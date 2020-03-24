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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، اليوم الثلاثاء، وأفادت بأن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 170.
وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 27 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمغرب إلى 170 حالة.
وأوضح اليوبي في تصريح صحافي، أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى خمس حالات، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى ست حالات.
وكانت آخر الأرقام، الصادرة عن الوزارة نفسها مساء أمس الاثنين، تشير إلى وجود 143 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19".
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (250)
اللهم ربي الناس ادهب الباس
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
بالمناسبة أتمنى من السلطات الضرب بيد من حديد على أولئك السلفيين الذين يحرضون الناس على الخروج للتظاهر... وأتمنى ألا تكون تلك المظاهرات قد أدت لإصابات بالفيروس.
المغرب أغلق مجاله الجوي نهائيا 15 مارس .
هذا يعني أن 30 مارس سيكون تاريخ ظهور آخر حالة حاضنة للفيروس واردة من الخارج..
يعني سيكون من الطبيعي خلال هذه المدة ارتفاع عدد الحالات سواء القادمة او المخالطة.. وقد يرتفع العدد إلى المئات بنهاية شهر مارس..
مثلا.. لا قدر الله، إذا وصل عدد الحالات بنهاية الشهر إلى 1000 وصولا إلى معدل 75 حالة يومية.. فالمتوقع أن ينخفض المعدل بحلول شهر أبريل باستمرار إلى أن نصل إلى صفر حالة بين منتصف أبريل ونهايته.
فقط وفقط.. بإلتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الالزامي سنتمكن بحول الله من الخروج منتصرين من المحنة وسيكون احتفالا بتوفيق الله برفع الحجر نهائيا وعودة الأمور إلى طبيعتها.
ولا يظلم ربك أحدا.
رحماك يارب
بالله عليكم أبقوا في منازلكم حافظوا على أنفسكم وعلى الاخرين .
ان بعد العسر يسرا ان بعد العسر يسرا
سحابة صيف و ستتجلى
الله لطيف بعباده
. من فضل الجهات المعنية تقدم لينا تفاصيل على المصابين لأن التفاصيل كتلعب دور كبير في هاذ الازمات. وشكرا
On favorise encore une fois la contagion par de très mauvaises décisions qui ne servent qu’à la propagande.
اللهم ارفع البلاء عنا و عافي مرضانا
اللهم ابعد عنا هذا الوباء.
في القريب العاجل ان شاء الله
نسأل الله أن يرفع عن البلاد والعباد هذا الطاعون (الوباء) (الجائحة) (الفيروس)
اللهم احفظ المملكة المغربية واحفظ ولي امرها ملك البلاد محمد السادس.
عزيز السلفي
اصدق التحيات وجزيل الشكر لكل من في مواجهة مباشرة مع الفيروس
را مازال الناس كتار فبلادنا معارفيش شنو هو الوباء و ممتيقينش أن اللي كيبان ليهوم واقف صحيح ممكن يكون هاز الفيروس و يعاديهوم.
حان الوقت أن الصحافة المغربية و التلفزة يبقاو ينشرو صور عن بلدان أخرى واقعية و مخيفة باش يعرفو المغاربة الواقع و يگلسو بصح فديورهوم و ما يخرجو غيرللضرورة و يبقاو يديرو 2 ميترو بيناتهوم
العداد يزداد الزموا بيوتكم. النهار كامل الزنقة عامرة
لي يخرج ديو بابه الحبس
كثرة الشماكرية والبراهش عامرة بهم الزنقة
Ça commence avec 3 puis 5 a 7
Puis on a commencé à dépasser 15 par jour
Puis 40 par jour
Rentrez chez vous bordel protégez vous
deux ou 3 par villes qui porte le virus sont en train de le transmettre par tous
Si tout le monde reste chez lui on va éviter la transmission
لنلتزم ونكون صارمین فی اخذ الاحتیاطات الضروریه ونبث شكوانا لله العلی القدیر بان یرفع عنا الضر وان یعفو عنا وصلی الله علی محمد وعلی اله وصحبه وسلم.
