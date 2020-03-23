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الرئيسية | مجتمع | تفاصيل "وباء كورونا" في المملكة .. 7 إصابات جديدة بالدار البيضاء

تفاصيل "وباء كورونا" في المملكة .. 7 إصابات جديدة بالدار البيضاء

تفاصيل "وباء كورونا" في المملكة .. 7 إصابات جديدة بالدار البيضاء
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 23 مارس 2020 - 13:35

انضافت 12 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا للحالات السبع التي تم الإعلان عنها صباح اليوم الاثنين، وبهذا يكون المعلن عنه هذا النهار، لحد الساعة، 19 حالة مؤكدة ترفع الإصابات المؤكدة إلى 134، بينما برزت 571 حالة مستبعدة.

وحسب معطيات وزارة الصحة تتوزع الحالات الجديدة، إلى حدود الساعة الثانية عشر والنصف على الدار البيضاء التي تم فيها تسجيل 7 حالات، ومكناس بـ3 حالات ثم مراكش بحالتين اثنتين.

وباتت جهة الدار البيضاء سطات تتصدر جهات المملكة بتسجيل 34 إصابة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ32 اصابة،وفاس مكناس بـ29 إصابة، فمراكش آسفي بـ15 اصابة.

وترتبط 8 حالات بطنجة تطوان الحسيمة و6 حالات بسوس ماسة، و5 حالات بجهة الشرق و3 في بني ملال خنيفرة، بينما تم تسجيل حالة واحدة بجهة درعة تافيلالت وأخرى في كلميم واد نون.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وفي الثاني من شهر مارس الجاري، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيلَ أول إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا المستجد"، لمواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية، لترتفع الحصيلة بعد مرور ثلاثة أسابيع إلى 134 إصابة؛ بينها 4 وفيات و3 متعافين.

ضمن إطار التدابير الوقائية الاستعجالية، التي اتخذتها السلطات العمومية، أعلنت حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من مساء يوم الجمعة الماضي، ويرتقب أن تستمر إلى غاية 20 أبريل المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (69)

1 - Barrio city ksar kiber الاثنين 23 مارس 2020 - 13:41
ياربي يلقاولو الدواء راه كنموتو بالخلعة و الجوع مع ولادنا و شاذين علينا باب ديورنا.
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2 - تحذير الاثنين 23 مارس 2020 - 13:41
إلزمو بيوتكم قبل فوات الأوان يا شعب المغرب.
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202
3 - فاسي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:41
طبقا لمعطياتكم فعدد الفحوصات التي أجريت لكشف الفيروس لا تتعدى 700 فحص منذ بداية الوباء. اسبانيا تقوم ب اكثر من 4000 يوميا. ومع ذالك الأمر كارثي يوما بعد يوم. غي الله يستر و صافي
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144
4 - أم إسراء الاثنين 23 مارس 2020 - 13:42
يارب تسترنا ياربي كل دقيقة كندخل نشوف
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56
5 - يارب الطف بنا الاثنين 23 مارس 2020 - 13:42
الناس لم تستوعب بعد خطورة الوضع و ان الفيروس لا يرحم، على الدولة ان تصدر المزيد من الوصلات التوعوية على شاشات التلفاز و على محطات الراديو ، لا بد من التحرك قبل فوات الاوان. الله يلطف بنا و بكل ساكنة العالم يارب العالمين
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80
6 - سجلماسي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:42
مع المعدات التي استقدمتها المغرب من الصين اتوقع ان عدد الكشوفات سيتضاعف وتتضاعف معه الحالات المؤكدة. قد تبدوا الارقام مخيفة لكن كلما اسرعنا في اكتشاف المصابين كلما استحودنا اكثر فاكثر على الوضع بالمغرب الحبيب.
