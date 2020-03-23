وزارة الصحة تؤكّد استمرار تفشي كورونا .. الحصيلة: 134 حالة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المغرب؛ إذ أفادت الإحصائيات الصادرة منتصف نهار اليوم الاثنين أن إجمالي من طالتهم العدوى وصل إلى 134 حالات مؤكدة.

وكانت آخر الأرقام، الصادرة عن الوزارة نفسها صباح اليوم، أيضا، تشير إلى 122 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19"؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.