24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبادرة تحمي المشردين من "كورونا" بمدينة تزنيت
- مصحات خاصة تتجند لمواجهة "كورونا" بمراكش
- "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين
- نجل برلماني يطلق النار على قطيع أغنام بالبراشوة
- الجيش في أحياء مراكش
إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)
"كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)
- "الداخلية" تعتزم اعتماد وثيقة خروج إلكترونية لتفادي مشاكل التطبيق - (281)
- المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170 - (261)
- مسيرات كسر الحجر الصحي .. صدمات سلفيين والتخفي وراء الدين - (150)
- أعوان السلطة في زمن "كورونا".. جيش يُبقي المغاربة في البيوت - (124)
- هل تتعارض "حالة الطوارئ" مع التزام دول العالم بحقوق الإنسان؟ - (110)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية
موجة إشادة كبيرة بالقواد ورجال السلطة عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي على امتداد الأيام الماضية؛ فقد دفعت طريقة اشتغال مختلف الأجهزة بالمدن والأحياء المغاربة إلى التصفيق وتقاسم مقاطع التدخلات لتفريق التجمعات.
وعلى غير المتوقع، بدا انسجام كبير بين عناصر الشرطة والدرك والمواطنين، من خلال ترديد النشيد الوطني والتصفيق من شرفات وأسطح المنازل، تقديرا للمجهودات التي تبذلها السلطات لوقف انتشار الوباء الخطير في صفوف المغاربة.
وشكل فيديو تظهر فيه "القائدة حورية"، بمدينة آسفي، علامة فارقة، بسبب عتابها الجميل للناس ومطالبتهم بمغادرة الشارع العام، داعية الأمهات إلى الاحتفاظ بالأطفال المجتهدين، وتسليمها المتعثرين في الدراسة "للتكفل بهم"، تضيف مازحة.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقائدة وهي تعاتب أحد الواقفين بالشارع العام يمازح أصدقاءه، قائلة: "العالم كيموت ونتا كتكركر"، وهي العبارة التي لاقت رواجا كبيرا لدى حسابات العديد من نشطاء "فيسبوك".
وبالإضافة إلى القائدة حورية، تناقلت العديد من الصفحات "ربورتاج" لجريدة هسبريس الإلكترونية من مدينة أكادير، يظهر رجل سلطة يعمل على ضمان عدم رفع أسعار المواد الاستهلاكية، وكذا دخول المواطنين إلى منازلهم.
وبكل الصرامة الممكنة، فرض رجل السلطة على البقالين والخضارين وضع لائحة أسعار بواجهة المحلات التجارية لتفادي الزيادات التي تستغل الظرف الاستثنائي للمغاربة، في ظل فرض حالة الطوارئ الصحية.
وفي مقطع آخر، برز رجل سلطة وهو يخاطب مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء باللغة الفرنسية، ويحثهم على المكوث بالبيوت إلى حين تجاوز الوضع، مرحبا بهم في بلدهم الثاني، كما ناشدهم التواصل مع السلطات في حالة الحاجة.
وأظهر شريط آخر رجال سلطة وهم يقدمون إعانات مادية لرجل طاعن في السن، كما ساعدوه على عبور الطريق، مثيرين موجة من التعليقات الايجابية التي استحسنت ما تقوم به السلطات لفائدة الوطن.
بدوره، قال صلاح الوديع، وهو أستاذ جامعي معتقل سياسي سابق، إنه لا يصدق منظر البوليس يصطف اليوم أمام الناس ويحيي أبناء جلدته المطلين من نوافذ العمارات على ساحة كبيرة في مدينة من مدن المغرب، اتقاءً للوباء.
ووصف المتحدث ما شاهده بـ"اللحظات الخاصة. لحظات أكبر من ذاتي. بللتها دمعة نزَّتْ فجأةً بلا استئذان. هي لحظات مصالحات. مصالحات متتالية بدأت منذ سنوات. ولم ننتبه إليها بما فيه الكفاية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (63)
اكثرية رجال السلطة شرفاء ونزهاء وقاموا بواجبهم باقتدار ونوجه لهم تحية. بالمقابل هناك قلة سجل عليها التاريخ يوما اسود، اذ اظهرت بعض اللقطات صفع مواطنين في بعض التدخلات دون ضرورة لذلك.
