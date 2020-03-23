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كُتّاب وآراء
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"مكتب الكهرماء" ينفي خبر تعليق استخلاص الفواتير
الاثنين 23 مارس 2020 - 20:55
نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الأخبار المتداولة عبر شبكات التواصل للاجتماعي، والتي تزعم بأن المكتب قرر تعليق استخلاص فواتير الماء الصالح للشرب إلى أجل غير مسمى بسبب وباء كورونا.
وجاء في بيان تكذيبي توصلت به الجريدة أن "المكتب ينفي بشكل قاطع هذه الإشاعات الكاذبة، ويدعو زبناءه الكرام إلى الاطلاع على البلاغات الرسمية الصادرة عن المكتب".
وأضاف المصدر ذاته أن "المكتب يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء، من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها لمواجهة هذا النوع من الإشاعات والمغالطات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (104)
1 - غير داوية الاثنين 23 مارس 2020 - 21:03
زعما شنو غيها الا فيتوا جميع الفئات الضعيفة من أداء الفاتورتين هذ الشهر وتعتبروها بمثابة مساعدة منكم للصندوق؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق
132
2 - med.kech الاثنين 23 مارس 2020 - 21:03
كل شيء قابل للضحك و المزاح إلا استخلاص الفواتير الخاصة بالكهرباء و الماء و الهاتف و الانترنيت ... بقد ابنتم فعلا على تضامن من نوع اخر... تضامن لفائد خزينتكم و به وجب الاعلام
تعليق غير لائق
113
4 - salam الاثنين 23 مارس 2020 - 21:04
و لم لا يساهم المكتب الوطني للكهرباء والماء في ظل هذه الجائحة بمنح المواطنين المعسرين مهلة للاداء بعد ان يرفع الله سبحانه هذا البلاء!؟
تعليق غير لائق
101
5 - Achraf الاثنين 23 مارس 2020 - 21:04
اصلا همهم هو تكديس الأموال لا غير وتانيا هذا المغرب فقط ليست إيطاليا على كل حال
6 - ابتسام الاثنين 23 مارس 2020 - 21:04
نتمنى مراعات الضروف الحاليه للبلد والاخد بعين الاعتبار الاوضاع الجديدة واضطرار العديد من الناس الي الجلوس من وظائفهم لمساعدة الدوله على الحد من انتشار الوباء وكا ترتب عنه قله المداخيل
7 - عثمان الضاو الاثنين 23 مارس 2020 - 21:04
المكتب ضرو خاطرو بزاف و تقلق و قال نوصل حتى القضاء حتى هذا شي ما فيه لعب و هو للتوضيح اسي المكتب فرق بين التعليق و بين عدم الاداء
8 - KokoRicko الاثنين 23 مارس 2020 - 21:04
حتى الإشاعة لم تزعزع قلوبكم و ترحمون العباد، شنو فيها تضامنو مع الشعب و من بعد رجعوها بالتقسيط...سوف يشهد التاريخ على ما تفعلون.
