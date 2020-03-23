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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر

وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر

وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر
ياسين أوشن من خنيفرة
الاثنين 23 مارس 2020 - 22:12

أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، عبر منظومة taalim.ma، العمل بالخدمة التشاركية teams المدمجة في منظومة مسار، التي توفر وظائف مهمة، تمكن الأساتذة من التواصل المباشر مع تلامذتهم.

وستُمكن هذه الخدمة كذلك، وفق بلاغ للوزارة تتوفر هسبريس على نسخة منه، من تنظيم دورات للتعليم عن بعد، عبر أقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية، من خلال استعمال العروض التقديمية أو النصوص الرقمية أو تقنيات الصوت و"الفيديو".

ويأتي هذا الإجراء، حسب البلاغ نفسه، في إطار التدابير الرامية إلى ضمان الاستمرارية البيداغوجية وتنويع البدائل الممكنة، من أجل مواصلة التحصيل الدراسي وتشجيع التلميذات والتلاميذ على متابعة دراستهم عن بعد، من خلال إتاحة إمكانية التواصل المباشر معهم وتتبعهم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية قررت تعليق الدراسة في المغرب ابتداءً من يوم الإثنين 16 مارس 2020 حتى إشعار آخر، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" (كوفيد-19).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Ali الاثنين 23 مارس 2020 - 22:35
بالنسبة لتلامذة العالم القروي لا يتوفرون على خدمة النت إلا ناذرا
ما العمل في هذه الحالة .
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14
2 - مهتم الاثنين 23 مارس 2020 - 22:42
اوا خاص هذا الوزارة توفر للاساتذة والتلاميذ الوسائل الضرورية من حواسيب وهواتف و تغطية كافية بالانترنيت.اولا كتبيع القرد و تضحك على اللي شراه.
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17
3 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 22:44
فكرة جميلة. باعتباري استاذا قمت اليوم بتفعيل هذه الخاصية وادخلت التلاميذ. طريقة رائعة في التدريس
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-11
4 - أستاذ عادي الاثنين 23 مارس 2020 - 22:56
يفترض هذا الأمر توفر الأستاذ على حاسوب وصبيب جيد. عن نفسي أملك حاسوبا، غير أني لا أتوفر على صبيب أنترنت في البيت، وأتواصل مع تلاميذي عبر مجموعات واتساب على هاتفي. ولا يمكنني في الحقيقة الانخراط في هذه المبادرة للأسباب التي ذكرت. أتمنى أن تجد الوزارة حلا لهذا الوضع.
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