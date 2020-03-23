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الرئيسية | مجتمع | وزير الداخلية يتمسك بحل "وثيقة الخروج" ويتهم "تجار المآسي"

وزير الداخلية يتمسك بحل "وثيقة الخروج" ويتهم "تجار المآسي"

وزير الداخلية يتمسك بحل "وثيقة الخروج" ويتهم "تجار المآسي"
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 مارس 2020 - 16:00

قلل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من الانتقادات التي وُجّهت إلى السلطات المحلية التي تسهر على توزيع وثيقة الخروج من المنازل، التي قالت الوزارة بشأنها إن "الأمر لا يحتاج إلى التنقل صوب المقرات الإدارية، أو استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض".

وتسببت شهادة التنقل الاستثنائية، التي تشترط السلطات ضرورة توفّر المغاربة عليها لمغادرة بيوتهم إما إلى العمل أو لقضاء الأغراض الضرورية، في إرباك عدد من المواطنين الذين لم يتوصلوا بها في بيوتهم خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

وخلال اجتماع لجنة الداخلية لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، قال لفتيت: "تم توزيع الملايين من الوثائق في كل أرجاء المملكة"، متهما من وصفهم بتجار المآسي ببيع هذه الوثيقة، الأمر الذي أجج الوضع في بعض المناطق.

وبعدما أكد لفتيت أن "الوثيقة هي الحل لتدبير الأزمة الحالية وممارسة المهام المطلوبة"، أشار إلى أن "ما وقع في بعض المناطق فقط بسيط، وهذه الوثيقة هي الحل، وإلا من يتوفر على حل آخر فليقدمه لنا"، موردا أننا "لم نجد حلا غيرها، ونحن نشتغل ونطلب مساعدة الجميع لأننا في أمس الحاجة إلى بعضنا".

وشدد لفتيت على أن الظروف التي يمر بها المغرب غير عادية، ودعا إلى التعاون لتجاوزها "لأنه إما أن ننجو كامْلينْ أو نغرق كاملين، لكوننا في سفينة واحدة، ولكن سننجو بفضل مساعدة الجميع".

وأوضح المسؤول الحكومي عن الداخلية أن وزارته "لم تكن على استعداد لهذا الوباء، ولكن يجب أن نتأقلم مع الوضع"، مجددا التأكيد على "ضرورة الالتزام بالحجر الصحي، وفي الوقت نفسه ضرورة استمرار الحياة وعدم توقف عجلة الاقتصاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (150)

1 - tarik الاثنين 23 مارس 2020 - 16:14
ها حنا لغاية هاد اللحظة مازال ماتوصلت بها لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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191
2 - حلول بديهية الاثنين 23 مارس 2020 - 16:15
لا داعي للقلق، من لم يحصل على المطبوع عليه نقله يدويا في ورقة، بدون عناء
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62
3 - hayat الاثنين 23 مارس 2020 - 16:15
اقترح ان توصل الطلبيات الى المنزل ولا يخرج احد بحجة التبضع .
في كل مقاطعة تنشا فرقة لتوصيل الطلبيات لمن رغب في ذلك. فالامر حرج و العدد في تزايد. لا بد من تمديد فترة الحصار...
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46
4 - سعيد العلام الاثنين 23 مارس 2020 - 16:16
بعد الصلاة و السلام أنا من ضمن الناس الذين لم يحصلوا على الوثيقة ألتزم بكلام الحكومة و لا أريد الذهاب الى المقاطعة خشية الإكتضاض ولكن إلى متى و أنا أنتظر ؟؟
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151
5 - زكرية الغنام الاثنين 23 مارس 2020 - 16:16
ليكن في علم السيد الوافي لفتيت أن الشيوخ و المقدمين و القياد لم يلتزموا بتوجيهاتكم في هذا الصدد بل واصبحوا هم يشكلون خطرا على الصحة بالوطن بسبب انزوائهم بأماكن تجعل المواطنين يتجمهرون عليهم كمثال مايقع بمدينة خريبكة... لازلت ننتظر لحد الساعة قدوم أحدهم لتسليمنا الوثيقة امتثالا لضوابط الصحة العمومية.... عافانا الله وإياكم
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149
6 - عبد الله الوافي الاثنين 23 مارس 2020 - 16:16
سدد الله خطاكم ورزقكم القوة من اجل تجاوز هذه المحنة بسلام
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20
7 - Mouad الاثنين 23 مارس 2020 - 16:16
مازلنا ننتظر عون السلطه لحد هذه الساعه
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85
8 - في الأزمات كيبانو الرجال الاثنين 23 مارس 2020 - 16:16
التجار ، وأصحاب الصيدليات ، وسماسرة الخضروات والمواد الغدائية الذين يتجارون هذه الأيام ويسعون لتحقيق الربح لدي سؤال لكم : ماذا لو ربحت الملايير وفجأة أصيبت بفيروس كرونا وأصبحت حياتك مهددة ، ولا قدر وقعت الوفاة ، ماذا ستقول لله سبحانه وتعالي إذا سألك لماذا احتكرت على عبادي المواد الغدائية وضيقت عليهم عيشهم وهم في أزمة و وباء صحي ؟...راه خصكم تعرفو راكم كتاكلو غي الحرام ف الحرام ، واش ناس في أزمة ونتوما كتمصو في الدماء ديالهم ، راكم كتاكلو الحرام وكتوكلو ولايداتكم الحرام ، وهدكشي غدي اخرج في صحتكم
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145
9 - حسن الاثنين 23 مارس 2020 - 16:17
لا زلت انتظر الحصول على هذه الوثيقة التي تاخرت كثيرا
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75
10 - الإتحاد قوة الاثنين 23 مارس 2020 - 16:17
قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنب بلادنا الفثن ماظهر منها ومابطن وسائر بلاد المسلمين
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46
11 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 16:17
إرباك "عدد" من المواطنين... بل أغلب
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29
12 - med الاثنين 23 مارس 2020 - 16:17
كلام رائع ومعقول....الله اوفق الحكومة على إنجاز مهامها ولها جزيل الشكر ولكل من يسهر على أمن هذا البلد وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله
