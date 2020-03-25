حملة وطنية تقود عناصر الشرطة إلى التبرع بالدم

هسبريس من الرباط

شارك عدد كبير من الشرطيات والشرطيين في حملة للتبرع بالدم في مجموع التراب الوطني، وذلك تفاعلا مع النداءات الداعية إلى التبرع بهذه المادة الحيوية التي سجل نقص في مخزونها.

وقد شارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم أكثر من سبعين ألف موظف شرطة، سيساهمون بذلك في الرفع من الاحتياطي الوطني من هذه المادة الحيوية.

وسبق لمحمد بنعجيبة، رئيس المركز الوطني لتحاقن الدم، أن ناشد المواطنين التبرع بدمهم لسدّ الخصاص الحاصل في هذه المادة.