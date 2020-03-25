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كُتّاب وآراء
55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع الحصيلة إلى 225 بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 225 حالة.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى ست حالات وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى سبع حالات.
ووفق معطيات رسمية، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 740 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الثلاثاء على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 170 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (445)
اكبر نسبة لحد الان
اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين في كل مكان
الله يرحم لوالدين ديرو لينا المدن بالضبط باش نعرفو .
الشعب ماكرهش يشوف تصاور المصابين هاكا نقدرو نعرفو المخالطين دغيا و نحاصرو ه.
الله يلطف بينا وصافي
هادو تعاداو قبل الحجر الصحي، ان شاء الله نتائج الحجر ستبدأ بالظهور ابتداء من الاسبوع المقبل
أدعو جميع المغاربة للبقاء في منازلهم والله يشافي المرضى
يامنزل الداء انزل الدواء برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم رفع عنا البلاء والوباء بك نستغيث يارب
كنتمنى الشفاء لجميع المرضى سننتصر ان شاء الله
حصيلة صادمة
يارب تستر وتلطف بحالنا
علينا أن نتعاون جميعا لنتجاوز هذه المحنة الصعبة خوتي بارك الله فيكم إلزموا بيوتكم حماية لكم و لوطنكم.
اتمنى من الناس الالتزام بالحجر الصحي حفاضا على ارواح الناس.
....مزيد من الحدر
لابد من اختبار أكبر عدد وبسرعة
يا عباد الله الزموا بيوتكم عفاكم.....عفاكم...عفاكم...عفاكم الله. يرحم ليكم الوالدين ..
سوف نؤدي الفاتورة غاليا لا قدر الله من استهتارنا و غفلتنا و عدم تبصرنا و عدم نظرتنا البعيدة للأمور..
نحن فقط سنكون ضحية للحرب البيولوجية الجرثومية الغير المعلنة بين أقوياء العالم...احنا كاملة مكمولة علينا لا مستشفيات لا دخل شهري مقهوري الشعب المغربي المحروم و المسحوق و المرض يضرب بقوة و لا يفرق بين الأخضر و اليابس، الغني و الفقير، القوي و الضعيف، الشاب و الشيخ و الكل سواء ...
ما يخيفني ليس هذا الرقم 225 بحد ذاته
المخيف هو عدد الحاملين للفيروس الذين يمشون بين الناس حاليا ...
.
إن لم يلتزم الجميع بالبقاء في المنزل لمدة 40 يوم ستكون الكارثة
راه غادي توصلو لبلاد لكارتة متخلوش ايولو اختارو شكون اعيش اشكون اموت.... و الله رجال السلطة و الامن و الاطباء و الممرضين مكيشوفوش او لادهم بالايام..... راه ما فيهاش شجاعة ايلا تحديتي قرار الحضر..... و الله حتى غباء.... او تقدر تسبب فالموت ديال باك او موك او نتا نيت
راه غادي ابقاو حبابكم اموتوا او متقدرو لا دفنوهم لا تعرفوا حتى فين تدفنوا..... نداء الى كل مغربي.... راه الموت هادي او تقر تقتل الناس بالتهور ديال.... ومن قتل نفسا كانما قتل الناس جميعا
كان متوقع الإرتفاع في غضون 15 يوم الاولى من الحجر
انتبهو اذا استمرت البلادة وكسر الحجر انتظروا الاسوء
التزموا بيوتكم جزاكم الله خيرا
ولكم الاجر عند الله سبحانه و تعالى
حكومة فاشلة
نظرا لتفاقم الوضع نتمنى من الجهات المعنية ان تستعمل حالة الطوارئ الصحية ليوم كاملا
في الاحياء الشعبية لا زال هناك تسيب و استهانة بالموضوع لدى بعض الفئة
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن.”
تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير
اللهم يا لطيف يالطيف يالطيف كما لطفت بخلق السموات والارض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بي في قضائك وقدرك الذي قدرته علي وفرج عني ما أنا فيه.
