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كُتّاب وآراء
الداخلية والجيش يطلقان خط استماع إلى المواطنين
تعزيزا لآليات وقنوات التواصل المباشرة، وبغاية الرفع من يقظة المواطنات والمواطنين لضمان سلامتهم الصحية، وبتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية، تم إطلاق منصة هاتفية جديدة "ألو 300".
وقال بلاغ مشترك للداخلية والجيش، بمناسبة إطلاق هذه المنصة الهاتفية التي ستعمل 24/24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، إن فرقا متخصصة ستسهر على تقديم الإرشادات والإجابة على تساؤلات المواطنات والمواطنين، وتلقي شكاياتهم، فيما يتعلق بالجانب الصحي المرتبط بمرض "كوفيد – 19"، وتوجيه المتصلين صوب المصالح المختصة حسب الحالات.
هذه المنصة الهاتفية الجديدة ستنضاف للخطين الهاتفيين لوزارة الصحة، "ألو اليقظة الوبائية 0801004747"، و"ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية" المخصصين للمعلومات والإرشادات المتعلقة بالجانب الصحي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
اللهم إنك عفو تحب العفو فآعفو عنا و آرفع عنا الوباء و البلاء يارحمان يارحيم.
تحياتي لهم جميعا
وشكرا لكم
التلفزة في عالم و المعلقين في عالم ونحن في عالم اخر
قليلا من الوضوح والصراحة في التعاليق
المجاملات لا تفيد في شيء و خصوصا في حالات الأزمة