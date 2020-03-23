"مكتب الكهرماء" ينفي خبر تعليق استخلاص الفواتير

هسبريس من الرباط

نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الأخبار المتداولة عبر شبكات التواصل للاجتماعي، والتي تزعم بأن المكتب قرر تعليق استخلاص فواتير الماء الصالح للشرب إلى أجل غير مسمى بسبب وباء كورونا.

وجاء في بيان تكذيبي توصلت به الجريدة أن "المكتب ينفي بشكل قاطع هذه الإشاعات الكاذبة، ويدعو زبناءه الكرام إلى الاطلاع على البلاغات الرسمية الصادرة عن المكتب".

وأضاف المصدر ذاته أن "المكتب يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء، من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها لمواجهة هذا النوع من الإشاعات والمغالطات".