020 - 13:29
لا يتحرك احد من منزله ولو عندكم الورقة الاستثناىية للخروج وحاولوا قد الامكان الابتعاد عن البقال وشراء فقط البوطا والمواد المعلبة مع حرس اصحاب البقالة تنظيف كونتوار برشه بجافيل كل عند دخول اي زبون ومن الافضل عجن الخبز في الدار وترك 4 امتار بين الزباىن اللهم نجينا من هذا الفيروس الشبح
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83 - الوكالة القومية - N.I.A الاثنين 23 مارس 2020 - 13:29
يجب إنشاء صندوق قومي مغربي يتبرع ويساهم فيه الأغنياء والفقراء معا وتكون مهمته التكفل بمصاريف علاج المغاربة وصحتهم والتكفل حتى بالعمليات الجراحية الباهضة.
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84 - أحمد الكامل الاثنين 23 مارس 2020 - 13:29
اللهم ألطف بنا ورد عنا هذا البلاء واحفظ بلادنا من شر هذا الوباء
إلزموا بيوتكم ولاتخرجوا إلا للضرورة عفاكم الله إخواني وأخواتي
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85 - Jalal الاثنين 23 مارس 2020 - 13:29
السلام عليكم الله إخليكم لما آلتزموا بتعليمات أو وحاولوا نوعو الناس اللي ماوعينش بالخطورة أديال هاد الفيروس راه تينتشر بواحد طريقا خطيرا .
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86 - الحسين المغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:29
إذا ما ٱلتزمت ببقاء في بيتك،فأنت تحيي السنة النبوية تحافظ على سلامة بدنك و على من هم حولك.بإختصار.
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87 - رجاء الاثنين 23 مارس 2020 - 13:29
المرجو من ااسلطات الانتباه والحزم لا زلنا نسمع حركة السيارات في الشارع وخروج البعض بحجة التبضع يبدو ان الجهل سيكون المساند الرسمي لكورونا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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88 - HamidAllemagne الاثنين 23 مارس 2020 - 13:30
les cas vont augmenter une semaine et après il vont redescendre comme un chut, mais à conditions que les mesures de confinement soient appliquées de facons rigoureuse
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89 - sanae الاثنين 23 مارس 2020 - 13:30
خاص الحجر الصحي و ممنوع الخروج أما هادشي لتنشوفو فزناقي معندو علاقة بالحجر الصحي
ماغدي يجلسو فدارهوم تيسمعو تصاب شي حد مقرب ليهم الله يحفظ ديك ساع يقولو ياريت كون بقينا فديورنا
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90 - نبيل الاثنين 23 مارس 2020 - 13:31
نسأل الله العظيم أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يحفظنا جميعا وأن نلتزم بيوتنا فهذه مسؤوليتنا جميعا
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91 - كمال الاثنين 23 مارس 2020 - 13:31
اللهم بك نحيا و بك نموت عليك توكلنا وإليك المصير.اللهم ارفع عنا البلاء وٱشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاءا لا يغادر سقما.