إلهي من أقصد وأنت المقصود ومن الذي يعطي وأنت الرب الكريم المعبود رب حقيق علي أن لا أتوكل إلا عليك ولازم لي أن لا ألتجأ إلا إليك يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ الخائفون يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون يامن بسلطان قهره وعظيم رحمته يستغيث المضطرون
يا لطيف ما أسرعك لتفريج الكرب في أوقات الشدائد ألطف بي في قضائك و قدرك الذي قدرته علي بحولك وقدرتك وفضلك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم أنت أقرب من كل قريب و أكرم من كل كريم وأجود من كل جواد وأحفظ من كل حفيظ وألطف من كل لطيف فاسألك بإسمك اللطيف أن تسخر لي خلقك وأن تقضي حاجتي وتدفع عني خصومي وتنجيني ممن ظلمني وعاداني بحقك يا لطيف يالطيف يالطيف ألطف بي عند الشدائد ونجني من كل المكائد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
القضية عكس ما يتصور البعض و يتخيل ان المسالة مسالة وقت قصير وعابر.
والغريب ان الناس بداو كيحتافلو بالتضامن ديال المغاربة و العمل ديال الدولة من اجل الحد من هاد الوباء.
المشكل هو اننا مازال ما خرجنا من الازمة و المشكل غادي و يزداد ومانقول نجحنا حتى الساعة الي ما يتسحلش فيها حالة جديدة.
خصكوم تعرفو ان في مقابل كل حالة مصرح بها توجد عشر حالات مازال لم تكتشف وبالتالي ما يمكنش تسبقو الاحدات.
ردو البال لان الامور ماشي ساهلة والامور خطيرة وزايدة تصعاب
راه مايكون غير الخير ان شاء الله
وإرتفاع العدد في قادم الأيام لا غبار عليه
لي عندو شي دار يجلس فيها
نتائج الحجر الصحي تبدأ نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله مع إنخفاض العدد اليومي للمصابين
لطفك يا رب.
نحتاج لسماع عدد حالات الشفاء لعلها تنسينا هذا الخبر المرعب
هنا يأتي دور الحجر الصحي للإحاطة بالفيروس والسيطرة على الحالات..
الناس فدرب السلطان فالدار البيضاء عندنا بحال الى ماواقع والو كلشي خارج والسوق عامر..
منتسناوش تدوز نصف المدة عاد نتدخلو خاص يبدا التدخل دابا باش منضيعوش الوقت..
فدرب السلطان مثلا كاينين شي كائنات ديال العسكر ماشي البوليس والمرود.
الله يحد الباس علينا كاملين.
متاجر و عربات الفواكه تجمعات العلماء اللذين يناقشون الوضع بجميع الأزقة لا حول ولاقوة الا بالله الدولة دارت ما عليها و الباقي على الشعب و اي شعب يا حسرتاه .اتمنى دوريات بالاحياء الشعبية .
يبدو أننا دخلنا في مرحلة الجد في ظرف أسبوع نسجل أكثر من 200 حالة وأظن أن العدد سيزيد مع القادم من الأيام وإذا إستمر إستهتار البعض وتعنثهم بعدم إحترامهم للقرارات الصادرة عن السلطات
أتمنى أن يكون المغاربة عند مستوى النسؤولية ويلزموا بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم
المرجو نشر اسم المدن لي فيها الاصابات الموءكدة و ليس
الجهات فقط و شكرا
بقو فدركم ولا غدي تولي عدنا 250000 عدوة جديدة.وسيبيطرات ضعيفة جدا.
راها مغلوقة من 15 مارس.
وهاذو اللي تصابو جاو للمغرب قبل من 15 مارس ولكن الاعراض ظهرت عليهم اليوم لان فترة حضانة الفيروس كاتكون حتى ل 14 يوم.
