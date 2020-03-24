الجيش يفتح باب الولوج للممرضين وتقنيي الصحة

هسبريس من الرباط

أعلنت القوات المسلحة الملكية فتح مباراة للإنخراط في صفوفها بالنسبة لحاملي دبلوم الممرضين وتقنيي الصحة، أو دبلومات من طرف المعاهد المعتمدة.

وأودت القوات المسلحة، في إعلان عن المباراة نفسها، أن المترشحين يجب أن لا يتعدى سنهم 28 سنة وأن يكونوا غير متزوجين.

وذكر المصدر أن الترشح لولوج مباراة "ضباط الصف" (Sous-officier) يبدأ من اليوم الثلاثاء، والحصول على المزيد من المعلومات متاح عبر الأرقام الهاتفية: 0537766013 ـ 0537727259 ـ 0637703792.