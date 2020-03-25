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الرئيسية | مجتمع | 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع الحصيلة إلى 225 بالمغرب

55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع الحصيلة إلى 225 بالمغرب

55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ترفع الحصيلة إلى 225 بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:20

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 225 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى ست حالات وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة التي تماثلت للشفاء إلى سبع حالات.

ووفق معطيات رسمية، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 740 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الثلاثاء على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 170 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (445)

1 - زهير الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:25
الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اكبر نسبة لحد الان
اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين في كل مكان
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2 - عابر سبيل الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:26
الله يلطف بينا 55 حالة بزاف الله يستر وصافي
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142
3 - badr الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:26
المواطنين لمطبقوش تعليمات تاه السولوطات غدي نوصلو لالألفات
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159
4 - مومو الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:26
ياربي سلامة هادشي غادي ويكتر الله احد الباس الزمو بيوتكم الله يرحم والديكم
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138
5 - assifnwourgh الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:26
الله يحد الباس.. نتمنى من السلطات منع الأطفال و كبار السن من الخروج نهائيا حتى نهاية مدة الحجر الصحي..
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102
6 - رباطي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:26
يا ربي السلامة يا رب تسترنا. آ عباد الله بقاو فديوركم متخرجوش غير إيلا كانت شي ضرورة راه إيلا مخديناش الإحتياطات ديالنا غادي يزيد هادشي لا سمح الله
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76
7 - سفح الجبل تنغير الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:27
يا حافظ رقم قياسي الرجاء يا أبناء وطننا العزيز بقاو فداركم
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74
8 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:27
اللهم ألطف بنا يارب وارحمنا وشافي مرضانا يآ ارحم الراحمين.
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51
9 - مهاجرة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:27
ياربي نسألك اللطف فينا ياربي نسألك الرحمة بنا
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53
10 - passager الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:27
باش الناس لي مزال مدخلتش لديورها ومزال معرفتش الخطر لي كاين تعرف باننا امام فيروس خطير جدا، مزال غادي تزاد الاعداد، حتى نوصلو لنقطة اللاعودة، هاديك ساعة بناديم يبدا يبكي
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73
11 - Houssine الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:27
ياربي السلامة.

الله يرحم لوالدين ديرو لينا المدن بالضبط باش نعرفو .

الشعب ماكرهش يشوف تصاور المصابين هاكا نقدرو نعرفو المخالطين دغيا و نحاصرو ه.

الله يلطف بينا وصافي
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-89
12 - عادل الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:27
بالله عليكم بقاو فديوركم، ولا لبلاد غادي تغرق...بلادنا تحت صفيح ساخن ناره كورونا والشعب حطبها...اللهم الطف بنا وهون علينا مصابك ...
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49
13 - mol dar الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:27
ارتفاع الحالات ناتج عن تهور العديد و استخفافهم من خطورة المرض
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69
14 - Aya الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:27
55 إصابة جديدة في ظرف 24 ساعة !اللهم لطفك
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53
15 - saad الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:27
الاخوان الله خليكم راه هادشي ولا كيخلع راه غاديين فتصاعد الحالات صافي باركة من الاستهتار
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42
16 - اتمنى الشفاء العاجل لي الجميع الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:27
يارب ارفع عنا هدا الوباء يارحمان يارحيم واتمنى من جميع المواطنين والمواطنات ينقصوا من قصوحيت الرأس راه كترجع غير بالبرودة يارب تحد الباس اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يارب
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50
17 - مغربي قح الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:27
اجلسوا فديوركم الله يرحم لكم الوالدين.المغرب من غوغل مابس تايبان الترافيك يوميا شاعل اخضر ومافهمتش كيفاش هاد الحجر.خاص كلشي يبقى فدارهم.
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24
18 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:27
ياربي لطفك
هادو تعاداو قبل الحجر الصحي، ان شاء الله نتائج الحجر ستبدأ بالظهور ابتداء من الاسبوع المقبل
أدعو جميع المغاربة للبقاء في منازلهم والله يشافي المرضى
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72
19 - Badre الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
نسال الله السلامة للجميع. اللهم امين يا رب العالمين
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22
20 - Marra الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
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30
21 - abdou الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
الله يحفضنا ويحفظ جميع المسلمين والبشرية جمعاء
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21
22 - Yamim الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
نرى ان المواطنين يشكرون فقط الامن و رجال السلطة...... اين نصيب الوقاية المدنية؟؟؟
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51
23 - الوعدودي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حفــــــــــــــــــــــــيظ السلامــــــــــــــــــــــة.....
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23
24 - امينة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
لا حول ولا قوة الا بالله
يامنزل الداء انزل الدواء برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم رفع عنا البلاء والوباء بك نستغيث يارب
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27
25 - حسن الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
يارب الطف بنا . اللهم ارفع عنا هذا البلاء
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18
26 - اللهم احفظنا الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
اللهم لطفك يا رب ، اللهم اننا ضعفاء، فارحمنا، اللهم اننا اذنبنا فتب عنا، اللهم اشف جميع المسلمين ، والبشرية، اللهم تكن هاته الزمة فاتحة خير ان شاء الله على المغرب.
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15
27 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
اللهم الطف بنا يالله. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين
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12
28 - حافظ الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى
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15
29 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
اش باقين كاتسناو نزلوا لارمي لسيكتورات شعبيه راه مكاينش فيها الالتزام بالحجر الصحي
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28
30 - Abengoa الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب.
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14
31 - نبيل تيفلت الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
نتائج كانت منتظرة نظرا للعدد الكبير للمخالطين. نتمنى ان نتجاوز فترة الذروة بأسرع وقت. مزيدا من الإلتزام بالتعليمات الصحية لما فيه خير لنا وللأمة قاطبة. تحياتي
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34
32 - أبو عمر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
كورونا ستأكل الأخضر واليابس، بقاو فديوركم الله اهديكم، نسأل الله السلامة والعافية،...
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21
33 - نوري الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:28
الله إحد البأس أصبح العدد يتزايد بشكل كبير.اللهم أبعد عنا هذا الوباء.
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12
34 - الله اكبر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
يا ربي السلامة، ارحمنا برحمتك الواسعة يا غفور يا رحيم
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9
35 - المحمدية الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
يارب احفظنا و احفظ جميع المغاربة و جميع أمة محمد و جميع البشرية
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8
36 - mery الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
الله يلطف بنا يا رب ترحمنا برحمتك
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8
37 - Samad Esm Tinghir الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
هذا امر متوقع وغادي يزيد كثر فالايام القادمة مع وصول المعدات من الصين لي غايكونو فيها اجهزة الكشف السريع.
كنتمنى الشفاء لجميع المرضى سننتصر ان شاء الله
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32
38 - Chouaib الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
اللهم لطفك يا ارحم الراحمين.
حصيلة صادمة
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12
39 - Maroc الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
الحل في ايقاف الاسواق الأسبوعية ومزيدا من الاحتراز والحجر الصحي الميثالي سيعطي نتاىجه في الاسبوع المقبل
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17
40 - sanae الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
بعض الأحياء من فاس مكتظة بالناس
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17
41 - fatimazzahraa الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
اللهم ارفع عنا البلاء يارب اطلب من جميع المواطنين أن يبقو في منازلهم من أجل سلامة الجميع
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10
42 - لحسن الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
يا ربي السلامة الله يشافي الحميع ويحد الباس ياربي
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43 - badr الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
و الناس بقاو فداركم هالعار، هدشي غادي و كيزيد
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11
44 - مغربي راقي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
لهلا يعطينا فالبلا قسما اللهم امين
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9
45 - فيلفوس الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
بقاو فديوركم..مالك كتكركر..الناس كتموت ونتا كتكركر..غبر
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12
46 - am am الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
الله يستر و صافي حنا عاد يبان العيب
يارب تستر وتلطف بحالنا
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7
47 - محمد مكناس الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
الله أكبر اللهم احفظنا يا رب ...خاصنا ندوزو للمرحلة الثالثة راها جاية لا محالة الله يشفي المرضى ..ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين..
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10
48 - الله يحفظ الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
و باقي شي ناس مابغاوش يفهمو و يبقاو فديورهم نحن على ابواب كارثة بسبب هؤلاء
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10
49 - سارة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
الله أكبر..ارحمنا يا الله
علينا أن نتعاون جميعا لنتجاوز هذه المحنة الصعبة خوتي بارك الله فيكم إلزموا بيوتكم حماية لكم و لوطنكم.
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6
50 - سارة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
أن القلب ليحزن و العين لتدمع لما وصل إليه العالم يا الله رحمتك و لطفك بالعباد...
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15
51 - Karim الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
que dieu nos protège inchaallah
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6
52 - ان كنت ناسي افكرك الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
نتمنى ان يبدا عدد الحالات المصابة في التراجع,حيث نلاحظ ان نسبة المصابين تتزايد عن اليوم الذي سبق,
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4
53 - يونس الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
يا رب لطفك، تحية للسلطات المحلية،
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8
54 - Yanis الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
Maroc c est pays qui possède une population jeune faut pas avoir peur
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-18
55 - said الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:29
اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي كل مريض
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4
56 - Abou Walid الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
ها المعقول بدا، الناس مازال ما باغيينش يدخلو لديورهم
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7
57 - nacer الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
هدشي غادي و كيحماض... خصنا نتاحدوا كاملين ضد المرض و حتا الدولة خصها تقوم بالواجب و تعاون الناس المحتاجين باش ميكونش شي سخط شعبي يتسبب فما هو أحمض...
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3
58 - ياسين الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
يا ربي السلامة. اللهم الطف. وا عباد الله ما تبقاوش تخرجو. وااااااجلسو فداركم. ربي يحفظنا ويحفظكم
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6
59 - عبدالله الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب
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-17
60 - Meryem الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
المرجو من جميع المواطنين والمواطنات الإلتزام بالبيوت واتخاذ جميع التدابير الوقائية الأمر يزداد تعقيدا.يارب نسألك السلامة والعافية
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10
61 - بوجمعة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
القضية حامضة والسلطات وجب عليها إنزال الجيش والدبابات، نحن شعب هماج...
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6
62 - Yahya biladi الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
ياربي السلامة.
اتمنى من الناس الالتزام بالحجر الصحي حفاضا على ارواح الناس.
....مزيد من الحدر
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10
63 - Bo9 الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
شيء طبيعي تزايد الاصابات مثل متتالية حسابية حسب الحصيلة السابقة
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8
64 - الهلالي عبد الصمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
رحمتك يالله . اللهم فرج عنا وارفع عنا البلاء انا عبادك ضعفاء اليك
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9
65 - علاء الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
لو قطع الرحلات الجوية في البداية لما سجلت عندنا ولا حالة . ايطاليا وفرنسا واسبانيا بؤر والمغرب باقي حال الرحلات حتى دخلو عاد سد . الآن في يد الله ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
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9
66 - Kada الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
يا رب تحفض بلادي يارب اتوسل اليكم لازمو بيوتكم بدء القلب يبكي الدم صبرنا في الغربة ولاكن لا استطيع الصبر عندما يخص بلدي الحبيب يارب ارحمنا
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9
67 - بدر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
صافي الطرح سخن.. لاحول و لا قوة الا بالله... دخلوااا ديوركوم ياهاد الناااااس راه المغرب غادي للهاوية
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8
68 - ابن طنجة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
بعدالحجر الصحي مدة 14 يوم ها وهو فيروس كورونا بدأ يبيض ويفرخ لان بعد هذه المدة تبدأ اعراض المرض لكن تبقى الاصابات عادية ومعزولة ثم يختفي المرض نهائيا في كل ربوع المغرب بحفظ الله
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20
69 - لا للجهل الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
ما أشاهده في الأحياء من إكتضاض والتجمهر لا لشئ إلا للضحك والإستهزاء هو الدليل والحجة على ما ينتظرنا من مستقبل عويص وأيام سوداء.
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16
70 - مروكي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
ما فهمتش. .الوضع لا يحتمل. .متسولون في الشوارع. شباب يتجولون جماعات. تجمعات قرب الدكاكين. ..سلوكات خطيرة مبررها اش بغا أوقع كاع. ..اللي غ اوقع انه غادي تأدي الثمن الاقتصاد واقف. .حتى إلا مرضتي ما تلقاش بلاصة فصبيطار. ..شد دارك
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18
71 - ميمون الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
الوضع يتأزم