دونك السؤال اللي خصنا نطرحوه هو انهم فهاذ المدة يعني من نهار اللي جاو فيه للمغرب حتى لدابا اكيد مشاو عند عائلاتهم وجيرانهم وتلاقاو بصحابهم وصحاباتهم ومشاو للسوق والصيدلية وللعرس وللصدقة ..وبوس مع راسك بوس..واليامات القادمة بحول الله عاوتاني غادي يبانو حالات اخرى مريضة يا اما مصابين وافدين قبل من 15 مارس يا اما هادوك اللي ختالطو بيهم وهاد الحالات الجديدة حتى هي مشات للعرس والسوق والحانوت ...وهكذا دواليك .
وفوقاش مايبانوش حالة جديدة ؟
فحالة وحدة هي الى بقيت فدارك ومامشيت حتى لقونت.
ثم غادي تكون غير نتا اللي مريض(لا قدر الله)وتقدر تعالج باذن الله بلا ماتعادي ناس خرين .وبالتالي الناس المصابين غادي ينقصو والمرض غادي نسيطرو عليه.
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء
اللهم ارحم المستضعفين من عبادك
فا بإجراءات كهذه الصين قدرات تقضي على الفيروس وكل الحالات المسجلة الآن آتية من الخارج.
انا عايش فالصين ولمدة شهر لم أخرج من المنزل، والحمد لله الامور دبا بخير
ابقاو افداركم الله يرحم الواليدين راه احنا وقفنا الخدمة ارانا جالسين غير فالدار لا خدمة لا والو
لكراء كيطلع اعلينا وووووو
#ابقاو افداركم من اجلكم ومن اجلنا جميعا
و لك الحمد على ما قضيت
نستغفرك ربنا و نتوب إليك
المرجو الإلتزام بالتعليمات بشكل صارم
فمن تسبب متعمدا في إيذاء نفسه أو غيره فهو ظالم و ٱثم
الأمر يحتاج إلى مزيد من العزم و الحزم
تهور بعض الناس هو اللي غدي يغرق هاد البلاد
اطلب من السلطة نفي او حبس كل من اخترق حالة الطوارئ حتى تمر الأزمة بسلام
اللهم ارفع هدا الوباء قبل رمضان
نتوجه للمستشفى باعراض ظهرت عند حالات مؤكدة بدول اخرى مثل صداع الرأس وضيق التنفس والاختناق فترفض طلباتنا لفحص طورونا بدعوى ان السعال والحمى المفرطة غير موجودة... رغم اننا خالطنا اشخاص قدموا من مناطق الوباء في اوروبا قبل اغلاق الحدود، ومن الطبيعي ان تبدأ الاعراض الان بالظهور (ولو بشكل طفيف) في من نقلت اليه العدوى بالفعل.
نحجر انفسنا حتى داخل المنازل كي لا نصيب ابائنا وامهاتنا، ونحن لا ندري من منا المصاب ومن ليس مصابا !
متى تتيحون للمجال الخاص ورخصون لهم (اي المختبرات) للقيام بالفحوصات؟
ريد ان ندفع مقابل الفحص ان قتضى، ولكن يبدو ان القليلين من يستطيعون الاستفادة من الفحص حتى لو لم تكن اعراضهم متقدمة (مثل الوزير اعمارة الذي قيل انه تم فحصه لمجرد عوداه من الخارج واحساسه بإعياء !! نحن نعاني الاعياء وصداع الرأس وحمى متوسطة، وانا شخصيا نقلت للمستشفى بسبب اختناق لم يحصل معي مطلقا ولم استطع الحصول على فحص لكورونا).
أم تنتظرون الكارثة؟
يجب ان توفر جميع السبل للحد من الانتشار، وكل من شك في نفسه يجب ان يفحص كي يتجنب نقل العدوى !
اللهم رحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، و إنا شيء فلتسعنا رحمتك.
اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والآخرة و رحيمهما، أنت ترحمنا، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.
لن يرتدع بعض الناس حتى يموتوا هم و أهلهم على أبواب المستشفيات و هي مملوءة بالمرضى.
استيقظوا!
اللهم ارفع عنا هذا الوباء بأقل الخسائر.
را الا طلعنا غادي نطلعو كاملين غرقنا غادي نغرقو كاملين
نسأل من الله العفو و العافية .