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108
7 - معلق الاثنين 23 مارس 2020 - 13:42
اللهم احفظنا و احفظكم من هذا الوباء، أما بعد ف عدد التحاليل ضعيف جدا، ف نسبة التحاليل الاجابية تشكل تقريبا 20٪ من مجموع التحاليل، و هو رقم خطير جدا و الناس لا تحس ب خطورة الوضع، ف لو قامت الوزارة ب 000 100 تحليلة لا كان الوضع مختلفا، انتظرو الاسوأ، ابقوا في منازلكم و لا تخرجو الا للضرورة و الا فهذا الوباء سينتشر كالنار في الهشيم( هذا في حالة انه لم ينتشر فعلا)
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59
8 - rima الاثنين 23 مارس 2020 - 13:42
هاد الارقام ما تخلعش وما خاصهاش تخلع. راه فايطاليا واسبانيا وامريكا والمانيا وسويسرا…. كاين بالالاف. حنا قاديين نحميو ريوسنا ونوقيو انفسنا ايلى كلشي تعاون. تعاون هي تبقى فالدار
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38
9 - nora الاثنين 23 مارس 2020 - 13:43
اللهم الطف بعبادك يا ارحم الراحمين
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45
10 - لماذا ليس هناك معافين الاثنين 23 مارس 2020 - 13:43
السلام عليكم.والله بغينا نسمعو عدد المعافين اكبر.يارب الشفاء العاجل يارب يارب
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36
11 - محمد الرميلات الاثنين 23 مارس 2020 - 13:43
اللهم الطف بنا يارب ,نتمنى من الله ان يكون هذا الوباء كسحابة عابرة على هاذا الكوكب ويجنبنا الله السوء امين امين
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29
12 - تنقل الاثنين 23 مارس 2020 - 13:44
الى كل متفان في عمله من كل شرائح المجتمع ،شكرا شكرا انت بطل.
مسكين اخي ياخذ المواصلات لمدينة أخرى لأنه يشتغل في البريد
اتمنى ان يلزموهم بالحجره الصحي لان تنقله خطر كبيييسر
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30
13 - الريفي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:44
دابا اللي مريض اراه مريض من دارو للسبيطار ديريكت
ما عندهم مايعاديو البنادم الصحيح ... ونتمنى من الله الشفاء لكل المرضى ...
ونتمنى من الشعب انو يلتازم بالبقاء في المنازل وادعو المسؤلين على صندوق كورونا ان يستخدمو موارده لتغطية احتياجات الفقراء والمساكين القابعين في مساكنهم وان يتقوا الله في هذه الاموال
اخوكم من فرنسا
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29
14 - مصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 13:44
يالطيف تلطف بنا و ترفع عنا البلاء امين وتحمي بلدنا
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27
15 - بيضاوي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:44
المقدم في المقاطعة او في مكان عام و الناس مجتمعين حوله بالعشرات للحصول على استمارة الخروج من المنزل
أين المسؤولين عن عدم التجمهر
الله يحفض و السلام
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38
16 - مكناسي 19 الاثنين 23 مارس 2020 - 13:44
مكناس كانو طوبيسات رغم تفشي الوباء كيمشيو عامرين مزاحمين ؤطاكسيات، ؤبنادم ممسوقش، ؤتجمعات ؤسويقات عامرين... الله ادير ليفيها الخير ؤصافي
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39
17 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 13:45
الامية و الجهل ينخر المجتمع وخاصة الدار البيضاء،لهفة و التخلف و جشع و اللهطة ....
صراحة يجب اعادة النظر في التعليم و الامن
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23
18 - مومو الاثنين 23 مارس 2020 - 13:46
ولينا كنشوفو شكون لي متصدر فحال الانتخابات جهة الدارالبيضاء الكبرى حصلات 34 صوت جهة الرباط سلا زمور زعير 32 صوت الله يدير شي تأويل اصافي ياربي تنزل العفو
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7
19 - said الاثنين 23 مارس 2020 - 13:46
نضرا لارتفاع عدد المصابين يجب إغلاق المعامل ومنع التجول ،والاستفادة من أخطاء اسبانيا وإيطاليا
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15
20 - وطني غيور الاثنين 23 مارس 2020 - 13:46
يجب التشديد اكثر على المناطق الموبوءة
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16
21 - سنهيم الاثنين 23 مارس 2020 - 13:46
يارب العالمين ارفع عنا البلاء وعاجل لنا بالدواء اخوتي الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء الدعاء التزموا بيوتكم الله ارحم لكم الوالدين هدشى راه بزاف وكيخلع
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12
22 - معلق الاثنين 23 مارس 2020 - 13:48
بغينا نعرفو هاد الحالات كاملة واش وافدين ولا محليين
نتمنا من الله ان يرفع عنا هدا الوباء ان شاء الرحمن
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3
23 - محمد الصحراوي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:48
"اللهم يارب الأرض والسماء أنزل علينا الشفاء وأذهب عنا الداء وهزيمة الوباء، اللهم إن كنت طردتنا من بيوتك لا عمرة ولا جمعة ولا صلاة في المساجد فلا تطردنا من رحمتك ولا تؤاخذنا بما فعلنا وكن لنا ولا تكن علينا، اللهم إن كان هذا الوباء والبلاء بذنب ارتكبناه أو جرم أجرمناه، فإنا تائبون إليك منه ونادمون، اللهم يا منزل الداء أظهر لنا الدواء واجعله في أيدينا سهلا ميسورا، بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين
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9
24 - يحيى الاثنين 23 مارس 2020 - 13:49
العدد في ارتفاع متزايد. انه ناقوس الخطر. الزمو بيوتكم جازاكم الله خيرا ولا تقنطو من رحمة الله.