لابد من اختبار أكبر عدد وبسرعة
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7
72 - achraf الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
الله و أكبر الله يحد البأس ألتزمو بيوتكم جزاكم الله خيرا
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6
73 - غير دايز الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
صحاب اللهطة لتسببو في الزحام في الأسواق بداو يبانو
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7
74 - achraf الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
الله و أكبر الله يحد البأس ألتزمو بيوتكم جزاكم الله خيرا
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8
75 - kamal الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
الله احد الباس ، مبغناش نوصلو لحالة اغلاق المصانع والشركات غدا تكون ضربة قاسمة للاقتصاد الوطني الهش الدي قد ينهار بعد عصر كورونا وينجد ازمة خانقة على راسها البطالة والفقر و قد تجعل العديدين يتمنو انهم لو ماتو بالفيروس خير من البقاء في ازمة مدمرة
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7
76 - مصطفى الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
هذا هو الاسبوع الاخير والحاسم انشاء الله سيحسم فيه المصابين ويكون المغرب باذن الله متحكم في الامور
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13
77 - طارق الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
إدا التزمنا و بقينا فديورنا ليفيه شيحاجة غدا تبان وغنساليو من هادشي إنشاء الله
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10
78 - سفيان الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:30
اللهم انا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
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8
79 - ناصح أمين الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
رغم هذا التزايد أظن أن الأمور مازالت تحت السيطرة...ولا داعي للذعر...نتمنى أن تنتهي هذه المحنة قريبا ونكون ثاني بلد قهر الوباء بعد الصين.
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14
80 - oujdia الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة إنك على كل شئ قدير
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7
81 - يوسف يوسف الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
دابا عاد بدا المعقول الله يلطف بينا .. إما غنكونو قد المسؤولية و نلتزموا بتعاليم الوزارات الوصية .. و غما لي غيجرا لينا فلا حول ولا قوة إلا بالله
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82 - Sana الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
يارب إرفع عنا البلاء الوباء يارب العالمين
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10
83 - محمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
الاحياء الشعبية مزال كيتكدسو في تجمعات على الخضرة وخاصة سلا حي الرحمة فالله يلطف بنا ممكن نسمعو كتر من 55
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9
84 - وسيم الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
استهتار المواطنين وعدم الإحساس بعواقب هذا الوباء سيكلف الدولة المزيد من الارواح ، وخير مثال ايطاليا
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8
85 - انس الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
بنادم يريح في دارو خودو الامر بجدية الله يرحم الولدين بلادنا ضعيفة نقدرو نعاونوها الى بقينا في ديورنا الله يرحم الوالدين فكرو في والديكم ووليداتكم والله يرفع عنا الوباء
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8
86 - Naoufal الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
يجب على المواطنين احترام قرارات الدولة نحن في مرحلة الصعبة من انتاشر الفيروس لا يمكن لقطاع الصحة احتمال اكتر
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87 - sin الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
رحمتك يااارب ياااارب الناس خاااصها تلتزم بالجلوسف فالمنازل
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88 - Soufiane الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
لرمو البيوت ديالكم راه دابا كيلقاو غير ليشادين في الحةر الصحي من وافدين و عائلتهم الا بقينا في الدار غادي بدا و ينقص تدريجيا و متنساوش صيام غذا انشاء الله
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89 - Badr الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
يا لطيف يا لطيف الله يحد الباس .
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2
90 - بلاحدود.... الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
ربنا لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه
يا عباد الله الزموا بيوتكم عفاكم.....عفاكم...عفاكم...عفاكم الله. يرحم ليكم الوالدين ..
سوف نؤدي الفاتورة غاليا لا قدر الله من استهتارنا و غفلتنا و عدم تبصرنا و عدم نظرتنا البعيدة للأمور..
نحن فقط سنكون ضحية للحرب البيولوجية الجرثومية الغير المعلنة بين أقوياء العالم...احنا كاملة مكمولة علينا لا مستشفيات لا دخل شهري مقهوري الشعب المغربي المحروم و المسحوق و المرض يضرب بقوة و لا يفرق بين الأخضر و اليابس، الغني و الفقير، القوي و الضعيف، الشاب و الشيخ و الكل سواء ... 
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4
91 - خميس مطيع الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
لطفك يا رب.العداد في إرتفاع علينا أن نزيد من مجهوداتنا ونلزم بيوتنا والخروج إلا للضرورة القصوى. اللهم أخرجنا من هاته المحنة سالمين وبأقل الخسائر
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92 - مهاجر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
ان شاء الله كل شيئ ينتهي على خير، نتمنى الشفاء للجميع وربي يحمي الجميع
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93 - احمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
انا لله وانا اليه راجعون الحمد لله على كل حال
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94 - رشيد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
اليوم سجل عدد كبير مقارنة بالأيام السابقة،لطفك يا لطيف
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95 - نجاة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
يارب ارفع البلاء علينا وشافي جميع المرضى
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96 - med الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:31
و راه خاص الجيش ادخل قبل فوات الاوان لي لقاوه خارج دون سبب اطبق عليه القانون حيت كاين بعض المغاربة كامونيين كتنفع معاهم غي العصا
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97 - abou manal الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:32
ربنا خفف عنا وطأة هذا المارد ....
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98 - oussama الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:32
قلتها ليكم البارحة
ما يخيفني ليس هذا الرقم 225 بحد ذاته
المخيف هو عدد الحاملين للفيروس الذين يمشون بين الناس حاليا ...
.
إن لم يلتزم الجميع بالبقاء في المنزل لمدة 40 يوم ستكون الكارثة
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8
99 - simohamed الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:32
الامكانيات الحالية تسمح حتى الان بالسيطرة على الوضع لكن المطلوب من المغاربة كشعب وحكومة وساطة المزيد من الجهود من اجل تفاد الكارتة . اجلسوا في منازلكم ولا تدهبوا الى الاماكن التي يكتر فيها العدد لان الفيروس ينتشر بسرعة حدار ايها المغاربة من تفاقم الوضع بسبب تهور منعدمي الضمير .بالمناسبة المرجو تدخل الجيش بسرعة لمعاقبة المتهورين
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7
100 - المغربي الحر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:32
يا ايها المغاربة الزمو بيوتكم ها العار ها العار
راه غادي توصلو لبلاد لكارتة متخلوش ايولو اختارو شكون اعيش اشكون اموت.... و الله رجال السلطة و الامن و الاطباء و الممرضين مكيشوفوش او لادهم بالايام..... راه ما فيهاش شجاعة ايلا تحديتي قرار الحضر..... و الله حتى غباء.... او تقدر تسبب فالموت ديال باك او موك او نتا نيت
راه غادي ابقاو حبابكم اموتوا او متقدرو لا دفنوهم لا تعرفوا حتى فين تدفنوا..... نداء الى كل مغربي.... راه الموت هادي او تقر تقتل الناس بالتهور ديال.... ومن قتل نفسا كانما قتل الناس جميعا
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101 - amine الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:32
الله يلطف ويستر.اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اميييين
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0
102 - ولد إيداود الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:32
يا ربي تحد الباس .نرجو من المواطنين إلتزام بالحظر وليس بيدنا إلا الدعاء لصاحب السماء والأرض
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2
103 - غريب الديار الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:32
لا تقلقوا فالبشرية مرت سابقا بظروف كهذه و أصعب من هذا الوضع ، كان الناس يموتون بداء الكلب و الجمرة الخبيثة حتى جاء باستور و أنقذهم و كانوا يموتون بالسكري حتى جاء فريدريك بانتنغ و اخترع الأنسولين و جلب لنا الحياة كريستيان برنارد بأول عملية زرع قلب في العالم و أنقذنا إدوار جينز باكتشافه للقاح الجذري و روبرت كوخ مكتشف البكتيريا المسبّبة للسل الرئوي ، و كثير من العظماء الذين أنقذوا حياة الملايين ، و فعلوا هذا في أزمات مشابهة لما نعيشه اليوم بل و أصعب منها بكثير، و من المؤكد أنّ هناك شخص ما في مخبره الآن يحاول إيجاد الحل ، و سيدخل إسمه التاريخ كما دخله هؤلاء ، و مثلما أصبحنا نرى الكلب و الجذري و غيرها أمراضا عادية الآن ، بعدما كانت تقتل الملايين في الماضي ، كذلك سنرى في المستقبل كورونا مرضا عاديا بعد اختراع دواءه و سواء عشنا لتلك اللحظة أم لا فالأكيد أنّ الأجيال القادمة ستعيشها ، و سيتواصل الانتصار العلمي و إنجاب العقول العبقرية
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15
104 - بقا فدارك الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:32
ياربي لطفك. نسأل الله أن يرفع عنى هدا الوباء.
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105 - صحبكوم من انزي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:32
الله أحد الباس الله اما ابعد عنا الوباء
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106 - عبد الهادي ابن جرير الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:32
الله يلطف بينا و بامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
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107 - محمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:32
السلامة يا ياربي احفظنا واحفظ جميع المسلمين
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108 - مروان الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:32
اللهم إحفض هذا البلد الأمين لا حول ولا قوة إلا بالله الفايروس في تسارع مهول
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109 - أيوب الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:32
اللهم إحفضنا يا رب واسرف وارفع عنا هذا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين
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110 - أحمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:32
اللهم سلم سلم يارب .اللهم ارفع هذا الوباء عن بلدنا العزيز .
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111 - said d الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
اللهم نسألك اللطف ونسألك حسن الخاتمة الامور تزداد أخطر التزموا بيوتكم
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112 - smail الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
السؤال المطروح اين كانت هذه 55 من المصابين مركزين للفحص لا تكفي ابدا
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113 - Abdoudaf الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
اللهم سلم سلم
كان متوقع الإرتفاع في غضون 15 يوم الاولى من الحجر
انتبهو اذا استمرت البلادة وكسر الحجر انتظروا الاسوء
التزموا بيوتكم جزاكم الله خيرا
ولكم الاجر عند الله سبحانه و تعالى
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114 - walo الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
الله يشافي جميع المرضي و يصرف عنا هذا الداء ربااه لطفك بنا
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115 - هااام جدا الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
لو نعت الدولة الرحلات القادمة للمغرب شهر قبل القرار الدي اتخدته ما كنا محبوسين الان ولا كان هناك اصابة وبعدها تطرت الحجرالصحي على الداخلين
حكومة فاشلة
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116 - آبو ادم الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
اللهم يالطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادر
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117 - ابو جاد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
السلام عليكم
نظرا لتفاقم الوضع نتمنى من الجهات المعنية ان تستعمل حالة الطوارئ الصحية ليوم كاملا
في الاحياء الشعبية لا زال هناك تسيب و استهانة بالموضوع لدى بعض الفئة
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118 - rahim الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير فإنك قادر ان ترفع عنا هذا الوباء ؛ لأنك اذا ارادت شيئا تقول له كن فيكون.
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119 - lamborghini الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
إوا فيكم أ لي كتعيقو على بنادم أنا فايتك فلقراية عندي باك + 5؟ لقاو لينا دوا ولا الدماغ خاوي؟
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-8
120 - لمياء الرويجل الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
هااااا العار بقاو فديوركم ، هادشي كيخلع. 55 حالة في 24 ساعة !!!!!! ؟؟؟
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121 - Appie الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك ولطفك.
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن.”
تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير
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122 - مغربي في الغربة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
يا لطيف يالطيف يالطيف ما أسرعك لتفريج الكروب في أوقات الشدائد
اللهم يا لطيف يالطيف يالطيف كما لطفت بخلق السموات والارض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بي في قضائك وقدرك الذي قدرته علي وفرج عني ما أنا فيه.

