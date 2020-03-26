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الحكومة تستعين بالداخلية لتحديد المستفيدين من "صندوق كورونا"

الحكومة تستعين بالداخلية لتحديد المستفيدين من "صندوق كورونا"
هسبريس ـ محمد لديب
الخميس 26 مارس 2020 - 10:00

تواصل لجنة اليقظة الاقتصادية المخصصة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد مشاوراتها من أجل تحديد الشروط والمعايير التي يجب توفرها في الأفراد العاملين في القطاع غير المهيكل وصغار التجار، الذين تسعى الحكومة إلى تمكينهم من الحصول على دعم مالي لمساعدتهم على تجاوز جزء من الآثار السلبية لوقف الأنشطة الاقتصادية، بعد تفعيل قرار حظر التجول الصحي الذي شل الحركة في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وحسب معطيات توصلت بها هسبريس، فإن هناك توجها لاعتماد لوائح وزارة الداخلية وقاعدة البيانات الخاصة بنظام التغطية الصحية "راميد"، من أجل استهداف الفئات الاجتماعية الهشة أثناء تفعيل مخطط تسليم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررا من توقف معظم الأنشطة الاقتصادية.

وستتيح اللوائح، التي تتوفر عليها المصالح التابعة لوزارة الداخلية، التعرف على المستحقين من الباعة الجائلين والساكنة التي تعاني من هشاشة اجتماعية، لتوجيه الدعم المالي.

ورجحت المصادر، التي تحدثت إليها هسبريس، أن تعتمد لجنة اليقظة والجهات الحكومية المعنية على قاعدة بيانات الغرف المهنية من أجل تحديد لوائح المستفيدين من صغار الحرفيين، الذين يتوفرون على الضريبة المهنية "باتانت"، المتوقفين عن العمل خلال فترة حظر التجول الصحي.

يشار إلى أن إحداث هذا الصندوق جاء من أجل مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ إجراءات احترازية وتمويل التدابير الساعية إلى تطويق الوباء وتأهيل البنية التحتية الصحية لمعالجة المصابين به.

وستُخصص اعتمادات الصندوق الخاص الجديد للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

كما سيرصد جزء من اعتمادات الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير لمواكبة القطاعات الأكثر تأثراً كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (60)

1 - كورونا معلم الكسالى ! الخميس 26 مارس 2020 - 10:09
اذا كانت نفس الطريقة المتبعة للحصول على وثيقة اﻻذن بالخروج .. !! بﻻ ما تعدبو روحكم !!
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55
2 - ابرود منى الخميس 26 مارس 2020 - 10:10
بالاضافة الى الداخلية يمكن الاعتماد على ملفات الاحصاء لتحديد الناس المعوزين
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25
3 - rachid الخميس 26 مارس 2020 - 10:11
نحن ليس لدينا راميد ونعاني .معلومة ؛راميد شابتها خروقات كثيرة فليست وحدها الكفيلة بتحديد المستفيدين هناك أناس كثيرون لا يستحقونها توصلوا بها .أرجو النظر في ماتفعلون
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81
4 - Sabrina الخميس 26 مارس 2020 - 10:11
ما ايجيو يعطيوهم شي حاجة حتا ينقارضو
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38
5 - Souhail الخميس 26 مارس 2020 - 10:11
مع هذا الوباء المرجو الإلتفاتة أيضا لطبقة المتوسطة كلنا في الهواء سويا، الحكومة ما زالت حائرة في كيفية دعم الناس خذوا العبرة من الدول المتقدمة
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25
6 - الاعوان في زمن كورونا الخميس 26 مارس 2020 - 10:14
عندما تذكر الداخلية وتكلف بتلك المهمة فإن الاعوان هم من سيقوم بتلك المهمة. فإذا كان اسبوع توزيع ورقة الانتقال خرق فيه المواطنون حضر التجول. فإن هذه المهمة الجديدة قد تحصل فيها كوارث
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46
7 - عبدالله الخميس 26 مارس 2020 - 10:15
دابا لعند راميد استفد راه ناس لاباس عليهم عندهم راميد او شوافرية ديال طاكسيات .سربايا تالقهاوي.الكسلا دالحمام. راه بزاف ديال البشار متضرر او معندوش راميد دابا هادو ضربهم تران اولا شنو. راه باينة مدام الدولة كتسنا المواطن اساهم فالصندوق عرف القاضية ممنها والو.
