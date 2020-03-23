تفاصيل "وباء كورونا" في المملكة .. 7 إصابات جديدة بالدار البيضاء

هسبريس - أمال كنين

انضافت 12 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا للحالات السبع التي تم الإعلان عنها صباح اليوم الاثنين، وبهذا يكون المعلن عنه هذا النهار، لحد الساعة، 19 حالة مؤكدة ترفع الإصابات المؤكدة إلى 134، بينما برزت 571 حالة مستبعدة.

وحسب معطيات وزارة الصحة تتوزع الحالات الجديدة، إلى حدود الساعة الثانية عشر والنصف على الدار البيضاء التي تم فيها تسجيل 7 حالات، ومكناس بـ3 حالات ثم مراكش بحالتين اثنتين.

وباتت جهة الدار البيضاء سطات تتصدر جهات المملكة بتسجيل 34 إصابة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ32 اصابة،وفاس مكناس بـ29 إصابة، فمراكش آسفي بـ15 اصابة.

وترتبط 8 حالات بطنجة تطوان الحسيمة و6 حالات بسوس ماسة، و5 حالات بجهة الشرق و3 في بني ملال خنيفرة، بينما تم تسجيل حالة واحدة بجهة درعة تافيلالت وأخرى في كلميم واد نون.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وفي الثاني من شهر مارس الجاري، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيلَ أول إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا المستجد"، لمواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية، لترتفع الحصيلة بعد مرور ثلاثة أسابيع إلى 134 إصابة؛ بينها 4 وفيات و3 متعافين.

ضمن إطار التدابير الوقائية الاستعجالية، التي اتخذتها السلطات العمومية، أعلنت حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من مساء يوم الجمعة الماضي، ويرتقب أن تستمر إلى غاية 20 أبريل المقبل.