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3
13 - أمريكا الاثنين 23 مارس 2020 - 16:17
أعتقد أن الملك يجب أن يتقدم بخطاب الى الٱمة لحزم الأمور
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50
14 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 16:17
في مدينة تمارة وبالضبط في مقاطعة الوفاق لاتسلم وثيقة الخروج والسبب الله اعلم
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35
15 - أم نزار الاثنين 23 مارس 2020 - 16:18
السلام عليكم ورحمة الله. المرجو من الإخوان و الأخوات توضيح كيفية الحصول على الوثيقة .أمي وحيدة بالمغرب و تحتاج لإقتناء أدوية بصفة مستمرة لمرضها المزمن ولحد الساعة لم تتوصل بهذه الوثيقة. الله يرضى عليكم محتاجة إلى توضيح حتى أخبر أمي .و الله يحمي المغرب يارب .
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44
16 - هشام الاثنين 23 مارس 2020 - 16:19
نرجو من الكوادر المغربية مساعدة اادولة في هذه الجائحة
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20
17 - مشتكي الاثنين 23 مارس 2020 - 16:19
كلام ممتاز نحن كاملا في سفينة واحدة و لكن آسي الوزير غير هنا فالرباط العاصمة الإدارية نحن فحي المسيرة بالظبط لم نتوصل بالوثيقة لحد الساعة و عون السلطة المسمى بن يحيى منير عوض القيام بدوره يسب المنتقدين على الفيسبوك
حيث شتم أستادة محترمة بألفاظ نابية من حقها متابعته عليها
أنا صاحب مشروع خاص و ملتزم بالحجر مند يوم الخميس و لا أتوفر على الوثيقة و السيد منير بن يحيى منشغل على الفايسبوك للأسف فما العمل سيدي الوزير
نتمنى تعالج لينا هاد الأمر االسيد الوزير المحترم
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34
18 - amine الاثنين 23 مارس 2020 - 16:19
juste dans les quarties des criminels que ca n'a pas focntionner parceque il y a des gens qui ne veulnet pas que ça fonctionne, mais je siggere aux forces d'ordre d'etre tres dur avec ces gens qui ne respectnet pas la loi
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-12
19 - Mohamed chraka الاثنين 23 مارس 2020 - 16:19
يجب توقيف العمل لتفادي انتشار الفايروس يتكلمون على سرعة الانتشار في حين لازال المواطن يعمل كالسابق اين الحجر الصحي
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10
20 - السوسي الاثنين 23 مارس 2020 - 16:20
الحال باين كل دار اوزعو عليها الاشياء لي خصها بلا ميخرج حتى وحد ل الزنقة
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9
21 - Youssef الاثنين 23 مارس 2020 - 16:20
Tout à fait raison . Allah i3awn
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-2
22 - خالد الاثنين 23 مارس 2020 - 16:20
أنا أسكن في مدينة الداخلة و لحد الآن لم أتوصل بهذه الوثيقة شأني شأن العديد من المواطنين, ما الحل إذا أردت التوجه إلى البنك أو الصيدلية أو لشراء المواد الغذائية؟ هل علي رفع دعوة قضائية ضد القايد أو المقدم في هذه الظرفية أما ماذا؟
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26
23 - Kénitra city الاثنين 23 مارس 2020 - 16:20
مازلنا ننتظر المقدم ولم يأتي ولم يظهر له اي أثر !!!
أريد شراء بعض الاشياء من البقال و بعض الدواء !!
ماهو الحل علما أن المقاطعة بعيدة عني ولا اريد اي احتكاك مع رجال الامن
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29
24 - عبدالرحيم مصري الاثنين 23 مارس 2020 - 16:21
كنطلب من المواطنين واصحاب الدكاكين باش اعونونا را الغاز موجود نحن في خدمت الشعب
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8
25 - مسعودي الاثنين 23 مارس 2020 - 16:21
حل اخر من اجل التزام الناس بيوتهم من موقعي كبقال وهو وضع سيارات القوات المساعدة رهن اشارات البقالة من اجل توصيل كل احتياجات المواطنين الى بيوتهم هكدا سيتم تخفيف تنقلات الناس في الشوارع وكدالك بالنسبة للعالم القروي وانا رهن اشارتكم كمتطوع
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3
26 - amine الاثنين 23 مارس 2020 - 16:21
سيدي الوزير،نحن لم نتوصل بهده الوثيقة ،انا من مدينة آزرو،و بسبب عدم توفري على هده الوثيقة تعرضة لاهانة جسدية ولفظية من طرف السلطة المحلية للمدينة في شخص الباشا،انه العبث سيدي الوزير،بل اكثر من ذللك فإن رجل سلطة برتبة باشا قد طلب مني ان اتوجه عنده لمكتبه الخاص من اجل الحصول على الوثيقة السالفة الذكر،وهو ما يتنافى مع توجيهاتكم لرجال السلطة.
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26
27 - هشام الاثنين 23 مارس 2020 - 16:21
في الدرب ديالنا جاو الناس الي كفرقو الوتيقة وملي خرجنا عندو قال لينا بقاو في ديوركم غادين ندقو دار بدار، والغريب مدقوش علينا فاتو دريبتنا .
هدشي راه غير تصوار... مبغين حتا واحد يخرج من الدار!
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15
28 - kjkjkj الاثنين 23 مارس 2020 - 16:21
السيد الوزير المحترم انت تقول ان الوثائق تم توزيعها وأنه لا وجود لحل آخر حسنا... ايوا الا اعوان السلطة ما داروش خدمتهم و مني نمشيو عندهم يبداو يغوتو علينا و يرفضو يخدمو معانا إذا حتى حنا خاص نسولوك شنو الحل إذا و حنا حنا نرجعو لك نفس الكلام راه حنا في سفينة واحدة والا غرقنا غنغرقو جميع. فالله يخليك ياك هاد الناس تابعين لوزارة الداخلية ايوا أمروهم يديرو خدمتهم كيفا امرتونا نبقاو فالدار و امتثلنا.
حنا الهدف ديالنا هو نتعاونو مع بعض و مصلحة الشعب و الوطن فوق كل شيء، إذا الله يجازيكم بخير حتى انتما ديرو خدمتكم كيف خاصها تدار راه حشومة بنادم يكون غادي لخدمته حتى يلقى رأسه فالسطافيط و من ثم فالمعاريف و اخا عنده شهادة العمل.
نتعاونو جميع سلطة و حكومة و شعب من اجل مصلحة الوطن و السلام.

