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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170

المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170

المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:10

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، اليوم الثلاثاء، وأفادت بأن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 170.

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 27 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمغرب إلى 170 حالة.

وأوضح اليوبي في تصريح صحافي، أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى خمس حالات، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى ست حالات.

وكانت آخر الأرقام، الصادرة عن الوزارة نفسها مساء أمس الاثنين، تشير إلى وجود 143 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (250)

1 - adil الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:18
هاد شي غا يزيد إلى ماريحش بنادم ف دارهوم
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288
2 - رضوان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:19
اللهم لطفك، اللهم لطفك ، اللهم لطفك. يارب العالمين.
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328
3 - Amina الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:19
لطفك يارب
اللهم ربي الناس ادهب الباس
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
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263
4 - عادل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:19
لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين
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275
5 - monttella الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:20
الله أكبر يارب تحد البأس إلتزمو منازلكم جزاكم الله خيرا
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180
6 - منى الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:20
واااعبااد الله وراه الناس ممسوقاشي كتخرج وكتجمع ومكاين لا امن لاا والو فالاحياء الشعبية ودراري فالزناقي والتجمعات وكان ماواقع واالو وماكاين لا دوريات لا حتى حااجة
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220
7 - ابو عبد الرحمن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:20
اللهم لطفاً بعبادك ارجوا من الله تعالى أن يرفع هذا الوباء
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110
8 - مغربي مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:21
دخلنا للمرحلة الثالثة في أقل مت شهر، رحماك يا رب رحماك تلطف بنا اننا عبيدك
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71
9 - MOMO445 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:21
لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب الطف بنا
بالمناسبة أتمنى من السلطات الضرب بيد من حديد على أولئك السلفيين الذين يحرضون الناس على الخروج للتظاهر... وأتمنى ألا تكون تلك المظاهرات قد أدت لإصابات بالفيروس.
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76
10 - عصام hero الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:21
يارب تحد البلاء والوباء ونجعوا نعيشوا بسلام
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72
11 - kamal الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:21
Que dieu ne pardonne pas ceux qui ont échappé de l'europe pour nous infecter , (je ne parle pas de des immigrés qui ont planifié leur visite au maroc depuis longtemps ) c'est grave 170 cas et le confinement ça va durer chose qui nous causera beaucoup de problème sociale et économique
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27
12 - عبدا الله محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:21
جلس فدارك ..تنجي نفسك وحبابك الله يرحم الولدين الله يرحم الوالدين
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102
13 - مصطفى الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:21
سبحان الواسع ياربي ترحمنا يا الواسع
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54
14 - عمرو حوتي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:21
فشلت الدول العظمى في جندي واحد لا يرى بالعين فكيف لو سلط الله جنوده علينا نسأله رفع كل شر عن عباده الضعفاء إنه هو القادر على كل شيء
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85
15 - يحضيه ابوه الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:21
الله يحفضنا يارب. ياناس ردوبالكم. وقفلو بابكم لاتسلمو على حد. ورضو لبال لولادكم الله اجازيكم
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53
16 - مسفيوي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:21
عادي الحصيلة غادي ترتفع وتقدر توصل للألف المهم من هنا اسبوع او اثنين ينحصر العدد وميبانوش حالات جديدة وديك ساعة نقدرو نقولو باننا بدينا في الطريق الصحيح الخطير ماشي هو الفيروس ولكن الحالات المحتملة لي مزال كتعيش وسطنا وكتنقل العدوى للناس اذن الحل هو نبقاو في الدار ونتمنا منوصلوش لشي عدد كبير
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193
17 - Saif k الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:21
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم واشفيهم انك على كل شيء قدير ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
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52
18 - ABDELHADI الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:21
لا تخافو و لا تحزنو إن الله معنا و هو يكفينا ، الله يشفيهم جميعا ، ونسأل الله السلامة لباقي الناس لي مزال متاخدو الإحتياطات تاعهوم .
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19 - Ben yazgha ville el menzel الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:22
أتمنى أن يرفع الله عنا هذا البلاء إستغفروا الله
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53
20 - براهيم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:22
لله الأمر من قبل ومن بعد. الشفاء العاجل لكل المصابين والرحمة لكل موتى المسلمين. الزمو بيوتكم. ودعواتكم لله. اللهم إرفع عنا البلاء يارب.
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35
21 - س.ر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:22
لطفك يا رب العالمين
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27
22 - alaa الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:22
الله يلطف بنا ويشافي الجميع خاصنا نحترزو أو نبقاو فديورنا على مدوز هذ الأزمة
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26
23 - عاجل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:22
لطفك يا الله اللهم الطف بنا في ما جرت به المقادير و رافع عنا هدا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين و رب المستضعفين
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16
24 - مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:22
اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انا الشافي.
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15
25 - مواطنة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:22
يارب ارحم ضعفا و لا تعذبنا بما كسبت ايدينا
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17
26 - زكرياء أيت الطالبي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:22
بلاغ وزارة الصحة 170 حالة اللهم زد وبارك
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-299
27 - aziz الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:22
اللهم الطف بنا فانك بنا بصير، ولا تعذبنا بذنوبنا فانك علينا قدير، وذبر لنا فاننا لا نحسن التدبير، يا نعم المولى و يا نعم النصير
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39
28 - الهلالي عبد الصمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:22
اللهم لطفك يا الله . عفاكم بقاو فديوركم واحتسبو هادشي عند الله
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19
29 - أمير الأخلاق الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:23
يا رحيم يا رحيم يا رحيم الله إرحمنا .إن شاء الله غادي دوز أمور مزيان حنا ثايقين في الله
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22
30 - مكناسي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:23
الله ٱكبر الله يرحم ليكم الوالدين كلسو في ديوركم
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11
31 - 170 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:23
الله يلطف بينا يااااااااااااااااااااااااااربي ويكون معانا ويبعد علينا هد الوباء
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17
32 - مغربي راقي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:23
حالات الاصابة بالفايروس في إزدياد
المغرب أغلق مجاله الجوي نهائيا 15 مارس .
هذا يعني أن 30 مارس سيكون تاريخ ظهور آخر حالة حاضنة للفيروس واردة من الخارج..
يعني سيكون من الطبيعي خلال هذه المدة ارتفاع عدد الحالات سواء القادمة او المخالطة.. وقد يرتفع العدد إلى المئات بنهاية شهر مارس..
مثلا.. لا قدر الله، إذا وصل عدد الحالات بنهاية الشهر إلى 1000 وصولا إلى معدل 75 حالة يومية.. فالمتوقع أن ينخفض المعدل بحلول شهر أبريل باستمرار إلى أن نصل إلى صفر حالة بين منتصف أبريل ونهايته.
فقط وفقط.. بإلتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الالزامي سنتمكن بحول الله من الخروج منتصرين من المحنة وسيكون احتفالا بتوفيق الله برفع الحجر نهائيا وعودة الأمور إلى طبيعتها.
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76
33 - بوسف الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:23
إن خرجنا سالمين فهي الرحمة وإن خرجنا هالكين فهو العدل
ولا يظلم ربك أحدا.
رحماك يارب
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63
34 - Chouaib الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:23
ربما المرحلة الصعبة بدأت لاننا بدأنا نسجل إصابات بالعشرات في يوم واحد.. الايام القادمة صعبة جدا نحن بحاجة الى ان يعرف الجميع ان هذا الفيروس ليس عرضا من فلم في الخيال العلمي.. بل حقيقة صعبة و مؤلمة،
بالله عليكم أبقوا في منازلكم حافظوا على أنفسكم وعلى الاخرين .
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37
35 - محمد الناجي تمارة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:23
الله يحفظ بلدي العزيز وسائر البلدان الإسلامية ، وأن يجعل هذا الوباء سببا لرجوع الأمة إلى دينها ، وسببا لإسلام دول الغرب برمتها .
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10
36 - تازي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:23
الله اكبر.اللهم احمينا و عافينا و ارفق بنا.كلسو فديووووركم ا عباااااد الله
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15
37 - كريم اليمني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:23
يا لطيف يا الله
يا رحيم يا الله
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12
38 - ابو دجانة الأنطاكي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:23
حكمة بالغة فما تغن النذر
ان بعد العسر يسرا ان بعد العسر يسرا
سحابة صيف و ستتجلى
الله لطيف بعباده
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15
39 - محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:24
اللهم بنا ياربي واشفي جميع المسلمين وارحم ضحايا هده الكارثة يارب
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10
40 - Sage الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:24
المزيد ثم المزيد من اليقظة و الانضباط الحجر الصحي لكي لا يزداد الوضع خطورة..تحية عظيمة لاطقمنا الطبية و المسؤولين في الصفوف الامامية لوقف انتشار هذا الوباء الشرس
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20
41 - كوفيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:24
الله اكبر عاد دبا راه بدينا المعركة وجدو ريوسكم للي راه جاي
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7
42 - لطفك و رحمتك يا رب الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:24
الحل هو باراكا علينا من خيطي زيطي كما قالت القائدة حورية في مدينة آسفي عند مخاطبتها أحد المواطنين في الفيديو المتداول عبر وسائط التواصل الإجتماعي؛ و المكوث في المنازل و الالتزام بالحجر الصحي الإجباري و حالة الطوارئ الصحية القصوى و تجنب التجمعات البشرية التي لا طائل منها و إلا لا قدر الله سيكون مصيرنا اسوأ من جيراننا في أوربا و باقي دول العالم...
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24
43 - مبارك الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:24
نسأل الله السلامة للجميع والشفاء للمصابين اعملو بحديت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُث فِي بَيتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُه إلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ؛ إلِّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ» [أخرجه أحمد].
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21
44 - امام الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:24
يارب وحد الباس ياارحم الراحيمبن
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1
45 - منير الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:24
27 حالة جديدة.. ولكن ماكايعطيوش التفاصيل على المصابين.. فين كانو.. منين جاو
. من فضل الجهات المعنية تقدم لينا تفاصيل على المصابين لأن التفاصيل كتلعب دور كبير في هاذ الازمات. وشكرا
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24
46 - جمال الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:25
الله يحد الباس ويشافي الجميع ويحفظ الجميع يارب
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4
47 - حسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:25
نسال الله اللطف والسلام والعافية
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5
48 - reda الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:25
Malheureusement, ce document inventé par le gouvernement qui permet aux personnes de sortir de chez eux est une bombe explosive. Car les Mkaddem ne le distribuent pas, mais il invite les gens à venir vers lui dans un coin de rue, ce qui crée une foule énormes surtout de femmes rassemblées autour de mkaddem qui attendent le papier avec la signature de ce dernier. Le Mkaddem ne connait rien à cette maladie, et ces pauvres femmes pensent que ce papier est une pièce tellement importante qu’elles se précipitent à la chercher.
On favorise encore une fois la contagion par de très mauvaises décisions qui ne servent qu’à la propagande.
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27
49 - Hassan oumssoud الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:25
الله يلطف بينا يارب اللهم ارفع عنا الوباء يارب انك على كل شيء قدير
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10
50 - عبد السلام الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:25
يا ربي تلطف بينا. يا ربي تحفظنا من كل مكروه
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8
51 - مواطن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:25
يارب تلطف بنا منين تزادوا هدوا
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6
52 - عادل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:25
انشاءالله سنتجاوز هذه المحنة..... اتفاءل تم التفاءل
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12
53 - amine الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:25
في ظرف سيمانة وصلنا ل 170حالة الله يلطف بينا وصاف
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3
54 - salah الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:25
قلنا الكمامة للجميع ولا احد يسمع
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5
55 - retwek الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:25
احصئيات المصابين بالفيروس تزداد يوما على يوم اللهم احمينا و ارفع عنا هذا الباء يا لطيف و يا مستجيب
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6
56 - مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:25
الغريب الناس تتجول غير مهتمة. .بعض العجزة يطلبون الصدقات كالعادة أمام المخبزات. .شبان يدخنون المخدرات في الأحياء الشعبية! !كارثة. ..
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28
57 - mol dar الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:25
الله ايشافيهم و يبعد علينا البلاء
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8
58 - عمر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:26
غفرانك ربنا لاحول ولاقوةالا بالله الغفور الرحيم
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7
59 - عادل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:26
نسال الله العفو و العافية في ديننا و دنيانا
اللهم ارفع البلاء عنا و عافي مرضانا
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6
60 - majid الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:26
اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطتك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
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12
61 - Marra الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:26
المرجو من الناس التزام بيوتهم وعدم الخروج للتبضع كل يوم المطلوب منا الصبر فلن يموت احد بالجوع ونطلب من السلطات التي لها تعامل مباشر مع المواطنين كالشرطة مراقبة الوثائق من بعيد وعدم لمس اي وثيقة باليد وكذلك اعوان السلطة عدم الاحتكاك بالمواطنين والالتزام بمسافة الأمان لسلامة الكل نسأل الله السلامة ونناشده ان يرفع عنا هذا الوباء ويعفو عنا انه سميع الدعاء.
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18
62 - نور الهدى الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:26
الله يحد من هد الوباء ويرفع على العالم عطينا اسناء المدن اللي فيها الحالات المصابة
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4
63 - GHATISSI BOUCHRA الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:26
شكرا لمن اقنعه نداء الأطباء بلزوم البيت .. وندعو البياطرة إلى محاولة إقناع الباقي
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21
64 - امليل ريان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:26
لطفك يا الله بعبادك
اللهم ابعد عنا هذا الوباء.
في القريب العاجل ان شاء الله
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4
65 - said الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:26
اللهم الطف بعبادك يا ارحم الراحمين
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4
66 - يوسف الذكالي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:27
رجاءا إلزموا بيوتكم هذا الأسبوع خصوصا فيروس يتجاوز فترة الحضانة, ولا سوف تندمون كثيرا
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9
67 - عزيز الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:27
اللهم سلم سلم
نسأل الله أن يرفع عن البلاد والعباد هذا الطاعون (الوباء) (الجائحة) (الفيروس)
اللهم احفظ المملكة المغربية واحفظ ولي امرها ملك البلاد محمد السادس.