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92 - اتمنى الاثنين 23 مارس 2020 - 13:31
اتمنى ان تكون هذه هي الحصيلة النهائية لمجموع من احتكوا بالمصابين أو رافقوهم واتمنى من المواطنين ان يجلسو في منازلهم لحصر عدد الحالات
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93 - أخوكم من ميدلت الاثنين 23 مارس 2020 - 13:31
أمر طبيعي لأن إنتشار هذا الوباء في بلدنا لم يبلغ ذروته بعد و سيتحقق ذلك في أسبوعين على أبعد تقدير ثم سيبدأ في التراجع إن شاء الله إلى أن يصل إلى الصفر، هذا سيتحقق بطبيعة الحال إذا لزم الناس بيوتهم و راعوا تعليمات النظافة ، لذلك فلا داعي للخوف و الهلع من هذه الأرقام ، و لنطبق جميعا هذه المقولة : نبقاو ف ديورنا باش نعاونوا مغربنا ، و ذلك تفاديا لإنتشار هذا العدو الخفي ، و إذا قمنا بالعكس فسوف نكسر قانون اللعبة معه و سينتصر علينا، هذا بعد التوكل على الله الواحد الأحد
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94 - هشام الاثنين 23 مارس 2020 - 13:32
مركز النداء بالقنيطرة يضم 200 شخص في نفس المكان. سوف نموت كلنا. الشركة لا تريد اي حل. نحن لازلنا نعمل
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95 - وحسرتاه الاثنين 23 مارس 2020 - 13:32
انا كنت في شارع قبل 5 د من اجل التبضع والله الناس خارجين الي شارع بشكل عادي والكل يشتغل والبيع عادي دون احترام سلامة اين حضر تجول
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96 - Yanis الاثنين 23 مارس 2020 - 13:32
Mon pauvre pays tu vas souffrir comme tous les autres pays la seule arme que tu as c est d enfermer tout le monde Et limiter la casse on peut tous supporter 4 semaines de prison pour sauver notre vie et la vie des autres
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97 - علاء الاثنين 23 مارس 2020 - 13:33
انتهت الحروب بالأسلحة. أوقفتها كورونا . تدبروا
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98 - شعيب أبو سهيل الاثنين 23 مارس 2020 - 13:33
اللهم لطفك يا رب العالمين
هادشي غادي في تزايد راه خاصنا نلتازموا البيوت ديالنا أولا باش نحدو من تفشي هاد الفيروس تانيا باش الأطباء والممرضين بتغلبو ويقدرو يعاينو الحالات وهم فالأقلية راه إلى كولشي بدا كايخرج غاتكثار الحالات الحاملة للفيروس أو ماعندناش الإمكانيات وأبسطهم هو التنفس الإصطناعي لهذا وجب علينا أن نلتزم بيوتنا مراعاة للتعليمات ومساعدة للسلطات المحلية والأطباء والممرضين......تحياتي إلى جميع السلطات المحلية بما فيهم الأمن الوطني والدي يشرف على السهر في حماية المواطنين ونرجو من الله عزوجل أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء رحمة ورأفة بنا وجميع المسلمين في بقاع العالم.........
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99 - الأمين الاثنين 23 مارس 2020 - 13:35
إن شاء الله ،بعد العسر يسرا
كل شيء سيعود كما كان
تفاءلو خيرًا تجدوه
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100 - هشام الاثنين 23 مارس 2020 - 13:35
الارقام تتزايد بشكل هندسي
انه لمستقبل مجهول ينتظرنا
انه سباق مع الزمن من اجل تقليص عدد الضحايا المحتملين
كلس ف دارك باركا من التبرهيش او تكبيير والهيللة فالشارع. كونوا وطنيين من اجل الشعب
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101 - صلاح الاثنين 23 مارس 2020 - 13:35
باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم..اللهم اشفي كل مريض وارحم كل ميت
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102 - توفيق الاثنين 23 مارس 2020 - 13:35
اتمنى من الشعب المغربي ان يستوعب خطورة الوضع قبل ان يفوت الاوان . علينا الاستفادة مما وصلت اليه الدول الاوروبية المتقدمة في هده الضرفية من ازمة صحية كارثية . علينا بالتزام جميع التعليمات قبل ان يسوء الوضع ونندم على هدا الاستهتار . حاليا الدولة تقوم بواجبها وتسهر على حماية المواطنين لكن الدور الاكبر في هده المحنة سيكون للشعب .ادن لنتحد جميعا .
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103 - fatyاسبانيا الاثنين 23 مارس 2020 - 13:35
يجيب علئ المواطنين ان يحترم الحجر الصحي كما فعلت في الصين بالنظافة والكمامات للقضاء علئ هد الفيروس اللعين وعدم الخروج الا كان هناك احتياجات لصيدلية او لشراء حجيات الضرورية للحد من هد الفيروس وشكرالجميع منهم الاطباء والممرضين والمواطن والشرطة والقوة المساعدة والقوة المسلحة الملكية والصحافة ولجميع السلطلة والله يحفض بلادنا من كل مكروه وارحم الاموات واشافي جميع المرضئ .
