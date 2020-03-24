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الرئيسية | مجتمع | وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية

وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية

وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:25

موجة إشادة كبيرة بالقواد ورجال السلطة عجت بها مواقع التواصل الاجتماعي على امتداد الأيام الماضية؛ فقد دفعت طريقة اشتغال مختلف الأجهزة بالمدن والأحياء المغاربة إلى التصفيق وتقاسم مقاطع التدخلات لتفريق التجمعات.

وعلى غير المتوقع، بدا انسجام كبير بين عناصر الشرطة والدرك والمواطنين، من خلال ترديد النشيد الوطني والتصفيق من شرفات وأسطح المنازل، تقديرا للمجهودات التي تبذلها السلطات لوقف انتشار الوباء الخطير في صفوف المغاربة.

وشكل فيديو تظهر فيه "القائدة حورية"، بمدينة آسفي، علامة فارقة، بسبب عتابها الجميل للناس ومطالبتهم بمغادرة الشارع العام، داعية الأمهات إلى الاحتفاظ بالأطفال المجتهدين، وتسليمها المتعثرين في الدراسة "للتكفل بهم"، تضيف مازحة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقائدة وهي تعاتب أحد الواقفين بالشارع العام يمازح أصدقاءه، قائلة: "العالم كيموت ونتا كتكركر"، وهي العبارة التي لاقت رواجا كبيرا لدى حسابات العديد من نشطاء "فيسبوك".

وبالإضافة إلى القائدة حورية، تناقلت العديد من الصفحات "ربورتاج" لجريدة هسبريس الإلكترونية من مدينة أكادير، يظهر رجل سلطة يعمل على ضمان عدم رفع أسعار المواد الاستهلاكية، وكذا دخول المواطنين إلى منازلهم.

وبكل الصرامة الممكنة، فرض رجل السلطة على البقالين والخضارين وضع لائحة أسعار بواجهة المحلات التجارية لتفادي الزيادات التي تستغل الظرف الاستثنائي للمغاربة، في ظل فرض حالة الطوارئ الصحية.

وفي مقطع آخر، برز رجل سلطة وهو يخاطب مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء باللغة الفرنسية، ويحثهم على المكوث بالبيوت إلى حين تجاوز الوضع، مرحبا بهم في بلدهم الثاني، كما ناشدهم التواصل مع السلطات في حالة الحاجة.

وأظهر شريط آخر رجال سلطة وهم يقدمون إعانات مادية لرجل طاعن في السن، كما ساعدوه على عبور الطريق، مثيرين موجة من التعليقات الايجابية التي استحسنت ما تقوم به السلطات لفائدة الوطن.

بدوره، قال صلاح الوديع، وهو أستاذ جامعي معتقل سياسي سابق، إنه لا يصدق منظر البوليس يصطف اليوم أمام الناس ويحيي أبناء جلدته المطلين من نوافذ العمارات على ساحة كبيرة في مدينة من مدن المغرب، اتقاءً للوباء.

ووصف المتحدث ما شاهده بـ"اللحظات الخاصة. لحظات أكبر من ذاتي. بللتها دمعة نزَّتْ فجأةً بلا استئذان. هي لحظات مصالحات. مصالحات متتالية بدأت منذ سنوات. ولم ننتبه إليها بما فيه الكفاية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (63)

