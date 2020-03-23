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الرئيسية | مجتمع | "معهد باستور" يحذر من تسجيل "المعاشرة الجنسية"

"معهد باستور" يحذر من تسجيل "المعاشرة الجنسية"

"معهد باستور" يحذر من تسجيل "المعاشرة الجنسية"
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 مارس 2020 - 15:35

أعلن معهد "باستور المغرب"، اليوم الاثنين، أنه أخذ جميع التدابير القانونية من أجل فتح تحقيق قضائي من طرف السلطات المختصة في حق مروج لتسجيل صوتي يتضمن ادعاءات زائفة، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المعهد في بلاغ له أن صاحب التسجبل يزعم أنه يشتغل كأخصائي في التحاليل المجهرية بمعهد باستور المغرب، وينصح من خلاله المواطنين بالمعاشرة الجنسية اليومية للقضاء على فيروس كورونا.

وأكد معهد باستور للرأي العام "أن كل ما يتم الترويج إليه، من خلال هذا التسجيل المشار إليه، لا أساس له من الصحة، وأن صاحبه لا يشتغل بمعهد باستور المغرب، وليست له أي علاقة بالمعهد" .

وأهاب المعهد بعموم المواطنين والمواطنات "إلى أخذ الحذر والحيطة وعدم الترويج لهذا التسجيل الصوتي الذي لا أساس له من الصحة".

ودعا المعهد مجددا المواطنين والمواطنات "إلى ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة، والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من طرف السلطات الصحية ببلادنا، والتي يتم الإعلان عنها من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك".

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