إلزمو بيوتكم جزاكم الله خيرا . قبل ما يفوت الفوت .
فمزيدا من الحجرالصحي. والناس مازالت غير واعية بخطورة المرض والعدوى
سيرتفع عدد الحالات إذا لم نلتزم بالتعليمات
لكن سيقل عدد المصابين إذا لزمنا بيوتنا واجتنبنا الاختلاط
أنذاك سيبدأ العدد في الانخفاظ
ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذا البلاء.
لايزال الناس يخرجون للمشي فقط هنا بفاس...بل في منطقة الليدو هناك راعي غنم يأتي بغنماته ليرعاها وسط تجزئة في قيد التجهيز قرب الليدو والناس هناك جالسون كما انه هناك بائع حشيش جعل من مبنى محول كهربائي في نفس التجزئة مقرا له يأتيه الحمقى ليشترو منه من كل حدب وصوب رجالا و ركبانا.
اعرف انه يصعب على السلطات حصر كل الدواوير بالمراقبة...ولكن من العدل ان تشمل المراقبة كل المناطق ولو مرة كل ثلاثة ايام. كما انصح وزارة الداخلية بتسيير دوريات من سيارات احادية تكون مجهزة بكاميرات لتصوير كل من يخرج للشارع وبعد تحديد هويته يتم التعامل معه اجلا ام عاجلا...
هناك همج من الموطنين في ادمغتهم خمج.
وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
الوقاية الشديدة و النظافة ثم الحجر الصحي هما الحل لتجنب العدوى.
لا تستهينو بالفيروس يا مغاربة قبل فوات الأوان حيث لا ينفع الذهاب إلى المستشفى.
الله يحمي اخواننا في المغرب والجزائر ويرفع البلاء والوباء عن خلقه ويرحم جميع المسلمين احيائهم وامواتهم
و لا انتهت مدة صلاحيتها
اجلس في دارك اخي اختي بنتي ولدي الله يرضي عليكم.
دكشي لكنا تنجمعوه في سيمانة ولا في نهار واحد
هدا فقط الناس التي شكت في حال صحتها و اتضحت مصابة و طبعا الحكومة تفحص المخالطين الاقرباء منهم اما لا يعرفونهم الله اعلم
اتمنى من المتهورين عدم الخروج . اقسم بالله عندي رجل تامني كثيرا و صلبر جالس في الدار لم امشي للمستعجلات خوفا من التقاط الفيروس و ملتزم رغم البطالة و الفقر و حامد الله
51% أجانب و %49 مخالطين...
الحجر المنزلي بالقوة هو الحل...
غير هذا يبقى كل ما تبنيه الدولة، مجرد حبر على ورق.
مع الاسف خطة انتظار خروج الفار المريض لن تنفع
كنتمنى من علماء الغرب الكافر ينقدونا..
الاعندكم شي دماغ فكروا به،اوشوفوا هدا الاه لكتعبدوا فيه ممسوقش اصلا.
الكعبة وخوا ليه كورونا..
الحل هو اابقاء في المنزل
المشكل الأكبر للمغرب هو عدد التحليلات ضعيف جدا مما يساعد على انتشار الحالات التي لم يكشف عنها للفيروس
تركيا اليوم اقتنت 50 الف جهاز للكشف المبكر من الصين و 300الف في الطريق
أمس: عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 685 حالة
اليوم: عدد الحالات المستبعدة 740 حالة
هذا يعني أن جميع التحاليل اليوم طلعت إيجابية.
لطفك يا الله
يكفي أن الأسرة المخصصة لاستقبال المرض بوباء كرونا حجزة بالكامل .الله غالب.
هناك صياد بالخارج اقوى من Predator أو Godzilla أو ديناصور من العصر الجوراسي فحتى امريكا مخلصة العالم في افلامها الهوليودية لم تسلم من هذا الصياد الفتاك الذي لا يمكن قتله لأنه ميت اصلا فلا باتمان أو سبايدرمان قادران عليه سوى الواحد الأحد الجبار الذي لا إله إلا هو،
أمريكا بقيت تتخيل الكوارت حتى جاء كائن ميت يكلفهم 800 مليار دولار كل اسبوع.
