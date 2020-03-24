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كُتّاب وآراء
دعوات إلى تشكيل لجان جهوية لدعم "أطباء العام"
دعا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء جميع المجالس الجهوية إلى تشكيل لجان جهوية، بشكل استعجالي، "وإنجاز إحصاء لكل أطباء القطاع الخاص، حسب التخصصات والبنيات التحتية المتوفرة، مع فتح لوائح خاصة بالأطباء المتطوعين"، وفق ما جاء في بلاغ له.
وحسب بلاغ الهيئة سالفة الذكر فإن المطالب السابقة تأتي بهدف "تعزيز أطقم أطباء القطاع العام والجامعي الذين هم جنود الصفوف الأمامية في مواكبة تطورات الأزمة الحالية"، مضيفا: "ونحن ندرك تمام الإدراك أن إخوتنا في القطاع الخاص لم يبخلوا جهدا في تلبية نداء الوطن"، وزاد: "وزارة الصحة تعهدت بمدنا بالكمامات".
الدعوة التي وجهتها الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى المجالس الجهوية، عبر بلاغها، تروم كذلك "الإسهام في سد حاجيات الدولة المغربية، في هذه المرحلة المُوتّرة، وتلبية الحاجيات الصحية للمواطنين المغاربة".
وأضافت الهيئة ذاتها في بلاغها: "أكدت الظرفية العصيبة التي يمر منها الوطن، بالملموس، أن جميع المغاربة برهنوا بكعب عال عن مدى تفانيهم في عملهم، وأيضا عن مستوى عال في الالتزام والانخراط والتضحيات ونكران الذات".