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5
25 - maghribi الاثنين 23 مارس 2020 - 13:49
les nuits les plus sombres ont une fin lumineuse
c'est normal que ca augmente le resultat n'apparaitera qu'apres une semaine alors les compatriote suivez les consignes wa allaho ma3ana bi idni lahe
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2
26 - الفشتالي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:49
والله لقد قامت الدولة بعمل رائع إلى أن وقع مشكل الحصول على الورقة اللعينة و أظن كان هناك استهتار للمقدمين و أعوان السلطة و كنت على يقين تلك التجمعات البشرية في الدارالبيضاء ستكون كاااارثة... الكل يعرف المعاناة في الحصول على شهادة السكنى لماذا ياأعوان السلطة لم تُحضرو الوثيقة للبيوت أو تُعلمو الناس بالإنتظار يوم أو يومين!! حرام عليكم و الله حراام
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9
27 - مغربي في الغربة الاثنين 23 مارس 2020 - 13:49
ربي سلم سلم، اللهم ارحمها واغفر لنا وسامحنا وتب علينا واحفظ بلدنا المغرب من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين، وارفع هذا البلاء على البشرية جمعاء.
نصيحتي إليكم جميعا إلزموا بيوتكم، فإن مع العسر يسرا. شكرا هيسبريس.
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2
28 - الحياة امانة الزموا بيوتكم الاثنين 23 مارس 2020 - 13:49
السلام عليكم اخواني اخواتي اليوم نواجه عدوا مجهولا لانعرف ما هو و لا ماهي اغراضه ولا مصدره. لكن الحياة امانة يمكن المحافظة عليها بالتزام البيوت، نحوع ونتقشف احسن من ان نمرض و نموت ولكم واسع النظر و لكم في ايطاليا.......... عبرة با اصحاب العقول...
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4
29 - Max الاثنين 23 مارس 2020 - 13:50
الأسابيع المقبلة سيكون الفيروس في قمة ذروته.

أيها المغاربة الزمو منازلكم احسن لكم أن كنتم تعلمون.
أيتها الحكومة الدعم المادي ضروري للمتضررين لكي يلزمو منازلهم . لا يمكن المكوت في المنزل بالجوع و بدون شراء المواد الغذائية.
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4
30 - Elhaj الاثنين 23 مارس 2020 - 13:50
لكل طبيب شكراً، لكل ممرض وممرضة شكراً، لكل شرطي و لكل عسكري و كل رجل إسعاف باقات من الورود مفعمة بالحب و الإمتنان. لكل مغربي ومغربية، قبعوا في بيوتهم و التزموا يحضر الخروج شكراً، لكل عمال النظافة الساهرين على أن تبقى شوارعنا مطهرة، و كل عمال اسواق البضائع الساهرين على ان تبقى البضائع متوفرة، لكم جميعا تحية مغربية خالصة، و شكر دائم على عملكم وعلى نكران الذات الذي تحليتم به منذ حلول هذا الوباء.
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4
31 - Yassine الاثنين 23 مارس 2020 - 13:50
20% ديال الناس غادي يخرجو على 80% لخرا، الدولة دايرا خدمة ديالها أول مرة كنحس براسي عندي بلاد و دابا نقدر نعطي عمري عليها.وحلنا مع المغنيين و "لحايا" كون غي كلا واحد يسد عليه فدارو و يدخل سوق راسو و لي بغا المعلومة را كين المواقع الرسمية .
