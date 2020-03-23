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كُتّاب وآراء
وزير الداخلية يتمسك بحل "وثيقة الخروج" ويتهم "تجار المآسي"
قلل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من الانتقادات التي وُجّهت إلى السلطات المحلية التي تسهر على توزيع وثيقة الخروج من المنازل، التي قالت الوزارة بشأنها إن "الأمر لا يحتاج إلى التنقل صوب المقرات الإدارية، أو استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض".
وتسببت شهادة التنقل الاستثنائية، التي تشترط السلطات ضرورة توفّر المغاربة عليها لمغادرة بيوتهم إما إلى العمل أو لقضاء الأغراض الضرورية، في إرباك عدد من المواطنين الذين لم يتوصلوا بها في بيوتهم خلال يومي السبت والأحد الماضيين.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، قال لفتيت: "تم توزيع الملايين من الوثائق في كل أرجاء المملكة"، متهما من وصفهم بتجار المآسي ببيع هذه الوثيقة، الأمر الذي أجج الوضع في بعض المناطق.
وبعدما أكد لفتيت أن "الوثيقة هي الحل لتدبير الأزمة الحالية وممارسة المهام المطلوبة"، أشار إلى أن "ما وقع في بعض المناطق فقط بسيط، وهذه الوثيقة هي الحل، وإلا من يتوفر على حل آخر فليقدمه لنا"، موردا أننا "لم نجد حلا غيرها، ونحن نشتغل ونطلب مساعدة الجميع لأننا في أمس الحاجة إلى بعضنا".
وشدد لفتيت على أن الظروف التي يمر بها المغرب غير عادية، ودعا إلى التعاون لتجاوزها "لأنه إما أن ننجو كامْلينْ أو نغرق كاملين، لكوننا في سفينة واحدة، ولكن سننجو بفضل مساعدة الجميع".
وأوضح المسؤول الحكومي عن الداخلية أن وزارته "لم تكن على استعداد لهذا الوباء، ولكن يجب أن نتأقلم مع الوضع"، مجددا التأكيد على "ضرورة الالتزام بالحجر الصحي، وفي الوقت نفسه ضرورة استمرار الحياة وعدم توقف عجلة الاقتصاد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (150)
في كل مقاطعة تنشا فرقة لتوصيل الطلبيات لمن رغب في ذلك. فالامر حرج و العدد في تزايد. لا بد من تمديد فترة الحصار...
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنب بلادنا الفثن ماظهر منها ومابطن وسائر بلاد المسلمين
حيث شتم أستادة محترمة بألفاظ نابية من حقها متابعته عليها
أنا صاحب مشروع خاص و ملتزم بالحجر مند يوم الخميس و لا أتوفر على الوثيقة و السيد منير بن يحيى منشغل على الفايسبوك للأسف فما العمل سيدي الوزير
نتمنى تعالج لينا هاد الأمر االسيد الوزير المحترم
أريد شراء بعض الاشياء من البقال و بعض الدواء !!
ماهو الحل علما أن المقاطعة بعيدة عني ولا اريد اي احتكاك مع رجال الامن
هدشي راه غير تصوار... مبغين حتا واحد يخرج من الدار!
حنا الهدف ديالنا هو نتعاونو مع بعض و مصلحة الشعب و الوطن فوق كل شيء، إذا الله يجازيكم بخير حتى انتما ديرو خدمتكم كيف خاصها تدار راه حشومة بنادم يكون غادي لخدمته حتى يلقى رأسه فالسطافيط و من ثم فالمعاريف و اخا عنده شهادة العمل.
نتعاونو جميع سلطة و حكومة و شعب من اجل مصلحة الوطن و السلام.
غيورة على الشعب و الوطن.
الاقتراح او البديل هو اعتماد البطاقة الوطنية. انتم تردون ان تتجنبوا بهذه الوثيقة حصول اكثر من فرد واحد من الاسرة عليها. ولكن الواقع اثبت انه هناك من حصل على 4 الى 7 نسخ دفعة واحدة وبالتالي فالبطاقة الوطنية هي الحل ما دام ان هناك منع التنقل بين المدن كجواب على من يستسفر ان العنوان المدرج بالبطاقة ليس بالضرورة هو العنوان الحقيقي
ونطلب من جميع المواطنين الميسر عليهم أن يعينوا أقاربهم ويتضامنو لان محنتنا واحدة وسنتقاسمها.
