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كُتّاب وآراء
تفاصيل "وباء كورونا" في المملكة .. 7 إصابات جديدة بالدار البيضاء
انضافت 12 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا للحالات السبع التي تم الإعلان عنها صباح اليوم الاثنين، وبهذا يكون المعلن عنه هذا النهار، لحد الساعة، 19 حالة مؤكدة ترفع الإصابات المؤكدة إلى 134، بينما برزت 571 حالة مستبعدة.
وحسب معطيات وزارة الصحة تتوزع الحالات الجديدة، إلى حدود الساعة الثانية عشر والنصف على الدار البيضاء التي تم فيها تسجيل 7 حالات، ومكناس بـ3 حالات ثم مراكش بحالتين اثنتين.
وباتت جهة الدار البيضاء سطات تتصدر جهات المملكة بتسجيل 34 إصابة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ32 اصابة،وفاس مكناس بـ29 إصابة، فمراكش آسفي بـ15 اصابة.
وترتبط 8 حالات بطنجة تطوان الحسيمة و6 حالات بسوس ماسة، و5 حالات بجهة الشرق و3 في بني ملال خنيفرة، بينما تم تسجيل حالة واحدة بجهة درعة تافيلالت وأخرى في كلميم واد نون.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
وفي الثاني من شهر مارس الجاري، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيلَ أول إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا المستجد"، لمواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية، لترتفع الحصيلة بعد مرور ثلاثة أسابيع إلى 134 إصابة؛ بينها 4 وفيات و3 متعافين.
ضمن إطار التدابير الوقائية الاستعجالية، التي اتخذتها السلطات العمومية، أعلنت حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من مساء يوم الجمعة الماضي، ويرتقب أن تستمر إلى غاية 20 أبريل المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (69)
مسكين اخي ياخذ المواصلات لمدينة أخرى لأنه يشتغل في البريد
اتمنى ان يلزموهم بالحجره الصحي لان تنقله خطر كبيييسر
ما عندهم مايعاديو البنادم الصحيح ... ونتمنى من الله الشفاء لكل المرضى ...
ونتمنى من الشعب انو يلتازم بالبقاء في المنازل وادعو المسؤلين على صندوق كورونا ان يستخدمو موارده لتغطية احتياجات الفقراء والمساكين القابعين في مساكنهم وان يتقوا الله في هذه الاموال
اخوكم من فرنسا
أين المسؤولين عن عدم التجمهر
الله يحفض و السلام
صراحة يجب اعادة النظر في التعليم و الامن
نتمنا من الله ان يرفع عنا هدا الوباء ان شاء الرحمن
c'est normal que ca augmente le resultat n'apparaitera qu'apres une semaine alors les compatriote suivez les consignes wa allaho ma3ana bi idni lahe
نصيحتي إليكم جميعا إلزموا بيوتكم، فإن مع العسر يسرا. شكرا هيسبريس.
أيها المغاربة الزمو منازلكم احسن لكم أن كنتم تعلمون.
أيتها الحكومة الدعم المادي ضروري للمتضررين لكي يلزمو منازلهم . لا يمكن المكوت في المنزل بالجوع و بدون شراء المواد الغذائية.
علينا ان نضع الكفاءات من حاملي الشهادات العليا في التخصصات وذوي الخبرات ان كنا نريد ان نستفيد من هذه الازمة لان القادم من السنين سيكون كله ازمات
فالكفاءات الحزبية كفاءات مبنية علي الولاء للامين العام وليس خدمة الشعب
استغفر الله العظيم واتوب اليك
يارب تحفظنا ياارحم الرحمييييييين
والسويقات و الزناقي عامرين ش داخل شي خارج
راه هادو ماينفع معاهم غ العسكر و السلاح والدبابات
الله يحفظ البلاد و العباد
لا وجود لعلامات حالة الطوارئ بمدينة فاس
الكل يسرح و يمرح و يتبضع كما يشاء ، لا وجود لنقط المراقبة. الكل حصل على ورقة الخروج و التجوال. اذن الكل فالشارع من كبار السن و من اطفال. اما الشباب فمنعكفون على مواقع التواصل الاجتماعي و غير مبالين بمساعدة ذويهم و الحيلولة دون خروجهم .
هل يريدون الخراب لهذ البلد ؟
الا يوجد وسيلة لردع المخالفين؟
لا حول ولا قوة الا بالله.
المرجوا من السلطات الضرب بيد من حديد على المخالفين لحظر التجوال
اتمنى ان يصل تعليقي الى الجهات المعنية
عنذما اتأنل في الامر ارى ان المستهترون هم الشيوخ و اصحاب السوابق و الاميين الذين تعلموا في مدارسنا القراءة و الكتابة فقط و هم شباب مستهتر اعمى البصيرة يأخد كل شيء في الحياة باستهزاء و لا مبالاة...مؤلم ان تلاحظ ان المدرسة الوطنية تهرج جحافل من الجاهلين...مؤلم ان تلاحظ ان المدرسة الوطنية لا تغرس في التلاميذ الوعي و الاحساس بالمسؤولية و تقدير العواقب....انا هنا لا اضع المسؤولية بتاااتا على عواتق الاساتذة وانما على منظومة جعلت من محاربة الامية اولوية وحيدة في التعليم..وتغاضت بكل حمق عن المبادىء التي تبني المواطن الفاعل و النافع...والنتيجة هي عنذما ترى احمق دو سوابق يقود مجموعة من الشباب المفروض انهم متعلمون لكسر الحجر الصحي..فماذا تنتظرون من قطيع قائدهم في التعبير هو جاهل سفيه.
ارجو من المواطنون الواعون مساعدة الدولة في جهودها من خلال التبليغ عن مثل اولئك الجاهلون..
الله يحفظ اوصافي
الايام القليلة المقبلة هي التي ستحسم يا اما انحصار او انتشار
الزموا بيوتكم من اجل سلامتكم
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
اللهم ارحمنا برحمتك
لا ملجأ و لا منجى منك إلا إليك
اللهم ارفع عنا الوباء و نجنا منه برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اشف اخواننا المصابين و عافهم و عف عنهم و ارحم شهداءنا و اغفر لهم و اسكنهم فسيح جناتك
نبقاو في دارنا باش نحميو بلادنا
هذا يشمل كل من صبر واحتسب وتوكل، مات بالوباء أم لم يمت، قال ابن حجر في الفتح: (اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت).
هل نحن العاملين في هذه الشركات ليس لنا الحق في الجلوس في بيوتنا ، حتى نتفادى حصول الأسوأ.