عزيز السلفي
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6
68 - منار الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:27
اللهم رب الناس. اذهب الباس ،واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك ،شفاءا لا يغادر سقما
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5
69 - Milo الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:27
الله اكبر الله اكبر....لاالاه الا الله.
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4
70 - عبدالله الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:27
اللهم انا نسالك اللطف ، هذا اسبوع حاسم في تزايد او تراجع أعداد المصابين. مزيدا من الحذر والالتزام بالتعليمات اللهم احفظنا .
اصدق التحيات وجزيل الشكر لكل من في مواجهة مباشرة مع الفيروس
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7
71 - المعلم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:27
الضروري هو حث بعض رؤساء الادارات العمومية على الاكتفاء بالموظفين الضروريين ، وليس حشر اناس في بنايات تنتفي فيها ادنى الشروط الصحية ، ويبقون طوال اليوم في عطالة ،فقط المسؤول يتبع سياسة متابعة الوضع من بعيد وليس مثل "القايدات "اللواتي يخرجن الى الميدان لتتبع شؤون المواطنين ، وليس حشر الموظفين كجيش عرمرم دون عمل او مهام تذكر ، انها طريقة متبعة لبعض المسؤولين في الادارات والذي سيؤدي لاقدر الله الى عواقب كارثية ،رغم مذكرة السيد وزير الداخلية بضرورة الاكتفاء بالموظفين الضروريين.
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72 - خايف على بلادنا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:27
وا گلسوووووو فديوركوم و بعدو من بعضياتكوم إيلا خرجتو لشي مصلحة و من الأفضل يخرج واحد في الظار يقضي المصلحة اللي ضرورية.
را مازال الناس كتار فبلادنا معارفيش شنو هو الوباء و ممتيقينش أن اللي كيبان ليهوم واقف صحيح ممكن يكون هاز الفيروس و يعاديهوم.
حان الوقت أن الصحافة المغربية و التلفزة يبقاو ينشرو صور عن بلدان أخرى واقعية و مخيفة باش يعرفو المغاربة الواقع و يگلسو بصح فديورهوم و ما يخرجو غيرللضرورة و يبقاو يديرو 2 ميترو بيناتهوم
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73 - كاتب الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:27
لا حول ولا قوة الا بالله
العداد يزداد الزموا بيوتكم. النهار كامل الزنقة عامرة
لي يخرج ديو بابه الحبس
كثرة الشماكرية والبراهش عامرة بهم الزنقة
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74 - اوطاط الحاج الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:27
التزموا بالاجراءات والتوجيهات التى اتخذتها الدولة والقدم خير انشاء الله
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75 - Miloud الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:27
سوف يأتي الفرج ان شاء الله .مزيدا من الصبر .عدم الخروج من المنازل
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6
76 - karim الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:28
On vous a dit
Ça commence avec 3 puis 5 a 7
Puis on a commencé à dépasser 15 par jour
Puis 40 par jour
Rentrez chez vous bordel protégez vous
deux ou 3 par villes qui porte le virus sont en train de le transmettre par tous
Si tout le monde reste chez lui on va éviter la transmission
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77 - Ayoub الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:28
اللهم انا نسالك العفو والعافیه فی الدنیا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافیه فی دیننا واهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفضنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن یمیننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذبعضمتك ان نغتال من تحتنا.
لنلتزم ونكون صارمین فی اخذ الاحتیاطات الضروریه ونبث شكوانا لله العلی القدیر بان یرفع عنا الضر وان یعفو عنا وصلی الله علی محمد وعلی اله وصحبه وسلم.
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78 - مدريد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:28
اتمنى من الله العلي القدير ان يكون المغرب أمنا من هذا الوحش المخيف الذي يقتل في صمت. لكن من أجل إحصاء حقيقي لعدد المصابين يجب تكثيف عدد الاختبارات الفيروس. كلما كان عدد الاختبارات أكثر كلما تمكنا من حصر الفيروس. هنا في اسبانيا كل يوم تقام اكتر من 4000 اختبار و رغم ذلك الوضع جد سيء . حتى الآن مات في مدريد 6 مغاربة بالكورونا و تم تسليم الجتت إلى الأهالي و تم الدفن على الطريقة الإسلامية.
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79 - Cherkaoui الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:28
الاحتياطات الاحترازية هي السبيل الوحيد. نتمنى من ألله عز و جل ان يرفع عنا البلاء.
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80 - بدر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:28
رب الناس اذهب الباس إشفي انت الشافي شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الاسقام، اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والبلاء، نستغفرك اللهم ونتوب إليك لامنجا ولا ملجا منك إلا إليك.
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81 - بدر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:28
نسأل الله الصحة والعافية والشفاء للمرضى بإذن الله ونحث المواطنين بإثباع طرق الوقاية و قرارات السلطة العمومية.
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82 - moihsin الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:28
المغرب على غرار الدول التي تقشفت في القطاع الصحي تدفع ثمن ذلكحاليا
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83 - Elmiloud الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:28
ياالاهي احفظ المغرب وجميع البشرية يا رب العالمين
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84 - جلال الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:28
منين جات 27 عاوتني ياك الحدود المعابر المغلقة الرحلات الحوية تما الغاءها متذ ايام حتى المهاجرين لم يسمع لهم بدخول الحجر الصحي اصبح الجميع ملتزم ييه حاليا على وزراة الصحة تكون شفافة ولا تخفي الحقاءق اين سجلت الحالات بالضبط هي الوافدة او المحلية لا يبقى الشعب قي دار غفلون لا يمكن ان تسجل 27 حالة قي يوم واحد هذا العدد كثير
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-6
85 - صاحب راي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:28
الله يلطف بنايارب الهم ابعذ عنا البلاء
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86 - Anouar الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:28
الله اكبر الوضع خطير الزمن بيوتكم يا ناس
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87 - karim kenitra الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:28
برب الكعبة الا دارو شي حاجة نهار تعافة شي دولة أوروبية والله كل مساؤولين اهربو ليها و درويش اموت
170 حالة كما علجتو داك لوزير ديال قزدير عالجو ولاد شعب
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88 - مصري عبد الرحيم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:29
يارب تشافي جميع المسلمين يارب لا شفاء إلا شفاؤك
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89 - عفاكم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:29
اكررها ثم اكررها حفاظا على صحتنا وحياتنا كمواطنين مسألة احترام الخصوصية يجب تجاوزها حتى لا تقع الكارثة..
أصبح لزاما نشر صور وأسماء وعناوين المصابين والمتوفين رحمة الله عليهم على القنوات العمومية والرقمية حتى يتسنى للجميع معرفتهم والتأكد من او عدم مخالطتهم..
الاحصاء والبحث غير كاف على الاقل معرفة المصابين تتيح لمخالطيهم الحجر الطوعي في بيوتهم الى حين ظهور الاعراض أو التقدم فورا للمصالح المعنية..
غالبا الان العديد من المخالطين ممكن مصابين ومازالو يتحركون ويخالطون آخرين..
ارجو أن يصل كلامنا الى المسؤولين وان تكون هناك جرأة أكثر في التحرك لمصلحة الجميع وللحد من انتشار الوباء..
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90 - اني هنا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:29
اللهم لطفك ورحمتك فإننا قد طغينا وتجبرنا فإن عاقبتنا فبعذلك وأن عفوت عنا فبفضلك ورحمتك
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91 - ويسخديجة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:29
اللهم ألطف بنا انت ولينا يا الله يارب أنزل رحمتك و ارفع عنا هذا البلاء الزموا منازلكم الله يهديكم يا رب الرحمة
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92 - Karim الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:29
لازم على كل واحد الالتزام بقواعد النظافة و تعليمات السلطات و غادي يكون في الخير لأن الحالات لي كتبان حاليا خدات الفيروس سابقا يعني واخا يرتفع العدد عادي وان شاء الله يكون الخير في المستقبل
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93 - berrada الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:29
الله يجزيك بخير نلتزم بالتعليمات ديال السلطات العمومية هادشي تيخلع او نبقاو فالدار
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94 - mehdi الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:29
الأخصائيين العالميين تا يقولو بلي العدد يضاعف كل 3أيام، و إلى حدود وصول الدروة(لي مازالا بعيدا) حيت بزاف لي ما تا يحتارموش التعليمات.
ما حد باقي الناس تا يخرجو بدون سبب ما حد دروة المرض كا تبعد أو الكارثة كا تقرب.
الله يحفضنا كاملين.
نبقاو فديورنا.
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95 - Free_Man_US الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:29
لا حول ولا قوة الا بالله. حتا قلنا هنأت الوقت.
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96 - Ingénieur الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:30
اللهم رب الناس ادهب الباس واشف انت الشاف لا شفاء الا شفاؤك...انا لله وانا اليه راجعون...لنبق في بيوتنا فالفرج قريب ان شاء الله
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97 - rima الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:30
استحلفكم بالله ان تبقو في منازلكم لكسر سلسلة انتقال العدوى ان الامر خطير
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98 - حداوي مغربي مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:30
يا لطيف يا لطيف يا لطيف.....
اللهم يا رب رحمتك .....اجركم للله لكل من يصهر على صحتنا.و أمننا
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99 - عبد الحكيم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:30
5 حالت ماتت مقابل 6 عاشت .
واحد قدام واحد
ردوا بالكم القضية توترت .ادخل لكارك .برك في دارك . ماتخرجش من دارك
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100 - Omar الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:31
العلاج الرئيسي لكرونا هو الالتزام بالبقاء بالمنازل لتكسير سلسلة تفشي الولاء وانتقاله.
لنساعد أنفسنا بتخطي هذا الامتحان والنجاح فيه!
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101 - منصف التازي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:31
طبعا كل يوم سترتفع الارقام الى نهاية الشهر بعد فحص المخالطين للحالات الاولى
مشكلة كبيرة عدد لتحليلات في اليوم كم هل يفحصون 10 حالات في الساعة ما معدله 100 حالة في اليوم سيكون الرقم كاريثي نسال الله السلامة و العافية
لا ينفع الا الجلوس في البيت . يجب على دولة دعم الفقراء للالتزام بالحجر الصحي
الغلاء و الفقر و هناك ناس 5 او 6 افراد في بيت و كوزينة و مرحاض مع الجيران
بعض المنازل في المدن القديمة يصل عدد السكان الى 30 او 25 شخص . كلهم فقراء . هل سياكلون الجدران . المرجو النشر
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102 - lamborghini الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:31
الله يبعد علينا كورونا.
ماذا عن فايروس جديد ظهر في الصين؟ هل بالفعل ظهر فايروس هانتا؟
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103 - محمد الزموري الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:31
اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن نحن وجميع بلدان المسلمين يارب
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104 - مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:31
170 حالة إصابة مؤكدة تم إجراء التحاليل الطبية المخبرية ام الحالات الإصابة الممكنة فهي حسب المعدل 510 الإصابة بالفيروس
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105 - Abdou الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:31
عدد الإصابات في تزايد، نسأل الله تعالى السلامة والعافية للجميع، ومزيدا من الحذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا كيف نأخذ حذرنا من الأوبئة فقال: «إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوها» أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلنلزم بيوتنا ولا نخرج منها لعل الله أن يقينا شر هذا الوباء
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106 - oum reyad الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:32
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم ارحم ضعف عبادك و أحفظنا من هذا الوباء و ارفعه عنا
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107 - سعيدو الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:32
ما زلنا في المرحلة الأولى و يإمكاننا تقليص المصابين بكورونا إن التزمنا بنصائح الحكومة

