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النيابة العامة تتشبث بالصرامة في تطبيق "قانون الطوارئ الصحية"

النيابة العامة تتشبث بالصرامة في تطبيق "قانون الطوارئ الصحية"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:40

نُشِر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، اليوم الثلاثاء، مرسومٌ بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بتاريخ 23 مارس الجاري، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ويخوِّل المرسوم بقانون للحكومة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات. ويمكن أن تكون هذه التدابير مخالِفةً للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولكنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

وترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وينص القانون كذلك على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال وتقتضيه الضرورة القصوى، إذا كان من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وينص المرسوم بقانون كذلك على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنتْ فيها حالة الطوارئ الصحية بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، مع تجريم مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

كما يجرم المرسوم تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.

ويعاقَبُ على هذه الأفعال بصفتها جنحاً بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.

وينص المرسوم بقانون على إيقاف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ. غير أن هذا التوقيف لا يشمل آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المعتقلين ومدد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.

ويعني توقيف الآجال أن احتساب مدتها تخصم منه الفترة المعلن خلالها على حالة الطوارئ الصحية. وهي في الحالة الراهنة الفترة المتراوحة بين 20 مارس و20 أبريل 2020، حيث أنه إذا تعلق الأمر بأجل استئناف حكم في قضية زجرية، صدر يوم 16 مارس (أي قبل إعلان حالة الطوارئ، التي أعلن عنها يوم 20)، وهو عشرة أيام كاملة كان يفترض أن تنتهي يوم 27 مارس، يتم احتساب أيام 17 و18 و19، ثم يتوقف احتساب المدة طيلة مدة الحجر الصحي (من 20 مارس إلى 20 أبريل)، ليُستأنف يوم 21 أبريل. وفي هذه الحالة يتم احتساب سبعة أيام المتبقية كاملة، لينتهي الأجل يوم 28 أبريل. وبطبيعة الحال، فإن الآجال التي تحل خلال فترة الطوارئ الصحية كاملة سيبتدئ عدها من يوم 21 أبريل 2020.

ومن جهة أخرى، فالأمر يتعلق بجميع الآجال المنصوص عليها في كافة التشريعات القانونية والتنظيمية على السواء، ولا يستثنى منها سوى آجال الطعن الاستئناف بالنسبة لقضايا المعتقلين التي لا يسري عليها مفعول التوقيف، بالإضافة إلى الآجال المتعلقة بالحراسة النظرية وكذلك مدد الاعتقال الاحتياطي التي لا يشملها الاستثناء، ويتعين التعامل معها بالكيفيات العادية، سواء في احترام آجالها أو تجديدها.

وقد نُشر بالعدد ذاته من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، الذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 إلى يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

وينص المرسوم على التدابير التي تتخذها الحكومة لمنع الأشخاص من مغادرة مساكنهم والمحلات الاستثنائية التي يُسمَح لهم فيها بذلك. كما ينص على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص لأغراض غير مهنية، وعلى إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات التي تستقبل العموم.

ويخوِّل المرسوم للولاة والعمال، بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً، اتخاذ التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة.

وقد دعت رئاسة النيابة العامة في دورية لها، موجهة إلى كل من المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، (دعت) إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون في ما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاص، ولا سيما عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمهم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات.

وأثار رئيس النيابة العامة في دوريته انتباه المخاطبين إلى أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية والعلاجية التي تتخذها أو تأمر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم.

وأضافت الدورية التي تتوفر عليها هسبريس قائلة: "وإذا كنا على يقين من وعي المواطنين بخطورة الوباء، وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة للوقاية والعلاج، كما يتجلى ذلك من انخراطهم الواعي في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي ارتكبها بعض الأشخاص، فإن استعمال التدابير الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون يعتبر ضرورياً لردع المخالفين الذين يستهينون بحياة المواطنين وبسلامتهم، ويعرضونهم للخطر".

وشددت الدورية على ضرورة تطبيقها بالحزم اللازم والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من يومه 24 مارس، وهو تاريخ نشر المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 أبريل 2020، "مع العلم أن هذا الأجل بمكن تمديده بمقتضى مرسوم عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر".

