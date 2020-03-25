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الرئيسية | مجتمع | المغرب يُسجل سادس وفاة بفيروس "كورونا" وحالة شفاء جديدة

المغرب يُسجل سادس وفاة بفيروس "كورونا" وحالة شفاء جديدة

المغرب يُسجل سادس وفاة بفيروس "كورونا" وحالة شفاء جديدة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:45

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد 19" إلى 6 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة، في تصريح صحافي، أن حالة الوفاة الجديدة تعود لمواطن مغربي من مدينة مكناس كان يعاني من أمراض مزمنة.

كما أعلن المصدر ذاته شفاء حالة جديدة لسيدة من مدينة الدار البيضاء تبلغ من العمر 69 سنة، ليرتفع عدد حالات الشفاء بالمغرب إلى 7 حالات شفاء.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الحالات الوافدة من الخارج من بين 225 حالة مؤكدة هي 51 في المائة، بينما تصل الحالات المحلية المخالطة إلى 49 في المائة.

وتوجد 86 في المائة من بين الحالات المسجلة في وضعية مستقرة، و14 في المائة وضعيتهم غير مستقرة؛ فيما تعتبر فئة ما فوق 51 سنة الشريحة العمرية الأكثر تعرضا لفيروس "كورونا" في المغرب بنسبة 32.6 في المائة، والفئة ما بين 40 و65 سنة بنسبة 36.9 في المائة.

وبلغ عدد المخالطين الذين تمت مراقبتهم إلى حدود اليوم، وفق وزارة الصحة، 3109 أشخاص؛ منهم 669 شخصا انتهت فترة المراقبة الصحية لهم، ولا يزال 1341 شخصا تحت المراقبة الطبية.

يذكر أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 740 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الثلاثاء على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 170 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (61)

1 - mohamad الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:54
نسال الله تعالى ان يبعد عنا هدا الوباء
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104
2 - محمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:56
أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويجعله من الشهداء وان يمن بالشفاء العاجل لكل المرضى وان يطهر هم تطهير ا
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87
3 - بصح؟ الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:56
واش من اول مارس لدابا يالاه 700 الي دارو التحاليل؟
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51
4 - abou manal الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:58
هذه الأرقام المستمرة في التصاعد لا ينبغي أن تزرع الفزع في نفوسنا...
فمن المعلوم أننا في بداية أسبوع ظهور الحالات التي استوفت الزمن الذي تنتهي فيه مرحلة حضانة هذا الفيروس اللعين...
كما يذهب بعض الخبراء إلى احتمال وصول بلدنا إلى تخوم الألف حالة لا قدر الله ... ومعظمها سيشفى بمجرد الشروع في استعمال أدوية يتم الآن استعمال بعضها في دول عديدة... مثل الكرولوكيل الخاص بمعالجة الملاريا الذي تستعمله الجارة الجزائر وفرنسا...
حفظ الله بلدنا الغالي بما حفظ به الذكر الحكيم...
