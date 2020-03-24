24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2313:3917:0319:4621:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حظر التجوال بالجديدة (5.00)

  2. الجيش يفتح باب الولوج للممرضين وتقنيي الصحة (5.00)

  3. الأمن يواجه كسر "الطوارئ الصحية" بالرصاص (5.00)

  4. تفاصيل "وباء كورونا" في المملكة .. 7 إصابات جديدة بالدار البيضاء (5.00)

  5. تساقطات ثلجية وأمطار رعدية في مناطق بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تحاليل سلبية تبعد "كورونا" عن شاب من كلميم

تحاليل سلبية تبعد "كورونا" عن شاب من كلميم

تحاليل سلبية تبعد "كورونا" عن شاب من كلميم
مصطفى البكار
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:30

أكدت تحاليل مخبرية أجريت بمعهد باستور، في الدار البيضاء، عدم إصابة شخص قادم من فرنسا ويقطن في مدينة كلميم بـ"فيروس كورونا المستجد".

وكانت المصالح الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم قد أخضعت شابا عمره 35 سنة للرعاية الصحية، بعدما تقدم إليها أول أمس الأحد فور إحساسه بأعراض تتطابق ومرض "كوفيد-19".

جدير بالذكر أن جهة كلميم وادنون، إلى حدود الساعة، عرفت تسجيل حالة إصابة واحدة بـ"كورونا" منذ ظهور الفيروس على التراب المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عبدالواحد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:37
لهلا إيزيد أكثر، اللهم اجعل كل التحاليل الطبية القادمة سلبية وأبعد عنا هذا الوباء وأبعده عن سائر البلدان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - hind الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:38
يا ربي تلطف بينا وتبعد منى الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - خديجة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:39
الحمد لله على سلامتو نتمناو شفاء للجميع آمين يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - fati zahra الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:40
يقدر ميبانش فيه المرض دابا من الافضل انه يبقى تحت المراقبة لانه وقعت هاكدا للناس في الاول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - فاروق الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:44
الحمدلله على سلامتك اللهم ارفع عنا هذا البلاء واحفظ جميع المغاربة من طنجة إلى الكويرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - alfonso الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:45
الحمد لله على سلامته والله في كل مره اقرا لمواطن قادم من فرنسا اتسال من اين يدخلون ايوجد احد يجيب???
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:46
التحليل فالحقيقة راه لحظي.... يعني واخة يخرج سلبي مكيعنيش انا هدك الشخص مغيتعاداش من بعد. لهدا ااتحليلات راهم غي زايدين المهم هو تبقا فدارك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - الحمد لله الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:52
الحمد لله ولكن . يجب أن يعزل عن عائلته لأن الفيروس لايضهر في الايام الاولى. وتنتمنى من الله مايكونش فيه اساسا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - من مراكش الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:06
لحد الان لم يتم الافصاح عن عدد الحالات من الامس الى اليوم و حتى في الاخبار تم ذكر عدد حالات ليلة امس فقط،من حقنا التوصل بالمعلومة نتمنى من هسبريس ان توافينا باخر الاخبار كما عهدنا فيها و شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - اخديجة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:13
الحمد لله حق حمده
نتمناو الشفاء لمرضى فيروس كوفيد 19
#بقا فدارك لا تعدي جارك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.