170 حالة كما علجتو داك لوزير ديال قزدير عالجو ولاد شعب
أصبح لزاما نشر صور وأسماء وعناوين المصابين والمتوفين رحمة الله عليهم على القنوات العمومية والرقمية حتى يتسنى للجميع معرفتهم والتأكد من او عدم مخالطتهم..
الاحصاء والبحث غير كاف على الاقل معرفة المصابين تتيح لمخالطيهم الحجر الطوعي في بيوتهم الى حين ظهور الاعراض أو التقدم فورا للمصالح المعنية..
غالبا الان العديد من المخالطين ممكن مصابين ومازالو يتحركون ويخالطون آخرين..
ارجو أن يصل كلامنا الى المسؤولين وان تكون هناك جرأة أكثر في التحرك لمصلحة الجميع وللحد من انتشار الوباء..
ما حد باقي الناس تا يخرجو بدون سبب ما حد دروة المرض كا تبعد أو الكارثة كا تقرب.
الله يحفضنا كاملين.
نبقاو فديورنا.
اللهم يا رب رحمتك .....اجركم للله لكل من يصهر على صحتنا.و أمننا
واحد قدام واحد
ردوا بالكم القضية توترت .ادخل لكارك .برك في دارك . ماتخرجش من دارك
لنساعد أنفسنا بتخطي هذا الامتحان والنجاح فيه!
مشكلة كبيرة عدد لتحليلات في اليوم كم هل يفحصون 10 حالات في الساعة ما معدله 100 حالة في اليوم سيكون الرقم كاريثي نسال الله السلامة و العافية
لا ينفع الا الجلوس في البيت . يجب على دولة دعم الفقراء للالتزام بالحجر الصحي
الغلاء و الفقر و هناك ناس 5 او 6 افراد في بيت و كوزينة و مرحاض مع الجيران
بعض المنازل في المدن القديمة يصل عدد السكان الى 30 او 25 شخص . كلهم فقراء . هل سياكلون الجدران . المرجو النشر
ماذا عن فايروس جديد ظهر في الصين؟ هل بالفعل ظهر فايروس هانتا؟
فالعدد ليس بالكبير مقارنة بكل دول العالم
إن شاء الله نتحد معا لتجاوز هذا الوباء وسننتصر عليه بفضل الله ورحمته
لذلك الله ارحم الواليدين بقاو فديوركم .
عاش المغرب . الله احفض لينا بلادنا ❤️
معدل الوفيات تقريبا 45٪
هادشي مكيبشرش بالخير ..الله يحفض و صافي
اللي عندو شي دار ..يبقا فيها
عمرنا حققنا التقدوم فشي حاجة او نهار غدي نتقدمو غدي نتقدمو فوباء او ليحفظ الى متأهلنا لنيهيا
إذا تأملت في وضع الكون في هذه الأيام العصيبة، تأخذك القشعريرة!! الله تعالى هو المهيمن على خلقه جميعا.. حتى هاد الفيروس اللي مدوخ العالم ما يقدرش يخرج عن طوع الجبار سبحانه وتعالى!!
أغنياء الأرض حايرين .. ما يقدروش حتى يهربوا لشي مكان يتحصنوا فيه!!
بنادم شاداه القفقافة وما عارف ما يدير !!! سبحان الملك !!
و الله شخصيا ما خايف من العدوى، بنادم ميت ميت، و اللي ما مات بكورونا غيموت بغيرها...
أنا خايف من لقاء الله تعالى .. حياتي دوزتها كلشي غير بالموبقات.. ها التدخين، ها الزنا، ها الفواحش الظاهرة و الباطنة.. أهونها واحد 2 تيرابايت ديال الموسيقى و الأفلام ف disque dur ديال البيسي.. بلا ما نهضر على سيئات البورتابل و المواقع اللي كندخل ليها..و أعراض عباد الله، و زيد و زيد.. واأسفاه !!!
