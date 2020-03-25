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كُتّاب وآراء
تعقد معايير استفادة الفئات الهشة يُؤخر دعم حوالي مليوني مغربي
وجدت لجنة اليقظة الاقتصادية المخصصة لمواجهة تداعيات وباء فيروس "كورونا" المستجد صعوبة في تحديد معايير استفادة الفئات الهشة المتضررة من توقف نشاطها الاقتصادي، وهو ما يُؤخر وصول دعم مباشر إلى هذه الفئات.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية عقدت اجتماعاً، أول أمس الاثنين، لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لفائدة المأجورين غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، لكنها لم تتوصل إلى حدود اليوم إلى نتائج عملية حول كيفية صرف الدعم المالي المباشر الذي ستقره الدولة لفائدة المتضررين من جائحة "كورونا".
وفي الوقت الذي سرع فيه صندوق الضمان الاجتماعي مسطرة الاستفادة من التعويض لأجراء القطاع الخاص المسجلين في الصندوق عن طريق تخصيص مبلغ شهري قدره 2000 درهم، أكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن لجنة اليقظة الاقتصادية تواصل إحصاء المستفيدين وتحديد معايير الاستفادة بالنظر إلى تعقد مسطرة تحديد الفئات التي تشتغل في قطاعات غير مهيكلة.
المصادر ذاتها أوضحت لهسبريس أن هناك مجالات عديدة غير مهيكلة تضررت من تداعيات جائحة "كورونا"، وهو ما يتطلب وقتاً إضافياً لحوالي أسبوع أو أكثر، وأشارت إلى أن الحكومة قررت دعم هذه الفئات وبقي فقط تحديد معايير يتوفر فيها الحد الأدنى من الإنصاف حتى لا يظلم أي أحد أو يستفيد أشخاص غير متضررين.
عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قدر عدد الفئات الهشة المتضررة من الجائحة بحوالي مليوني مواطن يشتغلون في قطاعات غير مهيكلة، مشيرا إلى أن "مليون متضرر من كورونا مؤكد، لكن ربما نصل إلى مليوني شخص على أقصى تقدير".
وأوضح بوانو، في تصريح لهسبريس، أن أزمة "كورونا" في المغرب تضرر منها بشكل كبير ضعاف الدخل والقطاعات الهشة، من قبيل حراس السيارات وندل المقاهي وعاملات الحمامات والمياومين و"عمال الموقف" و"الفراشة" وقطاعات أخرى.
وفي ظل غياب السجل الاجتماعي الموحد الذي لم يخرج إلى حيز الوجود بعد، وهو السجل الذي يحدد بالضبط الفئات الفقيرة والمتوسطة والغنية، دعا رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة إلى الاستئناس بعدة تجارب محلية قصد تسريع مسطرة صرف الدعم لهذه الفئات الهشة في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها اليوم.
وأشار بوانو إلى إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لها تجربة في توزيع "قفة رمضان" على الفئات الهشة والفقيرة ومبادرة "مليون محفظة"، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مؤسسة محمد الخامس للتضامن لمواكبة الفئات الهشة. أما المصدر الثالث، حسب بوانو، فهو نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي يمكن أيضا الاستعانة بقاعدة بياناته.
المرجع الرابع، وفق رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، هو المعايير التي اتخذتها الحكومة السابقة بخصوص عدم الزيادة في الأشطر الاجتماعية المتعلقة بالماء والكهرباء، ما يعني وجود معطيات واحصائيات للفئات الفقيرة التي لم تشملها الزيادات السابقة في فواتير الماء والكهرباء.