غيورة على الشعب و الوطن.
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28
29 - موان الاثنين 23 مارس 2020 - 16:22
السيد لفتيت مشهود له بتضحياته و عمله الدؤوب.
الاقتراح او البديل هو اعتماد البطاقة الوطنية. انتم تردون ان تتجنبوا بهذه الوثيقة حصول اكثر من فرد واحد من الاسرة عليها. ولكن الواقع اثبت انه هناك من حصل على 4 الى 7 نسخ دفعة واحدة وبالتالي فالبطاقة الوطنية هي الحل ما دام ان هناك منع التنقل بين المدن كجواب على من يستسفر ان العنوان المدرج بالبطاقة ليس بالضرورة هو العنوان الحقيقي
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0
30 - جدي 3 الاثنين 23 مارس 2020 - 16:22
نؤيد هذا القرار ويجب أن نلتزم به. حبذا لو ربطتم هذه الوثيقة برفم العقدة لفتورة الكهرباء، لربحتم الوقت بالتنسيق مع مؤسسات مكاتب الكهرباء، باعداد هذه الوثائق وتوزيعها.
ونطلب من جميع المواطنين الميسر عليهم أن يعينوا أقاربهم ويتضامنو لان محنتنا واحدة وسنتقاسمها.
والله المستعان
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8
31 - omar الاثنين 23 مارس 2020 - 16:22
السيد الوزير ليس هده الورقة هي المشكل وانما الطريقة التي وزعت هي المشكلة الكبير
انا انتقد الاحياء الشعبية لان كل أفراد السرة يتوفرون على الرخص وليس فرد واحد
على سبيل المثال حي سيدي موس مع الربعة وعشرون دقيقة الحياة جد عادي وشارع مملوء ووقوغي غي شرفة المنزل الاحظ بعض رجال السلطة الشخص لي ياله يحمل رخصة
اذن سيدي الوزير اين هو حظر الىتجول
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5
32 - brahim الاثنين 23 مارس 2020 - 16:22
الشباب تحت 16سنة ميخرجوش لشارع مكينة الدرسة هاد الساعة الشيوخ فوق 64 ابقاو فالديور الشيوخ ولي موصلش سن البلوغ خاص المخزن أدير لهوم العقوبات اكترية هما لفشارع
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2
33 - Adil الاثنين 23 مارس 2020 - 16:22
في الوقت الراهن على الداخلية تمسك بزمام الأمور و لا مجال للتسامح مع الجهلاء.
لذينا كل الثقة في كفاءتها
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1
34 - RALEUR الاثنين 23 مارس 2020 - 16:22
أنا ساكن في مرس السلطان قريب من زنقة أغادير متانخرجش من الدار وتانتسنى المقدم للي في مقاطعة بن جدية مجاش باش إعطني هاد الرخصة، علما أنا ماشفتش الزنقة من قبل الحضر٠ باش نتقضاو تايخرج ولدي ومراتي بلا رخصة وتايقولو ليا غادين يشدوك غير جلس في الدار خليهوم إشدونا حنا
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13
35 - simsim الاثنين 23 مارس 2020 - 16:22
تهاون بعض المقدمين في تسليم الوتاىق الى اصحابها مباشرة اد يعمل بعضهم على تسليمها لشخص معروف في الحي ليسلمها نيابة على المقدمين الى الاسر المعنية وهدا عمل غير مقبول والسبب الرئيسي لهدا الاحتقان
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14
36 - تمزكيذة مصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 16:23
الحل سيدي الفاضل ساهل و لا يحتاج الى تعقيد الأمور الكل يجب أن يمكث في المنازل إلا الجيش و كل العاملين في وزارة الداخلية من أعوان السلطة و القياد و البشاوات و الشرطة و القوات المسلحة و رجال المطافئ و حينها يقدمون الخدمات الضرورية للشعب باعتبارهم القادرين على فهم الأمور و يعاقبون كل مخالف أما أن تمنح وثيقة العون لمن هو عاطل عن العمل لا لشئ إلا أنه لا يستطيع البقاء في البيت دون احتساء المخدرات .
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1
37 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 16:23
في الصين عملوا نفس الشيئ وزعوا اوراق او بطاقات تختلف من حي لآخر ومن مدينة لأخرى بدون هاد المشاكل اللي واقعة في المغرب علما ان الصين تعداد سكانها مليار والزيادة.
وبعد اسابيع ولينا فقط محتاجين QR code موجود على الهاتف.
السؤال هو واش ضروري هاد الناس يخرجوا يتقداو كل نهار عشرات المرات ، مرة درهم كامون ، شوية الخميرة فالعشبة رابعة ديال العدس.
ديرو عقلكم ولا غادي تخرجوا على البلاد والعباد..
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11
38 - عابر سبيل الاثنين 23 مارس 2020 - 16:23
لا سيدي الوزير انتم لم تضربوا بيد من حديد. لكي يقوم المقدر والشيخ بعمله كان لزاما عليهم أن يوزعو رخصة الخروج كل حسب نفوذ دائرته وليس ان تحضر كرسيا وتجعل الناس يتجمهرون عليك القيادة والباشوات والعمال هناك تراخي كبير جدا لدى وجب معالجة هذه الظواهر بسرعة
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11
39 - صلاح الاثنين 23 مارس 2020 - 16:23
انا براسي شريتها ب 1dh اوبطليب أو غيب عاد باش سيناها سي (المقدم) تكول غاناخد فيزا ديال شينكن الله ياخد الحق فأ عداء هاد البلاد
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10
40 - Y.T الاثنين 23 مارس 2020 - 16:23
سيدي يؤسفني أن أخبر سيادتكم انه لحد الساعة لم نتوصل باي وثيقة
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9
41 - ر. عثمان الاثنين 23 مارس 2020 - 16:23
السلام عليكم
كل هذا الكلام و كل هذه القوانين شيء جميل.
وكل هذه التدابير و كل هذه الجهود شيء مشكور عليه.
وكل هذا الاهتمام والحيطة والحدر شيء عظيم.
ولاكن الا تظنون انكم عوض البحث عن الدواء من الاولويات ايضا؟الا يمكن استثمار جزء من تبرعات الصندوق في ابحاث علمية؟حيث نرا ان العالم باسره يسابق الزمن لاختراع الدواء وايجاد حل ونحن اصبحنا تاءهين وسط تطبيق واسناد قرارات تظل مؤقتة في حين يرتفع عدد المصابين.
فوالله لو طلبوا حياتي لاجل تجريب وايجاد دواء ما بخلت على اخواني المغاربة. فبلدي عزبز وافتخر بمغربيتي رغم العيوب وما النقض الا للتنبيه لا لاثارة الفتنة او كثرة الثرثرة.
نحيا و نموت بشعار الله الوطن الملك
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6
42 - ali الاثنين 23 مارس 2020 - 16:24
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي علاش منديروش كل حوما نختارو فيها شخصين ابقاو اتسخرو لناس ليخصهوم عند الخضار + الحانوت+ الكزار + الصيدليات
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0
43 - محد الاثنين 23 مارس 2020 - 16:24
من وجهة نظري لو تكلف ساعي البريد بتوزيع الوثيقة لكا ن الأمر أسهل. لحد الآن لم أتوصل باي وثيقة وأنا ملتزم بتطبيق حالة الطوارئ العنوان : تجزئة لعلج حي السلام وجدة
ابقى فدارك تحمي نفسك وتحمي غيرك.
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6
44 - مشهور م الاثنين 23 مارس 2020 - 16:24
كاين شي ناس الاختصاص ديالهم الوحيد هو الانتقاد تم الانتقاد تم الانتقاد والله وخا يكون اللي يكون ، إن عكسنا ، راه بزاف ديال الناس لقاو مشاكل ، وقدرو الموقف حنت الهدم أسمى وأكبر
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-2
45 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 23 مارس 2020 - 16:24
معالي الوزير المحترم إعانكم الله المواطن في أمس الحاجة إلى هذه الوثيقة التي تمكنه من الخروج لقضاء حاجة ملحة لأفراد أسرته مرة أخرى إعانكم الله لأن الضرفية الحالية تتطلب اليقظة والسرعة في تنفيد القرار إعانكم الله وسدد خطاكم والسلام
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4
46 - عبدالله الاثنين 23 مارس 2020 - 16:25
اسءل المقدمين عن الوتيقة فهي لم تصل الى كثيى من الناس الى اليوم . اما اصحاب العمل والادارات فقد تسلهدموها من مسؤولهم قبل بداية حالة الطوارء . اكبر خلل في حالة الطوارء هو هده الورقة والمقدمين وسيكونون اكبر ناقلي للوباء .
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4
47 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 16:25
الحل هو
الاختبار لأي شخص يمر في الشارع
لابد من اختبار أكبر عدد ممكن وبسرعة
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4
48 - الطيب الرميقي الاثنين 23 مارس 2020 - 16:25
لحد الساعة لم نتوصل باي و ثيقة و هناك العديد مثلي.من سيمدني بالغداء.فانا بين مطرقة الحضر و سندان الجوع لا حول ولا قوة إلا بالله.
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6
49 - karim الاثنين 23 مارس 2020 - 16:25
كمواطن، لدي اقتراح بسيط يتمتل في خلق موقع الكتروني (يستحسن استخدامه إيضا دون انترنت) يتم من خلاله تحميل وتيقة الخروج لفرد او اتنين من كل اسرة بعد ملئ المعطيات الضرورية و التحقق منها عن طريق خلية بوزارة الداخلية. بالنسبة للمواطنين الدين يتعدر عليهم الولوج للموقع، يمكن استخدام الهاتف المحمول لملئ الاستمارة بطريقة مبسطة و الحصول على كود يتم مسحه بالات سكانير محمولة يتم تزويد اعوان السلطة بها. هكدا نقتصف ملايين الاوراق و ما يتبه دالك مل لوجستيك و الاهم نتجنب انتشار العدوى عن طريق هده الاوراق و التي يمكن ان تتعرض للاتلاف في اي لحضة من طرف الاشخاص. شكرا، ارجو من هسبريس النشر
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3
50 - زكرياء الاثنين 23 مارس 2020 - 16:26
بالنسبة للوثيقة كيف يعقا استصدار 3أو4 وثائق في بيت واحد أين هو تطبيق الحجر إذن؟
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4