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35
8 - khalid الخميس 26 مارس 2020 - 10:15
اعتدر ولو أنني شيئا ما خارج عن الموضوع لكن بما أن الحدث الآن هو كورونا. كل مرة أتساءل هل الحيوانات الأليفة المنزلية كالقطط يمكن أن تحمل الفيروس إلى البيت ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
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13
9 - مصطفى الخميس 26 مارس 2020 - 10:15
واين المعاقون و ذوي الاحتياجات الخاصة من كل هدا....راه كاين ناس لاباس عليهم و عندهم بطاقات راميد......ولا المعاق غير صوتوه
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14
10 - فقير الخميس 26 مارس 2020 - 10:15
السلام عليكم. كل واحد. فقير. يكتب التزام بأنه. فقير ويمضي عليه. بالبصمة ديالو ويدفعو للمقاطعة باش باخد الاعانة. ولئ الحكومة دير سنة حبس. نافذة. الي ثبت انه خاد المساعدة ومكيستحقهاش وبدالك يخاف الي مكيستحقش من الحبس وميتزاحمش مع الفقراء. ومن بعد الجائحة تكون لجنة تعاود. تقلب. علئ المخالفين. وتردعهم بالسجن. الي متافق معاي يقولها
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22
11 - احمد الكلميمي الخميس 26 مارس 2020 - 10:17
المرجوا من المغاربة المساهمة ولو بالقليل من اجل اخواننا ومن اجل مملكتنا الحبيبة ..
حفظنا الله و حفظكم من هذا الوباء
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-11
12 - mo nl الخميس 26 مارس 2020 - 10:18
لا نريد مقارنة المغرب مع الدول الاوروبية بما فعلت من تعويض والاعفاء الضريبي لشعبها، فهذا بعيد عنا، لكن سنقارنه فقط مع دول عربية مثلما فعلت الاردن و البحرين و غيرهما، لما لا مثلا اعفاء المواطنين ذووا تحت الدخل الحد الادنى من دفع فواتير الماءو الكهرباء لمدة ثلاثة اشهر ، وتزويدهم بالمواد الغذائية الأساسية مدة الحجر الصحي، و جمع كل المتشردين من شوارع المملكة و توفير لهم السكن الموقت ..هذا اضعف الإيمان
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32
13 - oussama الخميس 26 مارس 2020 - 10:18
هسبريس إقتراح مني تقدرو توصلوه لداخلية.
يقدروا يديرو شي إستمارة كيعمروها الناس المحتاجين عبر الأنترنت أو رقم أخضر لتسجيل
و تسجيل يكون بالبطاقة الوطنية بالتأكيد حتى يسهل على السلطات التأكد من أن هذا الأخير لا يمتلك أي أموال في البنك و ليس لديه أي ممتلكات ...، ليتم تزويدهم بالمواد الغدائية الضرورية بطبيعة الحال بمعاينة من المقدم للمستفيذ.
هكذا غادي نكونوا قطعنا الطريق أمام لمقدم لي ممكن يختار المستفيدين حسب التدويرة و كذلك غادي نكونو سهلنا على المفقراء طريقة التسجيل .
======
و في الأخير يقولو لي حصلناه عندو و مسجل غادي يخلص دعيرة 20 الف درهم.
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17
14 - بوكمون الخميس 26 مارس 2020 - 10:18
كرهة هاد الكلمة
لجنة صندوق لجنة صندوق و في الاخير والو و تجي لجنة تقصي حقاءق و من بعد صندوق و تبقا حليمة بعادتها القديمة
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14
15 - وعزيز الخميس 26 مارس 2020 - 10:19
يجب انزال عقوبات على كل من قد يتلاعب بالدعم الذي سيخصص للضعفاء و الذين توقفوا عن العمل و الذين يعانون الهشاشة بسبب هذا الوباء ....



لان تجار المآسي ....


في بعض الاحيان لا يكفون عن العادات السيئة ...


