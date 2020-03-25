المغرب يُسجل سادس وفاة بفيروس "كورونا" وحالة شفاء جديدة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد 19" إلى 6 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة، في تصريح صحافي، أن حالة الوفاة الجديدة تعود لمواطن مغربي من مدينة مكناس كان يعاني من أمراض مزمنة.

كما أعلن المصدر ذاته شفاء حالة جديدة لسيدة من مدينة الدار البيضاء تبلغ من العمر 69 سنة، ليرتفع عدد حالات الشفاء بالمغرب إلى 7 حالات شفاء.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الحالات الوافدة من الخارج من بين 225 حالة مؤكدة هي 51 في المائة، بينما تصل الحالات المحلية المخالطة إلى 49 في المائة.

وتوجد 86 في المائة من بين الحالات المسجلة في وضعية مستقرة، و14 في المائة وضعيتهم غير مستقرة؛ فيما تعتبر فئة ما فوق 51 سنة الشريحة العمرية الأكثر تعرضا لفيروس "كورونا" في المغرب بنسبة 32.6 في المائة، والفئة ما بين 40 و65 سنة بنسبة 36.9 في المائة.

وبلغ عدد المخالطين الذين تمت مراقبتهم إلى حدود اليوم، وفق وزارة الصحة، 3109 أشخاص؛ منهم 669 شخصا انتهت فترة المراقبة الصحية لهم، ولا يزال 1341 شخصا تحت المراقبة الطبية.

يذكر أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 740 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الثلاثاء على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 170 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.