فالعدد ليس بالكبير مقارنة بكل دول العالم
إن شاء الله نتحد معا لتجاوز هذا الوباء وسننتصر عليه بفضل الله ورحمته
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108 - مغترب فامريكا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:32
الله استر بلادنا راه خص ناس تلتازم ا تعرف انه دولة قايمة بالواجب اكتر من القياس راه فامريكا ا مواخدينش تا ربع د الاحتياط اللي فالمغرب .
لذلك الله ارحم الواليدين بقاو فديوركم .
عاش المغرب . الله احفض لينا بلادنا ❤️
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109 - RAOUAL الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:32
la plupart des cas de corona dans des quartiers populaire .malheuresement..il faut alors attendre 7 jours pour voire ce qui va se passer ... AUSSI un nombre limité de test au pays 800 TEST au MAROC et 800000 TEST au USA
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110 - أبو آدم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:32
عفوك ....ياألله اللهم ارفع عنا سيء الامراض والاسقام
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111 - Mounir ouarzate الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:32
يجب توفير عدة مراكز للفحص في بلادنا . اكيد سوف يكون العدد اكبر بكتير. يارب يا رب لا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
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112 - Omar fido الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:33
أيها المواطنون : مزيدا من الالتزام بحالة الطوارئ و ستمر الأزمة بسلام انشاء الله. أكبر دول العالم تشيد بالتدابير الاحترازية التي انتهجها المغرب. يبقى فقط دورنا نحن كمواطنين. اللهم احفظنا جميعا
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113 - moss الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:33
الاحتياطات لي خدات الدولة كانت فمحلها وكنزيد ندعم المجهودات الجبارة ديال جميع الناس لي ساهرة على الامن والصحة والتنظيم واللوجيستيك (الامن الغذائي) فكل ربوع المملكة اعتقد ان الامور تحت السيطرة يجب فقط الاخذ بتعليمات الدولة 170 حالة ف هاذ المدة كاملة مكتستدعيش الخوف راه هذ العدد فبؤر الوباء كتسجل غير فحي واحد
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114 - mouss الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:33
العدد في ارتفاع مستمر .اخشى ان يفوق عدد المصابين عدد الاسرة ..الله يستر نسالك اللهم السلامة والعافية الطف بنا يا رب ..جلسو في ديوركم اعباد الله..والنظافة بعد ملامسة اي جسم .على وجه الارض ...اتمنى الوقوف عند 170
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115 - عمر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:33
الف في المئة غتكون الاصابات في جهة الداربيضاء حيت مكينش شروط النظافة في هاد الجهة والبشر محتارمش تحديرات السلطة اضافة الى الستهزاء والعشوائية
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116 - flan الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:33
نريد اسماء المدن التي تسجل فيها الاصابات عوض الجهات و هذا مطلب العديد من الناس
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117 - ben lebsir ahmed الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:33
هده الحالات هي قبل الحجز الصحي اجابيات الحجز سوف نشاهدها بعد اسبوعين لولا دالك سوف نشاهد اكثر من هدا مطلب من الله ان يشفي الجميع وتمر هده الازمة باقل خسارة لان مانشاهده في العالم هناك تصاعد مقلق ادا علينا الحفاض على اولادنا وبيوتنا
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118 - صالح الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:34
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا.وابعد عنا هدا الوباء يارب
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119 - حسن قنديلة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:34
لطفك يا ربي وانت ارحم الراحمين اللهم ابعد عنا هذا الوباء الفتاك يا عطوف يا غفور يا رحيم
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120 - سعيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:34
عزل راسك اوماتخافش.بقافدارك اوعليك لمان لتازم بشروط الوقاية اونعس مرتاح ااومانساوش اللي ماتو الله ارحمهم وللي مريض الله ايشافيه.اوردبالك بقافدارك. من دخل داره فهو آمن باذن الله.
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121 - نيشان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:34
واحد يموت و..واحد يعيش ..
معدل الوفيات تقريبا 45٪
هادشي مكيبشرش بالخير ..الله يحفض و صافي
اللي عندو شي دار ..يبقا فيها
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122 - حسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:34
انا لله وانا اليه راجعون.
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123 - Zoro الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:34
مبغيتوش تبركو فديوركم هاحنا غدي نلعبو الأدوار النهائية مع الطاليان او اسبانيا او اران والمريكان
عمرنا حققنا التقدوم فشي حاجة او نهار غدي نتقدمو غدي نتقدمو فوباء او ليحفظ الى متأهلنا لنيهيا
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124 - Stabiron الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:34
دابا عاد عرفت معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:( من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيرت له الدنيا بحذافيرها )..
إذا تأملت في وضع الكون في هذه الأيام العصيبة، تأخذك القشعريرة!! الله تعالى هو المهيمن على خلقه جميعا.. حتى هاد الفيروس اللي مدوخ العالم ما يقدرش يخرج عن طوع الجبار سبحانه وتعالى!!
أغنياء الأرض حايرين .. ما يقدروش حتى يهربوا لشي مكان يتحصنوا فيه!!
بنادم شاداه القفقافة وما عارف ما يدير !!! سبحان الملك !!
و الله شخصيا ما خايف من العدوى، بنادم ميت ميت، و اللي ما مات بكورونا غيموت بغيرها...
أنا خايف من لقاء الله تعالى .. حياتي دوزتها كلشي غير بالموبقات.. ها التدخين، ها الزنا، ها الفواحش الظاهرة و الباطنة.. أهونها واحد 2 تيرابايت ديال الموسيقى و الأفلام ف disque dur ديال البيسي.. بلا ما نهضر على سيئات البورتابل و المواقع اللي كندخل ليها..و أعراض عباد الله، و زيد و زيد.. واأسفاه !!!
يا ربي تهديني و تحسن ليا الخاتمة يا ربي..
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125 - محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:34
بدون تعليق
أكثروا من الصلاة
فمن مات بالوفاء فهو شهيد والحمد الله
لا تيأسوا ولا تخافوا ولا تعلهوا
الحمد الله على كل حال
قوموا بتنظيف أنفسكم قد المستطاع
والسلام عليكم
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126 - siko الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:34
Allah i7ad lbass otahfad bladna ainsi que toutes l humanités et encore une fois restez chez vous
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127 - ادم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:35
واعباد الله وكلسوا في ديوركم راكم ماحاسينش بخطورة الوضع و15اليوم ماقادينش تصبرو ها العار يلا ما اتقاو الله في هذا البلاد راه لا تمكن منا هاذ الوباء مشينا خلا الله يحفظ وصافي
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128 - تعليق الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:35
نتمنى أن تعرف الأيام المقبلة تسجيل قليلة جدا..حتى يمكن حصر عدوى الوباء و الحد من إنتشاره...يجب أن يلتزم كل المواطنين بالتعليمات الصحية....
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129 - مواطن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:35
المرجو من وزارة الصحة أن تخبر المواطنين بنسبة الأشخاص الذين تقوم بالتحليل لهم في اليوم من نسبة الإصابة من العدد الكلي الذي تم اختباره. لتنوير الرأي العام
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130 - مهتم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:35
نسأل اللّه السلامة والعافية ، اللهم ارفع عنا البلاء
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131 - الفلاح المتضرر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:35
ياربي ارحم موتانا وشافي مرضانا وعافي اصحاءنا برحمتك ياارحم الراحمين يا رب العالمين
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132 - شخمان سطاتي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:35
ابتدأ من اخر ايام هاد الاسبوع صوف نبأ في الخط التنازلي بءذني الله تعالى خصوصا إذلتزمنا بالتعليمات التي تعطى لنا من السلطات المختصة بالمملكه
الله اوفقنا في هاد الامتحان
اوراه اغلبية المغاربة بينوا على وعي كبير في هده اللحظات العصيبة مما جعل أغلب البلدان تتكلم عنا اصبحنا مثلا يحتدى به على الصعيد العالمي نيڤو لمغربي طالع بزاف عليهم
اونشري ياهسبريس مفخرة الاعلام الهادف
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133 - الحمداني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:35
الله يلطف بنا عسى ان تكرهوا شياء وهو خير لكم اكثر الاستغفار والزموا بيوتكم يحفظكم الله.
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134 - Momo الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:35
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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135 - Tarragona الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:35
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا حي يا قيوم
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136 - Adil oujdi الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:35
تقريبا نفس العدد لليوم الثاني على التوالي هل هو استقرار في عدد الفحوصات ؟ أو استقرار في عدد الإصابات ؟ مع العلم أنه كلما زاد عدد الفحوصات تزداد الإصابات المؤكدة ! نتمناو الدولة تكون دايرة ما عليها ونكونو حاصرنا الوباء بالفعل ..غهذا هو الأسبوع الخاسم بإذن الله
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137 - مغربية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:36
اللهم لا يصل رمضان الا و قد رفعت البلاء و شفيت المسلمين من الوباء و تفتح المساجد باذنك يا واحد يا احد يا فرد يا صمد
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138 - Ana الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:36
وكاين شي بنادم باقي تيسلم وتيبوس وتيدور فالزناقي دعيناهم الله
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139 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:36
اللهم ربي نسألك اللطف عند المقادير عند نزولها وبعد نزولها مع رضاك الأكبر اللهم احفظنا من هذا الوباء الخطير وعجل اللهم بالشفاء على المصابين اللهم أنت الشافي وانت العافي وانت المعافي ارحم ضعفنا واشفي مرضانا وانصرنا على القوم الظالمين ووفق ملكنا لفعل الخيرات والإحسان واحفظه بما حفظة به الذكر الحكيم
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140 - يا ساتر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:36
لطفك يا آلله
اللهم حمينا وغفر لنا انك على كل شيئ قدير
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141 - Aziz1 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:36
لاحول و القوة الا بالله العظيم
الا وقفت الحركة البشرية سيقف انتشار الوباء
وبقاااااو في ديوركم
واش بغيتو اولي الطايح اكثر من النايص
اشمن رخصة الخروج ولا ريح