إلهي من أقصد وأنت المقصود ومن الذي يعطي وأنت الرب الكريم المعبود رب حقيق علي أن لا أتوكل إلا عليك ولازم لي أن لا ألتجأ إلا إليك يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ الخائفون يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون يامن بسلطان قهره وعظيم رحمته يستغيث المضطرون
يا لطيف ما أسرعك لتفريج الكرب في أوقات الشدائد ألطف بي في قضائك و قدرك الذي قدرته علي بحولك وقدرتك وفضلك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم أنت أقرب من كل قريب و أكرم من كل كريم وأجود من كل جواد وأحفظ من كل حفيظ وألطف من كل لطيف فاسألك بإسمك اللطيف أن تسخر لي خلقك وأن تقضي حاجتي وتدفع عني خصومي وتنجيني ممن ظلمني وعاداني بحقك يا لطيف يالطيف يالطيف ألطف بي عند الشدائد ونجني من كل المكائد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
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123 - halima الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
راه خاص الجيش يدخل حيث في احياء شعبية عادي عندهم ومكيدخلوش لديورهم الله يلطف بنا
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124 - عفاكم الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
الله يرحم ليكم واليدين بقاااو فديروكم راحنا غادي ونوليو بحال ايطاليا
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125 - MAROCAIN الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
ALLAH YAHFAD O SAFI..JE SUIS CHEZ MOI ET ON ATTEND DE VOIR LE NOMBRE DÉCROÎTRE...MAIS IL CONTINU A CROÎTRE..
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126 - فارس امين الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:33
يارب تلطف هادشي غادي و كايتزاد و مازال جغادي نسمعو حالات جداد
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127 - لحسن الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
اللهم احكمنا بفضلك لا بعدلك، ورحم ضعفنا وقنا شر ما قضيت. واحفض بلدنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امين.
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128 - محمد المجدوبي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
اخواني الاعزاء.
القضية عكس ما يتصور البعض و يتخيل ان المسالة مسالة وقت قصير وعابر.
والغريب ان الناس بداو كيحتافلو بالتضامن ديال المغاربة و العمل ديال الدولة من اجل الحد من هاد الوباء.
المشكل هو اننا مازال ما خرجنا من الازمة و المشكل غادي و يزداد ومانقول نجحنا حتى الساعة الي ما يتسحلش فيها حالة جديدة.
خصكوم تعرفو ان في مقابل كل حالة مصرح بها توجد عشر حالات مازال لم تكتشف وبالتالي ما يمكنش تسبقو الاحدات.
ردو البال لان الامور ماشي ساهلة والامور خطيرة وزايدة تصعاب
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129 - لعجب الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
الدول المتقدمة استعانت بالجيش في بناء مستشفيات ميدانية، و باطباء و ممرضي الجيش لمساعدة المستشفيات في امتصاص عدد المرضى، اما الدول المتخلفة المبنية على إرساء النظام بالقوة أخرجت جيوشها بالدبابات إلى الشوارع.
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-6
130 - يجب رفع وتيرة التحاليل الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
لقد مرت فرنسا الى التحليل الاوتوماتيكي لتصل الى 1000 تحليل في اليوم.
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131 - SOUFIANE الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
الحمد لله على كل حال....غير جلسو فديوركوم
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132 - عادل الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
التفاءل..... شئ عادي هاذا الارتفاع.... الاسبوع التالت متوقع هذا الارتفاع.... اذا حافضنا على هدوءنا و التزامنا بالحجر الصحي سنتجاوز هذه المحنة.
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133 - ياسين الحاضي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا،  وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
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134 - manal assraoui الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
شكرا على هذا الإخبار و نتمنى من الله أن يبعد عنا هذا المرض
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135 - yassinos الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
لاحول ولا قوة الا بالله بنادم مكيفهمش رغم أن 80% ولا 85% من السكان ملتازمين الحجر الصحي ولكن النسبة لي بقات و باقي كدور فالزناقي هي لي دايرا هدشي
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136 - عبدو الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
الآن دخلنا مرحلة جني ثمار التدابير الاحترازية المتخذة ،هل تم اتخادها في الوقت المناسب وبالتالي نكون قدتجنبنا كارثة صحية ببلدنا ،ام لا قدر الله تأخرنا في التحرك لمحاربة والتصدي لهذا الفيروس الخبيث الذي عجز العلم والعلماء عن ايقاف زحفه والقضاء عليه...ليس لنا سوى التضرع الى الله والتوجه اليه بقلوب خاشعة خاضعة مؤمنة مستسلمة لجبروته وعظمته حتى يرفع عنا هذا الوباء.لطفك يا إلاهي فنحن ضعفاء لا حول ولا قوة لنا الا بك يا أرحم الراحمين.
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137 - خالد.ف الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
الرقم في تصاعد نسأل الله العفو و العافيه ! الناس ما زالت تمشى في الأسواق و تتسكع في الطرقات بلا مبالات رغم التحذيرات . ٱن الأوان لإنزال الجيش لرذع السدج الحمقى !
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138 - Oualid الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
القضية ولات صعيبة بزاف خصنا نلتزمو ونجلسو فديورنا حتى تفوت هاد الأزمة
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139 - Mustapha الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
نطلب من الله تعالى سلامة ونطلب من اخواننا البقاء في البيت وشكرا
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140 - التمنارتي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
اللهم اشفي جميع المسلمين والمسلمات
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141 - يوسف الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
بقاو غير فديوركم و عملو الاحتياطات اللازمة
راه مايكون غير الخير ان شاء الله
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142 - Hamid الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
ها المعقول ها حنا بدينا نحسبو بالخمسينات .. عجبك الحال دابا .. ودخل لداركم آ مسخوط الوالدين غادي تخرج علينا وعلى راسك .. الله يلطف وصاغي
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143 - أمين الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
أمر كان متوقع
وإرتفاع العدد في قادم الأيام لا غبار عليه
لي عندو شي دار يجلس فيها
نتائج الحجر الصحي تبدأ نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله مع إنخفاض العدد اليومي للمصابين
لطفك يا رب.
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144 - omar الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:34
فين غادي ! فين اوا غادي الله يحفظ
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145 - موسى الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:35
اللهم رحمتك نستغيت اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا..
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146 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:35
ايلا لتازمنا بالحجر الصحي و اجرآت الوقاية غادي اتقلصوا عدد الاصابة المسجلة كل يوم ابتداء من منتصف شهر ابريل ان شاء الله...طبيعي ارتافعوا الحالات فهاذ الضرفية حيت يلاه تيبانو حالات محلية ديال الناس لتخالطو مع الاشخاص انقلو الوباء من البؤر ديالو للمغرب...خير ان شاء الله في قادم الايام
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147 - morocco الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:35
beaucoup de marocains prennent ça à la légère. merci de rester chez vous ابقى في دارك الله يرحم الوالدين
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2
148 - Ben yazgha ville el menzel الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:35
بدون تعليق الله إنزل الرحمة ديالو علينا أو خاصنا كاملين نطلبو الله باش إهز هاد الوباء علينا أو كانتمنى كلشي إتقى الله باش مايبقاش غاضب علينا
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3
149 - Moro moro sahara الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:35
شي طبيعي انا يرتفع عدد الحالات فترة التبيض تبدأ الان كون الله يحفظنا بحفظه ورعايته الله المستعان
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4
150 - dak الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:35
اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
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3
151 - Nouhaila الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:35
لا أظن أن الفيروس ينتقل بالعدوى أي الإختلاط مع الأشخاص المصابين فقط بل هناك عامل ٱخر ....
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152 - Adil ahed الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:35
نسأل الله السلامة والعافية. الله يهدي الجميع
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153 - otmane الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:35
نسأل الله السلامة والعافية اللهم اشفهم،اللهم عجل برفع البلاء،
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154 - مواطن الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:35
لماذا هذا الارتفاع المخيف ؟
نحتاج لسماع عدد حالات الشفاء لعلها تنسينا هذا الخبر المرعب
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155 - مواطن في فرنسا الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:36
على المواطنين المزيد من احترام الحجر الصحي وعدم الاستهانة بهاد الفيروس...فهاد الاسابيع المقبلة أكيد غادي نشوفو حالات اكبر..لكن يلزم علينا الالتزام حتى يتسنى لوزارة الصحة معالجة هؤلاء المرضى نظرا لقلة الامكانيات...والله يحفظ الجميع
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156 - restez chez vous الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:36
هنا لا بد أن نقولها بهدوء، سواء كان وباء كورونا انتقاما تقوم به الطبيعة، أو صناعة ومؤامرة سياسية واقتصادية بين العرّاب الأوروبي، الثور الأمريكي، التنين الصيني، والدب الروسي.. فإن الدول الصناعية هي المسؤولة عن إنهاك الحياة بالكوكب الأرضي..
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-4
157 - الله يستر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:36
سوق فوضوي ينعقد يوميا بشارع النماء بفاس مكتظ بالناس فهل للحجر الصحي معنى؟... نتفهم لما يكون لدينا سوق منظم والناس مبتعدة بعضها عن بعض كما هو الحال في الدول التي ليس لها 60 في المئة من الأمية ....سوف نؤدي ثمن تهور البعض وتساهل البعض مع السلوكات المتهورة والمتعربدة من جهة أخرى...... الحزم ثم الحزم ثم الحزم قبل فواة الأوان طز على حقوق الانسان إن كان هذا الإنسان لا يشترك في الانسانية إلا بشكل جسمه لا أقل ولا أكثر ... تعالوا والله بنتي لم تستطع التركيز في مراجعة الدروس مع صراخ الباعة الفوضويين المحميين من طرف ؟؟؟؟؟؟
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158 - صلاح الدين الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:36
أحمد الله على أن الأمر لا يتبع متتالية هندسية.. لو حصل لكانت الكارثة.. الدواء الموجود لحد الآن هو الوقاية.. لهذا انصحك كل مواطن وطني يحب الخير لنفسه و لمن حوله أن يلزم بيته.. لطفك يا الله..
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159 - عمر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:36
الزمو بيوتكم وابقوا في بيوتكم يرحمكم الله انتم ترون كيف تتزايد عدد الاصابات اننا نسير نحو المجهول خدو الامر بجدية تامة اننا جميعا في خطر ادعو الله ان يرفع عنا هذا البلاء نسال الله ان يفرج عنا
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160 - الطنز البنفسجي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:36
طبيعي جدا مع ظهور حالات المخالطين الدرجة الثالثة.
هنا يأتي دور الحجر الصحي للإحاطة بالفيروس والسيطرة على الحالات..
الناس فدرب السلطان فالدار البيضاء عندنا بحال الى ماواقع والو كلشي خارج والسوق عامر..
منتسناوش تدوز نصف المدة عاد نتدخلو خاص يبدا التدخل دابا باش منضيعوش الوقت..
فدرب السلطان مثلا كاينين شي كائنات ديال العسكر ماشي البوليس والمرود.
الله يحد الباس علينا كاملين.
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161 - متتبعة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:36
يا الله .اللهم إننا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
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162 - علي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:36
هل خرجة الأمور عن السيطرة وهل دخلنا في المرحلة الثانية
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163 - Maghribi الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:36
نريد مزيدا من الحزم و التشديد من اجل فرض حضر التجول و بالخصوص في الاحياء الشعبية لم ألاحظ اي تغير تجمع على ال
متاجر و عربات الفواكه تجمعات العلماء اللذين يناقشون الوضع بجميع الأزقة لا حول ولاقوة الا بالله الدولة دارت ما عليها و الباقي على الشعب و اي شعب يا حسرتاه .اتمنى دوريات بالاحياء الشعبية .
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164 - ماجدة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:36
مع الاسف الارقام اكثر من هكا بزاف ليس طعنا في الارقام الرسمية ولكن لان عملية الكشف كتمشي بشكل بطيء . مركزان دالتحليل فالمغرب ماكافيينش . وعدد التحاليل قليل مقارنة مع عدد السكان . وشحال من واحد فيه السخانة وكيقول لا غي ضاربني البرد وشحال من واحد ما ظاهراش فيه الاعراض و شحال من واحد دوز كورونا وماعارفش لان مناعته قوية لكنه كان معد للاقارب .اتوقع الارقام اكثر من هكا بزاف شوفوا غير امريكا فالايام الماضية عملت عملية مسح لاكثر من 250 الف شخص طلعوا منهوم 35000 ايجابيين ودابا الرقم وصل 50000 الف واكثر فهاد اليومين .
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165 - علي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:36
هل خرجة الأمور عن السيطرة وهل دخلنا في المرحلة الثانية
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166 - أبو نور الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:36
55 حالة في يوم واحد
يبدو أننا دخلنا في مرحلة الجد في ظرف أسبوع نسجل أكثر من 200 حالة وأظن أن العدد سيزيد مع القادم من الأيام وإذا إستمر إستهتار البعض وتعنثهم بعدم إحترامهم للقرارات الصادرة عن السلطات
أتمنى أن يكون المغاربة عند مستوى النسؤولية ويلزموا بيوتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم
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167 - youssef الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:37
السلام عليكم
المرجو نشر اسم المدن لي فيها الاصابات الموءكدة و ليس
الجهات فقط و شكرا
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168 - محمذ الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:37
ياربي تلطف بنا ياربي تلقاضية حماضت
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169 - سعد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:37
الله أكبر! سبحان الله مزال شي ناس تايخرجو و يعمرو فالزناقي كأن شيئا لم يكن. كتشوف تاتشوف و تقول خاصنا العصا و لي خرج يهلكوه و يتحاسب.
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170 - MADE IN CHINA الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:37
وينكم يا اصحاب التكبير وتهليل مادا جنيتم الجواب المزيد من العدوة.
بقو فدركم ولا غدي تولي عدنا 250000 عدوة جديدة.وسيبيطرات ضعيفة جدا.
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-3
171 - عبد الله الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:37
ياربي السلامة الله اشفي جميع المصابين
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172 - Ayoub الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:37
یاربی السلامه من بدا هاد شی تتكاثر راها بناتنا بنادم مصاب اومعارفینوش هاكا بدات فاوربا ارقام صغیره حتی وصلات اعداد كبیره الاصابات دبا حنا مثلا ساكنین والجیران كاع ممسوقین لا نضافه لا والو دروج مسخین تتهضر معاهم تتندم هذا مثال الحمل تتلاح علی لیباغی یلتازم اما الانانی والمتهور راه فی دار غفلون انا بعدا رانی تعصبت انا بغیت الجیش ینزل ودخل حتا الدیور وشوف لیتیدیر الاحتیاطات ولا لا راه حنا مجتمع اغلبیه دیالو جاهل الا القلیل .
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173 - تادوارت الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:37
أصبحت كورونا في المغرب هذه الأيام ككرة الثلج متكبر شيئا فشيئا السلامة ياالله
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174 - وفاء الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:37
ودخلو ديووووركم جدول الضرب بدأ خدام
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175 - English man الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:37
إخوتي المغاربة حان الوقت لنكتب إسم بلادنا من ذهب: إما أن نبقى في بيوتنا و نقضيو ب لي كان... وإما أن نلعب النهائي مع الطاليان أو الإسبان أو الفرنسيس أو حتى المريكان... نتوما اختاروا.
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176 - richi الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:37
لطفك يا ربي لطفك ياربي السلامة لمغربنا الحبيب ولجميع الدول عبر العالم.على جميع المغاربة عدم الخروج من منازلهم والامتثال لتعليمات السلطات المعنية لمحاربة هذا الوباء.اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ولاتؤاخدنا بما فعل السفهاء منا اللهم أنت تعلم ونحن لا نعلم فاغفر لنا وتب علينا يا ارحم الراحمين.
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177 - Oussama الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:37
اللهم ألطف بنا. الزموا منازلكم و بشدة ولا تخالطوا حتى اقرب الناس إليكم خاصة الأسبوع المقبل
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178 - Wafae wafae الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
لطفك يا الله هادشي غادي اتينتشر و المشكلة هو ان هو انو شريحة كبيرة من الناس عايشين حياتهوم عادي.خاصنا ندوزو لاعلان حالة الطوارئ القصوى راه كاين للي تيخرج من الدار غير باش يشري درهم خميرة.
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179 - هشام سلا الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
والخوت هادشي راه ولا كيخلع الله يرحم بها الولدين لما بقاو فديوركم لما عندو مايدار ونعاونو بلادنا را الدولة دايرا كتر من جهد ديالها ونتعاونو ونديرو اليد فاليد باش نجتازو هدا الوباء محدو باقي تحت السيطرة.
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180 - Aourik الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
يحب الالتزام وتفعيل الحجر فى الأحياء والدواوير الهشة.. اللهم احفظ هذه الأمة من شر هذا الفيروس.
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181 - ben lebsir ahmed الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
هل وصل المجتمع المغربي الان يستعد عقليته وقواه ويعرف ان الامور مشي ضحك مشي استهزاء الامور الان تعطي وجه اخر هناك من حمل الوباء من الازقة لاولاده او والديه او اسرته بدون شعور لانه لايريد ان يلتزم بالحجر الصحي ادا علينا ان نلتزم قبل فوات الاون ونصبح في سباق صعب الامور تزداد صعبة علينا وعلى الدولة والنضام الصحي
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182 - انا الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
يا اللي كاتسالو على الحدود
راها مغلوقة من 15 مارس.
وهاذو اللي تصابو جاو للمغرب قبل من 15 مارس ولكن الاعراض ظهرت عليهم اليوم لان فترة حضانة الفيروس كاتكون حتى ل 14 يوم.
دونك السؤال اللي خصنا نطرحوه هو انهم فهاذ المدة يعني من نهار اللي جاو فيه للمغرب حتى لدابا اكيد مشاو عند عائلاتهم وجيرانهم وتلاقاو بصحابهم وصحاباتهم ومشاو للسوق والصيدلية وللعرس وللصدقة ..وبوس مع راسك بوس..واليامات القادمة بحول الله عاوتاني غادي يبانو حالات اخرى مريضة يا اما مصابين وافدين قبل من 15 مارس يا اما هادوك اللي ختالطو بيهم وهاد الحالات الجديدة حتى هي مشات للعرس والسوق والحانوت ...وهكذا دواليك .
وفوقاش مايبانوش حالة جديدة ؟
فحالة وحدة هي الى بقيت فدارك ومامشيت حتى لقونت.
ثم غادي تكون غير نتا اللي مريض(لا قدر الله)وتقدر تعالج باذن الله بلا ماتعادي ناس خرين .وبالتالي الناس المصابين غادي ينقصو والمرض غادي نسيطرو عليه.
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183 - نجاح الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
اللهم سلم سلم
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء
اللهم ارحم المستضعفين من عبادك
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184 - من فاس الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
الله يحد الباس وصافي و بقواو فداركوم عافاكووووم
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185 - جلس فالدار الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
هدش لا يبشر بالخير اعبد الله جلسوا في ديوركم وطلبوا الله يرفع عنا هذ البلا
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186 - الله يرحمنا من سيئ الاسقام الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
وعباد الله سيرو دخلو لديوركم وكلشي ولى باغي يتقدى وكلشي ولى باغي يكمي في راس الدرب وعيقو شوية راه القضية بدات كتحماض راه متسناش تيجي وينغزك باش دخل لعشتك راك انسان زعما وخصك تقرر واش باغي تنجى ولا باغي تموت مبهل بهذا المرض ومبهدل عائلتك
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187 - Ahmed الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
ذروة إنتشار الفيروس هي الفترة وذلك بسبب الحالات السابقة مع من أختلطوا ونقلوا لهم العدوى
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188 - محفوظ صحراء الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
الله يلطف بنا امر الله لا مفر منه اتقو الله واجلسو فبيوتكم ولا تكونو سبب في تفشي المرض واصابة اناس ابرياء
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189 - marocain الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
لا حول ولا قوة إلا بالله جميع هاد الحالات جاهم المرض قبل من 12 مارس عاد بان فيهم المرض ليوم،بعض الأوباش باقي تيدورو فالزنقة فحال مواقع والو ، إلى بقينا هكا إما إبادة جماعية أو حرب أهلية ......
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190 - محمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
المرجو من السلطات اغلاق الاحياء في كل المدن ومنع اي شخص من الخروج الا ادا كانت مسألة حياة او موت ومنع دخول أي احد حتى ولو كان عنده بيت في الحي والسماح لشخص واحد اقتناء الحاجيات مرتين في الاسبوع او اقل ..وعلى السلطات سجن من لم يتبع التعليمات واجتناب الصفع والركل ..
فا بإجراءات كهذه الصين قدرات تقضي على الفيروس وكل الحالات المسجلة الآن آتية من الخارج.
انا عايش فالصين ولمدة شهر لم أخرج من المنزل، والحمد لله الامور دبا بخير
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191 - amine الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
ا للهم ياربي ارفع البلاء عن جميع مخلوقاتك في مشارق الارض ومغاربها, لاقوة فوق قوتك وانت هو الرحيم رحمتك سبقت غضبك,
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192 - rad الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:38
اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
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193 - عبد الحكيم الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:39
يارب السلامة هادشي كيخوف .
ابقاو افداركم الله يرحم الواليدين راه احنا وقفنا الخدمة ارانا جالسين غير فالدار لا خدمة لا والو
لكراء كيطلع اعلينا وووووو
#ابقاو افداركم من اجلكم ومن اجلنا جميعا
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194 - وداعا الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:39
توفي اليوم الفنان المغربي مارسيل بوطبول نتيجة ضيق التنفس الذي استفحل بعد اصابته بكورونا.تعازينا لعائلته الصغيرة ولاخيه الفنان حاييم
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195 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:39
يا لطيف الطف في ما جرت به المقادير
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196 - الكيزي محمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:39
الله يحفظ هذا الفيروس بدأ يتكاثر نسأل الله السلامة والعافية. ونرجوا من جميع المغاربة الإلتزام بالبقاء في المنازل ودعاء إلى الله برفع البلاء والوباء عنا وعن جميع المسلمين وعن العالم كله إنه على كل شيء قدير.
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197 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:39
الله يلطف بينا و يرحمنا و يبعد علينا هاد الوباء ضروري نبقاو في المنازل ديا لنا أو نلتزامو بالحجر الصحي
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198 - خلدون الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:39
القضية حماضت ارتفاع صاروخي الله استر الرقم ولا كيتجاوز الحدود يعني المغرب في خطر كبير دخلنا للمرحلة التالتة ربما افيقوا اعباد الرحمان راه حنا فخطر وبقاو فديوركم متخرجوش فقط واحد اخرج راه ليوم بان ليالشارع عامر والناس كتقضى بحال الأيام العادية واش مبغينش احشموا الله أهديكم راه كلشي غياكل الدق
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199 - Ana wa nta الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:40
الله يلطف بينا والناس لي تيخرجو بلا سبب الله يهديكم را هاد المرض ممعاهش لعب خليو لعدد ينحصر قبل ما حاصرنا هوا
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200 - القضية بدات كتحماض بالمعقول الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:40
نحن في طريق ايطاليا واسبانيا وباقي الدول الاوروبية.اخطؤوا واستهزؤوا ونحن نتبع لان كحل الراس ما باغيش ايعيق ان خروجه الى الزنقة باش ايجيب الخبز لولادوا غادي ايجيب معاه المرض لعائلته باكملها ومن تما الى سكان الحي الذي يقطن فيه. اسي وا تبت في دارك لان الى جلستي على الارض، كورونا ما عندها منين تدخل ليك و 20 يوم ديال الحجر ما غاديش تقتل المروك الحمد لله اللي عندنا ترخيص باش نتقضاوا ولما نمشي نتقضى ما نقرب لحتى واحد خاصة ان كان في الزكام او كيعطس او كيكحب او لما نرجع لدار نرمي السوارت والصرف فى كرطونة او فوق شي حاجة او ننساهم واحد خمسة ديال الساعا، نعقم البضاععة (خضر، فواكه الخ) بالماء والخل ثم انظف ايدي مزيان بالماء والصابون. والحافظ الله وهكذا تكون سلمتي وسلمتي نائلتك والجيران.
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201 - عابر سبيل الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:40
اللهم اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت
و لك الحمد على ما قضيت
نستغفرك ربنا و نتوب إليك
المرجو الإلتزام بالتعليمات بشكل صارم
فمن تسبب متعمدا في إيذاء نفسه أو غيره فهو ظالم و ٱثم
الأمر يحتاج إلى مزيد من العزم و الحزم
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202 - عبده الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:40
الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله
تهور بعض الناس هو اللي غدي يغرق هاد البلاد
اطلب من السلطة نفي او حبس كل من اخترق حالة الطوارئ حتى تمر الأزمة بسلام

