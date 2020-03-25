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كُتّاب وآراء
أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات
يبدو أن تدبير جائحة "كورونا" بالمملكة أصبح أكثر تعقيدا مع تزايد حالات الإصابة المسجلة، بالنظر إلى التجهيزات الطبية التي ينبغي توفيرها في المشافي، وكذلك الخطر المحدق بالأطر الطبية والتمريضية التي "جنَّدت" نفسها من أجل ضمان العلاج للمرضى.
وفي هذا الإطار، حثّت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزارة الصحة من أجل "التوفير الكافي والدائم من مستلزمات الوقاية والعلاج لكل الأطقم الصحية، ذلك أنه لا يحتمل حتى الإحساس بأي نقص كما وكيفا، وتحت أي ظرف"، موردة أنه "لا يستساغ إضعاف جانب الطليعة الدفاعية من كل الإمدادات، مادية كانت أو معنوية".
وأوردت النقابة سالفة الذكر، في بيان توصلت به هسبريس، أنه "لا يمكن السماح بأي خطأ أو تقصير، قد ينقلب-لا قدر الله-إلى ما لا تحمد عقباه"، داعية وزير الصحة إلى "فرض مخطط وطني باستعجال لفضّ كل اكتظاظ قد تشهده مراكز التشخيص والمراكز الصحية".
وأشار المصدر ذاته إلى أهمية المخطط الوطني الاستعجالي خلال الظرفية الحالية، لأن المراكز الصحية قد تتحوّل إلى "بؤر انتشار قد تهدد المواطنين والأطر الصحية"، ومن ثمة يجب "تجنب أي استنزاف بشري، أو إنهاك وظيفي"، مثمّنا "إجراءات العزل الصحي والحد من الحركة التي تبنتها السلطات العليا المعنية، مدنية وعسكرية".
كما لفت مصدر صيدلاني الانتباه، في تصريح لهسبريس، إلى إلزامية "توفير وسائل الحماية للأطر الصحية حتى لا تلتقط العدوى، لأن المغرب لا يتوفر على العدد الكافي من الأطر، فما بالك إن أصيبت بدورها بالفيروس العالمي، وكذلك حتى لا تصير هذه الأطر الصحية إحدى وسائل النقل الفيروس عوض القضاء عليه".
وفي سياق متصل، وجه المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة في المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط رسالة إلى مدراء المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي، تنادي بـ "توفير الظروف العلمية وشروط الصحة والسلامة، ثم اعتماد مقاربة اجتماعية شاملة لتعبئة الموارد البشرية الصحية".
وأشارت الرسالة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى ضرورة "توفير وسائل النقل للعاملين في المركز الاستشفائي الجامعي، القاطنين بمدن القنيطرة وسلا وتمارة والنواحي، خصوصا مع إعلان المكتب الوطني للسكك الحديدية عن توقيف جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات".
كما طالب المكتب المحلي للنقابة عينها بـ "توفير أقنعة الحماية FFP2 لكل العاملين، وذلك تماشيا مع ما توصي به وزارة الصحة، وتوفير الأقنعة الجراحية للمصابين المحتملين ومرافقيهم وجميع المصابين بالتعفنات التنفسية، والحرص على استبدالها كل أربع ساعات كما توصي به الوزارة".
ينضاف إلى ذلك، حسب المصدر ذاته، "تجهيز كل الغرف والمرافق الاستشفائية والإدارية بسوائل التطهير وتعقيم اليدين مثبتة على الحائط، وتعيين من يعمل على مراقبتها وتجهيزها وصيانتها، ثم توفير لباس خاص بالممرضين والأطباء الذين يتعاملون مع المرضى المصابين بالفيروس، ولباس غرفة الجراحة بالنسبة للعاملين الآخرين لتجنب نقل الفيروس من أماكن العمل إلى أماكن عيشهم أو إلى الوسط الخارجي".
ونادت النقابة أيضا بـ "تفعيل برنامج خاص لتطهير وتعقيم المصالح بشكل دوري وفعال، وكذلك تطهير جميع المعدات الطبية والبيوطبية، والسهر على صيانة الأجهزة الطبية بشكل دوري، وإصلاح الأجهزة المعطلة والحفاظ على جاهزيتها عند الحاجة إليها، ثم تحديد ساعة واحدة للزيارة في اليوم، والحرص على عدم حدوث الاكتظاظ داخل المصالح، خاصة مصالح المستعجلات".
زهير ماعزي، منسق حملة "التمريض الآن بالمغرب"، أوضح في منشور له أن "الأطر الطبية والتمريضية تعمل بجد في الجانب الوقائي، عبر التوعية الصحية بطرق النظافة واجتناب العدوى، وفي الجانب العلاجي عبر العناية بالمرضى وذويهم وعلاجهم".
وشدد المتحدث على أن "هذا العمل يتم غالبا في ظروف صعبة بدون وسائل وقاية كافية بعد استنزافها، وفي سياق عدم استعداد النظم الصحية لمثل هذه التحديات، ومع خطر حقيقي للعدوى لهم ولعوائلهم"، مضيفا أن ساعات العمل القانونية لم تعد لها أية أهمية.
وتابع ماعزي قائلا: "الكل الآن يعمل وينام ويأكل في المستشفيات، كما تم توقيف جميع العطل والرخص، بل استدعي المتقاعدون للمساعدة أيضا، وعُززت الموارد البشرية الصحية بمتطوعين من بلدان ومناطق أخرى، مثل كوبا والصين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
لماذا لم تطلبوا بهذه الوساءيل من قبل؟
ام حتى الآن انا رؤيتم صحتكم في خطر...
