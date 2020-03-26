24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جامعي ينتقد إقصاء الموظف من مصاريف محاسبية (5.00)

  2. مباراة أتلانتا وفالنسيا .. "قنبلة بيولوجية" وراء نشر كورونا بأوروبا‬ (5.00)

  3. خرق "الطوارئ" يوقف 11 شخصا في نواحي سطات (5.00)

  4. ستة أشهر حبسا أول حكم لخرق الطوارئ بالقنيطرة (5.00)

  5. "كورونا" يُقهقر مبيعات الأجهزة المنزلية بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | طبيب يضع مختبرا للتحليلات رهن وزارة الصحة

طبيب يضع مختبرا للتحليلات رهن وزارة الصحة

طبيب يضع مختبرا للتحليلات رهن وزارة الصحة
هسبريس من الدارالبيضاء
الخميس 26 مارس 2020 - 10:10

أقدم الدكتور محمد حجاجي، مدير المختبر المركزي للتحليلات الطبية بمدينة المحمدية، على المساهمة المالية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" الذي تم استحداثه بتعليمات من الملك محمد السادس.

وكشف الدكتور حجاجي، الذي يشغل رئيسا للجمعية المركزية للأمراض المزمنة، عن مساهمته بمبلغ 20 مليون سنتيم في صندوق "جائحة كورونا"، مؤكدا وضعه مختبره بكل أجهزته وأطره رهن إشارة السلطات الصحية.

وأوضح الدكتور حجاجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مساهمته في الصندوق تعبير عن روح التضامن بين المغاربة في مثل هذه الأزمات وتأكيد عن اللحمة التي تجمع بين مختلف مكونات الشعب المغربي.

ودعا المتحدث نفسه مختلف الفاعلين المحليين بمدينة المحمدية وغيرها من أرجاء التراب الوطني إلى التضامن فيما بين مكونات المجتمع المغربي، والمساهمة في التضامن الاجتماعي بين كل الفئات والأفراد.

ومعلوم أن موارد هذا الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا"، الذي تم استحداثه بتعليمات من الملك محمد السادس، ستخصص لتغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعيات لهذه الجائحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - said k الخميس 26 مارس 2020 - 10:25
جزاك الله خيرا هذا واتمنى ان تقوم المختبارات الأخرى بنفس الشيء ولهم جزيل الشكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
2 - حداوي مغربي مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 10:27
و نعم المبادرة....نتمنا من العاملين في القطاع الخاص أن يحدوا حدو هذا المحسن جزاكم الله خيرا......اللهم رحمتك يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
3 - مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 10:28
جزاك الله خيرا اخي في الدنيا وثوابا في الآخرة لو أن كل المختبرات للتحليلات الطبية حدت حدوك سيدي لكنا تمكنا من التغلب على هذا الوباء ولاعطينا العالم درسا في التلاحم الذي دعا إليه الدين الإسلامي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
4 - الخياطي جمال الخميس 26 مارس 2020 - 10:32
بادرة طيبة نتمنى من الجميع ان يحدو حدو هدا الاخ ونطلب من الله ان يرفع عنا البلاء والوباء ويبعدنا عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
5 - وفاء الخميس 26 مارس 2020 - 10:37
الله يجعلها لك في ميزان حسناتك ويكثر من مثل هذه السلوكات التي تفرح القلب وتبزغ الامل في النفوس جزاكم الله خيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
6 - بقى فدارك الخميس 26 مارس 2020 - 10:37
جعله الله في ميزان حسناتك وكثر من امثالك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
7 - علاء الخميس 26 مارس 2020 - 10:41
طل طل أسي بنكيران شوف الناس الوطنيين باش راهوم يتبرعوا.
المهم واش صلحتي ااكوزينة ولا مازال. راك شي نهار غادي تطلب مساعدة من صندوق التضامن على هاد الحساب.
غبتي غبتي وغيابك طول.
عشنا وشفنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - مرباح اليوسفية الخميس 26 مارس 2020 - 10:45
شكرا الدكتور حجاجي من المحمدية. لا تتصور كم من مغربي و مغرببة دمعت عيناهم عند سماع مثل هده المبادرات جعلها الله لك في ميزان حسناتك. امرأة دخلت الجنة باسقاء هرة. فما بالك من ساهم في عتق ارواح المسلمين..
نتمنى تضامن اصحاب مختبرات التحاليل الطبية في كل ارجاء المغرب للخروج سالمين من هده الجائحة و انا على يقين تام ان شاء الله اننا سنتجاوز هده المحنة بعون الله سبحانه وتعالى بفعل تلاحم المغاربة
شعاري ابقى في منزلك حفاضا على صحتك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
9 - واين باقي المختبرات الخميس 26 مارس 2020 - 10:48
نفتخر بوجود رجال لها معادن الذهب .....واين باقي المختبرات. في كل مدينة يوجد اكثر من 3 كبار ومجهزة. لتبادر. وتساعد. على الاقل. بالعدة..... وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
10 - عزالدين لعيون الخميس 26 مارس 2020 - 10:48
الله اجازي كل واحد فعل الخير او قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة نتمنا من المختبرات المشهود لها بالكفاءة أن تساعد في هده الأزمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - Dokali الخميس 26 مارس 2020 - 10:48
اتمنى ان يحدو حدوه اصحاب المختبرات بجميع نواحي المغرب لتخفيف العبء على المركز. اللهم جازيه وارفع عنا البلاء يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - amagous الخميس 26 مارس 2020 - 10:59
Merci docteur pour votre generosité et votre niveau de conscience.Vous etes un exemple à suivre.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - يوسف الخميس 26 مارس 2020 - 11:05
جزاك الله خيرا هكذا خدمة الوطن والمواطن
الله يكتر أمتايلك
والله يهد الأغنياء كلهم يعنون المملكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - farissrabia الخميس 26 مارس 2020 - 11:11
ونعم الاطباء ونعم الرجال ...لازال في الدنيا خير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.