اللهم ارفع هدا الوباء قبل رمضان
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203 - رضوان الطلحاوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:40
مَنْ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ
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204 - جمال الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:40
متى يتم تعميم الفحوصات وتتاح للمجال الخاص حتى نستطيع فحص أنفسنا؟
نتوجه للمستشفى باعراض ظهرت عند حالات مؤكدة بدول اخرى مثل صداع الرأس وضيق التنفس والاختناق فترفض طلباتنا لفحص طورونا بدعوى ان السعال والحمى المفرطة غير موجودة... رغم اننا خالطنا اشخاص قدموا من مناطق الوباء في اوروبا قبل اغلاق الحدود، ومن الطبيعي ان تبدأ الاعراض الان بالظهور (ولو بشكل طفيف) في من نقلت اليه العدوى بالفعل.
نحجر انفسنا حتى داخل المنازل كي لا نصيب ابائنا وامهاتنا، ونحن لا ندري من منا المصاب ومن ليس مصابا !
متى تتيحون للمجال الخاص ورخصون لهم (اي المختبرات) للقيام بالفحوصات؟
ريد ان ندفع مقابل الفحص ان قتضى، ولكن يبدو ان القليلين من يستطيعون الاستفادة من الفحص حتى لو لم تكن اعراضهم متقدمة (مثل الوزير اعمارة الذي قيل انه تم فحصه لمجرد عوداه من الخارج واحساسه بإعياء !! نحن نعاني الاعياء وصداع الرأس وحمى متوسطة، وانا شخصيا نقلت للمستشفى بسبب اختناق لم يحصل معي مطلقا ولم استطع الحصول على فحص لكورونا).
أم تنتظرون الكارثة؟
يجب ان توفر جميع السبل للحد من الانتشار، وكل من شك في نفسه يجب ان يفحص كي يتجنب نقل العدوى !
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205 - منصف الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:40
اللهم إنا نسألك بسر اسمك اللطيف، وبجاه نبيك الشريف سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم و على آله، أن تلطف بنا.
اللهم رحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، و إنا شيء فلتسعنا رحمتك.
اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والآخرة و رحيمهما، أنت ترحمنا، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.
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206 - oussama الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:40
متوقع بسبب بعض التصرفات ديال الجهلة كاينين لي كايقول كورونا ماكايناش كاين لي كايقول موتة وحدة والقضاء اودي لي ما خايفش على راسو شغلو هاداك لكن فاش كاتادي خوك المسلم و عائلتك وجارك و ماكاطيعش ولي الامر ديالك راك ماراضيش وماكاتلتزمش بشرع الرسول ملحوظة عائلة صديقة فالتقدم مينيبارك الرباط هزوها للانعاش بسبب هاد عدم المبالاة الله يشافي كل مريض
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207 - دكالي في السعودية الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:41
اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء يا حي يا قيوم اللهم نسألك بأسمائك الحسنى. ان ترحمنا برحمتك انك على كل شيء قدير
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208 - ريان الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:41
الله الطف بينا راه مازال ناس كتخرج مازال غادي يكونو حالالت اكثر ناس تحاول تبقى فلمنزل ديلهم
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209 - يس الحسيني الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:41
لن يرتدع بعض البشر حتى يدفنوا أحبابهم.
لن يرتدع بعض الناس حتى يموتوا هم و أهلهم على أبواب المستشفيات و هي مملوءة بالمرضى.
استيقظوا!
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210 - حقيقة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:41
هل ما زلتم تفكرون في إدخال المغاربة العالقين بالخارج. بكل تجرد مصلحة هؤلاء في البقاء خارج المغرب ما دمنا نحن عبر القنصليات نساعدهم بطريقة غير مباشرة بإيوائهم في فنادق ومأكلهم. بكل صراحة البلد له عزيمة قوية لكن لا نملك كوادر طبية لها غيرة كالذي نرى بأوروبا ولا نملك اللوجستيك اللازم... دعونا نقاتل كورونا بما نملك وننقذ ما امكن من مغاربة الداخل. لا مجال للمشاعر أو الإنسانية هنا مصلحة 40 مليون أبقى من حفنة مغاربة الخارج السبب أصلا فيما وصلنا له
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211 - Ingénieur lambda الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:41
Pas surprenant et c’est encore très sous estimé! Même avec le confinement ça sera très élevé dans 2 à 3 semaines! Le peu de gens qui se baladent encore dans les rues, qui assurent la continuité de travail sur leur lieu de travail ne respectent pas les règles de distance et éviter les contacts physiques, lavage fréquent des mains....
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212 - عابر سبيل الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:41
أضن أن انتشار الفيروس مر الى السرعة القصوى . زيادة 55حالة في يوم واحد بعد دلك ستكون الواحدة بالمئات ثم الآلاف. المواطنون لم يستوعبو بعد خطورة الوضعية. الكل يخرج بسبب او بدونه بحجة التبضع. اتقوا الله في سلامتكم و سلامة الناس يا بوزبال
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213 - حنبن الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:41
ياربي تلطف علينا أوتشافينا ؟
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214 - حمزة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:41
واش البارحة كانت عدد الحالات المستبدة 680 تقريبا و اليوم 740... غير بلاش ما تبقا تقولو هاد الحالات المستبدة راه غير بنشوفها و كنقارنها مع دول أخرى كتشدني الخنقة .
اللهم ارفع عنا هذا الوباء بأقل الخسائر.
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215 - عثمان الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:41
من فضلكم ا خوتي المغاربة الزمو بيوتكم را هادشي كي خلع الله يرحم والديكم عاونونا نتغلبو و نتجاوزو هاد المرحلة.
را الا طلعنا غادي نطلعو كاملين غرقنا غادي نغرقو كاملين
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216 - yass الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:41
العداد بدأ يرتفع الله يحد الباس. هادشي لا يفرح يجب علينا كشعب اخد الحيطة والحذر أكتر من السابق كما يجب على الدولة اضافة إجراءات احترازية اخرى. يا رب احفظ الشعب المغربي
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217 - Tarik الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:41
اتمنى ان لا نصل الى ما وصلت اليه اوروبا الحاااافظ الله
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218 - bouhsine الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:41
المغاربة الى مالتازمتوش البوت والله حتى أتزاد الحالات الله يرحم الوالدين التازموا بيوتكم
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219 - عبد الحميد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:41
أناشد الشعب المغربي و الذي أنا منهم أن يلتزمو بالتعيمات التي تنصح بها الوزارة و السلطات . ولا تقولو أنا في مدينتي لا توجد أي حالة يعني لا داعي للخوف لكن هنا يكون المشكل .
نسأل من الله العفو و العافية .
إلزمو بيوتكم جزاكم الله خيرا . قبل ما يفوت الفوت .
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220 - Tazi الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:42
لطفك يا رب يالله يا شافي يا كافي يا معافي
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221 - مغربي أصلي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:42
نتائج متوقعة فالمصابون السابقون كانوا على اتصال بذوويهم واصدقائهم
فمزيدا من الحجرالصحي. والناس مازالت غير واعية بخطورة المرض والعدوى
سيرتفع عدد الحالات إذا لم نلتزم بالتعليمات
لكن سيقل عدد المصابين إذا لزمنا بيوتنا واجتنبنا الاختلاط
أنذاك سيبدأ العدد في الانخفاظ
ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذا البلاء.
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222 - Mosi الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:42
اللهم ارفع عنا البلائين...بلاء المرض و بلاء الجهل.
لايزال الناس يخرجون للمشي فقط هنا بفاس...بل في منطقة الليدو هناك راعي غنم يأتي بغنماته ليرعاها وسط تجزئة في قيد التجهيز قرب الليدو والناس هناك جالسون كما انه هناك بائع حشيش جعل من مبنى محول كهربائي في نفس التجزئة مقرا له يأتيه الحمقى ليشترو منه من كل حدب وصوب رجالا و ركبانا.
اعرف انه يصعب على السلطات حصر كل الدواوير بالمراقبة...ولكن من العدل ان تشمل المراقبة كل المناطق ولو مرة كل ثلاثة ايام. كما انصح وزارة الداخلية بتسيير دوريات من سيارات احادية تكون مجهزة بكاميرات لتصوير كل من يخرج للشارع وبعد تحديد هويته يتم التعامل معه اجلا ام عاجلا...
هناك همج من الموطنين في ادمغتهم خمج.
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223 - Mouad الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:42
ارتفاع عدد الحالات متوقع و عادي، تفاءلوا خيرًا تجدوه، مهما بلغ عدد الحالات سابقى متفائل، كنبغيكم بززاف اولاد و بنات بلادي الله الطف بنا ويحفظنا كاملين
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224 - اسامة الرحماني الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:42
اللهم يا رحمان الدنيا ويا رحيم الآخرة نسألك بأسمائك وصفاتك العلى أن تبعد عنا شر هذا الوباء وعن المسلمين جميعا
وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
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225 - احمد مشكور الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:42
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
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226 - ام عبدو الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:42
يااااربي تلطف بنا ياااربي شي كيدير الحجر فدارو باش يمشي المرض شي كيضربلو كل شي فالزيرو ..كلسو فديوركم حنا مزاوكين فيكم..
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227 - اسماعيل علاء الدين الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:42
اكثرو من لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فانها ترفع البلاء
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228 - Nadar الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:42
On ne doit surtout pas s'étonner si le nombre ne fait qu augmenter . Les responsables ont fait ce qu il fallait faire, les médecins et tout le corps médical se sacrifient pour nous et pour que la situation ne s empire. Mais une chose est sûre les gens ne veulent pas se sensibilser. .on dirait que l'ignorance innonde les cervelles. . Voir ce qui se passe dans les pays voisins et le nombre journalier de décès nomalement les gens devraient rester chez eux et jusqu au 20 avril mais au delà. الله اهدينا والله اهدي عباد الله امكتوا في ديارهم
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229 - Max الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:43
هاذا الاسبوع و الأسبوع المقبل سيكون الفيروس في آخر ذروته.

الوقاية الشديدة و النظافة ثم الحجر الصحي هما الحل لتجنب العدوى.
لا تستهينو بالفيروس يا مغاربة قبل فوات الأوان حيث لا ينفع الذهاب إلى المستشفى.
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230 - الياس الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:43
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء و الفتن ما ظهر منها و ما بطن
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231 - جعفر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:43
يجب الرفع من عدد التحاليل بالنسبة للأشخاص المخالطين للمصابين و أعيد التأكيد يجب منع الأسواق الأسبوعية و سويقات الأحياء الشعبية راه هذو غدي يديرو لينا كارثة لقدر الله راه مشي حنا حابسين راسنا فديورنا وناس بالآلاف مخلطين فالأسواق بحالا موقع والو ونتمنى الشفاء للمصابين والرحمة للمفقودين واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
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232 - جواد شهيد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:43
لا أرى اي حجر صحي يجب استعمال القوة و التعامل مع الامر بأكثر جدية . نحن لا نتقدم و لا نحقق اي نتيجة
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233 - مواطن الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:43
على كل مواطن أن يلتزم بإجراءات الوقاية. أرجو من القراء ألا يملؤوا الحيز المخصص للتعاليق بالادعية. والله يقبل كل دعاء دون كتابته أو نشره. الافضل ان نتقاسم معلومات مفيدة .
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234 - سليم -الجزائر- الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:43
الذي يحز في القلب ان الجزائر والمغرب كانت لهم الفرصة الكبيرة لتفادي هذا الوباء بأقل الأضرار لأن اوائل الإصابات كانت مع بداية هذا الشهر تقريبا وكانت اوروبا امامهم كمثال لكن التريث و التأني و اطالة الانتظار نقلهم من مكان المشاهدة إلى وقع الحدث ..
الله يحمي اخواننا في المغرب والجزائر ويرفع البلاء والوباء عن خلقه ويرحم جميع المسلمين احيائهم وامواتهم
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235 - متتبع الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:43
جمع جميع الوافدين مؤخرا وفحصهم في اقرب وقت يحد من الحالات المحلية كالمهاجرين مثلا وخصوصا في مناطق كخريبكة وادزم الفقيه بن صالح لكي لاتكون بؤر كثيرة لاقدر الله في المغرب ولتخفيف الضغط على المنظومة الصحية ديالنا
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236 - reda الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:43
Les deux semaines à venir sont cruciales. La température va baisser, ce qui favorise très considérablement la propagation du virus à une vitesse très très élevée, comme ce qui est arrivé en Italie et en France. Si on résiste et on reste chez soi à la maison les deux semaines qui viennent, après vers la fin d’avril les températures augmenteront et le virus perd sa puissance de propagation et de contagion. Il faut que tout le peuple marocain soit conscient de cette réalité. Restez chez vous les deux prochaines semaines, c’est très critique et très déterminant inchaa ALLAH
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237 - مواطنة حرة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:43
انا تصدمت بهاد العدد غادي هدشي وتيضوبل.الله إحد الباس والله إنجينا ونجيكم اخوتي.توحشت عائلتي والجيران.١٠ يام مشفت حد مشفني حد
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238 - عابر سبيل الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:43
لقد نسيت اخي الكريم الجملة المشهورة : وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".
و لا انتهت مدة صلاحيتها
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239 - الصبار الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:43
نسال الله العافية يارب الطف بنا
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240 - مواطن حر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:44
المرجو من المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي سنتها الدولة والتظامن للخروج من هذه الازمة
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241 - هيام الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:44
ان الخطر الحقيقي الدي يحول دون احتواء الكورونا كون تلت 1/3 الحالات المصابة لا تضهر لديهم أعراض المرض مما يجعله متفشيا وسط أكبر عدد ممكن من الاشخاص-خصوصا منهم- اللدين يستهترون بالوباء لدا ندعو كافة المواطنين والمواطنات باعتبار اي شخص نتعامل معه كأنه حامل للفايروس لنحمي انفسنا وعائلتنا الصغيرة منها والكبيرة وكدا للمساهمة في محاصرة الوباء في ظرف وجيز وبأقل الاضرار...اللهم يا لطيف الطف بما جرت به المقادر..
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242 - Abderrahim الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:44
ان شاء الله سوف تمر الامور بسلام خصوصا بفضل المجهودات الجبارة التي يقوم بها الامن المغربي.
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243 - Houssin soutouri الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:44
ألهم أبعد البلاء علي بلدنا و بلدان جميع المسلمين يارب أخوکم من الرباط أدعوا جميع المسلمين إلتزامهم بتعليمات السلطات والبقاء في المنازلهم
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244 - Moroco الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:44
نسأل الله ان يرفع هذا البلاء اوصيكم اخواني ردو البال الفلوس و السلع اي شيء يجب ان يدخل للمنزل ويعقم ولا تلمسو وجوهكم ابدا الا بعد غسل اليدين بالصابون
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245 - محمد أمين الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:44
أكثر ما يخيفني حقا هو عدد الفحوصات القليلة مقارنة مع دول العالم التي تفحص الحالات آلاف المرات في اليوم، ثم عندي سؤال مهم جدا أتمنى أن يجيبني أي شخص يعلم المعلومة من مصدر موثوق، هل كل هذه الإصابات الجديد هي للأشخاص الذين تراقبهم الدولة في الحجر الصحي أم من عموم الشعب الغير المراقبين ؟؟
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246 - المتوكل الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:44
مزيد من الصرامة مع المستهترين.
اجلس في دارك اخي اختي بنتي ولدي الله يرضي عليكم.
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247 - مغربي غيور الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:44
كنتمنا من السلطات تزيد تظبط الأحياء الشعبية بشكل كبير جدا و بسرعة حيث الوقت ماشي فصالحنا و الله يهدي الناس تلتزم حيث مبغيناش نوصلو الحالة ديال اسبانيا و ايطاليا.والله يحد الباس
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248 - مواطن الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:45
أعلن وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا
دكشي لكنا تنجمعوه في سيمانة ولا في نهار واحد
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249 - نبيل الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:45
55 حالة اضافية هدا لايبشر بخير هذا ينذر بكارثة ادا لم تتخد التدابير الاحترازية فرغم الحجر الصحي والمنزلي فاا عدد الاصابات في ارتفاع اللهم ابعد عنا هذا الوباء
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250 - Salma salima الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:45
نسال الله السلامة ياربي تخرجنا من هاذ المحنة باقل ضرر اللهم برحمتك وفرجك نستغيث يا ارحم الراحمين
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251 - فاطمة الطيابة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:45
يا رب سلم . الارقام في تصاعد بدون فحص كل الناس
هدا فقط الناس التي شكت في حال صحتها و اتضحت مصابة و طبعا الحكومة تفحص المخالطين الاقرباء منهم اما لا يعرفونهم الله اعلم
اتمنى من المتهورين عدم الخروج . اقسم بالله عندي رجل تامني كثيرا و صلبر جالس في الدار لم امشي للمستعجلات خوفا من التقاط الفيروس و ملتزم رغم البطالة و الفقر و حامد الله
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252 - العلمي سفيان الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:45
يا ربي تسترنا جميعا هاد الفيروس ما معاهش لعب بقاو فداركم
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253 - إلتزموا أترجاكم بالتعليمات.. الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:45
الله يلطف بنا.
51% أجانب و %49 مخالطين...
الحجر المنزلي بالقوة هو الحل...
غير هذا يبقى كل ما تبنيه الدولة، مجرد حبر على ورق.
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254 - علي بن لحسن الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:45
اللهم ربي نسألك اللطف عند المقادير عند نزولها وبعد نزولها مع رضاك الأكبر اللهم احفظنا من الأوبئة ماظهر منها وما بطن واحفظنا من الكوارث الطبيعية والاوبات والزلازل والفيضانات وجميع الأشياء المدمومة واحفظ ملكنا ووفقه للخير واعنه عليه اللهم كن له وليا ونصيرا
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255 - Jamal الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:45
المرجو من السلطات إبراز "العين الحمراء"... وإطلاق يد الجيش والدرك والشرطة ودعمهم بقوانين جنائية زجرية استثنائية خاصة بالوضع...
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256 - فاطمة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:45
يارب سلم يارب ..الارقام اصبحت تتضاعف بسرعة مخيفة والبعض منا لازال يأخذ الامور بسخرية ..إلزموا بيوتكم هداكم الله ..حافظوا على أسركم وعلى ابناء بلدكم ..
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257 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:46
لطفك يا الله , اللهم رحمتك اللهم عجل بالفرج
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258 - الشرقاوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:46
لقد ارتفعت وتيرة الإصابات وهذا دليل على ان هناك عدد كبير من حاملي الفيروس بدون أعراض المرض .السبيل الوحيد هو الابتعاد عن بعضنا البعض و لو داخل المنازل . ابتعدوا عن بعضكم البعض حتى نقضي على هاته المصيبة.
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259 - Hassan الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:46
ندعوا الله ان يحد البأس. أخواتي إخواني، إن الدولة تحت قيادة صاحب الجلالة نصره الله بكل صراحة تدير هذه الأزمة باستياقية و بحكمة كبيرة و شكرا للأطباء و الممرضين و السلطة ، شكرا كذلك لأصحاب المخابز و الصيدليات و المحلات التجارية و الدكاكين و كل من يسهر على تجاوز هذه المحنة، الان الحل عندنا و لايجب أن ننتقد الدولة غدا اذا ارتفع هذا العدد بشكل كبير، الحل الوحيد الالن هو نكلسوا فدارنا تحمي نفسك و أقرب الأقرباء ديالك و تحمي بلادك وشكرا
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260 - براهيم الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:46
من الملاحظ أن الوباء يضاعف الإصابات كل ثلاثة أيام رغم التدابير المبذولة ولا يمكن اقافه فهو من يحصرنا وليس نحن من نحاصره. لذالك فجهاز المناعة لدى الإنسان هو الذي سيحسم الأمر وليس التدابير الحكومية
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261 - fadwaa الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:46
ياربي تسترناىيا ربي ارفع الوباء عننا
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262 - يوسف الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:46
من الطبيعي زيادة مثل هذه لأننا في الأسبوع الثاني منذ توقيف الرحلات الجوية وستظهر حالات المخالفين الذين كانو في مرحلة الكمون خلال الاسبوع الحالي و الذي يليه.
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263 - Rayyan الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:46
اللهم اننا نعلم علم اليقين انك غاضب علينا اشد الغضب لاننا تفننا في المعاصي والدنوب لكنك انت الرحمان الرحيم اللهم نسالك برحمتك التي وسعت كل شىء انت ترحمنا يا ارحم الراحمين
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264 - youness الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:46
ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يلطف بينا، أصبحنا في العد التصاعدي.
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265 - Hajar الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:46
السلام هل ممكن معرفة الحصيلة حسب المدن والجهات تلله يلطف بينا
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266 - karima الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:46
استحلفكم بالله ان تبقو في بيوتكم الامر خطير حفظ الله المغرب والمغاربة
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267 - ولد البلد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:46
الرفع من الحجر الصحي مع نقص ساعات العمل والمشتريات عوض 12h نجعله 06 الساعات كافية . مع المراقبة الصارمة أثناء هده الساعات . اللهم سلم . وا الشعب وا الشعب وعونونا وعونوا راسكم . راه غادين تسببوا في الضرر القاتل لخوتكم وحبابكم ومغديش ينفع الندم . اللهم سلم اللهم سلم. حفظكم الله إخوتي وسائر البشرية جمعاء . طبقوا ماقاله رسول الله . لا تخرجوا إلى الوباء . وستفرج ان شاء الله . وما يلقاها الا اللذين صبروا وما يلقاها الا ذو حض عظيم .
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268 - مغربي من إسبانيا الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:46
استعينو بالله واصبرو اخوتنا في المغرب وعليكم بالمكوث في البيت اتبعو امر السلطات راه فيها الخير ان شاء الله تعالى . الله يشافي ويعافي الجميع
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269 - متتبع الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:46
الله يستر ويحفظنا منوهًا الوباء الخطير. وهذه هي نتاءج عدم الالتزام الصارم بتعليمات السلطات الأمنية والصحية والتهو والاستخفاف بهذا الوباء رغم ماكنا نراه بما فتك قربنا في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.وما خوفي أعظم. والله احد الباس. إذن على كل واحد منا أن يلتزم أكثر من الممكن وكل واحد في موقعه لمحاربة هذا الداء. وتلتزم بالمكان في منازلنا وخاصة أيضا نظافة اليدين جيدا بالماء والصابون مرأت عديدة ومتكثرة في اليوم لأن هذا الفيروس يلتصق في اي مكان لانتصوره. فبهذا قضت الصين عليه بالتضامن والوعي والالتزام .و نتوكل على الله .
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270 - TAZAI الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:47
هل حقا نحن قادرون على تجاوز هذه المحنة
مع الاسف خطة انتظار خروج الفار المريض لن تنفع
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271 - حداوي مغربي مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:47
رحمتك يا رب العالمين....يا لطيف يا لطيف يا لطيف اللهم احفظ البلاد و العباد...اللهم كن عونا لجميع الساهرين على صحتنا و أمننا....
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272 - بونس الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:47
لاحول ولاقوة الا بالله. اللهم رحمتك نرجوا....حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ
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273 - Najim ben الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:47
هل عدد 225 من المصابين فقط ؟ يعني الاموات و المعافين خارج هذا العدد
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274 - رحاب الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:47
الحيوان لي عاشر الديناصورات ولازال يعيش مع الانسان هو السلحفاة لحقاش داخل بيتو حامي راسو فيليز يالمغاربه كونوا اكتر حزم واكتر انضباط هدا رقم خطير ادا ما قارناه بمجال صحي ف بلادنا والله اليوم شفت ف احد القنوات الاسبانيه مستشفيات مدريد ناس ملاوحه ف الارض ف منظر كيقطع القلب ارجوكم راه الامر خطيبر بقاو فبؤوتكم
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275 - يوسف عثمان الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:47
لا حول ولاقوة إلا بالله .أيها المغاربة الوقاية خير لكم من العلاج..
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276 - مغربي حر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:47
أنا ولد خالتي راه فبلجيك بلا وراق تعادى بفيروس كورونا وتيمشي لسبيطارات حتى واحد مقبلو حيت لوراق والو تيهدر معانا ابيل فيديو واحد خالتي لب كتقوليه عصر ليمون وشرلو وكول تومة وشرب زيت بقا هكاك سيمانة قالينا شربت شي جوج يترو دزيت ولحامض تيكول وصاف وتومة تيكولها بزيادة الحمد لله تشافى منين تشافى صاف فشلو ليه رجليه بداك دي لي كان تايكل نشى لسبيطار بقى تيغوت عاد دخلوه قالو ليه دابا صاف راك بريتي الحمد لله هادي رسالة لي معندهومش لوراق بقاو فديركوم نهار يعمرو سبيطارات والله ميعقلو عليكوم
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277 - ملاحظ الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:47
يجب فرض حظر التجوال الكلي، قبل فوات الأوان،
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278 - BRAHIM LUX الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:47
الى اصحاب الدعاء واللهم،اقسم لكم وخا تبقاو دعيو وديروا قيام الليل،الدواء مغاديش ينزل من السماء..
كنتمنى من علماء الغرب الكافر ينقدونا..
الاعندكم شي دماغ فكروا به،اوشوفوا هدا الاه لكتعبدوا فيه ممسوقش اصلا.
الكعبة وخوا ليه كورونا..
الحل هو اابقاء في المنزل
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279 - عبذو الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:47
الله ي لطف ب العباذ اللهم نسالك السلامةوالعون
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280 - محمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:47
العدد في تصاعد الله الطف بينا . مزيدا من الالتزام كلس فدارك
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281 - سعيدو الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:47
اعتقد أن الأرقام ما زالت في المتناول
المشكل الأكبر للمغرب هو عدد التحليلات ضعيف جدا مما يساعد على انتشار الحالات التي لم يكشف عنها للفيروس
تركيا اليوم اقتنت 50 الف جهاز للكشف المبكر من الصين و 300الف في الطريق
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282 - شكيب الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:47
الله يحفضنا هادشي كيخلع 225 بزاف
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283 - JAOUAD. الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:47
Il est alors temps de passaer à la tolèrence ZERO pour toute personne violante les mesures exeptionnelles adoptés par les autorités compétentes.
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284 - محمد لعيوني الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:48
الامر خطير جدا. الزموا منازلكم.من فضلكم. واجعلوا ااساعة الرابعة اخر توقيت للخروج .واش غادي اجيب هاد بنادم كاع من الزنقة .حتو واحد مغادي اموت.السوريون هادي تسعة سنوات اهما عايشين بوالو في الخلاء بدون مقومات الحياة اموقع ليهم وااو. يجب الضرب بيد من حديد .فالاشكال ان من يتجول لو كان سيؤدي نفسه لتقبلنا قراره .ولمن سيؤدي اسرته واصدقاءه وابناء الحي والمجتمع.ادن هدا ينطبق عليه القتل الغير العمد .او الانتحار .
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285 - هسبريس الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:48
عجبا...!!

