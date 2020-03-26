قادم من فرنسا يرفع حالات الإصابة إلى 7 بأكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في المغرب، إلى حدود الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء، ما مجموعه 225 حالة مؤكدة، حيث بلغت 58 بالدار البيضاء، و35 بمكناس، و30 بمراكش، فيما تم تسجيل 27 حالة بالرباط، و14 حالة بفاس، ثم ثماني حالات بطنجة، وسبع حالات بأكادير، وست حالات بسلا، والعدد نفسه بكل من الصخيرات وتمارة وتطوان.

ووفقا لوزارة الصحة، فقد جرى تسجيل أربع حالات بكل من القنيطرة وخريبكة، وثلاث حالات بوجدة، وحالتين بكل من الفقيه بن صالح والرشيدية، فيما رصدت حالة واحدة بكل من الحسيمة وبركان وبوعرفة وشيشاوة والصويرة وكلميم والخميسات والناظور وسطات وسيدي سليمان وتاوريرت وتارودانت وتازة.

وبخصوص الحالتيْن الجديدتين المسجّلتين بمدينة أكادير، والتي رفع عدد الإصابات المؤكّدة بجهة سوس ماسة إلى ثماني حالات، فالأولى منهما لشخص مسن، يقطن في الجماعة الترابية الدراركة، نواحي أكادير، كان قادما مؤخّرا من فرنسا، وتم إخضاعه للفحوصات والتحاليل المخبرية التي أثبتت حمله للفيروس.

أما الحالة الثانية المسجلة في مدينة أكادير، فتتعلق بسيدة، تقطن في الحي المحمدي، وتشتغل منظفة بأحد المرافق السياحية بالمدينة، إذ ظهرت عليها بعض الأعراض، التي عجّلت بنقلها إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني، وإخضاعها للتحاليل المخبرية التي جاءت إيجابية.

وأقدمت السلطات المحلية والصحية على وضع الحالتيْن رهن العزل الصحي بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، كما تم إخضاع كافة المخالطين لهما للتحاليل الضرورية والعزل المنزلي، فضلا عن تعقيم منزليهما والأزقة والشوارع بالمنطقتيْن.