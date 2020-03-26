"كورونا" يخلي المقر المركزي لإدارة التكوين المهني

هسبريس - محمد لديب

أصدرت الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أمرا مباشرا لكافة موظفيها بإخلاء المقر المركزي بمدينة الدار البيضاء، من أجل فسح المجال أمام شركة خاصة متخصصة من أجل تعقيم كافة المرافق والمصالح الإدارية التابعة للمكتب.

وقال مصدر من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إن هذا القرار جاء بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس "كورونا" داخل إحدى المصالح التابعة للإدارة المركزية في سيدي معروف؛ وهو ما استدعى اتخاذ قرار عاجل بإخلاء الموظفين من مكاتبهم، ومباشرة أشغال التعقيم بشكل سريع.

وأفاد المصدر نفسه، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن الشركة الخاصة المتخصصة في التعقيم واصلت، منذ الساعات الأولى من يومه الخميس، تعقيم جميع الوثائق والتجهيزات والممرات والمكاتب وقاعات الانتظار وقاعات الاجتماعات، إلى جانب تعقيم الساحات المحيطة بالبناية التي تحتضن المقر الاجتماعي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.