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الرئيسية | مجتمع | تعقد معايير استفادة الفئات الهشة يُؤخر دعم حوالي مليوني مغربي

تعقد معايير استفادة الفئات الهشة يُؤخر دعم حوالي مليوني مغربي

تعقد معايير استفادة الفئات الهشة يُؤخر دعم حوالي مليوني مغربي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:00

وجدت لجنة اليقظة الاقتصادية المخصصة لمواجهة تداعيات وباء فيروس "كورونا" المستجد صعوبة في تحديد معايير استفادة الفئات الهشة المتضررة من توقف نشاطها الاقتصادي، وهو ما يُؤخر وصول دعم مباشر إلى هذه الفئات.

وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية عقدت اجتماعاً، أول أمس الاثنين، لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لفائدة المأجورين غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، لكنها لم تتوصل إلى حدود اليوم إلى نتائج عملية حول كيفية صرف الدعم المالي المباشر الذي ستقره الدولة لفائدة المتضررين من جائحة "كورونا".

وفي الوقت الذي سرع فيه صندوق الضمان الاجتماعي مسطرة الاستفادة من التعويض لأجراء القطاع الخاص المسجلين في الصندوق عن طريق تخصيص مبلغ شهري قدره 2000 درهم، أكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن لجنة اليقظة الاقتصادية تواصل إحصاء المستفيدين وتحديد معايير الاستفادة بالنظر إلى تعقد مسطرة تحديد الفئات التي تشتغل في قطاعات غير مهيكلة.

المصادر ذاتها أوضحت لهسبريس أن هناك مجالات عديدة غير مهيكلة تضررت من تداعيات جائحة "كورونا"، وهو ما يتطلب وقتاً إضافياً لحوالي أسبوع أو أكثر، وأشارت إلى أن الحكومة قررت دعم هذه الفئات وبقي فقط تحديد معايير يتوفر فيها الحد الأدنى من الإنصاف حتى لا يظلم أي أحد أو يستفيد أشخاص غير متضررين.

عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قدر عدد الفئات الهشة المتضررة من الجائحة بحوالي مليوني مواطن يشتغلون في قطاعات غير مهيكلة، مشيرا إلى أن "مليون متضرر من كورونا مؤكد، لكن ربما نصل إلى مليوني شخص على أقصى تقدير".

وأوضح بوانو، في تصريح لهسبريس، أن أزمة "كورونا" في المغرب تضرر منها بشكل كبير ضعاف الدخل والقطاعات الهشة، من قبيل حراس السيارات وندل المقاهي وعاملات الحمامات والمياومين و"عمال الموقف" و"الفراشة" وقطاعات أخرى.

وفي ظل غياب السجل الاجتماعي الموحد الذي لم يخرج إلى حيز الوجود بعد، وهو السجل الذي يحدد بالضبط الفئات الفقيرة والمتوسطة والغنية، دعا رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة إلى الاستئناس بعدة تجارب محلية قصد تسريع مسطرة صرف الدعم لهذه الفئات الهشة في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها اليوم.

وأشار بوانو إلى إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لها تجربة في توزيع "قفة رمضان" على الفئات الهشة والفقيرة ومبادرة "مليون محفظة"، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مؤسسة محمد الخامس للتضامن لمواكبة الفئات الهشة. أما المصدر الثالث، حسب بوانو، فهو نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي يمكن أيضا الاستعانة بقاعدة بياناته.

المرجع الرابع، وفق رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، هو المعايير التي اتخذتها الحكومة السابقة بخصوص عدم الزيادة في الأشطر الاجتماعية المتعلقة بالماء والكهرباء، ما يعني وجود معطيات واحصائيات للفئات الفقيرة التي لم تشملها الزيادات السابقة في فواتير الماء والكهرباء.

وأكد بوانو وجود صعوبة في تحديد الفئات الهشة المتضررة من جائحة "كورونا"، "لكن هناك مراجع أساسية يمكن للحكومة أن تنطلق منها بغض النظر عن إمكانية وجود نسبة خطأ ما بين 5 إلى 10 في المائة، لأنه في نهاية المطاف جميع المستفيدين سيساهمون في حركة العجلة الاقتصادية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (97)