1 - said الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:31
بكل تأكيد.
اكثرية رجال السلطة شرفاء ونزهاء وقاموا بواجبهم باقتدار ونوجه لهم تحية. بالمقابل هناك قلة سجل عليها التاريخ يوما اسود، اذ اظهرت بعض اللقطات صفع مواطنين في بعض التدخلات دون ضرورة لذلك.
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129
2 - imane touargui الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:32
رجال الامن الله يعطيهم الصحة او الله يهدي الناس ما عارفينش بي خطورة هاد الفيروس
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86
3 - yassine الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:32
تحية لرجال السلطة خصوصا قايدة اسفي السيجة حورية... تحية لرجال الامن... تحية لرجال الاسعاف و الدرك و العسكر و تحية حارة خاصة بالدعاء لرجال و نساء الطب من اطبة و مسعفين و ممرضين... اللهم اعنهم و جازهم عنا احسن الجزاء.
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138
4 - مواطنة حرة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:33
إوا ره إستاهلو مساكن حنا كالسين فديورنا رهوما ساهرين على حمايتنا.الله إقويهم اكثر فاكثر.
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70
5 - عزالدين سقراط الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:35
شكرا لجميع المتعاونين،كما نرجوا المزيد من الصرامة بالاحياء الشعبية.
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50
6 - عادل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:38
ولكن المقدم بيعه لرخص الخروج أساء لوزارة الداخلية، ..
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-42
7 - كريم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:38
لا تنسوا الأطباء والممرصين فلهم منا كل الاحترام والتقدير.
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104
8 - يونس الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:38
كل التحية والاحترام لرجال السلطة بكل أطيافها
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49
9 - حسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:38
نجوم؟ سبحان من خلقك. كل ما شاهدته هو حملات باحياء شعبية و بعضها يطغى عليها طابع الحگرة و الغير العقلانية. نجوم المرحلة هم الاطباء و الممرضين
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-103
10 - محلل ريفي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:39
في الحقيقة سمعة القائد واعوان السلطة خلال الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي كانت سيءة بالنسبة للشعب !! لكن ما نراه اليوم خلال أزمة كورونا إن صح التعبير تبدو تصرفاتهم من خلال طريقة التواصل مع فئة من الشعب ذو الثقافة المتدنية جد إيجابية ويبدو أنهم متفوقين على الدرك والأمن مع احتراماتنا لهم جميعا على ما بذلوه من جهد.
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39
11 - مغربية حتى النخاع الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:39
كل الاحترام و التقدير لكم سيداتي سادتي...و الله حتى دمعت عيني
الله معاكم و الله يوقف معاكم ..الله يحفظكم و ينجيكم من كل أذى و شر ..نتوما فخر هذا البلد الحبيب
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26
12 - hassan الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:40
إنه الرجل الدي يلعب دوره الأن لكي يقوم رجل الصحة بعمله ،و بعده باقية فئات المجتمع الى أعمالها .من هو هدا الرجل إنه رجل أمن بجميع فئاتهم ،فلهم منا نحن الأن في بيوتنا كل التقدير و الاحترام .ششششابو.
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26
13 - ز. عثمان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:40
السلام عليكم
كما يقال رب ضارة نافعة.وددت ان اقبل كل رجل امن محترم طاهر ذو قلب ابيض غيور على شعبه ووطنه ولكن مخافة العدوا وانتقال المرض حال دون ذلك هههههه.
لكم جزيل الشكر يا كل شرطي و كل دركي وكل مخزني وكل رجل سلطة ترك عائلته لاجلنا. الله ارحم لكم الوالدين.
يارب فهاد الشهر المبارك ونحن على ابواب رمضان اشفي كل مريض واحفظ بلدنا وشعبنا وملكنا وارفع عنا البلاء يا مجبب الدعوات.
الله الوطن الملك
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32
14 - احمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:41
والله العظيم رجال السلطة وملكنا اتبتوا انهم نجوم وأكبر من كل النجوم. الحمد لله كنت دائما وطنيا واحب وطني رغم كل ما يقال والله الحمد لله زادتني كورونا وطنية أكثر وبكل افتخار
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30
15 - محمد سلا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:41
تحية تقدير واجلال واحترام لكل شخص يعمل في الميدان الصحي او في الأجهزة الامنية لمحاربة شبح كورونا ونشكرهم على سعة صدرهم ونكرانهم للذات.
