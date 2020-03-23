جامعة لأرباب الحمامات تدعم "صندوق كورونا"

هسبريس من الرباط

أشارت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب إلى أنها بعد التشاور مع أعضاء المكتب المسير، قرّرت الانخراط في المبادرة السامية للملك محمد السادس المرتبطة بإنشاء صندوق تضامني بين المغاربة لمواجهة مخلفات وإكراهات الحالة الراهنة.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أنها انخرطت في المبادرة بمبلغ قيمته خمسون ألف درهم، ما يعادل نسبة 50 في المائة من رصيدها البنكي، وتحث رؤساء الجمعيات وأرباب الحمامات على أن يساهموا، كل حسب استطاعته، في هذا الصندوق التضامني.