وشكرت النيابة العامة جميع قضاة وموظفي النيابات العامة بمحاكم المملكة على جهودهم الجبارة للمساهمة في خدمة أمن البلد وسلامة المواطنين، وفقا لتوجيهات الملك، وبالتعاون مع باقي سلطات الدولة، داعية إلى مواصلة التعبئة حتى تتمكن المملكة من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - محمد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:46
الله يرحم الوالدين على هذه الصرامة
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39
2 - nouredine الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:49
نريد ايضا من النيابة العامة الصرامة ضد رجال السلطة الذين يتجاوزون القانون ويقومون بصفع المخالفين
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-36
3 - مصطفى الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:49
من خصائص القاعدة القانونية أنها إلزامية لا يمكن لأ حد مخالفة أحكامها وإلا تعرض للعقاب .
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33
4 - يحيى الدغممومي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:52
اعوان السلطة في محنة الله يكون في عوانهم هم يخاطرون بانفسهم وفي مشقة لن ننسى لهم هذا الراجب
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31
5 - هاني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:54
قرار حظر التجول كان ضروريا، واليوم المطلوب التشدد بتطبيقه، وما يساعد على ذلك التعويض على عمال "اليومي" في كل التراب الوطني، هؤلاء فقدوا كل شيء حتى لقمة العيش ، يواجهون ليس فقط الكورونا بل ايضا الفقر والجوع ( أنا واحد منهم).
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12
6 - الوادنوني الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:58
لو كانت حميع القرارات تنفد بهذه الكيفية لكنا من احسن الدول لاكن رغم كل ذالك (بقى فدارك)
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15
7 - جلال الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:58
هذا الأسبوع يكون حاسم المغاربة والمغرب سوف يكشف نهايته أين يسير كورونا في المغرب الان انتهت فترة الاصابات العائدين من الخارج المخالطين معهم بعد إغلاق الحدود والأجواء والرحلات الجوية حمدا الله مرت على المغرب بسلام بي اقل الخساءر مقارنة بالدول الاخرى الوضع مازال تحت السيطرة الخطر عندما تتجاوز 500 حالة نكون هناك دخلنا المرحلة الرابعة من الوباء اما اذا تجاوزنا 1000 حالة تلك هي كارثة لا قدر الله نكون هناك دخلنا كابوس الايطالي والاسباني تبدا المعاناة المستشفيات الاطقم الطبية مع قلة الاجهزة التنفس الاسرة سوف يفرض على الاطباء خيارات صعبة متل ايطاليا قتل من اكبر سنا كي يعيش من هم اكثر اصغر سنا لكي لا نصل مرحلة مرعبة لا نجد حتى الاماكن دفن جتث على كل المغاربة التزام كامل بالحظر التجوال التعليمات السلطة ادعوها ضرب بكل الحزم والشدة على فءة قليلة من الجهلة مستهثرين حمدا الله الاغلبية كلها ملتزمة مجندة وراء العاهل البلاد القوات المسلحة الملكية الامن الوطني كورونا الوباء قابل الهزيمة يمكن الانتصار عليه بشرط الاتزام بالتعليمات النصاءح البقاء في المنازل
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11
8 - mouad fes الثلاثاء 24 مارس 2020 - 13:59
لحد الآن لم نتوصل بأية وثيقة ولم يزرني احد لا المقدم ولا شيخ
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27
9 - العيون الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:01
هنا في مدينة العيون لم نر اي عون ولا ورقة رفم ان المقاطعة الخاصة بالحي نادت بان من يريد الورقة عليه الاتصال باعوان السلطة و تركة ارقامهم معلقة ؟؟؟؟؟؟
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10
10 - مواطنة حرة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:02
غر تيوصلني شي مساج ديال هسبرس كنتخلع نكول يكما شي حالات عوتاني.الحمد لله بعدا اليوم مكينا حتى شي حالة عاالله.
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8
11 - Søûķa Marocaine الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:04
مصاب كو كنا واعيين لدرجة مانستناوش هاد الاجراءات كاملاا في حلتها الصارمة..كو بناء علا ضمائرنا و التفكير ديالنا نراجعو راسنا و حنا لي نكونو المرشدين د راسنا بلا مانستناو هاد التدخلات كاملا..
كو كنا مواطنين من حديد و لا بأس أن يكون النظام من زجاج
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2
12 - Ayman الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:04
كثرة الصرامة و التهديد قد تولد الرعب، فلا يفتح البقال محله لخوفه من التوقيف و هو في طريق محله أو لا يذهب الخضار لبيع خضره، و قد لا يفتح الصيدلاني أيضا خوفا و قد لا يذهب عامل الناظفة داخل المستشفى. فالخوف سيدفع الكثير للبقاء في بيته حتى من له عمل و حتى المريض سيخاف من الخروج إلى المستشفى فلا أحد يحب أن يتعرض لضرب أو سب أو توقيف. خذاري من الآثار العكسية التي بدأنا نشاهد بعضها (انعدام النقل، ندرة المحلات التجارية، غلاء الأسعار، مرضى و حوامل يتعرضون للإهمال ...)
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-6
13 - Yoyo الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:04
فعلا القانون فوق الجميع ولكن ما العمل لمن احترم تلقانون والتزم بيته ولكن لحد الساعة لم يتوصل بشهادة التنقل الايتثنائي فما العمل الا يتبضع ايترك ابناءه جوعى،نعم لاحترام القانون نعم لزجر المخالفين ولكن ما العمل للذي لا وثيقة له ان خرج بدونها فهو مخالف للقوانين ويكون تحت طائلة العقاب
