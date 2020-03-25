24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين
- مركز حقوقي يتضامن مع أسر معوزة في سوس
- إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي
- دعوات إلى تشكيل لجان جهوية لدعم "أطباء العام"
- "شائعات كورونا" تحول فضاء الإنترنيت إلى "سوق رائجة سوداء"
إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)
"كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)
وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)
- "الداخلية" تعتزم اعتماد وثيقة خروج إلكترونية لتفادي مشاكل التطبيق - (291)
- المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170 - (261)
- هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" - (135)
- أعوان السلطة في زمن "كورونا".. جيش يُبقي المغاربة في البيوت - (124)
- هل تتعارض "حالة الطوارئ" مع التزام دول العالم بحقوق الإنسان؟ - (110)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"محمد الخامس للتضامن" توجّه تقديم التبرعات العينية
دعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن جميع المؤسسات والأشخاص الراغبين في تقديم تبرعات عينية (تجهيزات ومواد طبية، مواد غذائية، مواد النظافة، ...) إلى ربط الاتصال مباشرة بوزارة الداخلية ووزارة الصحة، ليتسنى لمساهمتهم التضامنية دعم الجهود المباشرة التي تبذلها الصحة العمومية والسلطات المحلية.
وطالبت المؤسسة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، المواطنين بالالتزام بالتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية من أجل حفظ سلامة جميع المغاربة.
وعبرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عن شكرها العميق لجميع الأشخاص والمؤسسات الذين أعربوا عن هذا الدعم التضامني لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19".