51 - موظف الاثنين 23 مارس 2020 - 16:26
أحييك السيد الوزير على المجهودات .... و الشكر والتقدير للأطقم الطبية و الأمنية بجميع تلاوينها و السلطة المحلية و الى الاطر التربوية بجميع مستوياتها . الله يحفظنا و يخرجنا سالمين من هذ المحنة .
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3
52 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 16:26
تحية كبرى وتقدير إلى نساء و رجال الخدمة الصحية من أطباء و ممرضين و كدلك لكل القوات المسلحة و الدرك و الأمن الوطني و القوات المساعدة و المطافيء و اعوان السلطة.
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3
53 - عثمان الاثنين 23 مارس 2020 - 16:27
يجب ان تعرف السلطة ان المقدمين رغم وظيفتهم الأساسية في بعض المهام
إلا أنه جهاز يبقى ضعيف جدا وليس قادر على إدارة الأزمات
شكرا
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54 - مغربيه الاثنين 23 مارس 2020 - 16:27
المغاربه فوضاويين كيديروا من الحبه قبه خاصهم غير فين يخرجوا القاووا السبه بالوثيقه . راك الى خرجتي للضروره القسوى وتلاقيتي بالشرطه غادي تقول مازال ما توصلت بيها مانظنش غادين يقولوا ليك شي حاجه ولكن باش يدوروا هاذ الفوضى حشومه وحرام عليهم تقولهم كيصنعوا دواء كورونا وخاصهم الوثيقه ضروري الله يهدي ما خلق وخاص الدوله تاخذ معاهم اجراءات صارمه باش يطوروا روسهم شوي باراكا من الجهل وعدم المسؤوليه .
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55 - معطي الاثنين 23 مارس 2020 - 16:27
لم أتوصل بعد بالوثيقة وأقترح استخراج الوثيقة من موقع وزارة الداخلية وموقعة من طرف المعني بالامر مرفوقة ببطاقة التعريف الوطنية دون خاتم عون السلطة لصعوبة تغطية جميع المناطق و كحل ثاني أقترح حمل بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة معترفة بها تبرز بجلاء مقر سكنى المعني بالامر مع متمنياتي بالتوفيق للجميع وزوال هذه الجائحة بمشيئة الله.
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56 - النجدي الريفي المغربي القح الاثنين 23 مارس 2020 - 16:28
صدقت ياسبع يابن السبع ولك الف من التحية والتقدير. فهناك الكثير من تجار المآسي استغلوا هاته الجائحة فعقابكم وعقاب الله ينتظرهم
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57 - BRAHIM de tiznit الاثنين 23 مارس 2020 - 16:28
برافو الفتيت . صحيح نحن في نفس السفينة . أما ننجو كاملين او نغرق كاملين
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58 - Noureddine الاثنين 23 مارس 2020 - 16:28
ما زلت انتظر المقدم لحد الساعة !!!!!!!!
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59 - rasha الاثنين 23 مارس 2020 - 16:28
لم نتوصل باي وثيقة ولم يمر اي عون سلطة او مقدم من حييينا الادريسة الاولى طنجة ايها المغاربة الاحرار الزموا بيوتكم ولا تخرجوا الا للضرورة القصوى من اجل سلامتنا جميعا لما لا نكون نحن المغاربة الشعب المنضبط الذي يقتدى به امام الدول الاخرى
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60 - Daniel-drghal الاثنين 23 مارس 2020 - 16:28
سبحان الله قال شنو قال مكانش على بالهم كورونا.. ملي طحنات الصين وإيطاليا وبدأت تظهر في اسبانيا والمغرب غير مهتم وفاتح حدودو والأجواء والبحر ولم يهتم .. فهمنا الرسالة بأن الدولة بأغيا الخدمة ف الشعب الذي لاحول له ولا قوة وهذا ما كان. المهم هو السباق نحو أرقام الموتى والحصول على الدعم الدولي المادي .. نهايتك سودة بعد كورونا اسي الوزير.
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61 - rasha الاثنين 23 مارس 2020 - 16:29
لم نتوصل باي وثيقة ولم يمر اي عون سلطة او مقدم من حييينا الادريسة الاولى طنجة ايها المغاربة الاحرار الزموا بيوتكم ولا تخرجوا الا للضرورة القصوى من اجل سلامتنا جميعا لما لا نكون نحن المغاربة الشعب المنضبط الذي يقتدى به امام الدول الاخرى
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62 - منصف الاثنين 23 مارس 2020 - 16:29
حضر التجمع والتجول إلا للضرورة القصوى مع التوفر على وثيقة الخروج.. لكن العديد من المواطنين وأنا منهم لم يتوصلوا بها لحد الآن مما دفعهم للبحث عنها أمام المقاطعات مشكلين تجمعات خطيرة قد تنشر المرض..
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63 - عبدالله الاثنين 23 مارس 2020 - 16:29
هده الوثيقة ليست بالصعب على الكل فمثلا انا لم اتسلمها في منزلي بل مكان غاص بالناس في الشارع العام هده من جهة
ومن جهة اخرى بعض الناس استلمو ثلاث وثائق واكثر
للخروج والبعض الاخر استخرجها من المواقع الالكتونية
وسجل فيها كل المعلومات وادلى بها للمقدم بانها اثلفة له الاصلية وطبعها
كان بالاحرى على وزارة الداخلية ان تفكر مليا في هدا الامر لو صدرت هده الورقة بلون مغايير مثلا كعقد ازدياد او ماشبها ذالك وحرص التزود بها في المنازل
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64 - HASSAN الاثنين 23 مارس 2020 - 16:29
اعلن وزير الداخلية عن الحجر الصحي منذ يوم الجمعة واقر ان اعوان السلطة ستتنقل عند السكان وها نحن في يوم الاثنين ولم نتوصل بالرخصة السحرية وهاهو يلوم المواطنين المغلوبين على امرهم دون الاخذ بعين الاعتبار ما يعانونه
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65 - عبدالرحيم الاثنين 23 مارس 2020 - 16:29
من وجهت النظر ديالي ان هاد الورقة تتفرق بطريقة ليكتفرق فيها الورقة الضو والماء لمفرقهاش شيخ ايكونو متطوعين من الناس ليكتفرق الوراق وتفرق بالليل احسن والشيخ والمقدم كول واحد مسؤول على الحي ديالو يمشي لدار بدار اصبر كي كانصبرو معاهم في الايام العادية يجي في الصباح يسني وكاشي كول ورقة يوماين تال تلاتة ايام يكونو كملو وتكون القوات المساعدة حاضرة وتقمع كل واحد جا بغا يدير الفوضى ومادقوش عليه كنضن والله واعلم هذا هو الحل ومايسنيش اكتر من ورقة لكل دار وهًذا درس باش انشاء الله مور هادشي الدولة تخدم على المدرسة بزاف باش يكون وعي في المستقبل
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66 - Saod الاثنين 23 مارس 2020 - 16:29
اطالب لمساعدة الفقراء الدين ﻻ يحمال صمان اﻻجتمعي فورن وشكرن ان من العيون
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67 - المصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 16:30
لحد الان لم نتوصل بوثيقة الخروج فمن المسؤول سيدي مومن الدار البيضاء
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68 - منیر الاثنين 23 مارس 2020 - 16:30
الیوم فی ایطالیا بعدما انتشر المرض علی نطاق واسع اصدرت الحكومه امرا بایقاف المعامل التی تنتج سلعا غیر ضروریه للمواطنین لتفادی اختلاط العمال الیوم فی المغرب فی اطار الاعمال الاستباقیه یجب ایقاف الاعمال غیر المنتجه لسلع ضروریه وتعلیق العمل بالادارات العمومیه غیر الضروریه وتمدید كل اجال الوثاٸق الاداریه بالاضافه تعلیق العمل كل عمل غیر مربط بضروره ملحه
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69 - رشيد الاثنين 23 مارس 2020 - 16:30
ولماذا قدمتم العقوبات الزجرية قبل إتمام توزيع هذه الشهادات المتعلقة برخصة التنقل يجب تأجيل فرض العقوبات إلى حين توصل الجميع بهده الوثيقة من طرف السلطات المحلية كما يجب إيصال المساعدات المالية لمستحقيها في القريب العاجل ومن ثم تطبيق كل الإجراءات الزجرية اما نغلق على أنفسنا في منازلنا بدون مأوى فتحكمون علينا بالهلاك لما لاتسرعون في إخراج هذه المساعدات مع العلم ان الأموال المتبرعة بها كثيرة جدا
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70 - Abdessamad الاثنين 23 مارس 2020 - 16:30
لحد الساعة لم اتوصل بهذه الوثيقة. فقط لأي طارئ. ايجى الذهاب للمقاطعة.؟ علما اني لم أغادر المنزل منذ يوم الأحد 15 مارس
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71 - يوسف الاثنين 23 مارس 2020 - 16:30
السلام عليكم و رحمة الله .
لماذا لا تملأ الاستمارة في الهاتف الخلوي ، و تكون كل البيانات فيه ، لان معظم الناس يحملون الهاتف الخلوي أشد من حملهم للبطاقة الوطنية ... بهذا نكون قد وفرنا على أعوان السلط كثير من التعب و حصر عديد من المنازل و الاحياء في اقل زمن. .... و الله المستعان
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72 - مصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 16:30
الداخلية لا تساعد على نجاح فترة الطوارئ إلى اليوم من الناس من لم يتمكن من الحصول على الوثيقة و في بعض المدن هناك تجمعات، ليس وقت البيروقراطية وتوجيهات صاحب الجلالة
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73 - الرحيق المختوم الاثنين 23 مارس 2020 - 16:31
لا صوت يعلو على صوت المعركة صحيح، ولكن يجب على الدولة أيضا ألا تنتهز الفرصة لتمرير بعض القرارات المؤجلة. في المغرب ليس هناك إجماع على أي شيء، لذلك يجب التريث في حسم المواقف.
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74 - كلام في الصميم الاثنين 23 مارس 2020 - 16:31
" وهذه الوثيقة هي الحل، وإلا من يتوفر على حل آخر فليقدمه لنا"، موردا أننا "لم نجد حلا غيرها"

