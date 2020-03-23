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الرئيسية | مجتمع | الصيدليات تعتمد توقيتا جديدا لمواكبة "الطوارئ"‬

الصيدليات تعتمد توقيتا جديدا لمواكبة "الطوارئ"‬

الصيدليات تعتمد توقيتا جديدا لمواكبة "الطوارئ"‬
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 مارس 2020 - 17:30

ابتداء من اليوم الاثنين، سترحب الصيدليات بالزبناء من الاثنين إلى الجمعة من التاسعة صباحًا إلى السادسة مساءً، ومن التاسعة صباحًا إلى الثانية زوالا مساء أيام السبت؛ فيما ستفتح صيدليات الحراسة من الساعة السادسة مساء حتى منتصف الليل، وأخرى من السادسة مساء حتى التاسعة صباحا.

ويهم التوقيت الجديد عددا من مدن المملكة، ويأتي هذا الإجراء في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء "كورونا".

ويختلف التوقيت من مدينة إلى أخرى. وبحسب الدورية المعممة على صيدليات مكناس، يتم العمل من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، ومن العاشرة إلى الواحدة بعد الزوال يوم السبت.

أما صيدليات الحراسة خلال أيام العطل ويوم الأحد، فتفتتح بهذه المدينة من العاشرة ليلا حتى العاشرة صباحا، أما خلال باقي أيام الأسبوع فتنطلق من السادسة مساء حتى العاشرة صباحا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Lina الاثنين 23 مارس 2020 - 17:39
الله على راحة . أخيرا جميع المدن ستتمكن من التنفس و استنشاق الهواء .أخيرا ستعم النظافة . أخيرا مغتبقا للي مزيرة عليها جلابتها وجارة 2 أو 3 موراها وغي دايعة .أخيرا القهاوي خاويين ماكاين لا بسبس لا تصب .أخيرا الناس غتقرب من الخالق عزوجل .آلمغااااااااااربة كلسوا فديوركم ،تسنطوا لعظامكم راكم معارفينش الخطورة ديال هاذ المرض .راه المغرب معندوش الإمكانيات الطبية اللازمة وحتى المصحات الخاصة ليست لها كفاءة للتعامل معه ... هنا بأوروبا الوضع كارثي و الأطباء يطلبون منا ملازمة بيوتنا لأنهم يخافون إذا استمرت الأرقام في الإرتفاع أن لايستطيعون مساعدتنا ...أصبحنا لا نخرج إلا لشراء الزاد فقط ونرجع بسرعة مخافة أن نعود في صناديق إلى بلادنا أولا .هالعااااااااار كلسوا فديوركم للي بغا يطلب الله يطلبه وهو ساد عليه بابه ماشي بالتهليل والتكبير فالزناقي ......هالعاااااااااركلسوا فديوركم لأن هناك فيروس أشد فتكا من كوفيد-19 ألا وهو الجهل .
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25
2 - مجد الاثنين 23 مارس 2020 - 17:48
كلشي دار زوين إلا الطرق السيارة
خاصها تكون بالمجان لتسهيل التنقل
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-3
3 - karim الاثنين 23 مارس 2020 - 18:00
رسالة شكر للصيادلة لمساعدة وتوجيه المرضى انتم في الصف الامامي لانه وقبل التشخيص المريض يمر اولا بالصيدلة شكرا للاطباء و الممرضين واعوان السلطة
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11
4 - خالد الشينوي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:00
منظمة الصحة العالمية تقول ان الحل الوحيد للحكومات هو التحول من حالة الدفاع الى الهجوم، بدلا من التقوقع وانتظارات الحالات الوافدة للكورونا الافضل الاستباقية والبحث ومطاردة الفيروس، لهذا يستوجب فعلا تخصيص اماكن الحجر الاربعيني لاكثر من 500 الف حالة ولا يوجد أحسن من تخصيص كل الفنادق في المملكة فنحن في سفينة واحدة مع اقفال الغرف على النزلاء وتوفير كل مستلوماتهم المدة لن تتجاوز اكثر من 20 يوما في اكثر الاحوال

الحالات المحجورة ستكون جميع الحالات التي تعاني من اعراض الانفلوانزا التي يستهين بها الجميع لهذا فالعدد كما قلت قد يكون تصف مليون نزيل في كل المغرب، وكما قلت بعد 20 يوما سينجلي العديد من الحالات

الحل الوحيد هو الهجوم كما قالت منظمة الصحة العالمية، البحث عن الفيروس احسن من انتظاره والهروب منه ةتركه يفتط بابناء وطننا الحبيب
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2
5 - شكرا. لرجال ونساء هدا القطاع الاثنين 23 مارس 2020 - 18:00
نشكر اهل القطاع الطبي قاطبة. لتضحياتهم. انهم جنود. الان ظهرت الحقيقة جليا. ليعوف الناس. من هم الرجال والنساء الذين يعتمد عليهم وللاسف الشديد يقاسون من تهميش في ظروف العمل. عدة وتنقلاتهم. ورواتبهم. والموارد البشرية واللوجييتيكية لكن الحق الحق. العناية بقطاع الصحة هو امل البلاد. توازيا مع التعليم.
يقال ان ميزانيات مهراجانات موسيقية تقترب لبناء مشفى ضخم مجهز... اصحاب المهرجانات. مشاو بدراهم. ولا مستشفى. لكن الامل دائما هو الخير في مملكتنا... شكرا شكرا شكرا
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3
6 - Haim الاثنين 23 مارس 2020 - 18:30
إرتفاع مهول في عدد الحالات يقابله انخفاض عدد حالات الشفاء. هناك خلل ما.
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