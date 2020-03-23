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الرئيسية | مجتمع | مهنيون يحذرون من نقص المستلزمات الطبية لمواجهة "كوفيد 19"

مهنيون يحذرون من نقص المستلزمات الطبية لمواجهة "كوفيد 19"

مهنيون يحذرون من نقص المستلزمات الطبية لمواجهة "كوفيد 19"
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 23 مارس 2020 - 20:15

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إنه "لا يمكن وقف تفشي فيروس كورونا المستجد دون حماية العاملين بقطاع الصحة أولا، وتجهيز المستشفيات بوحدات العناية المركزة، فضلا عن دعم وتشجيع الأبحاث العلمية الطبية من طرف الخبراء الوطنيين المختصين المعتمدين من طرف وزارة الصحة وكليات الطب والمراكز الاستشفائية الجامعية بشكل مواز باعتبار أهمية القطاع الصحي وأصحاب البذلة البيضاء في هذه المعركة الإنسانية".

وحذرت الشبكة من "وجود نقص كبير في المعدات الشخصية واللوازم الطبية الخاصة بوحدات العناية المركزة"، وطالبت بـ"توفيرها لجميع العاملين بقطاع الصحة لحمايتهم وحماية مرضاهم من الإصابة بالعدوى ونقلها إلى الآخرين إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من العدوى المنقولة بالملامسة والافرازات وملامسة المعدات الملوثة".

وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن "النقص الملحوظ في المستلزمات الطبية والوقائية، كالأقنعة الطبية والقفازات ونظارات الوقاية وواقيات الوجه ووسائل ومواد التعقيم والنظافة، قد يعرض للخطر حياة الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين الصحيين الذين يوجدون في الخطوط الأمامية، سواء لنقلهم المرضى المصابين أو المشكوك في إصابتهم عبر سيارات الإسعاف أو الكشف عن الفيروس في المختبرات أو الرعاية الصحية للمصابين بعدوى كوفيد 19في المستشفيات".

وأكدت الشبكة أن "رجال ونساء الصحة يواجهون اليوم، خاصة مع تزايد أعداد المصابين، خطرا حقيقيا في حالة عدم توفير المستلزمات الطبية الوقائية بشكل مستدام وآمن، لذلك على وزارة الحصة والحكومة المغربية تخصيص الموارد المالية الكافية من مداخيل الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات عاجلة لإمداد المستشفيات والمراكز الصحية بكل ما تحتاج إليه لمواجهة هذه الفيروس الفتاك".

كما دعت إلى الشفافية ومراقبة أسعار المستلزمات الطبية، و"الضرب بيد من حديد على المضاربين وممتهني التزوير وتجار الأزمات، وتخفيف القيود على استيراد هذه المعدات وتحديد أسعارها في السوق الوطنية، ونشر الوعي لدى المواطنين عبر وسائل الإعلام وقنوات الإذاعة والتلفزة بكون الأسبقية في استعمال الأقنعة الطبية ذات الاستعمال الوحيد فقط لمهنيي الصحة".

وأوردت الشبكة أنه "لتجاوز هذه الوضعية الشاذة وتحفيز العاملين الصحيين، لا بد من إنتاج هذه المعدات واللوازم الطبية الوقائية باستعجال أو استيرادها وتوزيعها بأسبقية على الأطباء والممرضين ومختلف المهنيين بالمستشفيات والمستعجلات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والمختبرات الطبية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مصري عبد الرحيم الاثنين 23 مارس 2020 - 20:27
عامل بمركز الغاز كنأكد أليكم بأن الغاز البوطة موجود ولله الحمد
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2 - ben lebsir ahmed الاثنين 23 مارس 2020 - 20:27
نثمنى ان كل واحد في موقعه ان يجتهد ويساعد ويقوي ويوفر ما يتطلبه القدر من النلزمات الضرورية حتى نتغلب على هدا الوباء باادن الله يالله احفض الوطن والعباد والانسانية
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3 - Yassine الاثنين 23 مارس 2020 - 20:28
والله يا أخي... ما نملك غير الدعاء.. إلى كثر هادشي... الله يرحمنا كاملين... المستشفيات على قد الحال
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4 - بيضاوي الاثنين 23 مارس 2020 - 20:28
على شركات الخياطة المساهمة في تزويد المستشفيات بما تقدر عليه من أقنعة و بدلات و و و
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5 - idmono الاثنين 23 مارس 2020 - 20:30
هذه هي الاولويات. اضافة الى التدخل في سلسلة انتاج مواد التنضيف حتى تكون في متناول الجميع . فهي الوقاية
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6 - Max الاثنين 23 مارس 2020 - 20:31
لا نخاف من نقص الأجهزة الطبية أكثر ما نخاف هي السرقة من المستشفيات الحكومية إلى المصحات الخاصة.

الأجهزة الطبية سوف تأتي من الصين أو أوروبا المرجو من الشرفاء الحفاظ عليها .
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7 - الواقع المر الاثنين 23 مارس 2020 - 20:31
كعامل بقطاع الصحة اخشى ما اخشى ان نفقد عددا كبيرا من اطقم الصحة وعلى قلتهم في هده البلاد .وان كنا نجد انفسنا في بعض الاحيان متروكين لقدرنا فقد نصاب ايضا بدون ان نعلم دلك ونصبح اداة لنشر هدا الوباء في المجتمع وهنا الطامة الكبرى وخير دليل على دلك طبيب تطوان.فان كانت دولتنا تخاف على مواطنيها فلتبدء حالا كرها او رغبا في اتخاد الاجراأت المناسبة والا فانتضرو الكارثة.
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8 - Hassan HDS الاثنين 23 مارس 2020 - 20:33
حرام تقولو هـاذ الگلام أصندوف گورونا ضخات فيه الملايير من الدراهـم حتى من دواء اللذي لم يعالج الإطاليين معرفوش بحقه وفرنسا طهـلات فينا گيف العادة حتى إبان شي حل مختلف
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