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21
16 - ابن المملكة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:42
عاش ملكنا محمد السادس
نشكرك نشكرك نشرك يا ملكنا يا غالي
نصرك الله ملكنا و عاش الملك
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19
17 - med الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:43
منذ ظهور الوباء في المغرب ما شفناش هادوك لي كانصوتوا عليهم ، غير الناس د السلطة لي خدامين القايد الباشا العامل الوالي البوليس الجداومية .... و من هنا نستنتج ان الاحزاب و الانتخابات غير كايضيعوا لفلوس د الدولة و كانطالب باش دوك الفلوس يستثمروهم في الصحة و التعليم و يديرو بناقص من هاد الانتخابات و الاحزاب .
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31
18 - عبد الله الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:44
تحية لهم جميعا و كنشكرهم بزاف على المجهودات لي كيقومو بها ليلا نهار
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18
19 - من بوعرفة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:45
تحية لي راها فالمختبر يطور الدوا هذاك هو النجم ديال بصح!!!! ...و ايلا بغاك الله تصاب و الله لا حبسها عليك شي واحد واخا تدخل فكهف تجيك تجيك نسأل الله السلامة
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-16
20 - سعيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:45
الله يعطيهم الصحة، بطبيعة الحال نجوم
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12
21 - مواطن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:45
كل الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و للعسكريين والعسكريات و الأطباء و المتطوعين والمتطوعات و المتضامنين والمتضامنات على السهر على سلامتنا الصحية والحسدية.
سنظل أوفياء لهذا الوطن وسنقدم الغالي والنفيس.
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11
22 - اگزناي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:45
كم هو رائع ان يراعي المواطنون هذه التضحيات التي يستحقونها شريطة ان يتفهموا ان التعليمات الواضحة المطاوب من الجميع تطبيقها حرفيا هي في صالح الجميع. وفي هذا المجال مطلوب من الساهرين على تطبيق التعليمات المعاملة الحسنة وتفهم الآخر واذا كان هناك تعنت فالصرامة كل الصرامة طبقا القانون.
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8
23 - اگزناي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:45
كم هو رائع ان يراعي المواطنون هذه التضحيات التي يستحقونها شريطة ان يتفهموا ان التعليمات الواضحة المطاوب من الجميع تطبيقها حرفيا هي في صالح الجميع. وفي هذا المجال مطلوب من الساهرين على تطبيق التعليمات المعاملة الحسنة وتفهم الآخر واذا كان هناك تعنت فالصرامة كل الصرامة طبقا القانون.
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8
24 - السلام عليكم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:45
كل هذا شيئ جميل لانه كان قد مر أمام الكاميرات لكن تعاملهم على أرض الواقع مختلف جدا عند البعض منهم الذين يتعاملون مع المواطن بلغة المخزن العتيقة رغم ان ذاك المواطن لا يريد إلا حقه
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-15
25 - من الخميسات الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:45
رجال السلطة دإمان كانو نجوم ولا زالو نجوم من اخفى نجومية رجال السلطة والأطباء من غير الإعلام الفسد الذي يعطى للشواد والمغانيين التفاهة تسلق المشهد والبوز
الانا عرفنا من يستحق البوز في غياب التفاهة شكرا للكورونا التي حربت التفاهة من الاعلام
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19
26 - citoyen marocain الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:45
النجوم الحقيقيون هم الان في المواجهة المباشرة مع المرض و مع الموت: رجال الصحة من اطباء و ممرضين و مساعديهم في القطاعين فتحية لأصحاب البدلة البيضاء
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12
27 - محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:45
عند الامتحان يعز القائد او يهان .
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6
28 - gharib الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:46
تحياتي للامن وكل السلطات والعسكريين شكرا لهم على عملهم وعلى جهودهم وعلى الناس ان يحترمو انفسهم وشكرا
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12
29 - driss الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:46
تحية لرجال السلطة وتحية خاصة للقاءد إحسان محمد بقلعة السراغنة . لكن عندي ملاحظة حيث العربات المخصصة لإخبار ساكنة قلعة السراغنة تصدر أصواتا مبالغا فيها وكأننا في حرب ضروس
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1
30 - يوسف الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:48
السلام عليكم