9 - قبح الله الفقر الاثنين 23 مارس 2020 - 21:04
بما ان الجميع منع من الخروج وهذا من مصلحته ، ولكن نصف المغرب يعاني من البطالة والان الناس في بيوتهم يموتون بالجوع ، اين سيحصلون على مال استخلاص فواتر الماء والكهرباء ، بالله عليكم قولو لي اين ؟
11 - لطفك يا رب الاثنين 23 مارس 2020 - 21:05
هناك من لا يملك قوت نفسه و لا يعرف هل يبدء بالاكل و الغاز .... الخ ام استخلاص الكراء لانه سيطرد ام الماء و الكهرباء ام الهاتف
شخصيا احترت يا رب تنزل علينا اللطف لاني ارى شهور الجوع قد اتت
شخصيا احترت يا رب تنزل علينا اللطف لاني ارى شهور الجوع قد اتت
12 - حميد الاثنين 23 مارس 2020 - 21:06
نتمنى ان يكون دالك الاجراء نابع من التظامن مع الشعب
خصوصا وان الظرفية الحالية تقتظي الدعم الاجتماعي من طرف الدولة فيما يخص هذه المادتين الحيويتين اقتداءا بفرنسا وغيرها من الدول
خصوصا وان الظرفية الحالية تقتظي الدعم الاجتماعي من طرف الدولة فيما يخص هذه المادتين الحيويتين اقتداءا بفرنسا وغيرها من الدول
13 - عبد ربه الاثنين 23 مارس 2020 - 21:06
انا عن نفسي لن اقوم بدفع الفواتير المتعلقة بالماء والكهرباء وحتى ايجار الكراء لانني افكر في الاكل من الاجل الحياة ولا اجده بما يكفي تم توقيفي عن العمل بسبب كورونا ان لم تقتلني كورونا ساموت من الجوع فئة السكن الشبابي(الزوفريا) اغلبهم يعانون في صمت
الله يفرج علينا ويديرنا شي تاويل دالخير
الله يفرج علينا ويديرنا شي تاويل دالخير
15 - GALA الاثنين 23 مارس 2020 - 21:06
مطالب كثيرة لتعليق أداء فواتير الكهرباء والماء وأداء الكراء واقتطاع الديون ووو... ولكن مع الأسف لن يؤديها عنك أحد بل ستتراكم وستصبح عاجزا عن أداءها
16 - خالد الاثنين 23 مارس 2020 - 21:07
معكم حق الكذب لا.لكن لم لا تقومون بدالك أو إعفاء المواطنين ولو شهر واحد
17 - galas f dar الاثنين 23 مارس 2020 - 21:07
أزعما شنو فيها اللي تم تعليق استخلاص الاقساط الشهرية الى حين دوز هاد الجايحة اللي خلات بزاف دناس گالسا من العمل .
18 - اسامة الاثنين 23 مارس 2020 - 21:07
المكتب باغي تابع غي ناس ماباغيش تراعي للبشر كلشي معاون و انت باغي تخلص.. انا عندي غانخلص ماعندي كرا الحمد لله .... و لي ماعندوش آ اااالمكتب تاباش ياكل ماخلص كراه كيفاش غايتخلص هاد ضوء و الماء ترجلو مع الضعفاء اجلو الخلاص فين غايهربو هاد الناس الله يهديكم
19 - عبد السلام مصباح الاثنين 23 مارس 2020 - 21:07
لستُ أدري من أي طينة جبلوا...يمتصون دماء وعرق ورزق الشعب، ولا يرحمونه حتى اللحظات الحرجة، علما أن هذه الشركة فرنسية، ورئيس فرنسا أعفى شعبها من فواتير الماء والكهربا والغاز، وحتى الكراء…ألا يستحيي مسؤولو الشركة عندنا من سلوكهم الأرعن واللإنساني؟ ألا يحسون بما يعانيه المغاربة في هذه الظرف الحرف الذي يحتاج إلى قليل من الإنسانية والرحمة...ولكن: إذا لم تستحي ، افعل ما شئت
20 - جيهان الاثنين 23 مارس 2020 - 21:07
عادي مصدقناش اصلا الخبر شى متوقع منكم’´´´´
22 - Omar الاثنين 23 مارس 2020 - 21:08
حنا المغاربة عندنا الفلوس بزاف بلا ما تعاونو بلا...... ؛
23 - البوهالي الاثنين 23 مارس 2020 - 21:08
ولي جا عندكم باش يخلصكم وتعادا آش المعمول .المطلوب تأجيل تأدية الفواتير حتى ينتهي الحجر الصحي واااافهمونا
24 - سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاثنين 23 مارس 2020 - 21:09
واش عمركم شفتو صداقة كتخرج من حبس
25 - Dami الاثنين 23 مارس 2020 - 21:09
حتى الضوء وقاطعوه معدنا مانديرو بيه إن لم تستحيو أزيدو حتى الماء
26 - Majid-197881 الاثنين 23 مارس 2020 - 21:09
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين في بلدنا العزيز لمادا لم تساعد مثلا الكهرباء والماء الفئة الفقيرة في المغرب لنا ولكم الله يا اخواننا في المغرب
27 - تشقق الاثنين 23 مارس 2020 - 21:10
نحن أيضا لدينا الحق في مقاضات المكتب الوطني للكهرماء لعدم الوقوف إلى جانب الشعب في هذه المحنة العصبية التي المت بالعالم
28 - jamal الاثنين 23 مارس 2020 - 21:10
حشومة عليكم .
