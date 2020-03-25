"محمد الخامس للتضامن" توجّه تقديم التبرعات العينية

هسبريس من الرباط

دعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن جميع المؤسسات والأشخاص الراغبين في تقديم تبرعات عينية (تجهيزات ومواد طبية، مواد غذائية، مواد النظافة، ...) إلى ربط الاتصال مباشرة بوزارة الداخلية ووزارة الصحة، ليتسنى لمساهمتهم التضامنية دعم الجهود المباشرة التي تبذلها الصحة العمومية والسلطات المحلية.

وطالبت المؤسسة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، المواطنين بالالتزام بالتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية من أجل حفظ سلامة جميع المغاربة.

وعبرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عن شكرها العميق لجميع الأشخاص والمؤسسات الذين أعربوا عن هذا الدعم التضامني لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19".