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94
5 - مرباح الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:58
2341حالة محتملة تحت المراقبة وليست 1341
هسبريس من فمك ربي ان شاء الله في ساع تهبط الحالات المحتملة تكون سلبية و يخفافدالضغط على وزارة الصحة
رحماك يا الله
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28
6 - مرباح الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:58
2341حالة محتملة تحت المراقبة وليست 1341
هسبريس من فمك ربي ان شاء الله في ساع تهبط الحالات المحتملة تكون سلبية و يخفافدالضغط على وزارة الصحة
رحماك يا الله
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7
7 - Salah الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:59
الله ارحموا ماتا شهيدا ،الله اشافي الامة جمعاء من هذا الوباء
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25
8 - الشارة الأربعاء 25 مارس 2020 - 18:59
يجب استبدال الوتيقية الورقية الى شارة الكترونية متل تلك التي تستعمل في الطريق السيار وبجب التركيز على البؤر
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13
9 - الإدريسي الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:02
رحم الله الموتى جميعا شفى المصابين ووقى الأصحاء شر البلاء. نحن ندخل اليوم مرحلة الذروة، أي مرحلة ظهور الأعراض على أوائل المصابين الذين أصيبوا قبيل اتخاذ الاحتياطات الحدودية، ومن المنتظر أن تتزايد أعداد الإصابات المؤكدة وهذا شيء طبيعي، ولا ينبغي أن نصاب بالهلع من جراء ذلك. لكن لكي نجعل المنحنى ينخفض علينا بكسر السلسلة الجهنمية، وهذا لن يكون ممكنا إلا إذا التزمنا بالبقاء في بيوتنا والصبر ريثما ينجلي البلاء. ومن اضطر للخروج فليفعل بأقصى سرعة ممكنة وليتصرف بتعقل وليتخذ الاحتياط اللازم عند العودة للبيت. ويبقى حال كثير من الناس ممن لا دخل لهم، وهؤلاء ينبغي أن تنظم الدولة دواليب وسبلا لمساعدتهم كي يستطيعوا البقاء في منازلهم. فالحاجة وجوع الأبناء قد يدفعان بهم إلى المجازفة بالخروج بحثا عن الرزق. أما من عنده ما يقيم به أود أهله فليلزم بيته وليستغفر ربه وليساعد أبناءه وأهله في معيشهم
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34
10 - abdo zidani الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:02
اللهم رب الناس أدهب اابأس إشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك ياااا رب ارفع عنا الوباء وقنا شر الداء
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20
11 - Malik الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:03
Sur 740 cas testé on a trouvé 225 cas contaminé c'est beaucoup trop il faut faire attention le virus se propage trop vite au maroc
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-4
12 - محمد ريان الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:03
رُوي أنَّ أبا الدرداء رحمه الله سأل النبيَّ (ص) عن قوله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ فقال (ص): "من شأنه أنْ يغفر ذنبًا، ويُفرِّج كربًا، ويرفعَ قومًا، ويضعَ آخرين"(1).
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20
13 - hajar الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:04
اريد الدخول الى الموقع هسبريس للمزيد منوالاخبار
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-3
14 - مواطن2 الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:04
من باب الاستفادة فقط على وزارة الصحة ان تفيد القراء بالارقام العددية بدل النسبة المئوية التي تربك القارئ.فالارقام العددية لحاملي العدوى بصفة عامة وعدد الوافدين الحاملين للمرض وعدد المقيمين المصابين بالعدوى وعدد الحالات التي شفيت هي بمثابة دليل لمعرفة تطور الاوضاع الصحية للمغاربة.ملاحظة شخصية
لمواطن عادي بمثابة راي في الموضوع ربما لسوء فهمي لقراءة النسب المعلنة.ومعذرة .
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17
15 - الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:04
الله يحد الباس ويشف الناس اللهم أرفع عنا هذا الوباء فإنا عبادك ألزموا بيوتكم وسيكون كل شئ بخير إن شاء الله
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9
16 - عابد الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:05
والله يلطف بنا و بهاد البلاد السعيدة
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6
17 - الصرد الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:08
بما ان النسبة المؤوية متقاربة بين الوافدين من الخارج وانتشارها بمواطني الداخل هذا يدل ان الفيروس كان اقل انتشارا بالمغرب لكن ينبغي الحذر الشديد والبقاء في المنزل لنتمكن من معرفة المصابين ومحاصرته والانتباه نحو الحدود لا مجال للخطا وزيادة التشخيص بمعدات واجهزة اكثر سرعة
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8
18 - reda الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:09
Les deux semaines à venir sont cruciales. La température va baisser, ce qui favorise très considérablement la propagation du virus à une vitesse très très élevée, comme ce qui est arrivé en Italie et en France. Si on résiste et on reste chez soi à la maison les deux semaines qui viennent, après vers la fin d’avril les températures augmenteront et le virus perd sa puissance de propagation et de contagion. Il faut que tout le peuple marocain soit conscient de cette réalité. Restez chez vous les deux prochaines semaines, c’est très critique et très déterminant inchaa ALLAH
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15
19 - الميلود الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:10
نتضرع لله العزيز الجبار ان يرفع عنا هذا البلاءفي أقرب وقت وبأقل الخسائر في الأرواح ومزيدا من الحظر والامتثال لا أوامر الدولةبالمكوث بالمنزل والنظافة وإلا كثار من الاستغفار حفظ الله الأمة الإسلامية من كل مكروه امين
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6
20 - عادل الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:10
علاش الدولة كاتفادي تعطي تفاصيل عن المدن المصابة و نسب الانتشار فكل حي و دوار ؟ واش خايفين الناس يهربو من البؤر و لا شنو بالظبط
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7
21 - عديل الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:10
الإحصاءات العامة للوزارة لم تتطرق إلى النوع .... اي توزيع المصابين بالفيروس حسب النوع .... اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي
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-2
22 - Rachid الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:10
Salam
S il vous plaît est ce qu on peut savoir le nombre de tests qui se font par jours au Maroc ???
