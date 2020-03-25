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الرئيسية | مجتمع | اللجنة المكلفة بمراقبة الأسعار تلاحق المضاربين وتطلب إشهار الأثمنة

اللجنة المكلفة بمراقبة الأسعار تلاحق المضاربين وتطلب إشهار الأثمنة

اللجنة المكلفة بمراقبة الأسعار تلاحق المضاربين وتطلب إشهار الأثمنة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:00

بعدما أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة استقرار الأسعار في أغلب المواد الأكثر استهلاكا على صعيد كل أقاليم المملكة، كثفت الدوريات التابعة لوزارة الداخلية مراقبتها للمحلات التجارية.

اللجان التي تلقت توجيهات من وزارة الداخلية بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من استغل الظرف للرفع من الأسعار، جاءت في ظل تراجع ارتفاع الأسعار الذي شهدته السوق المغربية خلال اليومين الأخيرين مقارنة مع الأسبوع الماضي.

ووفقا لما عاينت هسبريس، في عدد من المدن، فإن رجال ونساء السلطة يباشرون عمليات واسعة من أجل حث أصحاب المحلات التجارية على ضرورة إشهار أثمنة المواد الغذائية حتى يتمكن المواطنين من الاطلاع عليها قبل اقتناء حاجياتهم الأساسية.

من جهة أخرى، لوحظ توفر أسطوانات غاز البوتان في المحلات التجارية، بعدما شهدت نقصا كبيرا نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب الإجراءات التي أقدمت عليها اللجان المختصة بعد التنبيهات الكبيرة التي أثارتها فعاليات المجتمع المدني.

وكان بلاغ للجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار والجودة قد أكد بخصوص المواد التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الطلب وضغطا مرحليا في بعض المناطق على سلسلة التوزيع خلال الأيام الماضية، كأسطوانات غاز البوتان، أن التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل جميع المتدخلين مكنت من مواجهة هذا الضغط.

وأشار البلاغ إلى أنه يتم تزويد نقط بيع هذه المادة بشكل منتظم ومكثف، مما مكن من العودة إلى الوضعية الطبيعية بشكل تدريجي، مع العلم أن المخزون المتوفر من غاز البوتان على الصعيد الوطني يكفي لتغطية الطلب.

ويرتقب أن تعقد اللجنة لقاء غدا الخميس لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومراقبة الأسعار، معلنة أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية في مواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار، وفق مقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

