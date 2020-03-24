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الرئيسية | مجتمع | مطلب بأداء "فواتير الكهرماء" من صندوق "كورونا"

مطلب بأداء "فواتير الكهرماء" من صندوق "كورونا"

مطلب بأداء "فواتير الكهرماء" من صندوق "كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:25

طالب سعيد بعزيز، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة بأداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء للأسر المتضررة خلال فترة الطوارئ الصحية.

جاءت هذه الدعوة ضمن سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني سالف الذكر إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اقترح فيه أداء المستحقات المرتبطة باستهلاك الماء والكهرباء للفئة المذكورة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" (كوفيد 19).

وأشار البرلماني إلى أن العديد من الأسر المغربية لا يمكنها أن تكتسب حتى قوت يومها وبالأحرى أداء مستحقات الماء والكهرباء، خلال فترة الطوارئ الصحية المستمرة إلى غاية عشرين أبريل المقبل.

وقال بعزيز إن "الأمر يتطلب من الحكومة التدخل من أجل دفع المستحقات العالقة بذمة الأسر الفقيرة والمتوسطة، التي لم يعد لها دخل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، لفائدة مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" (كوفيد 19)".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بوجمعة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:37
فكرة رائعة ولكن صندوق كورونا هدفه الأول بلا منازع حماية مشاريع الباطرونا...وسترون في المستقبل
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2 - غزلان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:38
يا عباد الله خليو لفلوس لشراء المعدات الطبية لها الأولوية قبل كل شيء
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3 - Hassan Dima الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:39
خاص إنشاء صندوق آخر لدعم صندوق گورونا على أساس وگالة توزيع الماء والگهـرباء أو ONE مخصوصين فاش جاتهـم وحد 3 شهـور إسمحو فيهـم أودي خاص عقلية أخرى .
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4 - Amnay الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:41
هذا من المطالب المعقولة، بما أن المكتب الوطني للماء والكهرباء يتفنن في تهديد المواطنين في ظرف يستدعي مزيدا من الليونة... لا بأس أن ينهب المكتب قسطا من التبرعات!!!! فما احوجه إليها مسكين... واش كاين شي واحد عندو شي خبار على السي بنكيران؟؟؟ ما بقاش كايبان ياك ما خاصينو الفلوس؟؟؟
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5 - مجرد فكرة الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:42
شركات الدولة لا تعطي شيئا بالمجان.. فقط ما نرجوه منها هو توقيف سعر كميات الاستهلاك من الماء والكهرباء مهما علت في الشطر الأول فقط كما تفعل مع الشركات الكبرى
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6 - kamal الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:43
c'est noble mais comment on va savoir qui mérite et qui ne mérite pas , à mon avis la caisse de corna doit être dédié au renforcement des infrastructures médicales , et lorsque corna sera disparue , s'il reste du l'argent de la caisse on peut penser à donner des aides financières directe mais il faut faire attention des mkadems corrompu qui vont recommander des gents qui ne méritent pas d'aides
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7 - مواطن فقير الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:43
عل الله يتفكرونا مع هاد كرونا ياربي راه ربي لي عالم بينا
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8 - Mustapha dr الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:44
من المسفيد هههه دائما الطبقة الغنية هي المستفيدة المسكين يستهلك 50درهم وهناك من يستهلك عشرات المرات أكثر يجب الاسراع في ايجاد حلول في أسرع وقت لمساعدة الطبقة الفقيرة وإلا سينفجر الوضع لهلا يجعلها
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9 - majid France الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:44
شكرا على هذه المبادرة ولكن لماذا لم تعفي الكهرماء على جميع المغاربة كأنها بادرت في كورونا
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10 - يوسف الذكالي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:44
أين هو التضامن إلى تم استخلاص فواتير الماء والكهرباء من صندوق كورونا.
كم من عداد في البلاد. قبل مايهدر بنادم يتعقلن شوية.
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11 - مواطن مقهور الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:46
هدا اقل شيء لان الاسر فعلا اصبحت تعيش ضائقة مالية خطيرة لان واقع الحال لا يخفى على احد ...اما ان تقول الدولة باداء فواتير الكهرماء بشكل مباشر ...او تقوم بفتح حسابات خاصة بارقام محددة لدى بريد بنك من اجل قيام المواطن بسحب مبلغ الفاوتير بعد الادلاء بها لدى الوكالة البنكية . ويتسلم مبلغ الفاتورة ليؤديه لدى وكالات الكهرماء ..من اجل الحفاظ على عجلة الاداءات ودورة المال .
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12 - fidel marocain الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:46
n importe quoi ces politiciens il veut vider la caisse .est ce que tout les marocains sont pauvres et nz pouvent pas payer la facture ? peut etre c est idée pour les gens qui ne travaillent plus ou qui ont ramed parexemple..
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13 - خالد امير الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:48
الحل الوحيد هو امتناع الشعب عن اداء الفواتير في اشهر الوباء .
اذا لم يعير المكتب اهمية لنا .
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14 - البديل الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:48
إقتراح في أوانه وفي محله ..لما لا تستجيب الحكومة مع الاقتراح وايضا تعميمها بطرق اخرا واساسيات المجتع بدل الوقوف او التقوف علي حالات دون غيرها للاستفادة من الإعانات ...الالتفات لعامة المجتمع وتخفيف الظرر بشتي السبل لهو الحديث الدي نود من الحكومة تبشيرنااااا به ...
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15 - %%%% الثلاثاء 24 مارس 2020 - 20:50
on est confiné chez nous donc on a pas nos salaires qui nous permettent de payer les charges sociales comme le loyer les ecoles privées l Internet et l électricité et le gaz . moi je vous donne les 2000dh. de la cnss et payer moi tout ca et n en parlons pas de la nourriture . trouvez moi une solution et dites la moi parceque moi je suis perdue
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