سبحان الله العظيم لماذا لا نتعلم من الصينيين حيث يمكنك الحصول على رمز الخروج والدخول code QR فقط عبر الهاتف النقال بدون "مقدم" ولا "باشا" ولا هم يحزنون بل بواسطات الدروون والروبوتات الذكية والخدمات عن بعد.

ثم من أدرانا ألا ينقل المقدم هذا الفيروس معه إلى عدد من المنازل والبيوتات فهذا احتمال وارد وصعب جدا ..... فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحفظ الله الجميع.
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75 - ZakariaJ الاثنين 23 مارس 2020 - 16:31
ون سيراقب هاذه الوثيقة شرطي كان او مخزني سيصبح بنفسه وسيطة ووسيبة لنقل الفيرز دون علمه. يكفي ان يكون هناك مصاب واحد ليعادا المئات.
وكم وثيقة انتم محتاجون؟ مئات الألاف من الأوراق.

جهل على جهل.

كان يكفي فقط ان تراقب البطاقة الوطنية ومكان السكن.
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76 - Lbouhali الاثنين 23 مارس 2020 - 16:31
لحد الساعة بمدينة مراكش وبالظبط بالمحاميد وتحديدا معطى الله بمحاذات المسجد لم نتوصل بعد بالوثيقة مقدم الحي يمنحها للمعارف فقط
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77 - مواطن حر الاثنين 23 مارس 2020 - 16:32
وكذلك في فاس وبالضبط امام المقاطعة التي تقع في شارع الحسيمة
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78 - مصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 16:32
اطلب من السيد الوزير تنفيذ يوم واحد من حالة الطوارىء كي يشجع الشعب المغربي لاحترام قانون حالة الطوارىء في بلادنا ،كحل إستثناءى في هذه الظروف القاسية، و لك الشكر السيد الوزير.
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79 - rachid الاثنين 23 مارس 2020 - 16:32
كلام معقول السيد الوزير مواطن مغربي يحييك يجب على الجميع التعاون في هاته الظروف الصعبة
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80 - HARBA الاثنين 23 مارس 2020 - 16:33
لما لا يتم الإستعانة بجمعيات الأحياء أو سانديك كل عمارة لملئ هذه الورقة لكونهم يعرفون الناس القاطنين لتفادي هذا الإزدحام المؤدي إلى تفشي المرض وشكرا
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81 - حسين الاثنين 23 مارس 2020 - 16:33
نطلب من السيد الوزير توجيه التعليمات للجهات المعنية قصد الضغط على أعوان السلطة قصد تعميم توزيع وثيقة الخروج بدون مقابل. فعلى سبيل المثال يقال إن المقدم المكلف بحي النجد بوجدة لم يقم بتوزيع الوثائق إلا بمقابل مادي.
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82 - moh الاثنين 23 مارس 2020 - 16:33
المشكل هو عدم توصلنا بهذه الوثيقة من طرف المقدم انتظرنا يومي السبت والاحد ولا احد جاء الينا كما انتم تطرقتم اليه ،والمشكل الثاني الا وهو عدم امثتال ساءقي الحافلات الحضرية لاوامر طلب هذه الوثيقة للمواطنين ،هذا الصباح عدد الركاب في حافلات انزى فاق العدد المسموح به باكادير ،فعدد الركاب مقدر ب60 راكب ،وساءق الحافلة لم يطلب رخص التنقل من الركاب خصوصا في اوقات الدروة،يجب ابجاد حل لهذه الفوضى
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83 - وديعة الاثنين 23 مارس 2020 - 16:33
الحمد لله ملئنا امس تلك الوثيقة بشكل مريح ، الناس لم تتجمهر على ( المقدم ) الذي اتخذ لنفسه مكان منظم داخل الحي . والناس لم تزدحم .

كان التوزيع منظما حين تعاون الناس مع عون السلطة .

ومن تخوف من انتشار الفيروس عبر الورقة حين يلمسها شخص لشخص عند ملئ البيانات او عبر ادوات الملئ ( القلم ) .

الحل السهر تطهير اليد قبل الخروج ، ويحمل معه الانسان معقم كحولي ليطهر يديه اثناء مرحلة استلام الوثيقة .

ادوات النظافة سواء مادة كحولية او ما يوافقها لابد ان يحملها الانسان معه عند خروجه للضروريات القصوى .

عاصفة وتنتهي .. مع التعاون للرقي بسلمنا
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84 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 16:33
انا عن نفسي لم اتوصل بهذه الوثيقة إلى الآن، رغم قرب المسافة بين سكني و المقاطعة التابع لها 20 متر، ولكن في الحقيقة لم اذهب للبحث عنها، يجب أن نقدر المجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات و كل واحد يجب أن يتنازل و يضحي في سبيل الصالح العام و هذه الظروف الصعبة التي نمر بها
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85 - المواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 16:34
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.من بين الحلول التي لم تفكر فيها الوزارة المعنية، طريقة توزيع شهادات التنقل. لماذا لم يكلفوا مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتوزيع تلك الرخص بمساعدة أعوان السلطة؟
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86 - كريم الهاشمي الدارالبيضاء الاثنين 23 مارس 2020 - 16:34
مبادرة تستحق التشجيع للحد من الخروج غير الضروري لبعض الفئات من المجتمع فقط لم نلاحظ أي فكرة مبتكرة لتسيير هذه العملية و تسهيل الحصول على هذه الوثيقة او ما يقوم مقامها. و من هذا الباب أقترح على الجهات الوصية فكرة طرح تطبيق يسهل هذه العملية و تخفيف الضغط على السلطات المحلية حيث يكفي إدخال المعلومات الشخصية و الغرض من الحصول على الإذن و المكان المتوجه إليه و طريقة المواصلات و الوقت للحصول على اذن إلكتروني يتم التوصل به على الهاتف و هناك تفاصيل أخرى لضبط العملية و له فوائد متعددة أهمها تسهيل الحصول على الإذن الكترونيا و ضبط عدد المستفيدين منه و الأماكن التي يتوجهون لها في نفس الوقت لتفادي الازدحام في الأماكن العامة.
و هذا ليس بالأمر الصعب ويمكن إنجازه تقنيا خلال ساعات.
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87 - Taza haut الاثنين 23 مارس 2020 - 16:34
المشكل الحقيقي هو قلة الشيء بالنسبة للمواطن الذي تعود على الجلوس بالمقاهي و كثرة المدمنين على المخدرات و السجائر أمور يجب أخذها بالاعتبار اضافة إلى كثرة الفراشة و البائعين المتجولين و القائمة طويلة و سياسة الداخلية فاشلة بكل المقاييس نقولها و نعيدها هي مسؤولية الآباء و الجيش أما الداخلية فتتفرع للوثائق المطلوبة للخروج على مستوى المقاطعة و دوائر الشرطة و القبض على مروجين الخمور و المخدرات و هي فرصة للشباب للعلاج من الإدمان على القهوة السوداء و الحشيش و غيره و بعد هذه الجائحة على الدولة اعادة هيكلة مؤسساتها لانها من زمن الاستعمار
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88 - ال أم نزار الاثنين 23 مارس 2020 - 16:34
الله بشافي الوالدة.....تليشارجي الورقة من أنترنت و لا تطلب من شي حد يتيليشارجيها......و تعمرها و تسني و تخرج تجيب الدوا ديالها... رجال الأمن و أعوان السلطة غا يتفهمو الحالة ديالها....راه بنادم تيبان شكون اللي مضطر يخرج و شكون اللي تيخيط الدروبا بلا سبة...
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89 - سمير طنجة الاثنين 23 مارس 2020 - 16:34
احنا لحد الآن مزال ما توصلنا بداك الورقة!!
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90 - amonia الاثنين 23 مارس 2020 - 16:35
لكي لا يكون هناك ضغط على اعوان السلطة بامكان اعطاء هذه الوثيقة لارباب العمل هم من يتكلفون لاعطاءها للمستخدمين.
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91 - بنطلحة الاثنين 23 مارس 2020 - 16:35
لم نتوصل باي وثيقة المقدم يبيعها ويسلمها لمعارفه ولمن يقدم له الاتاوات . سعادة وزير الذاخلية من هدا المنبر او لموظفيك اللدين يقرؤون التعليقات لم نتوصل باي وثيقة . مدينة حد السوالم تجزءة الوحدة .
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92 - medmod الاثنين 23 مارس 2020 - 16:36
اقتراح ورقة الخروج بادرة حسنة وزارة الداخلية مشكورة على الفعل الفريد المغرب البلد الوحيد اللذي اقترحها . انما النقكة الوحيدة التي لم تطبق وهي الوعد على أن لا يتجمهر الناس على المقاطعات بل سيمر اعوان السلطة منزل منزل هذا لم يقع لاسف ومنهم انا شخصيا انتظرت الى ان ممنني شخص ما منها . كان على الادارة تكلف متطوعين من فاقدي العمل اثنان او ثلاثة من مل حي واشهادهم على أن يوزعوا الاوراق بدون تمييز او اختلاف لنا سيملى عليهم . ومن خالف فالعقاب مصيره .
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93 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 16:36
"الوثيقة هي الحل لتدبير الأزمة الحالية وممارسة المهام المطلوبة"

شوفو المقدم شحال عندو ديال الزحام, هنا غدي تكون العدوى

الحل هو الحجر الصحي والاحساس بالمسؤلية عند الجميع
يا عباد الله الزمو منازلكم راه الوضع أصبح خطير
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94 - mimoun الاثنين 23 مارس 2020 - 16:36
il faut isoler le région laayoun et dakhla

tout les vieux et les malades : on leurs fait les testes et on les déplace au région clean

on élargit le teste à tout le monde.