الله معاكم و الله يوقف معاكم ..الله يحفظكم و ينجيكم من كل أذى و شر ..نتوما فخر هذا البلد الحبيب
كما يقال رب ضارة نافعة.وددت ان اقبل كل رجل امن محترم طاهر ذو قلب ابيض غيور على شعبه ووطنه ولكن مخافة العدوا وانتقال المرض حال دون ذلك هههههه.
لكم جزيل الشكر يا كل شرطي و كل دركي وكل مخزني وكل رجل سلطة ترك عائلته لاجلنا. الله ارحم لكم الوالدين.
يارب فهاد الشهر المبارك ونحن على ابواب رمضان اشفي كل مريض واحفظ بلدنا وشعبنا وملكنا وارفع عنا البلاء يا مجبب الدعوات.
الله الوطن الملك
نشكرك نشكرك نشرك يا ملكنا يا غالي
نصرك الله ملكنا و عاش الملك
سنظل أوفياء لهذا الوطن وسنقدم الغالي والنفيس.
الانا عرفنا من يستحق البوز في غياب التفاهة شكرا للكورونا التي حربت التفاهة من الاعلام
تحية خاصة لرجال السلطة كيف ما كانت رتبهم فهم اخواننا على كل حال ويريدون مصلحة الوطن والمواطنين
وتحية خاصة لقواتنا المسلحة الملكية خاصة الطب العسكري
ايضا لا انسى بالشكر كل العاملين بالقطاع الصحي ببلادنا من دكاترة و ممرضات وممرضين وتقنيين واداريين فهم في الخطوط الامامية مع العدو كورونا
خاص الناس الله يهديهم يتعاونوا مع رجال السلطة باش تمر هاد الازمة بسلام وباقل الخسائر الممكنة
الانسان معندو ما يخرج يدير في الشارع اصلا كلشي مغلق مطاعم مقاهي
اجلس في دارك واحمي اطفالك وزوجتك و مجتمعك
انشاء الله غادي نجتازوا هاد المحنة بسلام.
ارتقو الله يرحم باباكم
تلك النظرة القديمة اتجاه رجال السلطة يجب ان تتغير ، فاغلبهم الان مثقفون حاصلون دبلومات وشواهد عليا يتمتعون بالكفائة وحب الوطن وهم قبل ذلك من ضباط الاحتياط,
تحية لهم من هذا المنبر وتحية لكل السلطات ،و الفرق الطبية و الامن و تحية للشعب المغربي على امتثاله رغم بعض الاستثناءات.
والله يلطف بنا.
اتمنى ان ياتي الفرج قريبا واتمنى من المحسنين ان يسارعوا الى التبرع لمساعدة الدولة الان. تحية لكل رجال السلطة وقوى الامن والى الصحة والصحافة وعلى راسها هسبريس التي سيشهد لها التاريخ هده الملحمة والسبق الصحفي الجاد .وااى المجتمع المدني الدي عليه التحرك لمساعدة الدولة ولو باعداد قليلة في توعية الناس بمكبرات الصوت
جزاهم الله خيرا
واطال عمره .
تبارك الله بلادنا فيها رجال سلطة واطر يستحقون كل التنويه فلهم مني تحية واحترام وتقدير.تحية لكل السلطات مدنية وعسكرية.
كما ان بلادنا فيها شعب عظيم كريم وشجاع يمكن الاعتماد عليه عند الشدة.
الحمد لله شيئ يثلج الصدور هذه هي الحقيقة.
اللهم احفظ بلدنا المغرب العظيم واذهب عنا هاذا الوباء. وعن سائر الامم.
نحن اليوم مطالبون بوضع اليد في اليد من أجل تجاوز هذا المصاب على اعتبار أن الإنتماء لهذا الوطن هو ما يجب أن يحركنا على الرغم من إختلاف الأدوار...فدور المواطن مهم للغاية في هذه المرحلة و هو إحترام حالة الطوارئ الصحية...
ولكن السؤال : أين هم المستشارون.الجماعيون أين هم البرلمانيون....لماذا لايتواصلوا مع المواطنين الذي صوتوا عليهم ...كنت اعتقد انهم ادرى بمشاكل السكان ويمثلونهم غير انهم بعيدون جدا جدا . يوما ما سيظهرون ويستعطفون الذمم ...