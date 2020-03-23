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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: حالات الشفاء من "كورونا" ترتفع إلى 5 في المغرب

وزارة الصحة: حالات الشفاء من "كورونا" ترتفع إلى 5 في المغرب

وزارة الصحة: حالات الشفاء من "كورونا" ترتفع إلى 5 في المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 مارس 2020 - 18:36

أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي شفيت من فيروس "كورونا" إلى 5 حالات عوض 3 حالات شفاء المسجلة كانت إلى حدود يوم أمس الأحد.

وكشف اليوبي، خلال ندوة صحافية اليوم الاثنين، أنه تماثل للشفاء حالتين جديدتين ليصبح عدد إجمالي حالات الشفاء في المغرب هو 5 حالات تأكد خلوها من الوباء بعد إجراء التحاليل المخبرية النهائية.

ويتعلق الأمر، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، بشفاء حالتين اليوم الاثنين بجهة الرباط سلا القنيطرة؛ حالة واحدة بالرباط وأخرى بمدينة تمارة.

أما العدد الإجمالي للوفيات فلم يتغير بحسب اليوبي، مستقرا في 4 وفيات، وهي التي كانت قد سجلت في جهة الدار البيضاء سطات وحالة بجهة الرباط سلا القنيطرة وأخرى بجهة بني ملال خنيفرة.

وبلغ مجموع الحالات التي تم استبعادها بعد إجراء التحاليل المخبرية ما مجموعه 643 حالة مستبعدة، كما تمت إلى حدود اليوم مراقبة 2798 شخصاً خالط المصابين بفيروس "كورونا" في المغرب، لا زال منهم قيد المراقبة الصحية 2117 شخصاً.

وأبانت النتائج، وفق المسؤول بوزارة الصحة، أن 60 من هؤلاء المخالطين كانوا عبارة عن حالات محتملة للمرض، بينما 22 منهم أبانت التحاليل المخبرية إصابتهم بفيروس "كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - أستاذ الاثنين 23 مارس 2020 - 18:40
الحمد لله خبر أثلج صدري
اللهم بلغنا رمضان سالمين
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2 - من بامبلونا الاثنين 23 مارس 2020 - 18:41
الحمد والشكر لله، لنتحد جميعا من أجل دحر هذا الوباء، اللهم احفظ المغرب والمغاربة أينما كانوا.
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3 - بو قوجا الاثنين 23 مارس 2020 - 18:41
السؤال الذي لم أجد له إجابة و أرجو من الملمين بالأمر تنويري جازكم الله خيرا،كيف يتم الكشف على حاملي الفيروز؟فمتلا رأينا في الصين يوقفون الأشخاص في الشارع ويفحصونهم بآلة على جباههم فإن كان إجابي فإلى الحجر الصحي يعني يفحصون ألاف الأشخاص يوميا.سؤالي هو هل فحص أطباؤنا 700 شحص من مجموع سكان المغرب و عثروا على 134 حالة إجابية؟كيف أختير المفحصين أم هم لجؤوا إلى مراكز الفحص؟ولكم الشكر
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4 - مهدي النعماني الاثنين 23 مارس 2020 - 18:41
الحمد لله وحده هاد الخبار كتفرح !
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5 - اللهم اشفنا وعافينا. الاثنين 23 مارس 2020 - 18:41
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
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6 - المهدي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:42
الحمد لله و الشكر لله علمتنا ازمة كورونا.. ان كل المطربين وناشري التفاهة والتخلف في هذا العالم.. لا يساوون قفازا متسخا لطبيب
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7 - رشداوي مدغري الاثنين 23 مارس 2020 - 18:42
الحمد لله و نتمنى الشفاء لباقي المرضى
لكن مع الاسف شفاء مريض واحد مقابل ما يزيد عن عشرة مصابين جدد.
المزيد المزيد من الوقاية و التزام البيوت.
و لنتوقع ان اي شخص نصادفه مصاب لنتخذ اقصى احتياط من العدوى.
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8 - عماد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:43
الحمد الله على هد الخبر السار الحمد الله
ببالشفاء العاجل لجميع المرضى
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9 - رحماك با رب الاثنين 23 مارس 2020 - 18:43
لا مملك الا رحمة الخالق، بعد عجز سكان الارض عن الدواء
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10 - لحسن البويسفي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:43
اللهم نسألك السلامة والعافية،
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11 - الحمد لله الاثنين 23 مارس 2020 - 18:43
الحمد لله.. الله يشافي الجميع يا ربي.
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12 - %%%% الاثنين 23 مارس 2020 - 18:44
c bien tout ca et c rassurant .et je tiens a remercier les médecins rt kes infirmiers et leur dire de rassurer les malades car ils sont dans une psychose lah yasn l3oun .et je voudrai bien savoir comment c gens guérissent se qu ils prennent comme soin et aussi se sue font nos virologues et ou es qu ils sont .dans leur recherches car ca aussi c aide les gens a avoir foi en notre santé publique
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13 - بلادي بلادي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:44
شكرا لكل الطواقم الطبية على المجهودات .

