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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، عبر منظومة taalim.ma، العمل بالخدمة التشاركية teams المدمجة في منظومة مسار، التي توفر وظائف مهمة، تمكن الأساتذة من التواصل المباشر مع تلامذتهم.
وستُمكن هذه الخدمة كذلك، وفق بلاغ للوزارة تتوفر هسبريس على نسخة منه، من تنظيم دورات للتعليم عن بعد، عبر أقسام افتراضية تتيح إمكانية إشراك التلاميذ في العملية التعليمية التعلمية، من خلال استعمال العروض التقديمية أو النصوص الرقمية أو تقنيات الصوت و"الفيديو".
ويأتي هذا الإجراء، حسب البلاغ نفسه، في إطار التدابير الرامية إلى ضمان الاستمرارية البيداغوجية وتنويع البدائل الممكنة، من أجل مواصلة التحصيل الدراسي وتشجيع التلميذات والتلاميذ على متابعة دراستهم عن بعد، من خلال إتاحة إمكانية التواصل المباشر معهم وتتبعهم.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية قررت تعليق الدراسة في المغرب ابتداءً من يوم الإثنين 16 مارس 2020 حتى إشعار آخر، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار "وباء كورونا" (كوفيد-19).
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تعليقات الزوّار (4)
ما العمل في هذه الحالة .