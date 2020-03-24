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الرئيسية | مجتمع | نقل الوزير اعمارة إلى المستشفى بسبب كورونا

نقل الوزير اعمارة إلى المستشفى بسبب كورونا

نقل الوزير اعمارة إلى المستشفى بسبب كورونا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 17:28

نقل عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المصاب بـ"فيروس كورونا" المستجد، عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية، إلى المستشفى اليوم الثلاثاء.

وحسب ما علمت هسبريس من مصادر مقربة من الوزير المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، فإن نقل المسؤول الحكومي، المصاب منذ 14 مارس الجاري، إلى المرفق الصحي جاء بهدف إجراء الفحوصات الطبية الضرورية.

بلاغ سابق للوزارة التي يشرف عليها قال إن الأعراض التي برزت على الوزير بسيطة ولا تدعو إلى القلق، وامتثالا لتعليمات الأطباء فمن المقرّر أن يلازم بيته لمدة 14 يوما، ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بُعد.

وفِي هذا الصدد، قال أحد مستشاري سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن ما نُشر عن الحالة الصحية للوزير اعمارة فيه تهويل وتضخيم وغير صحيح، مضيفا: "تواصلت مع السيد الوزير أكد أنه بخير، ولله الحمد".

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