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104 - إشو الاثنين 23 مارس 2020 - 13:35
أكيد سيزداد العدد في الأيام القادمة، لان هناك انفلات لبعض الإصابات في عدة أماكن ما دامت الأطقم الطبية في بلادنا غير قادرة على رصد جل الحالات في ظل استهثار بعض المواطنين و الامبالات من البعض الآخر. على الجميع اتباع التدابير الوقائية و الالتزام بالمسؤولية و الحس الوطني. نسأل الله العافية والسلامة، كما نسأله ان يرفع عنا هذا البلاء. امين يارب العالمين
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105 - احمدخبان الاثنين 23 مارس 2020 - 13:35
انا لله و انا اليه راجعون التزموا منازلكم اخواني اخواتي اننا ضعفاء وكما قال المغربي الحر إبان محاربة الإستعمار رآه احنا إقلال ما فينا ما اتفرق هذا كان وقت صدور القانون البربري احنا المغاربة ما انسخاو بحتى واحد فينا المهم اوصيكم ونفسي بقانون بالسلامة الصحية .
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106 - Abdel Germany الاثنين 23 مارس 2020 - 13:36
اغلبية الناس ستصاب بالفيروس بدون وعيها اي بدون ظهور اعراض وستتكون لديها مناعة ضده.
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107 - مغربية الاثنين 23 مارس 2020 - 13:36
اليس من حق المغاربة معرفة المصابين،لكي نحاصر الوباء ولكي يتمكن المخالطون من اخدالاحتياطات والحد من انتشار الوباء والحفاظ على عائلتهم ووطنهم، هذا ليس وقت الخصوصيات ولا اضن اننا امام حالة خاصة فكل واحد منا مرشح للاصابة بهذا الفيروس
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108 - zineb الاثنين 23 مارس 2020 - 13:37
اللهم ارفع عنا البلاء يا رب اخواننا المسلمين تتألم ليس لدينا ما نفعل سواء الدعاد لهم و ملازمة الحجر الصحي في بيوتنا
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109 - كورونا المعفونة... الاثنين 23 مارس 2020 - 13:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
نتوجه بالطلب لملكنا الطيب أن يتدخل في حسم الأمور و عدم تركها بين أيدي المسؤولين و أن يصدر أوامره بما يلي :
* ضرورة إجراء المزيد من الفحوصات ، خصوصا لجميع من خالطهم المصابون..
* إيجاد وحدات إجراء التحاليل بكل مدينة، فإن لم يكن بالإمكان، ففي كل جهة، لأنه لا يعقل مثلا أن تُرسَل التحليلات من جنوب البلاد إلى البيضاء أو الرباط، و ننتظر ثلاثة أيام للحصول على النتيجة.. وهي مدة كافية أن ينقل صاحب التحليلة العدوى للمئات..
* الأمر بتزويد المعوزين من أبناء الشعب بالمواد الأساسية حتى لا يضطروا إلى الخروج.
* أمر الأبناك و شركات القروض بتوقيف استخلاص الأقساط من الدائنين حتى تنفرج الأزمة..
* إعطاء الأمر بفتح القاعات الرياضية في وجه المشردين و ليزافريكان قصد احتوائهم..
وفي الأخير، ننتظر أن يتوجه جلالته بخطاب إلى شعبه لطمأنتهم و لبث المزيد من روح المواطنة فيهم..