التهور سيدفعنا الى ما لا تحمد عقباه
شدو ديوركم اعياد الله
اللهم اهدي خلقك
تلاقو علينا الجهل و الوباء
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142 - حنان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:36
ان الخطر الحقيقي الدي يحول دون احتواء الكورونا كون تلت 1/3 الحالات المصابة لا تضهر لديهم أعراض المرض مما يجعله متفشيا وسط أكبر عدد ممكن من الاشخاص-خصوصا منهم- اللدين يستهترون بالوباء لدا ندعو كافة المواطنين والمواطنات باعتبار اي شخص نتعامل معه كأنه حامل للفايروس لنحمي انفسنا وعائلتنا الصغيرة منها والكبيرة وكدا للمساهمة في محاصرة الوباء في ظرف وجيز وبأقل الاضرار...اللهم يا لطيف الطف بما جرت به المقادر
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143 - marocain الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:36
إدا كما قلت سابقا بعملية حسابية الأرقام ستتضاعف 5 أو 10 مرات أو أكتر بعد يوم 3أبريل وخاصنا نحسبو 14يوم أي 18 أبريل عاد الأمور غادي تبدا تراجع ،هادشي إلى طبقنا الحجر الصحي.
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144 - AYmane Jabrane الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:36
اللھم ارفع عنا ھذا الوباء یارب
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145 - رشيد رشيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:37
توقعت ان نصل الى 160 حالة
و توقعت زوجتي ان نصل الى 170 حالة
فصدق توقعها للاسف
المزيد من الحيطة الالتزام يا مغاربة
اكبر مشاكلنا هي الامية و الجهل. الان فهم النظام بان بعض ممارساته التي تكرس الجهل و الظلام قد آتت اكلها الان، مثل دعم الاضرحة بالهبات باش يبقاو يضحكو على الاميات و الاميين و يبوسو الاسوار ديال الضريح، دعم مواسم الجاهلية و الظلام التي تذبح فيها الابقار و الجمال و تأكل حية بحضور العامل و الوالي، الاعتماد على الاميين و الاميات و تسخيرهم في حملات ضد النخبة المثقفف كماحدث في مسيرة زروال رالدار البيضاء، الاعتماد على البلطجية في ترهيب المواطنيين المتظاهرين.
اتمنى ان تراجع الدولة حساباتها بعد زوال هذه المحنة.
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146 - رياضي متقاعد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:37
هذه الاعداد لا تعني الكثير اذا ما نظرنا الى العدد القليل الذي خضع للفحص بالمقارنة مع الدول الاوروبية، في نظري عدد الاصابات اكبر بكثير ولكن مادامت الاعراض عند الكثير ليست خطيرة ولا تستدعي العلاج فلا نعرف عنها شيأ، اللهم احفظ بلادنا وجميع المسلمين والبشرية يارب.
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147 - أستاذ باحث الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:37
طبيعي جدا في هذا الوقت بالذات ارفاع عدد الحالات، لازلنا في بداية الحجر، وباستحضار مدة الحضانة... الوقاية، التوعية، الصرامة هي الحل لنتجاوز الأزمة، الحجر الصحي يعني النجاة، وخرقه يعني الهلاك لا قدر الله... إذن الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تعريض الأمن الصحي للبلاد والعباد، لكن على الدولة أن تنظر في حال العمال، المياومين، السرباية، الكسالة... سيموتون جوعا قبل كرونا...
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148 - الدريوش الهام الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:37
الحمد لله الاسبوع الثاني ضروري ترتفع الحالات لانها قيد الاكتشاف لكن ان شاء الله الاسبوع الثالث سوف تبدأ الاصابات بالانخفاص بفعل التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة وانخرط فيها جميع المغاربة لذا الترقب الان هو سيد الموقف
نتمنى الخير ان شاء الله و يرفع عنا الله هذا الوباء الذي علمنا الكثير و الكثير
علم الانسان بكل اسلحتة و تكنولوجيته و جبروته حجمه الحقيقي فلعلنا نيتوعب الدرس و نعود الى الله ......مكناس
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149 - atigi الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:37
كادت تغمرنا الفرحة اليوم لو تم بدون تسجيل إصابة جديدة لكن تفاجأنا بهذا العدد 27 حالة جدية ، الخطب جلل ،يجب على الجميع التقيد وبصرامة مع حالة الطوارئ المتخذة ، فالأمر ليس بالهزل .
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150 - mehdi الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:37
ياربي اعفو علينا و نجينا من هذا المرض
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151 - ساهموا فقط بالقاء في الديور الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:38
الدولة والمسؤولين دايرين اكثر من جهدهم الاخطاء ديال الناس تيتعاندوا الى بقينا فديورنا غادي نساعدوا راسنا والدولة شوفوا الدول الكبار فين وصلوا رغم انهم مجهدين اكثر منا ساعدوا الله يرحم الوالدين / نطلبوا من الجمعيات يساعدوا ووعيو الناس تلزم ديورها
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152 - ايكس شي حاجة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:38
يجب تعقيم القطع النقدية والاوراق المالية...ضروري جدا...هي من ا سباب انتشار الفيروس..انا شخصيا اعقم كل القطع ولاوراق النقدية...ولا تتعرض للتلف....
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153 - عبد الحكيم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:38
لم لا تكلف الوزارات نفسها عناء تحديد مناطق المصابين بالضبط ليسهل حصرها وتقديم العلاجات الضرورية للمصابين وفحص المخالطين ومنع الآخرين من دخولها.
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154 - حمزة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:38
اللهم ارفع عنا هدا الوباء.ويجب ألا التزام بالحجر الصحي
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155 - Mohamed الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:38
On devrait lancer plus de dépistages pour atteindre plus rapidement l'asymptote de la courbe des contaminés (selon les phases connues d'une pandémie). Tant qu'on enregistre des cas , on est encore loin de clore l'affaire. (L'isolement ou la quatorzaine des gens n'est pas suffisant. Ici à casa, j'ai observé que les gens se baladent dans la rue tranquillement, il faut plus de sévérité).
الله يحفظنا ويحفظكم من كل سوء
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156 - الكرموسي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:38
يجب الحزم في حالة الطوارئ ولو أضطر الأمر لإستعمال الرصاص ضد المستهزئين بقرارات السلطات بقاو في ديوركم تحميو راسكم و عائلاتكم العدد في تزايد مقلق نطلبوا من الله الدعاء و الإستغفار إلى أن يرفع عنا هدا الوباء
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157 - عبدالله الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:38
والله غريب امر هذا الشعب، لا أتحدث عن استهتاره وعدم التزامه بالحجر، لأن هناك فئة مغلوبة على أمرها فيما يتعلق بكسب الرزق، لكن العجيب والغريب هو الاختلاط وعدم الحفاظ على المسافة الآمنة.. سبحان الله
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158 - خالد المانيا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:39
الزموا بيوتكم جزاكم الله خيرا هده مسؤولية جميع المغاربة الوقاية خير من العلاج.
إن بعد العسر يسرا .
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159 - محمد زيدان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:39
نسأل الله السلامة الأعداد في تزايد مستمر
لنكن مستعدين لكل السيناريوهات في الأيام القادمة
لأن ما رأيناه في طنجة وتطوان و فاس لا يبشر بالخير
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160 - hn1 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:39
Mais les marocains vous croyiez que vous habitez sur une autre planète au quoi ,sa vas s'accélérer de jour en joue comme dans tout les pays du monde vous êtes pas a l’abri ne rêvez pas ,depuis que jais appris que notre propre pays abandonne ses enfants derrière sa porte ,je suis pas contant ces marocains c'est leur pays de quel droit vous vous permettez de rejeter vos enfant qui ont les mêmes droit que vous de les laisser mourir derrière la porte es que nos dirigeants sont plus marocains que le peuple ,!
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161 - فهد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:39
لطفك اللهم نرجو. ربنا لاتحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.
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162 - احمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:39
نسأل الله السلامة والعافية،سؤالي حدا لو كان التدقيق أعني المدن بدل الجهات حتى نلتزم الحيطة والحدر اكتر اكتر
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163 - تسنيم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:39
اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
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164 - احمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:40
نسأل الله السلامة والعافية،سؤالي حدا لو كان التدقيق أعني المدن بدل الجهات حتى نلتزم الحيطة والحدر اكتر اكتر
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165 - med الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:40
وراه خاص الجيش انزل للشارع والضرب بيد من حديد كل من خالف الاوامر هاد الجيش علاش كاين كاع هادي هي الوقت لي خاصو اتحرك فيها البوليس والقواة المساعدة مكافيش حيت المغاربة كامونيين راسه قاصح خاص الزرواطة
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166 - سعيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:40
قابلية ارتفاع هدا الرقم متوقع حتى يتم حصر جميع المصابين. المرجو الالتزام بالحجر الثحب و قواعد السلامة الصحية حتى نكون في مرحلة استباقية لانتشار الفيروس. حفضكم الله اين ماكنتم.
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167 - aroub الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:40
يجب على العبد في مثل هذه الأوقات أن يتذكر قوله تعالى {وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران:139]
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168 - ahmed الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:41
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض و لا السماء و هو السميع العليم
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169 - ابن تاشفين الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:41
شئ عادي أن يترفع عدد المصابين إلى هدا الحد ،لمادا ؟؟لأن الأعداد الخاملة الحاملة للفيروس بدأت لتوها تظهر عليها الأعراض وهي التي تواصلت مع حاملي الفيروس في البداية،من المنتظر أن تقفز إلى الأعداد مضروبة *2 بحلول بداية شهر آبريل ،ليس هدا تخمين ولكنه مرتقب في مثل هدا الوباء،
إلتزموا بيوتكم جزاكم الله ولا ترموا بأنفسكم إلى التهلكة وانتم تعلمون.
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170 - nadia الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:41
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم لطفك يا رب
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171 - سعيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:42
السلام عليكم
اظن ان الاحصاءيات فيها لبس والله اعلم يبدو انه ليس هناك حظر جوي
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172 - شكيب الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:42