1 - sanae الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:06
اودي المسكين يموت مسكين حتى القروض الصغرى بقاو علينا كاين تأجيل منين كاتمشي عندهم كايقوليك لا هادشي ماكاينش خلصي ماشي سوقنا كاين اللي واخدين قروض للبيع والشرا دابا مكاين وللو باش غادي يخلص شنو غايدير
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3
2 - نجيم الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:09
كايوصلو حتا الفئة ااهشة عاد كايحيروووووو مساكن ماعرفينش كيفاش اما الناس ديال البرلمان فيساع كيلقاو لحل ليهوممممم
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10
3 - مغربي قح الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:09
هادي نيت المناسبة الدولة دير نظام اجتماعي على غرار دول أوروبا وكل المغاربة يكونو مسجلين فهاد النظام وكل واحد على حساب حالتو وعلى حساب الدخل ديالو ومكان الإقامة وعدد الأولاد لي عندو باش دوز ليه الاعانة مباشرة لحسابو بلا زحام بلا والو ومنها كلشي يكون محضي اش تايدير .مغرب اليوم راه كلشي عندو بطاقة بيومترية .
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14
4 - N.H الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:10
كل مقاطعة أو جماعة في المغرب لديها أعوان سلطة أو مقدمية أو شيوخ في البوادي و القرى و هؤلاء الأشخاص لا تخفى عنهم لا كبيرة و لا صغيرة في الحي أو المنطقة المكلف بها لهذا يجب الإستعانة بهم لأنهم يعرفون المحتاج و غير المحتاج و يجب الضرب بقبضة من حديد في هذه العملية حتى لا يتم التلاعب بأموال الفقراء و كل من ثبت في حقه أي تلاعب يجب محاكمنه بأقصى العقوبات بدون محكمة
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7
5 - يونس الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:11
تنضر الدولة لأصحاب الرميد دوي الفئات الهشة
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4
6 - Moroco الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:12
انا من رأي ان يتم ايصال الدعم المالي مباشرة لمنازل المستفيدين عبر خدمة البريد مع الحرص على تعقيم الاموال والمسلم والمستلم
اما دعم الفئة الضعيفة كذااك بنفس طريقة بدل تسليم المال يتمن تسليم بضائع غدائية تكفي لمدة مثلا كل 15 يوم تحملها سيارات على شكل سيارات البريد
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2
7 - سلام عليكم الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:12
هانتوما او عقلو واش غادي استافدو غير ناس لي لباس عليهم منها او لا بحال شكل بطاقة رميد كولشي شذها
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8 - من العيون الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:12
ادا اعتمدتم نظام القايد و المقدم و الشيخ مشيتو خلا لان مثلا الدعم الموزع في الجنوب ولا الكارطيات مثلا لي هو دعم مادي محتكر اغلبه و بكميات ضخمة او مبالغ هامة من طرف مقربي الاعيان او طبقة ميسورة كهدية لجر الدعم في الانتخابات و المحابات
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6
9 - Adil الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:12
بصراحة داكشي معقد بزاف متافقين ولكن راه خاص حل عاجل راه الناس كل نهار كتعاني عاد يتسناو اسبوع ولا اسبوعين شكون غادي يتحمل وهاد الفئة الهشة اولى بالدعم اما صحاب cnss المخير فيهوم كيشد 5000 درهم لفوق حيت الشركات كيصرحوا غا بصحاب العقود ديال CDD ولا CDI لو كانو كاع المشغلين كيصرحوا بجميع العمال كانت غاتكون مزيانة
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5
10 - وجدي الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة مسألة معقدة وخاصة مع الناس الذين ليس لهم ضمير ويتركون المساعدة لمن يستحقها. ولكن حسب اجتهادات يمكك اسدعاء جميع ارباب الحمامات الشعبية والمقاهي والافرنة والمخابز والطاشرونات والحلاقون الدكاكين والميكانيكيون والنجارون والصباغون وووو .من أجل
موافات السلطات بأسماء الاشخاص المتوقفون عن عملهم خلال هذه الفترة والغير مصرح بهم لذى صندوق الضمان الاجتماعي. ولا ننسى اصحاب الموقف. والمساعدات في البيوت. والله اعلم.
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11 - yassin الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:13
أخي الفاضل لحد الان لم يدكر الحلاقون بأي موضوع لا نتوفر على أي حق من حقوقنا
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12 - مغربية وافتخر الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:14
المهم ان يصلهم الدعم والاهم ان تبدل تلك اللجنة قصارى جهودها للخروج بنتيجة لصالح المستفيدين ان شاء الله تحياتي للدولة بكل رجالاتها ونسائها
بقاو فديوركم
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13 - دحمان بوجمعة الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:14
اذا أسندت عملية المعونة لإدارة المزمع تقديمها من طرف اصحاب الحال للمعوزين فسيتم كالعادة استغلالها لكسب الولاء ومجاملة المقربين والكيل بمكيالين كما جرت العادة !!
وسيتم افشال العملية بكل تاكيد كما جرت العادة
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14 - abdel الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:14
بأي معايير تعملون
أظن أن المتضررين من جائحة كورونا يفوق 25 مليون...
أين هم الفراشة.. والباعة المتجولون... وعمال الدكاكين... والبناؤون وغير ذلك من المهن... وعمال المقاهي والمطاعم الغير المصرح بهم......
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15 - أدربال الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:15
2000 درهم !!!
ديال أش ؟
واش لكرى ؟
ولا دواء. ؟
و لا فاتورة المدرسة ؟
ولا الماء و الضوء ؟
و لا فلوس الطوبيس ؟
زائد التبهديل . سير واجي . الشتم و السب إلخ
إن كان لمقدم لا يسلم و ثيقة الخروج أثناء الحصار إلا بمقابل !!!
فكيف سيكون عليه الحال إلى القضية فيها 2000 درهم ؟
......................................................................................
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16 - احمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:15
الحل الأمثل لهذه الأزمة هي توزيع القفة بالشكل الذي عهدناه في رمضان ولكن باعتماد نقط توزيع في الأحياء من أجل مزيد من الدقة والقرب
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17 - يوسف الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:15
حذاري أن يقع من جديد ما كان يقع دائما ، فالتجربة تقول أن أي برنامج يحتوي على كلمة (دعم) في هذا البلد الحبيب يستفيد منه الكبار قبل الصغار و غير المتضررين قبل المتضررين و لنا في برنامج المخطط الأخضر أكبر دليل.

