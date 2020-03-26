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كُتّاب وآراء
الحكومة تستعين بالداخلية لتحديد المستفيدين من "صندوق كورونا"
تواصل لجنة اليقظة الاقتصادية المخصصة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد مشاوراتها من أجل تحديد الشروط والمعايير التي يجب توفرها في الأفراد العاملين في القطاع غير المهيكل وصغار التجار، الذين تسعى الحكومة إلى تمكينهم من الحصول على دعم مالي لمساعدتهم على تجاوز جزء من الآثار السلبية لوقف الأنشطة الاقتصادية، بعد تفعيل قرار حظر التجول الصحي الذي شل الحركة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وحسب معطيات توصلت بها هسبريس، فإن هناك توجها لاعتماد لوائح وزارة الداخلية وقاعدة البيانات الخاصة بنظام التغطية الصحية "راميد"، من أجل استهداف الفئات الاجتماعية الهشة أثناء تفعيل مخطط تسليم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا من توقف معظم الأنشطة الاقتصادية.
وستتيح اللوائح، التي تتوفر عليها المصالح التابعة لوزارة الداخلية، التعرف على المستحقين من الباعة الجائلين والساكنة التي تعاني من هشاشة اجتماعية، لتوجيه الدعم المالي.
ورجحت المصادر، التي تحدثت إليها هسبريس، أن تعتمد لجنة اليقظة والجهات الحكومية المعنية على قاعدة بيانات الغرف المهنية من أجل تحديد لوائح المستفيدين من صغار الحرفيين، الذين يتوفرون على الضريبة المهنية "باتانت"، المتوقفين عن العمل خلال فترة حظر التجول الصحي.
يشار إلى أن إحداث هذا الصندوق جاء من أجل مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ إجراءات احترازية وتمويل التدابير الساعية إلى تطويق الوباء وتأهيل البنية التحتية الصحية لمعالجة المصابين به.
وستُخصص اعتمادات الصندوق الخاص الجديد للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
كما سيرصد جزء من اعتمادات الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير لمواكبة القطاعات الأكثر تأثراً كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (60)
حفظنا الله و حفظكم من هذا الوباء
يقدروا يديرو شي إستمارة كيعمروها الناس المحتاجين عبر الأنترنت أو رقم أخضر لتسجيل
و تسجيل يكون بالبطاقة الوطنية بالتأكيد حتى يسهل على السلطات التأكد من أن هذا الأخير لا يمتلك أي أموال في البنك و ليس لديه أي ممتلكات ...، ليتم تزويدهم بالمواد الغدائية الضرورية بطبيعة الحال بمعاينة من المقدم للمستفيذ.
هكذا غادي نكونوا قطعنا الطريق أمام لمقدم لي ممكن يختار المستفيدين حسب التدويرة و كذلك غادي نكونو سهلنا على المفقراء طريقة التسجيل .
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و في الأخير يقولو لي حصلناه عندو و مسجل غادي يخلص دعيرة 20 الف درهم.
لجنة صندوق لجنة صندوق و في الاخير والو و تجي لجنة تقصي حقاءق و من بعد صندوق و تبقا حليمة بعادتها القديمة
لان تجار المآسي ....
في بعض الاحيان لا يكفون عن العادات السيئة ...
يكفي هذا التضامن الكبير و هذا الشعور الوطني الذي قل نظيره ...لكي تترفع الانفس المريضة عن ارتكاب حماقات ..... و التلاعب بالدعم المرصود لمن يستحق .....
لا نريد مسحوبية و لا زبونية و لا و لا ....
الصرامة في تحديد
الصرامة في التوزيع
الصرامة في المراقبة
الصرامة في العقاب لكل مخالفة و كل انحراف
الوطن عظيم برجاله و تضامنه .و تماسكه
كبير باحتضانه للجميع ..
الغني يواسي الفقير
و الصحيح يساند المريض ....
و كلنا في مركب واحد ...
راه الكلاخ د الشعب عبء على أي مشروع كديرو الدولة!
اصبحنا نحارب الجهل. و نبحث عن حلول لقطاع الصحة و التعليم و محاربة الفقر.
فينك ا مول "حان الوقت لترفع الدولة يدها عن قطاع التعليم و الصحة"
الله اخرج هادشي على خير
كيفية العيش اما هاد جاءحة
والآن لم يزاولوا لا مهيكلا ولا غير دالك
نحن في ازمه كورونا على الحكومه و المغاربه أن يتضامنوا كما تضامنوا اجدادنا جل المواطنين الاستفاده بدون ضرر لا للدوله ولا للمواطن الصبور
اد أخد صاحب حق التقاعد وجاره الغير المسجل لم يجد ما يقتني لأولاده هل سيدهب للانحراف السرقه وما شابه المرجوا منكم أخد بعين الاعتبار هاد المغاربه الأحرار والسلام عليكم
رأيت البارحة مسيحيا يهشم ويكسر اصناما لمريم العذراء وللصليب كسرها جميعا وطهر منزله.لانه علم ان لا عاصم من كرونا غير الاخذ بأسباب العلم وفويض النتيجة لله تعالى.