يكفي هذا التضامن الكبير و هذا الشعور الوطني الذي قل نظيره ...لكي تترفع الانفس المريضة عن ارتكاب حماقات ..... و التلاعب بالدعم المرصود لمن يستحق .....



لا نريد مسحوبية و لا زبونية و لا و لا ....

الصرامة في تحديد
الصرامة في التوزيع
الصرامة في المراقبة
الصرامة في العقاب لكل مخالفة و كل انحراف



الوطن عظيم برجاله و تضامنه .و تماسكه
كبير باحتضانه للجميع ..
الغني يواسي الفقير
و الصحيح يساند المريض ....
و كلنا في مركب واحد ...
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4
16 - عبدو الخميس 26 مارس 2020 - 10:20
الله ارحم الوليدين راه كاين فئات كتر من هشة او ماستافدتش من الرميد راه الحل الوحيد هو الاستعانة بالمقدم هو ليغادي يحدد اللائحة ديال كل بلاصة خدام فيها يقومو الاساتدة لي گالسن ماخدامينش بالمساعدة في الاحصاء ديال هاد الفئة المستهدفة و المتضررة و شكرا على هاته الالتفاتة
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1
17 - رشيد الخميس 26 مارس 2020 - 10:20
كاع لي عندهم غيسجلو راسهم على اساس انه عندهم، وغيحرمو الفقراء للأسف وغيزاحموهم!
راه الكلاخ د الشعب عبء على أي مشروع كديرو الدولة!
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5
18 - لحياني ادرىس الخميس 26 مارس 2020 - 10:20
نحن مستخدموا الحراسة في المؤسسات التعليمية بتازة توقفت عنا مستحقاتنا من الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث اشهر كما اننا لم نستفد منالاجرة لمدة شهرين كيف يمكننا نساير الوضع والحالة هاته نتمنى من المسؤولين الانتباه الى هذه المعضلة الجديدة ...
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4
19 - Oujdi الخميس 26 مارس 2020 - 10:21
بدل محاربة كورونا وحدها
اصبحنا نحارب الجهل. و نبحث عن حلول لقطاع الصحة و التعليم و محاربة الفقر.
فينك ا مول "حان الوقت لترفع الدولة يدها عن قطاع التعليم و الصحة"
الله اخرج هادشي على خير
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0
20 - yassine الخميس 26 مارس 2020 - 10:23
هناك اشخاص ميسورون.. و يتوفرون على راميد...
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6
21 - هشام الخميس 26 مارس 2020 - 10:26
أي واحد ما عندوش ضمان الاجتماعي. يعتبر طالب معاشو. غير سديتو على بنادم بدون تحديد
كيفية العيش اما هاد جاءحة
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3
22 - كريمو الخميس 26 مارس 2020 - 10:28
يجب على الحكومة ان يكون الدعم ماديا حفاضا عاى كرامة الم اطن لان تسليم المةاد على شكل سلع لا تكفي لأن كل شخص على شاكلته هناد من يريد شراء دواء وهناك من يريد تسديد الماء. الكهربا والكريء الامر اثعب مما يتثور البعض والاهد من دالك هو الا يتم افثاء اي شخث فهناك من يحسبهم الجاهل اغنياء من التعلل لايسألون الزاس الحافا . وفقكم الله وعاش الملك
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2
23 - Samir الخميس 26 مارس 2020 - 10:29
راميد ليست معيار لان ميسورين كثر لهم بطاقة راميد اما اعوان السلطة ان تكلفوا بالاعانات فانتظروا الكارثة.اعوان السلطة مع الاسف الشديد فاسدون الا من رحم الله.
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1
24 - نادية الخميس 26 مارس 2020 - 10:30
لحل هذه المسألة سيضهر دور المقدم.لانه هو الوحيد الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة في الحي ( تيعرف المياومي ومول ديطاي.مول تريبورتر.ولي معندهم حتى دخل مادي والسعاية وزيد وزيد...).وبما أنه لم يفلح في إيصال وثيقة الخروج لعدة بيوت .فكيف سيكون مصير ه‍ؤلاء إذا وكلت له هاته المهمة الصعبة؟وا أسفاه.