والله المستعان
انا انتقد الاحياء الشعبية لان كل أفراد السرة يتوفرون على الرخص وليس فرد واحد
على سبيل المثال حي سيدي موس مع الربعة وعشرون دقيقة الحياة جد عادي وشارع مملوء ووقوغي غي شرفة المنزل الاحظ بعض رجال السلطة الشخص لي ياله يحمل رخصة
اذن سيدي الوزير اين هو حظر الىتجول
لذينا كل الثقة في كفاءتها
وبعد اسابيع ولينا فقط محتاجين QR code موجود على الهاتف.
السؤال هو واش ضروري هاد الناس يخرجوا يتقداو كل نهار عشرات المرات ، مرة درهم كامون ، شوية الخميرة فالعشبة رابعة ديال العدس.
ديرو عقلكم ولا غادي تخرجوا على البلاد والعباد..
كل هذا الكلام و كل هذه القوانين شيء جميل.
وكل هذه التدابير و كل هذه الجهود شيء مشكور عليه.
وكل هذا الاهتمام والحيطة والحدر شيء عظيم.
ولاكن الا تظنون انكم عوض البحث عن الدواء من الاولويات ايضا؟الا يمكن استثمار جزء من تبرعات الصندوق في ابحاث علمية؟حيث نرا ان العالم باسره يسابق الزمن لاختراع الدواء وايجاد حل ونحن اصبحنا تاءهين وسط تطبيق واسناد قرارات تظل مؤقتة في حين يرتفع عدد المصابين.
فوالله لو طلبوا حياتي لاجل تجريب وايجاد دواء ما بخلت على اخواني المغاربة. فبلدي عزبز وافتخر بمغربيتي رغم العيوب وما النقض الا للتنبيه لا لاثارة الفتنة او كثرة الثرثرة.
نحيا و نموت بشعار الله الوطن الملك
ابقى فدارك تحمي نفسك وتحمي غيرك.
الاختبار لأي شخص يمر في الشارع
لابد من اختبار أكبر عدد ممكن وبسرعة
إلا أنه جهاز يبقى ضعيف جدا وليس قادر على إدارة الأزمات
شكرا
ومن جهة اخرى بعض الناس استلمو ثلاث وثائق واكثر
للخروج والبعض الاخر استخرجها من المواقع الالكتونية
وسجل فيها كل المعلومات وادلى بها للمقدم بانها اثلفة له الاصلية وطبعها
كان بالاحرى على وزارة الداخلية ان تفكر مليا في هدا الامر لو صدرت هده الورقة بلون مغايير مثلا كعقد ازدياد او ماشبها ذالك وحرص التزود بها في المنازل
لماذا لا تملأ الاستمارة في الهاتف الخلوي ، و تكون كل البيانات فيه ، لان معظم الناس يحملون الهاتف الخلوي أشد من حملهم للبطاقة الوطنية ... بهذا نكون قد وفرنا على أعوان السلط كثير من التعب و حصر عديد من المنازل و الاحياء في اقل زمن. .... و الله المستعان
سبحان الله العظيم لماذا لا نتعلم من الصينيين حيث يمكنك الحصول على رمز الخروج والدخول code QR فقط عبر الهاتف النقال بدون "مقدم" ولا "باشا" ولا هم يحزنون بل بواسطات الدروون والروبوتات الذكية والخدمات عن بعد.
ثم من أدرانا ألا ينقل المقدم هذا الفيروس معه إلى عدد من المنازل والبيوتات فهذا احتمال وارد وصعب جدا ..... فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحفظ الله الجميع.
وكم وثيقة انتم محتاجون؟ مئات الألاف من الأوراق.
جهل على جهل.
كان يكفي فقط ان تراقب البطاقة الوطنية ومكان السكن.
كان التوزيع منظما حين تعاون الناس مع عون السلطة .
ومن تخوف من انتشار الفيروس عبر الورقة حين يلمسها شخص لشخص عند ملئ البيانات او عبر ادوات الملئ ( القلم ) .
الحل السهر تطهير اليد قبل الخروج ، ويحمل معه الانسان معقم كحولي ليطهر يديه اثناء مرحلة استلام الوثيقة .