اصلا الناس مساكن مخدامينش و مكيخرجوش منين عيخلص الدرويش ديك الفاتورة ، مفيها باس الى سامحتو هاذ الشهر
اصلا الناس مساكن مخدامينش و مكيخرجوش منين عيخلص الدرويش ديك الفاتورة ، مفيها باس الى سامحتو هاذ الشهر
29 - Amnay الاثنين 23 مارس 2020 - 21:11
L'office devrait comprendre. La situation exceptionnelle actuelle nécessite un peu de civisme de citoyenneté de la part de l'ONE. Les citoyens ont au moins cette fois une excuse plausible.
30 - Souhail الاثنين 23 مارس 2020 - 21:11
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ما فيها بأس إلى سمحتوا شهر أو شهرين في ظل هذه الأزمة
31 - عمر الاثنين 23 مارس 2020 - 21:12
الله يجازيكم. ما وقفينش عليكم. الله ينوب علينا
32 - المراكشي الاثنين 23 مارس 2020 - 21:12
و علاه أسيدي شكون نتوما حتى تمشيو للقضاء في هاذ الأزمة، نعلو الشيطان رآه غتنوضوها على راسكم الشريف، ما فيها باس الشريف إيلى سمحتو في شهر أو شهرين غير للفقراء اللي ما فحالهومش و زادت وقفات عليهم بهاذ الأزمة اللي فوق الطاقة، الله يرفع علينا البلاء، غير خرجو بشي بلاغ و قولو فيه غنأجلو إستخلاص مستحقات شهر ديال الأزمة إلى ما بعد الأزمة شوفو كيف غيكون شعور المسكين اللي كيصور النهار بنهارو، الله يهديكم.
33 - fes driver الاثنين 23 مارس 2020 - 21:12
الوعود الكاذبة لمساعدة الأسر التي تمر بأزمة مادية في هذه الظروف الحزينة بدأت تتهاوى و تتلاشى . كان الله في عوننا أجمعين و أزاح عنا و عن البشرية هذا الكابوس المرعب انه على كل شيء قدير
34 - حسن الاثنين 23 مارس 2020 - 21:13
زعما هاد المكتب ما باغيش يتساعد مع المواطنين المغاربة وا عباد الله هادي راها ازمة خطيرةاو بنادم مازال كي فكر فالارباح لي غا يدخلها من المواطن
بنادم راه خاصو يضحي فهاد الموقف ديال الوباء على الاقل غير مدة محددة ++++راه كين ما عاندو حتا ما ياكل كيفاش غا يخلص هاد الماء و الكهرباء ++++
بنادم راه خاصو يضحي فهاد الموقف ديال الوباء على الاقل غير مدة محددة ++++راه كين ما عاندو حتا ما ياكل كيفاش غا يخلص هاد الماء و الكهرباء ++++
35 - زينب الاثنين 23 مارس 2020 - 21:13
كاين ناس الى مخدمش ميكلش،خاصها على الاقل دير شي حل مؤقت، مع هذه الظروف، جميع القطاعات دارت حل للناس،اوا حتى الوكلات الكهرومائية حتى هيا تحس بالمواطن في هذه الظرفية
36 - mo nl الاثنين 23 مارس 2020 - 21:13
و لما لا؟ ذالك اضعف الإيمان! من ضمن ما سينفق من ذالك الصندوق المخصص لمواجهة كورونا، لم نر بعد عملا ما أنفق عليه من ذاك الصندوق!؟!؟!
37 - كورونا الاثنين 23 مارس 2020 - 21:13
غير ضاحكين أسي الضو انت و المدام الما واش الصدقة كا تخرج من الحبس
38 - said lamnakra zmamra الاثنين 23 مارس 2020 - 21:13
حسبنا الله ونعم الوكيل. هاذي غير سمعات الخبر كذباتو او باغا المتابعة؛ شكون باغاتابع شعب مخدام ما خارج يخدم ما عندو خدمة مكاين غير الحجر الصحي؛ ساهلة بالفم ولكن صعيبة على أرض الواقع. شعب بأكمله لا نوفر له شيء ولو لقمة العيش لابناءه الصغار. و بقى في دارك؟ وفر قبل أن تحكم، الرحمة بيد الله اللهم ارحمنا رارفع البلاء والوباء عنا
39 - سليمان الاثنين 23 مارس 2020 - 21:13
اشنو فيها الى صبرتو علينا راه مخدمناش يالله نتكافو مع المصروف ديال الدار
40 - بن صالح الاثنين 23 مارس 2020 - 21:13
المكتب (الوطني ) للكهرباء مازال يصر على قبط أنفاي المغاربة على الرغم من كونه المستفيد الوحيد من هده الأزمة بجانب اتصلات الغرب .