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2
25 - Wahbi الخميس 26 مارس 2020 - 10:30
السلام عليكم.يجب توخي الحدر من هذه الطبقة التي هي هشة اصلا ولا تنتظر تسميتها بذلك،فان عدم وجود القوت بمنازلهم سيجبرهم على الخروج وبذلك سيتكسر الحجر الصحي مما سينتج عنه(فكها يا من عقدتها)اي بمعنى ان هذا الصنوق لن يقدر على مكافحة ما سيترتب عن هذا الكسر.القضية واضحة اعينوا هذه الطبقة لتلزم البيوت وتكون مواجهة هذا الوضع اقل جهدا.والله ولي التوفيق.
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2
26 - Naima الخميس 26 مارس 2020 - 10:32
انا اعمل في روض عاطلة الان لا ضمان اجتماعي لا مدخول الزوج عاطل مسبقا وحاليا نرجو تعويضنا باستعانة بورقة الرميد يارب ارحمنا برحمتك
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2
27 - youssef de sygh الخميس 26 مارس 2020 - 10:34
هنا بالمغرب العديد من المستأجرين المسجلين بصندوق التقاعد ولم يزاولوا عملا مهيكلا من مده
والآن لم يزاولوا لا مهيكلا ولا غير دالك
نحن في ازمه كورونا على الحكومه و المغاربه أن يتضامنوا كما تضامنوا اجدادنا جل المواطنين الاستفاده بدون ضرر لا للدوله ولا للمواطن الصبور
اد أخد صاحب حق التقاعد وجاره الغير المسجل لم يجد ما يقتني لأولاده هل سيدهب للانحراف السرقه وما شابه المرجوا منكم أخد بعين الاعتبار هاد المغاربه الأحرار والسلام عليكم
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0
28 - لوسيور الخميس 26 مارس 2020 - 10:37
اعتقد ان اغنياء سيستفيدون من هذا الدعم.ولذلك وجب اشراك موظفين من التعليم اانهم يسفضحون الخرقات واشراك منتخبين .واو ترك الامر لاعوان السلطة فسيبدأون بذوي القربى
رأيت البارحة مسيحيا يهشم ويكسر اصناما لمريم العذراء وللصليب كسرها جميعا وطهر منزله.لانه علم ان لا عاصم من كرونا غير الاخذ بأسباب العلم وفويض النتيجة لله تعالى.
يهودي وسط دكانه شغل كاسيط للقران الكريم..
مسلمون تيقنوا ان الخزعبلات لا تنفع مع الاوبئة والكوارث.
لقد تغيرت عقلية العالم..بسبب الحجر الذي يقيمه رجال الدين على المجتمع انتشرت الاوبىة عبر الزمن ..واستبداد رجالةالسياسة في الصين الذين اخرسوا طبيب العيون وربما قتلوه..الاستبداد السياسي كالاستبداد الديني كلها تقيم ااحجر على العقل وتقيد ارادة الناس
اللهم بارك لنا في الشعب المغربي وفي قائده الحكيم .وشكرا لرجال الصحة والطب ورجال التعليم ورجال الامن
اللهم اشفي مرضى كرونا وكن عونا لايطاليا المنكوبة التي تخلى عنها الغرب
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29 - romyo الخميس 26 مارس 2020 - 10:37
هناك الكثير من العائلات في الدواور المجاورة لإملشيل التابعة لميدلت تعاني من الفقر بمعنى الكلمة والبنية التحتية هشة غير الله ادير لفها الخير وسافي ديور كاملين بالتراب كضرب غير الشتاء كترجف بالخوف باش متريبش عليك الدار
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30 - Hicham الخميس 26 مارس 2020 - 10:38
نحن تسع عائلات هنا في مدينة المضيق نعيش الحجر الصحي في complexe golden amal بلا ماء و لا ضوء ..فهل من يلتفت لنا بعين إنسانية..
