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كُتّاب وآراء
الصيدليات تعتمد توقيتا جديدا لمواكبة "الطوارئ"
ابتداء من اليوم الاثنين، سترحب الصيدليات بالزبناء من الاثنين إلى الجمعة من التاسعة صباحًا إلى السادسة مساءً، ومن التاسعة صباحًا إلى الثانية زوالا مساء أيام السبت؛ فيما ستفتح صيدليات الحراسة من الساعة السادسة مساء حتى منتصف الليل، وأخرى من السادسة مساء حتى التاسعة صباحا.
ويهم التوقيت الجديد عددا من مدن المملكة، ويأتي هذا الإجراء في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء "كورونا".
ويختلف التوقيت من مدينة إلى أخرى. وبحسب الدورية المعممة على صيدليات مكناس، يتم العمل من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء، ومن العاشرة إلى الواحدة بعد الزوال يوم السبت.
أما صيدليات الحراسة خلال أيام العطل ويوم الأحد، فتفتتح بهذه المدينة من العاشرة ليلا حتى العاشرة صباحا، أما خلال باقي أيام الأسبوع فتنطلق من السادسة مساء حتى العاشرة صباحا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
خاصها تكون بالمجان لتسهيل التنقل
الحالات المحجورة ستكون جميع الحالات التي تعاني من اعراض الانفلوانزا التي يستهين بها الجميع لهذا فالعدد كما قلت قد يكون تصف مليون نزيل في كل المغرب، وكما قلت بعد 20 يوما سينجلي العديد من الحالات
الحل الوحيد هو الهجوم كما قالت منظمة الصحة العالمية، البحث عن الفيروس احسن من انتظاره والهروب منه ةتركه يفتط بابناء وطننا الحبيب
يقال ان ميزانيات مهراجانات موسيقية تقترب لبناء مشفى ضخم مجهز... اصحاب المهرجانات. مشاو بدراهم. ولا مستشفى. لكن الامل دائما هو الخير في مملكتنا... شكرا شكرا شكرا