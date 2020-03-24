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كُتّاب وآراء
تعليمات للولاة والعمال بتنظيم "الإحسان للفقراء"
تعليمات جديدة توصل بها الولاة والعمال في جميع جهات وأقاليم المملكة، تتعلق بضرورة تنظيم عمليات المساعدات التي يشرف عليها المحسنون في المغرب، وذلك بالتزامن مع الوضع الخاص الذي يعرفه المغرب بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتشهد مدن وقرى المملكة حملات تضامنية واسعة من قبل العديد من المحسنين، تستهدف الفئات الأكثر هشاشة التي تضررت بشكل مباشر جراء توقف العديد من المرافق الحيوية في المغرب.
ويعد أصحاب المهن الحرة غير المنظمة والمياومون الأكثر تضررا من التوقف الاقتصادي الكبير الذي يعرفه المغرب، الأمر الذي جعل عددا من المحسنين يفكرون في آليات لتقديم المساعدات العينية من مواد غذائية وخضر وغيرها.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تشير إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالب بضرورة مرور المحسنين عبر قنوات الولاة والعمال، مشددا على أن رجال السلطة وحدهم المخول لهم الاشتغال على هذا الملف في هذه الظروف.
وفي هذا الصدد، وجه وزير الداخلية المسؤولين الترابيين إلى ضرورة البحث مع المحسنين عن الصيغ الكفيلة بإيصال المساعدات إلى المستحقين، تجنبا لكل ما من شأنه المس بالنظام العام والتأثير على سير الحياة بشكل طبيعي.
وأبدى العديد من السياسيين في الآونة الأخيرة مخاوفهم من الاتهام بالاستغلال السياسوي لهذا الملف، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل في الموضوع، من قبيل شراء "البونات" عند أصحاب المحلات وتوزيعها، وغيرها من الحلول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
بهذه المناسبة نطالب الدولة أن تضرب بيد من حديد الشركات التي ستستغل الفرصة كي تسرح أصحاب الأقدمية أو إعلان الإفلاس دون إعطاء الحقوق
نتمنى أن تصل هذه المساعدات إلى المستحقين لها وليس إلى من يتظاهر بالفقر ويكذب على الناس.شكرا جزيلا لكل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد.
- عكاشة لخديم .
وزعوها الآن قبل شهر رمضان
إعتمدوا لوائح السنة الماضية ربحا للوقت فالمحتاجون لم يتغيروا
يسلمها القائد وعون السلطة وحدهما دون بهرجة ولا لحضور ممثلي الجماعات
والسبب. هو قرارات صائبة وتنفيذ قاتل
نتمنى اخد الجميع الاحتمالات