تحية خاصة لرجال السلطة كيف ما كانت رتبهم فهم اخواننا على كل حال ويريدون مصلحة الوطن والمواطنين
وتحية خاصة لقواتنا المسلحة الملكية خاصة الطب العسكري
ايضا لا انسى بالشكر كل العاملين بالقطاع الصحي ببلادنا من دكاترة و ممرضات وممرضين وتقنيين واداريين فهم في الخطوط الامامية مع العدو كورونا
خاص الناس الله يهديهم يتعاونوا مع رجال السلطة باش تمر هاد الازمة بسلام وباقل الخسائر الممكنة
الانسان معندو ما يخرج يدير في الشارع اصلا كلشي مغلق مطاعم مقاهي
اجلس في دارك واحمي اطفالك وزوجتك و مجتمعك
انشاء الله غادي نجتازوا هاد المحنة بسلام.
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6
31 - مواطن حر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:48
تحية صادقة لكل السلطات والجهاز الطبي على مجهوداتهم المحمودة لمساعدة الشعب على تجاوز هذه المرحلة وانها ستفرج باذن الله قريبا
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5
32 - كبور بناني سميرسي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:49
لا تنساو الاطباء والممرضين
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7
33 - ra cher الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:50
راينا مناظر العنف
ارتقو الله يرحم باباكم
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1
34 - ياسمين الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:50
سبحان الله هاد وباء كورونا شحال من واحد علاتو وشحال من واحد طيحتو
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4
35 - مغربي حر الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:50
للاسف منذ سنوات عدة حاولت جهات طفيلية تصوير رجال السلطة على أنهم أعداء للمواطن. لكن مالايعرفه الجميع أن هؤلاء يقومون بعملهم واكثر من ذلك، فالقليل منا يعلم أن القائد يعمل 24 ساعة و ليس لديه عطلة نهاية الاسبوع ولايتمتع بالاستقرار العائلي بحيث انه كل أربع سنوات تجده في مدينة ما، وتناط به مهام تجعله في مواجهة مباشرة مع المواطن مثل تحرير الملك العمومي و محاربة البناء العشوائي.
تلك النظرة القديمة اتجاه رجال السلطة يجب ان تتغير ، فاغلبهم الان مثقفون حاصلون دبلومات وشواهد عليا يتمتعون بالكفائة وحب الوطن وهم قبل ذلك من ضباط الاحتياط,
تحية لهم من هذا المنبر وتحية لكل السلطات ،و الفرق الطبية و الامن و تحية للشعب المغربي على امتثاله رغم بعض الاستثناءات.
والله يلطف بنا.
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11
36 - محمد لعيوني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:50
نتمنى ان تكون هده اللحظة فال خير على وطننا. بعد زوال الوباء انشاء الله .اتمنى ان نبقى على خط واحد متفاهمين متضامنين ولنعترف ان نجاتنا من هدا الفيروس بعد الله هو لهؤلاء الجنود وعلى راسهم جلالة الملك حفظه الله.
اتمنى ان ياتي الفرج قريبا واتمنى من المحسنين ان يسارعوا الى التبرع لمساعدة الدولة الان. تحية لكل رجال السلطة وقوى الامن والى الصحة والصحافة وعلى راسها هسبريس التي سيشهد لها التاريخ هده الملحمة والسبق الصحفي الجاد .وااى المجتمع المدني الدي عليه التحرك لمساعدة الدولة ولو باعداد قليلة في توعية الناس بمكبرات الصوت
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6
37 - اشوز الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:51
اتمني ان لا يعود بعض التافهين وبعض التافهات الي تلفزتنا بعد انجلاء المرض .كما اتمني ان ياخد الطبيب والاستاد والمعلم ورجال السلطة والعلماء الحقيقيون سواءا كانو علماء الدين او علماء المختبرات مكانهم الحقيقي .
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7
38 - رضوان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:51
نشكركم على مجهوداتكم الجبارة فهذا واجبكم الوطني.واما نحن فعلينا المكوث في منازلنا. وان نشغل أنفسنا بالدعاء والتضرع لله عز وجل لعله يرحمنا ويرفع البلاء عنا . رغم الظروف القاسية التي تعيشها أغلب العائلات المغربية.واصبر وماصبرك الا بالله. ولتكن ثقتك في الله كبيرة فالله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه.
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5
39 - حسن قنديلة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:52
تحياتي رجال السلطة جميعكم في أعلى مستوى بل مستوى عالمي الدرك الشرطة وقاية المدنية والف تحياتي جل مؤسسات الصحة برافو عليكم
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3
40 - محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:53
والله مارأينا منهم الاالخير
جزاهم الله خيرا
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4
41 - بكل واقعية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:53
ما يقوم به رجال السلطة اليوم من مجهودات جبارة ليلا ونهارا أمر يستحق التنويه، تجد القائد في كل مكان، في الأسواق في الإدارة في الطريق، في الصباح والمساء والليل، التحية لهم على تضحياتهم.
