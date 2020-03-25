24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:3817:0319:4621:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين (5.00)

  2. إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)

  3. الجيش يفتح باب الولوج للممرضين وتقنيي الصحة (5.00)

  4. "كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)

  5. وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "محمد الخامس للتضامن" توجّه تقديم التبرعات العينية

"محمد الخامس للتضامن" توجّه تقديم التبرعات العينية

"محمد الخامس للتضامن" توجّه تقديم التبرعات العينية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 مارس 2020 - 01:15

دعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن جميع المؤسسات والأشخاص الراغبين في تقديم تبرعات عينية (تجهيزات ومواد طبية، مواد غذائية، مواد النظافة، ...) إلى ربط الاتصال مباشرة بوزارة الداخلية ووزارة الصحة، ليتسنى لمساهمتهم التضامنية دعم الجهود المباشرة التي تبذلها الصحة العمومية والسلطات المحلية.

وطالبت المؤسسة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، المواطنين بالالتزام بالتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية من أجل حفظ سلامة جميع المغاربة.

وعبرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عن شكرها العميق لجميع الأشخاص والمؤسسات الذين أعربوا عن هذا الدعم التضامني لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.