الله ارحم ليكم الوالدين بقاو ف ديوركم
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173 - محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:42
كلنا في سفينة واحدة أما نغرقو كاملين أما ننجو كاملين كل واحد اجلس فدار و هدا الفيروس ما كايعرف لا غني و لا فقير ولا وزير ولا فلاح ولا شاب و لا شيخ يأتي على الأخضر و اليابس نتعاونو جميع اللهم نجلسوا جميع و 2 أسابيع و نتهناو كاملين والا راه نكلسو شهور في ديورنا اوا غير بالعقل
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174 - سلام عليكم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:42
اقسم بالله ماكاين شي وعي عند اغلبية ناس راه غادي اوقع لينا كثر من اطاليا الى بقينا غادين هاكا والله كنشوف على مدينتي بن جرير والله مامسوقين كولشي خارج كيدور او يتعانقو او يلعبو عادي عندهم هاد شي راه ماشي قوة تخرج باش تقول لينا انا راجل مامسوقش لمخزن ولاكن من مصلاحتك او مصلاحت داركم جلس شوية حتى تحيد هاد موصيبة او خرج هاديك ساعة موت انت شكون تسوق ليك ياربي تلطف بينا
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175 - سعيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:43
مزال مشفتو والو مبيتوش تريحو فديركوم
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176 - الخبرة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:43
هادشي مايجيكومش غريب حيت عندنا 2000 و صرف نتاع المخالطين او 685 حالة مستبعدة راه يقدر يتزاد حنى بلاه فالبداية
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177 - عاااااااااااااااااااااااااااجل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:43
انا لله وانا اليه راجعون ويا ربي تحفظنا, مازال اغلبية الناس في المغرب ممسوقينش ومادايرينش الكمامات وحتى قوات الامن والقياد والصحافة المهم كولشي ممسوقش وهادشي خطيييييييييييير جدا جدا
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178 - محمد أمين الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:44
أمر مفروغ منه أن يرتفع عدد المصابين والمنتقل إليهم الفايروس محليا
إنتظروا أن يرتفع العدد بالمئات، ولولا الحظر المبكر لكانت النتيجة كارثية ولكانت الإصابات بعشرات الآلاف.
نتمنى أن تكون هناك تفاصيل أكثر بخصوص المصابين الجدد، كيف وأين ومتى إنتقلت إليهم العدوى والأعراض التي أحسوا بها كي نعرف ونستعد لما ينتظرنا ولا يبقى الشعب في دار غفلون.
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179 - Simo f الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:44
ايطاليا بدأت هكذا ما دام عندا شي بشر باقي ما واعي بالخطورة ديال هاذ الوباء
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180 - hamid de taza الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:44
الله يحد الباس هناك تصاعد في وتيرة الوباء.كملاحظة للمسؤولين ياك نظام الورقة نقلتوه من فرنسا.او حتى هي جاها الوباء فجاءة اوا نقلو كلشي الرقة او كيفاش نستعملوها او منين ناخذوها .واه حتى نقيل مقدرتوش تكملوه.راه المواطنين منظابطين حتى لاقصى درجة ولكن منين لقاو القدميا كيخرمزوا خرجوا اقلبو على الورقة و هنا اعطي مثال بمدينة الدار البيضاء كانه ليس هنتك حجر صحي كاشي خرج والسلطات تتفرج المهم اخر حاجة يمكن افكروا فيها هؤلاء السؤولين هي صحة المواطنين.والعنوان .عاون بلادك اجلس في دارك. ايه او من بعد.المهم نقلتو نقلتو نقلو كلشي.لك الله ياوطني .
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181 - ز. عثمان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:44
السلام عليكم
الحمد لله لم نلحظ زيادة في عدد الوفايات. هذا لا يمنع انه نلاحظ بعض النقص في التدابير الوقاءية كتعقيم الشوارع والازقة والاماكن العمومية زيادة اننا لم نختبر المستشفيات اختبارا حقيقيا ربما لطفا من الله او حسن تدبير المسؤولين. ما دمنا في بداية مرحلة تفشي الوباء نرجوا من المسؤولين التحرك و ايجاد الحلول الاستباقية لكل مرحلة. اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. يارب تحفظ بلادي وناسها وامة سيدنا محمد. الله الوطن الملك
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182 - nordin الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:44
69 tests dans la journée ne suffit pas , france 5000 tests
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183 - ورزازيه الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:45
قل لن يصيبنا الا ماقد كتبه الله لنا
لا تقلقو فرب الخير لا يأتي إلا بالخير
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184 - سفيان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:45
‏التزامك أخي في البيت واحتسابك الأجر في ذلك سمعا وطاعة لولاة أمرك، ومساعدة للمسلمين في كفّ الشرّ عنهم، هو من إظهار العبادات المشروعة وقت البلاء التي نرجو أن تكون سببا في كشف هذا البلاء، فجدد نيتك في جلوسك واحتسب الأجر في ذلك والأرقام فالعالم لا تكذب
الالتزام الالتزام فالبيت هو الحل مع الدعاء ربي يرفع علينا هادشي ويلطف بالعباد ديالو
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185 - yyy الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:45
عولوا علا مليون حالة بنادم خارج ممسوقش
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186 - مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:45
العدد غادي او كايزيد.........
لطفك يا الله
لطفك يا الله
لطفك يا الله
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187 - ابراهيم السلاوي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:45
اخواني اخواتي سلام الله عليكم لا اجد خيرا من قوله تعالى باسم الله الرحمان الرحيم من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا صدق الله العضيم فاختر ما شءت اخي اختي فعند الله الجزاء وعند ربكم تختصمون
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188 - مواطن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:46
اولا اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزق ذويهم الصبروالسلوان.عدد حالات الإصابة يزداد بوثيرة كبيرة وعدد الوفيات في زيادة وعدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء ايضا.لو قامت وزارة الصحة بالفحص لفئة كبيرة من المواطنين ستجدون ارقاما كبيرة جدا للمصابين.
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189 - Hassan الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:46
اللهم إنا نشهد انك الله لا إله إلا انت الواحد الأحد الفرد الصمد ألذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد أن ترفع عنا وعن بلادنا والمسلمين جميعا هذا البلاء اللهم ردنا الى دينك وإلى بيوتك ردا جميلا يا أرحم الراحمين ويا أكرم ألأكرمين.
ٱمين ٱمين ٱمين والحمد لله رب العالمين
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190 - سعيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:46
واريحو فديركوم راه تواحد مغاديش اموت بجوع الي بغيتو اتحبس هادشي
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191 - rabatmaroc الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:46
لطفك يا لطيف الطف بأمتك في ما جرت له الأقدار.
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192 - Fahd الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:46
نطالب جميع المسلمين بصيام يوم الخميس بمنابسة بداية شهر شعبان فايام الرحمة قادمة ان شاء الله ولا تنسو الدعاء للمرضى واللدين ماتو رحمهم الله
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193 - حسن بنلحسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:47
الزيادة واردة و في حد ذاتها ليست مشكلة، المشكلة في وتيرة الزيادة التي يجب التحكم فيها من خلال الحضر الصحي.
ستكون الامور عادية اذا لم تتجاوز الوتيرة في معدلها اليومي 150 حالة، حيث سنصل الى قمة المنحنى بعد 50 يوما. و يكون المجموع 8000 حالة. اذا علمنا اننا نتوفر، حسب تصريحات المسؤولين، على 1600 سرير انعاش، و بحسب الإحصائيات 10% يحتاجون الى الانعاش التنفسي، فسنكون في مستوى 50% من الطاقة الاستيعابية نظريا و 70% فعليا اذا أخذنا بعين الاعتبار ان مدة الانعاش قد تتجاوز 21 يوما. لكن للاسف سيكون هناك ضحايا.
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194 - جعفر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:47
الحمد لله عدد المصابين مازال متحكم فيه رغم أن بعض الجهال ما زال لم يمتتل لتعليمات الدول والمكوث في خربته مقارنة بالدول الأوروبية التي تسجل حالات بالآلاف نحن ما زلنا في الطريق وإن شاء الله سنخرج من هده المحنة لا فاقدين ولا مفقودين أكثرو من الدعاء والإستغفار قال الله تعالى " ليقضي الله أمرا كان مفعولا"
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195 - adil الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:47
بسم الله الرحمان الرحيم
27 إصابة راه شيء عادي جميع الدول تسجل أعداد مرتفعة المهم هو التقليل من التجمعات . وهناك أخبار سارة بنسبة لوجود الدواء
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196 - محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:48
الأمر يزداد خطورة وقلقا.
يجب إعلان الطوارئ العامة وليس الصحية وتدخل الجيش وجميع السلطات لقمع المخالفين للاتزام بمنازلهم بدون اي مراعاة لأي حقوق.
من لا يمتثلون لواجب المكوث بمنازلهم ينتهكون حقوق الآخرين في العيش ولا يجب ان تحترم حقوقهم في التسكع.
كما يجب إغلاق جميع الأسواق بما فيهم أسواق الجملة .
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197 - بقا في دارك الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:48
اللهم انك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا، بغيت نعرف هاد حالة الطوارئ كطبق غير فالليل، بنهار عادي ناس خارجة، نقولو الناس لخدامة وكترزق على الله عندها سباب او هادوك التجمعات توع القنات ديول الدرب لاش، بصح خاصنا بزااااف
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198 - نورة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:48
نداء للكل حافظوا على القوانين النصوص عليها ومتخرجوا الا للضرورة وليتقدا يتقا مايكفي لأسبوع باش يقلل من الخروج ديالوا والتزموا بالنظافة ولا تلقوا بأنفسكم ولا باهليكم للتهلكة خافوا على ولادكم على امهاتكم على اباؤكم لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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199 - rabatmaroc الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:48
يا لطبف ااطف بعبادك .يا رحيم ارحم عباكك.
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200 - الفيروس و العودة لله الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:49
اللهم يا رب احمنا و احم جميع عبادك ،من عبدوك علنا و سرا ،اشف و أبعد هذا المخلوق عن البشرية جمعاء
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201 - RED1 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:49
على الدولة ان تتدخل بكل صرامة لتطبيق الحجر الصحي والا ستخرج الامور عن السيطرة
نسال الله تعالى ان يعاملنا بلطفه ورحمته
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202 - كلليوس الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:49
هذه ليست كرونا أنها لعبة ضامة حلل وناقش
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203 - عماد المديوني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:50
الدارالبيضاء في الصدارة, و هذا يرجع الى الازدحام الشديد في وسائل النقل.

