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الرئيسية | مجتمع | مستشفى "ابن سينا" يستقبل أول امرأة حامل مصابة بكورونا بالمغرب

مستشفى "ابن سينا" يستقبل أول امرأة حامل مصابة بكورونا بالمغرب

مستشفى "ابن سينا" يستقبل أول امرأة حامل مصابة بكورونا بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:30

استقبل المركز الاستشفائي ابن سينا اليوم الأربعاء إحدى الحالات التي أعلنت إصابتها، ضمن 55 حالة جديدة تم تسجيلها في المغرب، بالوباء الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "جائحة".

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أكدت أن السيدة التي استقبلها مستشفى "السويسي"، في العاصمة الرباط، تعد أول امرأة حامل تصاب بهذا الفيروس في المغرب ضمن الحالات التي تم إعلانها.

وكشفت المعطيات التي توفرت للجريدة أن السيدة حامل في شهرها السادس، وتم نقلها على وجه الاستعجال إلى قسم النساء والتوليد.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة، إلى حدود الساعة السادسة مساء من يومه الأربعاء، ما مجموعه 225 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 55 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وتتوزع حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" على مختلف جهات المملكة المغربية، باستثناء جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب اللتين لم تسجل فيهما أي إصابة إلى حدود اليوم.

المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة تشير إلى تصدر جهة الدار البيضاء سطات القائمة بـ59 حالة مؤكدة، تليها جهة فاس مكناس بـ50 حالة، فجهة الرباط سلا القنيطرة بـ45 حالة.

جهة مراكش آسفي سجلت فيها إلى حدود اليوم 32 حالة مؤكدة، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ15 حالة، وجهة سوس ماسة بـ8 حالات، والجهة الشرقية بـ7 حالات، وجهة بني ملال خنيفرة بـ6 حالات، وجهة درعة تافيلالت بحالتين، وجهة كلميم واد نون بحالة واحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - مريم الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:41
ياربي ارفع عنا هدا البلاء.
يا الله.
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2 - Akram الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:42
الله يشافيها مسكينةً ....يارب
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154
3 - بنعمر الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:42
اللهـم يا رب شافيهـا شفاء لا يغادر سقما
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128
4 - طارق ابن زياد الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:43
الله افكها على خيير ستشفى باءدن الله وتضع مولودها انشاء الله
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137
5 - مواطنة حرة الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:43
مسكيينة الله اكون فعوانها كيغتكون الحالة النفسية ديالها وديال اسرتها.نتمنى لها الشفاء وميكون عندها حتى شي باس.
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104
6 - خالد F الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:50
إخواني المغاربة شدوا الأرض راه المرض صعيب بزاف، مستشفيات باريس مكتظة والعدد مرشح للإرتفاع، رغم الإمكانيات الهائلة فرنسا تبحث عن متطوعين ، تعاونوا ضد الوباء ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، الله يشفي الجميع،
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100
7 - ملاحظ الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:50
عجز الاطباء وانت رب الاطباء يا رب
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79
8 - ملاك الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:52
الله إشفيها مسكينة.. واحفظليها الجنين ديالها... عافاكم ديرو نداء للمسؤولين باش إصلحو مستشفى بن صميم.. والله حتى غادي نحتاجوه..بن صميم بلادي وعاارفا أهمية داك المستشفى والموقع ديالو المتميز ... الله إجزكم بخير..ديرو مجهودكم..انا درت نداء فاليوتوب ولكن قناتي ما كبيرات باش يوصل النداء للمسؤوليين .انتم جريدة كبيرة الله إبارك حاولو تأكدو على النداء .
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75
9 - آل مرابط الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:52
لو أعلنوا الحالات بحسب الأقاليم كان أفضل من ذكرهم على مستوى الجهات....
قد يكون متمركز في إقليمٍ ما، ولازال ناسه يذهبوا للتبضع والخطر يحدق بهم!!!!!!!!
أوصلوا المعلومة كاملة حفظكم الله....
فأنتم (الإعلام المسؤول) الخط الدفاعي الثالث بعد الأطباء والأمن.
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42
10 - الاهم عطفك الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:54
من فرنسا ،يا لطيف يا لطيف يا لطيف ،رق لحالها ،وحال جنينها و اجعله مسلما مسالما بارا تقيا ،و قرة عين لها و لزوجها
يا رب سهل مخاضها واعطف يا رب الارباب
الاهم جنبنا الكوارث يا رب
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24
11 - mehdi الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:55
الله اشافيها و اعافيها اللهم ندعوك انت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ان تدفع الضر عنا و عن المسلمين
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19
12 - ام هيثم الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:57
الله معاك و مع (وليدك ولا بنيتك)... اللهم نسألك الشفاء العاجل لهاد السيدة و لجميع المرضى يا رب العالمين
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20
13 - طبيب الأربعاء 25 مارس 2020 - 21:58
الحامل لاتنقل العدوى للجنين,اذا كانت خالية من مرض مزمن فجسمها سيقاوم virus
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29
14 - Toutiu الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:00
اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما شافيها وعافيها يا أرحم الراحمين ويسر حملها
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16
15 - ابراهيم اجماعن الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:01
اللهم شافها شفاءا طهورا ان شاء الله وارفع عنا هدا البلاء
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10
16 - واثق بالله الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:03
والله ستفرج بإذن الله⁦❤️⁩
أقسم أن الله أرحم بنا من أمهاتنا...الحمد لله والشكر لله
اللهم اشفها و اشف جميع المسلمين برحمتك يا غفور
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18
17 - رانية الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:03
الله يشفيها يارب الله يرفع علينا البلاء
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8
18 - بسمة الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:05
ياربي تشوف من حالها ياربي انت سميع الدعاء وإنك على كل شيء قدير المناعة ضعيفة ياربي انت القوي الشافي المعافي يا حنان يا منان برحمتك تستغيث
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12
19 - ممرضة حامل الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:06
حنا الناس ديال الصحة واخا حوامل مابغاو يخليونا نكلسو فديورنا بحال القطاعات الاخرى واش الممرضة الحامل ماعندهاش مناعة ضعيفة بحال باقي الحوامل حسبي الله و نعم الوكيل نتمنى من وزير الصحة يشوف من جهة هاد الفئة
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20 - إبن المملكة الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:06
للمرة المليون قومو بتأهيل مستشفى بنصميم ...
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3
21 - يوسف الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:10
الله يشفيها وتولد المولود انشالله يارب
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22 - ياشافي الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:12
اللهم اشفيها آجلا لا عاجلا شفاءا لا يغادر سقما.
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2
23 - ملاحظ الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:12
آن الآوان أن تقوم الحكومة بإعادة ترميم وإصلاح وتجهيز المستشفى الأكبر في القارة مستشفى ذا الاختصاص بالجهاز التنفسي والذي هو "الهدف" لفايروس كورونا ....

