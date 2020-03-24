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الرئيسية | مجتمع | أطباء مغاربة يجيبون على أسئلة النساء الحوامل

أطباء مغاربة يجيبون على أسئلة النساء الحوامل

أطباء مغاربة يجيبون على أسئلة النساء الحوامل
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 06:19

كشف الدكتور عثمان الهرموشي، نائب الرئيسة الوطنية لمنظمة مهنيي الصحة، أن منصة www.irchadcovid19.ma استقبلت، إلى حد اليوم، 30 ألفا و500 زيارة من طرف المواطنين وعرفت المبادرة 1100 استشارة طبية.

وأعلن الهرموشي أن المنظمة ستضع، ابتداء من يوم الثلاثاء في المنصة فضاء للاستشارة الطبية خاصا بالنساء الحوامل يتولى إدارته عشرة أطباء من مختلف جهات المملكة، من أجل إرشاد هذه الفئة وتوعيتها في هذه الظروف التي تتطلب تضافر جهود الجميع.

وكان أطباء تطوعوا للرد على استفسارات المواطنين عن بُعد، حيث جرت تعبئة 120 طبيبا من جهات المملكة الاثنتي عشرة لتتبع الاستفسارات الخاصة بمواطنين يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وجدد الهرموشي، في تصريح لهسبريس، أن الموقع يمكن الولوج إليه عبر الهاتف النقال أو الحاسوب لطلب الاستشارة من خلال المحادثة برسائل نصية أو مكالمة هاتفية صوتا وصورة، بالإضافة إلى إمكانية تحميل مختلف الوثائق عبره، مضيفا أن الأطباء منخرطي المنظمة يعملون بشكل دوري للإجابة عن تساؤلات المواطنين وإرشادهم.

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