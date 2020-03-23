وزارة الصحة: حالات الشفاء من "كورونا" ترتفع إلى 5 في المغرب

هسبريس من الرباط

أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي شفيت من فيروس "كورونا" إلى 5 حالات عوض 3 حالات شفاء المسجلة كانت إلى حدود يوم أمس الأحد.

وكشف اليوبي، خلال ندوة صحافية اليوم الاثنين، أنه تماثل للشفاء حالتين جديدتين ليصبح عدد إجمالي حالات الشفاء في المغرب هو 5 حالات تأكد خلوها من الوباء بعد إجراء التحاليل المخبرية النهائية.

ويتعلق الأمر، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، بشفاء حالتين اليوم الاثنين بجهة الرباط سلا القنيطرة؛ حالة واحدة بالرباط وأخرى بمدينة تمارة.

أما العدد الإجمالي للوفيات فلم يتغير بحسب اليوبي، مستقرا في 4 وفيات، وهي التي كانت قد سجلت في جهة الدار البيضاء سطات وحالة بجهة الرباط سلا القنيطرة وأخرى بجهة بني ملال خنيفرة.

وبلغ مجموع الحالات التي تم استبعادها بعد إجراء التحاليل المخبرية ما مجموعه 643 حالة مستبعدة، كما تمت إلى حدود اليوم مراقبة 2798 شخصاً خالط المصابين بفيروس "كورونا" في المغرب، لا زال منهم قيد المراقبة الصحية 2117 شخصاً.

وأبانت النتائج، وفق المسؤول بوزارة الصحة، أن 60 من هؤلاء المخالطين كانوا عبارة عن حالات محتملة للمرض، بينما 22 منهم أبانت التحاليل المخبرية إصابتهم بفيروس "كورونا".