on dote chaque région par les moyennes de test
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95 - الفاروق الاثنين 23 مارس 2020 - 16:36
بلاش من هاته الوثيقة
اصلا راكم وقفتوا جميع الأعمال لي ممكن الشخص يترزق منهم خليتو غير عملكم وعمل الصحة
معرفناش كفاش غدي نخلصو الكراء والماء والضو والمعيشة.
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96 - الحل الاثنين 23 مارس 2020 - 16:36
السلام عليكم للتغلب على هذا الوباء وجب استحضار اهم سلاح اكرمنا به الله هو سلاح العقل على المستوى الصحي حجر شامل لمذة شهر واحد لكل الناس صغارا وكبارا في منازلهم باستتناء القطاعات الحيوية وزارة الصحة وزارة الداخلية من الامن الوطني الوقاية المدنية ادارة الدفاع القوات المسلحة الملكية والدرك لا استمارة لا تبضع لاحركة في الشوارع على المستوى الاقتصادي اقتطاع شهر واحد من اصغر موظف في البلاد الى اعلى موظف في البلاد لدعم الدولة في مواجهة هذا الوباء وتخزين السلع الغدائية حسب عدد السكان في المدن و القرى على المستوى الاجتماعي توظيف جميع موظفي قطاع التعليم والجماعات المحلية في توزيع المواد الاساسية من السلع الغدائية بالمجان مذة شهر لكل منزل وذلك حسب اعداد الاسرة تفادبا للتبضع والتنقل بين المدن ونقل العدوى بين الناس على المستوى الامني الضرب من حديد لكل رافض ومستهتر ومستهزئ بقانون الطوارئ. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
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97 - simmo الاثنين 23 مارس 2020 - 16:37
Une mauvaise gestion qui a entraîné cette perturbation. C'est vrai que un grand nombre de citoyens ont reçu l'autorisation mais aussi un grand nombre de citoyens attendent toujours la réception jusqu'à maintenant
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98 - هشام هشام الاثنين 23 مارس 2020 - 16:37
المشكل ماشي فالورقة المشكلة فينا كاين لي باغي غير يخرج بأي سبة ولو عندو كلشي. عفاكم تعاونوا غير دوز هاذ المحنة راه عطا الله الحلول نتقداو لبعضنا لي غادي يتقدى يشوف جارو. مع الحرص على الابتعاد والتواصل مع اخد مسافة الأمان
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99 - kamal الاثنين 23 مارس 2020 - 16:37
parmi les solutions, le livret de famille, comme ça on est sure qu'une seule personne sort,
pour les citoyens qui travaille un certificat de leurs employeur
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100 - هشام الاثنين 23 مارس 2020 - 16:37
وماذا عن مراكز الاتصال. هنا بالقنيطرة 200 شخص في مكان واحد
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101 - عبد الله الاثنين 23 مارس 2020 - 16:38
سيد وزير الداخلية حنا محبوسين فديورنا تنتاضرو المقدم أو عون سلطة يجيب لينا رخصة باش نقضيو مصالحنا لمقدم خدام كيوزع على الأعيان فحي مبروكة أو حي النور اما الحي الشعبي اكيوض فهو الأخير شنو هاد المهزلة انا غانخرج نقضي مصالحي إلى تاخدو معايا الإجراءات القانونية غنبلغهوم أنني كنرفع شكاية ضض السلطة المحلية وأعوان السلطة لي مداروش خدمتهوم أو خدمو الزبونية والمحسوبية أو ضربو بعرض الحائط مصالح المواطنين منهار السبت أو انا ملتازم بحضر التجول تنتسنا لمقدم يجي يسلمنا الرخص بني عمو لي ساكنين حدانا كلهوم متوفرين على الرخص
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102 - أبو محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 16:38
الحل هو كل مقدم اخرج معاه 2مخازنية ويدور. حيت الناس الجهلة كيشوفو المقدم كيتجمعو عليه امكيخليوهش اكمل خدمتو
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103 - صدام الاثنين 23 مارس 2020 - 16:39
نطالب من وزارة الداخلية بإعطاء أوامرها لبعض أعوان السلطة بالإمتثال لأوامره،لازلنا لحد الساعة لم نتوصل بالوثيقة.
المشروع الحي المحمدي الدار البيضاء
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104 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 16:40
وتسأل حول لماذا تصر الداخلية على تشغيل أصحاب المستويات العلمية التأهيلية الضعيفة كمقدمين و شيوخ في حين هناك شباب أكفاء في بطالة...لان صراحة المقدمين غالبيتهم عقلية قديمة متحجرة واضافة إلى رواتبهم الهزيلة فيقع الضغط على المواطن لأداء فاتورة سوء التسيير....يجب تفعيل رقمنة الادارة العمل الفعلي بالانترنيت الدول المتطورة
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105 - عبدو الاثنين 23 مارس 2020 - 16:40
إذا كانت الإدارات لا تملك الموارد البشرية الكافية لإنجاز مهمة توزيع شهادة التنقل الإستثنائية. عليها أن تدعو المواطنين للتطوع. حتّى يتم توزيع الشهادات بدقّة. كما ينبغي مسك دفتر مخصص لهذا الشأن في الإدارات. يحتوي على الشواهد مع أسماء أصحابها وسبب تنقلهم الإستثنائي. وبعد الانتهاء من التوزيع، ينبغي تخصيص برنامج إلكتروني يحفظ خصوصية المعلومات. وتوزيع أجهزة للسلطات الأمنية حتّى تتأكّد من كلّ شخص تصادف خروجه إلى الشارع. نحن نعلم أنّ تخصيص أجهزة مخصصة لهذا الغرض سيكون مكلفا. لذا ينبغي الإكتفاء ببرنامج محميّ على الأنترنيت يتوفر على المعلومات والأشخاص. تحت طائلة أقصى العقوبات لمن حاول اختراق أة استعمال تلك المعلومات لغير الأغراض المخصصة لها.
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106 - احمدخبان الاثنين 23 مارس 2020 - 16:40
غا اتهنا السيد الوزير المغاربة فاهمينك المهم رآه المقدم جا اوجاب الورقة زنقة المحمدية التجزئة الرابعة الصويرة.
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107 - جواد سلا الاثنين 23 مارس 2020 - 16:41
سننجو كاملين ان شاء الله لن يضرنا شيء اليد في اليد هذا وقت الجد بقاو فديوركم تيفوت هاد البلاء
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108 - بارك الاثنين 23 مارس 2020 - 16:41
بسم الله الرحمن الرحيم لا للقلق سي لفتيت إنشاء الله سنكون أدان صاغية و نكون إستثناء لجميع الشعوب و نكون عند حسن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره
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109 - المنسون مصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 16:41
ا قترح ان تقون والوتيقة او البطافة الوطنية
الانها تتوفر على مكان السكن ويكفي الادلاء بها عند الحاجة
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110 - من داخل الحجر الصحي الاثنين 23 مارس 2020 - 16:41
انزلت العقوبات قبل الحلول . والله ان الحال يصدم .لا قنينات غاز غلاء فاحش في الخضر .نسال الله السلامة......
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111 - ossama الاثنين 23 مارس 2020 - 16:42
" وإلا من يتوفر على حل آخر فليقدمه لنا " الحل هو اعلان حالة الحرب وتسليم القيادة للجيش لان الحل الوحيد هو عزل الشعب لا وجود لاي بنية صحية في المغرب المواطن سيجد نفسه وجها لوجه مع كورونا في اي لحظة
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112 - seddiki الاثنين 23 مارس 2020 - 16:42
الصويرة مدينة صغيرة! مافهمت والو؟ واش المقدمية كيقلبو عليهم الناس راه هما لخصهون ادورو على الناس حشوما هاد شي خص المقدم ادير خدمتوووووو
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113 - المهدي الاثنين 23 مارس 2020 - 16:42
نطلب من السيد الوزير وضع بوابة إلكترونية من أجل وضع المقترحات لنجتاز معا هذه المرحلة و الشكايات من أجل الحد من بعض التجاوزات في طريقة تسيير هذه الوثيقة التي نم نتوصل بها لحد الساعة لغم جميع المحاولات و الإتصالات لمقدم الحي.
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114 - علي الاثنين 23 مارس 2020 - 16:43
شخصيا لم اتوصل بالوثيقة لحد الآن من طرف المقدم، ولن اذهب اليه اطلاقا في مكان فيه تجمع، لأن هذه الوثيقة ليست غاية في ذاتها، بل مجرد وسيلة لحماية نفسي والآخرين، في حين أن المشاركة في أي تجمع هو الاذى بعينه في الظروف الحالية. اعتقد انه لا ينبغي ان يكون هناك هوس بالوثيقة، وانتظار ان يأتي المقدم بها مهما تأخر، ومن له ضرورة تدعوه للخروج فسيخرج من دونها، وله العذر في ذلك. المهم عدم الخروج الا لضرورة قصوى.
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115 - م ادريس الاثنين 23 مارس 2020 - 16:43
شخصيا حصلت على الترخيص في عقر داري وقمت قبل ذلك باستنساخه من موقع الوزارة لكن عون السلطة رفضه ومنحني ترخيصا آخر يحمل خاتم الملحقة الادارية وقام بنفسه بتعبئة المطبوع مما أخذ منه بعض الوقت. العملية على هذه الشاكلة فيها هدر للوقت وتتطلب عدة اسابيع لتغطية جميع المواطنين. لماذا لا نستعين باتصالات المغرب التي تبعث للجميع كل ما جد واستجد؟
اللهم يا رب الارض وما بينها وبين السماء ارفع الوباء والبلاء
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116 - Fellah الاثنين 23 مارس 2020 - 16:44
,Il y a fort à parier et que certains fiers d'avoir ce laisser passer, et inconscients du danger, sortent plusieurs fois dans la journée pour chercher des futilités...
Une fois pour la banquette. une fois pour le sel, une fois pour un kilo de tomate, etc...