يا ربي تهديني و تحسن ليا الخاتمة يا ربي..
أكثروا من الصلاة
فمن مات بالوفاء فهو شهيد والحمد الله
لا تيأسوا ولا تخافوا ولا تعلهوا
الحمد الله على كل حال
قوموا بتنظيف أنفسكم قد المستطاع
والسلام عليكم
الله اوفقنا في هاد الامتحان
اوراه اغلبية المغاربة بينوا على وعي كبير في هده اللحظات العصيبة مما جعل أغلب البلدان تتكلم عنا اصبحنا مثلا يحتدى به على الصعيد العالمي نيڤو لمغربي طالع بزاف عليهم
اونشري ياهسبريس مفخرة الاعلام الهادف
اللهم حمينا وغفر لنا انك على كل شيئ قدير
الا وقفت الحركة البشرية سيقف انتشار الوباء
وبقاااااو في ديوركم
واش بغيتو اولي الطايح اكثر من النايص
اشمن رخصة الخروج ولا ريح
التهور سيدفعنا الى ما لا تحمد عقباه
شدو ديوركم اعياد الله
اللهم اهدي خلقك
تلاقو علينا الجهل و الوباء
و توقعت زوجتي ان نصل الى 170 حالة
فصدق توقعها للاسف
المزيد من الحيطة الالتزام يا مغاربة
اكبر مشاكلنا هي الامية و الجهل. الان فهم النظام بان بعض ممارساته التي تكرس الجهل و الظلام قد آتت اكلها الان، مثل دعم الاضرحة بالهبات باش يبقاو يضحكو على الاميات و الاميين و يبوسو الاسوار ديال الضريح، دعم مواسم الجاهلية و الظلام التي تذبح فيها الابقار و الجمال و تأكل حية بحضور العامل و الوالي، الاعتماد على الاميين و الاميات و تسخيرهم في حملات ضد النخبة المثقفف كماحدث في مسيرة زروال رالدار البيضاء، الاعتماد على البلطجية في ترهيب المواطنيين المتظاهرين.
اتمنى ان تراجع الدولة حساباتها بعد زوال هذه المحنة.
نتمنى الخير ان شاء الله و يرفع عنا الله هذا الوباء الذي علمنا الكثير و الكثير
علم الانسان بكل اسلحتة و تكنولوجيته و جبروته حجمه الحقيقي فلعلنا نيتوعب الدرس و نعود الى الله ......مكناس
الله يحفظنا ويحفظكم من كل سوء
إن بعد العسر يسرا .
لنكن مستعدين لكل السيناريوهات في الأيام القادمة
لأن ما رأيناه في طنجة وتطوان و فاس لا يبشر بالخير
إلتزموا بيوتكم جزاكم الله ولا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة وانتم تعلمون.
اظن ان الاحصاءيات فيها لبس والله اعلم يبدو انه ليس هناك حظر جوي
إنتظروا أن يرتفع العدد بالمئات، ولولا الحظر المبكر لكانت النتيجة كارثية ولكانت الإصابات بعشرات الآلاف.
نتمنى أن تكون هناك تفاصيل أكثر بخصوص المصابين الجدد، كيف وأين ومتى إنتقلت إليهم العدوى والأعراض التي أحسوا بها كي نعرف ونستعد لما ينتظرنا ولا يبقى الشعب في دار غفلون.