عندما كنتم تلعبون بصحة المواطن لم تفكر في أية وسيلة للوقاية....
ما أعجبني في هذا الفيروس انه لا يفرق بين الفقير والغني ولا بين الطبيب والمريض....
وما صعيييب بزاف مااااشي عنصري
ثم لا تنسى الوزارة المعنية تزويد المستشفيات بجميع انحاء المملكة باجهزة التنفس الاصطناعي تحسبا لاي طارئ Matériels de respiration artificielle
المعدات بهذه السرعة الا ان كانت الأرقام كذبة فحسب كلام وزارة الصحة فالرقم لم يصل 200 وان اصبحتم في أزمة من الان فأين الاستعدادات التي كانوا يروجونها لازلت أكرر ان عدد الفحوصات مخجل جدا لحصر هذا الوباء يجب الرفع من عدد الفحوصات فأغلب الدول أصبحت تقوم بالفحص بدقائق دون أن ينزل المصاب او المشكوك فيه من السيارة يجب الحصول على جهاز الفحص السريع ويجب حماية الممرضين لمستلزمات الحماية حتى رجال الأمن يجب اعطاؤهم مستلزمات الحماية وبعض التوعية
حفظكنا وأياكم الله تعالى وبركاته.
هذا يعني ان المستشفيات على حد تعبيرهم كانت اصطبلات معدة للبشر .....
انهم الجنود في الصفوف الامامية لمحاربة الفيروس ،يجب ان توفر لهم كامل الوقايات لأنهم في احتكاك معه ،ان سقطوا هم ،من سيدافع عنا .اللهم احمنا جميعا.
تحية لهم من خالص القلب ،انتم الجنود ،و نتمنى ان تعطى لهم علاوات كما فعلت ليتونيا ،يجب ان يضاعف اجرهم خلال هذه المدة لكل اطر الصحة من ممرضين واطباء و خدامين في المستعجلات ،وحتي عاملات النظافة في المستشفيات ،و هو لا شيء بالنسبة لتضحياتهم،انهم يخاطرون لحياتهم ،الا نامت اعين الجبناء الذين اغلقوا عياداتهم وقبعوا في منازلهم ،قمة الامامية اتمنى ان تسحب منهم رخص التطبيب ،هناك من لا ير اولاده ،و عندمى تنتهي هذه المحنة ،تعطى لهم عطلة هدية ،اللهم احفضهم
المرجو توفير الحماية للاطباء مثلما توفرون الاسلحة المختلفة للجنود.
فالاطقم الطبية ورجال السلطة والامن وعاملو النظافة و القطاعات الحيوية هم جنود هذه المعركة.
المرجو تشغيل معامل النسيج باليل والنهار من اجل توفير الكمامات والالبسة الوقاية الكافية . لان عدد الاطباء والممرضين محدود للغاية ومرافق المستشفيات غير مؤهلة بالشكل المناسب.
اد لم نوفر بها مستلزمات الوقاية للاطر التمريضية و ادوية المرضى في المستشفيات!!
عجبا!!!!!
لما لا نقدر و لو تمويل مستشفياتنا بالادوات اللازمة
مادا تنتظرون من هاؤلاء الاضرابات عن العمل؟؟
المرجو من المسؤولين رد الاعتبار لهاؤلاء الدي هم في الخطوط الامامية لمواجهة هدا العدو
و عليها ان تتجه نحو الصناعيين والمهندسين لكي ينتجوا و يصنعوا الة لصنع وساءل الوقاية و حتى مصانع الخياطة يمكن صنع تلك الوسائل بطريقة يدوية
تحية خاصة لصاحب الجلالة ملكنا نصره الله
وتحية شكر لكل رجال الأمن والسلطة والقوات المسلحة الذين يواجهون الخطر من أجل حمايتنا اصحاب النظافة المعقمون والساهرين على التصدي لهدا الوباء رجال ونساء الصحة الذين هم في مواجهة الخطر نعم انتم ابناء هدا البلد وجاء الوقت اليوم لتظهرو مدى اخلاصكم لهاته المهنة الانسانية التي للأسف خربتم كل معاني الانسانية فيها..ولكن امامكم فرصة اليوم لتظهرو معنى ان تسعف أحدا ومعنى ان تمحي دمعة خائف ومعنى ان تنقذ روحا انتم الان أصبحتم تشتكون ونحن لم نبدأ بعد المعركة.. نحن لا ننقص من مجهوداتكم ولكن نرجوكم ان تغيرو نظرة البؤس والخذلان التي اخذناها عن مستوى الطب في بلادنا الذي كان دوووووون المستوى قبل الوبااااء مدعوون الله ان تأخذوا العبرة منه لتحسين تصرفاتكم مع المرضى ولتقديم افضل ما عندكم لبلدنا الحبيب..
اللهم ارحم ضعفنا و اغفرلنا وتب علينا وارحمنا انت ارحم الراحمين
من هدا المنبر ندعوا الى انشاء صندوق خاص نساهم فيه نحن جميعا قصد شراء المستلزمات الضر ورية للاطر الطبية و تزويدهم بها في اقرب الاجال و مساعدتهم وتوفير كل ما يحتاجون اليه من اكل و مسكن ونقل الكل يساهم حسب طاقته لنجتاز هده المحنة ان شاء الله
قد نموت وقد لا نموت بهذا الداء . لكن يجب ان تحيا ضمائرنا بعده...