رغم ان الرقم 5 يبقى ضعيف جدا بالرجوع الى مدة الاصابة اكثر من 20 يوم . على العموم .
الحجر الصحي يا اخوان
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14 - jad الاثنين 23 مارس 2020 - 18:46
اتمنى الشفاء للجميع.بشرة خير انه تم شفاء حالتين اللهم بلغ الامة الاسلامية وسائر العالم رمضان لافاقدين ولامفقودين .اللهم الطف بنا يارب
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15 - Hassan48 الاثنين 23 مارس 2020 - 18:47
سوف يأتي الفرج ان شاء الله .مزيدا من الصبر .عدم الخروج من المنازل
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16 - chama ouali الاثنين 23 مارس 2020 - 18:47
الحمد لله على كل حال و شكرا لكل الأطباء في المغرب
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17 - ahmed الاثنين 23 مارس 2020 - 18:48
الدعوة الى الحكومة الى تشجيع معامل النسيج على صناعة الكمامات من اجل توفيرها بشكل كاف للسوق للجميع ولاسيما توفير الحماية والوقاية اللازمة للاطقم الطبية و توفير اماكن الاقامة قرب المستشفيات من اجل حمايتهم و حماية المواطنين من نقل العدوى.
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18 - الحمد لله الاثنين 23 مارس 2020 - 18:48
الحمد لله على كل حال ونتمنا مايتزادوش الحالات والحالات الاخرى تشافى كلها بادن الله.
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19 - amine abou islam الاثنين 23 مارس 2020 - 18:48
الحمد الله إن شاء الله خير إلزمو بيوتكم الله يجزيكم بخير
و الشكر لهسبريس خدامين رغم كل هذه الظروف
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20 - كل ما ينتهي عاجل الاثنين 23 مارس 2020 - 18:48
اليوم ، مَنْ لا ينسحب كُلِّيّاً من هذه الضوضاء ، ويرغم نفسه على البقاء مُنْعَزِلاً، فَهُوَ هَالِكٌ لا محالة.
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21 - حنان الاثنين 23 مارس 2020 - 18:48
حقيقة كان الله في عون الطاقم الطبي المتخصص في الكشف عن الحالات في ظل تزايد الحالات الوافدة وقلة مراكز التحليلات التي لو وجدت لخففت شيئا من الضغط عليهم .على الاقل اخوتي نستطيع ان نعينهم بالبقاء غي منازلنا والدعاء الصادق لنا ولهم وللجميع.فاللهم ارفع البلاء عنا انك ارحم الراحمين.
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22 - مسافر الاثنين 23 مارس 2020 - 18:48
للأسف الشديد بتخفيض عدد القطارات لم يكن بالحل المناسب.
اليوم وبالقطار على الساعة حوالي التانية عشر و 10 كان مملوءا عن آخره والكل مسافر سواء بتصريح أو بدون .بتخفيضه لعدد القطارات لم يساهم المكتب إلا سلبيا
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23 - بيضاوي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:48
احسن حاجة وضع المخاطين تحت المراقبة الطبية في الحجر الصحي
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24 - مصري الاثنين 23 مارس 2020 - 18:49
ياستار العيوب الله هم استر عيوبنا واصلح صدورنا واشفي مرضانا يارب إنك على كل شيء قدير
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25 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:49
ارجو من وزارة المالية صرف اجور الموظفين لهدا الشهر في هدادا الأسبوع لان التموين انقرض
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26 - مومن الاثنين 23 مارس 2020 - 18:49
الله في عونكم تتمنا من الله العون للاطاءنا وممرضينا تحية إجلال وتقدير الله المعين
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27 - امة الله الاثنين 23 مارس 2020 - 18:49
املنا في الله كبييير حاشا ربي واش يضيعنا
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28 - الرويسي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:50
