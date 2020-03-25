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الرئيسية | مجتمع | حملة وطنية تقود عناصر الشرطة إلى التبرع بالدم

حملة وطنية تقود عناصر الشرطة إلى التبرع بالدم

حملة وطنية تقود عناصر الشرطة إلى التبرع بالدم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:35

شارك عدد كبير من الشرطيات والشرطيين في حملة للتبرع بالدم في مجموع التراب الوطني، وذلك تفاعلا مع النداءات الداعية إلى التبرع بهذه المادة الحيوية التي سجل نقص في مخزونها.

وقد شارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم أكثر من سبعين ألف موظف شرطة، سيساهمون بذلك في الرفع من الاحتياطي الوطني من هذه المادة الحيوية.

وسبق لمحمد بنعجيبة، رئيس المركز الوطني لتحاقن الدم، أن ناشد المواطنين التبرع بدمهم لسدّ الخصاص الحاصل في هذه المادة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - متابع الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:51
صراحة ترقية رجال الأمن الوطني و كذلك رجال الصحة أقل ما يمكن أن يعطى لهم رغم لقد عبروا عن و طنيتهم........ شكرا لهم و عيني تدمع
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2 - abdou الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:52
اللهم يعونهم يفعلون كل شيء من أجل إسعاد البشرية و إنقاذها
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3 - abd الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:53
كل التقدير والاحترام لكم مع جزيل الشكر
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4 - عمر الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:56
يغامرون بحياتهم من أجل الحفاظ على الأمن و الممتلكات. والأن يساهمون بدمهم . تحية إجلال و إحترام و تقدير. الله إحفظكم من كل مكروه
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5 - مغربية الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:58
شكرآ لرجال و نساء الأمن. الي هما فصف الأول في مواجهة الخطر .كنتمناو من الكل يتعاون معاهم و يسهل عليهم عملهم لانهم حتى هما مواطنين و عندهم اسر و عائلات كتخاف عليهم و على صحتهم .
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6 - عبدالفتاح الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:58
نرجو من مركز تحقن الدم ان يبعت لنا الشاحنة القرب لكي نساهم بدورنا في سبيل الله الله يرحم الوالدين
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7 - bouya Mustapha الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:59
شيء يثلج الصدر تحية عالية للأمن الوطني وارفع قبعتي اجلالا وتقديرا واحتراما
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8 - منال الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:59
كيف يمكن لنا التبرع فماكز التبرع قريبة من المركب الاستشفائي نريد المساعدة كيف السبيل
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9 - الياس الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:03
نشكر كل من تطوع لهذه المبادرة في سبيل الله
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10 - محمود الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:03
فينهما البرلمانيين و أعضاء المجالس للجماعات الترابية و الغرف و فينهما النقابات و فينهما الأساتذة المتعاقدين الذين يريدون الخير لهذا الوطن و يوهنون السذج على إنهم يدافعون عن مجانية التعليم !و زيد و زيد ،تحية لنساء و رجال الشرطة .
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11 - نجلاء الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:12
تحية اكبار و اجلال
كيعطيو لهاد الوطن من وقتهم ؤ راحتهم ؤ صحتهم ؤ دابا من دمهم
ان شاء الله لا جزاء الا الجنة
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12 - AHMED الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:13
عمل تضامني وخيري محمود. المرجو من الجميع الانخراط في هذه العملية كلما سنحت الفرصة في ذلك. الله يتقبل من الجميع.
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13 - الهواري الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:19
اللهم بارك لهم في صحتهم واعمارهم .لم يجد الوطن في عز الأزمة إلا هم تحياتي لكم اعانكم الله وجعل هذا العملفي ميزان حسنتكم
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