أرجو أن يتم السهر على ايصال هذه الأمانة الى أهلها.
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18 - بدر الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:16
انا من رأيي المتواضع وهو تسريع الاستفادة للمنخرطين في الراميد والاعتماد الكلي على المقدمين والشيوخ الدين يعرفون حق المعرفة اولئك الدين لهم دخل غير مهيكل ويعتمدون على القوت اليومي كما انه يجب تعويض سائقي الطاكسيات انطلاقا من دفاترهم التنقيطية هكدا لاأضن ان احدا سوف يبقى بدون تعويض والله أعلم.
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19 - جلس في دارك وموت مع رلادك الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:16
ان لم تنظرو إلى الطبقة الفقيرة و المتظررة من الحظر الإجباري، سوف تكون عواقب وخيمة على ممتلكات الغير، وبداية الفتنة و النهب و السرقة، وا عباد الله راه الناس مجبرت متاكل وتجي تقولو جلس في دارك راه الحمق هذا.
اللهم اني قد بلغت
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20 - محمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:16
خاص اي واحد بلغ سن 18 سنة يكون عندو cnss ومن تما غتعرفو ل خدام ول كالس هاص عن يكون التتبع عن طريق المعلوميات
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21 - gabbas الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:16
المرجو من وزارة الداخلية أن تعتمد على وزارة الإحصاء الرسمية السيد الحليمي ممكن أن يقدم الائحة المحتاجين للتضامن
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22 - فوضى وارتباك وقلة الوعي ! الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:17
هناك نوع من اﻻرتباك والفوضى عند بعض القيود واعوان السلطة حتى في استﻻم وثيقة الخروج كثيراً من المواطنين لم تصلهم رغم الحاجة الضرورة لها !! في حين هناك منازل استلموا أكثر من مرة !! اما توصيل المساعدات الإنسانية والاجتماعية او حتى المادية ستكون أكثر تعقيداً !! ﻻن المكلفين تنقصهم التجربة او اكثرهم غير مؤهل ، يجب اﻻستعانة من طرف بعض المنتخبين او بعض الجمعيات او بعض ممثلين عن إﻻحياء السكنية او حتى سعاة البربد ، ﻻن اﻻمور تسير نحو اﻻسوء ، يجب ان يكون هناك انضباط وتحمل المسؤولية القانونية بعيداً عن الزبونية والمعرفة ...
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23 - مول البيكالة الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:17
ليس كل من يتوفر على بطاقة راميد مححتاجا للمساعدة . للأسف يتوفر عليها أصحاب ورشات المهن الحرة وتجار و .... تبين ذلك عبر استفادتهم من برنامج تيسير في المدارس .
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24 - حسن من فرنسا الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:17
غي عطيوهوم هاذ 4 ريال واش حتى يموتو ولا؟ لو كنتم تفكرونهم من قبل لعرفتم من هم وكم عددهم. جاءت كورونا وذكرتكم ان هناك اناس يعيشون بين ظهرانكم ليس لهم إلا الله. اخاف ان يكون فات الأوان
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25 - بشرى الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:18
المرجو اعطاء الأولوية والاهتمام لساكنة الدواوير والمداشر والبوادي لان الأغلبية الساحقة منهم غير منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي وليس لهم مداخيل رزق غير العمل اليومي فلحد الآن لم نسمع عن أية تدابير دعم خاصة بهم...
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26 - استفاذة= تجمهر= انتشار cof19 الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:19
لعل الكيفية في الطريقة والتدبير يجب ان تكون حريصة و مثالية... وناجحة. و مقننة.. ومسيرة من طرف نخبة بدعم من القوة العمومية مختلطة. شرطة قواة مساعدة وعسكر.... والا. فانتظروا الفوضى والزحام وربما الاستيلاء على تلك البضاعة والحافلات...
المملكة الاردنية. عاشت نفس الاشكال. وشتان بينهم. نحن عندنا شريحة تحب التجمهر و تنتظر الفرصة لافراغ الكبت وهو العنف الجماعي ضد املاك الدولة. فهم غالط. هذا اعتقادهم.
نتمنى ان تكون دراسة شاملة وليس خلق الفوضى. وعدم استباق الاحداث. وتكليف فرقة هشة. كعون سلطو.. لهاته المهمة التاريخية واثارها. اما ايجابا. او سلبا بسوء التدبير
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27 - BIFNZA الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:19
يجب على هذه اللجنة الاسراع في توزيع الاعانات الغدائية على الاقل لأن بعض الاسر المعوزة و الفقيرة ما بقى عندهم ما ياكلو
كلفوا مقدم كل حي راه عارف ما خفي وأعظم ...ومن ضبط يأخد المساعدات وهو غني ينبغي محاكمته
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28 - الفعل احسن من الكلام الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:21
اين البرنامج soft ware الذي قالت عنه الحكومة انها اشترته من الهند ليستعمل في إحصاء الفقراء.هذا يدل بان داكشي مامنوش.كورونا افضحات بان هذا الخبر كاذب. دابا اصدقنا غا نتبعو المثل ديال مليون محفظة وقفة رمضان.
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29 - tarik الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:21
راه السي بوانو تيخرف 70% بلا وراق المهم راه غراقينا ونتما مزال ملقيتو الحل مابق والو ونتفقعوا
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30 - انا اقسم بالله الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:21
غجلس فدار منهار حبسونا الفراشة باش عايش بعد الله تعالى هيا باش كنصور طرف ديال الخبز نهار لي كنصورو كنكلو الحالة ضعيفه والحمد لله على كل حال
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31 - Moroco الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:21
او يمكن تسليم ورقة لها قيمة مالية حسب عدد افراد الاسرة تتيح للطبقة المحتاجة اشتراء البضائع من المحلات التجارية بشكل مجاني على ان يتم ارسال الدعم لاصحاب هذه المحلات التجارية
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32 - MAROCAIN الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:21
il faut aider chaque personne qui a une famille et ne travaille pas, en vérifiant qu'il na pas de revenu à travers la direction des impôts (pas de maison individuel, pas de voiture....) et ouvrir l'inscription chez les autorités locales qui a beaucoup de d'informations sur la résidence locale. Les régions isolés et alentours de ville ........
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33 - La verite الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:21
