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كُتّاب وآراء
الوزير اعمارة: حالتي جيدة وأخضع للعزل الصحي
قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، إن حالته الصحية جيدة، مؤكدا أنه يواصل القيام بمهامه من منزله، حيث يخضع لعزل صحي.
وفي وقت سابق اليوم نقل الوزير المصاب بـ"فيروس كورونا" المستجد منذ 14 مارس الجاري، إلى المستشفى العسكري بالرباط، بهدف إجراء الفحوصات الطبية الضرورية.
بلاغ سابق للوزارة التي يشرف عليها اعمارة قال إن الأعراض التي برزت على الوزير بسيطة ولا تدعو إلى القلق، وامتثالا لتعليمات الأطباء فمن المقرّر أن يلازم بيته لمدة 14 يوما، ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بُعد.
وفِي هذا الصدد، قال أحد مستشاري سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن ما نُشر عن الحالة الصحية للوزير اعمارة فيه تهويل وتضخيم وغير صحيح، مضيفا: "تواصلت مع السيد الوزير أكد أنه بخير، ولله الحمد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
شكون مسوق ليه او عارفو مريض,بنادم را مرفوع مع كولوخونا
.الوزير كسائر البشرية يجب ان يعطي مثالا للمواطنة والمساواة.
Merci Hespress pour les efforts déployés pour les informations diffusées en ce moment difficile pour toute l'humanité.
Par contre, on doit faire attention à des erreurs, les 2 derniers paragraphes de cet article correspondent parfaitement à un autre publié ici même il y a moins d'une heure.