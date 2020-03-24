24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/03/2020
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مبادرة تحمي المشردين من "كورونا" بمدينة تزنيت
- مدينة الحجر الصحي
- الكتبية .. تدابير وقائية
- وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر
- مصحات خاصة تتجند لمواجهة "كورونا" بمراكش
السجن في زمن الوباء .. اللحظات العصيبة تقتضي قرارات جريئة (5.00)
مغاربة سويسرا .. مشاعر حب الوطن تسبق مخاوف انتشار "كورونا" (5.00)
- وزير الداخلية يتمسك بحل "وثيقة الخروج" ويتهم "تجار المآسي" - (260)
- باحث مغربي يتوقع مليار إصابة بكورونا بالعالم بحلول شهر ماي - (255)
- عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 143 - (226)
- وزارة الصحة تؤكّد استمرار تفشي كورونا .. الحصيلة: 134 حالة - (161)
- عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا يصل إلى 122 حالة بالمغرب - (148)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
غرفة بكلميم تتبرع بمائة مليون لصندوق "كورونا"
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 00:20
قررت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون، المساهمة بمبلغ مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة، الذي أُحدث تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من آثاره.
بلاغ للغرفة توصلت هسبريس بنسخة منه، قال إن المساهمة تأتي تكريسا لمبادئ المواطنة وقيم التآزر العريقة والتضامن الراسخة، التي يتحلى بها المجتمع المغربي، وفي إطار التعبئة الوطنية الشاملة، التي تقوم بها المملكة لتدبير تداعيات آثار وباء "كورونا" المستجد (كوفيد 19).