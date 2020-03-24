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كُتّاب وآراء
"المتعاقدون" ينتقدون تدابير "التدريس عن بعد"
انتقدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" السياسة الوزارية في تدبير التعلم عن بعد، في خضم تمدد وباء "كوفيد-19" بالمملكة، لا سيما ما يتعلق بـ "ضعف" صبيب الأنترنت و"غياب" الإمكانيات المادية لدى الأسر الفقيرة في المجتمع.
تبعا لذلك، سجلت التنسيقية سالفة الذكر، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، "ضعف صبيب الأنترنت لتحميل الأشرطة التي سجلها الأساتذة، وعدم توفر إمكانيات متابعة الدروس عن بعد لدى العديد من المتعلمين، وعدم توفر كثير من التلاميذ على الأجهزة الإلكترونية اللازمة لذلك".
وأبرز المصدر عينه أنه "يجب توفير صبيب كاف من الأنترنت وإعانة التلاميذ المنتمين إلى الأسر الفقيرة من أجل الإنصاف والمناصفة بين عامة أبناء الشعب المغربي"، داعيا الدولة إلى التراجع عن مخطط خوصصة قطاعي التعليم والصحة، لافتا إلى "أهميتهما في الأوقات العصيبة".
كما طالبت "تنسيقية المتعاقدين" بـ "إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط"، معلنة تشبثها "بالدفاع عن تعليم عمومي مجاني ذي جودة"، مجددة التأكيد على مساهمة رجال ونساء التعليم في التعبئة اللازمة ومواصلة الجهود للحد من انتشار وباء "كورونا".
وطالبت التنسيقية الجهات المسؤولة بـ "الصرف الفوري لأجور بعض أساتذة فوج 2019 الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم لأزيد من سبعة أشهر"، و"الحل الفوري لملف الأساتذة المرسبين"، مسجلة "غياب الظروف الملائمة للتعليم عن بعد".
كما طالبت بـ "القطع مع سياسة القمع والترهيب، مقابل نهج سياسة اجتماعية تخدم مصلحة الشعب"، داعية الدولة المغربية إلى "تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل للمواطنين والمواطنات الفقراء موازاة مع الإجراءات التي قامت بها، خاصة في القطاع غير المهيكل".
"دعوتنا كل الأساتذة والأستاذات إلى المساهمة المادية وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة، كل حسب استطاعته وإمكانيته وطريقته"، تورد التنسيقية عينها، التي أعلنت تعليق برنامجها النضالي، المتمثل في مسيرة 23 مارس، نتيجة المستجدات الوبائية الراهنة.
وسجلت التنسيقية "العديد من الأمور التي لا تعدو أن تكون سوى نتاج للضربات المتتالية التي تلقتها المدرسة العمومية من عقود، من بينها تفريغ التعليم من محتواه العلمي وتحويله إلى مهنة لا تخدم سوى رغبات المستثمرين الخواص، وذلك بالتركيز على التكوين وتسويق فكرة خادعة، مفادها أن المدرسة والجامعة لا تنتجان سوى المعطلين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
هذا ما كنتم تتمنوه. النوم والراحة.
الا بقاو فيك ولاد الشعب مكنتيش توقف العمل في وقت اللي كانت فيه الدعوة هانية كون را انتهيتو من الدروس.
ودزتو للتطبيقات.
مع الاسف النفاق بأم عينيه.
يالي تفات الفوت عاد سولني كيف بقيت.
الاه يهدينا أ بهديكم جميعاااااااا
انا متاكد ماععرفنش تخدم بتقنيات التعليم عن بعد .
الحقيقة هي أن هؤلاء وغيرهم من أساتذة و معلمين لم يسبق لهم أن احتجوا أو تظاهروا على تردي جودة التعليم العمومي و اكتضاض المدارس.... مظاهراتهم كلها مطالب و رغبات تهم جيوبهم فقط لا غير. و ماشي سوقهم في ولاد الشعب. الأستاذ المغربي إلى عطاتو الدولة وظيفة عمومية و خلصة مزيانة و الله لا تسوق لشي جودة التعليم العمومي ولا سيدي زكري... واخا يجلسو دراري فوق لحصيرة
و تبقى مقولتهم الشهيرة العالقة في الأذهان : قرأ ولا ما تقرى شغلك هاداك أنا الخلصة ديالي دايزا*
كل ماجاء في المقالة ما هي إلا غوغاء و أنانية منهم في إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات .
كان عليهم أن يحددوا الله على هذا الوضع الذي هم فيه. لكون أعداد كبيرة من أمثالهم لم يجدوا الربع من الذي حصلوا عليه . ومن لا يعجبه هذا العمل بالسوق أمامه للبحث عن الأحسن إن كان بالفعل يتوفر على مؤهلات تسمح له بالعمل بأجر عال وبعمل دائم.
ملاحظة :لاوجود لعمل دائم مدى الحياة .
خدمو حسب الوسائل المتوفرة ولن يطلب منكم احد المستحيل
البلاد تمر بظروف خاصة الكل معبأ حسب امكانياته
لا يكلف الله نفسا الا وسعها