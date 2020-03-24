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الرئيسية | مجتمع | تعليمات للولاة والعمال بتنظيم "الإحسان للفقراء"

تعليمات للولاة والعمال بتنظيم "الإحسان للفقراء"

تعليمات للولاة والعمال بتنظيم "الإحسان للفقراء"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:05

تعليمات جديدة توصل بها الولاة والعمال في جميع جهات وأقاليم المملكة، تتعلق بضرورة تنظيم عمليات المساعدات التي يشرف عليها المحسنون في المغرب، وذلك بالتزامن مع الوضع الخاص الذي يعرفه المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتشهد مدن وقرى المملكة حملات تضامنية واسعة من قبل العديد من المحسنين، تستهدف الفئات الأكثر هشاشة التي تضررت بشكل مباشر جراء توقف العديد من المرافق الحيوية في المغرب.

ويعد أصحاب المهن الحرة غير المنظمة والمياومون الأكثر تضررا من التوقف الاقتصادي الكبير الذي يعرفه المغرب، الأمر الذي جعل عددا من المحسنين يفكرون في آليات لتقديم المساعدات العينية من مواد غذائية وخضر وغيرها.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تشير إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالب بضرورة مرور المحسنين عبر قنوات الولاة والعمال، مشددا على أن رجال السلطة وحدهم المخول لهم الاشتغال على هذا الملف في هذه الظروف.

وفي هذا الصدد، وجه وزير الداخلية المسؤولين الترابيين إلى ضرورة البحث مع المحسنين عن الصيغ الكفيلة بإيصال المساعدات إلى المستحقين، تجنبا لكل ما من شأنه المس بالنظام العام والتأثير على سير الحياة بشكل طبيعي.

وأبدى العديد من السياسيين في الآونة الأخيرة مخاوفهم من الاتهام بالاستغلال السياسوي لهذا الملف، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل في الموضوع، من قبيل شراء "البونات" عند أصحاب المحلات وتوزيعها، وغيرها من الحلول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Ali الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:21
بعد فقدان العمل و الطمأنينة
بهذه المناسبة نطالب الدولة أن تضرب بيد من حديد الشركات التي ستستغل الفرصة كي تسرح أصحاب الأقدمية أو إعلان الإفلاس دون إعطاء الحقوق
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10
2 - مواطن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:26
أتمنى من الحكومة إخراج قانون يمنع البصق و رمي الكلينكس فالشارع أصاحبي كنمشيو نتسخرو كلقاو الزنقة عامرة دفال ... بنادم مواعيش بمخاطر داك السلوك الحيواني ( المرجو اخراج قانون يغرم كل من رمى نفايات في غير مكانها الطبيعي ) و القيام بحملات توعوية فالتلفاز و الراديو
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23
3 - محمد الفحصي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:27
و هاد لولات و لعمال ما عطاوهومش اوامر يشوفو ناس لي كانت خدامة فلقهاوي و سناكات بلا وراق بلا تامين شكون يشوف فيهم انا براسي ملقيت باش نشري ليكوش كالس و نشوف فبنتي واش انقدر نشوف ليها باش تعشا
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4 - مواطن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:32
فكل المجتمع الآن أصبح أسيرا فاحسنوا معاملة اسراكم
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5 - N.H الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:33
السؤال المطروح الأموال الطائلة التي تم جمعها في صندوق تدبير جائحة كورونا لم نسمع بعد عن الجهات المستفيدة منها و لم يبدو أي إهتمام جدي بقطاع الصحة لازالت فقط الحلول الترقيعية و خير دليل طلب مساعدة من الصين فيما يخص الأدوات الطبية...حداري ثم حداري أن يتم التلاعب بهذه الأموال كما يقول المثل الشعبي(هادي هيا نقطة لي غادية تفيض لكاس)
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6 - abouama الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:36
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
نتمنى أن تصل هذه المساعدات إلى المستحقين لها وليس إلى من يتظاهر بالفقر ويكذب على الناس.شكرا جزيلا لكل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد.
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9
7 - ونعم التفكير الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:39
من كثرة قال وقال يقول تهنا بالله عليك ايها المفتت ان الوالي او المقدم سوف يعطي القفة لمن يستهلاها ؟!ورقة الخروج بعض المقدمين يبيعونها ما بالك بالقفة ان اول من يستفيد هي المقاطعة بجميع موضفيها و المقدم وعاءلته كفاكم ضحكا علينا .حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.كلكم لصوص تفكرون الا في مصالحكم في عز الأزمة لولاكم لتغلبنا على الوباء في 7 أيام
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7
8 - عكاشة . الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:42
تحية خاصة لرجال السلطة وعملهم الجبار لصالح المواطنين والمواطنات . فاللهم احفظ بلادنا من كل مكروه يا ارحم الراحمين يارب العالمين . اللهم انت الشاف المعافي صاحب الخير كله . اللهم جاز خير الجزاء كل متضامن بحق بسم الله الرحمان الرحيم .