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-5
23 - Chaya meknassia الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:11
اللهم ارفع عنا هذا البلاء و احفظ مكناس و أهلها. يا أهل مكناس، الزموا منازلكم، الوضع لا يبشر بالخير. الله يشفي المرضى و يرحم الموتى
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5
24 - عبدو من وزان الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:17
لي مازال كيقول: علاش الحالات كل يوم كيزيدوا يرتفعوا رغم الحجر الصحي وحالة الطوارئ؟
الجواب بكل بساطة هو أن هاذ الحالات كان انتقل ليها المرض قبل ما يتم تطبيق حالة الطوارئ، كما هو معلوم فالمرض كيمكن يبان حتى بعد مرور 14 يوما وبالتالي كنتوقعوا أنه خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل عايتزادوا حالات آخرين. ثم أنه ما خصناش ننساوا هاذوك لي كيجتمعوا مخبيين فالليل راه حتى هوما عايساهموا في ارتفاع عدد الحالات خلال الأيام المقبلة.
طبعا الحل بيدنا وهو: بقى فدارك تحمي راسك وتحمي خوك.
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8
25 - هيام الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:17
ان الخطر الحقيقي الدي يحول دون احتواء الكورونا كون تلت 1/3 الحالات المصابة لا تضهر لديهم أعراض المرض مما يجعله متفشيا وسط أكبر عدد ممكن من الاشخاص-خصوصا منهم- اللدين يستهترون بالوباء لدا ندعو كافة المواطنين والمواطنات باعتبار اي شخص نتعامل معه كأنه حامل للفايروس لنحمي انفسنا وعائلتنا الصغيرة منها والكبيرة وكدا للمساهمة في محاصرة الوباء في ظرف وجيز وبأقل الاضرار...اللهم يا لطيف الطف بما جرت به المقادر..
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4
26 - الجابري الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:18
يا ناس يا عالم .....
ادخلوا منازلكم ......
و اياكم و الاستهتار .......
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1
27 - عبد الله الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:18
إن في الله عزاء من كل مصيبة ،و خلفا من كل هالك ،و دركا من كل فائت ،فبالله فثقوا ،و إياه فرجوا ،فإن المصاب من حرم الثواب
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2
28 - محمد الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:19
السلام عليكم
المرجو تزويد الرأي العام بحصيلة وباء كورونا على صعيد المدن عوض الجهات وشكرا.
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4
29 - احمد مسرور الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:19
في قراءة للاحصائيات الخاصة بنسب الشرائح العمرية لم استطيع استيعاب ومقارنة الأرقام خصوصا الشريحة اكثر من 51 سنة وتلك البالغة من العمر بين 40 و 65 سنة. اهو عدم فهم او خطأ في الحساب صادر من الأصل؟
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0
30 - لحسن الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:19
الوقاية خير من العلاج و المؤمن القوي خير و أحب إلى الله من المؤمن الضعيف .
إلتزموا بيوتكم و اتقوا شر وباء ينتشر بين الناس انتشار النار في الحشيش .