إنها فرصة ذهبية بعد تحصل الدولة على أموال وتبرعات مخصصة لمواجهة جاىءحة "كورونا" ...


لما لا ؟ إنها فرصة أن تقوم بتجهيزه و فتحه في زمن قياسي أسوة بالصين التي جهزت وانجزت مستشفى كبير(يضم 1000سرير) خلال 10ايام....

انه مستشفى "إبن صميم "
إبن صميم معلمة تاريخية ومفخرة للمغرب لو تم إنجاز هذا الحلم...
#مستشفى_إبن صميم
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4
24 - jaouad الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:20
الشكر لاجهزة الدولة للاطقم الصحية لرجال الامن.لسد الطريق علا المغرضين. حبذا لو تعطينا وزارة الصحة اعداد المصابين حسب المدن وليس الجهات. لسد الطريق علا اصحاب الاشاعات المغرضة.
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25 - عبدالحق الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:36
بالتضامن والتلاحم وحس المسؤولية اتجاه الوطن وحب الوطن تمر الأزمات وعن قريب نسمع شفاءها والله المستعان وتحية للطاقم الطبي من دكاترة وممرضين وممرضات
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26 - حنان الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:38
هل من الممكن تتبع حالة السيدة الحامل؟
لحد الان لم يكن هناك أي حالة مماثلة.
طبيبي يقول ان الجنين ليس معرضا للخطر، و لكن ممكن ان تلد قبل الشهر التاسع.
أدعو لها بالشفاء العاجل ان شاء الله
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27 - bensaid الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:39
موقع المستشفى المنسي بابن صميم موقع صحي100% و بعيد عن المشاكل الصحية و كان خاصا بالأمراض التنفسية.و مناسب جدا.نلتمس تجهيزه و تخصيصه لمثل هده الأزمات.
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28 - le voyageur الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:40
الجنين لا خوف عليه انشاء الله لأن جهازه التنفسي لم يكتمل أصلا نموه.اما الام ستقاوم انشاء الله هذا المرض ادعوا لها عافانا وعافاكم الله
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29 - سلامة الجنين في أمه الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:49
لتشجيع الأم يجب الانتباه إلى كون الجنين لا يتنفس في بطن أمه وحمايته في شفاء أمه إن شاء الله.
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30 - باحث جامعي الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:50
الله اكون معها او اشافيها ياربي تعجل لها بالشفاء ياربي امين
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