يذكر أنه نتيجة للإجراءات المكثفة التي تسهر عليها كل القطاعات المعنية بشراكة مع المهنيين، فإن حالة التموين عادية، ويتم تزويد الأسواق بانتظام بكل المواد الأساسية وبكميات وافرة تفوق الطلب في غالبية الأحيان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - Dima S الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:11
ألا تعلمون أن ثمن سگين جبير الزنجبيل في المتاجر الگبرى المعروفة وصل ثمنه إلى 100 درهـم ألا يراقبهـم أحد أم هـم فوق القانون
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36
2 - الفلاح المتضرر الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:13
اتمنى ان تتكون لجنة للاستماع الى هموم المواطنين من كل القطاعات
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22
3 - said الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:13
يجب تعميم هدا القرار في كل أنحاء المملكة. ومعاقبة مخالفيه
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24
4 - متتبع الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:14
يجب الحجز الفوري على كل من تبث أنه تلاعب بسنتيم واحد، وغرامة مالية بمليوني سنتيم حتى يعرف بحق استغلال الظروف وعدم مراعاة الوضعية الصعبة التي يمر منها الفقير
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27
5 - karim الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:15
ما يثير انتباهي هو تنامي نشاط ما يسمى بالشرطة الإدارية فحسب علمي لايوجد اي نص قانوني يؤطر عمل هده الهيءة..خاصة وأنها تتدخل في مجالات منظمة بالقانون كمجال التعمير ومجال الصحة العامة ومراقبة الاسعارومحاربة احتلال الملك العمومي...بل وأصبحت تتدخل حتى في اختصاص الشرطة القضائية التي تعمل تحت إشراف النيابة العامة(مجال رجال السلطة والامن والدرك )انه شدد في استعمال السلطة لابد من وضع حد له
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-26
6 - ben lebsir ahmed الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:15
لابد محاربة المخافين من الفوق اصحاب الجملة ومن المصدر وكدالك التسقيط بجدية وهناك الضروف كدالك ليس صاحب التسقيط في المدينة والبوادي والمناطق التي تطلب النقل والعمل والصعاب
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8
7 - citoyen الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:16
Svp faites. Une. Tournee a harhoura
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6
8 - صحراوية الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:18
واحد الخضار عندنا ف العيون فديريدك كاتب ثمن ف اللائحة و كيبيع ب ثمن. الدرويش مسكين هو اللي واكل لعصا
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11
9 - جميل الأمزون الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:25
حفظكم الله من كل سوء.نحيي تواجدكم بيننا . لأ ول مرة أشعر أنكم في خدمتنا بكل إخلاص،لكن لا أحب الطريقة الخشنة التي تتكلمون بها مع الناس.أعرف أن النوعية المخالفة ليست هناك طريقة أخرى لفرض القانون.
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2
10 - موسى المسفيوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:25
ان شاء الله سيتعلم المسؤولون عن المغرب الكثير من كرونا من حيث النضام والشفافية وترك المال الحرام الذي لا يغني شيئا
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12
11 - ايمن الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:29
فين هو ابعدا لمقدم راه منقدروش نتقداو بلا يبغي لمقدمة والقايدة راحنا في ديورنا كنتسناوهم
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5
12 - حسام الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:29
هذا هو المغرب الذي أحبه هكذا نريد أن نراه
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15
13 - youssef الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:29
bravo et encors bravo pour votre travail
veuillez s'il vous plaît afficher un numéro de téléphone commça ont puissent vous aider dans toute les villes du royaume
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9
14 - يوسف الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:29
الله يرحم لواليدين سيرو لأسواق لجملة وحيدو منهم السماسرة راه هما ليكيزيدو الاسعار السلعة كتباع تلاتة المرات عاد كتوسل لتاجر الصغير
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20
15 - Policier الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:30
ومادا عن ثمن المحروقات التي تحرق جيوب المواطنين
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4
16 - vigilance الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:31
les marchands des fruits et légumes ne veulent pas afficher les prix pour pouvoir les augmenter et ainsi créer une situation des prix qui dépassent les possibilités des marocains moyens et surtout les plus démunis ,attention ces marchands peuvent créer une situation indésirable qui peut conduire aux désordres souhaités par les terroristes ,alors pas de pitié il faut frapper fort ces profiteurs
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1
17 - سياسة القرب الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:31
كلشي موجود بفضل تضافر الجهود وعلينا ان ننصف جهود الدولة وجهود الجنود من اطباء وجميع الوزارات والجمعيات والاعلام وعلينا ان نشكر الله الذي وصانا على المساكين والفقراء وذوي الحاجة الذين كشفت عنهم هده الجانحة ماكانو يعانون منه في صمت وان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم اضعافا كثيرة. ومن لم يستطع فعليه بالصبر فان الصبر نصف الايمان والشكر نصفه التاني.
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3
18 - مغربي وافتخر الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:33
شكرا يا صاحب الجلالة والمهابة ملكنا العزيز "الله الوطن الملك "
اول مرة كنحس براسي في دولة همها الوحيد هو حماية المواطن شكرا لجميع المتدخلين في الحد من هده الجائحة وشكر خاص الى وزارة الصحة ووزارة الداخلية على المجهوذات الجبارة المبدولة لحماية المواطنين ومنسوش الشعب المغربي لعبر على قمة الوعي ديالو رغم الانتقاذات التي كانت توجه له "مغاربة ونفتخر "
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19 - La ville de Safi الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:33
حتى كتابة هدا المقال، المحلات التجارية، بائعي الخضر و الفواكه لم يشهروا لوائح الأسعار الخاصة بمنتوجاتهم، نطلب من السلطات المختصة تفعيل القوانين الجزرية بحق المخالفين و حماية حقوق المستهلكين.
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20 - belahcen الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:33
اشهار الاثمن واجب وطني لان بعض التجار يستغلون المواسم بالزيادة ‘لان المراقبة فقدت منذ زمان المحتسب والمراقبة لقمع الغش التي لا تقوم بالواجب في بعض الاحيان. ونريزد مراقبة الجودة كذالك.