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1
31 - hassan الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:20
بالتركيز و الصرامة مع المتابعة للمخالطين في حينه سنكون إنشاء الله قد تفادينا الكثير الكثير من الإصابات . حيث بهدا العمل يمكن تدارك أشخاص هم مع المصابين لكن لم يعادوا بعد . فبعد سريان الحجر الصحي يبقى متابعة المختلطين هو مربط الفرس
اللهم احفظنا و إياكم و بلدنا ،أمين.
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1
32 - kamal77 الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:21
لحد الان الارقام تدل على نجاح الحجر الصحي وعدم تفشي الفيروس كما وقع في اروبا. اتمنى اطالة مدة الحجر
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0
33 - Mouman الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:22
بسم الله الرحمن الرحيم(تدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة)صدق الله العظيم ..لا للخوف يا مؤمنين
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-2
34 - Aziz الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:24
المرجو التأكد من عدد المخالطين قيد المراقبة
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35 - Fellah الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:25
Il y a encore trop de monde dehors.
Il faut réduire les autorisations à un jours sur 2 (jours pairs pour certains et impairs pour d'autres)

Il faut aussi fixer un créneau horaire de 1-2h max, au choix (donc une seule sortie) et non à chaque fois, parfois pour des futilités
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5
36 - كريم الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:25
في هذه المرحلة علينا التكافل اذا حملت قفة لاسرة فقيرة ستجنبها المغامرة والخروج. كماان شهر شعبان حل فلنصم وندع الله عندالافطار ودعائ الصائم مستجاب ان شاء الله.
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3
37 - لا تدعوا مع الله احدا الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:29
أكثروا من الدعاء يا عباد الله فلا راد لقضاء الله الا الدعاء
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8
38 - منیر الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:30
یجب علی السلطات ان تسجن كل المخالفین لقانون الطوارٸ لیعطوا بهم المثل بالاضافه الی تعلیق بعض المرافق العمومیه غیر الضروریه و كل المصانع والمعامل التی تنتج سلع غیر ضروریه بالاضافه الی العمل بالاجهزه التی تشخص الفیروس بسرعه .
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0
39 - ماشاء الله الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:30
اتوقع مزيدا من الاصابات الاسبوع القادم بسبب انخفاض الحرارة و عدم الانضباط..كورونا ليست كسولة
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40 - badr bh الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:32
ياربي لطفك. اللهم رفع عنى هدا الوباء يارب العالمين
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41 - مومن الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:34
هاد الحساب خاصة فيه 1440 معرفناش فين مشات ؟
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42 - مواطن الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:36
بدل نشر الأدعية، انشروا نداءات للبقاء في المنازل. وفي منازلنا نكثر من الدعاء، بدون ملء هذا الفضاء بما يمكن أن نردده في دواخلنا. التزموا بالإجراءات الوقائية ولا تخرجوا إلا للضرورة الملحة. ورددوا الأدعية بلا نشر.
