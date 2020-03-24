المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، اليوم الثلاثاء، وأفادت بأن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 170.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 27 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمغرب إلى 170 حالة.

وأوضح اليوبي في تصريح صحافي، أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى خمس حالات، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى ست حالات.

وكانت آخر الأرقام، الصادرة عن الوزارة نفسها مساء أمس الاثنين، تشير إلى وجود 143 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.