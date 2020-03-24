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الرئيسية | مجتمع | "المتعاقدون" ينتقدون تدابير "التدريس عن بعد"

"المتعاقدون" ينتقدون تدابير "التدريس عن بعد"

"المتعاقدون" ينتقدون تدابير "التدريس عن بعد"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 17:55

انتقدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" السياسة الوزارية في تدبير التعلم عن بعد، في خضم تمدد وباء "كوفيد-19" بالمملكة، لا سيما ما يتعلق بـ "ضعف" صبيب الأنترنت و"غياب" الإمكانيات المادية لدى الأسر الفقيرة في المجتمع.

تبعا لذلك، سجلت التنسيقية سالفة الذكر، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، "ضعف صبيب الأنترنت لتحميل الأشرطة التي سجلها الأساتذة، وعدم توفر إمكانيات متابعة الدروس عن بعد لدى العديد من المتعلمين، وعدم توفر كثير من التلاميذ على الأجهزة الإلكترونية اللازمة لذلك".

وأبرز المصدر عينه أنه "يجب توفير صبيب كاف من الأنترنت وإعانة التلاميذ المنتمين إلى الأسر الفقيرة من أجل الإنصاف والمناصفة بين عامة أبناء الشعب المغربي"، داعيا الدولة إلى التراجع عن مخطط خوصصة قطاعي التعليم والصحة، لافتا إلى "أهميتهما في الأوقات العصيبة".

كما طالبت "تنسيقية المتعاقدين" بـ "إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط"، معلنة تشبثها "بالدفاع عن تعليم عمومي مجاني ذي جودة"، مجددة التأكيد على مساهمة رجال ونساء التعليم في التعبئة اللازمة ومواصلة الجهود للحد من انتشار وباء "كورونا".

وطالبت التنسيقية الجهات المسؤولة بـ "الصرف الفوري لأجور بعض أساتذة فوج 2019 الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم لأزيد من سبعة أشهر"، و"الحل الفوري لملف الأساتذة المرسبين"، مسجلة "غياب الظروف الملائمة للتعليم عن بعد".

كما طالبت بـ "القطع مع سياسة القمع والترهيب، مقابل نهج سياسة اجتماعية تخدم مصلحة الشعب"، داعية الدولة المغربية إلى "تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل للمواطنين والمواطنات الفقراء موازاة مع الإجراءات التي قامت بها، خاصة في القطاع غير المهيكل".

"دعوتنا كل الأساتذة والأستاذات إلى المساهمة المادية وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة، كل حسب استطاعته وإمكانيته وطريقته"، تورد التنسيقية عينها، التي أعلنت تعليق برنامجها النضالي، المتمثل في مسيرة 23 مارس، نتيجة المستجدات الوبائية الراهنة.