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43 - بنادم الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:36
نداء عاجل ...أيها المغاربة الحل الوحيد للقضاء على الوباء هو كالتالي...يجب على الجميع إعتبار أنفسهم مصابيين بالوباء وبالتالي التعامل وفق ذلك ...ذلك معناه يجب على الجميع إرتداء القناع ...نعم هناك خصاص في الأقنعة لكن ذلك مشكل بسيط ...يمكن صناعة أقنعة من البلاستيك والورق المقوى ...أبسط حل هو صناعة أكياس بلاستيكية شفافة يمكن إرتدائها...يجب كذلك التوفر في المنازل على أكياس بلاستيكية كبيرة تقدر على إحتواء جثة بشرية كلامي ممكن لا يقبله البعض لكن يجب الإستعداد لكل إحتمال
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44 - Achak تيداس الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:36
اود ان استفسر على عدد الحالات التي يتم الكشف عنها في اليوم رقم هزيل جدا ما سيجعل الامور تزداد سوءا.لماذا لم يتم استيراد الطريقةالجديدة للكشف من الخارخ فكوريا مثلا المدة الزمنية للكشف عن الفيروس 10 دقاءق .usa.45 min.على هذه الطريقة المتبعة في مختبراتنا لن نستطيع محاصرة الفيروس.لطفك يا ا الله
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45 - طارق ابن زياد الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:38
اين انتم يا من كنتم تقيمون الاحتفالات والمهراجانات وتشعون على الفن والطرب والرقص الفاضح ... بينما كنتم مهملين القطاع الصحي والتعليمي استفيدو الآن خدو العبرة وبخو انفسكم على ما فرطتم في جنب الله والعباد
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46 - مغربي حر الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:39
الله يحد الباس والله يحفظنا من هذا الوباء الخطير و نطلب الله تعالى أن يشفي المرضى ويرحم.الموتى. يجب أن نعلم أن الوتيرة والكيمياء التي سيزيد ويتكاثر بها هذا المرض انتشارا فقد تكون سريعة .لأن جل من شملهم كشف المرض أو التحليلات المخبرية لم تكن شاملة للتعريف بكل المرضى بهذا الفيروس. و عليه فإن ما خفي سيكون أعظم. ونسأل الله التيسير والعطف و اللطف.لهذا يجب. كثرة الحذر والالتزام بكل التعليمات الصادرة من وزارة الصحة ومن الدولة .ونتمنى من الله التوفيق والشفاء أن شاء الله. وان يبعد عنا البلاء والوباء.
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47 - youssef الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:40
Si on se compare on se console ! Pas de panique ... dans un pays de 10M habitants il y a 1100cas ... par rapport au Maroc 45M pour 225 cas ... il faut juste qu’on reste chez nous et dans 2 semaines nous allons le contenir ....ghir Bachar khassou yasssmaa !!! Rassse khasseh ghaddi yaddina l khatar.
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48 - Abdelaziz الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:41
اللهم احفظ بلدنا وارفع عنا البأس يا رب العالمين. يجب علينا البقاء في ديارنا ولا يخرج الواحد منا إلا لقضاء الأشياء الجد ضرورية واحترام مسافة الأمان.
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49 - نورالدين قشعة الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:42
اللهم الطف بنا وبالبشرية جمعاء
الحجر الصحي ثم الحجر الصحي
المكوث في المنزل أفضل وقاية
وشكرا للسلطات العمومية والمسلحة والشرطة والأطباء والممرضين الساهرين على حماية المواطنين
لكم منا كل الحب والإحترام
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50 - هشام الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:43
لازم تعرفو أن كورونا مغتسليش منهنا 2 سيمانات لا رآها فحل اي فيروس تاع لكريب لما شدكش اليوم يشدك من بعد هاد الشئ تينطبق على اي شخص فهاد
العالم بالنسبة لينا كمغربة مع ضعف التجهيزات الكارتة حتميية الحل الوحيد هو إيجاد. المضاد الجرثومي نبقاوا فدارنا ونطلبوا الله أن يجدوا المضاد الجرثومي في اقرب و قت يا رب يا سميع الدعاء
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51 - kamal الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:45
دبروا غوغل المصابة رقم31في كوريا ااشمالية،
اوغتعرفوا اش كائن شوفوا ڨيديوهات بزمنك تبقى في دارك شوفوهم عفاكم الله
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52 - من أجل يوم مشرق الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:46
اليوم وعلى الساعة السابعة مساء دقت وعلى غير عادتها كل أجراس الكنائس الخالية ساحتها في فرنسا وفي وقت واحد في مشهد فريد يولد أحاسيس رهيبة ممزوجة بالرهبة والخوف والأمل.أجراس كنائس فرنسا دقت من أجل رحمة الله
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53 - Abdell الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:46
لانجاح الحجر الصحي ببلادنا يجب التفكير في صيغة لعدم استعمال النقود لانها وسيلة اساسية لانشار الوباء
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54 - عبده/ الرباط الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:46
تقول الاخبار بان 96 % من الحالات عبر العالم تعتبر عادية و الحمد لله و 4% فقط حالات صعبة... و لذلك فان الحالات في المغرب هي في طور العلاج .... و سوف تظهر حالات اخرى من تلك التي تحت المراقبة بعد ان تصبح مؤكدة... فارجو من الله كما يرجو كل المغاربة ان يكون عددها قليلا.... و لذلك و من اجل تناقص الاعداد فخير وسيلة هي لزوم المنازل و عدم مغادرتها الا حسب ما تفرضه وزارة الداخلية و الصحة بعد الالتزام بقواعد النظافة و التعقيم و الاحتياط... فاللهم انت الشافي فاشف يا رب عبيدك و كل مصاب بهذا الداء او غيره في العالم شفاء لا يغادر سقما... قولوا امين في انفسكم و اجعلوا يقينكم في الله من قبل و من بعد.....