انا شخصيا شاداني الخلعة و اراقب درجة الحرارة بهوس. خايف لنعادي الواليدة الى كنت مريض.




تهالاو.
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204 - aziz الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:50
المشكل لكين هو الشوارع خالية من المواطنين و الدروبة والزناقي مملوؤة عن اخرها بنادم مبغاش يحشم ومبغاش يعيق حتى يشوف اعز ناس عندو قاسهم هاد المرض عاد باش غادي يعرف بأن هاد شي بصح وديك ساعة غادب يلقا لوقت فات
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205 - Yanis الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:50
Faut pas avoir peur y as 89 pour cent des guérison faut juste faire attention et respectez les consignes
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206 - الله يحفظ الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:51
ويلا كانوا المسؤولين وما واعيينش بالخطر اش كتنتظرو زعما. وما عندنا لا ملابس واقية، لا سيارات الاسعاف مجهزة، واين هم الاطباء واصحاب الاختصاص، وكنشوفو غير المقدم والمخازنية والقياد والعسكر. ومنظمة الصحة العالمية تقول بان الحجر الصحي غير كافي بل يجب تعقيم الشوارع وتوفير الاكسجين والأدوية للمواطنين
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207 - محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:51
ألتمس إلتماساحارامن وزارت الداخليةأن تضع عينهاعلى الأحياءالشعبيةوليس على الشارع العام فحسب فالأحياءالشعبيةمصيبةعظمى ،ترى ناسَهاكأن شيئالم يقع
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208 - الشغل بدا يتزير الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:51
الاخوة كونو جنود من مواقعكم بإلتزام النصائح. الاحترام. الالتزام... بالقواعد... نصح الاخر من لا يعرف او راس قاسح. صبروا. لا حشومة لا والو في الواجب. لا تقافحو. تحية الاسلام. هي. السلام عليكم... المسافة. 1.5. احترامها. العطس والكح في منديل او الكم او في الارض... التجمهر. لا والف لا. لانه الناقل الناجح 500%. الهالك.... و
والدعاء لله تعالى ان يرحمنا.... ويهدينا. ويشفي مرضانا ويعافينا جميعا .امين
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209 - عبد الكريم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:52
المشكل. انه في بعض. الاحياء. لم. يستوعبو بعد. الالتزام. المنزلي
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210 - وديعة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:52
الفيروسات .. ناتجة عن اضطراب موجي ( كهرومغناطيسي ) .. فهو اضطراب فيزياءي اي بالعلاج الكهرباءي ( لسعات محددة علميا ) .