وسجلت التنسيقية "العديد من الأمور التي لا تعدو أن تكون سوى نتاج للضربات المتتالية التي تلقتها المدرسة العمومية من عقود، من بينها تفريغ التعليم من محتواه العلمي وتحويله إلى مهنة لا تخدم سوى رغبات المستثمرين الخواص، وذلك بالتركيز على التكوين وتسويق فكرة خادعة، مفادها أن المدرسة والجامعة لا تنتجان سوى المعطلين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - لم اعد افهم شيئا في هذا البشر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:16
لمذا كل هذه التعقيدات اتركو الاطفال و شأنهم حتا دوز هاد الازمة بيخير او علا خير ديك ساعة عاودو بداو ليهم سنة او نصف سنة جديدة كيفاش هاد التلميد غادي يركز فتيلفون اولا فالتلفاز او هو مخلوع كي سمع غير كورونا كورونا عدد الوفيات عدد الاصابات كان في القسم بيخير او على الخير حتا كلشي تبدل الله يهديكم
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6
2 - مغربي قح الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:17
ان تشعل شمعة خير من ان تعلن الظلام. انتظروا وابلا من النقد من المغاربة. فقط اقروا التعليقات
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17
3 - المغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:19
يجب على المتعاقدين ان يقعدون في منازلهم ويلزمون الصمت المطبق غير ذلك سنعتبرهم خارجين عن القانون وتهديد للأمن القومي. ...مفهوم
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23
4 - سؤال الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:21
بغيت نعرف واش هاد المتعاقدون واش سهمو في صندوق كورونا
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18
5 - متتبعة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:24
انتم اصلا ما طفرتوه لا عن قرب او عن بعد..كيفما كان الحال اللهم صبيب ثقيل وللا والو او شبه معدوم كيف عاشوه التلاميذ معكم..؟ ياك ديما مقاطعين..في هكذا ظرفية لا مجال للانتقاد لان الضعط قوي على الموقع وبالطبع سيكون الصبيب ضعيف ..
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24
6 - كاتبون الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:24
"دعوتنا كل الأساتذة والأستاذات إلى المساهمة المادية وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة، كل حسب استطاعته وإمكانيته وطريقته"
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21
7 - nour الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:24
عطيونا التساع الله يرحم ليكم الوالدين.
هذا ما كنتم تتمنوه. النوم والراحة.
الا بقاو فيك ولاد الشعب مكنتيش توقف العمل في وقت اللي كانت فيه الدعوة هانية كون را انتهيتو من الدروس.
ودزتو للتطبيقات.
مع الاسف النفاق بأم عينيه.
يالي تفات الفوت عاد سولني كيف بقيت.
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17
8 - ماشاء الله الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:26
ما شاء الله المغاربة و العالم في واد وأنتم أبها المتعاقدون في واد آخر . الله يسهل أموركم لكنه ليس الوقت المناسب الآن للانتقاد ...
الاه يهدينا أ بهديكم جميعاااااااا
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19
9 - ع.الجاحظ الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:30
لاحول ولا قوة الا بالله ماعرفناكم رجال التعليم ولا نقابة
انا متاكد ماععرفنش تخدم بتقنيات التعليم عن بعد .
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10
10 - ندى الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:30
صراحة التعليم عن بعد قرار ارتجالي فقط ولا يخدم الجميع وهو من الحلول الترقيعية فقط إذن توقف الدراسة شهر ويتعوض في شهر يوليوز بحول الله وهاهي الأمور هانية
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-19
11 - مواطن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:31
عار الله الى ما المتعاقدين غي نعسو مابغيناكوم ديرو والو ديما الشكوى ها العار ماتقريوش ولادنا غي كلسو بحالكوم الله يرحم لكم الوالدين ، اصلا راه المستوى المعرفي ديالكوم مافيه مايتشاف
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18
12 - ????? الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:31
الناس تسابقالزمن في تدبير الأزمة و السيطرة واحد خدام بالانتقادات لا حول و لا قوة الا بالله
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15
13 - أمجد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:38
هاد متعاقدين غنبقوا غي حضينهم دابا عاد بانو ليكم التلاميذ ملي كنتو ف الإضرابات ماكانتش مصلحة التلاميذ أولوية فشلتكم دولة بزاااف.
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10
14 - وجدي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:38
لا أعرف هل يسمح منبر هسبريس الحر بالتلفظ بعبارة أنني أشعر بالتقيء من جراء محاولة الركوب الخسيسة على موضوع الدراسة عن بعد في هده الظرفية العصيبة. لاحظوا معي دائما نفس الأسلوب يتكرر الركوب على حدث بارز ما .محاولة إبراز التعاطف مع الفئات الهشة المسحوقة.ثم الخلاصة وهي تمرير قولتهم المجترة الروتينية الخبزية ألا وهي إسقاط التعاقد والادماج في الوظيفة العمومية.بالله عليكن ألا تستحون من دكر هكدا مطالب في هده الظروف.المغرب والعالم يعاني من فواجع ووفيات لا حصر لها وانتم بلا أي ضمير.لم نستفق بعد من صدمة مطالبة المدارس الخاصة من *غنيمتها *من الصندوق المحدث من طرف صاحب الجلالة لنتفاجىء بكم أيضا. لم يفرض التعاقد أبدا عليكم بل قبلتم به في الأول ثم انقلبتم عليه والسلام
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11
15 - fad fad الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:39
لا حول و لا قوة الا بالله ...... لا يفكرون الا في انفسهم ...
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12