41 - عادل الاثنين 23 مارس 2020 - 21:14
كيفاش زعما مابيتوش تعلقوهم؟كيف غانديرو نخلصوهم؟
42 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 23 مارس 2020 - 21:14
المطلب الوحيد الذي يتمناه المغاربة من المكتب الوطني للماء والكهرباء هو جعل تسعرة الاستهلاك في الشطر الأول فقط مهما كانت الكمية كما يفعلون مع بعض الشركات الكبرى
43 - korona الاثنين 23 مارس 2020 - 21:14
المرجو من المكتب الوطني للكهرباء ان يرئفو بحال الفقراء في هذه الاوقات العصيبة التي يعيشها العالم هذه سنين بل اعوام الموطنين يقوم بواجبهم كما ينبغي ويسددون ثمن فواترهم كما ترون اليوم هم بحاجة الىيكم من اعفاءهم من اداء فواتر الضوء والماء المقبلة وشكرا.
44 - ma3loumat الاثنين 23 مارس 2020 - 21:14
كيفاش نديرو نخلصو فهاد الضروف ما مصير المواطن الاجير
45 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 21:14
برافو...هكذا تكون الوطنية والتضامن في زمن الوباء ...حسبنا الله ونعم الوكيل..
46 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 21:15
عارفينها غاتكون غير إشاعة فين عمر شيحاجة لغاتكون فصالح المواطن غتكون حقيقية مستاعدين إمشيو حتى القضاء على هاد الكدبة أوبغيناهوم إعقلو علينا
47 - الدردابي الاثنين 23 مارس 2020 - 21:15
وماذا لو فعلها مكتب الكهرماء، رأفة بالكداح؟!!
48 - شريف الاثنين 23 مارس 2020 - 21:15
واش الصدقة تتخرج من الحبس الكل شارك في صندوق الدعم (إدارات وزراء برلمانيون أثرياء وحتى الفقراء عبر هواتفهم النقالة بعشرة دراهم ) باستثناء الهضرة فراسكم.
49 - دير الخير الاثنين 23 مارس 2020 - 21:15
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو القطاع الوحيد للي ما يتفاكش والو تخلصو تخلصو وإدا إقتصرت الضروف هوما يجيو يدورو على المواطنين باش يتخلصو، فالوقة لي عدة دول لغات إستخلاص الماء و الكهرباء و الغاز، بالرغم من أنه هنا في المغرب تايكون إكتضاض في نقط الإستخلاص
50 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 21:16
ولم لم تستبقوا ببلاغ بوضح رؤيتكم وتدابيركم للوضع الراهن، من استمرار الخدمات ووضعية التزويد ووضعية العاملين وكيفية الاستخلاص.؟
51 - ma3loumat الاثنين 23 مارس 2020 - 21:16
كيفاش نديرو نخلصو الفواتير و ما هو مصير الأجير
52 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 21:16
لاحول ولا قوة الا بالله
هاد الشي فاش فالحين،شاعلا فيهم العافية،ميقدروش اصبرو تيفوت هاد البلاء،غنهربو ليكم!!!
هاد الشي فاش فالحين،شاعلا فيهم العافية،ميقدروش اصبرو تيفوت هاد البلاء،غنهربو ليكم!!!
53 - زيرو سمطة معانا الاثنين 23 مارس 2020 - 21:17
او علاش صبحو على نبوري مفرقين عرما ديال لوراق لمخيرة فيهوم كتخلع واش هذا هو تضامن مع ناس لي مخدامينش او لي معندهاش صالير فيكس أين المنطق أين الوعود الكاذبة... ؟!