- عكاشة لخديم .
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9 - رشيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:44
مع الأسف الشديد أغلب أعوان السلطة (المقدمين) غير مؤهلين لهذه المهمة وفاسدين
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10 - البصيرة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:46
لماذا لا تقوم مؤسسة محمد الخامس للتضامن وتحت إشراف العمال والولاة بتسليم المساعدات العينية الخاصة بشهر رمضان الآن وحاليا لأن المعوزين أشد حاجة إليها الآن وليس في شهر رمضان
وزعوها الآن قبل شهر رمضان
إعتمدوا لوائح السنة الماضية ربحا للوقت فالمحتاجون لم يتغيروا
يسلمها القائد وعون السلطة وحدهما دون بهرجة ولا لحضور ممثلي الجماعات
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7
11 - الحسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:51
ليس الوقت للتشكيك في محاولات المساعدة واستغلالها سياسيا الوقت الآن للوقوف بجانب من يربحون قوت يومهم يوما بيوم ,والمطلوب في نظري هو فقط التنسيق مع السلطات والعمل دون المساس بروح الحجر الصحي .
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12 - بداية التجمهر الاكيد؟ الثلاثاء 24 مارس 2020 - 15:57
في سياق هاته القرارات.... ان لم تكن بالتدبير السليم.. والكيفية الناجحة المنظمة المسبقة لاحتمال التجمهر. اذ يجب تنسيق مع قوة عمومية بعدد كاف. وليس 2 مخازنية... او الاستعانه بالجيش لينظم العملية. لتكون الامور بخير. والا. فالتجمهر والقتال والعراك. و انتشار المرونة ب قوم وسط المجتمع لنصبح امام كارثة وطنية لن نقدر عليها..
والسبب. هو قرارات صائبة وتنفيذ قاتل
نتمنى اخد الجميع الاحتمالات
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13 - حسن الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:01
وأبدى العديد من السياسيين في الآونة الأخيرة مخاوفهم من الاتهام بالاستغلال السياسوي لهذا الملف، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل في الموضوع،خص هادوكسياسيين اجبو باباهم افرقوا او ايستغلوا هاد الملف سياسيا لعنهم الله هؤلاء ليسوا ب السياسيينبل هم العصابات الدين يسرقون المال العام لا هم تضامنوا ولا همتركوا المحسنين ادا كانت الداخلية فشلت في نوزيغ اوراق شهادة التنقل فكيف تسنطيع ان ثفرق المساعدات على القرى النائية هناكاجزاب ليبرالية هدفها سحق الفقراء و منع اي دعم لهم من طرف الدولة او المحسنيين سراء و خلف الاضواء ماشي اجي صورني راني عطيت
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14 - Sbaai الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:05
هذا ماكنا ننتظره لتطمين النفوس المتضررة من كورونا والحجر معا ،قرار حكيم ومسؤول يعزز احترامنا وتقديرنا للجنة العليا للطوارىء والكوارث برءاسة عاهلنا المحبوب وجميع السلطات المتجندة،والتي تعيد إلى اذهاننا رهانات ساهم فيها الشعب المغربي كل حسب استطاعته اثناء المسيرة الخضراء،وهذه المسيرة الحالية والمشاركة مسيرة مماثلة خضراء بمعنى الكلمة وجدت شعبنا في الداخل والخارج متابعين عظمة ووعي بلدنا الحبيب ملكا و شعبا متضامنين لما فيه الخير احيانا واحيانا القادمة،كما نطب من جريدتكم الموقرة خلق حساب خاص للجالية المغربية لنساهم معكم في هذه المسيرة المباركة ،لاننا في هذا الصرف الابناك عندنا مغلقة وكذا وكالات تحويل الاموال مغلقة ولا ندري كيف نرسل جولات لعاءلاتنا وكذا المساهم المتواضعة مع اخواننا في التبرعات التي انساها عاهلنا المفذى حفظه الله،والسلام
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15 - الملاحظ الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:05
تحية خاصة إلى السيد وزير الداخلية على العمل و المواكبة وقطع الطريق على المتأخوجين في إيصال المساعدات على الأتباع........تفكير استباقي في محله......
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16 - لينة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:11
وما هو دور الدولة؟ هي الاولى بالتدخل لتكفي حاجة مواطنيها. هناك أناس ستموت جوعا ان لم تمت بالكورونا.
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17 - rahimoun الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:13
انا اعمل حلاق متواضع متزوج لي طفلين وزوجة ربة بيت وعندي مرض روماتيزم الركبة ومرض الظهر والبواسير الحادة والمؤلمة عافاكم الله منذ خمس سنوات اعمل فقط في الصباح الان انا عاطل عن العمل وخاصة في هذا الظرف ، اريد مساعدة من فضلكم ، الحكومة لم تفكر فينا واسرنا واولادنا والله العظيم انا جد متخوف وحاءرلان مصاريف الاكل والشرب كثيرة علي وخاصة مع ارتفاع الاسعار،التفتوا الينا جزاكم الله خيرا.
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18 - ابو سفيلدان الاندلسي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 16:21
احيي الدولة على استباقها و يقظتها، فقد تستغل بعض الجماعات الدينية هته الفرصة للتغلغل وسط البؤساء بغية ايجاد ارضية و شعبية ...انها شماعت ضلامية تركب على الموجة و تستغل الازمات لاغراض سياسية و تجنيدية..لا في سبيل الله كما يدعون
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