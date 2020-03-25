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الرئيسية | مجتمع | نتيجة سلبية تبعد كورونا عن شخص بسيدي سليمان

نتيجة سلبية تبعد كورونا عن شخص بسيدي سليمان

نتيجة سلبية تبعد كورونا عن شخص بسيدي سليمان
هسبريس من سيدي سليمان
الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:05

أفاد الدكتور إدريس الشريفي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بسيدي سليمان، في تصريح لهسبريس، بأن التحاليل المخبرية التي أجريت أمس الثلاثاء على مهاجر مغربي، بدت عليه أعراض تشبه تلك التي تصاحب المصابين بمرض "كورونا" المستجد، جاءت نتائجها سلبية.

وحسب المعطيات التي وفرها المسؤول الصحي نفسه فإن المصالح الاستشفائية بالمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان قد أخضعت المشتبه بإصابته، صباح أمس، للرعاية الصحية قبل أن يؤكد المختبر أن حالته المرضية لا علاقة لها بمرض "كوفيد 19".

وأضاف المسؤول ذاته أن "المهاجر الخمسيني قضى ليلة الثلاثاء الأربعاء تحت الحجر الصحي بالمستشفى الاقليمي؛ قبل أن يغادره صباح اليوم الأربعاء في حالة جيدة".

وطمأن المندوب الإقليمي للصحة بسيدي سليمان الرأي العام المحلي بخصوص الوضعية الوبائية، داعيا إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، والتزام البيوت لتفادي انتشار هذا الوباء.

وأورد المسؤول ذاته أن الإقليم عرف يوم السبت الماضي تسجيل حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد لمهاجر قادم من فرنسا، هي الوحيدة المسجلة على صعيد الإقليم إلى حدود اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - وجدي الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:14
الجالية المغربية باوربا الغربية أمطرت المملكة بهدا الفيروس فلولا دخولهم الارعن إلى ارض الوطن في هده الظرفية لكنا كدول أخرى لم يؤثر فيها الفيروس كثيرا كليبيا ودول أخرى. كان عليهم التحلى بروح المسؤولية والحلم بكسر الحاء وتسكين اللام.اما عقلية أنا ومن بعدي الطوفان فهي عقلية جبانة
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12
2 - الحمد لله الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:18
تنتمى من الله مابقاش تكون شي زيادة فالمصابين.
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3 - نورة الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:26
بغيت غير نعرف كيفاش وصل من فرنسا ياك الحدود مسدودة
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6
4 - مراقب الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:31
وانا أراقب من نافذة المنزل لاحظت أن اليوم هو أقل إلتزاما من المغاربة المحيطين بمقر سكناي بالحظر وهذا أمر خطير قد يعيدنا إلى نقطة الصفر فالمرجوا تكثيف الإعلانات التحذيرية على قنوات التلفزة ومكبرات صوت رجال الشرطة لأن هذا التراخي مخيف رجاءا ..
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5 - مغربية الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:32
والحمد لله على كل حال عقبال الجميع
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7
6 - Bentaza الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:32
Soyons prudent
Respectez le confinement
C'est le sEuler moyen d'endiguer, stopportunités la pandémie
Attention
Danger
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2
7 - ابو ملاك الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:44
اللهم ارفع عنا هذا البلاء وقينا شر هذا الوباء،اللهم اشفي مرضنا وارحم موتنا.
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