24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:38
|17:03
|19:46
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "نقطة النهاية" .. نصائح ذهبية للإقلاع عن آفة التدخين
- المجتمعات الحديثة وإعادة ترتيب الأولويات
- بين حالة الطوارئ الصحية والاستثناء والحصار
- "فاكيتا" .. الكلب - البطل في الثورة الاجتماعية الشيلية
- جمعية حقوق التلميذ تنوّه بمجهودات وزارة التربية
وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية (5.00)
ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" (5.00)
أطر طبية وصيدلانية وتمريضية تطلب وسائل الوقاية بالمستشفيات (5.00)
هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" (5.00)
- ضحايا "زلزال الداخلية" يطلبون عفوا ملكيا لدعم مواجهة "كورونا" - (183)
- هذه كيفية نيل تعويضات التوقف المؤقت عن العمل بسبب "كورونا" - (152)
- وباء كورونا يحول رجال السلطة إلى "نجوم" ويرفع من قيم الوطنية - (121)
- باستثناء الأمن والصحة .. كورونا يؤجل الترقيات ومباريات التوظيف - (119)
- وزارة الصحة: 15 إصابة بـ"كورونا" في مكناس قادمة من دولة عربية - (109)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حملة وطنية تقود عناصر الشرطة إلى التبرع بالدم
شارك عدد كبير من الشرطيات والشرطيين في حملة للتبرع بالدم في مجموع التراب الوطني، وذلك تفاعلا مع النداءات الداعية إلى التبرع بهذه المادة الحيوية التي سجل نقص في مخزونها.
وقد شارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم أكثر من سبعين ألف موظف شرطة، سيساهمون بذلك في الرفع من الاحتياطي الوطني من هذه المادة الحيوية.
وسبق لمحمد بنعجيبة، رئيس المركز الوطني لتحاقن الدم، أن ناشد المواطنين التبرع بدمهم لسدّ الخصاص الحاصل في هذه المادة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
كيعطيو لهاد الوطن من وقتهم ؤ راحتهم ؤ صحتهم ؤ دابا من دمهم
ان شاء الله لا جزاء الا الجنة