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كُتّاب وآراء
مستشفى "ابن سينا" يستقبل أول امرأة حامل مصابة بكورونا بالمغرب
استقبل المركز الاستشفائي ابن سينا اليوم الأربعاء إحدى الحالات التي أعلنت إصابتها، ضمن 55 حالة جديدة تم تسجيلها في المغرب، بالوباء الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية "جائحة".
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أكدت أن السيدة التي استقبلها مستشفى "السويسي"، في العاصمة الرباط، تعد أول امرأة حامل تصاب بهذا الفيروس في المغرب ضمن الحالات التي تم إعلانها.
وكشفت المعطيات التي توفرت للجريدة أن السيدة حامل في شهرها السادس، وتم نقلها على وجه الاستعجال إلى قسم النساء والتوليد.
وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة، إلى حدود الساعة السادسة مساء من يومه الأربعاء، ما مجموعه 225 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 55 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وتتوزع حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" على مختلف جهات المملكة المغربية، باستثناء جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب اللتين لم تسجل فيهما أي إصابة إلى حدود اليوم.
المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة تشير إلى تصدر جهة الدار البيضاء سطات القائمة بـ59 حالة مؤكدة، تليها جهة فاس مكناس بـ50 حالة، فجهة الرباط سلا القنيطرة بـ45 حالة.
جهة مراكش آسفي سجلت فيها إلى حدود اليوم 32 حالة مؤكدة، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ15 حالة، وجهة سوس ماسة بـ8 حالات، والجهة الشرقية بـ7 حالات، وجهة بني ملال خنيفرة بـ6 حالات، وجهة درعة تافيلالت بحالتين، وجهة كلميم واد نون بحالة واحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
قد يكون متمركز في إقليمٍ ما، ولازال ناسه يذهبوا للتبضع والخطر يحدق بهم!!!!!!!!
أوصلوا المعلومة كاملة حفظكم الله....
فأنتم (الإعلام المسؤول) الخط الدفاعي الثالث بعد الأطباء والأمن.
يا رب سهل مخاضها واعطف يا رب الارباب
الاهم جنبنا الكوارث يا رب
أقسم أن الله أرحم بنا من أمهاتنا...الحمد لله والشكر لله
اللهم اشفها و اشف جميع المسلمين برحمتك يا غفور
إنها فرصة ذهبية بعد تحصل الدولة على أموال وتبرعات مخصصة لمواجهة جاىءحة "كورونا" ...
لما لا ؟ إنها فرصة أن تقوم بتجهيزه و فتحه في زمن قياسي أسوة بالصين التي جهزت وانجزت مستشفى كبير(يضم 1000سرير) خلال 10ايام....
انه مستشفى "إبن صميم "
إبن صميم معلمة تاريخية ومفخرة للمغرب لو تم إنجاز هذا الحلم...
#مستشفى_إبن صميم
لحد الان لم يكن هناك أي حالة مماثلة.
طبيبي يقول ان الجنين ليس معرضا للخطر، و لكن ممكن ان تلد قبل الشهر التاسع.
أدعو لها بالشفاء العاجل ان شاء الله