54 - العزاوي الاثنين 23 مارس 2020 - 21:17
ولماذا لا يتضامن مع الشعب شهر أو شهرين ريتما يمر هذا البلاء أم لا يشبعون من الأرباح التي يجنونها طوال العام
55 - ياسين الاثنين 23 مارس 2020 - 21:18
هذا الخبر بسرعة خرجتوا تكذبوه ، وشنوا فيها الى تعاونتوا مع الناس راه بزاف ديال العباد واقفين من الخدمة بسبب هذا الفيروس ، ياك العام كامل وانتم خدامين تكسلوا في عباد الله
56 - Hicham الاثنين 23 مارس 2020 - 21:18
عارفين متيهمكوم غير تعمرو جيوبكوم وعارفين مفيكومش روح الوطنية داكشي علاش متيقتش دوك الاخبار برافو عليكوم يا الاستغلاليين
57 - مواطنة مغربية الاثنين 23 مارس 2020 - 21:19
لم افهم بعد لمذا هناك أناس يروق لهم نشر الإشاعات أهو نقص في التربية امً مرض نفسي يدفع صاحبه الى الكذب وتصديق ملا يقوله
لا حول ولا قوة الا بالله ، اللهم ارفع عنا جميع أنواع الاوبئة
لا حول ولا قوة الا بالله ، اللهم ارفع عنا جميع أنواع الاوبئة
58 - مغترب الاثنين 23 مارس 2020 - 21:19
وفوقاش باغيين يطبقوه تا يخرجو الناس للشارع خوفا من الموت بالجوع ماشي كورونا على الحكومة أن تتحرك فعجلة الإقتصاد متوقفة قبل وقوع الكارثة
60 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 21:21
يجب الغاء و ليس تعليق استخلاص لأن الناس كتعيش النهار بنهارو و الشهر بشهرو و كفكرة لي الاستهلاك ديالو أقل من 200 كيلو.واط فالساعة يتم اعفاؤه و 15 متر مكعب بالنسبة للماء
61 - م.احمد الاثنين 23 مارس 2020 - 21:22
على الأقل اجلوا الاستخلاص بعد الجاءحة وكون خير انشاء الله
62 - بيضاوي الاثنين 23 مارس 2020 - 21:22
و ديرو بحال فرنسا و اجلوهم را بنادم ما خدامش مع الازمة
63 - مواطن2 الاثنين 23 مارس 2020 - 21:22
يجب إخراج الدعم لحيز الوجود ولا غنخرجو احنا راحنا نطبا مول الكراء كيدق الحانوت كيدق الكهرماء غيقطعوه الخضرة مالقينا باش نشريوها
64 - عبد السلام الاثنين 23 مارس 2020 - 21:23
الأفضل أن يعود مكتب الماء والكهرباء إلى عادته القديمة لاستخلاص الفواتير حتى لا يتأخر اي مواطن عن الأداء ما دامت نيته لا ترغب في التساهل مع أي تأخير في الأداء رغم الشدة والحجر....
65 - وفاء الاثنين 23 مارس 2020 - 21:24
وقولو لينا كيفاش نخلصو و فوقاش حنا لم نستلم رخصة الخروج ثم حنا عاملين الحجر الصحي طبقا لما أمرت به الجهات المسؤولة من وزارة الصحة والسلطات او رسلو المستخدم يستخلص الفواتير وخاصة إن آخر آجل استخلاص فاتورة شهر مارس هي 23 أي اليوم بالضبط ما العمل؟؟؟
66 - فاتي الاثنين 23 مارس 2020 - 21:24
إذن على المكتب أن يفعلها لأن أغلب الأساتذة والأجراء ليسوا في مكان سكناهم المكترى عند السفر و العودة إلى العمل والسكن سيتم الدفع
67 - abdo الاثنين 23 مارس 2020 - 21:25
والله لا خلصو عليك أبما زادو علينا حتى نكونو عايشين فرنسا عاد اخلصو علينا الماء والكهرياء والكرا بغينا غير اعفيونا من الطريطا ديال البنك هاد شهرين انا دبا واقف من الخدمة وعندي وليدات شكون عقل عليا تبكاس ديال الما أودي كنطلب الله اشوف من حالي وحال لبحالي
68 - noha ismail الاثنين 23 مارس 2020 - 21:26
الكل ساهم في صندوق كورونا الا هؤلاء.الجشع ثم الجشع.حتى طريقة صياغة البيان تنم عن حقد دفين اتجاه الفقراء و الاغنياء على حد السواء نساءل الله السلامة و العافية
69 - وسام الاثنين 23 مارس 2020 - 21:26
يا رب السلامة يعني بلا متحلموا بهاد لخبار يعني خسرو بيناتكوم بلا مدخلونا معاكوم * لا حول و لا قوة إلا بالله *
70 - amzil الاثنين 23 مارس 2020 - 21:27
Effectivement, il est vivement souhaitable que l'ONE+L'ONEP collaborent à son tour en guise de soutien pour soulager ses clients des factures qui viennent s'associer aux nécessités quotidiennes de subsistance pour une durée bien déterminée.Il en est de même pour la connexion internet de la part d'ittisalates.
