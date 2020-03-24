تحاليل سلبية تبعد "كورونا" عن شاب من كلميم

مصطفى البكار

أكدت تحاليل مخبرية أجريت بمعهد باستور، في الدار البيضاء، عدم إصابة شخص قادم من فرنسا ويقطن في مدينة كلميم بـ"فيروس كورونا المستجد".

وكانت المصالح الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي بكلميم قد أخضعت شابا عمره 35 سنة للرعاية الصحية، بعدما تقدم إليها أول أمس الأحد فور إحساسه بأعراض تتطابق ومرض "كوفيد-19".

جدير بالذكر أن جهة كلميم وادنون، إلى حدود الساعة، عرفت تسجيل حالة إصابة واحدة بـ"كورونا" منذ ظهور الفيروس على التراب المغربي.