الرجاء من الداخلية التدخل والاغاثة
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31 - مواطن الخميس 26 مارس 2020 - 10:39
ليس كل من يملك بطاقة راميد يدخل في خانة الهشاشة.والفقر
هناك العديد من الناس يملكون محلات تجارية وأعمال حرة وفلاحة اي ذخل لامحدود.ويتمتعون ببطاقة راميد علاج + منحة تيسير عن الأبناء الممدرسين
لقد تعودوا على النهج القصير للإثراء.ولازالوا يطلبون المزيد .في حين أن الطبقة المتوسطة التي كانت تحرك النسيج الاقتصادي أصبحت تعرف هشاشة نظرا لتدني القدرة الشرائية وووو
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32 - AmnayFromIdaho الخميس 26 مارس 2020 - 10:40
و ماذا عن الأرامل اللواتي تركت لهن الدولة 200 و 300و. 400 درهم شهريا،
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33 - عمر الخميس 26 مارس 2020 - 10:42
سيرة عند مول الحانوت لي في راس الدرب هو للي عارف الناس للي ما في حالهمش الناس للي كتهز من عندو لكريدي وكل تلقا مشكلة في الاداء
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34 - عبده/ الرباط الخميس 26 مارس 2020 - 10:43
هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا يتوفرون سواء على الراميد او بطاقة الغرف اامهنية او الباتانت لكي يثبتوا فقرهم او احتياجهم اي( ربنا خلقتنا )... فكيف يمكن مساعدتهم..؟؟؟ اعتقد لا بد من اشراك مقدمي الاحياء لاحصاء هؤلاء من اجل مساعدتهم.... الخير موجود و الحمد لله.... و بالمناسبة و في اطار الشفافية نرجو من وزارة المالية اطلاع العموم على المبلغ الاجمالي الذي تم جمعه داخل صندوق محاربة جاءحة كورونا و كم صرف منه و اين ؟ مع الشكر
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35 - عزالدين لعيون الخميس 26 مارس 2020 - 10:43
كين ناس لي ممخصوصينش أو عندهم راميد أو كين لي دائما كيتلقا لمساعدات وخا تكون ليتاما أو الأرامل كيطمع فيهم حتى قفت رمضان مكتسلم منهم.
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36 - سليم الخميس 26 مارس 2020 - 10:45
الرميد ليس معيار للمساعدة اغلب الناس لديهم الرميد ولهم دخل شهري ولديهم مشاريعهم كل شيء مزور في هذه البلاد حتى الرميد يعطوها غير للناس اصحاب النفود وباك صاحبي عقلية متخلفة وستغلالية يمكن الاعتماد على الجمعيات المدينة على الاقل في البوادي والقرى على الاقل فيهم ناس لديهم ضمير وروح المواطنة وهم يعرفون ناس جيدا اما الشيوخ والمقدمين اغلبية لديهم حزازات مع الناس ولا يسجلوهم ولو هم محتجاين اكثر من الذي يصرحون بهم هم
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37 - جلال الخميس 26 مارس 2020 - 10:45
يجب ابعاد المقدميين من هذه العملية اعتماد المقدمين تعني فشل العملية مسبقا سوف يكون الفساد المحسوبية لا مثيل له المقدمين فشلوا فشلا ذريعا في وثيقة الاذن لا حظنا كيف تسببوا في التجمعات البشرية قرب المقاطعات عوض يتحركوت في الشارع تسليم الوثيقة سكانها في بيوتهم كما طلبت منهم وزراة الداخلية اذا كلنا نشيد بي الاطباء الرجال الامن والجيش الدرك نرفعوا لهم القبعة بعض المقدمين حتى لا نظلم البعض رسبوا في الاختبار الازمة كورونا الوثاءق ولوا تباعوا بي 20 درهم وصلت حتى 100 درهم والمقدمين غير موجودين اصلا في مقاطعات الشعوب الاخرى تبحت عن الادوية المواد الاستهلاكية المغاربة تقلبوا على المقدم المغاربة عندهم فيل زداهم فيلة افظل شىء اعتماد على التجربة مؤسسة الخامس التضامن مليون محفظة راميد صندوق الارامل والمطلقات كلها هذه التجارب يمكن الاستفادة الاستعانة المقدمين تكون مساعدة الاستءناس اقترح تسليم مساعدات الغذاءية متل قفة رمضان كاين مساخيط الوالدين منحتهم المساعدة المالية غادي يمشوا يشري الشراب والحشيش خلي ولادوا بي جوع اذن تسليم مساعدات الغذاءية افظل