يجب دعم الناس البسطاء ماديا في اقرب الاجل والله العظيم الناس غير صابرة.
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34 - نورد الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:23
أضن ان أعوان الأحياء هم من يعرفون الأسر الفقيرة والتي فقدة عملها او التي كانت تبع و تشتري ٠٠٠ودالك يجب ان تشكل لجنة تقوم بإحصاء ٠و كل عائلة متضرر تسجل ويكون تسجيل مرفوق على أقل 2شهود ( جيران) وتسجل أسمائهم ٠٠و يكون هناك صرامة مع أعوان السلطة في إختيار متضررين ٠٠وارجو من الحكومة ان تعاقت اي مسؤول يخدم تخلويد ٠بسجن تلات سنواة ٠٠٠و تكون هده اللجنة لاتسكن بمكان مساعدة إلى عون السلطة٠٠٠٠ربما هدا رأي المتواضع ٠٠٠٠٠
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35 - جميل الأمزون الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:25
لا تعقدوا الأمور ، المقدون والشيوخ يعرفون الشعب واحدا واحدا. إذا تهتم إفعلوا كما فعلتم لبناء مسجد الحسن الثاني.وقتها لم تحيروا كيف الوصول إلى كل واحد.
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36 - عبد الله الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:26
دائما أبدا كلما تعلق الأمر بالمقهورين والمسحوقين والفقراء في هذا البلد العجيب إلا وظهر التعقد والتعقيد ..
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37 - سعيد الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:26
نتخوف من استغلال هذه الظروف لدواعي انتخابية للحزب الحاكم.
هذا أولا. ثانيا الفئات التي تضررت معروفة هي تشتغل في كل القطاعات التي تضررت من الوباء و تقريبا كل الفئات الهشة التي دخلها يكون بشكل يومي. أو ما نطلق عليه المياومون و منهم النوادل النادلات و حراس المرابد و الوسطاء السماسرة و غير من لم يتم دفع الضمان الاجتماعي له. هي طبقات اجتماعية معروفة و سي بوانو عليه أن يحس بهم لا أن يلعب على أ ثار الحزبية المقيتة التي كان دوما يستعملها في الظروف الصعبة و لنا أمثلة في ذلك.
المغاربة كلهم يحتاجون الدعم و سي بوانو ما غاديش تعطيهم من جيبك لدى عليك أن ترجع إلى بيتك و أن تتقؤ الله في هذا الشعب العملاق بقيادة ملكه الهمام.
و نطلب من جلالة الملك أن يدعم الشعب كله و العالم القروي بشكل خاص و الفئات الشعبية الهشة في كل مكان. فالوقت وقت شدة و لا قيمة للمال إن لم يوزع على الشعب بكل طبقاته المتوسطة الدخل و الفقيرة و التي في الجبال رحمة بهذا الشعب الذي أبان عن احترامه لجلالتك و لقراراتك. قلت له ياجلالة الملك الزم منزلك فقد لزمه احتراما لك دون أن يتكلم عن قوته الذي لا يتوفر عليه.
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38 - زهير الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا.
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39 - الإنسانية الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:28
لتوزيع الإعانات على الفئات الهشة أقترح تكليف رجال السلطة من قواد و شيوخ و مقاديم لأن لهم دراية جيدة بذوي الاحتياج و لأنهم ناس ثقة و معقولين و كيخافو الله.
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40 - badr07 الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:28
خوتي راه كاينين ناس يشتغلون في قطاعات مهيكلة وبدون ضمان اجتماعي وانا واحد منهم وبالاحرى ناس يشتغلون في قطاعات غير مهيكلة الامور معقدة نطلب الله يلطف بينا لو كانت الدولة حازمة في هده الامور بخصوص في مراقبة الانخراط في الضمان الاجتماعي والتسجيل لكانت الامور سهلة ووصول كل حق حقه
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41 - الصادق الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:29
أقترح اقتطاع 15إلى 20 ٪ من اجور الموظفين والمستخدمين الذين لم يفقدو الشغل والذين يتجاوز صافي اجرهم ال 5000 درهم.
وتوزيع المؤونة على جميع الاسر دون استثاء
ذلك بحصة مؤونة بقيمة 1500 لكل أسرة ( مابكفي ل 20 يوم من مواد اساسية + خضر + فواكه + مواد تنظيف وتعقيم)
توزع على البيوت تفاديا للازدحامات
الاقتطاع يبدأ من اجرة أخر مارس حيث يتكفل المشغل بتحويل 20٪ من مجموع الاجور المستحقة الى صندوق مخصص
هكذا سنكون تعاملنا مع ابناء شعبنا بسواسية وهكذا سيكون كل من له القدرة قد تضامن وفق ما تفرضه الظرفية
هكذا سنكون قد وفرنا شروط الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالحجر الصحي
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42 - Josephe الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:29
ا ظن أن أزيد من مليوني شخص أو رب عاءلة في المغرب ليس لديهم عمل هم فقط مياومين فالمرجو من المسـؤولين إعطاء لكل دي حق حقه
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43 - خياطة في بيتي الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:29
نتمنى تجدون الحل بسرعة فنحن نعاني نحن من النظام الغير المهيكل ليس لدينا دخل جيد فقط كنا نجمع في الاسبوع 200درهم و نشتري منها احتياجاتنا لدينا اطفال ولكن الان بسبب كورونا توقف كل شيء ما لدينا اشترينا به بعض الاشياء والان نطلب الرحمة من عند الله و من دولتنا،
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44 - مصمودي الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:29
هذه العملية محمودة لا بد أن تتوافر فيها جهود السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني النزيهة لقطع الطريق عن استغلالها من طرف سماسرة الانتخابات.
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45 - ..العذر اكبر من الزلة الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:30
مند الحكومة الاولى للاسلا ميين ونحن نسمع ب*مساعدة الفئات الهشة *..سبق لوزير الحكامة *الداودي*ان صرح بان الجكومة ستضع دفترا خاصا -اسوة بالهند-بالفئات المستهدفة .توالى الوزراء توالت التصريحات بقيت حليمة على كادتها القديمة ..لايخفى على المتتبع المغربي ان حكومتنا تتلكا في تنزيل اي برنامج يستهدف الفئات الهشةعكس التي تهم الريع والامتيازات..تجد صعوبة في تنزيل القرارات بالزيادة في اجورالبسطاء من الشغيلة وتتدر ع بشح الامكانيات بينما نرى جحافل سيارات الدولة تجوب الشوارع بما يتطلبه ذلك من نفقات(اثمنتها.وقودها.اصلا حها.ضرائبها...الخ)وعند مطالبة المريض بنقله الى العلا ج يطالب بدفع مصاريف الوقود.بعد هده الجائحة فكونوا على يقين ان المغر ب لن يبقى كما كان..اما ان ننجو جميعا او نغرق جميعا كما قال وزير الداخلية لفتيت.
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46 - BARAKAT الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:30