أمس: عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 685 حالة
اليوم: عدد الحالات المستبعدة 740 حالة

هذا يعني أن جميع التحاليل اليوم طلعت إيجابية.

لطفك يا الله
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286 - متفائلة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:48
اهنا قراب نوصلوا ل pic نتمنى نفوتوا هاد الأزمة في اقرب وقت. يا ربي
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287 - عبدو التاجر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:48
نسأل الله السلامة والعافية يارب العالمين اللهم أحفض المسلمين في كل مكان
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288 - أبو فراس الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:48
اللهم ارفع عنا الوباء واكشف الداء . إنك تعلم لا حول لنا ولا قوة
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289 - بدر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:49
إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي عبادك وتمدّهم بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير
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290 - بلعيد بلعيد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:49
اعتقد شخصيا أن الأرقام المعلنة .لاتعبر بالضرورة عن الحقيقة المرة التي وصلنا إليها .
يكفي أن الأسرة المخصصة لاستقبال المرض بوباء كرونا حجزة بالكامل .الله غالب.
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291 - متسائل الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:49
أين هي التفاصيل على حسب التوزيع الجغرافي
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292 - متتبع الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:49
من لم يلتزم بالحجر الصحي تم اصطياده بنجاح،
هناك صياد بالخارج اقوى من Predator أو Godzilla أو ديناصور من العصر الجوراسي فحتى امريكا مخلصة العالم في افلامها الهوليودية لم تسلم من هذا الصياد الفتاك الذي لا يمكن قتله لأنه ميت اصلا فلا باتمان أو سبايدرمان قادران عليه سوى الواحد الأحد الجبار الذي لا إله إلا هو،
أمريكا بقيت تتخيل الكوارت حتى جاء كائن ميت يكلفهم 800 مليار دولار كل اسبوع.
الحل لكي لا يتم اصطيادك إلزم عتبة بابك و إن إضطررت للخروج عقم كل ما تدخله للبيت من حذاء و ملابس و بضائع،
نسأل الله العفو و العافية،
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293 - الصحراوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:49
المواطن لازم يعرف اننا لم نصل ذروة انتشار المرض هذه فقط نتائج تهور ولا مبالات المواطنين سابقا مزيدا من الوعي والانضباط بالحجر الصحي في المنازل ولا نعتمد على السلطة وحدها فمن الصعب توفير قوة عمومية لكل حي لازلنا في مرحلة من الممكن فيها السيطرة على الوباء ان التزمنا بالتوجيهات بتطبيق حالة الطواريء الصحية
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294 - محسن التازي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:49
المرجو كم عدد التحليلات التي تفحص في اليوم
الارقام مهولة كل يوم يعني واحد يكون خالط على الاقل 12 الشخص و كل 12 شخص خالط 12 هي مصيبة
ساموت جوعا في البيت و لن اخرج حتى يحن الله
الا جابتنا الحكومة ما ناكلو الله يكثر خيرها ما كاينشاي الرحمة نتاع الله
ويلي ويليويلي هده الاخيرة نتاع الفقراء في المغرب
الاغلبية صفر درهم كل شيء غالي و الخطر في الشارع من الفيروس اضافة الا ما كانش الدعو للفقراء سنسمع الاخبار المنازل تسرق لان الاغلبية فقراء
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295 - ما فاهم والو الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:50
السلام عليكم احصائيات غير دقيقة ؟؟؟؟!ربما الناس المصابيين اكتر بل أكيد ؟؟؟؟! الزمو مساكنكم مساكنكم ؟؟؟! الدول المتقدمة ولم تجد حلولا رغم امكانياتها الضخمة ؟؟؟! اما نحن الأمراض البسيطة هلكتنا ؟؟؟؟! بلا كورونا أمراض بسيطة تقتلنا ؟؟؟! ما بالك بكرونا وقلة بل انعدام الإمكانيات ؟؟؟! الزمو منازلكم
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296 - مغترب1 الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:50
في هولندا بداؤو في جمع الدم عند المرضى اللي تشفاو من كورونا لتجريبه في علاج المصابين الجدد الناس اختارت مبدأ احسن وسيلة للدفاع هي الهجوم
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297 - مواطن الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:50
بدأت الإعداد تتضاعف نتيجة المخالطة للمصابين الأولين القادمين من الخارج.وننتظر الاسوأ. اللهم احفظنا اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا غضبك اللهم ارحمنا.امين يارب العالمين
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298 - فهداوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:50
ممكن تحدد لينا المدن بطبط لي فيها هاد فيروس ماشي تشركو لينا رمضان مع شعبان بحل سطات و دار البيضاء جمعينهم بزوج مدخلين معاهم برشيد والبروج كين شحال من بلدية مابين هاد المدينة
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299 - Othmane Mourad الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:50
لله الأمر من قبل و من بعد. و لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا فإنا مسلمون.
اللهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدىء يا معيد، يا فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، و بقدرتك التي قدرت على جميع خلقك، لا إله إلا أنت، يا غيات المستغيتين أغتنا، يا غيات المستغيتين اغتنا، يا غيات المستغيتين أغتنا...يا حنان يا منان، يا ذا الجلال و الاكرام. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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300 - Achrafix الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:50
عودة الحياة الطبييعية مستحيلة و قد تمتد الى العام القادم

