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كُتّاب وآراء
المغرب يُسجل سادس وفاة بفيروس "كورونا" وحالة شفاء جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد 19" إلى 6 وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة، في تصريح صحافي، أن حالة الوفاة الجديدة تعود لمواطن مغربي من مدينة مكناس كان يعاني من أمراض مزمنة.
كما أعلن المصدر ذاته شفاء حالة جديدة لسيدة من مدينة الدار البيضاء تبلغ من العمر 69 سنة، ليرتفع عدد حالات الشفاء بالمغرب إلى 7 حالات شفاء.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الحالات الوافدة من الخارج من بين 225 حالة مؤكدة هي 51 في المائة، بينما تصل الحالات المحلية المخالطة إلى 49 في المائة.
وتوجد 86 في المائة من بين الحالات المسجلة في وضعية مستقرة، و14 في المائة وضعيتهم غير مستقرة؛ فيما تعتبر فئة ما فوق 51 سنة الشريحة العمرية الأكثر تعرضا لفيروس "كورونا" في المغرب بنسبة 32.6 في المائة، والفئة ما بين 40 و65 سنة بنسبة 36.9 في المائة.
وبلغ عدد المخالطين الذين تمت مراقبتهم إلى حدود اليوم، وفق وزارة الصحة، 3109 أشخاص؛ منهم 669 شخصا انتهت فترة المراقبة الصحية لهم، ولا يزال 1341 شخصا تحت المراقبة الطبية.
يذكر أن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 740 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19"، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، أمس الثلاثاء على الساعة السادسة مساء، تشير إلى 170 حالة إصابة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (61)
فمن المعلوم أننا في بداية أسبوع ظهور الحالات التي استوفت الزمن الذي تنتهي فيه مرحلة حضانة هذا الفيروس اللعين...
كما يذهب بعض الخبراء إلى احتمال وصول بلدنا إلى تخوم الألف حالة لا قدر الله ... ومعظمها سيشفى بمجرد الشروع في استعمال أدوية يتم الآن استعمال بعضها في دول عديدة... مثل الكرولوكيل الخاص بمعالجة الملاريا الذي تستعمله الجارة الجزائر وفرنسا...
حفظ الله بلدنا الغالي بما حفظ به الذكر الحكيم...
هسبريس من فمك ربي ان شاء الله في ساع تهبط الحالات المحتملة تكون سلبية و يخفافدالضغط على وزارة الصحة
رحماك يا الله
هسبريس من فمك ربي ان شاء الله في ساع تهبط الحالات المحتملة تكون سلبية و يخفافدالضغط على وزارة الصحة
رحماك يا الله
لمواطن عادي بمثابة راي في الموضوع ربما لسوء فهمي لقراءة النسب المعلنة.ومعذرة .
S il vous plaît est ce qu on peut savoir le nombre de tests qui se font par jours au Maroc ???
الجواب بكل بساطة هو أن هاذ الحالات كان انتقل ليها المرض قبل ما يتم تطبيق حالة الطوارئ، كما هو معلوم فالمرض كيمكن يبان حتى بعد مرور 14 يوما وبالتالي كنتوقعوا أنه خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل عايتزادوا حالات آخرين. ثم أنه ما خصناش ننساوا هاذوك لي كيجتمعوا مخبيين فالليل راه حتى هوما عايساهموا في ارتفاع عدد الحالات خلال الأيام المقبلة.
طبعا الحل بيدنا وهو: بقى فدارك تحمي راسك وتحمي خوك.
ادخلوا منازلكم ......
و اياكم و الاستهتار .......
المرجو تزويد الرأي العام بحصيلة وباء كورونا على صعيد المدن عوض الجهات وشكرا.
إلتزموا بيوتكم و اتقوا شر وباء ينتشر بين الناس انتشار النار في الحشيش .
اللهم احفظنا و إياكم و بلدنا ،أمين.
Il faut réduire les autorisations à un jours sur 2 (jours pairs pour certains et impairs pour d'autres)
Il faut aussi fixer un créneau horaire de 1-2h max, au choix (donc une seule sortie) et non à chaque fois, parfois pour des futilités
الحجر الصحي ثم الحجر الصحي
المكوث في المنزل أفضل وقاية
وشكرا للسلطات العمومية والمسلحة والشرطة والأطباء والممرضين الساهرين على حماية المواطنين
لكم منا كل الحب والإحترام
العالم بالنسبة لينا كمغربة مع ضعف التجهيزات الكارتة حتميية الحل الوحيد هو إيجاد. المضاد الجرثومي نبقاوا فدارنا ونطلبوا الله أن يجدوا المضاد الجرثومي في اقرب و قت يا رب يا سميع الدعاء
اوغتعرفوا اش كائن شوفوا ڨيديوهات بزمنك تبقى في دارك شوفوهم عفاكم الله
ربي عندي حبابي و صحابي في المغرب احميهم و سترهم يارب اخوكم من الجزائر
ربي يحمينا و يحميكم و الله يرحم موتكم و موتانا و موتا المسلمين
ما دمنا غير واعين بخطورة الوضع و ما دمنا لا نطبق حالة الطوارئ كما يجب فسنشهد زيادة الحلات يوما بعد يوم فأنا من شرفة منزلنا ارى الناس يخرجون الى الشارع بدون أي مبرر و يجتمعون بطريقة عادية وكأن هولاء الناس الذين يموتون لا يهمهم امرهم و لا يحركون مشاعرهم ولكن سيكون الامر مختلفا إذا كان احد احبابهم ضمن هؤلاء المساكين.
وآسفاه على وطني!!
واعباد الله بقاااااااوا فديوركم الله يجازيكم
51 في 100 حالات وافدة
هذه الحالات كلها أغلبها أصيبت قبل الإجراءات الصحية وغلق الحدود
إذن لا داعي للوم الشعب
حالة الطوارئ طبقت منذ 19 مارس إذن مستبعد جدا أن الحالات التي ظهرت بعد هذا التاريخ لا علاقة بعدم احترام حالة الطوارئ وملازمة المنازل
من جهة أخرى 225 حالة إيجابية من 740 فحص هي نسبة مرتفعة جدا
وبما أن عدد الفحوصات ضعيفة فهذا يعني أن الحالات المصابة الغير مكتشفة بعد ربما مرتفعة جدا
يجب الزيادة في عدد الفحوصات المخبرية واستعمال الفحص السريع كما تفعل العديد من الدول