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110 - غير دايز الاثنين 23 مارس 2020 - 13:37
مازال العاطي يعطي أصلا غير لكانو كيتزاحمو في الأسواق والمحطات غاي تلقى عشرات الحالات لغادي يبانو الأيام القادمة. نتمناو أن الناس يلتازمو بالإحتياطات وقانون الطوارئ باش تنخفض وثيرة العدوى بعد أسبوعين
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111 - lhcen alami الاثنين 23 مارس 2020 - 13:37
بقاو فديوركوم وخا عندك الورقة خرج الا للضرورةالقصوى ياربي ترفع هاد البلاء
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112 - miloud Tánger الاثنين 23 مارس 2020 - 13:37
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم ألطف بعبادك يارب العالمين
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113 - ابو حسام الاثنين 23 مارس 2020 - 13:38
واعباد الله جلسو فديوركم واش الناس كضارب باش تشد الرخصة ديال الخروج وبزاف معندوم مايدرو بها،واللي فشي مدينة يبقى فيها.الوقاية خير من العلاج وياربي السلامة والعافية
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114 - حفيظ الاثنين 23 مارس 2020 - 13:38
لاحول ولا قوة الا الا بالله العلي العظيم
هذا قدر الله عز وجل
خوتي بقاو فديوركم
قال تعالى "ولا تلقو بايديكم الى التهلكه"
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115 - Hajar الاثنين 23 مارس 2020 - 13:39
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نتمنى ان العصيان الي وقع في بعض المدن لا ينتج عنه اضرار وخيمة او انه يساهم في الرفع من معدل الاصابات لا قدر الله
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116 - Pandemic Citizen الاثنين 23 مارس 2020 - 13:39
لا نملك إلا أن نقول بقلوبنا قبل ألسنتنا :
اللهم لك الحمد أولا وأخيرا .. يا صاحب العزة و الجبروت ، اعترفنا بذنوبنا و بتقصيرنا تجاهك، فاغفر لنا يا ربنا شرودنا وعصياننا، و لا تغلق بابك في وجوهنا، فإنه لا رب لنا سواك يا عظيم..
نعلم أنه لا يحدث شيء في الكون بغير إذنك و علمك، و نعتقد بجزم أن كل ما حكمتَ به على عبادك المؤمنين ينطوي على رحمة عظيمة.. فيا رب نسألك أن ترضى عنا و إن كنا لا نستحق، و أن تعفو عن إساءاتنا و تردَّنا إليك رداًّ جميلا، فقد استوعبنا الدرس جيدا... آمين
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117 - المذكوري الاثنين 23 مارس 2020 - 13:40
لا أدري كيف يفكر البعض عندما تطلب منه الجلوس في المنزل فيبادرك انني سأموت بالجوع و هذا ليس حتمي في حين ان خيار الخروج من المنزل يساوي حتمية الموت بالوباء مع مكاسب منعدمة وذلك التوقف الشبه التام العجلة الاقتصادية. المرجو من الشعب المغربي ان يتكافل و يساعد كل منا دو حاجة و ان نلتزم بيوتنا حفاظا على أنفسنا وعلى اخواننا
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118 - حسناء الاثنين 23 مارس 2020 - 13:40
السلام عليكم ياربي الطف بنا هدشي راه مكيبشرش بالخير الله اخليكم بقاو فديوركم مازال شي احياء بحال مواقع والو كيخرجو عندهم الدنيا هنيا نسأل الله العفو والعافية
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119 - المصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 13:41
اجي سيدي مومن تشوف الازدحام على طلب التصريح بالخروج .من هنا غادي تعرف علاش غادي انتشار عند الوباء لان حتى واحد ماخد الامور بجدية مقاطعة جوهرة.
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120 - imad الاثنين 23 مارس 2020 - 13:42
La hausse du nombre des nouveaux cas est tout à fait logique, il faut s'attendre à ce qu'il augmente encore lors de cette semaine, voire les 14 jours à venir
l'essentiel c'est de rester chez soi et de ne sortir qu'en cas de nécessité absolue
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121 - Lahcen الاثنين 23 مارس 2020 - 13:43
نسأل الله السلامة والعافية للجميع المشكلة في الأشخاص المصابين الذين لم تضهر عليهم الأعراض
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122 - rachidoc1 الاثنين 23 مارس 2020 - 13:45
*
تشخيص حالات الوباء في تصاعد
*
اقضي غرضك بالزربة و ادخل لدارك
*
تابع الأخبار أو بقى تخرمز ف الفيسبوك...
*
قرا "دلائل الخيرات"... أو تعلّم تضرب الخط الزناتي...
*
المهم ... اغبر من الشارع العام.