71 - عمر الاثنين 23 مارس 2020 - 21:27
لماذا لانحدوا بجانب الدول التي طبقت الحجر الصحي وآعفت مواطنيها من أداء فواتير الماء والكهرباء حتى تزول هده الايام العصيبة
72 - ز. عثمان الاثنين 23 مارس 2020 - 21:28
السلام عليكم
الجلوس في المنازل يعتي استهلاك اكثر للماء و الكهرباء اي ربح اكثر للشركات التوزيع. واشكون غيخلص الفرق؟هنا تتجلا التضحية و حب الوطن. اين الانخراط اين التازر؟عند الامتحان يعز المرء او يهان.
اللهم احفظ بلدنا و بلدان المسلمين
الله الوطن الملك
الجلوس في المنازل يعتي استهلاك اكثر للماء و الكهرباء اي ربح اكثر للشركات التوزيع. واشكون غيخلص الفرق؟هنا تتجلا التضحية و حب الوطن. اين الانخراط اين التازر؟عند الامتحان يعز المرء او يهان.
اللهم احفظ بلدنا و بلدان المسلمين
الله الوطن الملك
73 - سبحان الله الاثنين 23 مارس 2020 - 21:31
حتى الأسلوب الذي جاء به البيان التكذيبي يفتقر للباقة واللياقة .
سبحان الله .
سبحان الله .
74 - فقير الاثنين 23 مارس 2020 - 21:32
امكتب الجيعانين ميفكروش في الناس الضعفاء لي ما قدينش يخرجو يخدمو و حتى إل خرجو ما كاينش الخدمة الكلش ساد ناس الموقف و الحمالة و الفراشة و غيرهم من الفقراء قالك التضامن...التضامن يكون بالفعل لا بالقول
75 - fati fati الاثنين 23 مارس 2020 - 21:32
آخر شيء نحلم به هو ان تعلق شركة الماء والكهرباء الفواتير لسنا كباقي الدول لا مجانية للانترنيت ولا الاكل ولا إعفاء من فواتير الماء والكهرباء الم نستحق ان ننعم ولو لمرة واحدة في حياتنا بهذه المجانية؟ هل نحن شعب يدفع طول حياته ويئن في صمت ؟ فعلا مرض كورونا ابان عن حقيقتكم .
76 - mustapha الاثنين 23 مارس 2020 - 21:33
يلا استصدر المكتب فواتير الاستخلاص فنقط الأداء غادا تكون بؤر لانتشار الوباء لهذا خاص الدولة تتدخل و شكرا لها و لشركة الاتصالات لي معاونين على الشعب فهاد الظروف المزرية
77 - elmasmoudi الاثنين 23 مارس 2020 - 21:34
حتى المواطنين يجب أن يرفعو دعوة ضد هذا المكتب الذي لا تلتزم مكاتبه الجهوية أو الإقليمية بإصدار فواتر الإستهلاك الشهري تتضمن جميع البيانات لكل شهر بعينه و تفاصيل هذا الإستهلاك و ليس تقديرات عن بعد. و الأشطر حسب السومة التي حددها المكتب و ليس مجموع الإستهلاك المقدر في سومة شطر حسب هوى من يطبع هذه الفواتير... لا نتهرب من أداء ما بذمتنا من استهلاك شهري حقيقي ولكن لا نقبل و منذ زمن طويل تعامل المكتب مع المستهلك خارج القوانين التي بموجبها تعاقد المستهلك مع المكتب.