يهودي وسط دكانه شغل كاسيط للقران الكريم..
مسلمون تيقنوا ان الخزعبلات لا تنفع مع الاوبئة والكوارث.
لقد تغيرت عقلية العالم..بسبب الحجر الذي يقيمه رجال الدين على المجتمع انتشرت الاوبىة عبر الزمن ..واستبداد رجالةالسياسة في الصين الذين اخرسوا طبيب العيون وربما قتلوه..الاستبداد السياسي كالاستبداد الديني كلها تقيم ااحجر على العقل وتقيد ارادة الناس
اللهم بارك لنا في الشعب المغربي وفي قائده الحكيم .وشكرا لرجال الصحة والطب ورجال التعليم ورجال الامن
اللهم اشفي مرضى كرونا وكن عونا لايطاليا المنكوبة التي تخلى عنها الغرب
الرجاء من الداخلية التدخل والاغاثة
هناك العديد من الناس يملكون محلات تجارية وأعمال حرة وفلاحة اي ذخل لامحدود.ويتمتعون ببطاقة راميد علاج + منحة تيسير عن الأبناء الممدرسين
لقد تعودوا على النهج القصير للإثراء.ولازالوا يطلبون المزيد .في حين أن الطبقة المتوسطة التي كانت تحرك النسيج الاقتصادي أصبحت تعرف هشاشة نظرا لتدني القدرة الشرائية وووو
عرفتي إلا كان كل باترون يخاف الله ويسجل الخدامة ديالو فصندوق ضمان إجتماعي مكناش نوصلو لهاد التكويرة
Non, les animaux comme les chats et chiens ne transportent pas Avec eux le virus corona, ma femme et moi nous avons deux chats et un chien, nous vivons au Etats Unis Unis et notre docteur nous a dis que nous avons rien a craindre de ces animaux
وإن وصلت ستصل منهكة منخورة يبقى منها الفتات .
راجعوا أنفسكم يامن توليتم أمر الناس فالأمر خطير وخطير جدا .
أعطوا الحق لصاحبه ولتكن كورونا درسا نستفيد منه ..
فالله في عون العبد مادام العبد في عون العبد)
اللهم لاتؤاخذنا بما أسأنا وأساء الظالمون والسفهاء منا آمين
ولكن المشكل هل سيعمل لمقدم بنزاهة ام القضية ستكون بالرشوة .
هاذ الشيئ راه غادي يفوت وبعدها سينفضح امر المخلوضين والرشايويا ويجب ايقافهم و اعفاؤهم من وضائفهم.ومحاكمتهم بصرامة .ماشي اللعب هاذا راه سلامة وامن البلاد والعباد.
الطريقة جب ان تكون ناجحة وحسابات وتوقعات خروج الاحياء مجرد سماع. الحافلة المحملة بالزيت.... وهانحن امام سناريو الاردن..
تكليف جهات معترف لها بالجدية في التعامل بطريقة. سليمة وسند من. القوات المسلحة الملكية.. ودعم الامن والمخازنية.... لان العنصر الامني مهم
اما اعوان السلطة والملحقات الادارية فلن تفدر على هاته المهمة. حداري حداري... يقع مثل قفة رمضان. التي ينهبها بعض الفاسدين. .....
كارتتين. التجمهر وربما الفوضى والسرقة. تم نهب المساعدات. تماسيح تختلف احجامها
1 ) الالتزام الصارم بتعليمات السلطة الصحية والأمنية بالحجر الصحي الصارم .
2 ) تطبيق شروط النظافة وخاصة خاصة تعقيم جميع ما يمكن تعقيمه وخاصة غسل للدين بالماء والصابون جدا ولمدة 30 ثانية مرارا وتكرارا وعدة مرات في اليوم.لأن هذا الفيروس يلتصق في كل شيء بطريقة تتعدى الخيال والتي لا يمكن حتى أن نتصور ها. وبهذا السلوك يمكن أن نحد من انتشار الوباء أن شاء الله بالعمل والتوكل على الله. اعقلها وتوكل على الله. واللهم احفظنا من كل شر ومن كل سوء.
4000 مليار إحيدو منها غير ألف مليار إفرقوها على الشعب 3000 لي بقات إدعموا بها القطاعات المتضررة
أدابا منين كلسو من الخدمة أولاو من المحتاجين
مثلا لي خدام في القطاع البني أكاري أش غايدير دابا