سويسرا تُرسل طائرة لإجلاء عشرات رعاياها العالقين في المملكة

هسبريس من الرباط

حطت طائرة سويسرية، قبل قليل، بمطار محمد الخامس الدولي ضواحي مدينة الدار البيضاء، لإجلاء عشرات رعاياها العالقين بالمغرب بعد قرار توقيف الرحلات وإغلاق الرحلات بسبب تداعيات "فيروس كورونا".

الطائرة السويسرية يُرتقب أن تتجه نحو مطار زيوريخ الدولي على الساعة الخامسة والنصف من يومه الثلاثاء، وعلى متنها حوالي 176 مواطناً سويسرياً، وهي آخر رحلة استثنائية لإجلاء السويسريين العالقين بالمملكة، وفق ما علمته هسبريس من مصادرها.

عرفان، وهو مواطن سويسري كان عالقاً في مدينة القصر الكبير، قال إن إجراءات العودة تمت بشكل جيد، وشكر السلطات المغربية على المجهودات التي قامت بها لتسهيل عودته إلى سويسرا.

وأوضح عرفان، الذي جاء إلى مدينة القصر الكبير بتاريخ 25 فبراير الماضي من أجل الزواج بشابة من المدينة نفسها، في تصريح لهسبريس: "أشكر السلطات المحلية أيضا في مدينة القصر على المساعدات التي قدموها لي بعد انتشار "فيروس كورونا" وتعقد الأمور".

ووجّه المواطن السويسري شكره إلى جماعة القصر الكبير التي خصصت له سيارة لنقله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد توقيف المواصلات بين المدن.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أعلنت في بلاغ لها، الأحد، أنه قد تم إقرار إنهاء الإجراء الخاص الذي تم وضعه في الأيام الأخيرة كجزء من عملية تسهيل عودة السياح الأجانب إلى بلدانهم ظهر اليوم ذاته (بتوقيت غرينيتش+1).

وذكر البلاغ أن هذا الإجراء الخاص كان قد تم وضعه عقب القرار الذي اتخذته المملكة المغربية، القاضي بتعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى أراضيها حتى إشعار آخر.