الحل لكي لا يتم اصطيادك إلزم عتبة بابك و إن إضطررت للخروج عقم كل ما تدخله للبيت من حذاء و ملابس و بضائع،
نسأل الله العفو و العافية،
الارقام مهولة كل يوم يعني واحد يكون خالط على الاقل 12 الشخص و كل 12 شخص خالط 12 هي مصيبة
ساموت جوعا في البيت و لن اخرج حتى يحن الله
الا جابتنا الحكومة ما ناكلو الله يكثر خيرها ما كاينشاي الرحمة نتاع الله
ويلي ويليويلي هده الاخيرة نتاع الفقراء في المغرب
الاغلبية صفر درهم كل شيء غالي و الخطر في الشارع من الفيروس اضافة الا ما كانش الدعو للفقراء سنسمع الاخبار المنازل تسرق لان الاغلبية فقراء
اللهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدىء يا معيد، يا فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، و بقدرتك التي قدرت على جميع خلقك، لا إله إلا أنت، يا غيات المستغيتين أغتنا، يا غيات المستغيتين اغتنا، يا غيات المستغيتين أغتنا...يا حنان يا منان، يا ذا الجلال و الاكرام. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كل المؤشرات تشير ان الازمة طويلة الامد
لم نصل ل 200 حالة بعد و بوادر الفشل في مواجهة كورونا تلوح في الافق
النظام الصحي بدون كورونا متهالك و من مر بالمستشفيات المغربية يعرف ما اقول
واقع المستشفيات غير ما تصوره قنوات الصرف الصحي الوطنية
الفساد مستشري و اموال التبرعات لا نعرف مصيرها
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الله يلطف وصافي
العالمي الزعيم
أول مرة كنشوف الحكومة دايرة ألي عليها و الشعب لا .
الله يرحم الوالدين لما بقاو في داكم راه هد الشي مافيهش الضحك
لاحول لنا ولا قوة لنا الا بك
عليكم بالطريقة الصينية. تخصيص قاعات لحجز المصابين من الآن قبل فوات الآوان و أتكلم عن قاعات لإستقبال كل واحدة 1000 إلى 5000.
يجب حجز من كانوا على إتصال مع المرضى و رفع عدد الإختبارات.
فلا أحد يصدق أن في الصين مات فقط 4 ألف بل مئات الآلاف هده هي الحقيقة.
يجب توزيع المواد الغدائية على الأسر الفقيرة بوضعها أمام منازلهم و من ترامى عليها يحاكم 5 إلى 10 سنة سجن.
إحترام مسافة متر و نصف بين الأشخاص في الشارع بل حتى داخل قاطرة الترام.
التعقيم, فالصين إستعملت كمية 600 طن في التعقيم لا أعرف الرقم بالضبط.
حماية الاطباء و الممرضين فعدد وفاتهم و إصابتهم كبيرة في الدول
سترك ياب . اللهم احفظ البشرية جمعاء من هذا الوباء اللعين
255 إصابة لا تعكس مدى تفشي الوباء في بلادنا.
اللهم احفظنا واحفظ جميع الناس من هذا الوباء
الجواب بكل بساطة هو أن هاذ الحالات كان انتقل ليها المرض قبل ما يتم تطبيق حالة الطوارئ، كما هو معلوم فالمرض كيمكن يبان حتى بعد مرور 14 يوما وبالتالي كنتوقعوا أنه خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل عايتزادوا حالات آخرين. ثم أنه ما خصناش ننساوا هاذوك لي كيجتمعوا مخبيين فالليل راه حتى هوما عايساهموا في ارتفاع عدد الحالات خلال الأيام المقبلة.
طبعا الحل بيدنا وهو: بقى فدارك تحمي راسك وتحمي خوك.
