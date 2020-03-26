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أطباء التخدير يضخون 20 مليونا بصندوق كورونا
الخميس 26 مارس 2020 - 12:10
ضخت الجمعية المغربية لأطباء التخدير والإنعاش 200 ألف درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا"، الذي أُحدث تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس والحد من آثاره.
وتأتي هذه الخطوة تكريسا لمبادئ المواطنة وقيم التآزر العريقة والتضامن الراسخة، التي يتحلى بها المجتمع المغربي، وفي إطار التعبئة الوطنية الشاملة، التي تقوم بها المملكة، لتدبير تداعيات آثار وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19).