من سيتسائل او يستنكر !! ما قلناه ان اصل ( نشأة الفايروس ) من تاجيج كهرومغناطبسي.. فما عليه الا البحث في اول واقعة ظهر بها الفايروس وهي حادثة ( نيوكايسل ) وسمي الفيروس باسمها ( فيروس نيوكايسل ) . وكات اول مدينة ركبت محطة ( كهرباء ) !! ...

اكبر سدين لانتاج الكهرباء يوجدان بالصين !! ابحثوا عنهما وعن موقعهما من وهان !!


اذن من اراد النجاة ... كتاب الله موجود .. وعلوم القرءان تفوق علوم العصر .

علوم القرءان تقول لكم ان الفايروس من منشأة ( اضطراب فيزيائي ) !! .. وببرهان علمي .

والتجربة خير برهان ... واهل العلم اهل التجربة .. تدعوهم لتجربة العلاح ( الكهربائي ).. للتعاون من اجل خير البشرية .

نرجو النشر .. مع فائق الاحترام
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211 - فريد العطار الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:52
نسأل الله تعالى سلامة والعافية للجميع إنشاء الله
والله الدي لا إله إلا هوا إلى مشدينا ديورنا هاد الوباء مغاديش إتحاصر
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212 - الله اكبر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:53
ان قدر لك المرض بهذا الداء ستمرض ولو كنت تعيش في الصحراء وحدك وان لم يقدر لك ذلك حتى ولو كنت بين ملايير الناس لن وصاب.
لكن تبقى الوقاية خير من العلاج.
قال سبحانه** ولا تلقوا بايدكم الى التهلكة**.
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213 - مشكلة كبيرة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:54
لن يقتنع الجميع تيولي قد الطايح قد النايض ....وةأكيد أن القادم أسوأ و أسوأ بكثيى مما نتوقع ليس فقط على الصعيد المحلي بل حتى على دول العالم قاطبة هذا الفيروس لا يفرق ببن غني و فقير إنه عادل جدا .....ولكم في الحياة قصاص يا ذوي الألباب.
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214 - جون لوك الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:55
فرض حالة الطوارئ يجب أن يتم بالقوة الصلبة لا الناعمة.. على الملك التدخل وأمر الجيش بالنزول إلى الشارع لفرض الأمر الواقع.. و إلا انتظروا الأسوأ.. لاقدر الله.. حفظ الله وطننا وشعبنا..
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215 - هشام الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:55
ل بجب الحد من التجمعات في الاحياء الشعبية لانها قنبلة موقوتة
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216 - Said1 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:56
في إسبانيا إرتفع عددد الإختبارات إلى80 ألف يوميا !!!! وهذا كله لمعرفة المصابين للتأكد منهم ومعرفتهم. أين اللغز في هذا؟
اللهم نسألك اللطف في قدرك. اللهم ارفع البلاء والوباء عن العالمين إنك على كل شيء قدير.
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217 - ضحى الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:56
ياربي ترحمنا وتلطف علينا حنايا محتاجين للرحمة ديالك
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218 - مواطن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:56
الله يحفظ هذا الوطن من كل سوء واطلب من المغاربة التزام اابيوت
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219 - قاهر الفيروس الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:56
وجب مراقبة مخالطي المخالطين ...لان انتقال الفيروس تسلسلي ...الهجوم على الفيروس هو الحل
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220 - اشامي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:57
العداد يتسارع و البعض مستهتر بصحته ولا يبالي بما يقع ويستخف بهاذا المرض الصامت اللذي يمكن أن يجهز عليه في كل لحظة وحين
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221 - immad الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:58
للاسف ان عدد المصابين المسجل كل يوم مرتبط بالامكانات المتواضعة للصحة بالمغرب.،،،في اروبا يقومون يوميا بالاف الفحوصات وبالتالي يكتشفون اكبر عدد محتمل ،،،،اظن ان الدعاء هو الحل اللهم ابعد عنا هذا الوباء..،هناك امل ربما اذا ارتفعت درجة الحرارة ربما تموت الفيروسات.،،والله اعلم
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222 - Ingénieur lambda الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:59
Il faudra mettre en place un numéro national pour appeler les autorités d’intervention à chaque fois on note une désobéissance dans son quartier ou autours de soi.

Il faudra commencer à punir sévèrement et publier les jugements pour servir de prévention contre les désobéissants.

Il faudra munir de masques tous les agents représentants l'autorité de l’etat sur le terrain.

Il faudra développer rapidement l’application sur internet pour se prémunir de l’autorisation de sortie, sinon ça sera le facteur aggravant dans quelques jours telle que c’est fait aujourd’hui.