قال الله تعالى: [قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ] [الزمر:53]
المهم لازم أن تكون مساعده من الشعب وهي الالتزام بالنضافه والتعقيم كدالك الجلوس بالبيت اد لم يكن مبرر للخروج
إخواني المغاربه وغير المغاربه هدا الفيروس المدمر خطير جدا المرجوا منكم الوقايه
الله يحد الباس
آمين يارب العالمين.
آمين يارب العالمين.
آمين يارب العالمين.
استغفر الله استغفر الله استغفر الله
كذلك نحتاج تحاليل مخبرية اكثر!
هذه فرصة للمغرب كي يبت لدول العالم انه استطاع ان يتضامن مع الشعب كي يكبح الفيروس، هذه السمعة سيكون لها تأثير على الاستثمارات الخارجية المباشرة، السياحة نسأل الله ان يغني البلد عنها، نريد اقتصادا قويا يعتمد على الانتاج المحلي والصناعة لا على ميادين هشة.. حفظ الله الجميع
هادو غير الارقام الرسمية فما بالك بالناس اللي مراض و مامعروفينش و تاينشرو المرض
الدراسات تاتقول ان عدد الحالات اللي مامعروفاش يقدر يكون اكبر من الارقام الرسمية باكتر من 27 مرة
يعني يقدر يكون حاليا فالمغرب اكتر من 6000 مصاب تاينشرو فالفيروس بلا مايعرفو
فـ من الاحسن الواحد ياخد الامور بجدية و إلا غادي يكون هو المصاب التالي و لو تقدر تكون صحتو مزيانة إلا انه يقدر يكون سبب فموت ناس اخرين
#نبقا_فداري_باش_نحمي_بلادي
ارى في الاحياء و الازقة و الشوارع لا تنقطع من المارة و البشر بكل فئاتهم
لا نلوم لا الحكومة و لا الوطن و لا المستشفيات إن تفشى الوباء بيننا نلوم فقط انفسنا لاننا شعب مستهتر يفضل الخبز و الخضر و الاكل على حساب صحته و صحة عائلته.
شعب مستهتر يخرج احيانا من اجل اشياء تافهة كلانترنيت كانها من الضروريات و ينسى انه ربما بخروجه كتب على نفسه و اهله الهلاك
التخلف و الجهل و العنترية و عدم الانصياع للاوامر العليا يؤدي الى الخراب.
اصبحنا نخاف على انفسنا لولى العمل المجبر على تاديته لما خرجت و لو ساعة واحدة.
يا عباد الله راه مافيها والو الانسان يبقى في منزله و يقضي بلي كاين ياك اغلبكم كان يقول اعيش بالخبز و الشاي و لا هذاك كانت مجرد اسطوانة ترددونها لكي تجلبوا انتباه الاخرين اليكم.
اجيبونا ما احسن ان تبقى في منزلك و تحاول ان تقضي بما لديك ولو باقتصاد و تنجو بنفسك و عائلتك او تخرج لان بطنك لا يطاوعك من اجل التبضع او من اجل الانترنيت و تصادف الوباء و يقضي عليك و على عائلتك.
و الله و مرض احدكم سوف يموت في منزله الحالات في ازدياد الله ما اني قد بلغت
بكل بساطة الحالات الجديدة التي يتم الإعلان عنها حاليا هم أشخاص أصيبو في الاسبوع الأول عندما كان المواطن غير مبالي بالفيروس و كان الاتصال كثيف بالأشخاص و كما هو معلوم لا تظهر الأعراض إلا بعد 14 يوم أو اقل
لهذا المرجو عدم الفزع من الأرقام المعلنة وتوقعوا عدد أكبر في الأيام المقبلة لكن بمجرد أن تصل الى الذروة ستعود إلى الانخفاض ثم القضاء على الوباء باذن الله أولا ثم بالتزامنا بالتعليمات الصحية
#خليك_فدارك
كنتعجب من شوحدين في دريبتنا، كقولها الشرطي علاش كتضحكي!!! (محيت قال ليها دخلي لدارك)
دبا تهجرو :)
نقول لمن أرعَبَته الأرقام الجديدة للمصابين بفيروس كورونا في المغرب.