78 - ربيع الاثنين 23 مارس 2020 - 21:35
لا نطلب منكم لا جزاءا ولا شكورا لا نريد منكم حسنة
نريد فقط قليلا من الصبر حتى يتسنى للجميع تأدية واجب الماء والكهرباء نعلم جيدا انه ليس من شيمكم التعامل مع الشعب كما هو متداول في أكبر الدول تزامنا مع هذا الوباء
نريد فقط قليلا من الصبر حتى يتسنى للجميع تأدية واجب الماء والكهرباء نعلم جيدا انه ليس من شيمكم التعامل مع الشعب كما هو متداول في أكبر الدول تزامنا مع هذا الوباء
79 - أنوار بنان الاثنين 23 مارس 2020 - 21:36
شنو نقول ليكم الوجه اللي تحشموا عليه ماتكسبوهش انتوما ماتهنيتوا تاتخلصتوا فالضو والما هاد الشهر اودي هاد كورونا كشفت مجموعة من الحقائق
80 - hassan الاثنين 23 مارس 2020 - 21:36
و لو كان ما قيل كدب ،ألا يستلزم الظرف دلك الإجراء ، نتحدث هنا عن تأجيل الاداء ،لفادي الفوضى التي يمكن أن تنتج في هده الظرفية ،و نسبة الاحتكاكات الكبيرة التي ستتم لغرض الأداء. امر خطير
81 - kamal الاثنين 23 مارس 2020 - 21:37
إوا شتي جبدتو مكتب الماء والكهرباء.طلبو من أي مكتب آخر إتنازل إلا هادو ما يسمحوس ليك ف 10 دريال.أوهاما إيزيدو عليك
82 - تنغيري الاثنين 23 مارس 2020 - 21:37
نديرو ليكوم خاطركوم نخرجوا كاملين نخلصوا الماء،لي عطا 20 درهم فاتورة ارجع جايب معاه ڤيروس لداروا،والله مانخلصوا اجيو حيدوا المݣانة او اجيو نتوما تخلصوا عندنا فديورنا.
83 - bakilly الاثنين 23 مارس 2020 - 21:38
حتى لو كان المنشور كادب الرد ليس ان يكون بهده الطريقة كانو ان يتجاهلو الرد احسن من هدا الرد الوطن في حاجة لكل مؤسساته لتتكاتف الجهود لان الوطن يحدق به الخطر غريب امر من اتخد قرار الرد بهده الطريقة الجوفاء
84 - korona الاثنين 23 مارس 2020 - 21:38
ݣبيلة درت تعبئة د 10 دراهم يلاه هدرت 4 دقائق سالا ليا الصولد واش شركات الإتصال بغاو يديرو منا لباس في زمن كورونا ،ولا بغاو يردو داكشي لي دفعو فصندوق كورونا ... الله إلطف بنا
85 - مواطن عادي الاثنين 23 مارس 2020 - 21:38
سلام الله عليكم
قديما كان شعارهم خلص عاد شكي اما الان اصبح خلص عاد موت بالجائزة ولا الجوع
قديما كان شعارهم خلص عاد شكي اما الان اصبح خلص عاد موت بالجائزة ولا الجوع
86 - ما كتحشموش الاثنين 23 مارس 2020 - 21:38
والله ماكتحشمو ولا ترحمو اعوام هادي ونتوما كتدخلو الملايير. مافيها باس شهر ولا شهرين تعاونو الناس يا ناس
87 - said الاثنين 23 مارس 2020 - 21:38
لماذا لا تساهموا في الصندوق. ولم تؤجلوا فواتيركم ،هذا دليل على طغيانكم ويجب إعادة النضر في التقة العمياء التي تحضون بها(هنا كايبانو الرجال)
88 - عبد الله الاثنين 23 مارس 2020 - 21:39
جيعانين اصاحبي هاد الكهرماء واتعاونو مع خوتكم فهاد الجائحة
89 - mohamed الاثنين 23 مارس 2020 - 21:41
القرار يبقى إلى ملكنا نحن شعبه وهو ملكنا عاش الملك
90 - فكاك الحسين الاثنين 23 مارس 2020 - 21:41
الله يخد فيكم الحق الضراءب لي كتخدوها فوقاش غدي تنفعا حتى نموتو
91 - بع بع بع الاثنين 23 مارس 2020 - 21:41
هاذ شي علاش قدرو، هاذ بلاغ مجا فيه لإعفاء من فواتير لا والو، أولا غدين نخلص فكتور في هاذ لخر تع الشهر
92 - HAMID الاثنين 23 مارس 2020 - 21:43