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21 - zemmour الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:34
يجب إصدار بلاغ عبر شاشات التلفزة والإذاعات الوطنية موجه للتجار من أجب إشهار الأثمان وبعدها معاقبة جشع المخالفين....شكرا للدولة غلى مجهوداتها الجبارة من أجل المواطنين
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22 - علي السوسي الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:35
هؤلاء في نظري أخطر من الكورونا نفسه إنهم منتهزي الفرص لمص دماء الفقراء أكثر فأكثر يجب الضرب على أيديهم بقبضة من حديد حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الجشعين الذين لا يخشون الله ولا يملكون ذرة من الوطنية
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23 - Mourad azhar الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:36
سبحان الله من هده العقليات الموت يحوم من حولهم بسبب المرض COVI19 ولا يتعضون كيف نقنعهم بالمساعدة ولو بشيء قليل من الإنسانية ....
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24 - khalid الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:38
في نضري حبدا لو عممت لاٸحۃ الاسعار في کل المواقع الصحفيۃ حتی تصل كل المواطنين.. بدوري اشتريت الفاصوليا ب 20 درهم بتطوان ... و الله عيب
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25 - فاطمه الزهراء الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:38
يجب معاقبة اي شخص يستغل هذه الظروف التي تمر بها البلاد لصالحه
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26 - basim2020 الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:39
الخضر ليست في متناول الجميع فحتى الاسواق الكبيرة التي تضع الآثمة فهي غير معقولة البصل يصل حتى 11 درهم والطماطم من 8 دراهم حتى 10 دراهم والبطاطيس من 5 دراهم حتى 7 دراهم فعن اي أسعار ومراقبة نتحدث السؤال المطروح هل الموارد الفلاحية ضعيفة حتى نجد هذه الاسعار الخيالية في الأسواق ..!!؟
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27 - متعجبة !!! الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:40
انا لا افهم لحد الان لماذا اذهب عند الخضار او البقال او الجزار او مول البيسري واضطر السؤال عن الاثمنة !!!! هل يظنون ربات البيت لا تدري التعرف على ارقام الاثمنة!!! لاحظت ان هذه الضاهرة معتمدة من الباءع حتى يطلب الثمن اللذي يريد و في النهاية يحسب الزيادة اللتي يريد!!! زد على هذا فاجءت كثير من الباءعين بعد ان اخذت منه بعض الخضر او الفواكه يعطيني رقما خياليا بعد جمع مشترياتي!!! ضنا منهم بكوني عجوز في السبعينات لا ادري الحساب السريع الذهني....ههههههه طبعا اعيد الحساب معه وثمن الغرامات اللتي اخدت ويلعن في الاخير النهار اللي جءت اشتري عنده ههههه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كنت من قبل احب مساعدة تجارة القرب وتفادي الشراء في المتاجر الكبرى لكن....الله غالب لا اقبل الشراء الان عند من لا يشهر بالاثمنة بورقة الثمن معلقة على البضاعة والسلام.....ممكن يوما غادي يفهمو ويرتدعو...انشري هسبرس من فظلك وشكرا
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5
28 - رب أسرة الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:42
كنت أشتري الزبيب الأحمر با60 درهم للكيلوغرام بعد دورية المراقبة مباشرة إشتريته با 40 درهما للكيلوغرام ،هذا في منطقة البرنوصي في البيضاء،
الله إعز المخزن
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29 - gabbas الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:51
السلام عليكم
يجب فرض الزبون مع التاجر الفاكتورة ديال الأغراض التي إقتناها الزبون
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30 - عثمان الخشماني الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:56
يجب على المراقبين ان يأتوا إلى مدينة تنجداد الراشدية ليراقبو الأسعار الملتهبة مثلا دقيق القمح قبل أيام اشتريته ب70dh والان 85dh الخضر ملتهبة البصل 12dh خيزو 7dh اللفت 5dh طماطم 6.5dh العدس 15dh اوزيد.... اوزيد....
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31 - Drake الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:57
انا الذي لا اريد ان افهم ان الخظر زاد ثمنها رغم اننا نحن نصدرها الى الغرب والان لا نصدر اي شئ منها بسبب هذا الوباء بإختصار علينا ان تشتريها بثمن اقل وسكينجبير اصبح ثمنه 80درهم كان فقط ب30 والثوم 60درهم كان فقط ب 20د اين هي هذه المساعدة من الدولة والكثير من الزيادات ...حسبي الله ونعم الوكيل
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32 - المصطفى بهلول صاحب روئية الأربعاء 25 مارس 2020 - 14:59
في سعودية 10 ريال سعودي غرامة مالية قدرها
25000 درهم الى حصل شي واحد رافع أسعار
يا حكومة المملكة المغربية يجب تسليط الضوء على الناس
الخونة
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33 - هشام متسائل الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:02
حرية الأسعار كاينة أما المنافسة ما كايناش
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34 - موضف الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:03
اليوم ذهبت لشراء سمك السردين فوجدت ثمنه ب 20 درهم فلم اشتريه
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35 - مول لانكول الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:07
والصيدليات من يراقبهم لقد اشتريت من الصيدلية قنينة كحول 100ml ب 40 درهم وكمامة ب 45 درهم اللهم ان هذا منكر
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36 - عمر اكاذيز الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:09
الإنسان في هذا الزما ن لايرحم اخوه المسلم
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37 - بشير الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:11
لجن تتبع ومراقبة الأسعار في واد ونحن المستهلكون مع الباعة في واد أخر. حتى وان أشهر البائع اثمنته فإنه يبيع بثمن آخر. وحتى وان انضبط عند مرور المراقبة فإنه يفرض اثمنته الزائدة بمجرد مرور المراقبة. واذا احتج احد المشترين فالبائع يبدأ بالتباكي ويعدد الحجج التي تدفعه إلى البيع بذلك الثمن. انها عدم القناعة وتربص الفرص. هذا هو منطقهم.
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38 - حافظ صالح الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:14
من غير المعقول تماما ان سعر بيع الدجاج الحي للمستهلك من طرف اصحاب محلات مجازر القرب (الرياشات) بلغ 16 و 17 درهم للكيلو الواحد اي ضعف سعر البيع بضيعات تربية الدواجن والذي لا يتعدى 8 إلى 8.50 درهم للكيلو. ( انا مربي و عضو بالجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن (APV) تابعة للفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA).
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