كل المؤشرات تشير ان الازمة طويلة الامد

لم نصل ل 200 حالة بعد و بوادر الفشل في مواجهة كورونا تلوح في الافق

النظام الصحي بدون كورونا متهالك و من مر بالمستشفيات المغربية يعرف ما اقول

واقع المستشفيات غير ما تصوره قنوات الصرف الصحي الوطنية

الفساد مستشري و اموال التبرعات لا نعرف مصيرها

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الله يلطف وصافي
العالمي الزعيم
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301 - الخبشي بوردة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:50
وا عباد الله و بقاو في داركم واك واك الحق
أول مرة كنشوف الحكومة دايرة ألي عليها و الشعب لا .
الله يرحم الوالدين لما بقاو في داكم راه هد الشي مافيهش الضحك
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302 - أيوب الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:50
يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث
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303 - كريم الضرييف الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:50
ياربي تحفضنا ولينا مخلوعين والله وولينا معدبين فدخولنا وخروجنا من المنزل وموسوسين بزااف بسبب هد الوباء وياربي شوف من حالنا راه مانقدوش عليه وماعندناش امكانيات باش نواجهوه يارب
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304 - عثمان الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:50
الله يحضر السلامة العدد غادي وكيتزاد الله ينزل العفو ويرفع عنا البلاء
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305 - تازي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:51
الأمر أصبح خطيرا أتوقع تمديد حالة الطوارئ,اللهم الطف بعبادك.
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306 - واحد من الناس الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:51
في الاسبوع القادم سيكون الفيروز في دروته والقادم أفضع هنا في ايسبانيا سبع ميءة حالة دابا فهمتوا بأن مهرجان موازين لا يصلح لشيء، فسنوات موازين والمهرجانات الماجنة ، كانت كافية لبناء مستشفيات وتشجيع البحث العلمي، دمرتم البلد !!!
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307 - Kamal الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:51
مايحدث غريب جدا ... الناس في المغرب و العالم عوض الرجوع لله نراها زادت من منسوب الحياة الشيطانية وهي في المنازل سواء برفع صور او فيديوهات او منشورات خادشة للحياء .. لأادري إن كانوا يدرون ان هذه الجائحة لا تبقي ولا تذر لااعلم ان كانوا يعلمون ان الوضع سيء جدا و بان السفن صارت تسرق في عمق البحار من دولً أخرى محملة بالأدوات الطبية إلى حتى الغذاء العالم صار مغلقا و أنانيا بسبب كورونا امريكا و فرسنا و إيطاليا وأسبانيا تبكي وتعلن الاستسلام و تفويض الأمر للسماء وًالمغاربة ولو طبقوا الحجر فانهم بدون ادراك لاجراءات الوقاية ماغاضني اكثر قائد يصفع الشبان ليلا بقفازه المتسخ على الوجه من يدري انه مصاب واصاب الشبان الذين سيصيبون الأهل !! المغرب لم يدخل بعد جحر كورونا ومع ذلك الدم نفذ ماذا نفعل مع الانعاش و مستلزمات الوقاية و عدد الأطباء و قاعات العزل ... القادم أسوء علينا إن لم نكف عن السخرية وًالشماتة من كورونا ونحن في المنازل فكورونا قد تلقننا درسا لن ينساه التاريخ
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308 - Aziz الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:51
اللهم الطفب بنا يا رب
لاحول لنا ولا قوة لنا الا بك
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309 - O.m. الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:51
النتائج لا تبشر بخير. إرتفاع ب30 في المائة. رغم محدودية عدد الإختبارات.
عليكم بالطريقة الصينية. تخصيص قاعات لحجز المصابين من الآن قبل فوات الآوان و أتكلم عن قاعات لإستقبال كل واحدة 1000 إلى 5000.
يجب حجز من كانوا على إتصال مع المرضى و رفع عدد الإختبارات.
فلا أحد يصدق أن في الصين مات فقط 4 ألف بل مئات الآلاف هده هي الحقيقة.
يجب توزيع المواد الغدائية على الأسر الفقيرة بوضعها أمام منازلهم و من ترامى عليها يحاكم 5 إلى 10 سنة سجن.
إحترام مسافة متر و نصف بين الأشخاص في الشارع بل حتى داخل قاطرة الترام.
التعقيم, فالصين إستعملت كمية 600 طن في التعقيم لا أعرف الرقم بالضبط.
حماية الاطباء و الممرضين فعدد وفاتهم و إصابتهم كبيرة في الدول
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310 - صلاح الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:51
.... خاص الشينوا يعتقونا .....تناكت علينا
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311 - روشدي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:51
تحية الأطر الطبية.بقل المقاييس..اللهم الطف بنا يارب اللهم صلي على سيدنا محمد ..ولا نقول الا الامر لله..عزوجل
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312 - عبدالله الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:52
السلام عليكم.
سترك ياب . اللهم احفظ البشرية جمعاء من هذا الوباء اللعين
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313 - nora الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:52
يارب تحفظ بلادنا منكل شر
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314 - kamal77 الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:52
ان كان الفيروس يبقى مدة سبوعين دون اعراض وفي بعض الاحيان لا تضهر الاعراض نهائيا فالحجر الصحي يجب ان يبقى مدة طويلة. خصوصا بوجود عاءلات كبيرة ممكن ان لا تضهر فيها اية حالة الا بعدما انتهاء مدة الحجر ما سيعيد الامر الى بدايته.
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315 - عبدالله الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:52
اظن اننا قد وصلنا لفترة الذروة و ان شاء الله بعد ايام سينخفض منحنى الاصابات ليصل الى الصفر. السلطات تقوم بعملها وفق الامكانيات المتاحة والكرة الان في مرمى المواطن هو وحده من بيده وقف زحف هذا الفيروس القاتل. رجاء الزموا بيوتكم فالامر لا يقبل الاستهتار،
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316 - متتبعة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:52
تداعيات اسابيع التسوق واللهطة والازدحام الشديد وحصيلة العدوى في ارتفاع متزايد..يا ربي تلطف ياربي
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317 - امين الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:53
معدل الإصابات بدأ يتضاعف بشدة، نرجوا من المغاربة الالتزام ثم الالتزام بقواعد الحجر الصحي حتى لا تخرج الامور عن السيطرة
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318 - mariwari الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:53
نرجو منكم اخبارينا بجميع التفاصيل عن الحالات المسجلة انا مدن سجلت فيهم الاصبات
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319 - بن يوسف الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:53
حصيلة تخوف نرجو من سلطات توضيح و تبيان أماكن البؤر
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320 - Youness334 الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:53
عدد الاختبارات اليومية قليل جدا، يجب على الدولة استيراد اجهزة الاختبار وتجهيز باقي المستشفيات الجامعية بقاعات للاختبار.
255 إصابة لا تعكس مدى تفشي الوباء في بلادنا.
اللهم احفظنا واحفظ جميع الناس من هذا الوباء
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321 - عبدو من وزان الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:53
لي مازال كيقول: علاش الحالات كل يوم كيزيدوا يرتفعوا رغم الحجر الصحي وحالة الطوارئ؟
الجواب بكل بساطة هو أن هاذ الحالات كان انتقل ليها المرض قبل ما يتم تطبيق حالة الطوارئ، كما هو معلوم فالمرض كيمكن يبان حتى بعد مرور 14 يوما وبالتالي كنتوقعوا أنه خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل عايتزادوا حالات آخرين. ثم أنه ما خصناش ننساوا هاذوك لي كيجتمعوا مخبيين فالليل راه حتى هوما عايساهموا في ارتفاع عدد الحالات خلال الأيام المقبلة.
طبعا الحل بيدنا وهو: بقى فدارك تحمي راسك وتحمي خوك.
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322 - الكرموسي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:53
اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا يا أرحم الراحمين انت القوي و نحن الضعفاء يجب تطبيق حالة الطوارئ ولو اضطر الأمر لإستعمال القوة المفرطة في حق بعض حتالات المجتمع الدين لايبالون حتى بصحة آبائهم و أولادهم و الضرب بيد من حديد لكل من لا يطبق أوامر السلطات
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323 - الباجي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:54
السلامة يا رب اللهم ارفع عنا البلاء .. امين
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324 - Hamza الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:54
الاخوان في هاد الظروف الحرجة أكثروا من الدعاء ولا تنسوا أن باب التوبة دائما مفتوح،و طبقوا أساليب الوقاية لي نصحات بيها وزارة الصحة.
قال الله تعالى: [قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ] [الزمر:53]
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325 - انيا الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:54
وعباد الله و خليكوم في داركم وراه وزراة الصحة قالت ليكم معندهاش طاقة استعابية كبيرة
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326 - مهاجر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:54
الهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا كريم يا ذا العفو العظيم
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327 - علي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:54
كم عدد التحاليل اليومية .يجب عمل أكبر عدد من التحليلات. وراه خائنا نديرو بزاف ديال لبتيست فنهار اعيباد الله باش. نعرفو.ماشي تيتكولا بنادم .
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328 - أمير الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:54
ما حدها تقاقي وهي زايدة في البيض الله يحضر السلامة وجب على المسؤولين إيقاف أي نشاط للعمل أو الخروج على الأقل لمدة 20 يوم كي يستقر الوضع غير هذا فنحن ذاهبون للهاوية اللهم الطف بنا واحفظنا من هذا الوباء اجمعين
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329 - لطفك يا رب الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:54
اللهم نسألك اللطف...طلب منكم المكوث في بيوتكم مخافة نقل الوباء إلى أحباىكم...ولم تفعلو...لم تجربوا مرارة فقدان صديق بهذا الوباء....أنا جربته يوم الجمعة...أدخلو منازاكم وحافظو على من تحبون...اللهم ألطف بنا فنحن لا طاقة لنا إلا بك أنت مولانا.
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330 - Wak الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:54
اللهم احفظ بلدنا وبلدان المسلمين من هذا الوباء برجمتك يا ارحم الراحمين.
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331 - youssef de sygh الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:54
هاد شي مزال في تزايد رغم الاحتواء بالحضر التجول ونصائح المسؤولين الدين نتمن لهم هدا العمل الرائع مشكورين
المهم لازم أن تكون مساعده من الشعب وهي الالتزام بالنضافه والتعقيم كدالك الجلوس بالبيت اد لم يكن مبرر للخروج
إخواني المغاربه وغير المغاربه هدا الفيروس المدمر خطير جدا المرجوا منكم الوقايه
الله يحد الباس
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332 - سويسرا الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:54
اللهم لا نسألك رد القدر، ولكن نسألك اللطف فيه.
آمين يارب العالمين.
آمين يارب العالمين.
آمين يارب العالمين.
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333 - مجيد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:54
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أخفض بلدنا هدا نتيجة التهور واللامبالاة والازدهار في الأسواق خصوصا الأحياء الشعبية كأن شيئا لم يقع فلننتظر المزيد من الاصبات نتيجة تهورنا
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334 - Ahmed palamos الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:55
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحمي البلد ويذهب عنا البلاء اللهم كن مع اخوتي المغاربة وساىءر المسلمين في ك ل مكان يارب العالمين
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335 - سلام الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:55
الله احادر الباس اخوتي المغربة الكونتور غادي بسرعة كبيرة خاص الحيطا أو لحضار قبال ميفوت الفوت بقاو فديركوم الله ارحام لكوم الوليدين
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336 - IYAD الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:55
الله يحفظنا يارب هد شي ولا كيخلاع التزمو بيوتكم لنحد من انتشار هذا الوباء انشاء الله
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337 - الزنقة 23 سيدي قاسم الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:55
رسالة إلى الجهلاء و أصحاب الكلخ خليك فالدار يا نعيشو كاملين إلا خرجتي انموتو كاملين ، وأصحاب مراكز النداء يجب عليكم إيقاف الخدمة الحياة البشرية
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338 - mostapha الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:56
التزموا البيوت و استغفروا ربكم فهو يقول في سورة الانفال (وما كان ربك معذبهم وهم يستغفرون) لنكثر من الاستغفار وندعو ربنا يرفع عنا الغمه و البلاء
استغفر الله استغفر الله استغفر الله
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339 - داوي خاوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:56
متيقن ان الإصابات بالآلاف لان طريقة و بطئ الفحص لا تعبر عن الحالات الحقيقية و حالات الشفاء بطيئة و قليلة لكن نسبة الوفيات قليلة و هذا ما يطمئن٣
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340 - مكناسي كوفيدي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:56
هل إستشعرنا الآن قوله ﷺ: ○مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا○
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341 - Tagrawla الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:56
هذا أمر طبيعي ستتكاثر الحالات في الأيام القليلة المقبلة لأن هذه فترة ذروة تفشي الوباء وبعد أسبوع تقريبا سينحسر ان شاء الله. خصوصا إذا التزم المغاربة بالحجر الصحي
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342 - السيد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:56
والناس مازال كتخرج راه خاص الݣوم اجي باش تخوا الاحياء عقلية خاوية التضامن والمساعدة هي كل واحد إشد فبلاصتو راه محنة وادوز نكونو واعيين باش منوليوش ضحكة اللي سوا واللي مايسواش هنا فين إبان المعدن ديال المغاربة
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343 - مقيم بالصين الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:56
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، انخفاض عدد الحالات رهين بمدى صرامة السلطات لإبقاء الناس في بيوتهم، كذا كل مواطن يحتاج كمامة ذات الاستعمال الواحد عند كل خروج من البيت في الضرووة القصوى حتى تقل نسبة العدوى) انا شخصيا مقيم في الصين و يمنع على كل من لا يرتدي كمامة الخروج من المنزل او دخول اماكن التسوق او المحطات... ( كذا لبس الكمامة حتى وان لم يحم كليا من الفيروس فإنه يحد من عدد الفيروسات التي تهاجم جهاز المناعة، فإذا هاجم مثلا 10 فيروسات و 1000 فيروس شخصين لهما نفس المناعة فالذي تعرض ل 10 لدى جسمه وقت اكبر لصنع مضادات اجسام تقيه الفيروس من الشخص الثاني، ما يعني امل في التعافي اكبر.
كذلك نحتاج تحاليل مخبرية اكثر!
هذه فرصة للمغرب كي يبت لدول العالم انه استطاع ان يتضامن مع الشعب كي يكبح الفيروس، هذه السمعة سيكون لها تأثير على الاستثمارات الخارجية المباشرة، السياحة نسأل الله ان يغني البلد عنها، نريد اقتصادا قويا يعتمد على الانتاج المحلي والصناعة لا على ميادين هشة.. حفظ الله الجميع
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344 - zakaria الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:56
خلعكوم الرقم ؟
هادو غير الارقام الرسمية فما بالك بالناس اللي مراض و مامعروفينش و تاينشرو المرض
الدراسات تاتقول ان عدد الحالات اللي مامعروفاش يقدر يكون اكبر من الارقام الرسمية باكتر من 27 مرة
يعني يقدر يكون حاليا فالمغرب اكتر من 6000 مصاب تاينشرو فالفيروس بلا مايعرفو
فـ من الاحسن الواحد ياخد الامور بجدية و إلا غادي يكون هو المصاب التالي و لو تقدر تكون صحتو مزيانة إلا انه يقدر يكون سبب فموت ناس اخرين
#نبقا_فداري_باش_نحمي_بلادي
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345 - انوروك الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:56
بحكم عملي الذي يفرض علي مزاولته
ارى في الاحياء و الازقة و الشوارع لا تنقطع من المارة و البشر بكل فئاتهم
لا نلوم لا الحكومة و لا الوطن و لا المستشفيات إن تفشى الوباء بيننا نلوم فقط انفسنا لاننا شعب مستهتر يفضل الخبز و الخضر و الاكل على حساب صحته و صحة عائلته.
شعب مستهتر يخرج احيانا من اجل اشياء تافهة كلانترنيت كانها من الضروريات و ينسى انه ربما بخروجه كتب على نفسه و اهله الهلاك
التخلف و الجهل و العنترية و عدم الانصياع للاوامر العليا يؤدي الى الخراب.
اصبحنا نخاف على انفسنا لولى العمل المجبر على تاديته لما خرجت و لو ساعة واحدة.
يا عباد الله راه مافيها والو الانسان يبقى في منزله و يقضي بلي كاين ياك اغلبكم كان يقول اعيش بالخبز و الشاي و لا هذاك كانت مجرد اسطوانة ترددونها لكي تجلبوا انتباه الاخرين اليكم.
اجيبونا ما احسن ان تبقى في منزلك و تحاول ان تقضي بما لديك ولو باقتصاد و تنجو بنفسك و عائلتك او تخرج لان بطنك لا يطاوعك من اجل التبضع او من اجل الانترنيت و تصادف الوباء و يقضي عليك و على عائلتك.
و الله و مرض احدكم سوف يموت في منزله الحالات في ازدياد الله ما اني قد بلغت
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346 - احمدخبان الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:56
نحن في حاجة إلى الوضوح الضبابية تزيد من حدة الخوف عند كبار السن الإعلان الاول كان بعدد المصابين بالمدن والثاني والثالث بالعدد في الجهات أما الرابع فالعدد الإجمالي وبالنسبة لا افهم لماذا نحن في حاجة إلى المعلومة الواضحة وضوح الشمس في نهار جميل.
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347 - zinebelafdel الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:56
والله هدشي بزاف يا ربي السلامة
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348 - slm الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:57
يالله صافي هادشي لي بغيتو ودخلو لديوركم قبل ماتولي 10000
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349 - Imad الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:57
لقد مللت من هذه الأخبار، أنصحكم بمشاهذة البرامج الوتائقية، و أترك الأمر لله القوي اللطيف الرحيم.
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350 - باريسي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:57
هدا كان منتضر لتلك التجمعات العشوائية التي خرجت في الأيام القليلة الماضية للأسف الشديد الله ارضي عليك أخوتي لمغاربة إلتزمو بيوتكم حتى تعود عجلة الحياة للدوران بشكل عادي صحيح الله أحسن أعوان الجميع الضرفية لي حنا فيها صعيبة ولكن ما فيها باس نصبروا ونلتزمو بالتعليمات حتى نتغلب على هدا الفيروس الخطير والصامت
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351 - Hamza الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:57
إرتفاع نسبة الإصابة في هذه الظروف أمر طبيعي و لابد أن يرتفع حتى يصل الذروة تم سيعود إلى الانخفاض في حالة ما التزم الناس بيوتهم و التزموا بالتعليمات

بكل بساطة الحالات الجديدة التي يتم الإعلان عنها حاليا هم أشخاص أصيبو في الاسبوع الأول عندما كان المواطن غير مبالي بالفيروس و كان الاتصال كثيف بالأشخاص و كما هو معلوم لا تظهر الأعراض إلا بعد 14 يوم أو اقل

لهذا المرجو عدم الفزع من الأرقام المعلنة وتوقعوا عدد أكبر في الأيام المقبلة لكن بمجرد أن تصل الى الذروة ستعود إلى الانخفاض ثم القضاء على الوباء باذن الله أولا ثم بالتزامنا بالتعليمات الصحية