Sortez uniquement pour une bonne raison et réduire le nombres de sorties...
Attendre e regrouper les achats pour quelques jours, sans stockage desraisonnable..
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117 - نورة الاثنين 23 مارس 2020 - 16:44
لا حول ولا قوة الا بالله راه سبب تفشي المرض من هاد اللحظة هما المقدمية بسبب عدم تأدية عملهم في ضروف صحية طارئة اخياء مدينة الدارلبيضاء برمتها تتجمع حول لمقدمية هدا ماسيخلق بؤر للوباء حسبي الله ونعمة الوكيل
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118 - khalid الاثنين 23 مارس 2020 - 16:44
سننجوا بفضل الله وليس بفضل الجميع ونعم بالله..قال الله تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة...صدق الله العظيم
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119 - مغربية الاثنين 23 مارس 2020 - 16:44
اتمنى ان تشدد وزارة الداخلية الاجرآت الجزرية مع كل مقدم متهاون، او يستعمل الوساطة والمعرفة في توزيع الاوراق الى حذ الان انا سيدة اعيش لوحدي في البيت ولم اتوصل بها ومؤنتي توشك ان تنفذ هل اموووت جوعا ، المقدمين لا يدقون كل الابواب حتى دق الباب فيه الوحهيات بالاظافة عندي امراض مزمنة الضغط الجموي والنقرس والحساسية الصدرية
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120 - مغربية وافتخر الاثنين 23 مارس 2020 - 16:44
للأسف هذه مجهودات الدولة ولكن ينقصنا الوعي والاتحاد ففالاتحاد قوة نحن في مدينة طنجة عون السلطة غير مسؤول لانه لا يكلف نفسه العناأ وتوزيع الوتيقة منزل بمنزل لا لقد اجتهد وشغل عقله ووجد الحل ان يختم عل مجموعة كبيرة من الأوراق بدون ملاأ المعلومات واتخد مساعدين له غير مؤهلين مثل توزيع أوراق الانتخابات بمعنى ان الورقة توزع بشكل عشوائي للكل الكل له ورقته نحن ثلاتة أشخاص في المنزل ولدينا ثلاتة وتاأق يعني الكل يخرج والكل عامل القانون وهو مرتاح
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121 - الشعب الاثنين 23 مارس 2020 - 16:44
اين هذه الوثيقة لم نرا لا مقدم ولا قيد كيقوليك متخرجش را حنا غادي نجيبوها تال لدار اوا احنا ساجدين علينا ومحتارمين الوعود ديالنا اوا رجال السلطة محتارموش وعودهم عندي غراض ضروري نقديه اش غاندير غفهموني غتخرج غيبهدلوك الامن اوا اش نديرو دابة
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122 - سعيد البضاوي الاثنين 23 مارس 2020 - 16:44
الى اخواني المغاربة ليس وقت الجدال او النقض ان بلادنا تمر بضروف اسثثناءية وعلى الجميع ان يحترم قرارات الدولة وعلينا جميعا ان نوءمن بان الفتنة اشد من القتل
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123 - ادريس تطوان الاثنين 23 مارس 2020 - 16:45
إلى حد الآن لم نستلم هذه الوثيقة
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124 - كلمة حق الاثنين 23 مارس 2020 - 16:46
على كل مواطن ان يعلم اننا دولة مؤسسات.. ولذا علينا طاعة أولياء أمورنا إذا أردنا ان نتجاوز هذه المرحلة بسلام... جزاكم الله خيرا يا أبناء وطني الغالي.. إلزموا بيوتكم.. وادعوا الله مخلصين.. فإن الله أرحم بنا من امهاتنا..
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125 - يوسف الاثنين 23 مارس 2020 - 16:46
أنا كذلك لم أتوصل بالورقة. وهاتفه مقفل.
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126 - Zouhair الاثنين 23 مارس 2020 - 16:47
أنا عندي اقتراح لوزير باش أدير واحد الطريقة أخرى هو دوك الناس لي فقدو العمل ديالهوم اديروهوم ابقاو اتسخرو على الناس لي عندهوم الدخل قار من بعد ميديرو ليهوم التحليلة أو البسو الوقاية ديالهوم أو أبقاو تضورو معاهوم الناس مهم اتفرقو على الاحياء أما الناس لي خدامين ايجيبو ورقة من عند المشغل مهم باش نوصلو لتواجد مايخرج أو الناس لي بارا تكونو هي الناس لممقيوسينش أو هاد أناس تفرقوا نوامرهوم على الديور أو حتى واحد متبقى عندو الحجة باش اخرج
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127 - نور دين الاثنين 23 مارس 2020 - 16:47
البقال وشركات الاتصالات و ووسائل النقل الخاصة ومقدم هم المستفيدين من هذه الازمة والله شديد العقاب
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128 - Omar fido الاثنين 23 مارس 2020 - 16:47
على وزارة الداخلية أن تتنبأ بعواقب كل قرار تصدره و اعطاء متسع من الوقت بين تنزيل القرارات و تطبيقها فعليا و إلّا سنقع فيما لا تحمد عقباه. المسؤولين دائما يلجأون الى التسرع و الضغظ على المواطنين.
والضغط يولد الانفجار. كفانا من الارتجال. أتساءل لماذا لم يتم توزيع هذه الوثيقة بواسطة ساعي البريد كما يتم توزيع فاتورات الماء و الكهرباء و بالتالي الجميع سيتفادى هذه المهزلة. أم أن هذه الوثيقة لن تذرّ عليهم مقابلا فتركوها في بحث المواطن.
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129 - ملاحظ الاثنين 23 مارس 2020 - 16:48
اللي توصل بها مزيان واللي ماتوصلش بها فيها خير شوي صبر والمشكل دبا يتحل... ما عرفتي الخيرة فين والله يحسن العون للجميع.
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130 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 16:48
يا عباد الله راه خاصنا نتعاونو... الاولوية كل الاولوية هي البقاء في المنزل
حفظ الله بلدي الحبيب
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131 - maghribi hor الاثنين 23 مارس 2020 - 16:49
لم أتوصل بأي وتيقة مشيت المقاطعة لقيت زحام ارجعت الدار نتسنو المقدم على الله
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132 - فاعل خير الاثنين 23 مارس 2020 - 16:49
السلام عليكم
في رايي المتواضع يجب اشراك كل الجمعيات التي تتوفر عليها والتي تاخد الدعم في هاته العملية تجند بعض منخرطيها لايصال كل المقتنيات الى الناس في منازلهم .والسلام عليكم .
حفض الله بلدنا امنا مطمئنا
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133 - عبدالحميد الاثنين 23 مارس 2020 - 16:49
سننجو بفضل الله ومجهودات الجميع
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134 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 16:50
ليست الوثيقة هي الحل شخصيا و كطبيب لم أتوصل الى حد الْيَوْمَ بأية وثيقة تمنحوني الخروج لقضاء بعض الاءغراض الضرورية .
ارى في نظري وضع رقم اخضر لكل ملحقة ادارية يمكن الاتصال بها عند الحاجة وبدل الوثيقة التي قد تكون هي الاخرى سبب من أسباب العدوة عن طريق لمسها ، إرسال عبر الهاتف المتصل sms يرخص له الخروج ( sms موقع من طرف الدولة).
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135 - عبدالرحيم الاثنين 23 مارس 2020 - 16:51
السلام عليكم. مجرد فكرة : استغلال المعلومات من بطاقة الناخب وطبع بطائق أخرى بعنوان شهادة تنقل استثنائية حتى يسهل تسليمها من طرف أعوان السلطة. والله المستعان
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136 - بناوي مروان الاثنين 23 مارس 2020 - 16:53
إقتراح حل : في كل منزل وجب إختيار المسؤول
ويسلم له كل بطاقات التعريف الوطنية التابعة للافراد المسؤول عنها
عند مغادرة المسؤول المنزل يحمل معه جميع البطاقات الوطنية ليدلي بها إذى إقتدى الأمر
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137 - جبار الاثنين 23 مارس 2020 - 16:53
