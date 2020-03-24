24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/03/2020
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مبادرة تحمي المشردين من "كورونا" بمدينة تزنيت
- مدينة الحجر الصحي
- الكتبية .. تدابير وقائية
- وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر
- مصحات خاصة تتجند لمواجهة "كورونا" بمراكش
مغاربة سويسرا .. مشاعر حب الوطن تسبق مخاوف انتشار "كورونا" (5.00)
تفاصيل "وباء كورونا" في المملكة .. 7 إصابات جديدة بالدار البيضاء (5.00)
- وزير الداخلية يتمسك بحل "وثيقة الخروج" ويتهم "تجار المآسي" - (261)
- باحث مغربي يتوقع مليار إصابة بكورونا بالعالم بحلول شهر ماي - (261)
- عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 143 - (227)
- وزارة الصحة تؤكّد استمرار تفشي كورونا .. الحصيلة: 134 حالة - (161)
- عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا يصل إلى 122 حالة بالمغرب - (148)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الشركة الوطنية للنقل تدعم ماليا مواجهة "كورونا"
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 06:50
أعلنت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية عن مساهمتها في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء "فيروس كورونا" (كوفيد-19) بمبلغ 50 مليون درهم.
وتأتي هذه المساهمة، وفق بلاغ للشركة، توصلت به هسبريس، تعزيزا لروح التضامن الوطني الرامية إلى مكافحة انتشار وباء "كورونا" المستجد، ودعم الصحة العامة والاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار هذا الوباء على الفئات المحرومة.
وأكدت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية تجند كل مستخدميها وتوظيف كل الوسائل التقنية والتجهيزات اللوجستيكية في خدمة الوطن والمواطنين.