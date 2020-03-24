الشركة الوطنية للنقل تدعم ماليا مواجهة "كورونا‎"

هسبريس من الرباط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية عن مساهمتها في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء "فيروس كورونا" (كوفيد-19) بمبلغ 50 مليون درهم.

وتأتي هذه المساهمة، وفق بلاغ للشركة، توصلت به هسبريس، تعزيزا لروح التضامن الوطني الرامية إلى مكافحة انتشار وباء "كورونا" المستجد، ودعم الصحة العامة والاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار هذا الوباء على الفئات المحرومة.

وأكدت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية تجند كل مستخدميها وتوظيف كل الوسائل التقنية والتجهيزات اللوجستيكية في خدمة الوطن والمواطنين.