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38 - Sana الخميس 26 مارس 2020 - 10:46
سهلة لكي تعرفوا من يستحق إفعلوا كما فعلت فرنسا من حيث الإعانات الإجتماعية.ياك تنقلون حرفيا كل شيء من فرنسا من أجل تعمير الخزينة.فرنسا تعمر الخزينة لكي يفرقها على من يستحق كل شهر وأنتم في المغرب تعمرون جيوبكم كل وقت والٱن حصلتم مع الفقراء الذين هم ثمانون في المائة،ماذا أنتم فاعلون بعد تخرويضكم ونهبكم و رشاويكم
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39 - نوح نا الخميس 26 مارس 2020 - 10:47
هناك صعوبة لدي القطاعات الغير مهيكلة
عرفتي إلا كان كل باترون يخاف الله ويسجل الخدامة ديالو فصندوق ضمان إجتماعي مكناش نوصلو لهاد التكويرة
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40 - خياطة في بيتي الخميس 26 مارس 2020 - 10:47
حنا عندنا الرميد و الحالة ضعيفة بغينا من الداخلية سلوطات ديالها من كل منطقة خصوصا حنا في القرية نعاني كثيرا تسول كل دار دير البحث عليه و تعطيه راه كين معانات كثيرة لي مريض ملقاش باش يشري دوى و فين عاد المكلة كنتمنى من الله و من الدولة ديالنا الاسلامية يسرعوا شوية.
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41 - Ahmed الخميس 26 مارس 2020 - 10:47
المساعدات يجب ان يستفيد منها الجميع دون استثناء فقيرا كان او غنيا كل منزل مسكون يستفيد من مساعدة عينية كانت او نقدية ثم بعد ذلك من كان غنيا فليستعفف والا فاغلب المساعدات ستذهب الى من لا يستحقها وتبقى الأسر التي لا حيلة لها من دون سند
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42 - هشام الخميس 26 مارس 2020 - 10:48
صاحب رقم 18 الحياني دريس اولا المدارس الخصوصية غير متضررة بثاتا بل بالعكس هم المستفيدين يستخلصون واجبات المدرس في كل شهر زيادة عن استفاداتهم من تكاليف الكهرباء والماء والنقل المدرسي وتعويضات الأساتذة العرضين الدين يتقاصون بالساعة لهدا يجب على أصحاب المدارس أن يستمرو في تسليمك أجرك بدون توقف
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43 - متضرر الخميس 26 مارس 2020 - 10:48
السلام عليكم ما بالكم في شخص ليس له راميد وأخير إنخراط في الصندوق الضمان سنة 2009 ويتكفل بأسرة تتكون من خمسة أشخاص ويعمل حر ومحبوس في المنزل
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44 - نورالدين الخميس 26 مارس 2020 - 10:50
نسيان الجمعيات الرياظية الخاصة امرتها السلطة بالاغالاق ونفدت وهي الا ن تمر بازمة وباءية بحال كورونا فما هو مصيرها
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45 - الغياثي الخميس 26 مارس 2020 - 10:52
كان الله في عون الحكومة في الزمان الراهن... الامر ليس بالسهل لتحديد المستفيدين... وفي غالب الامر حثى وان كان هناك تحديد اعتمادا على الراميد او طريقة اخرى... ففي اغلب الظن ستحرم بعض الفئات المعوزة مما قد يخلق ما لايحمد عقباه.... اقولها واكررها كان الله في عونكم لكن وجب عليكم اتخاذ قرارات جريئة ومعقلنة في اقرب الاجال لان الطبقة المهمشة المغلوبة عن امرها لن تنتظر كثيرا خصوصا باقتراب شهر رمضان مما سيؤدي الى ردة فعل جد جد سيئة بمدن معروفة ببلادنا ك فاس سلا... الثي من الممكن ان تنطلق منها فوهة البركان والعارفين بهاتين المدينتين يعرفون البطالة والتهميش المحيط بهم... ارجوكم سارعوا في القرارات... وكوجهة نظر ان تستعينوا بشيوخ الجماعات والمقدمين ومساعدين لجرد الاسر المعوزة القاطنة بسكن فردي او مجتمعين... وتكون الاعانات لهم بالوقت الراهن عبارة عن مواد غذائية توزع بشكل عادل دون خروج الناس من البيت مستعينين بالجمعيات التي وجب ان يظهر معدنها هنا اظافة لمتطوعين لهم رغبة في عدم تفشي المرض والفتنة... اضافة الى هذا اعفاء الاحياء المهمشة من فواتير الكهرماء.. صبرا صبرا فالهم زائل..