Merci Hespress de sélectionner quelques bonnes idées parmi tous les commentaires sur vos articles et les faire relayer aux autorités en ce moment particulier. Nous les citoyens lambda n’avons pas cet accès aux autorités décidantes du pays.
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223 - حزين الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:59
عدد الوفيات في اسبانيا جريدة Elmundo
Madrid 1263
Cataluña 339
país vasco 120
Castilla la mancha120
Castilla y León 120
Andalucía 58
comunidad Valencia 94
Galicia 18
Navarra 24
la Rioja 22
Aragon 32
Asturias 22
Extremadura 18
Canarias 11
Baleares 10
Cantabria 6
Murcia 2
رسالتي لجميع المغاربة الزمو بيوتكم راه الوضع خطير جدا الله يحفظ بلادنا من كل شر يا رب العالمين تحياتي ليكم من اسبانيا
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224 - حسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:59
أيها المغاربة يا أحبتي يا أبناء وطني العزيز كونوا واعين بحساسية الموقف وخطورته،واصبروا وصابروا ورابطوا في بيوتكم.ولايغرنكم الشارع والدرب ، فرب خرجة للشارع أو للدرب تورث مصائب لا حصر لها تعم صاحبها وأهله وجيرانه وأصحابه وأعز الناس لديه... ومالكم لا تصبروا بضعة أيام ،والصبر مفتاح الفرج..اصبروا والزموا منازلكم ذلكم خير لكم لو كنتم تعلمون.
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225 - Dahaoui mohammed الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:00
راه يلا ما بقيناش فديورنا و صبرنا شوية غداي توقع كارثة في المغرب .. و غادي يوصل عدد الموتى الى اكتر من مليون شخص.. ا خوتي سمعو كلام الدولة و السلطات و بقاو فديوركم
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226 - naciri hichame الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:00
واش هاد الناس مبغاوش أحسنوا الله يهديهم و يهدي الجميع
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227 - hicham prince الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:01
اللهم لطفك. نسألكم الدعاء لكل البشرية
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228 - sobhi الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:02
رسالتي للسلطات ، يأما ستساعدوا الشعب بمساعداة مالية لأ كل و شرب و سداد فواتير الماء و الكهرباء مع تأجيل تسديد الكراء للأشهر لقادمة بأمضاء وثيقة ألتزام و ألا فأن عدد الحالات سيرتفع و
سيصبح لدينا المشهد الأيطالي و الأسباني .. و سيغرق الجميع فقراء
مع الأغنياء.. و رسالتي للأغنياء أذا كنتم تظنون بأنكم بعدين عن
المرض فأنتم واهمون
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229 - malakghuida الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:02
يارب تلطف بنا يا ارحم الراحمين
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230 - ملاحظ الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:02
اللهم الطف بنا يارب، ارحمنا برحمتك الواسعة، وارفع عنا غضبك ومقتك ولاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، المرجو من السلطات الضرب بيد من حديد مع المستهترين والذين يعرضون حياة المواطنين للخطر... ولو تطلب الأمر استعمال القوة، لدينا نوع من البشر لايفهم سوى لغة الحزم.
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231 - abdelkrim الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:02
,اله يرحم الوالدين ما بقاو في ديوركم والتزموا بالحجر الصحي
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232 - الروماني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:03
انا ما فاهم والو، علاش مابغاوش اداويو الناس، هد غير 170 واحد، علاش ما ايداويوهم بالكلوروكين ، او يفحصو القدر الممكن من الناس....؟
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233 - محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:03
ينصح بعدم تناول الالبان فهو معروف عنها انها تضعف بشكل كبير مناعة الجسم كما ان اللحوم لا تنفع الجسم في شيء ومضرة يستحب تعويضها بالبيض والاكثار من الخضر . وينصح بتناول فيتامين سي فهو يقتل الخلايا المريضة الحاملة للفيروس وينشط جهاز المناعة كما يجب التقليل من السكر لانه يزيد من نسبة الانسلين في الدم وهو تسمم في حد داته فقط ملعقة صغيرة في اليوم كافية كما ينصح بتناول فيتامين d فهو يساعد الخلايا على التعرف على الفيروس بسرعة واستدعاء مناعة الجسم وهو الفيتامين الدي تمدنا به الشمس حيث نلاحظ ان في جو غائم تكثر نزلات البرد وتنشط الفيروسات والافضل هو الزنك الدي يمنع الفيروس من الثكاتر داخل الخلية لكن المشكل في كيفية امتصاصه من طرف الخلية وهو الدور الدي يقوم به دواء كلوروكين كما ان الصيام للمتقطع صحي للدات وممارسة بعض لتمارين والابتعاد عن التوتر والحرص على النظافة
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234 - متتبع الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:03
هذا العدد سيتزايد يوميا بوتيرة غير معروفة وربما عالية (اللهم احفظنا من كل شر ) لأن الإجراءآت والتعليمات لم تتخذ بالجدية والصرامة الضرورية في الوقت المناسب.اي قبل في الأسابيع التي مضت . وحتى الآن. زيادة على أن عدد التحليلات لاكتشاف المرض ليست بكافية حتى تغطي كل من اتصل بهم أي مريض. لهاذا كل من حامل الفيروس ولم يكتشف
بأنه مريض فقد يسبب في العدوى للغير . وهذا الغير يسببه للآخرين. وهكذا دواليك. وبهذه الكيفية يصعب التنبأ بالمستقبل .الله يجعل السلامة وصافي.والله يحد الباس.
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235 - Amin Barceloneta الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:03
نخاف من فيروس ولا نخاف من خالقه
نسأل الله التبات في الدنيا والآخرة
المسلم لا يخاف لأن معه خالقه
والوقاية ضرورية
ان شاء الله كل شيء سيعود الى ما كان عليه
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236 - ممرضة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:04
رحماك يا ربي ...قلبي كيتقطع ؛كنفكر فوالدين وفخوتي وعائلتي..والأمهات والأباء والأطفال والمسلمييييين كافة..و خوتي لي حاصلين فالديار الأوروبية ،
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237 - هغل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:04
هناك حالة و فات لم علان عنها بعد
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238 - متتبع مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:04
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل الغافلون و المغفلون منا
ربنا لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه
يا عباد الله الزموا بيوتكم عفاكم.....عفاكم...عفاكم...عفاكم الله يرحم ليكم الوالدين ..
سوف نؤدي الفاتورة غاليا لا قدر الله من استهتارنا و غفلتنا و عدم تبصرنا و عدم نظرتنا البعيدة للأمور..
نحن فقط سنكون ضحية للحرب البيولوجية الجرثومية الغير المعلنة بين أقوياء العالم...احنا كاملة علينا لا مستشفيات لا إمكانيات لا دخل شهري قار غادي تجي غير فينا احنا الشعب المسحوق و المطحون...
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239 - In god we trust الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:06
التفسير المنطقي ل تاريخ 20 ابريل

المغرب أغلق مجاله الجوي نهائيا 15 مارس .
هذا يعني أن 30 مارس سيكون تاريخ ظهور آخر حالة حاضنة للفيروس واردة من الخارج بإذن الله.
يعني سيكون من الطبيعي خلال هذه المدة ارتفاع عدد الحالات سواء القادمة او المخالطة.. وقد يرتفع العدد إلى المئات بنهاية شهر مارس..
مثلا.. لا قدر الله، إذا وصل عدد الحالات بنهاية الشهر إلى 1000 وصولا إلى معدل 75 حالة يومية.. فالمتوقع أن ينخفض المعدل بحلول شهر أبريل باستمرار إلى أن نصل إلى صفر حالة بين منتصف أبريل ونهايته.
فقط بفضل الله و رحمته ثم بإلتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الالزامي سنتمكن بحول الله من الخروج منتصرين من المحنة و بتوفيق الله برفع الحجر نهائيا وعودة الأمور إلى طبيعتها.
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240 - OMAR الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:06
اللهم احفظ بلادنا و بلاد جميع المسلمين من هذا الداء الفتاك ، ما زال يحصد الأرواح المرجو الالتزام بالحجر المنزلي كي نقضي على عدو البشرية
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241 - مواطن مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:06
وجب الرفع العاجل من وتيرت التحاليل والا سيصبح الوضع كارتيا . لا يعقل انه لم يتم فحص سوا هدا العدد القليل من الناس .
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242 - fatima الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:08
هادشي هو النتيجة ديال التجمهرات لي دارو الناس عند الحوانت و فمرجانات بحال الى غيموتو بالجوع و مزال غيتزاد العدد الاسبوع المقبل بسبب داك الدعاء الجماعي. اشنو هاد الجهل. الله يهديكم جلسوا فديوركم
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243 - bilal zinini الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:08
اللهم إلطف بنا يارب العالمين قولو أمين . أمين يارب العالمين
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244 - مصطفى الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:09
يارب العالمين يارب السماوات والارض نحن عبادك الضعفاء يا رب ارفع هادا الوباء عن البشرية يا سميع يا قريب .
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245 - Ingénieur lambda Suite الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:09
Que tous les supermarchés ou n’importe quelle enceinte ouverte de s’assurer de mettre à disposition des salariés des moyens pour désinfecter leurs mains, les sols etc..et des masques sinon c’est un autre vecteur de contamination à grande échelle qui est laissé sans contrôle approprié.
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246 - متفائل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:13
كل الدول الموبؤة عرفت تغير في منحنى الإصابات إنطلاقا من اليوم الرابع عشر من ظهور أول حالة ،النسب تختلف كل حسب إجراأت الوقاية.
27 حالة رقم عادي مقارنة ب 3000 و 4000 حالة في بعض دول الجوار الأوروبي ....
أرقام المغرب العربي عادية وجد مشجعة لقهر هدا الوباء.
ننتضر نهاية الأسبوع وإن لم يتعدى الرقم 300 حالة ،أعدكم في ضرف شهر سننتصر على هدا الوباء.
إن كنت مغربي قح ،تحدث لنفسك وقل سأهزمك يا كورونا : أدخل لدارك شد باب دارك واخا تاكل زوية وأتاي .
أعدكم وتدكروا كلامي في غضون شهر أو أقل سيصبح كورونا في خبر كان.
كونوا أقوياء لا داعي للقلق
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247 - azouz الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:16
هذه تحاليل خاصة بالمخالطين ...عادي هذا العدد..حسبوا منهنا 4ايام علما يخدم الدوا...هذه الايام غادي يزيد العدد
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248 - rafik الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:18
الله احفظنا و احمينا من هاد الفروس
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249 - بدر طنجة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:19
المشكل انا كمخرج منتقدا شي 10 دقيقة منطلقا دراري صغار يعني 15 14 16 سنة متجمعين بحال مكين والو كدوز دوريات كيهربو و يرجعوا خص الوالدين يشدهوم بصحة
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250 - khadija الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:20
وا عباد الله راه بالي ماكين لحجر لوالو فيما مشيتي وسط الأحياء و لدخال فدروبا كتلقا التجمعات ديال الدراري و كين ليكيتجامعو في التدخين بيناتهوم
لمقدم مادايرش خدمتو الناس ولاة كتمشي هيا تزاحم على الورقة
اسواق الخضر ماتخيلوش الاكتظاض ليكاين أو رجال الأمن ماكيديروش شي نظام باش يحبسو الناس مايعمروش بلاصا وحدة
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