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الرئيسية | مجتمع | "التنقل ومعدات الوقاية" يعيقان مهنيي الصحة في "معركة كورونا"‬

"التنقل ومعدات الوقاية" يعيقان مهنيي الصحة في "معركة كورونا"‬

"التنقل ومعدات الوقاية" يعيقان مهنيي الصحة في "معركة كورونا"‬
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:00

على وقع التوتر والترقب، تعيش عدد من الأطر الصحية بمختلف جهات المملكة محنا حقيقية تضاف إلى نقص معدات الوقاية، خاصة كمامات FFP2، وغياب وسائل نقل تقلهم من مقرات السكن نحو معركة مكافحة وباء "كوفيد 19"، وفق ما أكدته مصادر متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية.

ووصلت معضلة التنقل إلى المراكز الاستشفائية في بعض الحالات إلى استحالة وصول المهنيين، وهو ما دفع جنود الصف الأمامي لأطر وزارة الصحة إلى دق ناقوس الوضع والمطالبة بضرورة توفير نقل خاص لهم بما يضمن تلبية نداء الواجب والوطن.

رحلة شبه يومية من المعاناة تلك التي تخطها أقدام أطر من أطباء وممرضين وإداريين وجدوا أنفسهم مجندين لمكافحة الفيروس وصد تفشيه في صفوف المواطنين، لعل ذلك يخلصهم من عذابات "سيزيفية" أرهقت كاهلهم، وزادت من عبء الحياة في مشهد يلخص ما تعجز الأسطر عن البوح به.

وفي وقت تستمر أطر الصحة، تلك الفئة التي ربطها القدر بمواجهة "الوباء اللعين"، تغيب تدخلات الجهات الوصية لتعويض الفراغ والنقص الحاصل على مستوى وسائل النقل العمومي عقب القرار الصادر عن وزارة الداخلية، القاضي بمنع السفر بين المدن، إذ تكتفي الأطر الصحية في الوقت الراهن بربط اتصالات مع المعارف تارة تصيب وتخيب تارة أخرى؛ فيما وجد بعضهم أنفسهم رهناء يترقبون فرجا أو مركبة قد تأتي وقد لا تبرز بالمرة.

والمثال هنا من إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، حيث يعيش مهنيو القطاع والسلطات المحلية والإقليمية على وقع التخبط رغم بروز رغبة من طرف أفراد وجهات معينة في تقديم وسيلة نقل تعمل على لم شمل الجيش الأبيض إلى الميدان.

هناء الحداد، قابلة بمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، قالت لهسبريس إن الأطر الصحية تعيش على مطرقة نقص معدات الوقاية وسندان غياب النقل العمومي، مؤكدة أن هذين العاملين أساسيان للمساهمة في نشر السلم الصحي بالمملكة المغربية.

وأضافت المولدة ذاتها أن الوضع المرصود تعرفه جميع المدن بمختلف الأقاليم والجهات، داعية الجهات الإقليمية والجماعات الترابية إلى ضرورة الانخراط في حماية الوطن عبر توفير سيارات النقل المدرسي أو سيارات الفرق الرياضية وتسخيرها لتيسير تنقل أطر الصحة.

