24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مستجدات حصيلة كورونا (5.00)

  2. جامعي ينتقد إقصاء الموظف من مصاريف محاسبية (5.00)

  3. مباراة أتلانتا وفالنسيا .. "قنبلة بيولوجية" وراء نشر كورونا بأوروبا‬ (5.00)

  4. خرق "الطوارئ" يوقف 11 شخصا في نواحي سطات (5.00)

  5. ستة أشهر حبسا أول حكم لخرق الطوارئ بالقنيطرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "كورونا" يخلي المقر المركزي لإدارة التكوين المهني

"كورونا" يخلي المقر المركزي لإدارة التكوين المهني

"كورونا" يخلي المقر المركزي لإدارة التكوين المهني
هسبريس - محمد لديب
الخميس 26 مارس 2020 - 17:55

أصدرت الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أمرا مباشرا لكافة موظفيها بإخلاء المقر المركزي بمدينة الدار البيضاء، من أجل فسح المجال أمام شركة خاصة متخصصة من أجل تعقيم كافة المرافق والمصالح الإدارية التابعة للمكتب.

وقال مصدر من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إن هذا القرار جاء بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس "كورونا" داخل إحدى المصالح التابعة للإدارة المركزية في سيدي معروف؛ وهو ما استدعى اتخاذ قرار عاجل بإخلاء الموظفين من مكاتبهم، ومباشرة أشغال التعقيم بشكل سريع.

وأفاد المصدر نفسه، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن الشركة الخاصة المتخصصة في التعقيم واصلت، منذ الساعات الأولى من يومه الخميس، تعقيم جميع الوثائق والتجهيزات والممرات والمكاتب وقاعات الانتظار وقاعات الاجتماعات، إلى جانب تعقيم الساحات المحيطة بالبناية التي تحتضن المقر الاجتماعي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.