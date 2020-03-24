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الرئيسية | مجتمع | الوزير اعمارة: حالتي جيدة وأخضع للعزل الصحي

الوزير اعمارة: حالتي جيدة وأخضع للعزل الصحي

الوزير اعمارة: حالتي جيدة وأخضع للعزل الصحي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:33

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، إن حالته الصحية جيدة، مؤكدا أنه يواصل القيام بمهامه من منزله، حيث يخضع لعزل صحي.

وفي وقت سابق اليوم نقل الوزير المصاب بـ"فيروس كورونا" المستجد منذ 14 مارس الجاري، إلى المستشفى العسكري بالرباط، بهدف إجراء الفحوصات الطبية الضرورية.

بلاغ سابق للوزارة التي يشرف عليها اعمارة قال إن الأعراض التي برزت على الوزير بسيطة ولا تدعو إلى القلق، وامتثالا لتعليمات الأطباء فمن المقرّر أن يلازم بيته لمدة 14 يوما، ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بُعد.

وفِي هذا الصدد، قال أحد مستشاري سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن ما نُشر عن الحالة الصحية للوزير اعمارة فيه تهويل وتضخيم وغير صحيح، مضيفا: "تواصلت مع السيد الوزير أكد أنه بخير، ولله الحمد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - rachida الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:44
الحمد لله والشكر لله الله يشافيك ويشافي جميع المصابين ويا رب ما نحزن على فقدان اي احد .
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20
2 - benaissa الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:47
دعواتي بالشفاء العاجل للسيد الوزير المحترم
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11
3 - رأي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:48
الأكيد ان الأمر لله والملاحظ مما لا شك فيه أن الإعلام دائما ولو كان عن غير قصد يوحي بأن الأمور خطيرة ومهولة لكن حقا الفيروس ليس قاتلا 100% فخطره يظهر على من هو مناعته ضعيفة.. غير ذلك يبقى كسائر الأمراض..الخطر يكمن في العدوى فإن كنت انت قويا فلا تعتدي على أحبتك وتكون سببا في هلاكهم #بقا فدارك والأمر لله من قبل ومن بعد
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13
4 - كولوخونا الثلاثاء 24 مارس 2020 - 18:53
وفِي هذا الصدد، قال أحد مستشاري سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن ما نُشر عن الحالة الصحية للوزير اعمارة فيه تهويل وتضخيم وغير صحيح….
شكون مسوق ليه او عارفو مريض,بنادم را مرفوع مع كولوخونا
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-13
5 - kamal الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:00
الله احفضو لوليداتو وجميع المغاربة امين
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12
6 - فكيكي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:01
اللهم رب البأس اذهب البأس انت الشافي لا شفاء إلا شفاك شفاء لا يترك سقما اللهم شافي السيد عبد القادر اعمارة وابعد عنه هذا المرض هو وكافة المصابين بهذا الفيروس وسائر بلدان العالم يا رب العالمين ونحمد الله على سلامة معنوياته.
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10
7 - Hiba الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:04
نسأل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما..و يشفي جميع المرضى بهذا الوباء إنه سميع الدعاء.
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8
8 - صلاح الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:05
الله اشافيك ويعافيك وكل المغاربة من هدا الوباء ونتمنى من جميع المغاربة التضامن واحترام تعليمات الاطباء والمسؤولين
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4
9 - Hassan37 الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:06
عند الاصابة يجب ان يكون الحجر في المتشفى اجباريا وليس في المنازل اختياريا.
.الوزير كسائر البشرية يجب ان يعطي مثالا للمواطنة والمساواة.
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3
10 - mohammed الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:08
Bonjour
Merci Hespress pour les efforts déployés pour les informations diffusées en ce moment difficile pour toute l'humanité.
Par contre, on doit faire attention à des erreurs, les 2 derniers paragraphes de cet article correspondent parfaitement à un autre publié ici même il y a moins d'une heure.
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0
11 - mohamed chontouef الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:09
شكرا لكم على اخباركم الهما يعزكم ويحفظكم
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1
12 - جهاد الصويري الثلاثاء 24 مارس 2020 - 19:19
هاد السيد عزيز عليا.. داخل سوق راسو.. وقاري. الله يشافيه ويشافي الجميع..
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