وأكد بوانو وجود صعوبة في تحديد الفئات الهشة المتضررة من جائحة "كورونا"، "لكن هناك مراجع أساسية يمكن للحكومة أن تنطلق منها بغض النظر عن إمكانية وجود نسبة خطأ ما بين 5 إلى 10 في المائة، لأنه في نهاية المطاف جميع المستفيدين سيساهمون في حركة العجلة الاقتصادية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (97)
اما دعم الفئة الضعيفة كذااك بنفس طريقة بدل تسليم المال يتمن تسليم بضائع غدائية تكفي لمدة مثلا كل 15 يوم تحملها سيارات على شكل سيارات البريد
موافات السلطات بأسماء الاشخاص المتوقفون عن عملهم خلال هذه الفترة والغير مصرح بهم لذى صندوق الضمان الاجتماعي. ولا ننسى اصحاب الموقف. والمساعدات في البيوت. والله اعلم.
بقاو فديوركم
وسيتم افشال العملية بكل تاكيد كما جرت العادة
أظن أن المتضررين من جائحة كورونا يفوق 25 مليون...
أين هم الفراشة.. والباعة المتجولون... وعمال الدكاكين... والبناؤون وغير ذلك من المهن... وعمال المقاهي والمطاعم الغير المصرح بهم......
ديال أش ؟
واش لكرى ؟
ولا دواء. ؟
و لا فاتورة المدرسة ؟
ولا الماء و الضوء ؟
و لا فلوس الطوبيس ؟
زائد التبهديل . سير واجي . الشتم و السب إلخ
إن كان لمقدم لا يسلم و ثيقة الخروج أثناء الحصار إلا بمقابل !!!
فكيف سيكون عليه الحال إلى القضية فيها 2000 درهم ؟
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أرجو أن يتم السهر على ايصال هذه الأمانة الى أهلها.
اللهم اني قد بلغت
المملكة الاردنية. عاشت نفس الاشكال. وشتان بينهم. نحن عندنا شريحة تحب التجمهر و تنتظر الفرصة لافراغ الكبت وهو العنف الجماعي ضد املاك الدولة. فهم غالط. هذا اعتقادهم.
نتمنى ان تكون دراسة شاملة وليس خلق الفوضى. وعدم استباق الاحداث. وتكليف فرقة هشة. كعون سلطو.. لهاته المهمة التاريخية واثارها. اما ايجابا. او سلبا بسوء التدبير
كلفوا مقدم كل حي راه عارف ما خفي وأعظم ...ومن ضبط يأخد المساعدات وهو غني ينبغي محاكمته
هذا أولا. ثانيا الفئات التي تضررت معروفة هي تشتغل في كل القطاعات التي تضررت من الوباء و تقريبا كل الفئات الهشة التي دخلها يكون بشكل يومي. أو ما نطلق عليه المياومون و منهم النوادل النادلات و حراس المرابد و الوسطاء السماسرة و غير من لم يتم دفع الضمان الاجتماعي له. هي طبقات اجتماعية معروفة و سي بوانو عليه أن يحس بهم لا أن يلعب على أ ثار الحزبية المقيتة التي كان دوما يستعملها في الظروف الصعبة و لنا أمثلة في ذلك.
المغاربة كلهم يحتاجون الدعم و سي بوانو ما غاديش تعطيهم من جيبك لدى عليك أن ترجع إلى بيتك و أن تتقؤ الله في هذا الشعب العملاق بقيادة ملكه الهمام.
و نطلب من جلالة الملك أن يدعم الشعب كله و العالم القروي بشكل خاص و الفئات الشعبية الهشة في كل مكان. فالوقت وقت شدة و لا قيمة للمال إن لم يوزع على الشعب بكل طبقاته المتوسطة الدخل و الفقيرة و التي في الجبال رحمة بهذا الشعب الذي أبان عن احترامه لجلالتك و لقراراتك. قلت له ياجلالة الملك الزم منزلك فقد لزمه احتراما لك دون أن يتكلم عن قوته الذي لا يتوفر عليه.
جزاكم الله خيرا.
