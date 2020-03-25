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باستثناء الأمن والصحة .. كورونا يؤجل الترقيات ومباريات التوظيف

باستثناء الأمن والصحة .. كورونا يؤجل الترقيات ومباريات التوظيف
هسبريس ـ محمد بلقاسم
الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:00

قرّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تأجيل جميع الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف في المغرب، في منشور وجهه إلى الوزراء في القطاعات الحكومية، بهدف توجيه مخصصاتها المالية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس "كورونا".

ويأتي قرار رئيس الحكومة في وقت نص فيه مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وفي هذا الصدد، طالب العثماني بتأجيل جميع مباريات التوظيف ما عدا تلك التي الإعلان عن نتائجها، كما أنها لا تشمل الموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالأمن الداخلي وقطاع الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على الاستجابة لحاجيات الإدارات العمومية من التوظيفات بعد تجاوز هذه الأزمة وفي حدود الإمكانات المتاحة.

من جهة ثانية، شدد العثماني على ضرورة تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في السنة الجارية غير المنجزة إلى حد الآن، موردا أنه يتعين على الآمرين بالصرف عدم عرض مشاريع القرارات المجسدة لهذه الترقيات على مصالح المراقبة المالية المعنية.

المنشور، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، قال إن الهدف هو "مواجهة الانعكاسات السلبية لانتشار جائحة كورونا في بلادنا"، مبرزا أن ذلك يقتضي تضافر جهود الجميع وتعبئة كل الموارد المتاحة لتجاوز هذه الظرفية الصعبة.

وأكد المنشور الحكومي أن الهدف هو تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتمكينها من توجيه الموارد المالية المتاحة نحو مواجهة التحديات المطروحة، معتبرا أنه تقرر اتخاذ بعض التدابير الاستثنائية التي تهم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات التي تؤدي أجور مستخدميها من الميزانية العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عادل الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:07
قرار شجاع ، صحتنا فوق كل الترقيات...
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2 - زهير الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:08
مكافأة التدريس عن بعد. إلغاء جميع الترقيات وإقرارها فقط لقطاعي الصحة والأمن و حرمان هيئة التدريس منها.
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3 - مفربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:09
أين رجال التعليم الذين تواصلوا مع تلامذتهم و أبقوهم في بيوتهم. .و بوسائلهم الخاصة من هواتف و حواسب. .لماذا لا نعترف بدور هذه الفئة؟ تصوروا لو أن أبناءنا لم يستغلوا هذه الفترة في الدراسة؟ كيف ستكون وضعيتهم النفسية؟
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4 - محمد سيسيد الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:09
وحتى قطاع التعليم لقاو لينا الحل بعدو لينا على الأقل غير الامتحانات الاشهادية راه هادشي ماشي فصالحنا راه التلاميذ مضرورين خصوصا صحاب الباك ولي جايب فالمراقبة مزيان ولا سنة بيضاء باش تساوي الكفة تاع الميزان
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5 - مسمار جحا الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:10
لماذا هناك من يعمل و أخرين تطلبون منهم المكوث في المنزل، هادي معادلة غير متكافئة من جميع النواحي و مادام لي خدام كيخرج غيكون معرض باش يساهم في انتشار الفيروس، خص كولشي يبقى فدارة او فحال لي غنكوبو الما فالرملة....
تحية للأطر الطبية و لرجال الامن و نثمن تضحياتكم من أجل الوطن و المواطن
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6 - مهيار الباهلي الأربعاء 25 مارس 2020 - 15:11
قرار حكيم ونرحب به ، لكنه قرار يستهدف البسطاء وصغار الموظفين ماذا عن اجور البرلمانيين السمينة والذين لا يؤدون دورا في المجتمع اغلبيتهم يتخلف عن مناقشة القوانيين ماذا عن اجور كبار الموظفين في الدولة اليس من الاجدر مراجعتها ماذا عن تقاعد الوزاراء السابقين كيف يعقل ان بن كيران يستمتع ب 7 ملايين سنتيم والسيارة فيما يتم سحق البسطاء
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