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3
32 - Moitine الاثنين 23 مارس 2020 - 13:50
En regardant un peu les tableaux de progression de covid-19. dans les differents pays (surtout celui de l'alemagne car ils ont un taux de depistage le plus elevé en europe) il semble que la progression du nombre de contaminés se fait avec un taux de 25 à 30% apres la 3eme semaine de la premiere apparition. Il faut appliquer un confinement severe en plus d'un nombre de depistage elevé pour venir à bout du virus
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1
33 - وفاء الاثنين 23 مارس 2020 - 13:50
وثيرة انتشار الوباء أصبحت سريعة وهذا ينذر بالكارثة لاقدر الله المرجو الالتزام بالتدابير الاحترازية واحترام مبدأ التعاون والتضامن حتى لا يرعبنا الوضع و أتمنى أن لا تفلت السيطرة من أيدي مسؤولي الصحة
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2
34 - صقر المغرب الأقصى الاثنين 23 مارس 2020 - 13:50
لم تلجأ السلطات الى اغلاق المدارس وايقاف الرحلات مع العالم الا بعد أن تأكدت بأن الوباء يتفشى في البلاد وأن الاستراتيجية الاستباقية المعتمدة على قياس درجات حرارة الوافدين قد فشلت.
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4
35 - مصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 13:50
يجب احترام مسافة الامان بين الناس في الأسواق العشوائية من بينهم بائعي الخضر والفواكه وغيرها والله المستعان
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36 - رشيد الاثنين 23 مارس 2020 - 13:50
نشكر هيسبريس على مجهودها الجبار في تغطية أخبار كورونا و نسأل الله عز وجل أن ينهي هاته الأزمة بأقل الخسائر في بلادنا و العالم
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4
37 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 13:51
اكثر تحدي يواجه البلاد اليوم هو الناس اللي مزال كدور في الزناقي،ثم قلة الكشوفات والتحليل نتمنى ان ترتفع الوثيرة للاحاطة بالوباء
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2
38 - hamid الاثنين 23 مارس 2020 - 13:52
أيه الناس الوباء كنار ونحن حطبها فلينلتزم بالبقاء في منازلنا حتا طنطفئ
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0
39 - maghribi الاثنين 23 مارس 2020 - 13:52
نرجو من الدولة اطلاق الرصاص تحذيري لردع كل شخص لم يمتثل لتعليمات فيما يخص الطوارئ الصحية
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0
40 - كمال الاثنين 23 مارس 2020 - 13:53
ماكين لاحجر لاوالو الجيران باركين يهدموا و ازعاج ديال البناء 3 اشهر ماخلوناش نقراو فيناهي السلطة راهم كلهم رشايوية
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41 - citoyen الاثنين 23 مارس 2020 - 13:54
هذه الحكومة التي تبجحت بالتبرعات لصندوق كورونا عليها الان ان تمر الي السرعة القصوي اجتماعيا بالشروع في صرف الاموال لدعم كل من فقد شغله لكي تتاكد بانه سيبقي في بيته لان عدم احترام التباعد الاجتماعي والاختلاط لاسبوع اضافي ستكون له عواقب كارثية كما حصل في اي بلد في العالم بدا الامر بحالة وبات الامر حرجا بعد اسبوع بالمئات ثم الالاف
علينا ان نضع الكفاءات من حاملي الشهادات العليا في التخصصات وذوي الخبرات ان كنا نريد ان نستفيد من هذه الازمة لان القادم من السنين سيكون كله ازمات
فالكفاءات الحزبية كفاءات مبنية علي الولاء للامين العام وليس خدمة الشعب
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42 - هااام جدا الاثنين 23 مارس 2020 - 13:55
المقدم مكانش ومجابوش لينا الرخصة علاش نحن في بيوتنا ننتضر اللهم لطفك
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1
43 - لطيفة الاثنين 23 مارس 2020 - 13:56