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3
42 - مغربية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:53
تحية لجميع من ساهم في احترام حالة الطوارئ. من ابسط مواطن لم يجد قوت يومه و رغم ذلك اثر الا يخرج من بيته. الى رجال الامن و السلطة و الصحة و التعليم..باختصار تحية كبيرة لكل مواطن شريف معتز ببلده . اليوم نحييكم لانها مرحلة حرجه من تاريخ المغرب الحديث. لكن لا يمنع ان نتدارس بعد زوال الوباء ان شاء الله النواقص و العيوب التي ظهرت للعيان... لكي نبني وطنا للجميع علينا ان نستثمر في الانسان...
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4
43 - Hakim khouribgui الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:54
حفظ الله ملكنا العظيم سيدي محند السادس
واطال عمره .
تبارك الله بلادنا فيها رجال سلطة واطر يستحقون كل التنويه فلهم مني تحية واحترام وتقدير.تحية لكل السلطات مدنية وعسكرية.
كما ان بلادنا فيها شعب عظيم كريم وشجاع يمكن الاعتماد عليه عند الشدة.
الحمد لله شيئ يثلج الصدور هذه هي الحقيقة.
اللهم احفظ بلدنا المغرب العظيم واذهب عنا هاذا الوباء. وعن سائر الامم.
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0
44 - محمد الزموري الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:54
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا معافى من كل شر الأسقام والأوبئة ياأرحم الراحمين وارزق أهله الصبر والعزيمة في هذا الظرف القاهر بالامتثال لعدم المغامرة والخروج بدون سبب من البيت الذي هو في حد ذاته مهلكة للجميع اللهم اخرجنا من هذا اليم سالمين يارب
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2
45 - الحمد لله الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:55
هذا كان من اكبر المكاسب اللي استفدنا منا رغم هذا الوباء، اننا قدرنا العمل دالشرطة و الجيش اننا عرفنا القيمة ديالوم، و اننا عرفنا ان هناك الكثييير من الشرفاء اللي كنفتخرو بهم، و ان رجال الشرطة و الجيش كيبغيو المواطنين و كيخافو عليهم، الله يحفظوم و يبارك فيهم
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2
46 - كيلو كفتة ونص شحمة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:56
تحية لرجال السلطة.الجيش والشرطة والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية ولاننسى وزارة الصحة بجميع مكوناتها.شكرا لكم
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4
47 - مهتم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 21:58
نطلب من الله العلي القدير ان يساعدنا في القيام بالواجب الوطني و المهني الذي فرضته هذه الظرفية الطارئة و توطيد أواصر الثقة بين المواطن و المؤسسات الأمنية باختلاف ألوانها و زرع قيم المواطنة الخلاقة...
نحن اليوم مطالبون بوضع اليد في اليد من أجل تجاوز هذا المصاب على اعتبار أن الإنتماء لهذا الوطن هو ما يجب أن يحركنا على الرغم من إختلاف الأدوار...فدور المواطن مهم للغاية في هذه المرحلة و هو إحترام حالة الطوارئ الصحية...
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2
48 - مر من هنا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:00
تحية اكبار لكل من ساهم في التصدي لهذا الوباء .. ولا ننسى جهاز القوات المساعدة هذا الجهاز العريق الذي تجذه في كل زمان ومكان .. في حروب المغرب ضد البوليساريو في الحدود في المظاهرات التظاهرات الكوارث وجب اعطاءه صلاحيات واسعة صراحة .
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1
49 - ayoub الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:01
يحي اعوان السلطة المرجوا التكلم كثيرا على هده الفءة وشكرا
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1
50 - Ahmed الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:02
تحية وتقدير واحترام من القلب الى كل من يسهر لأجل مصلحة الوطن .اللهم ابعد عنا فقهاء الوهابية والسلفية وامثالهم ،الإسلام جميل ببساطته وبدون هؤلاء ،اللهم كثر مدارسنا ومستشفياتنا و عبادة الله في المنازل تكفي. اللهم احفظ البشرية من كل سوء .
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2
51 - Fatin الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:03
هذا إن كان يدل على شيئ إنما يدل على النزاهة والشفافية التي أعتمدت أثناء إنتقائهم .....فكان ذلك بناء على إجتهادهم وأستحقاقهم للوظيفة...
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0
52 - ابو عدنان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:05
قرابة ثلاث عقود وأنا اشتغل مع رجال السلطة خريجي المعهد الملكي بالقنيطرة ولم المس فيهم يوما الا خب المصلحة الشخصية وحب الذات والانانية الا رجل سلطة واحد يشتغل الان بنواحي الحسيمة لقد جسد لي حقيقة حب الوطن والتفاني في العمل ونظافة اليد وهذا يكفي اليوم الجميع مجند لتجاوز الازمة واظن ان لا احد منا يفتخر بما يقدمه لوطنه لاننا بكل بساطة الجميع في سفينة واحدة كما قال وزير الداخلية....
