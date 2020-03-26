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بوزوبع يدعو الصيادلة إلى التعجيل بالتبرع بالدم

بوزوبع يدعو الصيادلة إلى التعجيل بالتبرع بالدم
هسبريس من الرباط
الخميس 26 مارس 2020 - 07:30

دعا أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، صيادلة المملكة إلى التبرع بالدم بشكل مستعجل، بعد التراجع الكبير للمخزون الاحتياطي للدم بمختلف المراكز الجهوية لتحاقن الدم.

وأوضح بوزوبع، في تصريح لهسبرس، إن صيادية المملكة والمستخدمين في هذا القطاع مدعوون إلى التبرع بالدم ابتداء من يوم أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قامت بالتنسيق مع المراكز الجهوية للتبرع بالدم قصد تسهيل عملية التبرع بالدم.

وعلى الرغم من حالة الطوارئ الصحية، يورد بوزوبع، فإن صيادلة المغرب يمكنهم التنقل إلى مراكز تحاقن الدم بالنظر إلى طبيعة عملهم؛ لتفادي كارثة في حالة استمرار تراجع مخزون الدم.

ولفت المصدر ذاته، في تصريحه، إلى أن "التبرع بالدم غير موجه إلى مرضى "كورونا"؛ بل إلى العديد من المرضى المصابين بأمراض السرطان خصوص سرطان الدم، بالإضافة إلى الذين يحتاجون إلى كميات من الدم جراء حوادث السير وأمراض أخرى".

ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ لها الأربعاء، "كل صيادلة الصيدليات ومساعديهم للتأهب كأطر صحية وواعية بالظرفية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، والتوجه بكثافة إلى المراكز الجهوية لتحاقن الدم للتبرع بالدم على وجه السرعة؛ للتغلب على الوضعية المأساوية التي قد تهب بحياة العديد من المواطنين بسبب ندرة الدم في هذه المراكز".

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