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14
14 - حمزة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:04
ماذا عن سيدي يحيى زعير ؟ واش مافيهاش سلطات ؟ اليوم سوق الثلاثاء الباعة المتجولين كي بيعو الناس في تجمعات غير محمية, مع غياب الحملات الأمنية وغياب أعوان السلطة لي مفرقوش الرخص.
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3
15 - صرخة من مدن الاطلس الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:05
ا لى كل المسؤولين لم نجد في كل دول العالم شرطيا و عسكريا يصفع ويركل ويهين امواطنين من اجل تفعيل الحجر الصحي سوى في المغرب نطلب من اشخاص دون مدخول ودون قوت يومهم ان يلزمو البيوت بالعنف ماهذه الارتجالية ماهذه التصرفات البدائية على الاقل قومو بما قامت به الدول الجارة
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4
16 - جواد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:11
,من الذي يراقب اعوان السلطة في تجاوز المخالفات.
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7
17 - مغربى مغبون الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:13
لم نعثر لا على المقدم و لا شيخ الحومة و المقاطعة مقفلة و الناس متجمهرون امامها دون أي أمل في الحل فما هو الإجرا الذي سيتخذ ضد أعوان السلطة هؤلاء
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3
18 - Moroco الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:17
بالصرامة خرجت الصينة سالمة وبالتعاون من طرف الجميع
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1
19 - المخلوف الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:19
لا غبار على الزامية تطبيق القانون وبصرامة لتفدي الوقوع في مستنقع هذا الداء الخبيث،الا ان المقاربة الامنية وحدها لا تكفي للحيلولة ذون ايقاف هذا النزيف الفتاك.اذ وجب القيام بحملات تحسيسية وتعبوية متتالية من طرف السلطات والجمعيات والمجتمع المدني.
هنا اعود واقول اين دور الاحزاب السياسية وادوارها التوعوية ام ان الانتخابات والكراسي والامتيازات فقط هي اهدافها المسطرة في برامجها العدمية
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3
20 - فضولي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:22
لماذا لا تخرج القوانين بسرعة حينما يكون المتضرر الوحيد هي الطبقة المستضعفة ?
ولماذا لم نرى اي عون سلطة في حينا ليسلمنا الورقة ?
ولماذا لا تسن في حقهم قوانين صارمة مماثلة لكي لا يتماطلو في مهامهم ?
-المهم الكبار ميتعداوش ويكونوا هانين و المواطن الضعيف خاصوا يتكمش باش ما كان
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2
21 - مواطنة حرة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:23
جوابا على المعلق صرخة من مدن الاطلس.حت فاروبا كيفهمو غر بالإشارة مشي بحالنا إلى متهزات الهرماكة ميفهمو وشوف شوف.
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-2
22 - تطبيق القانون الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:24
على النيابة العامة البدء برجال السلطة الذين خانو الأمانة.
لم نتوصل بالوثيقة إلى الآن ملتزمون بالحجر الصحي حفاظا على سلامتنا لكن إلى متى سأكون مجبر للخروج للتبضع !
ينبغي إعادة النظر في تلك الوثيقة.
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4
23 - مغربي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:27
تحية للسلطات المحلية وجميع الأجهزة الأمنية وجهاز الدرك والقوات المسلحة والقوات المساعدة. كان الله في عونكم على المجهودات والتضحيات التي تبدلونها لحماية هذا الوطن.
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0
24 - [email protected] الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:37
الصرامة في تطبيق تعليمات الطوارئ الصحية حاجة مزيانة او فصالح الجميع لكن بالمقابل هل فكرت الدولة في الفئات المعوزة لي الا ماخدمش مايكلش منين اجبوا مايكلوا والله إنه امر يحزن القلب كيف يتركون المواطن لمصيره أليس من الاولويات التفكير في سبل نجاح الطوارئ منها توفير على الاقل ماتقتات به هذه الفئة؟ نطلب من الله ان يرفع عنا هذا البلاء ويحفظ الجميع من كل بأس.
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0
25 - Mohamed الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:40
الناس الي متافقة مع هاد المشاهد الي كانشوفوها من بعض رجال السلطة الي كايضربو المواطن قبل ما يسولوه عن الرخصة، تسناو حتى تبغيو تخرجو لغرض اقتناء الحاجيات ديالكم و يجي مخزني يضربك بالهراوة عاد تفهموها مزيان.
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0
26 - Samir الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:41
لم يطرق بابنا أحد لحد اليوم ومؤونتنا بدأت في النفاد ... نحن عائلة من 6أفراد...
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27 - مغربية الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:46
اطلب من السلطات بمدينة تارودانت مراقبة الاسعار خاصة الخضر لقد قهرما بالغلاء ومواد التنظيف ، قالت لنا الحكومة كلشي غدي يكون موججود ولا داعي لتبضع بكمية كبيرة لكن اكتشفت اننا مغفلين لان كل شبئ قد زاد ثمنه لابد من مراقبة الاسعار من اجل المواطن المحدود الدخل
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