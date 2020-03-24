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دعوات إلى تشكيل لجان جهوية لدعم "أطباء العام"

دعوات إلى تشكيل لجان جهوية لدعم "أطباء العام"
جمال سماحي من تطوان
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 10:53

دعا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء جميع المجالس الجهوية إلى تشكيل لجان جهوية، بشكل استعجالي، "وإنجاز إحصاء لكل أطباء القطاع الخاص، حسب التخصصات والبنيات التحتية المتوفرة، مع فتح لوائح خاصة بالأطباء المتطوعين"، وفق ما جاء في بلاغ له.

وحسب بلاغ الهيئة سالفة الذكر فإن المطالب السابقة تأتي بهدف "تعزيز أطقم أطباء القطاع العام والجامعي الذين هم جنود الصفوف الأمامية في مواكبة تطورات الأزمة الحالية"، مضيفا: "ونحن ندرك تمام الإدراك أن إخوتنا في القطاع الخاص لم يبخلوا جهدا في تلبية نداء الوطن"، وزاد: "وزارة الصحة تعهدت بمدنا بالكمامات".

الدعوة التي وجهتها الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى المجالس الجهوية، عبر بلاغها، تروم كذلك "الإسهام في سد حاجيات الدولة المغربية، في هذه المرحلة المُوتّرة، وتلبية الحاجيات الصحية للمواطنين المغاربة".

وأضافت الهيئة ذاتها في بلاغها: "أكدت الظرفية العصيبة التي يمر منها الوطن، بالملموس، أن جميع المغاربة برهنوا بكعب عال عن مدى تفانيهم في عملهم، وأيضا عن مستوى عال في الالتزام والانخراط والتضحيات ونكران الذات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - المصطفاوي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 11:07
روح الوطنية العالية تتطلب التفاني في تغليب المصلحة العليا للوطن على كل الإعتبارات، ودفن الأنانية والمصلحة الذاتية في هوة سحيقة ليس لها قرار، ليسلم الوطن وأهله مما وقعت فيه دول شتى من حولنا رغم توفرها على بنية صحية وطبية لا مجال لمقارنتها بما لدينا.
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2 - متتبع الثلاثاء 24 مارس 2020 - 11:22
الأن حان وقت الجد لنعرف حقيقة أطباء قطاع الخاص الذين يسعرون علا المواطن بتسعيرة أعلا من المتفق عليه في ص. ض. إ ناهيك عن المبالغ السوداء في بعض العمليات وفي الآونة الأخيرة أصبحتم فلاسفة وفيسبوكيين ويوتوبورات بل وتتهكمون علا الدراويش في بعض الفيديوهات فإذا نجحتم في هذه المرحلة وأتبتم جدارتكم فعفا الله عما سلف. أنا لا أتكلم عن أطباء القطاع العام الذين هم في الصفوف الامامية والذين لا يتقاضون إلا أجور هزيلة قد تصنف البعض منهم أقل حتى من الطبقة الوسطى تحية خالصة والله يوفقكم ويحميكم من هذا الفيروس.
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3 - ابو آدم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 11:27
تحية اكبار واجلال لمحاة المواطنين وابطال الصفوف الاولى للدفاع عن صحة البشر ضد عدو لا يرى #نساء ورجال الصحة هم النجوم والابطال الحققيون#
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4 - المواطنين اطباء الثلاثاء 24 مارس 2020 - 11:32
شوف لو ان جميع المواطنين إلتزموا بالحجز الصحى وجلسوا بمنازلهم نكون قد تجنبنا إنتشار العدوى والكارثة وإكتداد المستشفيات. حاليا إدن المواطنين هم أطباء أنفسهم ومصيرهم بيدهم
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5 - عبده الثلاثاء 24 مارس 2020 - 11:34
تحية حارة لنساء ورجال الصحة على روحهم الوطنية وتفانيهم لخدمة الوطن....الوطن في حاجة إلى مسيرين أكفاء كما دعا جلالة الملك نصره الله...ولو كنا سرنا على عقلية من دعا إلى أن ترفع الدولة يدها من التعليم والصحة..لوقعنا في الكارثة....الله يحفظ بلادنا وأطال الله في عمر جلالة الملك...
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