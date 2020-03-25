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الحجر الصحي يطال 4 أشخاص في الفنيدق ووزان

الحجر الصحي يطال 4 أشخاص في الفنيدق ووزان
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 مارس 2020 - 22:45

أفادت مصادر متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن شخصين من نواحي مدينة وزان، خضعا للعزل الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي، للاشتباه في إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن الحالتين من أسرة تنحدر من جماعة بني كلة في إقليم وزان، ظهرت عليهما أعراض تتوافق إلى حد كبير مع أعراض "كوفيد 19"، ليتقرر إخضاعهما للحجر الصحي وأخذ عينات للتأكد من حملهما للفيروس.

وأضافت المصادر ذاتها أن استنفارا واكب وصول المشكوك في حالتهما، لاسيما مع محاولة أحدهما الفرار وعدم الخضوع للحجر والتحاليل، قبل أن يتم توقيفه وإعادته إلى المستشفى.

في سياق متصل، أكدت مصادر أخرى إخضاع شخصين، رجل وامرأة، للعزل بالمستشفى المحلي الحسن الثاني بمدينة الفنيدق، في انتظار صدور نتائج التحاليل المخبرية يوم غد.

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