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كُتّاب وآراء
نتيجة سلبية تبعد كورونا عن شخص بسيدي سليمان
أفاد الدكتور إدريس الشريفي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي سليمان، في تصريح لهسبريس، بأن التحاليل المخبرية التي أجريت أمس الثلاثاء على مهاجر مغربي، بدت عليه أعراض تشبه تلك التي تصاحب المصابين بمرض "كورونا" المستجد، جاءت نتائجها سلبية.
وحسب المعطيات التي وفرها المسؤول الصحي نفسه فإن المصالح الاستشفائية بالمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان قد أخضعت المشتبه بإصابته، صباح أمس، للرعاية الصحية قبل أن يؤكد المختبر أن حالته المرضية لا علاقة لها بمرض "كوفيد 19".
وأضاف المسؤول ذاته أن "المهاجر الخمسيني قضى ليلة الثلاثاء الأربعاء تحت الحجر الصحي بالمستشفى الاقليمي؛ قبل أن يغادره صباح اليوم الأربعاء في حالة جيدة".
وطمأن المندوب الإقليمي للصحة بسيدي سليمان الرأي العام المحلي بخصوص الوضعية الوبائية، داعيا إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، والتزام البيوت لتفادي انتشار هذا الوباء.
وأورد المسؤول ذاته أن الإقليم عرف يوم السبت الماضي تسجيل حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد لمهاجر قادم من فرنسا، هي الوحيدة المسجلة على صعيد الإقليم إلى حدود اليوم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
Respectez le confinement
C'est le sEuler moyen d'endiguer, stopportunités la pandémie
Attention
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