احنا عدنا كيكولو لينا سيرو غانجيبوها ليكم لديوركم و ني تنمشيو تعيطوها لوحدين اخراين
هنا فين كاين المشكل
الوزارة الداخلية دايرا مجهود كبير بتضحيات جميع موظفيها و نحن معهم الى اقصي حد
ولكن بعض السلوكات الانفرادية مازالت مترسخة في بعض الاعوان
و انا في حيي اقف اجلالا لقاءدة بالمقاطعة كيف تتحرك و تنتقل و تنصح و توجه برافو برافو برافو عليها
و كا نقترح مني ان شاء الله تفوت هذه الجاءحة يكرم مثل هولاء النساء و الرجال في القطاعات المناضلة في هذه الظروف
من حي البواب اسفي نطلب الله ان يحفظ ملكنا و شعبنا ومسلمينا و كل البشرية
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138 - استاذ جامعي الاثنين 23 مارس 2020 - 16:53
ارجو ان لا يتسلل الخوف الى النفوس ، اتمنى ان يتحلى الجميع بالصبر والحكمة . واذا اقتضى الامر الخروج الضروري فليكن ولو من غير وثيقة في انتظار الحصول عليها . لان الغاية ليست هي الوثيقة في حد ذاتها وانما الورقة وسيلة وتبرير . الغاية هي ضرورة ملحة فاذا وجدت الضرورة الملحة فليخرج الشخص لغرضه وينتظر الى حين ان تصله الوثيقة
او يمكن للشخص استخراجها من الانترنت والتحرك بها في انتظار اللقاء بعون السلطة لتوقيعها
الامور يا اخواني بسيطة وسهلة ولا تحملوا هما لهذا الامر . احملوا هم الوقاية والاحتراز من الخروج بلا سبب حتى ولو عندك مائة ورقة . احملوا هما لعدم إذاية انفسكم وانفس الاخرين . قوا انفسكم واهليكم هذا الوباء وابقوا في بيوتكم
الله يرضي عليكم الامر جدي جدا وخطيييير لمن لم يستوعب بعد
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139 - driss الاثنين 23 مارس 2020 - 16:54
في هذه الظرفية الاستثنائية الصعبة لبد من الاستغناء عن اعوان السلطة و الخدمة التي كانوا يقومون بها يقوم بها الجيش لان الجيش نزيه
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140 - تنغيري الاثنين 23 مارس 2020 - 16:54
الوزارة لم تكن مستعدة لأي شيء،سواء هذا الوباء،الكوارث الطبيعية،لم ولن تكونوا مستعدين لانكم وبكل بساطة تعيشون حياة غير الحياة الذي يعيشها المواطن المقهور.
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141 - sanabi الاثنين 23 مارس 2020 - 16:54
السلطات المحلية بكل اطيافها سواء كانت تابعة لوزارة الداخلية او الدفاع الوطني ان تحصي متقاعدي الامن والدرك والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية المتوفرين على القدرة الصحية الجسمانية والفكرية واخبارهم بالاستعداد للمساعدة على تعزيز مراكز الامن والدرك والمقاطعات لتجاوز للأزمة. أما فيما يخص اعوان السلطة المحلية فعلى الادارة الوصية الاجتماع بهم واعطائهم تعليمات صارمة للقيام بالواجب فيما يخص تسليم الرخص والابتعاد عن كثرة الكلام مع الناس مع دعوتهم لزرع الطمئنينة لا الفتنة بين السكان والابتعاد عن الشبهات مع اخبارهم بأن تحركاتهم وخطاباتهم قد تكون موثقة ومنها ما سيعود عليهم بمحاكمات بعد تجاوز الأزمة ودعوتهم لتحمل كامل مسؤولياتهم امام هده الظرفية الخاصة لآننا اصبحنا نرى منهم من يخبط خبط عشواء في تسليم الرخص وابداء نوع منالاستهتار بتمثيل السلطة المحلية وقد نعدر هده الفئة لعدم خضوعها لتكوين وتدريب قبل ممارسة مهامها، فنحن كمتقاعدين من السلطة اصبحنا نرى بعض اعوان السلطة أخذوا يعطون أوامر لا أساس لها ن الصحة والواقعية ويجهرون بأشياء مخالفة للقانون العام والخاص. فالترجل اضحى واجبا وط.
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142 - نجيك من الآخر الاثنين 23 مارس 2020 - 16:55
نمودج الاستمارة لاجل رخصة التبضع وصلات ل50 درهم من طرف عون السلطة ولاحول ولا قوة الا بالله الناس في خطر وتجار المآسي سائرون على ماهم عليه .
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143 - ضد الضد الاثنين 23 مارس 2020 - 16:55
حتى هذه الوثيقة وجب مراجعتها و ذلك بتدوين مدة استعمالها في اليوم يعني مثلا من الساعة الثامنة حتى العاشرة بالنسبة لمن يستعملها في اقتناء المواد الغذائية و تتغير الساعات من هذا للآخر و آخر ساعة تكون السادسة مساءا حتى لا يكتض المواطنون . لأنه هناك من حصل على الوثيقة و أصبح يجوب المدينة من الثامنة صباحا حتى السادسة مساءا مدليا بنفس الوثيقة كلما تم توقيفه رغم أن الغرض الذي غادر فيه المنزل يكفيه لمدة ربع ساعة او نصفها.
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144 - عمر الاثنين 23 مارس 2020 - 16:55
الجزء الأول من القنون و هو إيصال الورقة لم ينفذ الجزء الثاني و هو المراقبة باطل. ما تطلبونه شئ تعجيزي. الحل هو من ضبط بأقل من 5 كلمترات من عنوان بطاقته يعاقب و إذا كان في حيه للتبضع اتركوه
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145 - aziz الاثنين 23 مارس 2020 - 16:55
ربما حل ناجح قيام بوتيقة رقم 1 خاصة بالصباح من 8:00الى 13:00 وتيقة رقم 2 خاصة بالزوال أي مابعد الظهيرة من 13:00الى 18:00 لتفادي ازدحام أمام محلات التجارية والقضاء الاغراض وعلى المواطن أن يختار وتيقة واحدة إما رقم 1 أو رقم 2
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146 - عمر وجدة الاثنين 23 مارس 2020 - 16:55
معالي الوزير ما الفائدة من هذه الوثيقة إذا كان كل سكان البيت يتوفرون عليها كان من المفروض ان تسلم لرب الاسرة او ربة الاسرة اما إذا كان الكل بتصريحه فلا فائدة .
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147 - عامل بالميناء الاثنين 23 مارس 2020 - 16:55
سيدي الوزير انا اشتغل بقطاع الموانئ وفين ما نزلتي يدك غادي تعادا وتعادي الناس علاش لما توقفوش العمل ولو شهر حتى يظهر أين نسير مع هذا الوباء غير هذا القرار فالأمور معقدة جدا خصوصا في عملنا وخا تعيا تحضي راه لحماق هذا تركب في طرونسبور ومعاك الناس في الخدمة شحال قدك تحضي الأفضل السيد الوزير أن توقفوا العمل فهو فهو من بؤر هذا الوباء راه خايفيين على عائلاتتا وعلى بلادنا اش فيها لا وقفات الخدمة حتى توقفوا هاد الجائحة
خليونا في ديورنا حدا ولادنا الله يرحم ليكم الوالدين قبل فوات الأوان
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148 - المحمدية الاثنين 23 مارس 2020 - 16:56
جعل الموظفين العموميين لجميع المصالح الخارجية رهن إشارة العمالة المنتمين إليها هدا واجب وطني للقضاء على الإشكال بخصوص توصيل وتاءق الادن بالخروج و كدلك التدقيق لمن سوف تسلم و شكرا و الله يحفظ بلادنا و جميع المغاربة و امة سيدنا محمد
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149 - Fatima الاثنين 23 مارس 2020 - 16:58
Il aurait peut être été plus simple, surtout dans les grandes villes, de confier une distribution d'une autorisation provisoire de 3 jours aux facteurs avant d'organiser la distribution de l'autorisation définitive par les Mokkadems selon un calendrier plus précis.
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150 - jilali الاثنين 23 مارس 2020 - 16:58
واش البطاقة مشي حل اريد ان افهم ياك فيها العنوان أما ل غادي يمشي لخدمتو كياخد الورقة من خدمتو أوو لغادي ل شي بلاصة اخرى لظروف قهرية هداك هو ل خاصو الورقة ....اريد ان افهم ....هل القضية معقدة ام ماذا....
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