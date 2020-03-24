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كُتّاب وآراء
مطلب بأداء "فواتير الكهرماء" من صندوق "كورونا"
طالب سعيد بعزيز، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة بأداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء للأسر المتضررة خلال فترة الطوارئ الصحية.
جاءت هذه الدعوة ضمن سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني سالف الذكر إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اقترح فيه أداء المستحقات المرتبطة باستهلاك الماء والكهرباء للفئة المذكورة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" (كوفيد 19).
وأشار البرلماني إلى أن العديد من الأسر المغربية لا يمكنها أن تكتسب حتى قوت يومها وبالأحرى أداء مستحقات الماء والكهرباء، خلال فترة الطوارئ الصحية المستمرة إلى غاية عشرين أبريل المقبل.
وقال بعزيز إن "الأمر يتطلب من الحكومة التدخل من أجل دفع المستحقات العالقة بذمة الأسر الفقيرة والمتوسطة، التي لم يعد لها دخل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، لفائدة مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" (كوفيد 19)".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
كم من عداد في البلاد. قبل مايهدر بنادم يتعقلن شوية.
اذا لم يعير المكتب اهمية لنا .