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46 - عبدالناصر_إفني الخميس 26 مارس 2020 - 10:52
ستتخبط الحكومة، و إيصال المساعدات العينية لن تكون بالوجه الصحيح و هناك من سيستغل الظرفية لقضاء مآرب لحاجة في نفس يعقوب؛ و هناك أناس و كثرة المغاربة تخجل و لا تجرؤ على طلب المعونة. و راميد ليس معيارا. يجب الاستعانة بالمجتمع المدني من جمعيات ذات مصداقية و البحث عن الأيتام في الظرفية الحالية سيقوض و يعطل العملية و على الدولة و الحكومة أن تتريث و أن تكون لديها منظومة قبل أن تقع الفاجعة لأن الكل يغني بليلاه و لا حول و لا قوة إلا بالله: كل من موقعه يجب أن يبدي برأيه و الكيفية الصحيحة عبر هذا الموقع حتى نخلص إلى نتيجة إيجابية خدمة للصالح العام. و الله المستعان
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47 - Love your family and pets الخميس 26 مارس 2020 - 10:54
Au commentair de Mr. Khalid
Non, les animaux comme les chats et chiens ne transportent pas Avec eux le virus corona, ma femme et moi nous avons deux chats et un chien, nous vivons au Etats Unis Unis et notre docteur nous a dis que nous avons rien a craindre de ces animaux
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48 - Mossa الخميس 26 مارس 2020 - 10:54
لاأظن أن هذه المساعدات سوف تصل إلى مستحقيها .
وإن وصلت ستصل منهكة منخورة يبقى منها الفتات .
راجعوا أنفسكم يامن توليتم أمر الناس فالأمر خطير وخطير جدا .
أعطوا الحق لصاحبه ولتكن كورونا درسا نستفيد منه ..
فالله في عون العبد مادام العبد في عون العبد)
اللهم لاتؤاخذنا بما أسأنا وأساء الظالمون والسفهاء منا آمين
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49 - مغربنا الخميس 26 مارس 2020 - 10:55
الاعتماد على قاعدة بيانات الضرائب هي الحل الأمثل لتحديد المهنة والتسجيل في ضريبة البتانتا وبعد دلك يتم التأكد من تسجيل الشخص في الرميد
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50 - عبد اللطيف الخميس 26 مارس 2020 - 10:55
انا ايضا ا شتغيل في قطاع غير مهيكل و ليس لدي رميد او ما يشبه دلك فكيف ساستفيد انا في هده الوضعية الصعبة التى نمر بها هناك حالات كتيرة المرجو نظر و اخد بعين الاعتبر هده الفئة وشكرا
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51 - مواطن الخميس 26 مارس 2020 - 10:55
لمقدم ديال كل حي يعرف كل الساكنة وهو ادرى بالمستحقين للمساعدة.
ولكن المشكل هل سيعمل لمقدم بنزاهة ام القضية ستكون بالرشوة .
هاذ الشيئ راه غادي يفوت وبعدها سينفضح امر المخلوضين والرشايويا ويجب ايقافهم و اعفاؤهم من وضائفهم.ومحاكمتهم بصرامة .ماشي اللعب هاذا راه سلامة وامن البلاد والعباد.
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52 - اعزيزي الخميس 26 مارس 2020 - 10:55
مع فكرة رقم 10 لكن الضرب من حديد على يد كل من تبثت عدم أحقيته للمساعدة
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53 - زحام. زحام زحام وقتال الخميس 26 مارس 2020 - 10:55
الحكومة. تقرر من مكتب لاخر... وصولا لعون السلطة. هههه او العشوائية. ليتم التجمهر. والعراك والقتال وينتشر الب الروحي لكرونا. بمساهمة الحكومة وسوء. تدبيرها...