باش غدي اخلصو هاد ناس راه مكاينش لعندوا حتى مياكل انا واحد منهوم
93 - مصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 21:45
صارحة انا متافق معهم ان يستخلصوا اموالهم ولو اني من المتضررين لان عملي حر يعني تاجر بسيط ولكن اتعلمون لمذا لان لو فعلوها سيقع التبدير وما ادراك بالفابور عند المغاربة
94 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 21:45
اقطعوا الماء والكهرباء وان استطعتم فاقطعوا حتى الهواء نحن الآن يامجموعة الجهلاء لانفكر إلا في هذه المصيبة والسلام
95 - وادزمي الاثنين 23 مارس 2020 - 21:46
نحن مغاربة والله اعلم الم يقدر هذا المكتب ظروف المهنيين اللدين توقفوا عن العمل من اين لهم اداء الفواتير وهم متوقفون لامدخول ولا هم يحزنون لا نريد إعفاء وانما تاجيل في الاداء ولهم واسع النظر والله الرزاق وولي التوفيق
96 - كريم الاثنين 23 مارس 2020 - 21:46
ريضال اوليديك بغاو إدو الفلوس الپرا أو الخارج.أو المغرب أولى خاصهم اساهموا في هذه الكارثة على الأقل بتاجيل أداء الفواتير.
97 - جمال انهاري الاثنين 23 مارس 2020 - 21:46
السلام عليكم، إن تم فعلا أخذ هكذا قرار، فالمرجو أن يكون له سقف، حتى لا يكون سببا في الهدر و التبذير خاصة مع النقص الهائل في وفرة المياه. أن يكون مثلا 100 dh أو يعفى الشطر الأول من الاستهلاك. .. يجب فعلا أن تؤدي الدولة دورها و تتفهم حاجة شريحة واسعة ذات دخل عسير أو شبه منعدم ، لا أن تسمع من السلطة فقط " أدخلو بيوتكم وأغلقو أبوابكم" من غير دخل... للموت البطيء؟
و الله المعين
و الله المعين
98 - انس الاثنين 23 مارس 2020 - 21:48
الله ياخد فيهم الحق حيت العالم غايحماق بهاد الفجعة او هما ماحاسينش بالمواطن الضعيف مصائب قوم عند قوم فوائده
99 - lawamin الاثنين 23 مارس 2020 - 21:50
آش غانقول ليكم يا أهل الكهرمان... الله ينعل لما يحشم.. هذا هو تضامنكم مع الفئات الضعيفة بنزع العدادات. ولا حول ولا قوة الا بالله
100 - driss الاثنين 23 مارس 2020 - 21:50
المرحلة القادمة الشمع بالنسبة الانارة وبالنسبة للماء البئر
101 - المطيع الاثنين 23 مارس 2020 - 21:53
عندما تكون هذه الشركات في ازمة،تلجا الئ الدولة لانقادها من الإفلاس لاموال ضراءب الشعب،وحين يحتاج الشعب الدعم يهددون بالقضاء.شكرا مصاصي الدماء
102 - vga الاثنين 23 مارس 2020 - 21:54
نعم لنا الحق في مقاضاتكم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر وهاديك ليديك اش قالت
103 - مغربي حر الاثنين 23 مارس 2020 - 21:54
مافيها باس الا المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح الشرب يدير هد المبادرة ويخلصولينا الفواتير
104 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 23 مارس 2020 - 21:55
المطلوب من الحكومة الموقرة إيجاد الحل الأمثل لهذه المعضلة المواطنين عاطلون عن العمل وأغلبية الساحقة يبحثون عن القوت اليومي لأبنائهم لتوفير الحد الأدنى من الضروريات والمكتب الوطني للماء والكهرباء مصمم على تطبيق القانون بلا هوادة المكتب يحمل اسم الوطنية فقط لأن الوطنية هي التضامن والتآزر والتأخي وعلى الحكومة التدخل في أقرب وقت ممكن قبل فوات الأوان
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