#خليك_فدارك
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352 - الإنضباط الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:57
هادشي لا يبشر بالخير ازدياد عدد حالات الإصابة يعني عدم انضباط السكان باجراءات الحجر المفروضة علي كامل تراب المملكة وبالتالي يجب الضغط أكثر لإلزام السكان علي دخول منازلهم والإتصال بالمصالح المختصة اذا احسوا بأي طارئ مثل ارتفاع درجة الحرارة او السعال.
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353 - أحمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:58
هذا الإستهتار بهذا الوحش الذي يدخل إلى البيوت دونما إستأذان سنندم ولن ينفع حينئذ الندم والله ثم والله إن لم نلتزم بيوتنا لمدة شهر أو أكثر سنذرف بدل الدمع دما ٱلتزموا بيوتكم حفضنا وحفضكم الله يا رب لطفك ورحمتك وسعت كل ڜئ
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354 - هشام الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:58
هادشي غادي ويتزاد، بقاو في ديوركم!
كنتعجب من شوحدين في دريبتنا، كقولها الشرطي علاش كتضحكي!!! (محيت قال ليها دخلي لدارك)
دبا تهجرو :)
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355 - ربيع الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:58
أتوقع أن يرتفع عدد الإصابات أكثر وأكثر في القادم من الأيام إن لم يحترم المغاربة قانون الحجر الصحي ومادامت السلطات تتساهل مع المخالفين لذلك وجب تطبيق القانون وإلزام أقصى العقوبات على المستهترين وإلا فالأسوء قادم.
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356 - الزيار الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:58
عادي الى كان من المزولين هنا في خاص يشد دارو باش نعرفو المصابون باش يتحد الفيروس القضية خاصها الزيار اكثر من الازم عا الما الخبز يعيش بنادم في الوقت
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357 - aroub الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:58
السلام عليكم ور حمه الله تعالى وبركاته اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله لا تخافوا ولكن احذروا وخدو بالاسباب ولله المعافي يااحبابي
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358 - Sana الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:59
لطفك يا رب اللهم الطف بينا نتما الالتزام بالحجر المنزلي وبفرض الصرامة في التعامل مع المتجاوزين
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359 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:59
هاذ شي غادي كاي تزاد يارب ترحمنا.......
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360 - مواطن حر الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:59
نتمنى ان تستعمل الهليكوبترات في نقل المرضى المصابين من الجهات البعيدة ( كدرعة تافيلالت.بولمان.ازيلال.. والاقاليم الجنوبية ..) اضافة الى سيارات الاسعاف المزودة بالات الاكسجين ..واستعمال الكلوروكين كدواء تبين فعاليته خصوصا وانه متوفر بالمغرب ويجب توفيره في كل المستشفيات التي يعالج بها مرضى كورونا..نسال الله تعالى لهم الشفاء العاجل...تحياتنا الخالصة للاطباء والممرضين ورجال الامن والقوات المساعدة والدرك الملكي وكل من يساهم في مساعدة الوطن والمواطنين للتخلص من هذا الوباء
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361 - noha tazi الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:59
نساءل الله السلامة و العافية.الامور ليست على ما يرام هناك تطور ملحوظ في تفشي الفيروس اللعين.فمزيدا من حيطة والحذر .التزموا بيوتكم جزاكم الله خيرا.ليس هناك حل سوى الوقاية
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362 - sarirrr الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:00
ياربي تنجينا من هاد الوباء بقاو فديوركم الله اجازيكم بيخير
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363 - berrada الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:00
اللهم ان لانسألوك رد القضاء ولكن ناسألوك اللطف فيه اللهم لاتوأخدنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بدنوبنا من لايخافك ولا يرحمنا
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364 - Omar الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:00
علاج هذا الوباء هو كسر سلسلة انتقاله بيننا بالبقاء في منازلنا
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365 - كمال المنصوري الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:00
بشرى.
نقول لمن أرعَبَته الأرقام الجديدة للمصابين بفيروس كورونا في المغرب.
لقد كنا نتوقع هذا الإرتفاع بل نتوقع أكثر من هذا و لن أستغرب إذا وصل العدد ل 100 حالة جديدة في اليوم.
كلما إرتفع العدد إلا و إستبشرتُ خيراً بإقتراب نهاية تصاعد المنحنى ثم توجهه نحو الإنخفاض.
و نبشركم أنه عندما تبدأ أعداد المصابين في التناقص فإن نهاية الفيروس تكون قريبة جدا بحول الله.
كمال المنصوري
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366 - اسماعولا الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:00
مبغاوش يخلعونا خطرة وحدة قالوا ارا نقولو ليهم كل مرة شوية شوية دبا كاع قفارت ملي جابو المعدات من ااشينوا صافي مشينا فيها.ودبا ملي جابو الاختبارات من الصين غانوليو نسمعوا غير الارقام المهولة
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367 - صقر المغرب الاقصى الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:01
انه التفشي يا سادة.

هذه هي علاماته.
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368 - قناة افكار طيبات الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:01
المرجوا الاضاحة بخصوص هاته الزيادة هل هي من الناس الذين تحت الحجز لمراقبة. اللهم اشفي جميع المرضى اللهم كن لهم وليا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اننا نرجوا رحمتك يا الله اننا ضعفاء ليست لنا قوة يالله برحمتك نستغست يا الله
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369 - عبدالغني ربوح الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:01
الله يحفظ هذا البلد من الوباء و يفرجها على جميع المسلمين كافة ويرفع الداء على المصابين ويرحم الأموات. أمين
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370 - Mahdi الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:01
I think we will get 770 cases from now to sunday,staticly
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371 - محمد كرات الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:01
اللهم احفظ امتنا ارجو من كافة الشعب المغربي الالتزام بالحجر الصحي والدعاء
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372 - عبدو الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:02
اللهم لا ملجأ لنا الا اليك
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء
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373 - Ilyas-Amir الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:02
اجراءات الحجر الصحي اصطدمت ب:
الجهل
الفقر
الامية
الاشتغال بقطاعات غير مهيكلة
عدم وجود قاعدة بيانات مضبوطة للسكان
جشع بعض القطاعات
وجود امراء الحروب او تجار المآسي
غياب خطة عمل استباقية لمواجهة الكوارث
...
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374 - مغربي في نيويورك الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:02
اخواتي و اخواني المغاربة أتمنى ان يمر هذين الأسبوعين المقبلين على خير وانا على يقين ان الحكومة مع الشعب سوف يتغلبون على هذا الفيروس باقل الأضرار أما الوضع هنا في نيويورك يزيد تفاقما يوما بعد يوم قبل ان اكتب هده الأسطر وصلت عدد الحالات هنا اكثر من 30000 حالة ويتنبوون ان العدد سوف يتضاعف خلال اليومين القادمين
اطلب من الله عز وجل ان يخفض جميع المغاربة والعرب والمسلمين في كافة بقاع الأرض
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375 - Zaki Washington الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:02
ها ليقولنا!!! راه المعقول هذا الناس، الدول العظمى بأنظمتها الصحية المتطورة و خايفة، اتقوا الله يا هاد الناس اللي مازال ماواعياش بالخطر!! نسأل الله السلامة.
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376 - حسن خنيفرة الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:02
المرجو من وزارة الصحة اعطاء مدن و اماكن هاته الاصابات.
و شكرا.
بقا فدازك
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377 - إدريس الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:02
الحصيلة في إزدياد يوم بعد يوم ننتظر مزيد من الإجراءات من السلطات المعنية
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378 - ghiz ben الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:02
الله يلطف بنا وبالبشرية جمعاء اللهم انا لا نسألك رد القضاء وانما نسألك اللطف فيه امييين
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379 - Adil hifi الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:03
خوتي المغاربة. إلتزمو بالحجر المنزلي هوا أملنا الوحيد من بعد الله.
الدولة قايما بدورها فمحاربة الوباء و الجهل معا.
عاش المغرب.
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380 - Amine Kech الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:03
وعيبادلله راح نسنة التحليل جد منخفضة مقارنة لدول الاخري راح اوروبا كتر من 4000 تحليلة كديرها كل دولة فنهار راه الي بقا المغرب فهاد العدد الهزيل من التحاليل يوميا اعتقد ان الامور سوف تتعقد
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381 - كورونا الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:04
هناك شيىء غير واضح على الوزارة ان توضح اكثر لان مسألة مسألة امة وشعب بسبب الأمور ارتجالية بدون علم وبدون دراسة تؤدي الى تفاقم الامور يجب زيادة في عدد تحاليل مخبرية وبتوسيع مراكز تحاليل على مختلف مدن وجهات واعتماد حجر صحي منزلي الإلزامي للأشخاص مشكوك فيهم لكي لا تتسع بؤرة فيروس وتخرج الأمور عن سيطرة
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382 - محمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:04
ها المعقول بدا إلا ماجمعتوش راسكوم و بقيتو في ديوركم غادي نوصلو للسباق مع إيطاليا و أمريكا.
مثال 225 شخص تواصل كل واحد مع 5 أشخاص كتعني 1125.
1125 *5=5625
5625*5=28125

خص من السلطات المزيد من التشدد لتقييد الحركة بشكل نهائي لمدة 15 يوم فقط. حنا في سفينة وحدة يا نتعتقو كاملين يا نغرقو كاملين.
بقاو في ديوركم.
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383 - abdallah marrakech الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:04
اللهم أبعد عنا البلاء وانزل رحمتك .اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمتك يا رب
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384 - Ahmed الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:04
ما هي الاحصائيات حسب المدن؟ ليس الجهات.
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385 - simohamed الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:04
بعيدا عن لغة الأرقام والتهويل يجب على المغاربة الدين بعانون من اعراض كورونا الاسراع بالكشف المبكر عن حتلاتهم وبدلك سيقللون من مخاطر انتقال الفيروس الى الاخرين.
اخواني المغاربة الزموا بيوتكم
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386 - abe الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:04
الحكمة عادل آلية للمتضريرن وسريع في إعانة المحتجين والمتشردين وادخلهم منازلهم ومن سيخرج طبق عليه قانون وسيبقى سوى الجهل وقطاع المنحرفين
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387 - امريكي الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:04
عادت ايام الطاعون ،هذا الجيل يعرف فقط الفيسبوك و اليوتوب لم يحس ابدا بازمة وجودية ،هدا درس لكل واحد منا ليفكر و يساهم في بناء المغرب مابعدا كورونا،لان الجوع ات لا محالة ،سياكل بعضنا بعضا،هذا وقت التفكبر في ااحلول العلمية و الطببة و ابراز مبادىء الثقافة المغربية والتخلي عن الشعودة و التزمت و التخلي عن العبادات التي تزيد الجاهل جهلا و الفقير فقرا و المريض مرضا.المغاربة يحتاجون لخدمة العقل و ليس الاذنين
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388 - Charlie ismail الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:05
الله اهدي المغاربة اشدو ديورهم هاد الشي ولا تيخلع
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389 - N A الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:05
الله يلطف بعبادوا .
وصلنا 225 اصابة والناس مزال مبغات تلتزم بالحجر الصحي ما فهتش علاش كنقلبوا !!!!!!!!!!
يا رب يذخل علينا هدا الشهر الكريم بالخير والفرج على الامة الإسلامية جمعاء
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390 - =[ أبوإسحاق الوسطي]= الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:05
هذا العدد كله دفعة واحدة !؟
هذا يعني شيئين : الأول ان الدولة ضاعفت عدد التحليلات كما اوصت بذلك أمس المنظمة العالمية للصحة، وهذا شيئ إيجابي، والثاني ان الحجر الصحي المفروض لم ينجح لعدم احترامه من طرف الكثيرين...!؟
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391 - فاعل خير الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:05
اللهم يالطيف نسالك اللطف فيما جرت به المقادر.هادشي ماتيبشرش بالخير،ياربي اذااردت بعبادك فتنة فقبضنا اليك غير مفتونين
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392 - سعيد الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:06
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا عباد الله وبقاو فديوركم و بقاو فديوركم وا بقاو فديوركم يا عباد و ماتخرجوش إلا لضرورة قسوى بقاو فديركم الله ايرحم بيها الوالدين
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393 - غيور على الوطن الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:06
اولا و قبل كل شيىء نطلب اللطف من الله و ان يرفع علينا الوباء.
بصفتي كمواطن مغربي فانا أقترح حلا مناسبا لتطويق حالات الاصابات بالمغرب في أقرب و قت ممكن و هو كالتالي:
على السلطات وضع صور جميع المصابين بداء كرونا في موقع خاص و رسمي تابع لوزارة الصحة (المصلحة العامة اولى من المصلحة الخاصة)حيث سيتمكن كل من المواطنين التعرف على الاشخاص المصابين و بالتالي يتيح لهم التأكد من مذى مخالطتهم لهؤلاء الأشخاص المصابين من عدمهم و به فكل من تعرف على شخص مصاب و سبق له أن التقى به في هذه الفترة فإنه ملزم بالاسراع إلى الكشف عن نفسه و التأكد من مدى إصابته أم لا و بالتالي سنربح و قتا كبيرا دون الاضرار بالاقتصاد الوطني او الزيادة في عدد المصابين .
اتمنى ان يصل اقتراحي الى الجهات المسؤولة و شكرا هسبريس.
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394 - بشرى الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:07
لطفك يا رب الله يشافي الجميع يا رب اللهم ارفع عنا البلاء
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395 - رشيدو الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:07
نسأل الله السلامة و العفو و العافية الاصابات في ارتفاع متسارع نتمنى مع اجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال ان يبدأ عدد الاصابات في التراجع بداية من هذا الاسبوع. اللهم اشف المرضى و ارفع المقت و البلاء عنا يارحمان يا رحيم
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396 - sohail الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:07
من حق المواطن معرفة الاحياء التي تعرف انتشار هذا الفيروس في مختلف المدن
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-2
397 - نظرة عين الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:08
اخواني اخواتي لابديل عن الحجر الصحي والإلتزام التام بالقواعد المتبعة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية. راجيا من المسؤولين في الحكومة التدخل لانقاذ من هم في امس الحاجة الى المعونة قبل فوات الأوان. المبدئ الصحيح بقا فدارك وحنا معاك.وليس فقط بقا فدارك ودبر راسك.
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398 - ssokratt الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:08
لطفك يا الله؛ الحل الوحيد هو المكوث في المنازل والنظافة والإبتعاد عن التجمعات
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5
399 - مهتمة الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:09
اللهم الطف بنا يارب و ارحم ضعفنا و اشملنا بعنايتك الواسعة و ارفع البلاء عن الجميع في كل بقاع العالم يارب العالمين ياأرحم الراحمين. .
أتوجه بعظيم الشكر و التقدير لكل الأطر الصحية التي تقف بيد من حديد في وجه هذه الفاجعة و تبذل كل جهودها الخارقة لمحاولة الحد من الوباء و تقديم يد العون لكل المصابين كما أتوجه لأطر الأمن الساهرة على السير الانظباطي للبلاد.. أعان الله جميع من يضحي بوقته و جهوده لمصلحة الوطن ككل..
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400 - ماهيد الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:09
يجب بأي ثمن ما نتجاوزوا 1000 إصابة من هنا لشهر ماي و إلا كل المجهودات و التضحيات تمشي هباءً و غادي تكون المرحلة الأخرى لا سامح الله أخطر و أجدر، أطالب بالحجر الصحي الصارم لمن يشتبه فيه بدون استثناءات لا وزير و لا غفير و تكثيف إجراءات المراقبة لتطبيق حالة الطوارئ الصحية و البدء من الآن باستعمال العلاج الموصى به (كلوروفين...).
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401 - رابط الجأش الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:10
جيد كلما اكتشفو اكبر عدد كلما تم احتواء هذا الداء المخيف
لن نخاف مادام هناك توازن بين الحالات التي تم انقاذها وبين عدد والوفيات
الصبر الصبر الى ان ياذن الله بالفرج
لا حول ولا قوة الا بالله
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402 - الناظور الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:10
اخواني واخواتي ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن اعرد عن ذكري له معشتا دنك ونحشره يوم القيامة أعم حنا خصنا رجعوا الله كرنا غبتلأ معند الله
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403 - سفيان الأيوبي الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:11
الله ينزل اللطف من عندو
خاص نلتزمو كاملين و نقدو قد المسؤولية لي فوق كتافنا
إلى تعاونا كاملين وكل واحد جلس فدارو وقبل من الاحتكاكات مع الناس فالمحيط ديالو فهاد الفيروس غادي يختفي كيفما اختفوا بزاف قبل منو بإذن الله
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404 - رضوان من فاس الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:12
ياربي تلطف بينا وتجاوز علينا دعيو الله وستغفروه شحالما قديتو لعلى وعسى يترفع علينا هاد الوباء وكلها يشد داروا راه المنضر في الشارع ماكيبشرش التجموعات راحنا مكرهناش نخرجوا وليني الناس بحال لمزال ممتيقاش هادشي كلها كايقول واليدارو الله مرحبا به ايييه متافقين وليني شد دارك وقرا كتاب الله وصلي وقاتك او ماتخرج الا لضارورا...
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405 - ={{ أبو إسحاق الوسطي }}= الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:12
هذا العدد كله دفعة واحدة !؟
هذا يعني شيئين : الأول ان الدولة ضاعفت عدد التحليلات كما اوصت بذلك أمس المنظمة العالمية للصحة، وهذا شيئ إيجابي، والثاني ان الحجر الصحي المفروض لم ينجح لعدم احترامه من طرف الكثيرين...!؟
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406 - هشام الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:12
لازم تعرفوا أن كورونا مغتسليش منهنا 2 سيمانات لا رآها فحل اي فيروس تاع لكريب لما شدكش اليوم يشدك من بعد هاد الشئ تينطبق على اي شخص فهاد
العالم بالنسبة لينا كمغربة مع ضعف التجهيزات الكارتة حتميية الحل الوحيد هو إيجاد. المضاد الجرثومي نبقاوا فدارنا ونطلبوا الله أن يجدوا المضاد الجرثومي في اقرب و قت يا رب يا سميع الدعاء
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407 - قاسم الصغير الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:13
الجهل وعدم الوعي سيكثر عدد الحالات.يجب غلق الاسواق في البوادي وزيجب أن لايخرج الناس ولديهم مايسدون به رمقهم.كل شيء يدخل الى المنزل لابد أن يعقم ولو بجافيل .بعد الادلاء بورقة الخروج احرص على تعقيم الورقة لأن عدد الذين سيدلون بها كثر.لاتخرجوا الا للضرورة القصوى بقاو فديوركم لاتتكلموا مع البقال لاتقتربوا من الخضارأي شخص اقترب منكم أثناء التبضع اطلبوا منه مسافة الامان
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408 - حمدالل الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:14
اللهم ألطف بنا حداري .و للمغربى ودخول لديوركم حنا بإسبانيا مخرجنش 10ايام و ناس بقا متمرد ردوبلكم اللهم ارفع هدا البلاء علي جميع البشرية
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409 - Nordinska الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:15
المرجو البقاء في البيوت وعدم التحايل و المماطلة في تطبيق تعليمات وزارتي الداخلية و الصحة بحيت يجب اخدهم كمصدر وحيد للمعلومات و عدم الالتفات الى خزعبلات مواقع التواصل الاجتماعي.

