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تحاليل سلبية تبعد "كورونا" عن شاب من كلميم
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:30
أكدت تحاليل مخبرية أجريت بمعهد باستور، في الدار البيضاء، عدم إصابة شخص قادم من فرنسا ويقطن في مدينة كلميم بـ"فيروس كورونا المستجد".
وكانت المصالح الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم قد أخضعت شابا عمره 35 سنة للرعاية الصحية، بعدما تقدم إليها أول أمس الأحد فور إحساسه بأعراض تتطابق ومرض "كوفيد-19".
جدير بالذكر أن جهة كلميم وادنون، إلى حدود الساعة، عرفت تسجيل حالة إصابة واحدة بـ"كورونا" منذ ظهور الفيروس على التراب المغربي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - عبدالواحد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:37
لهلا إيزيد أكثر، اللهم اجعل كل التحاليل الطبية القادمة سلبية وأبعد عنا هذا الوباء وأبعده عن سائر البلدان
3 - خديجة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:39
الحمد لله على سلامتو نتمناو شفاء للجميع آمين يارب العالمين
4 - fati zahra الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:40
يقدر ميبانش فيه المرض دابا من الافضل انه يبقى تحت المراقبة لانه وقعت هاكدا للناس في الاول
5 - فاروق الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:44
الحمدلله على سلامتك اللهم ارفع عنا هذا البلاء واحفظ جميع المغاربة من طنجة إلى الكويرة
6 - alfonso الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:45
الحمد لله على سلامته والله في كل مره اقرا لمواطن قادم من فرنسا اتسال من اين يدخلون ايوجد احد يجيب???
7 - محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:46
التحليل فالحقيقة راه لحظي.... يعني واخة يخرج سلبي مكيعنيش انا هدك الشخص مغيتعاداش من بعد. لهدا ااتحليلات راهم غي زايدين المهم هو تبقا فدارك.
8 - الحمد لله الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:52
الحمد لله ولكن . يجب أن يعزل عن عائلته لأن الفيروس لايضهر في الايام الاولى. وتنتمنى من الله مايكونش فيه اساسا .
9 - من مراكش الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:06
لحد الان لم يتم الافصاح عن عدد الحالات من الامس الى اليوم و حتى في الاخبار تم ذكر عدد حالات ليلة امس فقط،من حقنا التوصل بالمعلومة نتمنى من هسبريس ان توافينا باخر الاخبار كما عهدنا فيها و شكرا
10 - اخديجة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:13
الحمد لله حق حمده
نتمناو الشفاء لمرضى فيروس كوفيد 19
#بقا فدارك لا تعدي جارك
نتمناو الشفاء لمرضى فيروس كوفيد 19
#بقا فدارك لا تعدي جارك
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