16 - المغرب العريق الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:41
معلنة تشبثها "بالدفاع عن تعليم عمومي مجاني ذي جودة"
الحقيقة هي أن هؤلاء وغيرهم من أساتذة و معلمين لم يسبق لهم أن احتجوا أو تظاهروا على تردي جودة التعليم العمومي و اكتضاض المدارس.... مظاهراتهم كلها مطالب و رغبات تهم جيوبهم فقط لا غير. و ماشي سوقهم في ولاد الشعب. الأستاذ المغربي إلى عطاتو الدولة وظيفة عمومية و خلصة مزيانة و الله لا تسوق لشي جودة التعليم العمومي ولا سيدي زكري... واخا يجلسو دراري فوق لحصيرة
و تبقى مقولتهم الشهيرة العالقة في الأذهان : قرأ ولا ما تقرى شغلك هاداك أنا الخلصة ديالي دايزا*
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4
17 - simo الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:47
وهل هذا وقت الإنتقادات؟ فالكل يحاول تدبير الأزمة بأي وسيلة. أما عن مبادرات وزارة التربية الوطنية فهي هذفها الإحتفاظ بالتلميذ داخل منزله والإستفاذة بكل الوسائل المتاحة. فعندما تمر هذه المرحلة فستكون إجراءات أخرى. ولنكون صريحين ربما تكون تبعات إقتصادية على المغرب سيعاد من خلالها النظر في كل الوظيفة العمومية خاصة من ناحية الإمتيازات والتعويضات والريع. أما الآن فالمكلوب من الكل التضحية كما نشاهده في العديد من القطاعات ومن لم يستطع فيغلق فمه.
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7
18 - amine الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:47
il faut qu il s se taisent et assez de critique, icic au canada, tous les eleves sont chez eux, ils ne sont meme pas en etude en ligne
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6
19 - وطني غيور على بلاده الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:52
امام استحالة خروجهم للتظاهر في الشارع .وخوفا على نسيانهم أرادوا أن يقولوا كلمتهم حتى يثفكرهم الشعب الذي لديه انشغالات وأولويات أكثر إلحاحا من حالتهم التي قبلوا بها عن طواعية وتدبر .
كل ماجاء في المقالة ما هي إلا غوغاء و أنانية منهم في إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات .
كان عليهم أن يحددوا الله على هذا الوضع الذي هم فيه. لكون أعداد كبيرة من أمثالهم لم يجدوا الربع من الذي حصلوا عليه . ومن لا يعجبه هذا العمل بالسوق أمامه للبحث عن الأحسن إن كان بالفعل يتوفر على مؤهلات تسمح له بالعمل بأجر عال وبعمل دائم.
ملاحظة :لاوجود لعمل دائم مدى الحياة .
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0
20 - Atlas inezgane الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:00
المتعاقدون المعقدون واش حنا في الازمة العالمية ديال الجائحة كورونا و لا في الصداع ديالكم غبرو علينا شويا وبزاف اصحابي
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1
21 - مغربي نيت الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:02
انتم اناس عضهم ناب الفقر والبطالة جاءتكم فرصة فتعاقدتم عم طيب خاطر بل وتهافتتم على التعاقد وبعد حين اعماكم الطمع فقمتم باضراب شل الدراسة والان تتداركون ان وقف الدراسة خطير وتنتقدون وتزبدون وترغدون فبالامس لم تكونوا تعيرون اي اهتمام لابناءنا واليوم تخافون عليهم اليوم اقعوا في منازلكم واضربوا عن الطعام بعد الاضراب عن العمل
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2
22 - Enseigant chercheur الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:08
Le Maroc passe aujourd'hui par des moments sensibles et critiques. Je vous invite cordialement et amicalement à faire le confinement comme M.tout le monde et de vous taire. Ce n'est point le moment opportun pour faire des critiques futiles dans des conditions pareilles. Priez pour que le Maroc s'en sorte indemne la santé vient avant tout
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2
23 - ابن حطان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:08
يقولون تعليق التظاهر ، لا ( غير خرجو نيت ) الا تستحيون من الله أغلبكم لا بستطيع تركيب جملة مفيدة سليمة وسالمة من الأخطاء لغويا وإملائيا ومع ذلك مطالبكم لا تنتهي ، قبلتم بالعقدة ورضيتم بها فابقوا على عهدكم وإلا ..... ، أما عن ركوبكم عن الدراسة عن بعد ابتعدوا أنتم عن هذا الموضوع فلن تستطيعوا مجاراته واتركوا الامور لأهلها الحقيقيين . انشري هسبريس من فضلك
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1
24 - مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:10
قهرتونا بكثرة التباكي
خدمو حسب الوسائل المتوفرة ولن يطلب منكم احد المستحيل
البلاد تمر بظروف خاصة الكل معبأ حسب امكانياته
لا يكلف الله نفسا الا وسعها
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1
25 - داء العطب قديم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:11
أصل الداء يا سادة هو ما تعبر عنه التعليقات أعلاه والتي ستأتي بعدي، وهو احتقار الأستاذ والمعلم وكل طالب علم كيفما كان (اسألوا الطلبة في مختلف الجامعات عن معاناتهم ونظرة المجتمع لهم كأنهم مشردون أو شحاذون)، وهو ما يغكس احتقار مجتمعنا للعلم والمعرفة وحملته، عليك أن تعلم يا عزيزي المعلق أن لا الطبيب ولا الشرطي ولا الجندي هو الأصل، بل هم الفروع، والأصل دائما هو الأستاذ والمعلم وهم ثمرة جهده شئتم أم أبيتم، وكذلك لن يستطيع هؤلاء ولو اجتمعوا على إيجاد دواء للداء، بل من يعكف على إيجاد الدواء هم العلماء حملة العلم في المختبرات، وهم أيضا ثمرة الأستاذ والمعلم. ولن يفلح قوم مهما كان بدون إيلاء المعلم والأستاذ مكانتهم الحقيقية في المجتمع. فدق يا قلب ما صنعت يداك. وسيأتي يوم حين يتم خوصصة المدرسة العمومية ولن يجد ابنك مقعدا إلا إذا اشتراه بالمال، آنذاك فقط ستعرف ما يقال ومماذا كان يحذركم الأستاذ.
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