أظن أن السيد بوانو لا يعرف أن وقت الاستئناس والتقديرات وكذلك الدراسات التي تقوم بها الحكومة مجرد أوهام العدد الذي دكره الأستاذ أي 2 مليون موجود فقط في جهة الدار البيضاء السطات الكل يعمل بدون ضمان اجتماعي هذا من جهة و من جهة أخرى هناك جهات فقيرة فالمغرب لم تسمع بعد بالتنمية البشرية والقفة والمعطيات الأخرى التي ذكرتها. على الجيش أن يتدخل في عملية توزيع هذه الاعانة كما تدخل في الحد من انتشار الفيروس بمشاركة الجميع.شكرا هسبريس
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47 - ملاحظ الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:31
السلام عليكم، فعلا هناك عدة مصادر لمعرفة الفقراء وهي مثلا مؤسسة محمد الخامس للتضامن، برنامج رميد، جمعيات الإحسان لدعم الفقراء، برنامج تيسير لمساعدة الأسر الفقيرة على المدرس...غير اسرعوا بتقديم الدعم الصبر ينفذ والمؤونة تنفذ ام لم نقل منعدمة... اللهم نسألك اللطف بما جرت به المقادير...
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48 - Ali الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:32
اظن ان التمحيص و التدقيق في هذه المرحلة ليس من أمرا صائبا. يجب الاستعانة بمديرية الضرائب و صناديق التقاعد و الحسابات البنكية و السجل العائلي لتحديد المستفيدين بنسبة ما و تسريع استفادة المحتاجين و بعث بعض الروح فيهم. را الغالب الله
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49 - جلال الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:32
مشكلة في المغرب ان كثر من باطرونات جشعين الانتهازيين من الاصحاب الشركات مصانع المعامل ضيعات الفلاحية المطاعم المقاهي لا يسجلون العمال في ضمان الاجتماعي التغطية الصحية كما منصوص في القانون يستفيدون التهاون عدم مراقبة الادارة صندوق مفتشين الشغل لا يقومون بي دورهم منوط بيه كيف متلا صحاب المقهي تمنح له الرخصة الاستغلال يستغل السنوات تحت اعين السلطات لا يسجل العمال في الضمان الاجتماعي كي يقوم الاستغلالهم الاستعبادهم يعطيهم الاجر ضءيل كثير من نادلين المقاهي لا يستطيعون اكمال الشهر الا بي فضل الاكرامية الزبناء بفضل الاجر الزهيد يتقاضاه صاحب العمل يراكم ملايين على حسابهم يتهرب حتى من اداء الضراءيب الدولة كما هو الان حاليا الاصحاب المقاهي رفضوا اداء الاجوار غير مسحلين ضمان الاجتماعي يبقون داءما رحمته اتمنى تحرك صندوق والسلطة الاصلاح هذا الخلل كي لا تتكرر ماسي الاجتماعية كل الازمة يتعرض لها المغرب كورونا فرصة تصحيح الاخطاء الاوضاع شاذة في الاقتصاد والمجتمع لو كان كل العاملين مسجلين في ضمان الاجتماعي متل اروبا لما سقطت الدولة في هذه مشكلة
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50 - سليم الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:33
نصف المغاربة وضعهم هش وتلثهم طبقة كادحة طالبين معاشهم الى كلسو غير نهار يدخل عليهم الزمان كان على الدولة ان تبدء بهم اولا قبل المسجلين في الضمان الاجتماعي لان وضعهم سيء لا يحتاج الى المماطلة ونطلب الله ان يرزنا من فضله ويرفع عنا هذه الغمة بعفوه ورحمته انه سميع مجيب
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51 - يوسف الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:33
الاعتماد على قاعدة بيانات المساعدة الطبية راميد + بيانات الدعم الاجتماعي لشهر رمضان + قاعدة بيانات صندوق التكافل + قاعدة بيانات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شق التعاونيات، يتم ادخال بيانات هذه الفئات في قالب تصفية واحد يحدد الأسماء المستفيدة وغير المكررة مع اعمال هامش خطأ 20% وفتح باب التظلم الالكتروني، مع التنصيص على عقوبات جنائية لأي شخص يدلي بمعلومات كادبة أو يقبض بغير وجه حق المساعدة المالية .
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52 - abderrahim الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:34
الإعتماد على معلومات البطاقة الوطنية
ــ موضف عندو رقم التاجير
ــ مستخدم عندو رقم ص.و.ض.ج
ــ الباقي: فحص الحساب البنكي و المعلومات الضريبية و العقارية الي ما عندو والو إستافذ
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53 - بدر الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:34
لمادا لا تقوم الدولة باقراض المواطنين اموالا لتجاوز الازمة.يتم استرجاعها فيما بعد عند مرور الازمة وتكون ببطاقة التعريف الوطنية وتصريح بالشرف.وتكون قروض خالية من الفاءدة.واما الفئات الهشة فيتم دعمهم دون اقراضهم.
الجاءحة اصابت الجميع والحديث عن التعويض وكأن الدولة هي السبب.ممكن يكون الاقراض انجع واحسن
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54 - نجاة الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:34
انا عندي بطاقه المقاول الداتي .خياطه .لايوجد عندي دخل اخر .وضغيتي صعبه ماالحل؟
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55 - abdo الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:35
الحل هو اكلفو السلطات المحلية والأمنية هما ليغي احددو الفىات الهشة بحكم الاحتكاك ديالهوم بهم
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56 - farid الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:35
غياب السجل الاجتماعي الموحد, مند عهد الديناصورات وهم يعملون على هدا السجل والفقراء ينتظرون بلارحمة كما لو ان سكان المغرب مليار نسمة مادا يفعلون, دول عددها اكبر بكثير من المغرب ولهم سياسة دعم الفقراء فعالة مند عشرات السنين, هده نتائج سياسة تفقير وتدميرقطاع الصحة والتعليم و الاستهتار بالفقراء , اليوم وقت النزال , مادا اعدت دولة موازين والمهراجانات والتيجيفي والمسارح العملاقة لمواجهة فيروس ركع دول عظمى ولايزال يحصد الاخضر واليابس
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57 - GALA الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:36
يجب على الحكومة أن أن تنجز قاعدة البيانات تضم معلومات عن المغاربة كلهم. دخلهم اليومي، سكناهم، حالتهم الصحية والاجتماعية، مصاريفهم، عدد أفراد الأسرة ووووو...
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58 - في الحجر الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:37
50% من اصحاب بطاقة الرميد ميسورين حصلوا عليها بطرق معروفة .
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59 - محمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:38
هناك حالات منقطعة عن العمل ومسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي مند سنوات ،لايتم إدراجها ضمن هؤلاء المنقطع ين عن العمل؟
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60 - mounir الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:38