الطريقة جب ان تكون ناجحة وحسابات وتوقعات خروج الاحياء مجرد سماع. الحافلة المحملة بالزيت.... وهانحن امام سناريو الاردن..
تكليف جهات معترف لها بالجدية في التعامل بطريقة. سليمة وسند من. القوات المسلحة الملكية.. ودعم الامن والمخازنية.... لان العنصر الامني مهم
اما اعوان السلطة والملحقات الادارية فلن تفدر على هاته المهمة. حداري حداري... يقع مثل قفة رمضان. التي ينهبها بعض الفاسدين. .....
كارتتين. التجمهر وربما الفوضى والسرقة. تم نهب المساعدات. تماسيح تختلف احجامها
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54 - مغربي حر الخميس 26 مارس 2020 - 10:56
مبادرة جيدة لمساعدة كل من هو في أمس حاجة للمساعدة.ولكن يجب أن نعلم ام هذا الوباء سيكون من الصعب السيطرة عليه ألأنهزامات ينتشر بسرعة تفوق الخيال.وعبر جميع الوسائل وحتى بواسطة النقود والملابس وجميع مايمكن أن نتصور وما لايمكن أن نتصور. فلهذا يجب على كل منا وبدون استثناء أن نتجند وتضحي لمحاربة هدا الوباء الخطير.
1 ) الالتزام الصارم بتعليمات السلطة الصحية والأمنية بالحجر الصحي الصارم .
2 ) تطبيق شروط النظافة وخاصة خاصة تعقيم جميع ما يمكن تعقيمه وخاصة غسل للدين بالماء والصابون جدا ولمدة 30 ثانية مرارا وتكرارا وعدة مرات في اليوم.لأن هذا الفيروس يلتصق في كل شيء بطريقة تتعدى الخيال والتي لا يمكن حتى أن نتصور ها. وبهذا السلوك يمكن أن نحد من انتشار الوباء أن شاء الله بالعمل والتوكل على الله. اعقلها وتوكل على الله. واللهم احفظنا من كل شر ومن كل سوء.
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55 - Abdo rifeño الخميس 26 مارس 2020 - 10:56
أنا في نظري يجب دعم كل الأسر المغربيية ما عدا خدام الدولة والموظفين الكبار
4000 مليار إحيدو منها غير ألف مليار إفرقوها على الشعب 3000 لي بقات إدعموا بها القطاعات المتضررة
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56 - متتبع الخميس 26 مارس 2020 - 10:57
هناك أشخاص لهم أملاك مدخولهم الشهري من الكراء يفوق 10000 درهم ورغم ذلك يستفيدون من بطاقة راميد .وهناك من لا يمتلك قوت يومه وتعذر عليه الحصول على هذه البطاقة .
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57 - العميري الخميس 26 مارس 2020 - 10:58
الرجوع الى الاحصاء الماضي هو الحل الامثل
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58 - مواطن الخميس 26 مارس 2020 - 10:58
عملية تقديم الدعم المباشر للفآت المعوزة عملية حميدة لكنها معقدة و محفوفة بمخاطر امنية و يجب التهييء لها بشكل جدي و صارم في حصر المستفيدين مع انزال امني كثيف بالاحياء الفقيرة لان كلنا يعرف جيدا الاحتقان و الضغوط النفسية التي تعيشها الاسر فالمرجو اخد بعين الاعتبار هذا الامر و الدعم يجب ان يكون موزعا حسب جدول مضبوط في الزمن و المكان حتى لايندفع الناس للخارج و يستغل هذا الامر كل من يسعى الى اشعال الفتن
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59 - حمادي الخميس 26 مارس 2020 - 10:58
هناك الكثير من الميسورين أعرفهم يتوفرون على بطاقة راميد سيستفيدون الله وما هدا منكر
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60 - Rachid الخميس 26 مارس 2020 - 10:59
راه كاين واحد الفئة في المجتمع منين كانت خدامة ماخاسها والو ما عندها لا رميد لا الحاجة
أدابا منين كلسو من الخدمة أولاو من المحتاجين
مثلا لي خدام في القطاع البني أكاري أش غايدير دابا
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