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-1
53 - خالد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:07
تحية عالية لنساء ورجال السلطة والامن الوطني ونساء ورجال الصحة الذين ابانو عن وطنيتهم الحقة تحية عالية لهم ولما اقامو به اتجاه هذه الجاءحة احييهم من قلبي خالصا
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54 - حميد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:11
انها حرب بدون سلاح فيروس خبيث الكل يطلب السلامة كلنا في ساحة المعركة لا تعرف من اين سياتيك هد الوحش الغير المرءي الالتزام بالنظافة والابتعاد عن اخيك ب2متر والحجر الحجر حفض الله جميع بشر الكون من صغير الى كبير
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55 - نور الهدى م الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:11
صحاب الامن هما اللي كيسهرو على راحة المواطن الله يحفظهم من هد الوباء وكيستهلو التقدير
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56 - من الريف الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:12
انا كعون سلطة اقوم بواجبي تجاه الساكنة ولكن رغم ذلك نتعرض للحكرة من طرف البعض الذين يتهكمون علينا في مواقع التواصل الاجتماعي.
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57 - نجم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:12
لا تنسو رجال و نساء مندوبية إدارة السجون فهم لايظهرو للملأ ولكنهم ابطال في الخفاء
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58 - سوسية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:13
تحية اجلال وتقدير لرجال السلطه على سهرهم على راحتنا والله يحفظهم يارب وينصر ملكنا ويحفظ الشعب المغربي من كل سوء وبإذن الله غادي نبرهنو لنفسنا وللعالم اننا شعب واعي وقادرين نتجاوزو هاد المحنه بإذن الله . وتحيه كبيرة لجريدتنا الجميلة هسبريس
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59 - مواطن مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:18
تحية كبيرة لاعوان السلطة وخصوصا اعوان السلطة بالملحقة الإدارية الثانية باشوية برشيد على المجهودات والمساعدات الجبارة والاستفسارات التي تقدمها للساكنة
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60 - النجوم الحقيقيون الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:19
الكل يهلل لرجال السلطة ونسوا ان من يقف في خدمة المواطن في هذه الجائحة هم الصيدلي والبقال وارباب المخابز والجزار والخضار والسماك وموزعي الغاز والحليب وبائعي الأعلاف والمواد الفلاحية... هؤلاء هم النجوم الحقيقيون الذين يوءَمنون الأمن الغذائي للانسان والحيوان
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61 - مواطن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:22
لقد إبان رجال السلطة عن تلاحمهم مع المواطنين
ولكن السؤال : أين هم المستشارون.الجماعيون أين هم البرلمانيون....لماذا لايتواصلوا مع المواطنين الذي صوتوا عليهم ...كنت اعتقد انهم ادرى بمشاكل السكان ويمثلونهم غير انهم بعيدون جدا جدا . يوما ما سيظهرون ويستعطفون الذمم ...
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62 - عماد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:22
جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي تقدم الشكر والامتنان لجميع مكونات الأمن الوطني والصحة ولم تنتبه للدور الجبار الذي يقوم به حراس السجون وما تواجهه هذه الفئة من مخاطر من كلى الجوانب، "الجانب الأمني وتشديد الحراسة في هذه الظرفية ،والجانب الوبائي الذي تمر به المملكة" وذلك دون كلل أو ملل.
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63 - مغربية كندية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 22:24
لانه في الازمات تظهر المعادن على حقيقتها و يظهر الرجال, في الشدة يظهر من يحبه بالفعل ومن يبيعك مقابل المال ومقابل المصالح الشخصية. غابت كل حناجر التفاهة و القني و الالحاد غابت كل الاصوات النشاز وظهر ملك البلاد و كل رجال السلطة و الموعظين و شيوخنا الافاضل وكثر ذكر الله تعالى وكثر الامن و الامان لهذا انبه المغاربة لان يعتبرو لا شيء يسوى بهذه الدنيا ان تبيع وطنك لاجله لاشيء ولا اموال الخيانة ولا العمالة ولا الشهرة. ولا زال القادم الله يلطف بنا وهذا درس لكل البشرية كل امة على حدى لانه كشعوب عربية وامازيغية نسينا ديننا و لم نعد نحترم لا الكبير ولا الصغير واصبح الدين مفصل من طرف قنوات الجزيرة و العربية غابت السنة النبوية و اصبح يتلاعب بها للتلاعب بعقول المتحمسين فوجهو حماسكم لتمسك بالدين و بالوطن شدو عليه باسنانكم واحترمو ولي الامر الله تعالى اعطانا عقل وبصيرة وجاب لنا الظرفية لكي نعرف الحقيقة التي غابت عنا
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