لا تنسوا المعاقين الله أرحم ليكم الوالديين دافعو علينا الله ارحم ليكم الوالديين حنا محتاجين طرف د الخبز
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61 - بوتقموت الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:39
لا يعقل دولة اخذت استقلالها منذ اكتر من 62 سنة وليس لها احصاى دقيق لعدد الفقراى والاغنياى والمعوقين و عدد الطلبه والارامل وعدد الاجانب...على الاقل يكون سجل معتمد عليه في حالة الأزمة كالتي نعيشها.حسبي الله ونعم الوكيل في من اوصلنا الى هذه الحالة.
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62 - nissrin الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:39
أشكركم جزيل الشكر وأرجو النظر إلينا لأنى من ضمن الفئات الهشة والأكثر تظررا فنحن الأن نعاني كثيرا بسبب توقيف العمل وليس لدينا أي مدخول شهري أو أي معاونة وشكرا لكم
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63 - معاتب الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:39
السلام على من إتبع الهدى
أين كنتم من زمان للإهتمام بالفآت الهشة
ما كنتم تعرفنهم إلا وقت الإنتخابات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
والسلام على من إتبع الهدى
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64 - مواطن مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:40
الحال هو الحال الدولة التي لا تعرف عدد السكان المعوزين ترتكز على ماذا الا تستحيي ...من المفروض أن الاحصاءات التي كانت تقوم بها السلطات المعنية ان تفي بالغرض.أين هي سياسة الجهة. والمراكز المختصة التابعة للدولة....سياسة نسلخوه عاد ندبحوه.....تسنى يالجن تايطيب اللحم....
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65 - تنغيري الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:41
إذ تم احصاء اصحاب الكروش،والبرلمانيين،واصحاب النفوذ والسلطة،ستجدون ان 99٪ المتبقية هي تحت عتبة الفقر،فليمت الفقير من الجوع في انتظار ان تحصوا من يستحق ومن لا يستحق،المغرب سباق للعديد من المبادرات فقط بالتصريحات اما بالفعل نحن دائما في الترتيب الاخير،وخير دليل ورقة التنقل الإستثنائية،لولا تفهم المغاربة ومساعدتهم للسلطات لصرنا وصرتم في خبر كان،لأن المسؤولين يرتجلون ولا يقومون بالحسابات الضرورية.
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66 - سيمو الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:41
ارى ان اعتماد على قفة رمضان لن ينفع احدا لان هناك اختلالات في التوزيع يجب ان تعلم انا هناك اشخاص في امس الحاجة ولكن لا تعلمون بهم مرجو ان تعتمدو على مجموعة من البيانات كما في الدول
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67 - شرف 58 الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:42
اسي عبدالحيم! المستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي سيتقاضون 1000 درهم في الشهر وليس 2000 درهم.وبالضبط :شهر مارس اي من 15 الى 31 منه 1000 درهم و 2000 درهم في الشهور الثلاتة ابريل - مايو و يونيو.( تنبيه: ماشي 2000 درهم لكل شهر بل الاشهر الثلاتة)
على كل حال حسن من والو.الحمد لله.
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68 - مفروح الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:43
فقراء هههه ياك هما عايشين بداكشي لقسم الله
علاش باغيين الدعم هههه الكسرة والما ونيف فالسما ههههه
فقراء عالة على المجتمع في جميع الظروف
الفقراء يثقلون كاهل الدولة والمجتمع
عديمي الجدوى جهلة
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69 - elyacoubi الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:43
جميع المستفيدين سيساهمون في حركة العجلة الاقتصادية
المساعدة الطبية "راميد"، الاستعانة بقاعدة بياناته.
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70 - الوفاق الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:43
بالنسبة للاشخاص الذين يكترون مأذونية الطاكسي و عجلة الدخل متوقفة و ليسوا مسجلين في cnss كيف لهم مواجهة هذه الازمة و هم ملزمين بتأدية ثمن المأذونية في اخر هذا الشهر عاى الاقل 2500dh مع العلم انهم متزوجون ولهم اطفال يدرسون،اللهم اذا تنازلوا اصحاب المأذونيات لمدة شهرين او على الاقل نصف الثمن تضامنا مع الازمة.اللهم يسر☝️
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71 - الاحمادي الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:45
المسؤولية صعيبة ولا يمكن إرضاء الجميع لأن البنية الاجتماعية جد معقدة وذات إقتصاد تضامني وأناني في نفس الوقت و دون قواعد ثابتة كنتيجة لإقتصاد غير مهيكل ربحه آني ومحفوف بالمخاطر.
ف الحل في هذه الظرفية الصعبةفي يد أعوان السلطة ( المقدمين) شريطة التحلي بالمسؤولية الاخلاقية.
وعلى المواطن أن يتضامن وبكل روح وطنية وترك الأنانية جانبً.... القناعة ثم القناعة.
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72 - Hassan الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:46
نشكر اولا كل الجهود التي تقوم بها الدولة في هذه المحنة و سياستها الحكيمة تحت قيادة صاحب الجلالة نصره االه، و اقترح إضافة الفئة الشغيلة الغير مصرح بها (لظروف اقتصادية أو....) في صندوق الضمان الإجتماعي و أن يعطي صندوق CNSS الفرصة للمقاولات للتصريح عن هذه الفئة و شكرا
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73 - عزيز العموري الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:47
انا اشتغل في الصباغ الحرة ومند ان تم توقيف العمل بسبب كرونا المستجد تم توقيفي عن العمل حتى انا اش غادي ناكل وانا اكتري ب1100dh
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74 - khalid الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:47
وما مصير المنخرطين في الضمان الاجتماعي الدين فقدو الشغل في شهر فبراير ولم يجدو شغلا مع هذه الازمة ديال كورونا كيف يستفيدون هل لهم استفادة ؟
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75 - محمد المجدوبي الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:48
مرحبا دون شك عمل تمكين الفئات الهشة من مساعدات في هذه الظرفية الصعبة تعترضه صعوبات خاصة في المجال الحضري لكن أقترح على الحكومة واللجنة المختصة فصل إجراءات المساعدات الخاصة بالعالم القروي (البادية.سكان الجبال .المناطق المتاخمة للحدود....) وخصها بمعايير تناسب وضعها.الغالب التفكير ينصب على المدن لكن البوادي التي في مرتبة متأخرة.وهنا الخلل.حسب تجربتي لمنتخب سابق جداره من البادية.مع الشكر والله منو راء القصد
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76 - ziad halim الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:49