الحمد لله لم نلحظ زيادة في عدد الوفايات. هذا لا يمنع انه نلاحظ بعض النقص في التدابير الوقاءية كتعقيم الشوارع والازقة والاماكن العمومية زيادة اننا لم نختبر المستشفيات اختبارا حقيقيا ربما لطفا من الله او حسن تدبير المسؤولين. ما دمنا في بداية مرحلة تفشي الوباء نرجوا من المسؤولين التحرك و ايجاد الحلول الاستباقية لكل مرحلة. اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. يارب تحفظ بلادي وناسها وامة سيدنا محمد. الله الوطن الملك
لا تقلقو فرب الخير لا يأتي إلا بالخير
الالتزام الالتزام فالبيت هو الحل مع الدعاء ربي يرفع علينا هادشي ويلطف بالعباد ديالو
لطفك يا الله
لطفك يا الله
لطفك يا الله
ٱمين ٱمين ٱمين والحمد لله رب العالمين
ستكون الامور عادية اذا لم تتجاوز الوتيرة في معدلها اليومي 150 حالة، حيث سنصل الى قمة المنحنى بعد 50 يوما. و يكون المجموع 8000 حالة. اذا علمنا اننا نتوفر، حسب تصريحات المسؤولين، على 1600 سرير انعاش، و بحسب الإحصائيات 10% يحتاجون الى الانعاش التنفسي، فسنكون في مستوى 50% من الطاقة الاستيعابية نظريا و 70% فعليا اذا أخذنا بعين الاعتبار ان مدة الانعاش قد تتجاوز 21 يوما. لكن للاسف سيكون هناك ضحايا.
27 إصابة راه شيء عادي جميع الدول تسجل أعداد مرتفعة المهم هو التقليل من التجمعات . وهناك أخبار سارة بنسبة لوجود الدواء
يجب إعلان الطوارئ العامة وليس الصحية وتدخل الجيش وجميع السلطات لقمع المخالفين للاتزام بمنازلهم بدون اي مراعاة لأي حقوق.
من لا يمتثلون لواجب المكوث بمنازلهم ينتهكون حقوق الآخرين في العيش ولا يجب ان تحترم حقوقهم في التسكع.
كما يجب إغلاق جميع الأسواق بما فيهم أسواق الجملة .
نسال الله تعالى ان يعاملنا بلطفه ورحمته
انا شخصيا شاداني الخلعة و اراقب درجة الحرارة بهوس. خايف لنعادي الواليدة الى كنت مريض.
تهالاو.
والدعاء لله تعالى ان يرحمنا.... ويهدينا. ويشفي مرضانا ويعافينا جميعا .امين
من سيتسائل او يستنكر !! ما قلناه ان اصل ( نشأة الفايروس ) من تاجيج كهرومغناطبسي.. فما عليه الا البحث في اول واقعة ظهر بها الفايروس وهي حادثة ( نيوكايسل ) وسمي الفيروس باسمها ( فيروس نيوكايسل ) . وكات اول مدينة ركبت محطة ( كهرباء ) !! ...
اكبر سدين لانتاج الكهرباء يوجدان بالصين !! ابحثوا عنهما وعن موقعهما من وهان !!
اذن من اراد النجاة ... كتاب الله موجود .. وعلوم القرءان تفوق علوم العصر .
علوم القرءان تقول لكم ان الفايروس من منشأة ( اضطراب فيزيائي ) !! .. وببرهان علمي .
والتجربة خير برهان ... واهل العلم اهل التجربة .. تدعوهم لتجربة العلاح ( الكهربائي ).. للتعاون من اجل خير البشرية .
نرجو النشر .. مع فائق الاحترام
والله الدي لا إله إلا هوا إلى مشدينا ديورنا هاد الوباء مغاديش إتحاصر
لكن تبقى الوقاية خير من العلاج.
قال سبحانه** ولا تلقوا بايدكم الى التهلكة**.
اللهم نسألك اللطف في قدرك. اللهم ارفع البلاء والوباء عن العالمين إنك على كل شيء قدير.
Il faudra commencer à punir sévèrement et publier les jugements pour servir de prévention contre les désobéissants.
Il faudra munir de masques tous les agents représentants l'autorité de l’etat sur le terrain.
Il faudra développer rapidement l’application sur internet pour se prémunir de l’autorisation de sortie, sinon ça sera le facteur aggravant dans quelques jours telle que c’est fait aujourd’hui.
Merci Hespress de sélectionner quelques bonnes idées parmi tous les commentaires sur vos articles et les faire relayer aux autorités en ce moment particulier. Nous les citoyens lambda n’avons pas cet accès aux autorités décidantes du pays.
