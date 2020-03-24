غرفة بكلميم تتبرع بمائة مليون لصندوق "كورونا"

هسبريس من الرباط

قررت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون، المساهمة بمبلغ مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة، الذي أُحدث تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" والحد من آثاره.

بلاغ للغرفة توصلت هسبريس بنسخة منه، قال إن المساهمة تأتي تكريسا لمبادئ المواطنة وقيم التآزر العريقة والتضامن الراسخة، التي يتحلى بها المجتمع المغربي، وفي إطار التعبئة الوطنية الشاملة، التي تقوم بها المملكة لتدبير تداعيات آثار وباء "كورونا" المستجد (كوفيد 19).