ادوات النظافة سواء مادة كحولية او ما يوافقها لابد ان يحملها الانسان معه عند خروجه للضروريات القصوى .
عاصفة وتنتهي .. مع التعاون للرقي بسلمنا
و هذا ليس بالأمر الصعب ويمكن إنجازه تقنيا خلال ساعات.
شوفو المقدم شحال عندو ديال الزحام, هنا غدي تكون العدوى
الحل هو الحجر الصحي والاحساس بالمسؤلية عند الجميع
يا عباد الله الزمو منازلكم راه الوضع أصبح خطير
tout les vieux et les malades : on leurs fait les testes et on les déplace au région clean
on élargit le teste à tout le monde.
on dote chaque région par les moyennes de test
اصلا راكم وقفتوا جميع الأعمال لي ممكن الشخص يترزق منهم خليتو غير عملكم وعمل الصحة
معرفناش كفاش غدي نخلصو الكراء والماء والضو والمعيشة.
pour les citoyens qui travaille un certificat de leurs employeur
المشروع الحي المحمدي الدار البيضاء
الانها تتوفر على مكان السكن ويكفي الادلاء بها عند الحاجة
اللهم يا رب الارض وما بينها وبين السماء ارفع الوباء والبلاء
Une fois pour la banquette. une fois pour le sel, une fois pour un kilo de tomate, etc...
Sortez uniquement pour une bonne raison et réduire le nombres de sorties...
Attendre e regrouper les achats pour quelques jours, sans stockage desraisonnable..
والضغط يولد الانفجار. كفانا من الارتجال. أتساءل لماذا لم يتم توزيع هذه الوثيقة بواسطة ساعي البريد كما يتم توزيع فاتورات الماء و الكهرباء و بالتالي الجميع سيتفادى هذه المهزلة. أم أن هذه الوثيقة لن تذرّ عليهم مقابلا فتركوها في بحث المواطن.
حفظ الله بلدي الحبيب
في رايي المتواضع يجب اشراك كل الجمعيات التي تتوفر عليها والتي تاخد الدعم في هاته العملية تجند بعض منخرطيها لايصال كل المقتنيات الى الناس في منازلهم .والسلام عليكم .
حفض الله بلدنا امنا مطمئنا
ارى في نظري وضع رقم اخضر لكل ملحقة ادارية يمكن الاتصال بها عند الحاجة وبدل الوثيقة التي قد تكون هي الاخرى سبب من أسباب العدوة عن طريق لمسها ، إرسال عبر الهاتف المتصل sms يرخص له الخروج ( sms موقع من طرف الدولة).
ويسلم له كل بطاقات التعريف الوطنية التابعة للافراد المسؤول عنها
عند مغادرة المسؤول المنزل يحمل معه جميع البطاقات الوطنية ليدلي بها إذى إقتدى الأمر
هنا فين كاين المشكل
الوزارة الداخلية دايرا مجهود كبير بتضحيات جميع موظفيها و نحن معهم الى اقصي حد
ولكن بعض السلوكات الانفرادية مازالت مترسخة في بعض الاعوان
و انا في حيي اقف اجلالا لقاءدة بالمقاطعة كيف تتحرك و تنتقل و تنصح و توجه برافو برافو برافو عليها
و كا نقترح مني ان شاء الله تفوت هذه الجاءحة يكرم مثل هولاء النساء و الرجال في القطاعات المناضلة في هذه الظروف
من حي البواب اسفي نطلب الله ان يحفظ ملكنا و شعبنا ومسلمينا و كل البشرية
او يمكن للشخص استخراجها من الانترنت والتحرك بها في انتظار اللقاء بعون السلطة لتوقيعها
الامور يا اخواني بسيطة وسهلة ولا تحملوا هما لهذا الامر . احملوا هم الوقاية والاحتراز من الخروج بلا سبب حتى ولو عندك مائة ورقة . احملوا هما لعدم إذاية انفسكم وانفس الاخرين . قوا انفسكم واهليكم هذا الوباء وابقوا في بيوتكم
الله يرضي عليكم الامر جدي جدا وخطيييير لمن لم يستوعب بعد
خليونا في ديورنا حدا ولادنا الله يرحم ليكم الوالدين قبل فوات الأوان