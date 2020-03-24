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كُتّاب وآراء
"التنقل ومعدات الوقاية" يعيقان مهنيي الصحة في "معركة كورونا"
على وقع التوتر والترقب، تعيش عدد من الأطر الصحية بمختلف جهات المملكة محنا حقيقية تضاف إلى نقص معدات الوقاية، خاصة كمامات FFP2، وغياب وسائل نقل تقلهم من مقرات السكن نحو معركة مكافحة وباء "كوفيد 19"، وفق ما أكدته مصادر متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية.
ووصلت معضلة التنقل إلى المراكز الاستشفائية في بعض الحالات إلى استحالة وصول المهنيين، وهو ما دفع جنود الصف الأمامي لأطر وزارة الصحة إلى دق ناقوس الوضع والمطالبة بضرورة توفير نقل خاص لهم بما يضمن تلبية نداء الواجب والوطن.
رحلة شبه يومية من المعاناة تلك التي تخطها أقدام أطر من أطباء وممرضين وإداريين وجدوا أنفسهم مجندين لمكافحة الفيروس وصد تفشيه في صفوف المواطنين، لعل ذلك يخلصهم من عذابات "سيزيفية" أرهقت كاهلهم، وزادت من عبء الحياة في مشهد يلخص ما تعجز الأسطر عن البوح به.
وفي وقت تستمر أطر الصحة، تلك الفئة التي ربطها القدر بمواجهة "الوباء اللعين"، تغيب تدخلات الجهات الوصية لتعويض الفراغ والنقص الحاصل على مستوى وسائل النقل العمومي عقب القرار الصادر عن وزارة الداخلية، القاضي بمنع السفر بين المدن، إذ تكتفي الأطر الصحية في الوقت الراهن بربط اتصالات مع المعارف تارة تصيب وتخيب تارة أخرى؛ فيما وجد بعضهم أنفسهم رهناء يترقبون فرجا أو مركبة قد تأتي وقد لا تبرز بالمرة.
والمثال هنا من إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، حيث يعيش مهنيو القطاع والسلطات المحلية والإقليمية على وقع التخبط رغم بروز رغبة من طرف أفراد وجهات معينة في تقديم وسيلة نقل تعمل على لم شمل الجيش الأبيض إلى الميدان.
هناء الحداد، قابلة بمستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، قالت لهسبريس إن الأطر الصحية تعيش على مطرقة نقص معدات الوقاية وسندان غياب النقل العمومي، مؤكدة أن هذين العاملين أساسيان للمساهمة في نشر السلم الصحي بالمملكة المغربية.
وأضافت المولدة ذاتها أن الوضع المرصود تعرفه جميع المدن بمختلف الأقاليم والجهات، داعية الجهات الإقليمية والجماعات الترابية إلى ضرورة الانخراط في حماية الوطن عبر توفير سيارات النقل المدرسي أو سيارات الفرق الرياضية وتسخيرها لتيسير تنقل أطر الصحة.
وطالبت المتحدثة ذاتها السلطات المختصة بمنح تراخيص استثنائية للمبادرات الرامية إلى تأمين نقل الأطر نحو المشافي ومراكز العلاج، خاصة في هذه الفترة العصيبة التي تمر منها البلاد وإقرار حالة الطوارئ الصحية لمحاصرة الوباء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
يبدو أن حالة الطوارئ قد تقتل عدد أكبر من النساء الحوامل و مرضى السكري و القلب بل و حتى الزائدة الدودية أكثر بكثير مما ستقتل كورونا ...
لا لشيء إلا لإنفاق المال العام فيما يفيد المصلحة العامة ...
و ليس في مسلسلات التفاهة في رمضان و مهرجانات بدون فائدة " بحالا ماناقصنا تا خير"
كنتما من الدولة تفهم راسها هاد المرة هادا درس قوي لكل حكام العرب
يجب توفير كل شيء وكل المعدات والتنقل وكل ما يحتاجونه . لا نريد تسجيل اصابات في مهني القطاع .من ذكاترة الى المسعفين . حثى اذا استوجب الحال توفير غرف للاستراحة او حثى المبيت لهم في المستشفى
سبب تفشي الوباء في اطاليا كان وراءه اصابة كبيرة في الاطباء والممرضين .
يجب من الوزارة توفير كل شيء للاطر لا يعقل ان يقضي الطبيب او الممرض او... ساعات طوال ويخرج وينتضر من يقله الى منزله
دواء يصنع في المغرب هذا شرف لنا ومن حسن حظنا وإلا لما كنا لنخضى به في زمن الأنانية وغريزة البقاء لدى الشعوب.
تحيتي لاصحاب الوزارة البيضاء ذمتم فخرا لهذا الوطن لن ننسى تفانيكم في الواجب.
تحيتي لاصحاب القرار ومنفذوه مع تحيزي لكيفية تدبير الحجر الصحي فبعد مرور الأيام غالبية الساكنة لن يكون لديها ما تخسره (عصيان).
وجب على الدولة إيجاد حلول في تأمين الحاجات المعيشة الضرورية انشاء منصة رقمية للقفة الإلكترونية يتم عبرها طلب الإعانة محددا المجال الترابي ويتم تأكيده رقميا بواسطة أعوان السلطة ثم يتم التسليم بواسطة خلايا منشئة لهذا الغرض.
والسلام.
الله الوطن الملك.
اطر طبية ممرضين
الامن الوطني
الدرك الملكي
القوات المسلحة الملكية
القوات المساعدة
وزارة الداخلية
شكرا لكم جميعا انتم الساهرون على راحتنا .
المعركة لازالت طويلة ضد هذا الوباء اللعين، نشكر الطاقم الطبي كله.. يد الله معكم.
و هذا يهم الجميع الشعب لمن لديه منازل فارغة و الفنادق و ان اقتضى الامر منازل متحركة.
صحيح ان كورونا مصيبة وكارثة المت بالعالم واحدث خللا كبيرا على كل المستويات ونتمنى زواله عننا وعن العالم في اقرب وقت وكما ان المسؤولين عن الشان عاما قاموا بمجهودات جبارة من اجل الحد من خطورته والقضاء عليه ولكنها غير كافية وتتطلب انخراط المواطنين.ولكن رب ضارة نافعة فكورونا عرى وفضح الضعف الكبير والتراجع الذي تعانيه الدول الافريقية والعربية ودول العالم التالث عموما سواء(اقتصاديا او صحيا او اجتماعيا وامنيا)وانها غير مستعدة بالشكل الكافي للازمات الكبيرة وللكوارث الغير متوقعة وان الحكومات همها الوحيد سرقة اموال الشعوب ولكن الان هي مضطرة لارجاعها شاءت ام ابت لان الموت سيهاجم الغني والفقير من جراء كورونا.واود ان انبه الى خطورة التجاوزات التي يقوم بها بعض افراد القوة العمومية في حق المواطنين تتمثل في الضرب والتعنيف النفسي وهذا خطير جدا.
ووجب السهر على تأمين حاجيات هده الفئة من سكن و مأكل و لوجيستيك لان هده الاطر هي صمام امان في الوقت الحالي
نسأل الله السلامة والعافية يارب
#سيارات الدولة الأطباء والممرضين أولى بها#