*
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123 - وعزيز الاثنين 23 مارس 2020 - 13:45
قال الله سبحانه و تعالى في سورة الأنعام:((وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43). ))

صدق الله العظيم


اللهم لين قلوبنا ....لكي نتضرع اليك ...و نعترف بذنوبنا....

و كرهنا عمل الشيطان ....لنتخذه عدوا ....و ننجوا من عذابك ....يا كريم
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124 - ابن تازة الاثنين 23 مارس 2020 - 13:46
متى يمكننا أن نصدق، ومتى يمكن أن يكون ما يذاع على جهاز التلفاز ويشار الى تفعيله بالجريدة الرسمية وكذا عبر هسبريس على أن الأسعار من بينها الكمامات والمنظف قد تم تحديده في الا ان الواقع على الأرض غير ذلك متى نعمل بجد وصدق حتى نتغلب على النواقص الضاربة في جدورنا اتقوا الله في عباده وارحموا الضعيف.
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125 - مزيدا من الشفافية الاثنين 23 مارس 2020 - 13:46
نرجو من الحكومة ووزارة الصحة على الخصوص ان تطلع المغاربة على كيفية قيامها بمعرفة الحالات المصابة لأنه لحد الساعة هناك غموض في الأمر وحتى تكون الشفافية.
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126 - متابع حزين الاثنين 23 مارس 2020 - 13:46
لازم على الدولة تحمي المشردىن وتاويهم هم اكتر عرضة لتفشي الفيروس في البلاد والا كانت كارتة للجميع
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127 - حمزة الاثنين 23 مارس 2020 - 13:46
سلام عليكم هنا في لا وجود للحجر الصحي الحركة عادية أين السلطة
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128 - citoyene الاثنين 23 مارس 2020 - 13:46
les marocains ont le droit a la vérité en Iran ont parle de plus de 50 cas à l'heure et des centaines de mort par jours après vouloir dissimuler les vérités sur la maladie plus qu'ont dit la vérité au gens plus les gens font attention il faut de la transparence pas seulement de la répressions l'information et capital car les gens ont besoin de l'information utile pas les mensonges bon courage les marocains et toutes l'humanité sans exception
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129 - محفوظ الاثنين 23 مارس 2020 - 13:47
اللهم ارفع الوباء والبلاء يارب علينا جميعا بالحجر الصحي
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130 - إيكو الاثنين 23 مارس 2020 - 13:47
حالةالطوارئ الصحية بالمغرب غير مجدية لأن البعض يعيش بالشوارع، و البعض الآخر يخرج بتلك الشهادة بكل حرية وبعدها يعود إلى مسكنه و يتجمع مع عائلته و أصحابه فوق الأسطح و "الكراجات"؛ فينقل لهم الفيروس بكل سهولة..نصف المغاربة يسكنون بالقرى و مستحيل أن تطبق حالة الطوارئ في البادية؛ فكل فرد "قروي" قد ينقل الفيروس إلى كل الدوار بعد زيارته للمدينة بالشهادة المعلومة..ألاحظ طوارئ أمنية بالمغرب و ليست صحية!!!...التوعية أهم مليار مرة من كل شئ...يتبع...
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131 - ناقوس الخطر الاثنين 23 مارس 2020 - 13:50
الأرقام تتصاعد وكلما إزداد العدد ملما توفرت الظروف لتكاثر الفيروس وبالتالي تصبح السيطرة عليه في خبر كان بحكم مستوى البنية الصحية لدينا غير خاف على أحد... فلا بديل لدينا من الحجر الصحي ولو فرض علينا الصيام خير من الكارثة للبلاد والعباد لا سامح الله... اللهم يا لطيف ألطف بلطفك ...
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132 - يوسف الاثنين 23 مارس 2020 - 13:51
الله ياخذ الحق في اللي كان حيلة و سباب في هذه الحالة النفسية التي وصلنا اليها... يا رب أنت خفي الألطاف، اللهم أمنا مما نخاف، و ارفع عنا هذا الوباء و افضح كل المجرمين الذين أكلوا أموال شعبنا الحبيب، اللهم أخرج ما كانوا و ما زالوا يكتمون, أمين يا رب العالمين.
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