ابقو في بيوتكم. والا را هانبقاو هانبقاو ف ديورنا بلا خاطرنا. را من دابا لفوق توقعو ارتفاعات مرعبة الا متباعناش القوانين. وغادي نبقاو فديوىنا لمدة اطول و في ضروف اكتر قساوة.
لنكن رجالا ونحميو الاهل و الوطن ديالنا.
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410 - hamidou الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:16
هدا العدد المصرح به حسب الاشخاص اللدين اجريت عليهم تحليلات نضرا لانهم ضهرت عليهم العلامات وراحو الى المستشفى. لكن الحقيقة اكتر واكتر. السبب بسيط يوجد عدد من الناس حاملين للفيروس وليس عليهم علامات ويحتكون مع ناس آخرين. تانيا والاهم .. الدولة لن تقوم بالواجب اي test test وهدا ما امدت عليه منضمة الصحة العالمية. كيف انتصرت الصين كيف انتصرت كوريا الجنوبية. الا بالحجز الصحي و، test حتى تمكنو من عزل المصابين. وانتصروا على الفيروس اي اصبحو متحكمين فيه وليس الفيروس هو من يتحكم. مع العلم لحد الان ليس هنام دواء. وللاسف الشديد الاعلام لا يقوم بدوره لتوعية الناس ونشر الحقيقة ونشر الاخطاء اللتي ترتكبها الحكومة.
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411 - نجيم الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:17
حالة الطوارئ يجب ان تكون قبل السادسة الا المستخدمين والموظفون مثلا 4
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412 - إلياس الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:17
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إرفع عنا هذا وباء
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413 - محسن الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:18
غنبقاو نسمعو الحالات في ازدياد مادام ناس مبغاوش يسمعو و يبقاو في ديورهم ...هادوك وخا تجيب ليهم ماشي غير العسكر خاصهم العصا بحال كيما دارو في شينوا حيث تاهما في الاول متقبلوش فكرة دخول البيوت فجأة ....وحنا في المغرب باقين شي ناس مداخلش ليهم هادشي في مخهم ...وعلى غرار مي نعيمة البدوية الجاهلة التي عندما رأيت اول ڤيديو لها هذا الأسبوع بعدما حبست ...تساءلت مع نفسي كم شعبنا مكلخ و جاهل --الفئة التي تتابعها فقط-- مثلها يتفرجون في امرأة كهاته لا تفيد في شيء و لا تقدم للمجتمع اي جديد نستفيد منه سوى الخزعبلات و التخلف الحمد لله أن مصيرها كان السجن لتكون عبرة لغيرها ممن لا يريدون الالتزام في البيت.
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414 - rachid lamouaden الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:20
يجب على المغاربة ان ياخذوا عدوى كوفيد 19 بجدية تامة لقد اصبحنا امام معادلة كرونا كل حالة جديدة تركت خلفها 10 حالات على الاقل وكل حالة من هاته الحالات ستترك خلفها 10 حالات في المستقبل لذالك اظن ان العدد سيفوق 500 حالة مع نهاية الأسبوع ثم الالف في منتصف الاسبوع القادم ثم 2000 حالة بنهاية الأسبوع ان استمر استخفاف المواطن بهذه المعادلة الدواء الوحيد هو الحجر الصحي كما فعلت الصين
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415 - ناقوس الخطر الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:20
التضامن أيها المغاربة والتقيد الصارم بما تامر السلطات العمومية واتباع توصيات وسائل الإعلام الرسمية دات المصداقية والمسؤولة. لأن هده الاحصائيات لا تشمل سوى الأشخاص الدين ظهرت عليهم الأعراض بشدة والتجؤوا إلى المصالح الصحية ومخالطيهم.
المزيد من التضامن عبر المساهمة في صندوق محاربة جائحة كورونا لأن أغلبية الأسر المغربية تعيش في الهشاشة والفقر بالقطاعات اقتصادية الغير مهملة وليس بقدرة اللة لوحدها التكفل به الأسر .
لدا اناشدكم أيها المغاربة بأن تتضامنوا في هده الفترة العصيبة : "لي معندوش باش يساهم على الأقل يساهم بالجلوس فدارو على الأقل ما يساهمش في انتشار الفيروس" اما الدولة فهي لا تدخر أي جهد لإيجاد المعيشة اليومية للمواطنين وهؤلاء عليهم أن يساعدوا بعضهم البعض ولو بمبلغ رمزي لتوسيع ثقافة التضامن كما تنتشر ثقافة الاستهلاك والموضة...
وفقنا الله جميعا في حربا على هدا العدو الخفي. والله المعين.
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416 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:20
كنطلب من السلطات تركزش على الأحياء الشعبية هي للي فيها السيبة وبنادم ماواعيش. كيخرجو ثلاثة وأربعة ديال الناس من دار وحدة. وبالخصوص فسلا حي سيدي موسى
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417 - شوف الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:21
لازلنا في المرحلة الاولى والسرعة القصوى بعد منتص ابريل السلامة يا رب
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418 - اامهدي الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:24
الحالات المكتشفة لم تعد تمثل خطراً .. إنما الخطير هم الحالات الغير المعروفة و التي لا زالت تتحرك خارج المستشفيات ... نرجو الله ان تكون قليلة جداً و تكتشف في القريب العاجل. المزيد من اليقظة و الحذر ... لا تخرجوا من منازلكم !!
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419 - ع ش الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:24
والشكر لجميع الساهرين على تأمين الراحة للمواطنين وكذلك أن يلتزم المواطنون بتعليمات السلطات
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420 - عبدالحق الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:27
الله اكبر ..مزال نتوقع ظهور الكثير لان حدر التجول لن يطبق مما ينبغي لان العديد من الناس لم يفهموا معنى رخصة الخروج ..هذه الرخصة تخول لحاملها التنقل لاجل الضرورة لا للتجمع في الازقة كما هو الحال في بعض الاحياء الشعبية بالدار البيضاء ..يا عياد الله بقاااااو فديوركم.
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421 - Mostafa الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:27
Yesterday: 685 nagative + 170 positive case = 855 test .
Today : 740 negative + 225 positive case = 965 test
that mean they only did 110 new test in 24h really!!! and 50% r infected!!
if we did up to 1k 5k test a day how much cases will we have
RIP Morocco
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422 - redahoussam الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:28
الحصيلة فعلا في تزايد ونتيجة هذه الحصيلة قبل الحجر الصحي وكلها من الأخطاء أما نتيجة ما بعد الحجر الصحي سوف يعطي ثماره في الأسبوع المقبل لأن الكل ملتزم بقرار السلطات ووزارة الصحة وان كان هناك البعض ممن لا يستشعر بخطورة الموقف وهم قليل اللهم يا منزل الداء أنزل علينا الدواء وارفع عنا الوباء انك على كل شيء قدير
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423 - Rahma الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:29
اللهم احمي اخواننا المغاربة في العالم انا ولادي مقادينش يقراو بالخلعة الله يحفض
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424 - الوجدي الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:29
سيادنا هاد الاصابات جلها راها كانت قبل قرار الحجر الصحي كتعرفو بلي الأعراض لا تظهر الا بعد مرور أسبوعين
ولاكن المشكل دبا قريبة شهر موصلاش 1000 شخص تم فحصه علاش متكونش كل منطقة عندها مركز خاص للكشف عن الاصابات ؟؟؟
يلا ماشي دبا ايمتا غتكون حتى نوصلو لالف اصابة راه الضغط كيتزاد او عمرها ماغادي تكون !!؟؟
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425 - متتبعة الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:30
الاحياء الشعبية لا تحترم قرار العزل باقيين كيتصرفو عادي بحال لا ماكاين والو و مازالين التجمعات ف الحدائق راه خاص حضر التجول التام و شوف تشوف مع هاد القوم
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426 - Islam الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:31
الله إلطف بينا يارب... بقاو فديو كم بقاو فديو كم...
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427 - Mohammed الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:32
والله كنت نشوف videos كفاش المغاربة رهم يتصرفو. والله القائد يهضر مع الناس بطريقة زينة و مأدبة. أما % 60 نتاع الشعب خاصو السيف. أنا منيش نفهم علاش رهم يحوسو برا.
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428 - عبودي الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:32
الله يلطف بنا طبقوا أوامر السلطة رحما زايدينا غير الخطر الله يجزيكم بخير دخلوا لديوركم
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429 - khalid الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:33
وا عباد الله كلسوا في ديوركم هاد الشي راه بزاف فين غادين بنا الحصيلة تقيلة
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430 - صبرينا الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:33
انا اسكن مدينة مكناس ذهبت لصيدلية قرب سوق يتواجد بمرجان السكنى لاحظت بذاخله اناس كثر بلا كمامات ولا احترام لمسافة الأمان بين الاشخاص وممرات السوق ضيقة وبائعي الخضر غير واعين بخطورة الوباء بل جد فرحين بالربح من جراء الازدحام على الخضر وصوت أغاني شعبية تسمع من بعيد..اتمنى من السلطات ان تكون صارمة اكثر وتحضر عناصر الجيش لمراقبة كل حي شعبي واسواق شعبية
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431 - لك.الله الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:34
اللهم اشف كل مصاب وارحم كل ميت ...لا خلاص لنا الا التصالح مع الله...والدعاء بانكسار..فالله رحيم رحيم ..فيارحيم ارحمنا رحمة من عندك واسعة...
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432 - اهيا عمر الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:34
الأرقام ولات صاروخية ايوا اربط رجليك فدارك أو احتسب او اطلب من الله يرفع هدا الوباء انه سميع عليم.
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433 - مواطن الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:36
لمادا لا يتحدت المسؤولون عن الحالات التي تم فحصها مخبريا . و القدرة التي يمتلكها المغرب من اجل فحص الحالات المشتبه فيها يوميا . نسمع في اوروبا 20000 فحص يومي . هل ليس لدينا القدرة على الوصول لهدا العدد او على الاقل يتم فحص جميع الدين عادو الى الوطن في الشهرين الاخيرين .
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434 - فاطمة الزهراء الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:36
السلام عليكم
اللهم إني أعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و سييء الأسقام
الله يرفع علينا هذا الوباء
العدد غادي و كيرتفع يا لطيف الناس اللي جاو من الخارج و خالطوا الناس بلا ما داروا الحجر الصحي و بدون مبالات لخطورة الأمر هادشي غير الدولة غلقت الحدود أما كاملين كانوا باغين يجيو الأرض اللي فيها الوباء ما خصكومش تخرجوا منها و لا تمشيوا ليها هكذا وصانا رسول الله عليه أفضل الصلاة و السلام الله يجعل ربي يرفع علينا هذا الوباء قبل شهر رمضان اللهم لا تحرمنا متعة صلاة التراويح و التسابق للصفوف الأمامية يا رب إنك سميع مجيب الدعاء
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435 - مغربي الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:36
لا يجب أن ننتظر انخفاض عدد الحالات مند الأيام الأولى من الحجر الصحي لأن كل مصاب قبل الحجر قد نقل العدوى إلى عدد من الأشخاص لدى فمن المنتظر أن ترتفع عدد الحالات.
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436 - سوسية الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:37
انا مافهمت هاد البشر فين خارجين الدولة كتقول ليهم جلسو فداركم وهما كيجريو الزنقه . انا كون غير لقيت يقولو ليا جلسي فالدار والله منخرج ولكن ظروف العمل هي جبراتني . فين اسسي هارج للموووت واش نيت عندك شي عقل فالراس ولا شي حجرة ؟؟!!!! الناس كون غير لقاو اجلسو فالدار و انتوما لقينها باردة ومازال مابغينش تتهناو !!
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437 - khribga الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:39
Morocco
Total Confirmed Cases
685
Active cases
674
Recovered cases
6
Fatal cases
5
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438 - كوتر الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:40
الخطاب الديني مغيب في وساءل الإعلام ،؛نريد فتوى في حق المتهاونين في الصالح العام.
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439 - [email protected] الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:41
يارب فرجها على عبادك المسلمين ..نتمنى أن يوجد دواء مضاد لهذا الوباء في أقرب وقت انشاء الله
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440 - إسلام الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:42
الله إدير تأويل الخير الله إحفضنا
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441 - ابن سوس المغربي، نداء عاجل الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:42
ايهاء الشعب المغربي بلدنا يواجه أصعب مرحلة و فيق من نعاس طبق ما تقوله لك الدولة عدم التجمع نساعد بعضنا البعض ممنوع المشاكل نتقبل بعضنا البعض الكلمة الطيبة، على جميع فئات الشعب المغربي مزيد من التكاتف وعدم التهاون الوباء يستهدف شعبنا وبلدتا علينا ان لا نخاف ونواجه هذا المحنة بمزيد من اليقظة الجلوس في البيت و الذهاب الى الأعمال المسموحة عدن التجمع قضاء اغراضنا في ظل حماية انفسنا عدم السلام عدم التجمهر النظافة قضاء الوقت في البيت قراء القران الصلاة مساعدة الاطفال في الدراسة مساعدة فس اشغال المنزل ممارسة الرياضة القراء تعليم لغات مشاهدة برنامج تقافية تسلية وأفلام وتلفزيون
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442 - سحيمي الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:42
هنا في جماعة جمعة سحيم للأسف البعض لم يلتزم بعد بالاجراءات الوقاية والحجر الوقائي ومازال هناك نشاط عادي وتجمعات في الاسواق والمتاجر كأن لا شيء موجود

المرجوا القليل من الصرامة مع هؤلاء لانهم يعرضون حياة الاخرين للخطر
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443 - الموساوي الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:42
الله اكبر ، نطلب من الله تعالى الرحمة واللطف .
اننا الان والحمد لله ما زلنا في البداية 255 حالة بالمقارنة مع الدول الاخرى ما زال التفاؤل والامل ونترجى رحمة ولطف.الله تعالى. يا خوتي المغاربة لا بد ان نتعاون ونطبق بكل.دقة وعناية قواعد حالة الطوارء الصحية قبل فوات الاوان . هدا وباء خطير لابد من الجدية والسرامة .اطلب من الله تعالى ان يرفع عنا هذا الوباء.
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444 - قناة افكار طيباة الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:46
اللهم لطفك يا الله. واحد السؤال الناس المسؤولين واش هاد الناس ليزادوا واش هادوك الناس للتحت المراقبية الان او لا. الله اشافي هم يا ربي إنشاء الله ويشفي جميع مرضى المسلمين يارب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا ارحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ربنا. برحمتك نستغيت يالله
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445 - رشيد فاتي الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:46
لا مجال ولا علاقة للدين بما يحصل الان في العالم جراء كوفيد19 الامر متعلق بالسلسلة الغذائية كل الكائنات لها مفترس لكن البشر يحارب هذا الواقع بالعلم لكن فهو يعرف ان الفيروسات تأتي على رأس قائمة المفترسين هذه هي حكمة الطبيعة لكنه غريزة البقاء تدفع كل كاءن للدفاع عن حقه في الحياة في الاخير ستنتصر الطبيعة, البشرية تتقدم بدريعة العلم والعلم يدمر الطبيعة مثال الاحتباس الحراري،كما ان الفيروسات تطور نفسها لإعادة الامور الى نصابها ولكي تعود الى رأس القاءمة،خلاصة القول كلما تطورت البشرية كلما اختزلت بقاءها
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