لقد كنا نتوقع هذا الإرتفاع بل نتوقع أكثر من هذا و لن أستغرب إذا وصل العدد ل 100 حالة جديدة في اليوم.
كلما إرتفع العدد إلا و إستبشرتُ خيراً بإقتراب نهاية تصاعد المنحنى ثم توجهه نحو الإنخفاض.
و نبشركم أنه عندما تبدأ أعداد المصابين في التناقص فإن نهاية الفيروس تكون قريبة جدا بحول الله.
كمال المنصوري
هذه هي علاماته.
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء
الجهل
الفقر
الامية
الاشتغال بقطاعات غير مهيكلة
عدم وجود قاعدة بيانات مضبوطة للسكان
جشع بعض القطاعات
وجود امراء الحروب او تجار المآسي
غياب خطة عمل استباقية لمواجهة الكوارث
...
اطلب من الله عز وجل ان يخفض جميع المغاربة والعرب والمسلمين في كافة بقاع الأرض
و شكرا.
بقا فدازك
الدولة قايما بدورها فمحاربة الوباء و الجهل معا.
عاش المغرب.
مثال 225 شخص تواصل كل واحد مع 5 أشخاص كتعني 1125.
1125 *5=5625
5625*5=28125
خص من السلطات المزيد من التشدد لتقييد الحركة بشكل نهائي لمدة 15 يوم فقط. حنا في سفينة وحدة يا نتعتقو كاملين يا نغرقو كاملين.
بقاو في ديوركم.
اخواني المغاربة الزموا بيوتكم
وصلنا 225 اصابة والناس مزال مبغات تلتزم بالحجر الصحي ما فهتش علاش كنقلبوا !!!!!!!!!!
يا رب يذخل علينا هدا الشهر الكريم بالخير والفرج على الامة الإسلامية جمعاء
هذا يعني شيئين : الأول ان الدولة ضاعفت عدد التحليلات كما اوصت بذلك أمس المنظمة العالمية للصحة، وهذا شيئ إيجابي، والثاني ان الحجر الصحي المفروض لم ينجح لعدم احترامه من طرف الكثيرين...!؟
بصفتي كمواطن مغربي فانا أقترح حلا مناسبا لتطويق حالات الاصابات بالمغرب في أقرب و قت ممكن و هو كالتالي:
على السلطات وضع صور جميع المصابين بداء كرونا في موقع خاص و رسمي تابع لوزارة الصحة (المصلحة العامة اولى من المصلحة الخاصة)حيث سيتمكن كل من المواطنين التعرف على الاشخاص المصابين و بالتالي يتيح لهم التأكد من مذى مخالطتهم لهؤلاء الأشخاص المصابين من عدمهم و به فكل من تعرف على شخص مصاب و سبق له أن التقى به في هذه الفترة فإنه ملزم بالاسراع إلى الكشف عن نفسه و التأكد من مدى إصابته أم لا و بالتالي سنربح و قتا كبيرا دون الاضرار بالاقتصاد الوطني او الزيادة في عدد المصابين .
اتمنى ان يصل اقتراحي الى الجهات المسؤولة و شكرا هسبريس.
أتوجه بعظيم الشكر و التقدير لكل الأطر الصحية التي تقف بيد من حديد في وجه هذه الفاجعة و تبذل كل جهودها الخارقة لمحاولة الحد من الوباء و تقديم يد العون لكل المصابين كما أتوجه لأطر الأمن الساهرة على السير الانظباطي للبلاد.. أعان الله جميع من يضحي بوقته و جهوده لمصلحة الوطن ككل..