وطالبت المتحدثة ذاتها السلطات المختصة بمنح تراخيص استثنائية للمبادرات الرامية إلى تأمين نقل الأطر نحو المشافي ومراكز العلاج، خاصة في هذه الفترة العصيبة التي تمر منها البلاد وإقرار حالة الطوارئ الصحية لمحاصرة الوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - hassan الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:16
لماذا لا يتم استغلال النقل المدرسي التابع للقطاع الخاص او التابع للعمالات ؟؟؟
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32
2 - ben lebsir ahmed الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:18
نحن هم من يستطعون المساعدة حتى نوقف هدا الفيروس في الوطن والمساعدة الاطباء لاننا عندما نوقفه من الزيادة انداك سنهاجمه بزيادة في فحص المواطنين في البيوت لكن لما نوقفه لكن ادا تركتاه يهاجمنا فقط ادا سيهزمنا كما انهزمت الدول المتقدمة ادا الحل عند الله والمجتمع
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7
3 - ناصح أمين الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:20
لا يصح إلا الصحيح...الله يرحم الوالدين بعد انتهاء الأزمة...أعيدوا ترتيب المجتمع حسب درجة النفع وكفانا من التافهين والإنتهازيين.
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47
4 - Meryem الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:22
مشكل النقل بات معضلة حقيقية في الوقت الذي أمرت فيه وزارة الداخلية تقييد حركة وسائل النقل العمومية ولم تفكر فينا نحن كمهنيي الصحة المتواجدين في الواجهة خاصة أن مقرات العمل تبعد بالكلمترات.من هذا المنبر نلتمس من وزارة الصحة توفير وسائل النقل أو إيجاد أي حل بديل
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15
5 - Hamid الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:22
هذا ما قلنا منذ البداية. حذاري من تعطيل النقل، ذلك يعني أن المرضى لن يجدو نقلا يقلهم إلى المستشفى و يعني أن الكثير من عمال المستشفيات لن يتمكنو من الالتحاق بعملهمم.
يبدو أن حالة الطوارئ قد تقتل عدد أكبر من النساء الحوامل و مرضى السكري و القلب بل و حتى الزائدة الدودية أكثر بكثير مما ستقتل كورونا ...
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16
6 - najib الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:22
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ها الخوصصة فين وصلت لبلاد وعلا ش متخوصوش الكورة
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11
7 - متتبعة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:22
ها علاش خاص الناس يبركو فديورهم.
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6
8 - عماد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:23
كم بلغ عدد المصابين حاليا فب المغرب
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5
9 - oussama الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:24
لهذا السبب كان يتظاهر الناس و يدخلون السجون
لا لشيء إلا لإنفاق المال العام فيما يفيد المصلحة العامة ...
و ليس في مسلسلات التفاهة في رمضان و مهرجانات بدون فائدة " بحالا ماناقصنا تا خير"
كنتما من الدولة تفهم راسها هاد المرة هادا درس قوي لكل حكام العرب
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19
10 - خالد امير الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:24
الاطقم الطبية يجب ان يكون بالها فقط مع المريض
يجب توفير كل شيء وكل المعدات والتنقل وكل ما يحتاجونه . لا نريد تسجيل اصابات في مهني القطاع .من ذكاترة الى المسعفين . حثى اذا استوجب الحال توفير غرف للاستراحة او حثى المبيت لهم في المستشفى
سبب تفشي الوباء في اطاليا كان وراءه اصابة كبيرة في الاطباء والممرضين .
يجب من الوزارة توفير كل شيء للاطر لا يعقل ان يقضي الطبيب او الممرض او... ساعات طوال ويخرج وينتضر من يقله الى منزله
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14
11 - Audi الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:24
الحمد لله على نعمة العقل و الاسلام والأمان.
دواء يصنع في المغرب هذا شرف لنا ومن حسن حظنا وإلا لما كنا لنخضى به في زمن الأنانية وغريزة البقاء لدى الشعوب.
تحيتي لاصحاب الوزارة البيضاء ذمتم فخرا لهذا الوطن لن ننسى تفانيكم في الواجب.
تحيتي لاصحاب القرار ومنفذوه مع تحيزي لكيفية تدبير الحجر الصحي فبعد مرور الأيام غالبية الساكنة لن يكون لديها ما تخسره (عصيان).
وجب على الدولة إيجاد حلول في تأمين الحاجات المعيشة الضرورية انشاء منصة رقمية للقفة الإلكترونية يتم عبرها طلب الإعانة محددا المجال الترابي ويتم تأكيده رقميا بواسطة أعوان السلطة ثم يتم التسليم بواسطة خلايا منشئة لهذا الغرض.
والسلام.
الله الوطن الملك.
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-4
12 - Moh الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:25
تخبط وارتجال وشروذ تااام ...انا لم اعد التفت الى تطورات الوباء في حد ذاتها بالقدر الذي التفت فيه الى سؤال :هل تقرأ الجهات الحاكمة والمسؤولة بكل مستوياتها الرسالة التي يخطها سطرت بسر ويوما بيوم؛ كوفيد 19؟؟؟!
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5
13 - العبقري الزفزافي عندو الحق الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:25
العبقري الزفزافي كان تيقول يا ودي راه احنا بغينا الصبيطارات وكان ديما تيقولها وتيكررها لان الصبيطارات لازم يكونو قريبة لجميع السكان ويكونو مجهزين ,الصبيطارات والمطافئء هاد جوج دائما ودائما لازم يكونو موجودين ومجهزين ومستعدين في اي لحظة يعني راه راه الله يستر تيوقعو الكوارث على غفلة
