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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: حالات الشفاء من "كورونا" ترتفع إلى 5 في المغرب
أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي شفيت من فيروس "كورونا" إلى 5 حالات عوض 3 حالات شفاء المسجلة كانت إلى حدود يوم أمس الأحد.
وكشف اليوبي، خلال ندوة صحافية اليوم الاثنين، أنه تماثل للشفاء حالتين جديدتين ليصبح عدد إجمالي حالات الشفاء في المغرب هو 5 حالات تأكد خلوها من الوباء بعد إجراء التحاليل المخبرية النهائية.
ويتعلق الأمر، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، بشفاء حالتين اليوم الاثنين بجهة الرباط سلا القنيطرة؛ حالة واحدة بالرباط وأخرى بمدينة تمارة.
أما العدد الإجمالي للوفيات فلم يتغير بحسب اليوبي، مستقرا في 4 وفيات، وهي التي كانت قد سجلت في جهة الدار البيضاء سطات وحالة بجهة الرباط سلا القنيطرة وأخرى بجهة بني ملال خنيفرة.
وبلغ مجموع الحالات التي تم استبعادها بعد إجراء التحاليل المخبرية ما مجموعه 643 حالة مستبعدة، كما تمت إلى حدود اليوم مراقبة 2798 شخصاً خالط المصابين بفيروس "كورونا" في المغرب، لا زال منهم قيد المراقبة الصحية 2117 شخصاً.
وأبانت النتائج، وفق المسؤول بوزارة الصحة، أن 60 من هؤلاء المخالطين كانوا عبارة عن حالات محتملة للمرض، بينما 22 منهم أبانت التحاليل المخبرية إصابتهم بفيروس "كورونا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
اللهم بلغنا رمضان سالمين
لكن مع الاسف شفاء مريض واحد مقابل ما يزيد عن عشرة مصابين جدد.
المزيد المزيد من الوقاية و التزام البيوت.
و لنتوقع ان اي شخص نصادفه مصاب لنتخذ اقصى احتياط من العدوى.
ببالشفاء العاجل لجميع المرضى
رغم ان الرقم 5 يبقى ضعيف جدا بالرجوع الى مدة الاصابة اكثر من 20 يوم . على العموم .
الحجر الصحي يا اخوان
و الشكر لهسبريس خدامين رغم كل هذه الظروف
اليوم وبالقطار على الساعة حوالي التانية عشر و 10 كان مملوءا عن آخره والكل مسافر سواء بتصريح أو بدون .بتخفيضه لعدد القطارات لم يساهم المكتب إلا سلبيا
On favorise encore une fois la contagion par de très mauvaises décisions qui ne servent qu’à la propagande.
ابقوا في داركم