Madrid 1263
Cataluña 339
país vasco 120
Castilla la mancha120
Castilla y León 120
Andalucía 58
comunidad Valencia 94
Galicia 18
Navarra 24
la Rioja 22
Aragon 32
Asturias 22
Extremadura 18
Canarias 11
Baleares 10
Cantabria 6
Murcia 2
رسالتي لجميع المغاربة الزمو بيوتكم راه الوضع خطير جدا الله يحفظ بلادنا من كل شر يا رب العالمين تحياتي ليكم من اسبانيا
سيصبح لدينا المشهد الأيطالي و الأسباني .. و سيغرق الجميع فقراء
مع الأغنياء.. و رسالتي للأغنياء أذا كنتم تظنون بأنكم بعدين عن
المرض فأنتم واهمون
بأنه مريض فقد يسبب في العدوى للغير . وهذا الغير يسببه للآخرين. وهكذا دواليك. وبهذه الكيفية يصعب التنبأ بالمستقبل .الله يجعل السلامة وصافي.والله يحد الباس.
نسأل الله التبات في الدنيا والآخرة
المسلم لا يخاف لأن معه خالقه
والوقاية ضرورية
ان شاء الله كل شيء سيعود الى ما كان عليه
ربنا لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه
يا عباد الله الزموا بيوتكم عفاكم.....عفاكم...عفاكم...عفاكم الله يرحم ليكم الوالدين ..
سوف نؤدي الفاتورة غاليا لا قدر الله من استهتارنا و غفلتنا و عدم تبصرنا و عدم نظرتنا البعيدة للأمور..
نحن فقط سنكون ضحية للحرب البيولوجية الجرثومية الغير المعلنة بين أقوياء العالم...احنا كاملة علينا لا مستشفيات لا إمكانيات لا دخل شهري قار غادي تجي غير فينا احنا الشعب المسحوق و المطحون...
المغرب أغلق مجاله الجوي نهائيا 15 مارس .
هذا يعني أن 30 مارس سيكون تاريخ ظهور آخر حالة حاضنة للفيروس واردة من الخارج بإذن الله.
يعني سيكون من الطبيعي خلال هذه المدة ارتفاع عدد الحالات سواء القادمة او المخالطة.. وقد يرتفع العدد إلى المئات بنهاية شهر مارس..
مثلا.. لا قدر الله، إذا وصل عدد الحالات بنهاية الشهر إلى 1000 وصولا إلى معدل 75 حالة يومية.. فالمتوقع أن ينخفض المعدل بحلول شهر أبريل باستمرار إلى أن نصل إلى صفر حالة بين منتصف أبريل ونهايته.
فقط بفضل الله و رحمته ثم بإلتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الالزامي سنتمكن بحول الله من الخروج منتصرين من المحنة و بتوفيق الله برفع الحجر نهائيا وعودة الأمور إلى طبيعتها.
27 حالة رقم عادي مقارنة ب 3000 و 4000 حالة في بعض دول الجوار الأوروبي ....
أرقام المغرب العربي عادية وجد مشجعة لقهر هدا الوباء.
ننتضر نهاية الأسبوع وإن لم يتعدى الرقم 300 حالة ،أعدكم في ضرف شهر سننتصر على هدا الوباء.
إن كنت مغربي قح ،تحدث لنفسك وقل سأهزمك يا كورونا : أدخل لدارك شد باب دارك واخا تاكل زوية وأتاي .
أعدكم وتدكروا كلامي في غضون شهر أو أقل سيصبح كورونا في خبر كان.
كونوا أقوياء لا داعي للقلق
لمقدم مادايرش خدمتو الناس ولاة كتمشي هيا تزاحم على الورقة
اسواق الخضر ماتخيلوش الاكتظاض ليكاين أو رجال الأمن ماكيديروش شي نظام باش يحبسو الناس مايعمروش بلاصا وحدة