نتمنى من الله اشيفى العاجل للمصابن و أقول لهم لاتقنطو من رحمة الله
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29 - مقترح الاثنين 23 مارس 2020 - 18:51
يجب على الدولة في هذا الظرف الصعب ان تقوم بتأميم المصحات الخاصة او على الاقل استعارتها من اصحابها بمقابل مادي و جعلها تابعة لوزارة الصحة وتحويلها الى مستشفيات عمومية
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30 - من المهجر الاثنين 23 مارس 2020 - 18:51
الحمد لله على على سلامتهم، والله يشفي جميع المصابين أينما وجدوا واللهم ادفع البلايا عن البشرية،خبر يثلج الصدور،
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31 - ابن طنجة الاثنين 23 مارس 2020 - 18:51
سوف يرفع الله هذا البلاء والوباء عن المغرب وكل البلدان الاسلامية عندما يحل شهر رمضان الكريم على المسلمين أن ياخذو العبر والدروس من هذا الوباء الخطير للتعاون في البر والتكافل ونكران الذات والجشع والطمع
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32 - عبداللطيف الاثنين 23 مارس 2020 - 18:51
راه اكبر كارثة هم باءعي السيجارة بالتقسيط حيث ديما يحيط بهم الشباب المتهور جماعات جماعات والاخطر يتناوبون على نفس السيجارة يجب محاربتهم
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33 - عبدالرحيم الاثنين 23 مارس 2020 - 18:52
الله احفظ العباد من هاذا الوباء
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34 - reda الاثنين 23 مارس 2020 - 18:53
Malheureusement, ce document inventé par le gouvernement copié de la France qui permet aux personnes de sortir de chez eux est une bombe explosive. Car les Mkaddem ne le distribuent pas, mais il invite les gens à venir vers lui dans un coin de rue, ce qui crée une foule énormes surtout de femmes rassemblées autour de mkaddem qui attendent le papier avec la signature de ce dernier. Le Mkaddem ne connait rien à cette maladie, et ces pauvres femmes pensent que ce papier est une pièce tellement importante qu’elles se précipitent à la chercher.
On favorise encore une fois la contagion par de très mauvaises décisions qui ne servent qu’à la propagande.
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35 - الكرموسي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:54
الإخوان كل واحد يبقا في دارو يحمي راسو و يحمي عائلتو هادسي راه ماشي ضحك و أكبر دليل مايقع في إسبانيا و إيطاليا لكن للأسف كترة الجهل سبب ما يقع في بلادنا
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36 - hassan الاثنين 23 مارس 2020 - 18:54
الله معاكم نتمنى الشفاء للجميع
ابقوا في داركم
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37 - ايت واعش الاثنين 23 مارس 2020 - 18:55
كل التحية والتقدير الى الاطباء والى عمال وعاملات الفلاحة والى الامن والى كل من يشتغل في هذا الوقت...
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38 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:55
نتمنى أن يشفي الله الجميع وان يبعد الله عنا هدا الوباء
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39 - القاءد زوريل الاثنين 23 مارس 2020 - 18:55
اعتقد ان الحلقة الاضعف هو النظام البنكي لذا وجب على الابناك ان تعتمد بالاساس على الشبابيك الاتوماتيكية سيقوم المستخدمون بوضع سيولة مالية بالصرافى الالي او كلما استدعت الضرورة لذلك كما أن الابناك يجب ان تسلم بطائق السحب الاتوماتيكي لزبناءها كافة دون مشاورة لان المصلحة العامة اولى وهكذا نتمكن من تقليل التوافد على البنك و الاقتصار على الصرافات الالية
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