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55 - رضوان الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:48
نشدو ضيورنا ونستغروا الله تعالى اوراه مايكون غي الخير انشا الله كترو من الدعوات اخوتي هذا هو الحل لهاد الساعة اوراحنا على ابواب شعبان علينا بالاستغفار وقراءة القران والتضرع الى الله يلا تحرمنا من المساجد منحرموش راسنا من الدعوات.
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56 - مصطفى الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:48
من أجل الوطن الغالي يستحق الوقوف معه والتضحية من اجله كلنا نحب المغرب وطننا انشاء الله يكون في مصاف الدول المتقدمة.الله الوطن الملك
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57 - fateh الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:48
ياربي احمي و شفي اخواننا المغاربة ربي معكم احترموا التعليمات ياخوتي والله هد الفروس صعيب و خداع والله مرهي لعبة
ربي عندي حبابي و صحابي في المغرب احميهم و سترهم يارب اخوكم من الجزائر
ربي يحمينا و يحميكم و الله يرحم موتكم و موتانا و موتا المسلمين
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58 - الياس الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:50
الله يرحم كل من توفى اثر صراع مع هذا الفيروس الخطير و الله يشفي كل مريض يعاني من مرض كوفيد19
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59 - لطيفة الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:51
اللهم لطفك.
ما دمنا غير واعين بخطورة الوضع و ما دمنا لا نطبق حالة الطوارئ كما يجب فسنشهد زيادة الحلات يوما بعد يوم فأنا من شرفة منزلنا ارى الناس يخرجون الى الشارع بدون أي مبرر و يجتمعون بطريقة عادية وكأن هولاء الناس الذين يموتون لا يهمهم امرهم و لا يحركون مشاعرهم ولكن سيكون الامر مختلفا إذا كان احد احبابهم ضمن هؤلاء المساكين.
وآسفاه على وطني!!
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60 - عبدالحق الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:51
الله اكبر .. نتوقع المزيد من الحالات مادمنا لم نشدد من منع التجوال الا للحاجة القصوى لان العديد من المستهترين استعملوا زخصة الخروج للتجمعات في ازقة بعض الاحياء الشعبية بالدار البيضاء
واعباد الله بقاااااااوا فديوركم الله يجازيكم
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61 - هشام متسائل الأربعاء 25 مارس 2020 - 19:57
الحالات المخالطة 49 في 100
51 في 100 حالات وافدة
هذه الحالات كلها أغلبها أصيبت قبل الإجراءات الصحية وغلق الحدود
إذن لا داعي للوم الشعب
حالة الطوارئ طبقت منذ 19 مارس إذن مستبعد جدا أن الحالات التي ظهرت بعد هذا التاريخ لا علاقة بعدم احترام حالة الطوارئ وملازمة المنازل

من جهة أخرى 225 حالة إيجابية من 740 فحص هي نسبة مرتفعة جدا
وبما أن عدد الفحوصات ضعيفة فهذا يعني أن الحالات المصابة الغير مكتشفة بعد ربما مرتفعة جدا
يجب الزيادة في عدد الفحوصات المخبرية واستعمال الفحص السريع كما تفعل العديد من الدول
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