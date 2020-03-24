24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:23
|13:39
|17:03
|19:46
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مبادرة تحمي المشردين من "كورونا" بمدينة تزنيت
- وزارة التربية تطلق "خدمة تشاركية" للتواصل المباشر
- مصحات خاصة تتجند لمواجهة "كورونا" بمراكش
- "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين
- نجل برلماني يطلق النار على قطيع أغنام بالبراشوة
إغلاق المدارس بسبب "كورونا" يقطع أرزاق مربيات التعليم الأولي (5.00)
"كورونا" يعمق عجز مخزون الدم .. وبنعجيبة يناشد المغاربة بالتبرع (5.00)
- "الداخلية" تعتزم اعتماد وثيقة خروج إلكترونية لتفادي مشاكل التطبيق - (271)
- المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 170 - (255)
- مسيرات كسر الحجر الصحي .. صدمات سلفيين والتخفي وراء الدين - (148)
- أعوان السلطة في زمن "كورونا".. جيش يُبقي المغاربة في البيوت - (124)
- بحث بيضاويين عن "رخصة التنقل" يخرق حالة الطوارئ الصحية - (117)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعيات تنبّه إلى أوضاع مهاجرين ولاجئين بالمغرب
قالت جمعيات تشتغل بميدان الهجرة، إنها تثمن التدابير التي اتخذتها جميع مكونات المجتمع المغربي للحد من تأثير وباء (كوفيد-19) على الفئات الأكثر هشاشة، مشيرة إلى أنه منذ الإعلان عن الوباء وانتشاره، أطلقت الحكومة المغربية، بتوجيهات من الملك محمد السادس، عدة مبادرات استباقية لكبح انتشار هاته الجائحة.
وأشارت عدد من الجمعيات إلى أنها تعرب عن قلقها إزاء المواطنين غير المغاربة، والمهاجرين واللاجئين الذين يجدون أنفسهم في حالة من الارتباك والهشاشة في مواجهة انتشار "فيروس كورونا" في فترة الطوارئ الصحية.
وأضافت الجمعيات أنها تودّ لفت انتباه الحكومة المغربية إلى أنه "بالتعاون مع العديد من المهاجرين من جنسيات مختلفة، لاحظت جمعياتنا أنه ليست لهذه الفئة إمكانية الوصول إلى معلومات كاملة ودقيقة، ما يسبب الذعر وعدم الفهم في صفوف عدد من المهاجرين واللاجئين".
وطالبت الجمعيات الحكومة أن "تترجم إلى الإنجليزية والفرنسية البيانات الصحفية الرسمية المختلفة، وكذلك جميع الوثائق اللازمة خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ الصحية (تصريح الخروج)"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيسهل الوصول إلى المعلومات ويحد من تبادل المعلومات الكاذبة.
وجاء في البيان الموقع من طرف عدد من الجمعيات، أن عددا كبيرا من المهاجرين العاملين في القطاع غير المهيكل، اضطروا إلى وقف أنشطتهم للحفاظ على الصحة العامة، "ورغم تفهمها لضرورة التدابير المعتمدة، ترغب جمعياتنا في إبلاغ الحكومة بالحاجة إلى إدراج هاته الساكنة في التدابير التي سيتم اتخاذها قريبا لمساعدة القطاع غير المهيكل، كما نلتمس من الحكومة تقديم المساعدات الغذائية وتسهيلات أو تأجيل تسديد الواجبات الشهرية، كالكهرباء والماء، والإنترنت والكراء، لهاته الساكنة التي وجدت نفسها بدون دخل".
وأضاف المصدر ذاته أنه "لاحظنا تعليق خدمات مراقبة الأجانب بدءا من 18 مارس الجاري، وستنتهي فترة صلاحية تصاريح الإقامة لعدد كبير من الأجانب خلال فترة الطوارئ الصحية، ومن أجل طمأنة المهاجرين بوضعهم الإداري داخل المملكة، نلتمس من الحكومة المغربية الإعلان بوضوح عن التمديد التلقائي لتصاريح الإقامة حتى نهاية فترة الحجر الصحي".
وجاء ضمن البيان: "هناك مهاجرون بالغون وآخرون قاصرون غير مصحوبين يعيشون وضعية غير مستقرة، ومعرضون بشكل خاص للوباء، لاسيما أولئك الذين يعيشون في مساكن دون المستوى المطلوب أو في مخيمات"، مضيفا أن "هذا الوضع قد يشجع على انتشار الفيروس بين الأشخاص، الذين يعانون مسبقا من صحة متدهورة بسبب ظروفهم المعيشية".
وقالت الجمعيات، في بيانها، أنه "لم يعد بإمكان هؤلاء الأشخاص الوصول إلى دعم الجمعيات المحلية التي اضطرت إلى إيقاف أنشطتها، ونلتمس من الحكومة المغربية مساعدة هؤلاء الأشخاص من خلال منحهم خدمات صحية ومساعدات إنسانية وإمكانيات الإيواء المؤقت في ظروف أفضل"، مشيرة إلى أنه "من الضروري أيضا تمكين هاته الفئة من الولوج إلى الرعاية والخدمات الصحية، دون تمييز للأشخاص الذين يحملون أو لا يحملون تصاريح الإقامة في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، وضمان حصولهم على المعلومات والإرشادات في المستشفيات العمومية، ترجمةً ودعما ومتابعة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
المغرب لايوفر كل تلك الامكانيات التي توفرها الدول الاوروبية لمواطنيها, ولكىي لا تتحول ذريعة وباء كورونا الى نوع من الطنز على البسطاء من المواطنين.
الاوروبيون لن تؤتر سلبا عليهم تلك القرارات عكس مواطيني المغرب الذين قد يخرجون في اي لحظة للاحتجاج
هل اذا تم تفقير المواطنين سوف تتذخل منظمة الصحة?
هل سوف تهرول اسبانيا الى مساعدة المغرب مثلما سارعت الى مدحه على قرار الحظر ?
يجب التفكير في عواقب تمديد مدة الحظر
هم يقامرون باقتصادهم لان لهم الامكانيات لانقاده في اي لحظة
اما اذا سقط المغرب في فخ الاحتجاجات سوف يتفرج عليه الكل