وتوزيع المؤونة على جميع الاسر دون استثاء
ذلك بحصة مؤونة بقيمة 1500 لكل أسرة ( مابكفي ل 20 يوم من مواد اساسية + خضر + فواكه + مواد تنظيف وتعقيم)
توزع على البيوت تفاديا للازدحامات
الاقتطاع يبدأ من اجرة أخر مارس حيث يتكفل المشغل بتحويل 20٪ من مجموع الاجور المستحقة الى صندوق مخصص
هكذا سنكون تعاملنا مع ابناء شعبنا بسواسية وهكذا سيكون كل من له القدرة قد تضامن وفق ما تفرضه الظرفية
هكذا سنكون قد وفرنا شروط الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالحجر الصحي
ــ موضف عندو رقم التاجير
ــ مستخدم عندو رقم ص.و.ض.ج
ــ الباقي: فحص الحساب البنكي و المعلومات الضريبية و العقارية الي ما عندو والو إستافذ
الجاءحة اصابت الجميع والحديث عن التعويض وكأن الدولة هي السبب.ممكن يكون الاقراض انجع واحسن
أين كنتم من زمان للإهتمام بالفآت الهشة
ما كنتم تعرفنهم إلا وقت الإنتخابات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
والسلام على من إتبع الهدى
على كل حال حسن من والو.الحمد لله.
علاش باغيين الدعم هههه الكسرة والما ونيف فالسما ههههه
فقراء عالة على المجتمع في جميع الظروف
الفقراء يثقلون كاهل الدولة والمجتمع
عديمي الجدوى جهلة
المساعدة الطبية "راميد"، الاستعانة بقاعدة بياناته.
ف الحل في هذه الظرفية الصعبةفي يد أعوان السلطة ( المقدمين) شريطة التحلي بالمسؤولية الاخلاقية.
وعلى المواطن أن يتضامن وبكل روح وطنية وترك الأنانية جانبً.... القناعة ثم القناعة.
انا شخصيا لو لم اخرج ابحث عن ورقة المقدم لما وصلتني الى المنزل
ولكن عندما يتعلق الامر بانتخابات او استفتاء فان المقدم يطرق الباب !!!!
جزاكم ووفقكم الله.
حسبنا اللة ونعم الوكيل على المسؤولين
لو كان الصدق والمعقول وانعدمت ثقافة الغش وتاحراميين واللهت وراء الريع والفابور لما توصل الفقراء الحقيقيين بمستحقاتهم لكن قبح الله ثقافة الطمع والجشع والتظاهر بالفقر والعوز التي تنخر المجتمع
وها هي هذه الثقافة ترتد عليكم
لأن المشكل ليس في الإمكانيات وإنما في أن الجميع سيدعي الفقر والحاجة والجميع سيحاول أن يستفيد بكل الطرق وهذا غير ممكن ويستحيل لخزينة الدولة أن تتحمله.
سبحان الله نصف سكان المغرب ييعيش الفقر القيقي و توقف مصدر دخلهم خلال هده الايام و الاغلبية لهم مرضى السكري و ارتفاع الضغط
اتمنى تشوف الدولة حل ايصال الدعم للناس التي انقطع مصدر رزقها . اتمنى تبقى الناس ملتزمة بالجلوس في البيت
الفقر و قلة الشيء و غلاء الخضر هده الايام رغم ما يقال على التقفزة الاسعار عادية . الطماطم ستة دراهم و الفلفل 8 دراهم و البذنجال 6 دراهم و البصل 10 الى 12 درهم و اللوبية قطاني 18 درهم و العدس 15 درهم من يان ستاتي للفقراء الفلوس باش يشريو هادشي . الناس لا تطلب القيمرون و لحم البقري و الغنمي . مصاب غير العدس و الخبز و اتاي في هدا الضرف
الشكوى على الله اعوذ بالله من قول انا انا اشتري دواء ارتفاع الضغط و الكولسترول تقريبا 400 درهم و توقفت عن العمل انا في ورطة و طبعا ساشتريه الكريدي حتى يحن الله و امثالي كثيرا . هدا هوواقع المغرب . ارجو النشر