العملية ساهلة غير كيبغيو اعقدو الامور راه الناس لي مقسحين باينين و احياء الناس الضعفا راه باينين و المقدم هدي هيا خدمتو . وخاص اسرعو هاد الدعمو الا غادي اوقع شي موشكيل كبيييييير راه الناس كتعاني في صمت و الضغط كيولد الانفجار. الله ادير شي تويل نتاع الخير.
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77 - ساهلة الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:49
أظن أن من لا يتوفر على ضمان اجتماعي يتوفر على راميد بالاضافة لأعوان السلطة راه كل واحد عارف المستضعفين ديال الحومة إوا طلقونا و عاونو عباد الله. راه هادي مسألة حياة أو موت .
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78 - نادل الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:50
أنا نادل و معندي لا رميد لا ضمان اجتماعي عندي البطاقة الوطنية فقط و معمري استفدت لا من مبادرة وطنية لي فيها غا باك صاحبي لنا الله و نحن متأزمين لا نعلم ماذا سنفعل فالأسبوع المقبل سنموت جوعا و ليس بسبب كورونا
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79 - حمزة الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:50
بغيت نعرف ؟ انا شاب كندير التجارة, كنبيع و كنشري في السلع لي متعلقة بالإكترونيات, بحال لي كارت ميموار و ليكيت و البوشيطات و الشارجورات ..إلخ دابا انا في هاد الفترة ما بقيتش قادر نحرج نحط نبيع و نجيب رزقي .. شنو غندير باش نعيش ؟ و انا ما مديكلاريش في cnss, دونك كيفاش انا كبائع بغيت نستافد من هاد الدعم المالي ؟ بحكم انني للأسف من الفئات الهشة ؟ لأني ما بقاش عندي الحق نحط سلعتي حيث المخزن غادي يجري عليا .. انا و كاع الشباب و الناس لي عايشين بحالي .. شنو غادي نديروا ؟؟ ناكلوا الوسايد في الدار ؟؟ .. و الله ما عرفت, انا حرت بقيتي في الدار مشكيلة, خرجتي مشكيلة, يا ربي دير ليا شي تاويت الخير .. ( بالمناسبة انا راه ماشي انسان لي خارج من القرايا, انا عندي باك علمي و قاري عامين في لافاك إيكو و عندي فوغماسيو في سونطر دالفرنسية لمدة 10 شهور ) .. انشري هسبريس
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80 - cnss الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:51
يجب على لجنة اليقظة انتباه الأكثر الى عذة فئات كان فئة لا تتوفر على ضمان الاجتماعي وكان فئة عندها ضمان الاجتماعي ولكن متوقف عندها ضمان الاجتماعي إلى عدة أشهر وعدة سنوات كيف تستفيد من هذه الاستفاذة وانت حالا بدون عمل في هذه ظرفية صعبة .وايكم طبقة المعروفة الاصحاب راميد يعني هما الأولين لي خصهم يستفيدوا
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81 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:52
يوجد أشخاص مياومون ضمن الفئات الهشة، توقف نشاطهم المهني نتيجة أزمة كورونا.. وهم غير مذكورين في هذا المقال .. لا يتوفرون لا على الرميد ولم يسبق لهم ان استفادوا من قفة رمضان ولا غيرها من المساعدات لأنهم كانوا يعتمدون على مدخولهم رغم ضعفه.. فالمرجو عدم إهمالهم ..
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82 - محمد المغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:52
لاتنسوا العمال البسطاء و اصحاب المهن الحرة و الأرامل و الكبار في السن و تقريبا معظم الشعب.
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83 - abboud الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:53
عاجزون عن توزيع وثيقة فكيف لا يعجزون عن توزيع الفلوس
انا شخصيا لو لم اخرج ابحث عن ورقة المقدم لما وصلتني الى المنزل
ولكن عندما يتعلق الامر بانتخابات او استفتاء فان المقدم يطرق الباب !!!!
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84 - مغربية الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:55
المرجو تسريع الإجراءات .لأنو كاين لي معندوش ميصرف فهدا المدة .كنعتقد ان ناس الي عندهم الراميد .و الناس الي فلاحياء الشعبية من قبيل حي لالة مريم و مولاي يرشيد و اليساسفة .راه بين الفقراء .وفهد الاتناء خاص الي عندو شوية يعون الي معندوش عندك جارك عاف الحالة عيانة عندو عاون واخا غبشوية .و ربي غيبارك لك فالباقي .
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85 - smr الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:57
السلام عليكم ، صراحة وسبحان الله هذا الوباء كشف مجموعة من العيوب التي كانت سائدة في مفهوم علاقة الدولة بالمواطن وخصوصا الطبقة الشغيلة ، حيث نجد مثلا باوربا قوننة و هيكلة تامة لليد العاملة سواءا اكانت حرة ام منضوية تحت مؤسسة ما لذلك هم لا يجدون صعوبة تذكر في إحصاء هؤلاء وقت الحاجة ، وللاسف الشديد لا املك اي اقتراح لهذه المعضلة وشكرا هسيبريس
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86 - احميد الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:59
اسرعوا جزاكم الله خبرا. رغم صعوبة الامر حتى وان وقع الخطاء فالكل مغاربة بستحقون العون.
جزاكم ووفقكم الله.
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87 - choukri الأربعاء 25 مارس 2020 - 17:59
مبررات تافهة وغير منطقية وحجج زائفة
حسبنا اللة ونعم الوكيل على المسؤولين
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88 - وجدي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:00
استفدوا اولا من الاحصاء الذي كنتم تقومون به اما الفات الهشة فهي كثيرة ابتداءا من الموضف البسيط لخدام فالدولة اما اذا اعتمدتم علىcncsفاغلب ارباب العمل يرفضون اضاعت وقتهم لتسجيل العامل البسيط فهم لا يعرفونه اصلا لذلك وجب تخصيص الدعم لكل مغربي يقل دخله عن 3000DH
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89 - Yass الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:02
هذا ليس وقت التفكيير. التفكير كان قبل هذا الامر الان وقت التنفيذ و العمل. الاردن دولة افقر منا حينما امرت السلطات بحضر التجول رافقت ذالك بتفريق الاكل و الدواء الى السكان. صراحة دولة لديها المال و كل شيء يمكن ان تفعله الان. لكن فقط كلام وارتجالية في المواقف. لاشيء سواى عد المصابيين و الموتى حتى المغاربة العالقين لم تمكنهم من العودة و تلحجر عليهم في فنادق. لو كنت مكانهم ما فكرت في العودة الى هذه الدولة. حتى امل ان الشعب سيستفيد من الماء و الكهرباء بالمجان خلال هاذين الشهرين قام المكتب اوطني بالنفي القطعو توعد من نشر هذا الخبر ب المتابعة القانونينة.
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90 - الوطني الحر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:02
كاينة دار او براكة واحدة الي غادي يخرجو منها 5 أشخاص كل واحد منهم سيدعي انه يعيل أسرة

