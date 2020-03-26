24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:21
|13:38
|17:03
|19:47
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ثلاثة خطوط دفاعية" .. هكذا تواجه الصين الإصابات الوافدة بـ"كورونا"
- شبكة جمعيات تدعو إلى مراقبة الأسعار في بومية
- خبير صيني يوصي بوصفة تقليدية لعلاج المصابين بفيروس "كورونا"
- طبيب يضع مختبرا للتحليلات رهن وزارة الصحة
- تعافي مريضة يجلب تنويهات لأطر الفقيه بنصالح
مباراة أتلانتا وفالنسيا .. "قنبلة بيولوجية" وراء نشر كورونا بأوروبا (5.00)
- في قلب "أزمة كورونا" .. أساتذة متعاقدون يستنكرون اقتطاع الأجور - (149)
- "كورونا" ينشر الهلع بين ممرضي مستشفى الحسن الثاني بأكادير - (139)
- الحكومة تستعين بالداخلية لتحديد المستفيدين من "صندوق كورونا" - (120)
- المغرب يوضح رسميا تفاصيل استعمال دواء علاج فيروس "كورونا" - (119)
- هل اقترب المغرب من مرحلة الانتشار السريع لفيروس "كورونا"؟ - (103)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"كورونا" يمنع العمال المغاربة عن الحقول الفرنسية
تواجه فرنسا خصاصاً حاداً في اليد العاملة الموسمية اللازمة في المزارع، بسبب إجراءات الطوارئ التي منعت الرحلات الجوية الدولية؛ وهو ما اضطر الحكومة لدعوة الفرنسيين غير العاملين إلى التوجه إلى العمل في الحقول.
وذكرت مواقع إخبارية فرنسية أن القطاع الفلاحي الفرنسي في حاجة إلى 200 ألف شخص في الأشهر الثلاثة المقبلة لتخفيف غياب العمال الأجانب الذين لا يستطيعون القدوم إلى فرنسا، نظراً لإجراء إغلاق الحدود بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وفي السابق، كان القطاع الفلاحي الفرنسي يستقدم عمالاً أجانب من المغرب وتونس وأوروبا الشرقية، أما العمال غير الحاصلين على أوراق قانونية في فرنسا فيترددون في السفر عبر البلاد بسبب انتشار دوريات الشرطة التي تراقب الإغلاق.
هذا الوضع دفع ديدييه غيلوم، وزير الفلاحة الفرنسي، إلى دعوة الفرنسيين إلى التضامن واستهلاك المنتجات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وأضاف قائلاً: "أناشد الرجال والنساء الذين لا يعملون حالياً أن ينضموا إلى الجيش الفلاحي الفرنسي العظيم".
ويقصد الوزير الفرنسي بدعوته هذه فئات متوقفة بشكل مؤقت عن العمل، وهم النوادل ومصففو الشعر وموظفو الاستقبال في الفنادق وجميع الأشخاص غير القادرين على القيام بأنشطتهم المهنية المعتادة بسبب الوضعية الصحية الاستثنائية، إضافة إلى الطلبة والعاطلين عن العمل.
وأوضح الوزير أن المزارعين سيدفعون للعمال رواتبهم بعد تحديد كيفية ذلك باتفاق مع وزارة العمل ووزارة الاقتصاد، وزاد متسائلاً: "كيف لا يمكن لمصفف شعر أن يقطف الفراولة أو يضع الياغوت في العلب؟".
وقد لاقت التصريحات الصادرة عن المسؤول الحكومي الفرنسي موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن الاتحاد الوطني الفرنسي للمزارعين عن اتخاذ تدابير لضمان سلامة العمال الموسميين المحتملين الجدد، بما في ذلك الابتعاد الاجتماعي، في سعي إلى تفادي خسائر القطاع التي تضررت إثر فرض إجراءات الطوارئ الصحية.