عدد التحليلات اليومية قليل جدا بالمقارنة مع الدول الاروبية حيت ان كثرة التحليلات تبيين كثرة الاصابات عكس عندنا التحليلات قليلة جدا لذلك يكون عدد الإصابات قليل.لطفك يا ربي ارفع عنا هذا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين
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44 - الحسين الاثنين 23 مارس 2020 - 13:56
الله يلطف بنا
استغفر الله العظيم واتوب اليك
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0
45 - مقتدي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:57
اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
يارب تحفظنا ياارحم الرحمييييييين
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46 - أحمد عبد الوارث الاثنين 23 مارس 2020 - 13:57
الله يحفظ البلاد والعباد من هذا الوباء ويشفي كل من أصيب به
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47 - عبدالعالي مليح الاثنين 23 مارس 2020 - 13:57
يجب على جميع المواطنين التقيد بتعليمات رجال الأمن وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لتفادي إنتشار المرض جزاكم الله خيرا
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48 - افناوي الاثنين 23 مارس 2020 - 13:58
واباز لهاد الناس والله مامسوقة
والسويقات و الزناقي عامرين ش داخل شي خارج
راه هادو ماينفع معاهم غ العسكر و السلاح والدبابات
الله يحفظ البلاد و العباد
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49 - user الاثنين 23 مارس 2020 - 13:58
السلام عليكم
لا وجود لعلامات حالة الطوارئ بمدينة فاس
الكل يسرح و يمرح و يتبضع كما يشاء ، لا وجود لنقط المراقبة. الكل حصل على ورقة الخروج و التجوال. اذن الكل فالشارع من كبار السن و من اطفال. اما الشباب فمنعكفون على مواقع التواصل الاجتماعي و غير مبالين بمساعدة ذويهم و الحيلولة دون خروجهم .
هل يريدون الخراب لهذ البلد ؟
الا يوجد وسيلة لردع المخالفين؟
لا حول ولا قوة الا بالله.
المرجوا من السلطات الضرب بيد من حديد على المخالفين لحظر التجوال
اتمنى ان يصل تعليقي الى الجهات المعنية
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50 - simo simo الاثنين 23 مارس 2020 - 13:59
السلطات المحلية ما قاموش بالواجب ديالهم اغلب المقاطعات ما طبقوش اوامر الداخلية ما عطاوش للناس اوراق الخروج ف ديورهم و بالتالي كايساهمو فانتشار الوباء من خلال التجمعات لي تسببو بيها امام المقاطعات خص المقاطعات يفرقو الاوراق دار دار انا عن نفسي و الحي الي انا فيه الى حدود كتابة هاد الاسطر اليوم الاثنين ما زال ما توصلنا بتا شي ورقة ف مدينة تمارة حي سيدي محمد الشريف يجب من بعد ما تفوت هاد الازمة ان شاء الله يجب اعادة النظر فهاد المقاطعات و المقدمين الي ماخصهمش يبقاو اللهم نسألك السلامة و العافية
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51 - المصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 14:00
ارى ان الحل الوحيد هو تطبيق القانون على كل مخالف لحالة الطو ارئ فيجب معاقبة الخارجين من المنزل بدون سبب. كما يجب تكتيف دوريات للامن والدرك. في الشوارع لانني نلاحض ولحدود الان الناس متجمعة بشكل يخالف ما اعلنت عنه وزارة الداخلية في ضل غياب شبه تام لسلطة
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-1
52 - مغربي حر الاثنين 23 مارس 2020 - 14:00
يجب أن تحتوي ورقة السماح بالخروج إطار يظم خانات يوقعها الأمن وقت خروج الشخص وأن يكتفي الشخص بالخروج لمدة ساعة واحد و مرة في اليوم للتبضع ومكان الخروج يكون في محيط السكن وفي حالة مخالفة وقت الخروج أو عدد مرات الخروج يعاقب نريد المزيد من الإجرائات لتفادي انتشار الفيروس
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53 - Mosi الاثنين 23 مارس 2020 - 14:01
هناك العديد من المواطنين لا يدركون خطورة الامر..ولا يزالون يخرجون و يجتمعون و يتسالمون و يتباوسون في الشارع...قمة الاستهتار و اللامسؤولية...أكاد اجزم ان الوحيدين الواعون و المتحضرون في هذا الوطن هم نحن بضع قراء هسبريس...