لو كان الصدق والمعقول وانعدمت ثقافة الغش وتاحراميين واللهت وراء الريع والفابور لما توصل الفقراء الحقيقيين بمستحقاتهم لكن قبح الله ثقافة الطمع والجشع والتظاهر بالفقر والعوز التي تنخر المجتمع
وها هي هذه الثقافة ترتد عليكم
لأن المشكل ليس في الإمكانيات وإنما في أن الجميع سيدعي الفقر والحاجة والجميع سيحاول أن يستفيد بكل الطرق وهذا غير ممكن ويستحيل لخزينة الدولة أن تتحمله.
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91 - توفيق الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:06
أكيد ان هناك صعوبة لكن هناك حل وهو دفتر الحالة المدنية لكل مواطن الذي لايستفيد من التغطية الصحية
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92 - ارحمونا قتلنا الغلاء الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:06
واش غير 2 مليون من يستحقون الدعم في هده الفترة
سبحان الله نصف سكان المغرب ييعيش الفقر القيقي و توقف مصدر دخلهم خلال هده الايام و الاغلبية لهم مرضى السكري و ارتفاع الضغط
اتمنى تشوف الدولة حل ايصال الدعم للناس التي انقطع مصدر رزقها . اتمنى تبقى الناس ملتزمة بالجلوس في البيت
الفقر و قلة الشيء و غلاء الخضر هده الايام رغم ما يقال على التقفزة الاسعار عادية . الطماطم ستة دراهم و الفلفل 8 دراهم و البذنجال 6 دراهم و البصل 10 الى 12 درهم و اللوبية قطاني 18 درهم و العدس 15 درهم من يان ستاتي للفقراء الفلوس باش يشريو هادشي . الناس لا تطلب القيمرون و لحم البقري و الغنمي . مصاب غير العدس و الخبز و اتاي في هدا الضرف
الشكوى على الله اعوذ بالله من قول انا انا اشتري دواء ارتفاع الضغط و الكولسترول تقريبا 400 درهم و توقفت عن العمل انا في ورطة و طبعا ساشتريه الكريدي حتى يحن الله و امثالي كثيرا . هدا هوواقع المغرب . ارجو النشر
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93 - فاعل جمعوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:08
أنا في نظري كفاعل جمعوي أقترح أدعوا المسؤولين لإعطاء الأبناك أوامر لمنح الطبقات الهشة والفقيرة قرضا بقيمة 10000درهم وإذا طالت المدة أكثر من 5 أشهر إضافة 10000 درهم مرة أخرى وإسترجاع هاته القروض بعد إستقرار الحال وذهاب هذا الفيروس بقيمة 500درهم لشهر بدون فائدة والسلام.
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94 - مستغربة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:09
لقد قررت la cnss بأن من سيستفيد من التعويض عن فقدان العمل في فترة "الحجر الصحي" هم الأشخاص الذين تم التصريح بهم في شهر فبراير. ولكن هناك أشخاص يعملون بنظام "chantier" بعقد محدد، وبالتالي فهم يتوقفون عن العمل بين الفينة والأخرى، ربما شهر أو شهرين أو حتى أكثر. فما ذنب هؤلاء إن لم يصرح بهم في شهر فبراير على أساس أن منهم من لم يعمل (مكره أخاك لا بطل) بهذا الشهر ولم يصرح به فيه وتم توقيفهم عن العمل شهر مارس بسبب الظروف الحالية ؟ وهل من المنطقي أن يعوض "المياومين" و"أصحاب الفراشات" و"عمال الموقف" الذين هم أساسا غير مسجلين ب la cnss (وأنا هنا لست طبعا ضد تعويض هذه الفئة) ويحرم غيرهم ممن شاءت الأقدار أنهم فقط لم يصرح بهم في شهر فبراير ؟؟؟؟؟!!!!!!!!
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95 - hassan الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:09
يجب ان تصرف المسعدات على شكل مواد غدائية لكل العائلات الفقيرة
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96 - شرف 58 الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:09
تتمة لتعليقي الاول: استسمح لي سي عبدالرحيم على مقالي .معلوماتي كانت خاطءة.والصحيح هو 2000 درهم للشهر.مرة اخرى اطلب المسامحة من القراء الكرام على هذا الخطا وخاصة الكاتب.
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97 - مواطن مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:11
يجب ان تتخد الدولة اللذين يملكون بطاقة الرميد كمعيار لنقص فأة من الأسر
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