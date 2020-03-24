"جامعة القنص" تساهم في صندوق تدبير "كورونا"

ياسين أوشن من خنيفرة

ساهمت الجامعة الملكية المغربية للقنص، الاثنين، في الصندوق المحدث لتدبير جائحة "فيروس كورونا" (كوفيد-19).

ووفق الرسالة التي وجهتها الجامعة نفسها إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تتوفر هسبريس على نسخة منها، فإن "الجامعة، بفروعها الجهوية ومنخرطيها من جمعيات القنص والقناصة، تساهم في تمويل هذا الصندوق، من خلال التبرع بمبلغ خمسة ملايين درهم".

هذه المساهمة جاءت، وفق الرسالة ذاتها، "تنفيذا للتعليمات الملكية، القاضية بإحداث صندوق خاص بتدبير "فيروس كورونا"، وترسيخا لروح المواطنة وقيم المؤازرة، وانخراطا في المجهود التضامني لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، من خلال محاربة انتشار هذا الوباء القاتل".