عنذما اتأنل في الامر ارى ان المستهترون هم الشيوخ و اصحاب السوابق و الاميين الذين تعلموا في مدارسنا القراءة و الكتابة فقط و هم شباب مستهتر اعمى البصيرة يأخد كل شيء في الحياة باستهزاء و لا مبالاة...مؤلم ان تلاحظ ان المدرسة الوطنية تهرج جحافل من الجاهلين...مؤلم ان تلاحظ ان المدرسة الوطنية لا تغرس في التلاميذ الوعي و الاحساس بالمسؤولية و تقدير العواقب....انا هنا لا اضع المسؤولية بتاااتا على عواتق الاساتذة وانما على منظومة جعلت من محاربة الامية اولوية وحيدة في التعليم..وتغاضت بكل حمق عن المبادىء التي تبني المواطن الفاعل و النافع...والنتيجة هي عنذما ترى احمق دو سوابق يقود مجموعة من الشباب المفروض انهم متعلمون لكسر الحجر الصحي..فماذا تنتظرون من قطيع قائدهم في التعبير هو جاهل سفيه.
ارجو من المواطنون الواعون مساعدة الدولة في جهودها من خلال التبليغ عن مثل اولئك الجاهلون..
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54 - مواطن من وجدة الاثنين 23 مارس 2020 - 14:01
الناس في السويقة ديال الحومة كأنك في ليلة عيد الأضحى (حي السلام جامع بومدين وجدة) التجمعات بالجملة. لا بوليس لا عسكر ولا مخازنية.
الله يحفظ اوصافي
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55 - Mus الاثنين 23 مارس 2020 - 14:02
اكثروا من الصلاة و السلام علئ رسول الله عسى ربنا ان يرفع عنا الوباء والبلاء
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56 - Mohammed الاثنين 23 مارس 2020 - 14:02
بينو تمغرابيت ديالكم و روح التضامن بينكم
الايام القليلة المقبلة هي التي ستحسم يا اما انحصار او انتشار
الزموا بيوتكم من اجل سلامتكم
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57 - ابو نائل الاثنين 23 مارس 2020 - 14:02
اللهم ارحمنا برمحتك الواسعة. خوتي الزمو بيوتكم منطقيا اذا لزم كل شخص بيته ستحصر حالات الاصابة بعد اسبوع او اسبوعين وبالتالي اعطاء الفرصة للمصابين في المستشفيات للعلاج خاصة واننا لا نتوفر على بنية صحية قوية.المرجو اخذ العبرة من الدول الاروبية.اللهم ابعد عنا هذا الوباء يارب
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58 - زكرياء الاثنين 23 مارس 2020 - 14:02
فالصراحا بغيتك تكدبو شي نهار واخا يكونو إصابات متقولوهات باش يفرح الشعب المغربي ويقول هادشي بدأ كينفع ويزيدو يتحمسو وأكيد غايزيدو الإحتياط باش ميخرجوش
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59 - Tarik الاثنين 23 مارس 2020 - 14:02
أين دور الإعلام البصري في مكافحة الجهل و الوباء. 2 m و الأولى خارج التغطية و مازال تيديرو المسلسلات المدبلجة. المرجو دمج ميزانيات هذه القنوات مي صندوق كورونا و إغلاقها حتى إشعار آخر.
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60 - مغربية الاثنين 23 مارس 2020 - 14:03
الاية العضيمة : قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لن
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61 - العدل الاثنين 23 مارس 2020 - 14:03
السلام عليكم للتغلب على هذا الوباء وجب استحضار اهم سلاح اكرمنا به الله هو سلاح العقل على المستوى الصحي حجر شامل لمذة شهر واحد لكل الناس صغارا وكبارا في منازلهم باستتناء القطاعات الحيوية وزارة الصحة وزارة الداخلية من الامن الوطني الوقاية المدنية ادارة الدفاع القوات المسلحة الملكية والدرك لا استمارة لا تبضع لاحركة في الشوارع على المستوى الاقتصادي اقتطاع شهر واحد من اصغر موظف في البلاد الى اعلى موظف في البلاد لدعم الدولة في مواجهة هذا الوباء وتخزين السلع الغدائية حسب عدد السكان في المدن و القرى على المستوى الاجتماعي توظيف جميع موظفي قطاع التعليم والجماعات المحلية في نوزيع المواد الاساسية من السلع الغدائية لكل منزل وذلك حسب اعداد الاسرة بالمجان مذة شهر تفادبا للتبضع والتنقل بين المدن ونقل العدوى بين الناس على المستوى الامني الضرب من حديد لكل رافض ومستهتر ومستهزئ بقانون الطوارئ. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
