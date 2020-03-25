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الرئيسية | مجتمع | الداخلية والجيش يطلقان خط استماع إلى المواطنين

الداخلية والجيش يطلقان خط استماع إلى المواطنين

الداخلية والجيش يطلقان خط استماع إلى المواطنين
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:41

تعزيزا لآليات وقنوات التواصل المباشرة، وبغاية الرفع من يقظة المواطنات والمواطنين لضمان سلامتهم الصحية، وبتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية، تم إطلاق منصة هاتفية جديدة "ألو 300".

وقال بلاغ مشترك للداخلية والجيش، بمناسبة إطلاق هذه المنصة الهاتفية التي ستعمل 24/24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، إن فرقا متخصصة ستسهر على تقديم الإرشادات والإجابة على تساؤلات المواطنات والمواطنين، وتلقي شكاياتهم، فيما يتعلق بالجانب الصحي المرتبط بمرض "كوفيد – 19"، وتوجيه المتصلين صوب المصالح المختصة حسب الحالات.

هذه المنصة الهاتفية الجديدة ستنضاف للخطين الهاتفيين لوزارة الصحة، "ألو اليقظة الوبائية 0801004747"، و"ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية" المخصصين للمعلومات والإرشادات المتعلقة بالجانب الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Midelt الأربعاء 25 مارس 2020 - 13:54
بادرة حسنة الله إوفق الجميع لما فيه خير للبلاد والعباد
اللهم إنك عفو تحب العفو فآعفو عنا و آرفع عنا الوباء و البلاء يارحمان يارحيم.
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36
2 - غيور على وطنه الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:02
هذه الخدمة خطوة في التجاه الصحيح
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32
3 - مشكور الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:03
مشكور على الجهودات التي تقوم بها السلطات الامنية والعسكرية والطبية . لصالح المواطن المغربي . الله اهدي شي وحدين لي ضد الحجر اما هادشي لي كاتدير سلطات راه في مصلحة الجميع . اللهم ارفع عنا البلاء والوباء.
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32
4 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:07
ظننت للوهلة الأولى ان ذاك الرقم خصص للمواطنين الذي يشكون من تظلم رجال السلطة وأعوانهم
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-69
5 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:08
الحمد لله هادشي كيفرح اؤ كينمي روح المواطنة اكثر

تحياتي لهم جميعا
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28
6 - التازي الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:20
نشكر مسئولينا جميعا على مجهوداتهم وعلى رأسهم ملكنا المحبوب ادام الله عزه ونصره وسدد خطاه. اللهم احفظه.
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9
7 - belahcen الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:31
تحياتنا الي الجهازين الداخلية والجيش الذين يقومون بمجهودات جبارة في السهر على المواطنين.وننوه برجال الداخلية علي صعيد المدن الكبيرة للتصدي ليلا نهارا لبعض المواطنين لاقناعهم بدخول المنازل. نريد من الجيش الحزم المعروف بالجدية و تنفيد الاوامر الذي ينقص هذا الشعب قليلا.
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5
8 - مغربي محاصر خارج المغرب الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:32
المرجو إحداث منصة للتواصل مع المغاربة العالقين بالخارج . هواتف القنصليات والسفارات دائما مشغولة. وبريدهم الإلكتروني لا يتوصل بالرسائل.
وشكرا لكم
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7
9 - نصراوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:47
تحية اجلال وتقدير لأفراد القوات المسلحة الملكية
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0
10 - hamza الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:49
كان كيحساب ليا رقم تدار باش لي ملتازموش بالحظر الصحي يديكلاريو بيهم
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0
11 - لم افهم شيئا الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:01
نحن بحي السلام بسلا لحد الساعة لم نتوصل بالوثيقة التي تصرح لك بالتنقل
التلفزة في عالم و المعلقين في عالم ونحن في عالم اخر
قليلا من الوضوح والصراحة في التعاليق
المجاملات لا تفيد في شيء و خصوصا في حالات الأزمة
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