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7
14 - فرحات الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:26
من اجل الحد من انتشار الجائحة يتوجب على القوة العمومية ان تحد من تنقل الاشخاص بين الاحياء و اذا اقتضى الامر حتى بين الازقة و ايتصدار قرار في هذا الشأن والشكر للساهرين عن الشأن الصحي من اطباء وممرضين و مساعدين طبيين ووكل القوة العمومية
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2
15 - Marocain الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:27
اول حاجة يجب ان تتوفر للعاملين بالقطاع الصحي هي وسائل الوقاية الفردية لانهم هم الذين يلازمون المرضى مباشرة حتى الشفاء او الموت
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4
16 - abou yasser الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:28
تحية تقدير الى كل من يحب الخير لهذا البلد من .
اطر طبية ممرضين
الامن الوطني
الدرك الملكي
القوات المسلحة الملكية
القوات المساعدة
وزارة الداخلية
شكرا لكم جميعا انتم الساهرون على راحتنا .
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7
17 - محمد الكنفاوي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:28
صراحة، على مندوب الصحة بمدينة تطوان توفير جميع مستلزمات الصحية من حاجيات وقائية و وسائل النقل الضرورية لجنود البدلة البيضاء.
المعركة لازالت طويلة ضد هذا الوباء اللعين، نشكر الطاقم الطبي كله.. يد الله معكم.
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3
18 - Aviros الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:30
يجب تأمين سكن قريب من المستشفى للاطر الطبية حفاضا على اسرهم و للتنقل السلس فهذا اول اجراء يحب ان يتخد من اليوم الاول و في جميع المناطق.
و هذا يهم الجميع الشعب لمن لديه منازل فارغة و الفنادق و ان اقتضى الامر منازل متحركة.
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6
19 - Nabil mej الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:32
كيفاش بغيتوهوم يزاولو العمل ديالهم في أحسن الظروف وهم مالقاوش حتى المركوب اللي يوصلهم للمستشفى،نطلبو من الله السلامة
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7
20 - نورالدين الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:32
هذا ماكنا نخاف منه عندما كانت تصرف الملايير علي المهرجانات والمغنيين وووو لم كنا نصرف تلك الأموال علي علماء البلاد لما وصلنا لهذه الحالة البحث العلمي وصحة والمدارس يخرج منها العلاماء والباحثون والمخترعين ليس المغنيين وراقصات ووو اتمني ان تكون هذه ضرفية عبرة لتغير سياسة هضر الأموال
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5
21 - مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:32
أعانكم الله ... الصبر و المزيد من التضحيات
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1
22 - احمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:34
اللهم الطف بنا وارفع عنا البلاء وارحمنا ياارحم الراحمين برحمتك الواسعة امين.
صحيح ان كورونا مصيبة وكارثة المت بالعالم واحدث خللا كبيرا على كل المستويات ونتمنى زواله عننا وعن العالم في اقرب وقت وكما ان المسؤولين عن الشان عاما قاموا بمجهودات جبارة من اجل الحد من خطورته والقضاء عليه ولكنها غير كافية وتتطلب انخراط المواطنين.ولكن رب ضارة نافعة فكورونا عرى وفضح الضعف الكبير والتراجع الذي تعانيه الدول الافريقية والعربية ودول العالم التالث عموما سواء(اقتصاديا او صحيا او اجتماعيا وامنيا)وانها غير مستعدة بالشكل الكافي للازمات الكبيرة وللكوارث الغير متوقعة وان الحكومات همها الوحيد سرقة اموال الشعوب ولكن الان هي مضطرة لارجاعها شاءت ام ابت لان الموت سيهاجم الغني والفقير من جراء كورونا.واود ان انبه الى خطورة التجاوزات التي يقوم بها بعض افراد القوة العمومية في حق المواطنين تتمثل في الضرب والتعنيف النفسي وهذا خطير جدا.
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3
23 - ابراهيم من اليوسفية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:36
خوفي على نفاد المعدات الوقائية ونحن مازلنا في البداية وجب التدخل لتوفير المعدات للممرضين و الاطر الطبية حتى لا نسقط في في ان تكون الاطر الطببة هي سبب العدوى
ووجب السهر على تأمين حاجيات هده الفئة من سكن و مأكل و لوجيستيك لان هده الاطر هي صمام امان في الوقت الحالي
نسأل الله السلامة والعافية يارب
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24 - hakim dokkali الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:38
ماذا تنتظر الحكومة لتضع سيارات الدولة رهن إشارة الأطباء والممرضين الذين الذين لا يجدون وسيلة النقل إلى مقر العمل. لاسيما ان هذه السيارات الان اما مركونة او في خدمة عائلات المنتخبين.
#سيارات الدولة الأطباء والممرضين أولى بها#
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25 - اكرام الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:39
صراحة معاناة كنعيشو معا هاد ترنسبور....انا البارح وصلني راجلي في الصباح...و لعشية فقاش بغيت نرجع مع الرابعة ملقيتش فاش نرجع...ظطريت ندخل المستشفى ابن سينا وبقيت تماك حتى الثامنة ليلا عاد جا رجلي رجعني حيت كان هو في الخدمة...وصحابتي لي عندهم لوليدات و الله كيعانيو رجلاتهم خدامين و الحاضانات مشدودين مكيلقاوش معامن اخليو ولادهم....ازيد نقص المعدات لي بلا منهدرو عليه....و الله حنا بغينا نخدمو و لكن الدولة خصها تفكر فينا...و تحل المشاكيل ديالنا
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