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62 - قنيطرية الاثنين 23 مارس 2020 - 14:03
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
اللهم ارحمنا برحمتك
لا ملجأ و لا منجى منك إلا إليك
اللهم ارفع عنا الوباء و نجنا منه برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اشف اخواننا المصابين و عافهم و عف عنهم و ارحم شهداءنا و اغفر لهم و اسكنهم فسيح جناتك
نبقاو في دارنا باش نحميو بلادنا
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63 - عادل الاثنين 23 مارس 2020 - 14:04
يا ناس هادو راهم غير الناس المخالطين لمرضى الفيروس يعني العداد لحد الان راه يحسب غير من دوك 1500 المخالطين لا داعي للخلعة رااها تنقص المناعة
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64 - مواطن2222 الاثنين 23 مارس 2020 - 14:05
يجب تطبيق المنع الكلي من الخروج والكل يلزم بيوته والسماح فقط للمهن الحساسة للخروج اما التبظع يجب خلق لجنة عن كل حي تتولى التبظع المواد الاساسية فقط وتسلمها للسكان وتحديد وقت يستغرق 4ساعات للقيام بذلك ولجنة الحي تقوم بجمع متطلبات الحي وتقوم اقتنائها من الدكاكين الموجودة في الحي ،ويجب على السكان ان يقدموا لوائح مايحتاجون اليه ،بيوم من قبل تقدم الى لجنة الحي التي تعمل بتسليمها لاصحاب الدكاكين الطين يعملون على تهيئها قبل اخدها وتسليمها لاصحابها اما الدواء يبقى الحصول عليه من اللجنة في اي وقت وكل هذا للحد من خروج السكان وتفاديا للاجتماعات
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65 - محمد أكادير الاثنين 23 مارس 2020 - 14:06
يجب الإهتمام بالفقراء كي يلزموا منازلهم ، قفة لكل فقير واللي خرج ديك الساعة يحق فيه السجن . في نظري هذا هو الحل الوحيد للحد من انتشاره ، إذ لا يعقل إرغام الجائع على البقاء رفقة ابنائه بمنزل لا قوت به. ما يستثمر في العتاد الطبي حاليا أمر جيد ولكن يجب حد المشكل من جذره لأن زيادة المرضى لن يغني عنه ضخ الملايير في العتاد وتعويض المقاولات شيئاً
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66 - الدعوة الإسلامية الاثنين 23 مارس 2020 - 14:07
قال النبي ﷺ: {ليس من رجل يقع الطاعون، -فيمكث في بيته- صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد} رواه البخاري وأحمد.
هذا يشمل كل من صبر واحتسب وتوكل، مات بالوباء أم لم يمت، قال ابن حجر في الفتح: (اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت).
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67 - الله يرحمنا من سيئ الاسقام الاثنين 23 مارس 2020 - 14:08
يجب على الدولة بعد الخروج من هذه الجائحة اعادة النظر في عدة ملفات اهمها تغيير سياسة تاهيل الصحة وتطوير التعليم الذي فعل ما فعل حتى اصبحنا لا نعي ما هو الخطر وكيف يمكن الوقاية منه وكذلك تطوير قطاع الادوية والبحث العلمي وعدم الارتكاز على السياحة وتاهيل رجال السلطة وتكوينهم على تدبير الازمات النهوض بالمعلوميات في تدبير الوثائق الالكترونية وتقنين المجال التجاري من دكاكين ومقاهي وغيرها
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68 - رشيد الاثنين 23 مارس 2020 - 14:08
نطالب من وزارة الصحة أن توزع المعدات التي توصلت بها من دولة الصين الشقيقة للمستشفيات العمومية فقط وذلك بشكل مستعجل وتمنع منعا كليا تسليمها للقطاع الخاص
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69 - مواطنة الاثنين 23 مارس 2020 - 14:10
انا محاسبة بأحدى الشركات. مضطرة للخروج للعمل . لأن السيد وزير المالية لم يمنح الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 20 مليون درهم، رخصة لتمديد الآجال لوضع التقرير السنوي(BILAN).
هل نحن العاملين في هذه الشركات ليس لنا الحق في الجلوس في بيوتنا ، حتى نتفادى حصول الأسوأ.
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