لن نخاف مادام هناك توازن بين الحالات التي تم انقاذها وبين عدد والوفيات
الصبر الصبر الى ان ياذن الله بالفرج
لا حول ولا قوة الا بالله
خاص نلتزمو كاملين و نقدو قد المسؤولية لي فوق كتافنا
إلى تعاونا كاملين وكل واحد جلس فدارو وقبل من الاحتكاكات مع الناس فالمحيط ديالو فهاد الفيروس غادي يختفي كيفما اختفوا بزاف قبل منو بإذن الله
هذا يعني شيئين : الأول ان الدولة ضاعفت عدد التحليلات كما اوصت بذلك أمس المنظمة العالمية للصحة، وهذا شيئ إيجابي، والثاني ان الحجر الصحي المفروض لم ينجح لعدم احترامه من طرف الكثيرين...!؟
العالم بالنسبة لينا كمغربة مع ضعف التجهيزات الكارتة حتميية الحل الوحيد هو إيجاد. المضاد الجرثومي نبقاوا فدارنا ونطلبوا الله أن يجدوا المضاد الجرثومي في اقرب و قت يا رب يا سميع الدعاء
ابقو في بيوتكم. والا را هانبقاو هانبقاو ف ديورنا بلا خاطرنا. را من دابا لفوق توقعو ارتفاعات مرعبة الا متباعناش القوانين. وغادي نبقاو فديوىنا لمدة اطول و في ضروف اكتر قساوة.
لنكن رجالا ونحميو الاهل و الوطن ديالنا.
المزيد من التضامن عبر المساهمة في صندوق محاربة جائحة كورونا لأن أغلبية الأسر المغربية تعيش في الهشاشة والفقر بالقطاعات اقتصادية الغير مهملة وليس بقدرة اللة لوحدها التكفل به الأسر .
لدا اناشدكم أيها المغاربة بأن تتضامنوا في هده الفترة العصيبة : "لي معندوش باش يساهم على الأقل يساهم بالجلوس فدارو على الأقل ما يساهمش في انتشار الفيروس" اما الدولة فهي لا تدخر أي جهد لإيجاد المعيشة اليومية للمواطنين وهؤلاء عليهم أن يساعدوا بعضهم البعض ولو بمبلغ رمزي لتوسيع ثقافة التضامن كما تنتشر ثقافة الاستهلاك والموضة...
وفقنا الله جميعا في حربا على هدا العدو الخفي. والله المعين.
Today : 740 negative + 225 positive case = 965 test
that mean they only did 110 new test in 24h really!!! and 50% r infected!!
if we did up to 1k 5k test a day how much cases will we have
RIP Morocco
ولاكن المشكل دبا قريبة شهر موصلاش 1000 شخص تم فحصه علاش متكونش كل منطقة عندها مركز خاص للكشف عن الاصابات ؟؟؟
يلا ماشي دبا ايمتا غتكون حتى نوصلو لالف اصابة راه الضغط كيتزاد او عمرها ماغادي تكون !!؟؟
اللهم إني أعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و سييء الأسقام
الله يرفع علينا هذا الوباء
العدد غادي و كيرتفع يا لطيف الناس اللي جاو من الخارج و خالطوا الناس بلا ما داروا الحجر الصحي و بدون مبالات لخطورة الأمر هادشي غير الدولة غلقت الحدود أما كاملين كانوا باغين يجيو الأرض اللي فيها الوباء ما خصكومش تخرجوا منها و لا تمشيوا ليها هكذا وصانا رسول الله عليه أفضل الصلاة و السلام الله يجعل ربي يرفع علينا هذا الوباء قبل شهر رمضان اللهم لا تحرمنا متعة صلاة التراويح و التسابق للصفوف الأمامية يا رب إنك سميع مجيب الدعاء
Total Confirmed Cases
685
Active cases
674
Recovered cases
6
Fatal cases
5
المرجوا القليل من الصرامة مع هؤلاء لانهم يعرضون حياة الاخرين للخطر
اننا الان والحمد لله ما زلنا في البداية 255 حالة بالمقارنة مع الدول الاخرى ما زال التفاؤل والامل ونترجى رحمة ولطف.الله تعالى. يا خوتي المغاربة لا بد ان نتعاون ونطبق بكل.دقة وعناية قواعد حالة الطوارء الصحية قبل فوات الاوان . هدا وباء خطير لابد من الجدية والسرامة .اطلب من الله تعالى ان يرفع عنا هذا الوباء.